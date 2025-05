Comment utiliser ClickUp AI pour améliorer la productivité et l'efficacité

Notre sondage sur l'utilisation de l'IA montre que 88 % des personnes utilisent des outils d'IA au travail. Cependant, seulement 12 % utilisent réellement les fonctionnalités d'IA intégrées aux outils de productivité.

Pourquoi ? Parce que ces outils d'IA autonomes n'ont pas le contexte nécessaire pour vous aider à faire votre travail.

En termes simples : ❗️ Ils sont isolés des flux de travail et des données qui définissent les tâches quotidiennes ❗️ Cette déconnexion a pour résultat des expériences fragmentées et une valeur pratique limitée

ClickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp, est conçu pour faire face à ces situations bien trop familières. Il s'occupe du travail fastidieux afin que vous puissiez vous concentrer sur les décisions plutôt que sur les petits détails.

Besoin d'un résumé de projet basé sur les discussions de la réunion de la semaine dernière ? Terminé en quelques secondes. Des notes de réunion en désordre ? Organisées sans effort. Les tâches s'accumulent ? Priorisées instantanément. Le tout sans avoir à ouvrir un autre onglet et à expliquer à nouveau votre travail !

Vous voulez apprendre à utiliser ClickUp AI pour que votre journée de travail soit une réussite plutôt qu'une corvée ? Cet article de blog est fait pour vous.

⏰ Résumé en 60 secondes Les outils d'IA autonomes fonctionnent en silos , ce qui nécessite un effort supplémentaire pour appliquer les connaissances acquises au travail réel

ClickUp AI est directement intégré à votre environnement de travail , fournissant des recommandations et une automatisation en temps réel sans changer d'outils

Automatisez la rédaction, la gestion des tâches et la planification de projet grâce à la génération de contenu, aux résumés et aux suggestions intelligentes basés sur l'IA

Récupérez instantanément des informations clés grâce à la gestion des connaissances par l'IA : plus besoin de chercher dans des documents et des fils de discussion interminables

Simplifiez les flux de travail grâce à l'automatisation basée sur l'IA , de l'attribution des tâches aux mises à jour et suivis des projets

*gagnez du temps et réduisez le travail fastidieux en résumant les tâches, en générant des rapports et en transcrivant les réunions sans effort

Travaillez plus intelligemment, pas plus dur — ClickUp AI rationalise votre flux de travail afin que vous puissiez vous concentrer sur un travail significatif

Qu'est-ce que ClickUp AI ?

ClickUp AI, également connu sous le nom de ClickUp Brain , est votre assistant de productivité intégré, conçu pour rendre le travail plus rapide et plus facile, sans les tracas des outils d'IA autonomes . Comme il est entièrement intégré à ClickUp, il comprend les tâches, les documents et les flux de travail de votre équipe, vous donnant des suggestions plus intelligentes en temps réel.

Grâce à ses résumés automatisés et à l'automatisation des flux de travail, vous passerez moins de temps sur des tâches fastidieuses et plus de temps sur ce qui compte vraiment. En bref, ClickUp AI s'adapte à votre façon de travailler. Que vous rédigiez du contenu marketing, que vous réfléchissiez à des idées ou que vous résumiez des projets complexes, il vous fournit des informations personnalisées pour vous permettre d'avancer.

➡️ En savoir plus : La différence entre l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle

Fonctionnalités clés de ClickUp AI

L'IA est au cœur de tous les aspects de ClickUp, des champs personnalisés à l'automatisation. Mais si nous devions choisir trois fonctionnalités principales, voici ce que nous recommandons :

1. Assistant de rédaction IA

Vous êtes bloqué sur une ébauche ? ClickUp Brain vous aide à rédiger, modifier et traduire différents types de contenu, tels que des notes de réunion, des e-mails ou des articles de blog. Il peut également :

Corrigez l'orthographe et la grammaire, ajustez le ton et générez des idées lorsque vous êtes à court

Résumez instantanément de longs documents

Mettez en forme le contenu pour qu'il reste clair et structuré

Créer des tableaux pour les données structurées

Générez des modèles d'IA réutilisables pour assurer la cohérence entre les projets

2. Gestion des connaissances par l'IA

ClickUp Brain est comme une banque de mémoire numérique. Il scanne rapidement votre environnement de travail et récupère les bonnes informations, telles que les détails du projet, les notes de réunion ou les demandes des clients.

