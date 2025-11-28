Nous avons créé ClickUp Brain. Puis nous avons immédiatement commencé à l'utiliser pour gérer notre travail chez ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail.

Cela peut sembler récursif, mais écoutez-nous jusqu'au bout. Nous avions exactement le même problème que vous : la prolifération des tâches. Des milliers de tâches réparties sur des dizaines de projets, des équipes dispersées dans différents fuseaux horaires, des quantités massives de données historiques réparties sur des dizaines d'applications, qui pouvaient nous fournir des informations utiles... si seulement nous avions pu comprendre lesquelles.

ClickUp Brain a établi la connexion qui nous a permis de voir les points que nous n'étions pas en mesure de voir en temps réel. Des éléments tels que les types de dépendances qui compromettent réellement les échéanciers, les étapes d'approbation qui créent des goulots d'étranglement et les équipes qui sont débordées.

Dans cet article de blog, nous expliquons comment ClickUp utilise ClickUp Brain pour transformer les données en informations exploitables. Voici ce qui a changé pour nous et ce qui peut changer pour vous. 🪄

Qu'est-ce que ClickUp Brain ?

Demandez à ClickUp Brain de vous aider facilement avec les @mentions dans vos tâches ClickUp et votre chat ClickUp.

ClickUp Brain est un assistant alimenté par l'IA intégré à ClickUp qui vous aide à travailler plus intelligemment et plus rapidement. Vous pouvez interagir avec ClickUp Brain en mentionnant @Brain dans les commentaires des tâches ou dans le chat, comme vous le feriez pour mentionner un membre de l'équipe. Voici ce qu'il peut faire :

Fournissez des instructions et répondez aux questions en utilisant le contexte de votre environnement de travail.

Résumez les éléments de votre environnement de travail tels que vos tâches ClickUp , vos commentaires, vos discussions et vos documents.

Effectuez des actions telles que la création de tâches, la mise à jour des statuts d'avancement, la publication de commentaires, la résumation de tâches ou de documents, la recherche dans l'environnement de travail, etc.

Accédez aux éléments publics et (avec permission) privés de votre environnement de travail afin de fournir des réponses plus pertinentes et contextuelles.

Vous pouvez utiliser ClickUp Brain à différents endroits de votre espace de travail, tels que la barre d'outils, les en-têtes d'emplacement, les tâches, les documents et le chat. Il est conçu pour vous aider dans toutes vos tâches, de la gestion des tâches à la génération de résumés, en passant par la recherche sur le web.

Utilisez ClickUp Brain MAX pour bénéficier d'une IA contextuelle sur votre bureau

Pour encore plus de puissance, il y a ClickUp Brain MAX, votre compagnon de bureau qui apporte une productivité alimentée par l'IA à l'ensemble de votre flux de travail, et pas seulement à l'intérieur de ClickUp.

46,5 % des travailleurs sont obligés de passer d'un outil d'IA à un autre pour achever une seule tâche.

Brain MAX élimine également la prolifération de l'IA en centralisant tous vos outils et flux de travail IA en un seul endroit. Vous pouvez rechercher, créer et agir sur ClickUp, vos applications professionnelles connectées (telles que Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) et le Web, le tout à partir d'une interface unique et unifiée.

C'est une seule IA pour tout votre travail.

Découvrez comment cela fonctionne dans cette courte vidéo :

Pourquoi les informations exploitables sont-elles essentielles ?

Les données sans orientation ne sont d'aucune utilité. Nous avons besoin d'informations exploitables, qui nous indiquent ce qu'il faut faire ensuite, et pas seulement ce qui s'est passé auparavant.

Voici pourquoi les informations exploitables sont si importantes. 👇

Repérez les surutilisations et les sous-utilisations

Certains membres de l'équipe sont débordés, tandis que d'autres ont des capacités inutilisées. Sans visibilité, nous passons complètement à côté de cela. Les informations exploitables révèlent rapidement ces déséquilibres.

Nous pouvons voir qui est débordé et qui peut en faire plus. Cela nous aide à redistribuer le travail de manière équitable et à prévenir l'épuisement professionnel avant qu'il ne survienne.

Donnez la priorité au travail à fort impact

Toutes les tâches n'ont pas le même poids. Certaines font bouger les choses, d'autres nous occupent simplement.

Des informations claires nous donnent la permission d'être impitoyables. Elles nous montrent quels projets vont augmenter les revenus, quelles fonctionnalités les clients réclament à grands cris et quelles initiatives semblaient intéressantes lors de la réunion de planification, mais qui n'auront plus d'importance dans six mois.

📮 Insight ClickUp : 13 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour prendre des décisions difficiles et résoudre des problèmes complexes. Cependant, seules 28 % d'entre elles déclarent utiliser régulièrement l'IA dans leur travail. Une raison possible : les préoccupations en matière de sécurité ! Les utilisateurs peuvent ne pas vouloir partager des données sensibles liées à la prise de décision avec une IA externe. ClickUp résout ce problème en intégrant une solution de résolution de problèmes basée sur l'IA directement dans votre environnement de travail sécurisé. Des normes SOC 2 aux normes ISO, ClickUp est conforme aux normes de sécurité des données les plus strictes et vous aide à utiliser en toute sécurité la technologie d'IA générative dans votre environnement de travail.

Accélérez la prise de décision

Lorsque les décisions traînent en longueur, l'élan s'essouffle. Grâce aux informations à portée de main, nous éliminons les retards et disposons des informations dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Cela nous permet d'agir rapidement et en toute confiance, en maintenant les projets sur la bonne voie et les équipes alignées.