Supposons que vous soyez en réunion :

Demandez à ClickUp Brain de récupérer les décisions clés et les données pertinentes des discussions passées sans changer d'onglet

Lorsqu'un client demande une mise à jour, vous pouvez demander à ClickUp Brain de récupérer rapidement le dernier statut du projet et les jalons clés

Utilisez ClickUp Brain pour résumer automatiquement des documents complexes

Obtenez des informations sur les tâches, la progression de l'équipe et bien plus encore grâce à la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à une à trois personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec le gestionnaire de connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

3. Gestion de projet par l'IA

Préférez-vous avoir un chef de projet personnel qui fait avancer vos projets sans effort manuel ? La gestion de projet par l'IA de ClickUp révolutionne la productivité en automatisant les tâches de gestion de projet et en simplifiant les flux de travail. De la génération de réunions debout, des mises à jour des tâches et des sous-tâches à la création de plans de projet détaillés et au suivi des progrès, elle garantit que rien ne passe entre les mailles du filet.

Il peut vous aider à :

Affectation des tâches : Suggère des sous-tâches et aide à rationaliser la création des tâches

Hiérarchisation des tâches : Organisez et gérez efficacement les tâches en fonction de leur priorité ou pour générer des informations permettant de prendre de meilleures décisions

Prévisions d'échéancier : Aide à la création de forfaits et d'échéanciers détaillés pour les projets à l'aide d'invites, d'instructions et de données historiques

➡️ En savoir plus : ClickUp AI vs. Notion AI : Quel outil d'IA est le meilleur ?

Comment utiliser ClickUp AI ?

Prêt à améliorer votre productivité au travail ? Voici comment l'assistant IA de ClickUp peut vous aider :

👉🏽 Note : Vous pouvez accéder gratuitement à ClickUp AI, mais avec certaines limites sur les fonctionnalités. Pour des capacités avancées d'IA, optez pour un forfait payant, à partir de 7 $ par mois.

1. Lancez-vous depuis n'importe où dans ClickUp

ClickUp Brain est intégré à l'ensemble de la plateforme. Cela signifie que vous pouvez accéder à l'IA depuis pratiquement n'importe quelle partie de la plateforme. Voici comment :

Accès à la barre d'outils : l'icône ClickUp AI est toujours présente dans la barre d'outils, prête à vous aider instantanément

Bouton « Demander à l'IA » : disponible dans les tâches, les documents, les commentaires et pour discuter, afin que vous puissiez poser des questions à l'IA là où vous en avez besoin

Icône flottante IA : lorsque vous n'êtes pas sur une tâche ou un document, recherchez l'icône IA dans le coin inférieur droit pour un accès rapide sans changer d'écran

⚠️ Vous ne savez pas quoi demander ? ClickUp AI est livré avec des invites, instructions et consignes pré-conçues pour vous aider à démarrer rapidement. Pas besoin d'apprendre l'ingénierie des invites. Sélectionnez et affinez une invite, et laissez l'IA faire le gros du travail.

2. Créer et gérer des tâches

ClickUp Brain génère instantanément des tâches à partir de documents, de commentaires, de commentaires de la boîte de réception, de messages de discussion et même de tableaux blancs.

Passez la souris sur un commentaire ou un message et sélectionnez l'icône ClickUp AI. Ensuite, cliquez sur Créer une tâche avec l'IA.