En effet, Alistair Croll et Ben Yoskvitz, auteurs de Lean Analytics, affirment :

Si vous passez votre temps à expliquer les données, vous n'aurez pas le temps d'agir en conséquence.

Si vous passez votre temps à expliquer les données, vous n'aurez pas le temps d'agir en conséquence.

Un employé sur cinq dans le cadre d'un sondage réalisé par ClickUp affirme que le simple fait de savoir quand les décisions seront prises (meilleure communication) l'aiderait à travailler plus rapidement. Pourtant, dans le tourbillon d'une journée bien remplie, la communication des échéanciers passe souvent à la trappe.

C'est là que ClickUp Brain entre en jeu. Agissant comme votre copilote alimenté par l'IA, il recueille automatiquement les mises à jour des tâches, des fils de discussion et des documents, et fournit des résumés quotidiens, des notes de décision et des commentaires récapitulatifs, afin que vous n'ayez plus à courir après les gens (ou les informations).

📖 À lire également : Comment tirer parti de l'IA grâce à des informations en temps réel sur les données

Principales fonctionnalités de ClickUp Brain pour des informations exploitables

Voici comment nous avons intégré ClickUp Brain à nos propres flux de travail afin d'accélérer nos processus, de détecter les problèmes plus tôt et d'assurer la cohésion de nos équipes. 📋

Identifiez les problèmes liés aux projets avant qu'ils ne se propagent

La crise la plus coûteuse est celle que vous ne voyez pas venir. Nous utilisons ClickUp Brain pour mettre en évidence les avertissements que nous aurions généralement tendance à ignorer.

Gérez vos projets à l'aide de la fonctionnalité « Trouver les tâches bloquées » de ClickUp Brain

Prenons un scénario réel : notre équipe produit a lancé une fonctionnalité qui dépendait de trois flux de travail interconnectés. La fonctionnalité « Trouver les tâches bloquées » de ClickUp Brain a détecté que la tâche de transfert de conception n'avait pas été mise à jour depuis 12 jours. Cette seule alerte a permis d'éviter deux semaines de retards en aval.

Nous avons identifié le problème, réattribué la propriété et maintenu le lancement sur la bonne voie. Sans cette visibilité, nous aurions découvert le problème lors de la revue de sprint, trop tard pour le résoudre.

📌 Essayez ces instructions : Recherchez les tâches du projet « Campagne T4 » qui n'ont pas été mises à jour depuis plus de 10 jours et mettez en évidence celles qui risquent d'être retardées.

💡 Conseil de pro : téléchargez des fichiers Excel directement dans un nouveau chat ClickUp Brain et posez-lui des questions sur les données. Vous pouvez également coller un lien vers une feuille de calcul (provenant de Google Sheets, par exemple) pour en extraire des informations. Cela vous permet d'analyser instantanément des feuilles de calcul sans quitter l'environnement de travail.

Remplacez les heures passées à établir des rapports de statut

La plupart des équipes perdent des heures à effectuer du travail manuel pour rédiger des résumés exécutifs. Nous les générons désormais automatiquement.

Résumez les tâches et les activités liées à l'emplacement dans votre environnement de travail à l'aide de ClickUp Brain

À la fin de chaque sprint, nous demandons à ClickUp Brain de résumer notre espace de développement, en mettant en évidence ce qui a été livré, ce qui est encore en cours et ce qui est bloqué. Il extrait les statuts des tâches, les commentaires et les pièces jointes de l'ensemble de l'espace et les synthétise en une mise à jour lisible qui prend 30 secondes à consulter au lieu de 30 minutes à compiler.

De plus, lorsque notre patron lit le résumé, il voit les progrès réels, et non une liste de statuts.

Nous leur disons : « Nous avons livré trois fonctionnalités, débloqué l'intégration des paiements en réattribuant la tâche backend, et nous avons un blocage sur la version iOS en attente d'un accès API externe. » C'est une mise à jour prête à être décidée.

📌 Essayez ces instructions : Générez un résumé exécutif de l'espace « Développement d'applications mobiles » couvrant les fonctionnalités achevées, les problèmes en suspens et les obstacles rencontrés lors du dernier sprint.

Prenez des décisions équilibrées en matière de charge de travail

Les charges de travail inégales entraînent souvent un épuisement professionnel, des goulots d'étranglement et des délais non respectés. Nous utilisons ClickUp Brain pour rééquilibrer la situation avant que cela ne se produise.

Alors que la vue « Charge de travail » de ClickUp affiche la capacité par personne, l'assistant IA va plus loin. Il analyse tout, y compris le volume des tâches, les dates d'échéance, les signaux de complexité et les dépendances. Ainsi, lorsque ClickUp Brain constate qu'un membre de l'équipe a 12 tâches urgentes à accomplir tandis qu'un autre en a quatre, il recommande des réaffectations spécifiques.

Équilibrez les capacités de votre équipe grâce aux informations sur la charge de travail fournies par ClickUp Brain

Au cours du dernier trimestre, nous avons appliqué cette méthode à notre équipe de conception.

ClickUp Brain a signalé qu'un concepteur assumait la plupart des tâches à haute priorité alors que d'autres avaient de la capacité disponible. Nous avons procédé à une redistribution stratégique. Nous avons ainsi pu éviter l'épuisement professionnel de notre meilleur élément et augmenter le rendement, car le travail était réparti de manière plus régulière au sein de l'équipe.

📌 Essayez cette invite : Examinez la vue Charge de travail de l'équipe de conception et suggérez comment les tâches peuvent être réattribuées afin de maintenir l'équilibre cette semaine.

Créez des tableaux de bord qui vous indiquent ce qui compte vraiment

Nous avons appris que les tableaux de bord utilisés par les utilisateurs sont ceux qui simplifient l'analyse des données, même les plus complexes. Imaginez des tableaux de bord qui ne se contentent pas de vous fournir une liste de chiffres, mais qui vous offrent également des interprétations faciles à comprendre de la signification réelle de ces chiffres. C'est exactement ce que font nos tableaux de bord alimentés par l'IA dans ClickUp.

Les cartes IA nous aident à :

Récupérez automatiquement les mises à jour sur l'activité de l'équipe sur une période donnée grâce à la carte AI Team StandUp .

Générez des aperçus de haut niveau sur la santé, la progression et les prochaines étapes d'un projet grâce à un système de notation de type exécutif avec la carte de mise à jour de projet IA .

Créez des invitations personnalisées pour obtenir des informations ad hoc ou effectuer différentes actions avec la carte IA .

Présentez des résumés exécutifs à jour à la direction grâce à la carte de résumé exécutif IA .

Résumez vos activités récentes pour les comptes rendus de réunion debout ou les rapports à l'aide de la carte StandUp par l'IA.

Laissez vos tableaux de bord réfléchir à votre place grâce aux cartes IA alimentées par ClickUp Brain

Notre équipe marketing actualise son tableau de bord tous les lundis matins. Elle y trouve un résumé de la progression des campagnes, des retards et des canaux bloqués, le tout dans un langage simple.

Nous avons également créé des tableaux de bord alimentés par l'IA pour les problèmes clients, la planification des sprints et l'analyse des produits. Chacun d'entre eux met en évidence exactement ce dont l'équipe a besoin pour prendre des décisions.

Le tableau de bord de l'équipe commerciale indique les transactions en cours et celles qui sont bloquées. Le tableau de bord technique indique les services qui fonctionnent correctement et ceux qui nécessitent une attention particulière. Lorsqu'un PDG souhaite connaître l'état d'avancement d'un projet, nous lui indiquons le tableau de bord plutôt que d'organiser une réunion.

🔍 Le saviez-vous ? Netflix est devenu un symbole moderne de l'entreprise qui agit sur la base des données. En 2006, lors du lancement du Netflix Prize, l'entreprise a fait appel au crowdsourcing pour trouver de meilleurs algorithmes permettant de prédire les préférences des utilisateurs. Le résultat a été une amélioration de 8 % de la précision des recommandations.

Transformez les informations en actions grâce à l'automatisation et aux objectifs

Repérer un problème ne sert à rien si personne n'agit pour le résoudre. Nous considérons les informations comme le début d'un flux de travail, et non comme la fin.

Agissez de manière proactive en utilisant ClickUp Brain dans les documents

Lorsque l'IA identifie une tâche critique en retard, une automatisation ClickUp alerte immédiatement le chef de projet. Lorsque nous documentons les leçons tirées d'une analyse rétrospective dans ClickUp Docs, nous demandons à ClickUp Brain d'en extraire les points clés et de les relier à notre objectif d'amélioration continue.

Ces informations font désormais partie de notre savoir institutionnel, et les actions deviennent automatiques.

📌 Essayez ces instructions : Résumez le dernier document post-mortem et liez les informations clés à l'objectif « Amélioration continue ».

📮 Insight ClickUp : 47 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage n'ont jamais essayé d'utiliser l'IA pour gérer des tâches manuelles, mais 23 % de celles qui ont adopté l'IA affirment que cela a considérablement réduit leur charge de travail. Ce contraste pourrait être plus qu'un simple écart technologique. Alors que les premiers utilisateurs débloquent des gains mesurables, la majorité sous-estime peut-être à quel point l'IA peut être transformatrice en réduisant la charge cognitive et en permettant de gagner du temps. 🔥 ClickUp Brain comble cette lacune en intégrant de manière transparente l'IA dans votre flux de travail. De la résumation des fils de discussion et la rédaction de contenu à la décomposition de projets complexes et la génération de sous-tâches, notre IA peut tout faire. Inutile de passer d'un outil à l'autre ou de repartir de zéro. 💫 Résultats concrets : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de reporting personnalisables de ClickUp, ce qui a permis à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur les prévisions.

Accédez à plusieurs modèles d'IA

Il est parfois plus facile de penser différemment lorsque vous vous appuyez sur différents Outils d'IA pour accomplir différents types de tâches.

Utilisez plusieurs modèles d'IA à partir d'une seule interface dans ClickUp Brain.

Lorsque nous réfléchissons à des angles de campagne, nous avons besoin de générer rapidement des idées. Lorsque nous élaborons une décision relative à un produit, nous avons besoin d'un raisonnement logique approfondi. Lorsque nous effectuons des recherches spécialisées, nous pouvons avoir besoin d'un outil qui a été formé différemment. Il serait erroné de prétendre qu'un seul modèle peut gérer tout cela aussi bien.

Brain MAX nous permet d'accéder à Claude pour un travail de raisonnement approfondi, à ChatGPT pour la création d'idées créatives et à Gemini pour les domaines spécialisés. Nous faisons notre choix en fonction du problème que nous essayons de résoudre à ce moment-là.