ClickUp Brain peut vous aider à :

✅ Créez la tâche dans la bonne liste et le bon espace

✅ Rédigez un titre et une description clairs et riches en contexte

✅ Liez-le au fil de commentaires d'origine

Création de tâches générées par l'IA via ClickUp Brain

ClickUp Brain rédige également des descriptions de tâches afin que votre équipe sache exactement ce qu'elle a à faire.

De plus, il divise les tâches volumineuses en sous-tâches. Il suffit d'ouvrir la tâche et de cliquer sur l'option générer des sous-tâches sous le titre de la tâche. Vous pouvez renommer n'importe quelle sous-tâche et désélectionner celles que vous ne souhaitez pas en cliquant sur la case à cocher à côté.

3. Poser des questions sur les tâches et les documents

Au lieu de se perdre dans des tâches interminables tout en gérant plusieurs projets, équipes ou parties prenantes, ClickUp Brain permet aux chefs de projet d'obtenir des réponses instantanées en temps réel basées sur les données des tâches.

C'est la fonctionnalité parfaite pour trouver un équilibre entre le travail urgent et les objectifs à long terme. 🔭

Utilisez ClickUp Brain pour hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence et des délais

📌 Exemples d'invites, instructions : Quelles sont les tâches les plus urgentes dans mes projets ?

Quelles échéances dois-je respecter aujourd'hui ?

Quelles sont les tâches en retard ?

Quelles sont les tâches encore ouvertes et attribuées à mon équipe ?

Transformez les longues discussions en informations claires et exploitables grâce à ClickUp Brain

Les tâches interminables, les documents sans fin et les fils de commentaires sans fin font qu'il est difficile de trouver ce qui compte. ClickUp Brain résume instantanément les points clés pour que vous puissiez obtenir les mises à jour les plus importantes, sans avoir à faire défiler l'écran

Par exemple, une mise à jour de projet tombe et, soudain, il y a plus de 30 commentaires qui débattent d'un obstacle. Les délais, les décisions et les éléments d'action ? Les détails critiques tels que les délais et les éléments d'action se perdent dans le processus. Pour y remédier, cliquez sur Résumer avec l'IA, et en quelques secondes, vous obtenez :

✅ Aperçu du projet

✅ Décision clé prise

✅ Étapes suivantes

✅ Éléments d'action

Vous pouvez également inviter ClickUp Brain à :

Identifier les obstacles, les risques et les priorités : résumez vos tâches pour voir ce qui retarde la progression

Résumez les documents sans effort : l'IA rédige un résumé des documents et l'insère en tant que sous-titre du document pour faciliter la consultation

Suivi instantané de la progression : les mises à jour générées par l'IA mettent en évidence en quelques secondes les changements de priorité des tâches, les dates d'échéance et la collaboration au sein de l'équipe

Résumez les messages ou les mises à jour des canaux de discussion : Demandez à l'IA de vous tenir au courant des mises à jour d'une période spécifique

Demandez à ClickUp Brain de résumer de longs fils de discussion et de vous tenir au courant

📌 Exemples d'invites, instructions : Résumez les dernières mises à jour sur la tâche de refonte du site web.

Condensez ce document sur les exigences du produit en décisions clés et éléments d'action.

Donnez-moi un rapide aperçu de la progression de ce sprint.

Résumez les changements apportés à cette tâche au cours de la semaine dernière.

5. Rédigez des e-mails, des articles de blog ou des rapports

Créez des articles de blog, des e-mails et bien plus encore avec ClickUp Brain

La rédaction de toute communication prend du temps, et la mise au point pour plus de clarté ne fait qu'alourdir votre charge de travail.

ClickUp Brain accélère ce processus en générant des brouillons, des résumés et des rapports structurés en fonction de vos besoins. Affinez le texte généré par l'IA au lieu de partir de zéro.