Utilisez ChatGPT dans ClickUp Brain MAX pour un brainstorming créatif

Notre équipe produit utilise Claude lorsque nous réfléchissons à des compromis complexes concernant les priorités en matière de fonctionnalités, tandis que notre équipe marketing passe à ChatGPT lorsqu'elle explore les orientations des campagnes.

💡 Ce qui fonctionne pour nous : Nous utilisons Brain MAX + ClickUp Whiteboards comme centre de commande créatif. Par exemple, nous récupérons des idées brutes à partir du compagnon de bureau, puis nous les déposons sur un Tableau blanc dans ClickUp. Ensuite, nous utilisons des visuels en temps réel, nous les lions à des tâches et à des documents, et nous laissons l'équipe les remixer, les affiner et les exécuter sans jamais quitter le canevas. Réfléchissez et transformez rapidement vos idées en tâches exploitables sur les tableaux blancs ClickUp.

Effectuez des recherches dans tous les outils que nous utilisons

Aujourd'hui, les équipes utilisent plusieurs outils : Figma pour les conceptions, GitHub pour le code, Google Drive pour les documents stratégiques, SharePoint pour les documents juridiques et ClickUp pour tout le reste.

Pour trouver ce dont vous avez besoin, vous devez ouvrir des onglets, changer de contexte, vous souvenir où vous avez vu quelque chose pour la dernière fois et espérer que vous cherchiez au bon endroit.

Demandez à ClickUp Brain MAX d’établir l’emplacement des fichiers à partir de Figma ou Google Drive

Brain MAX change la donne, car il effectue des recherches simultanément dans toutes vos applications. Nous tapons « Montrez-moi les designs Figma pour la version 2.1 et liez-les aux spécifications techniques et aux commentaires des clients que nous avons reçus », et il renvoie les maquettes de Figma, extrait les documents connexes de ClickUp et Drive, et affiche les discussions dans lesquelles nous avons discuté de ce que les clients attendaient réellement de cette version.

Tout est regroupé au même endroit et tout est connecté.

Parlez à voix haute pour augmenter la productivité

Nous pensons plus vite que nous ne tapons, c'est pourquoi nous capturons les idées au fur et à mesure qu'elles se forment, plutôt que de les perdre en cherchant un clavier.

Dictez vos mises à jour gratuitement pendant que ClickUp Brain MAX apprend votre vocabulaire pour une transcription plus intelligente

La fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX nous permet de travailler quatre fois plus vite, car nous ne sommes plus ralentis par la contrainte de la saisie au clavier.

Nous exprimons simplement notre opinion, et nos pensées sont mises en forme et organisées pour être utilisées dans Brain MAX.

De plus, le dictionnaire personnalisé garantit que l'IA reconnaît les noms, le jargon et les références que nous utilisons. « Q4 push. » « API de Bob. » « Audit UX. » Le système écrit exactement ce que nous disons au lieu de l'interpréter phonétiquement. C'est la différence entre la dictée comme nouveauté et la dictée comme moyen de capturer la pensée.

Découvrez comment l'un de nos utilisateurs tire le meilleur parti de ClickUp Brain MAX :

ClickUp Brain MAX a été un ajout incroyable à mon flux de travail. La façon dont il combine plusieurs LLM dans une seule plateforme rend les réponses plus rapides et plus fiables, et la fonction de reconnaissance vocale sur l'ensemble de la plateforme permet de gagner un temps considérable. J'apprécie également beaucoup la sécurité de niveau entreprise, qui me permet de traiter les informations sensibles en toute tranquillité. Ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont il m'aide à faire le tri et à clarifier mes pensées, que ce soit pour résumer des réunions, rédiger du contenu ou réfléchir à de nouvelles idées. C'est comme avoir un assistant IA tout-en-un qui s'adapte à tous mes besoins.

ClickUp Brain MAX a été un ajout incroyable à mon flux de travail. La façon dont il combine plusieurs LLM dans une seule plateforme rend les réponses plus rapides et plus fiables, et la fonction de reconnaissance vocale sur l'ensemble de la plateforme permet de gagner un temps considérable. J'apprécie également beaucoup la sécurité de niveau entreprise, qui me permet de traiter les informations sensibles en toute tranquillité. Ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont il m'aide à faire le tri et à clarifier mes pensées, que ce soit pour résumer des réunions, rédiger du contenu ou réfléchir à de nouvelles idées. C'est comme avoir un assistant IA tout-en-un qui s'adapte à tous mes besoins.

Menez des recherches fondées sur la réalité

Chaque jour, nous prenons des décisions basées sur des informations, telles que les actions de nos concurrents et l'évolution des marchés. Si ces informations sont erronées, tout ce qui en découle l'est également. Si vous ne pouvez pas retracer leur origine, vous ne pouvez pas savoir si elles sont correctes.

Obtenez des informations web en temps réel, accompagnées de citations transparentes pour chaque réponse, grâce à ClickUp Brain MAX.

Brain MAX effectue des recherches sur le Web et renvoie des résultats avec attribution. Vous pouvez cliquer sur chaque source. Lorsque nous utilisons la recherche pour prendre des décisions, nous la lions à notre documentation afin que l'équipe puisse voir à la fois les informations et les preuves.

📌 Essayez ces instructions : Trouvez des rapports récents sur les tendances en matière de productivité des équipes à distance et résumez les conclusions clés en citant vos sources.

Protégez votre temps de concentration

Nous protégeons votre temps de concentration comme nous protégeons vos réunions. ClickUp Brain, intégré à ClickUp Planner, consulte votre agenda, identifie les moments où vous avez besoin de blocs de concentration complets et réserve automatiquement ce temps.

Laissez ClickUp Planner bloquer automatiquement les tâches ayant une priorité élevée et adapter votre planning de manière dynamique

Plus important encore, il reprogramme les tâches moins prioritaires afin qu'elles s'adaptent à vos blocs de temps protégés, vous évitant ainsi d'être constamment obligé de faire des choix.

Lorsqu'une urgence survient et menace votre temps de concentration, ClickUp Brain reprogramme vos tâches de manière intelligente au lieu de simplement les ajouter à un calendrier déjà saturé. Il comprend les dépendances et les échéances, et ne déplace donc pas les tâches prévues pour le lendemain ni ne bloque d'autres travaux.

Le résultat : du temps ininterrompu à faire du vrai travail.

🧠 Anecdote amusante : En 1854, le médecin John Snow (non, pas celui de Game of Thrones) a utilisé une « carte des maladies » dessinée à la main représentant les décès dus au choléra à Londres pour remonter jusqu'à une seule pompe à eau à l'origine de l'épidémie. Ce fut l'un des premiers exemples connus de transformation de données brutes en informations exploitables, qui a littéralement sauvé des vies.

Capturez vos réunions sans vous encombrer de notes

Utilisez ClickUp AI Notetaker pour enregistrer, transcrire et attribuer des suivis

Nous passons des heures en réunion et encore plus de temps à essayer de nous souvenir de ce qui s'est dit. La plupart du temps, nous n'arrivons pas à nous en souvenir. Quelqu'un prenait des notes pendant que tout le monde regardait, ce qui signifie que la réunion est devenue une séance de documentation plutôt qu'une discussion. Après la réunion, quelqu'un doit mettre de l'ordre dans les notes, extraire les éléments d'action, créer des tâches et réaliser la distribution des informations.

Ce sont des heures de travail qui n'auraient jamais dû exister.

L'assistant de prise de notes IA de ClickUp fonctionne pendant l'appel et capture tout :

Transcriptions pour que vous puissiez rechercher exactement qui a dit quoi

Des résumés intelligents qui synthétisent l'essentiel de l'appel

Éléments que vous pouvez automatiquement transformer en tâches assignées en invitant ClickUp Brain

Tout cela apparaît dans vos documents, ce qui vous permet de rester connecté à votre travail au lieu de rester isolé et oublié dans une application de prise de notes.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels d'analyse prédictive [Évaluation]

Comment nos équipes utilisent ClickUp Brain

Voici comment nous utilisons ClickUp Brain au quotidien au sein de nos équipes : les invites que nous exécutons, les problèmes que nous résolvons et le travail que nous évitons. 😌

Équipe de gestion de projet et des opérations

Localisez les tâches silencieuses en un clin d'œil avec ClickUp Brain

Au début de la semaine, notre équipe PMO lance la même invite : Recherchez dans l'espace Opérations les tâches qui n'ont pas été mises à jour depuis plus de 7 jours et qui doivent être effectuées dans les deux semaines.

Cela permet de repérer les tâches qui ont été interrompues. Le mois dernier, cela a permis de mettre en évidence une tâche de révision juridique qui était restée en suspens pendant plus d'une semaine. Le chef de projet pensait que le service juridique s'en était chargé, tandis que l'équipe juridique pensait qu'elle attendait le chef de projet. Nous l'avons repéré suffisamment tôt pour que le lancement du produit puisse se dérouler comme prévu.

À quoi nous sert ClickUp Brain :

Génération de résumés hebdomadaires à partir de notre espace Opérations

Identifier les dépendances qui bloquent plusieurs flux de travail avant que quiconque ne s'en aperçoive.

Rassembler les mises à jour du statut de tous les projets pour les examens de la direction

💡 Ce qui fonctionne pour nous : Dans notre PMO, nous utilisons les champs personnalisés avec IA pour gagner du temps et maintenir les projets sur la bonne voie. Nous créons un champ IA de résumé pour condenser automatiquement les descriptions des tâches, les commentaires et les sous-tâches en un aperçu rapide.

Another AI Field suit le suivi de la progression en analysant les sous-tâches et les checklists, ce qui nous permet de toujours savoir où en est une tâche sans avoir à effectuer de mise à jour manuelle.

Obtenez des résumés instantanés des tâches et suivez automatiquement leur progression grâce aux champs personnalisés avec IA dans ClickUp

Équipe marketing et créative

Générez des publications sur les réseaux sociaux (légendes et images) en accord avec votre image de marque grâce à ClickUp Brain

Nous menons simultanément des campagnes sur le contenu des blogs, les réseaux sociaux, par e-mail, via des publicités payantes, lors d'évènements et dans le cadre de partenariats. Lorsque quelqu'un nous demande « Quel est le statut de la campagne de webinaires ? », nous interrogeons directement ClickUp Brain.

Comment nous utilisons notre outil marketing basé sur l'IA:

Résumer les fils de commentaires sur les articles de blog afin que les rédacteurs sachent exactement ce qu'ils doivent modifier.

Regroupez les données de performance des campagnes provenant de plusieurs sources de données en une seule mise à jour cohérente.

Extraire les clés des rétrospectives post-lancement afin d'améliorer les campagnes futures.