Voici comment cela vous aide :

E-mails : Générez des e-mails professionnels pour les mises à jour de projets, la communication avec les clients ou les messages internes

Articles de blog : Créez des plans ou des brouillons complets basés sur des données spécifiques

Rapports : extraire les informations clés des discussions ou des données et les mettre en forme dans des rapports structurés

Notes de réunion : résumez les points clés des réunions pour référence

Modification en cours et réécriture : Demandez à l'IA d'affiner le brouillon ou de le rendre plus facile à parcourir à l'aide de puces, de sous-titres et de paragraphes plus courts

📌 Exemples d'invites, instructions : Rédigez un e-mail pour informer les parties prenantes de l'échéancier du projet.

Résumez les discussions de cette réunion en éléments d'action.

Créez un plan de publication de blog sur l'amélioration de la productivité au travail.

Rédigez des e-mails clairs et professionnels pour faire le point sur vos projets via ClickUp Brain

6. Traduisez et localisez votre contenu

Optimisez le contenu pour chaque public et facilitez la communication avec ClickUp Brain

Communiquer avec des équipes et des clients internationaux est difficile lorsque le contenu doit être adapté à différentes langues et différents contextes culturels.

ClickUp Brain intervient en tant que traducteur basé sur l'IA. Actuellement, il assiste 12 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le coréen, l'arabe et bien d'autres.

Vous pouvez :

Convertissez des e-mails et des documents en plusieurs langues en un seul clic

Adaptez le ton, la formulation et les nuances culturelles en fonction des différents publics cibles

📌 Exemples d'invites, instructions : Traduisez cette mise à jour client en espagnol sur un ton formel.

Convertissez cet e-mail marketing/texte publicitaire en français tout en le gardant dans le ton d'une discussion.

Localisez ce guide produit pour les clients allemands.

7. Transcrire des clips vocaux

Transcrivez des clips avec ClickUp Brain pour trouver facilement des informations importantes

Vous êtes en réunion, vous prenez des notes vocales en déplacement ou vous recevez une mise à jour audio d'un coéquipier. Plus tard, vous devez réécouter le clip plusieurs fois pour saisir les détails clés, un processus lent et frustrant.

ClickUp Brain peut transcrire facilement des clips vocaux, en les convertissant en texte pour faciliter la révision, la modification en cours et le partage des informations.

Vous pouvez également demander à l'IA de vous fournir exactement les informations dont vous avez besoin. Par exemple, demandez : « À faire, ces notes de réunion incluent-elles des éléments d'action pour moi ou mon équipe ? »

🎤 Quelques applications pratiques : Enregistrements de réunions : Transcrivez les discussions sous forme de notes et de points d'action

Sessions de brainstorming : Capturez et structurez les idées clés à partir de notes orales

Retour d'expérience client : Convertir les idées verbales en recommandations exploitables

8. Obtenez des réponses spécifiques à votre rôle

Trouver les mises à jour, les rapports et les informations pertinents pour les différentes parties prenantes implique souvent de passer au crible des données infinies.

ClickUp Brain simplifie cela pour vous. Il se réfère au titre de votre profil, analyse les documents et les tâches de l'environnement de travail auxquels vous avez accès, et ne tire que les informations les plus pertinentes, afin que vous obteniez exactement ce dont vous avez besoin.

Voici ce que l'IA analyse pour chaque rôle : 🚀 Chefs de projet : tâches et rapports, mise en évidence des goulets d'étranglement potentiels 👥 Chefs d'équipe : Tâches en attente et leurs assignés 📊 Cadres : Aperçu clair des livrables et des délais 💬 Équipes commerciales : Tickets et commentaires pour identifier les problèmes courants 💻 Développeurs : les problèmes en suspens et leur classement par degré d'urgence

Générez des invites, instructions spécifiques à chaque rôle avec l'éditeur IA de ClickUp Brain

➡️ En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour améliorer l'efficacité au travail

9. Créez des automatisations personnalisées en langage naturel

La dernière chose à faire, en tant que chef d'équipe, est de mettre à jour manuellement des tâches simples qui se présentent quotidiennement/hebdomadairement/fréquemment.

L'outil intuitif ClickUp AI Builder le fait pour vous. Saisissez ce dont vous avez besoin en langage clair, et ClickUp Brain configure l'automatisation dans n'importe quel espace, dossier ou liste.

Optimisez les flux de travail en créant des règles d'automatisation avec ClickUp Brain

📌 Quelques exemples d'automatisation : Progression des tâches : Lorsqu'une tâche est marquée « Achevé », déplacez-la vers « Révision » et affectez-la au contrôle qualité

Suivi de projet : Mettez automatiquement à jour le statut du projet lorsque 80 % des tâches sont achevées

*notifications Teams : Envoyez une notification Slack lorsqu'une tâche de haute priorité est ajoutée

Attribution des tâches : Lorsqu'une nouvelle demande marketing est soumise, attribuez-la automatiquement à l'équipe en charge du contenu

⚠️ N'oubliez pas : Toutes les automatisations ne fonctionnent pas parfaitement au début. ClickUp Brain vous aide à clarifier les étapes et à affiner les instructions pour garantir le bon déroulement de votre automatisation.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils de collaboration basés sur l'IA

Résumés de réunion et éléments d'action instantanés

Enregistrez, transcrivez et résumez vos réunions avec ClickUp AI Notetaker

Le preneur de notes IA de ClickUp peut vous aider à rationaliser les flux de travail des réunions en transcrivant et résumant automatiquement les discussions et en extrayant les éléments exploitables. Il allège la charge de la prise de notes manuelle, permettant aux participants de se concentrer sur la discussion !

Résumé automatisé : L'IA génère un résumé concis des points clés abordés dans un L'IA génère un résumé concis des points clés abordés dans un document ClickUp privé

Éléments d'action : Il identifie et extrait les éléments d'action de la transcription, ce qui facilite le suivi

Intégration avec les tâches ClickUp : Les éléments d'action et les résumés peuvent être intégrés de manière transparente dans Les éléments d'action et les résumés peuvent être intégrés de manière transparente dans les tâches et les flux de travail ClickUp existants ou nouveaux

Agents IA dans ClickUp

Les agents de discussion de ClickUp sont conçus pour traiter de manière autonome les requêtes et exécuter les actions demandées par les membres de l'équipe. Ces agents font preuve d'autonomie, de réactivité et de proactivité, ce qui leur permet de prendre des décisions, de s'adapter aux changements en temps réel et de prendre des initiatives pour atteindre des objectifs spécifiques.

Parmi les types d'agents, l'agent de réponses répond aux questions sur les canaux en utilisant des sources de connaissances désignées, tandis que l'agent de triage s'assure que les tâches sont correctement connectées aux fils de discussion pertinents en fonction de critères définis. Les utilisateurs peuvent créer ou personnaliser ces agents dans ClickUp Chat en accédant à l'icône « éclair », ce qui leur permet de définir les conditions, les outils et les sources de connaissances pour des actions sur mesure.

Note : Les agents sont disponibles en version bêta à la date de publication de cet article

Comment implémenter ClickUp AI dans votre flux de travail ?

Maintenant que vous savez ce que les outils ClickUp AI peuvent faire, il est temps de les intégrer à votre environnement de travail.

ClickUp Brain s'adapte à tous les flux de travail, que vous gériez des projets, meniez des campagnes marketing ou suiviez des tâches d'ingénierie.

Par exemple, Jamie est chef d'équipe de projet et responsable de la planification et de l'exécution de plusieurs projets au sein des équipes. Ses plus grands défis :

🛑 Planification lente des projets : va-et-vient constant pour finaliser les échéanciers et les livrables

🛑 Attribution compliquée des tâches : Vérification manuelle de la disponibilité et équilibrage des charges de travail

🛑 Réunions de statut chronophages : les décisions et les éléments d'action se perdent dans de longs fils de discussion

🛑 Suivi chaotique de la progression : Les suivis manuels et les chaînes d'e-mails interminables compliquent les choses

Pour que les tâches avancent sans retard, elle se tourne vers ClickUp Brain. Voici comment il optimise ses flux de travail sans effort :

1. Réfléchissez et rédigez un forfait pour un projet en quelques minutes

Pour le lancement d'un nouveau projet (la refonte d'un site Web), Jamie a besoin d'un plan de projet structuré avec des échéanciers, des livrables, des risques et des jalons.