Notre équipe créative utilise également ClickUp Brain pour générer des images destinées aux publications sur les réseaux sociaux, aux en-têtes de blog et aux visuels de campagne. Lorsqu'elle a besoin d'une image conceptuelle ou d'un graphique accrocheur rapidement, elle décrit ce dont elle a besoin et ClickUp Brain le génère instantanément.

Cela est particulièrement utile pour les premières ébauches, les tests A/B de différents concepts ou lorsqu'ils ont besoin d'images de remplacement en attendant les designs finaux.

📖 À lire également : Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

Équipe produit

Posez à ClickUp Brain des questions spécifiques sur votre documentation technique

Nos chefs de produit doivent constamment trouver un équilibre entre les demandes des clients, la dette technique, les initiatives stratégiques et la capacité de l'équipe. ClickUp Brain les aide à identifier des tendances tout au long du processus de développement des produits.

Ils s'appuient sur la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp pour :

Relier les points faibles mentionnés par les clients lors des appels commerciaux, dans les tickets d'assistance et dans les formulaires de commentaires

Vérifier la capacité de l'équipe d'ingénieurs avant de s'engager dans un sprint de travail

Résumer la documentation technique lorsqu'ils ont besoin de comprendre les contraintes du système.

Lorsqu'ils planifient la feuille de route, ils demandent : Montrez-moi toutes les demandes de fonctionnalités marquées « entreprise-client » du dernier trimestre. ClickUp Brain extrait les commentaires des clients, les notes de vente et les tickets d'assistance pour leur montrer les problèmes qui reviennent régulièrement.

Au cours du dernier trimestre, cela a révélé que plusieurs entreprises clientes demandaient de meilleurs contrôles SSO. Notre équipe avait enregistré ces demandes séparément et n'avait pas réalisé qu'elles répondaient toutes au même besoin sous-jacent. Nous avons donné la priorité à cette demande, l'avons traitée et avons immédiatement reçu des commentaires de clients qui attendaient exactement cela.

Équipe commerciale et réussite client

Notre équipe commerciale utilise ClickUp Brain comme un ingénieur commercial toujours disponible. Avant une démonstration, elle a besoin de disposer rapidement du contexte. De même, notre équipe CS a besoin du contexte avant de répondre aux préoccupations d'un client.

Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur vos prospects en un clin d'œil avec ClickUp Brain

Ainsi, avant tout appel à un prospect, les commerciaux invitent : Résumez tout ce que nous savons sur [Nom de l'entreprise]. ClickUp Brain extrait les informations des notes d'appel stockées dans les commentaires des tâches, les e-mails synchronisés et les interactions enregistrées. Ils obtiennent un briefing complet en moins d'une minute au lieu de devoir rechercher d'anciennes tâches et essayer de se souvenir des détails.

Les responsables de l'équipe commerciale l'utilisent différemment. Ils demandent : Montrez-moi les transactions dans « Proposition envoyée » sans activité au cours des 10 derniers jours. Cela leur indique exactement où les transactions sont bloquées : documents d'achat manquants, suivis oubliés, champions internes qui se sont tus.

🔍 Le saviez-vous ? Dans les années 1960, Procter & Gamble a été le pionnier de la gestion de marque et du suivi des informations sur les consommateurs. Leur « responsable de marque » a systématisé la manière dont les équipes collectaient les données sur les consommateurs et agissaient en conséquence. Cela a marqué la naissance de l'analyse marketing moderne, avant que les ordinateurs ne la facilitent.

Équipe d'ingénieurs

Nos ingénieurs s'interrompaient constamment les uns les autres avec des « questions rapides » sur le fonctionnement des systèmes. Désormais, ils consultent d'abord ClickUp Brain.

Comment notre équipe d'ingénieurs l'utilise :

Comprendre l'architecture du système sans déranger l'ingénieur qui l'a conçu

Rechercher les rapports d'incidents passés et la manière dont nous les avons résolus

Extraire des résumés complets des sprints pour les rétrospectives

Demandez à ClickUp Brain de vous montrer les obstacles dans n'importe quelle liste ClickUp

Lors d'incidents, ils demandent : Montrez-moi les incidents précédents liés à [nom du système] et comment nous les avons résolus. ClickUp Brain affiche les tâches liées aux incidents passés, les analyses rétrospectives et les détails des corrections. Nous ne partons pas de zéro à chaque fois pour résoudre les problèmes, ce qui se traduit par une récupération plus rapide.

Pour les rétrospectives de sprint, au lieu de demander à tout le monde de se souvenir de ce qui s'est passé il y a deux semaines, nous invitons ClickUp Brain à résumer ce qui a été livré, les obstacles rencontrés et les changements de vitesse. Nous abordons les rétrospectives avec des données réelles.

💡 Ce qui fonctionne pour nous : Nous ouvrons une tâche dans ClickUp et demandons à Brain de générer des sous-tâches. Cela nous donne un plan clair, étape par étape, pour les sprints ou les incidents, ce qui nous évite de nous interrompre mutuellement pour obtenir des détails. Obtenez des sous-tâches claires et générées automatiquement pour vos tâches avec ClickUp Brain

Équipe RH et People Ops

Notre équipe People Ops utilise ClickUp Brain pour rendre les informations accessibles sans qu'elles ne deviennent un obstacle à chaque question.