Voici à quoi ressemble le processus avec ClickUp AI :

Ouvre un nouveau document ClickUp

Utilise la fonctionnalité Écrire avec l'IA

Saisit une invite, des instructions détaillées dans le champ de texte

📌 Exemple d'invite, instructions : Créer un forfait pour la refonte d'un site web. Inclure les jalons clés, les échéanciers, l'étendue des travaux et les risques potentiels. Le rendre adapté à une équipe marketing et à un chef de projet.

L'IA génère un forfait structuré couvrant les livrables, les délais, les dépendances et les évaluations des risques

Jamie révise et affine le forfait en quelques minutes au lieu de plusieurs heures

Créez des forfaits détaillés pour vos projets avec ClickUp Brain

Jamie peut également coller un forfait de projet précédemment utilisé dans l'invite, instructions de l'IA et demander : Utiliser le forfait de projet suivant comme modèle et l'adapter à notre nouveau projet.

💡 Conseil de pro : Après avoir inséré le forfait du projet dans le document ClickUp, partagez-le avec l'équipe pour obtenir des commentaires. Vous pouvez également le convertir en wiki pour qu'il serve de source de référence pour les détails du projet, les directives et les mises à jour clés.

2. Créer et attribuer des tâches à partir du forfait du projet

Ensuite, transformez le forfait en tâches réalisables pour l'équipe.

Dans le document ClickUp, Jamie met en évidence les éléments d'action clés du document, tels que « Créer des wireframes et des maquettes de conception ». ClickUp Brain crée la tâche et la relie au document, en maintenant toutes les connexions et en incluant des détails tels que le statut, l'assigné et la priorité.

De plus, l'IA de ClickUp génère rapidement la description de la tâche avec les détails essentiels, qu'elle examine et affine avant de la finaliser.

📌 Exemple d'invite : Créer une description détaillée de la tâche « Créer des wireframes et des maquettes de conception ». La conception doit respecter les directives de la marque, être adaptée aux appareils mobiles et aux bureaux, et inclure des variantes pour les tests A/B.

Rédigez des descriptions de tâches claires et contextuelles en quelques secondes avec ClickUp Brain

Génération, modification en cours et suppression instantanées des sous-tâches via ClickUp Brain

Le projet de Jamie avance vite, mais comment suivre la progression ?

ClickUp Brain génère des comptes rendus et des rapports de progression en temps réel, ce qui permet de gagner du temps et de maintenir la cohésion de l'équipe.

Les comptes rendus d'équipe se présentent sous trois formes :

Liste à puces : Un aperçu rapide des tâches achevées

Court : Un aperçu concis des tâches achevées

Traditionnel : Une analyse détaillée de la progression, des obstacles et des prochaines étapes

📌 Exemple : Jamie a besoin d'une mise à jour rapide sur le travail de son équipe. Elle ouvre ClickUp Brain, clique sur Écrire un compte rendu, sélectionne les membres de son équipe de conception et définit l'intervalle de temps sur les dernières 24 heures. L'IA génère un résumé en : 🔢 Mettre en forme la liste à puces : ✅ Achevé : wireframes de la page d'accueil finalisés

⏳ En cours : conception d'une interface utilisateur mobile

🛑 Blocage : retour du client en attente 📝 Mettre en forme le texte : L'équipe de conception a achevé les maquettes de la page d'accueil. La conception de l'interface utilisateur mobile est toujours en cours, mais retardée en raison des commentaires en attente du client. Lisa attend l'approbation avant de poursuivre. 📜 Mettre en forme le texte : Au cours des dernières 24 heures, l'équipe de conception a finalisé les maquettes de la page d'accueil. La conception de l'interface utilisateur mobile est en cours, mais bloquée car Lisa attend l'approbation du client. Si les commentaires ne sont pas reçus d'ici demain, cela pourrait avoir un impact sur l'échéancier global. Un suivi a été envoyé au client pour une mise à jour.

Automatisation des comptes rendus quotidiens et réduction des réunions inutiles sur le statut avec ClickUp Brain

➡️ En savoir plus : Podcasts sur l'IA pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle

Bonnes pratiques pour une utilisation efficace de ClickUp AI

ClickUp AI est puissant, mais seulement si vous l'utilisez correctement. Voici quelques stratégies pratiques pour en tirer le meilleur parti :

1. Rédigez de meilleures invites, instructions

ClickUp Brain ne peut pas lire dans les pensées (encore 😉 ). Plus vos instructions sont précises et claires, meilleurs seront les résultats. Ajoutez également des détails tels que le public, la mise en forme ou le ton.

❌ Résumez ce rapport. ✅ Résumez ce rapport en trois points clés pour une mise à jour du PDG. Capturez les indicateurs qui ont eu un impact.

2. Enregistrez, partagez et réutilisez les invites, instructions de l'IA

Si vous trouvez une invite qui donne d'excellents résultats, enregistrez-la. ClickUp Brain vous permet d'enregistrer des invites dans son interface. Disposer d'une bibliothèque d'invites bien conçues peut vous faire gagner du temps et vous permettre de maintenir la cohérence.

Enregistrez vos meilleures invites, instructions dans ClickUp Brain

3. Itérer sur la sortie

Le contenu généré par l'IA n'est pas toujours parfait du premier coup. Vous devrez demander à l'IA d'affiner le résultat jusqu'à ce que la réponse réponde à vos besoins.

4. Adaptez le ton en fonction de votre public

ClickUp Brain peut adapter son style d'écriture à différents publics, mais seulement si vous le guidez. Vous voulez un rapport formel ou une mise à jour informelle ? Il vous suffit de donner le ton, et il s'exécute.

Cas d'utilisation Ton Invite, instructions 📊 Mises à jour de la direction Professionnel Résumez cette mise à jour de projet dans un ton formel pour un public de cadres. Soyez concis, mettez en avant les indicateurs clés et concentrez-vous sur les informations stratégiques. 💬 Discutez avec votre équipe, mettez à jour Slack Décontracté Résumez cette mise à jour du projet sur un ton amical et décontracté pour l'équipe. Soyez bref et motivant. 🎯 Communication avec les clients Confiant, persuasif Rédigez une mise à jour du projet pour un client, en veillant à adopter un ton confiant et rassurant. Mettez l'accent sur la progression et les prochaines étapes.

5. Formez votre équipe à utiliser efficacement l'IA

Définissez des directives claires sur les domaines dans lesquels l'IA doit être utilisée (par exemple, la rédaction de rapports, la synthèse de réunions, le brainstorming d'idées) et ceux dans lesquels l'intervention humaine est essentielle (par exemple, la prise de décisions stratégiques, la narration créative).

Envisagez d'organiser un atelier sur l'IA ou de créer un guide de ressources avec des exemples d'invites, d'instructions pour aider votre équipe à démarrer.

Mettez votre productivité en pilote automatique avec ClickUp Brain

L'IA devrait travailler pour vous, et non l'inverse, et avec ClickUp Brain, c'est enfin le cas.

Les outils d'IA autonomes peuvent offrir une automatisation, mais ils manquent souvent du contexte nécessaire pour vraiment rationaliser le travail. Ils fonctionnent en silos, ce qui nécessite un effort supplémentaire pour les intégrer dans vos processus.

ClickUp Brain résout ce problème en intégrant l'IA directement dans votre flux de travail, ce qui en fait une partie intuitive et transparente de la façon dont vous gérez les tâches, les projets et la collaboration. Le résultat ? Moins de temps passé à passer d'un outil à l'autre et plus de temps consacré à un travail significatif.

Vous voulez passer moins de temps à gérer et plus de temps à faire ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! 🙌