ClickUp Brain vous aide en :

Répondre instantanément aux questions des employés sur les politiques, les avantages sociaux et les procédures

Compilation des données d'évaluation des performances à partir du travail réellement achevé

Analyser la charge de travail des différentes équipes pour justifier les décisions d'embauche

Assurez-vous que vos employés obtiennent des réponses instantanées à leurs questions urgentes grâce à ClickUp Brain

Les nouveaux employés posent directement leurs questions à ClickUp Brain : « Quelle est la politique en matière de congés payés ? » ou « Comment puis-je soumettre mes notes de frais ? ». Le système extrait les informations du manuel de l'employé dans Docs et les redirige vers les formulaires appropriés. Ils obtiennent ainsi des réponses immédiates au lieu d'attendre la réponse des RH.

De plus, les agents préconfigurés de ClickUp, comme l'agent Answers, ajoutent un niveau d'assistance supplémentaire en répondant aux questions qui reviennent régulièrement dans les canaux de discussion ClickUp Chat de l'équipe. Lorsqu'un utilisateur identifie l'agent dans un fil de discussion et lui pose des questions sur les avantages, les étapes d'intégration ou les attentes liées au rôle, celui-ci répond en fournissant les informations exactes tirées de votre manuel, de vos politiques ou de vos notes de tâches.

Offrez à vos équipes un gain de temps précieux grâce à l'agent ClickUp Answers dans Chat

Chaque réponse inclut la source originale, afin que les employés sachent qu'ils obtiennent la version correcte de la politique.

Pendant la période d'évaluation des performances, les responsables invitent : Résumez le travail de [Nom de l'employé] au cours de ce trimestre, y compris les projets achevés, les contributions et les commentaires reçus. ClickUp Brain compile toutes les informations provenant de leurs tâches, des commentaires sur leurs livrables et des mentions dans les canaux de l'équipe.

Les évaluations deviennent plus complètes et plus justes, car elles sont basées sur le travail réel, et pas seulement sur ce qui s'est passé au cours des deux dernières semaines.

💡 Ce qui fonctionne pour nous : Nous traduisons et localisons notre contenu sans effort grâce à ClickUp Brain. De plus, nous l'utilisons pour traduire les politiques RH, les manuels destinés aux employés, les guides produits et les documents d'intégration des clients dans des langues telles que l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'allemand, l'italien, le suédois, le néerlandais, le coréen, le japonais, le chinois et l'arabe, tout en conservant le ton, le sens et la mise en forme.

Intégration de ClickUp Brain aux fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Brain est au cœur de notre façon de travailler. Il est présent dans tout notre environnement de travail, de sorte que chaque information est directement intégrée dans le travail que nous effectuons. 🔄

Automatisation des tâches et agents IA

Le véritable changement pour nous s'est produit lorsque ClickUp Brain est passé de la simple présentation d'informations à ce qu'il fallait faire avec celles-ci.

Nous avons commencé par une automatisation de base, avec des règles simples de type « si... alors » qui fonctionnaient lorsque les situations correspondaient parfaitement à des catégories. Puis nous avons réalisé que la plupart du travail que nous voulions automatiser nécessitait un véritable jugement sur la suite des opérations.

Les agents ClickUp AI surveillent des situations spécifiques et prennent des mesures sans intervention manuelle.

Effectuez l'automatisation des actions contextuelles à l'aide des agents IA intégrés à ClickUp Brain

Nous avons un agent qui s'occupe de la liste des commentaires de nos clients. Lorsque quelqu'un remplit le formulaire, l'agent lit ce qu'il a écrit, détermine à quelle catégorie cela appartient et crée des tâches que l'équipe d'assistance doit suivre.

Another Agent s'exécute au début de chaque sprint. Il récupère tous les documents rédigés par notre équipe sur ce que nous sommes en train de construire, en extrait les éléments importants et publie un résumé dans notre canal d'équipe avant que tout le monde n'arrive au travail.

Ce qui représentait auparavant la première heure de la planification du sprint est désormais prêt à être utilisé. Ces agents fonctionnent parce qu'ils comprennent le contexte.

La création d'un agent IA s'apparente à une discussion. Nous indiquons à l'agent ce qu'il doit rechercher, quelles informations sont importantes et quelles mesures prendre. Le générateur sans code permet à n'importe quel membre de l'équipe de configurer un agent IA pour l'analyse des données sans aucune expertise technique.

Transcription et résumés des clips

Nous enregistrons constamment des Clips dans ClickUp: des ingénieurs expliquant l'architecture technique, des concepteurs présentant des maquettes, des chefs de produit faisant la démonstration de fonctionnalités, des responsables de la réussite client partageant les commentaires recueillis lors d'appels.

Capturez chaque détail grâce à la transcription automatique de ClickUp Brain dans Clips

ClickUp Brain transcrit automatiquement chaque Clip que nous créons. Chaque enregistrement d'écran et clip vocal devient un texte consultable. Nous pouvons parcourir la transcription, accéder à des moments précis et copier des extraits sans avoir à revoir la vidéo dans son intégralité.

Notre équipe d'ingénieurs enregistre des clips lorsqu'elle examine le code ou l'architecture du système. ClickUp Brain résume les points clés afin que les membres de l'équipe puissent lire le résumé en 30 secondes et ne regarder le clip complet que s'ils ont besoin d'un contexte plus approfondi.

Obtenez une vision claire instantanée grâce aux résumés des Clips de ClickUp Brain

🔍 Le saviez-vous ? Selon McKinsey, la plupart des entreprises utilisent désormais l'IA dans plusieurs domaines de leur activité. En moyenne, les organisations exploitent l'IA dans trois fonctions différentes.

📖 À lire également : Processus d'étude de marché : étapes pour recueillir des informations exploitables

Bonnes pratiques pour maximiser le potentiel de ClickUp Brain

Voici quelques bonnes pratiques utilisées par notre équipe pour maximiser le potentiel des Outils d'IA de ClickUp:

Enregistrez et réutilisez les invites efficaces : nous enregistrons les invites qui produisent systématiquement de bons résultats pour les réutiliser à l'avenir et les partager avec l'équipe. ClickUp Brain prend en charge les invites réutilisables, ce qui permet à chacun de maintenir une cohérence et de gagner du temps sur les tâches récurrentes.

Enchaînez plusieurs interactions : notre équipe planifie des séquences dans lesquelles le résultat d'une tâche IA devient l'entrée de la tâche suivante. Nous générons des idées initiales, demandons à ClickUp Brain de les critiquer, puis les affinons en fonction de ces critiques. Cela reflète les processus collaboratifs humains à la vitesse d'une machine.

Réviser et affiner régulièrement : Nous nous efforçons de réviser régulièrement nos invites, flux de travail et agents IA ClickUp Brain existants. Une amélioration continue garantit que l'IA reste alignée sur nos objectifs commerciaux et reflète le contexte actuel de notre équipe.

Utilisez l'IA comme un avocat du diable stratégique : l'équipe invite ClickUp Brain à trouver les failles, les risques et les angles morts après avoir élaboré des stratégies. Par exemple, posez la question « Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles cela pourrait échouer ? » afin de renforcer les idées avant leur mise en œuvre.

Essayez les suggestions temporelles pour la planification de scénarios : nous modélisons différents scénarios futurs en demandant à ClickUp Brain « Comment cette stratégie fonctionnerait-elle si les conditions économiques se détérioraient au troisième trimestre ? ». Cette approche prospective nous aide à élaborer des stratégies plus résilientes.

Laissons l'IA être notre détecteur de biais personnel : nous demandons ensuite à ClickUp Brain d'identifier les hypothèses cachées, les biais cognitifs et les erreurs logiques. L'IA devient un miroir objectif des pièges mentaux qui sabotent souvent le jugement humain.

Optimisez l'accès basé sur les rôles : notre équipe examine et ajuste également les permissions de l'équipe dans ClickUp Brain, afin de garantir que tout le monde puisse utiliser efficacement l'IA. Nous veillons à ce que les administrateurs/propriétaires aient un accès complet, tandis que les invités/membres limités conservent des restrictions appropriées pour la sécurité et la cohérence du flux de travail.

Reliez les points (+ les données) avec ClickUp Brain

Nous avons conçu ClickUp Brain pour qu'il pense comme nous. Chaque jour, il nous aide à voir ce que notre instinct ne perçoit pas et ce dont nos équipes ont besoin avant même qu'elles ne le demandent. Nous ne perdons pas de temps à analyser des feuilles de calcul ou à rechercher des mises à jour ; nous parlons à ClickUp Brain, et il nous répond avec des informations pertinentes.

Pour nous, l'IA est le moteur du travail. Elle détecte les tendances avant qu'elles ne deviennent des problèmes, met en évidence des informations qui affinent les décisions et établit des connexions entre les discussions et le contexte en temps réel. Lorsque nous planifions un lancement, clôturons un sprint ou rédigeons un article de blog comme celui-ci, ClickUp Brain est à l'origine de chaque décision visant à organiser, affiner et effectuer des rappels.

Chaque tâche, commentaire et discussion apprend au système comment nous pensons et ce que signifie pour nous la qualité. ClickUp Brain et Brain MAX apprennent à travers notre travail et restituent cet apprentissage sous forme d'une concentration plus précise et d'une clarté plus rapide.

Si vous souhaitez découvrir un outil de travail qui apprend avec vous, inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅

Foire aux questions (FAQ)

ClickUp Brain est l'assistant IA le plus complet et le plus contextuel au monde, intégré à ClickUp. Il vous aide en répondant à vos questions, en résumant les informations, en générant des rapports et en automatisant les tâches à partir des données de votre environnement de travail. Vous interagissez avec lui via des invites situées n'importe où dans votre environnement de travail qui acceptent des tâches, telles que des tâches, des chats, des en-têtes d'emplacement ou la barre d'outils, et il fournit instantanément des informations et des actions contextuelles.

ClickUp Brain analyse la charge de travail de votre équipe et signale les cas de surcharge ou de sous-utilisation. Il peut recommander une redistribution des tâches afin que chacun ait une charge de travail gérable, ce qui vous aide à maintenir l'équilibre et la productivité de votre équipe.

Oui. ClickUp Brain peut identifier les tendances et signaler les tâches ou les projets qui risquent d'être retardés en analysant les éléments en retard, le manque de mises à jour ou les goulots d'étranglement. Cela vous permet de prendre des mesures avant que les retards ne deviennent des problèmes plus importants.

Vous pouvez ajouter à vos tableaux de bord des cartes alimentées par l'IA qui affichent des résumés en temps réel, des mises à jour de projets et des aperçus exécutifs générés par ClickUp Brain. Ces cartes se mettent à jour automatiquement et peuvent être personnalisées pour afficher les informations dont vous avez besoin.

Oui. Vous pouvez personnaliser les invites, les cartes du tableau de bord et les rapports afin de vous concentrer sur les données et les informations les plus importantes pour chaque équipe. Cela garantit que chaque équipe obtient des informations pertinentes et exploitables, personnalisées selon ses besoins.