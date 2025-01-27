Les 10 meilleurs logiciels d'analyse prédictive pour prendre des décisions basées sur les données

Les entreprises ont toujours été une affaire risquée, un terrain de jeu pour les francs-tireurs et les casse-cou. Et bien que tout ce qui s'y rapporte - depuis les routes commerciales et les aspects juridiques jusqu'aux industries entières - ait changé au fil du temps, l'élément de risque est resté le même. Nous ne savons tout simplement pas ce que l'avenir nous réserve et nous devons tenir compte de cette incertitude lorsque nous prenons des décisions.

Cependant, les nouvelles solutions logicielles d'analyse prédictive utilisent l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) pour prédire tout, de la demande des consommateurs à la productivité de la main-d'œuvre, en passant par les évènements économiques imprévus. Ces perspectives permettent aux entreprises de prendre des décisions basées sur des données historiques et des tendances, en retirant une partie du risque inhérent de l'équation. 🌝

Dans cet article, nous allons examiner le top 10 des logiciels d'analyse prédictive que vous pouvez utiliser pour prendre des décisions mieux informées et gérer les risques. Commençons !

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'analyse prédictive ?

Voici ce que vous devez rechercher lorsque vous choisissez votre logiciel d'analyse prédictive :

Détection des anomalies : L'outil d'analyse doit être capable de détecter automatiquement les anomalies des données (c'est-à-dire les exceptions et les modèles inhabituels) avant de créer un modèle prédictif ou une prévision Visualisation des données: Le logiciel doit également être en mesure de présenter visuellement les données de prévision et de prédiction pour faciliter l'analyse et la compréhension Capacités de simulation: Il doit vous permettre de simuler vos scénarios et d'élaborer des modèles prédictifs sur la base de ceux-ci Déploiement dans le cloud: Le déploiement dans le cloud des logiciels d'entreprise augmente considérablement la flexibilité et l'évolutivité des organisations, car il ne nécessite pas le type de maintenance et d'investissement qu'une installation sur site fait Accès mobile: Le logiciel devrait fournir des applications iOS et Android afin que vous puissiez accéder à vos analyses prédictives et à vos prévisions en déplacement Sécurité: Votre outil d'analyse prédictive doit garder vos données d'entreprise sensibles à l'abri des regards indiscrets

10 meilleurs logiciels d'analyse prédictive à utiliser en 2024

Le marché étant inondé d'outils d'analyse prédictive, trouver celui qui correspond à vos besoins est souvent une tâche herculéenne. Heureusement, nous avons fait les recherches pour vous et dressé une liste des 10 meilleurs outils d'analyse prédictive qui vous permettent de puiser dans vos données pour détecter des tendances et des schémas précieux. 🤓

1. SAP Analytics Cloud

Via : SAP Analytics Cloud SAP Analytics Cloud aide les entreprises à planifier, budgétiser et prévoir, en éliminant la nécessité d'utiliser des applications distinctes pour chaque fonction. Sa fonction de planification de scénarios vous permet de créer des budgets et des forfaits basés sur des scénarios de simulation.

Grâce à ses fonctionnalités de collaboration, vous pouvez discuter des forfaits avec les membres de votre équipe. Ses puissantes fonctionnalités de visualisation des données vous aident à comprendre facilement vos scénarios et vos forfaits. 📈

Enfin, il dispose également d'un contenu d'entreprise préconstruit basé sur diverses bonnes pratiques. Ce contenu sert de modèle de prise de décision ou un point de départ pour la planification de vos scénarios, accélérant ainsi le rythme auquel vous pouvez élaborer vos plans et vos prévisions.

Les meilleures fonctionnalités de SAP Analytics Cloud

Intégration avec d'autres solutions SAP pour l'extraction de données

Forfait prédictif avec des scénarios d'hypothèses

Visualisation des données

Solution basée sur le cloud

Contenu d'entreprise préétabli pour la planification de scénarios

Limites de SAP Analytics Cloud

Parfois, la présentation des données n'est pas correctement résumée

Le chargement des modèles en direct peut prendre un certain temps

Prix de SAP Analytics Cloud

Business Intelligence: 31,5 $/mois par utilisateur

31,5 $/mois par utilisateur Planning: Sur demande

SAP Analytics Cloud évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (500+ reviews)

4.5/5 (500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (100+ reviews)

2. Amazon QuickSight

Via : Amazon QuickSight Amazon QuickSight est une plateforme d'analyse d'entreprise qui fait partie de l'ensemble des services Web d'Amazon (AWS). Sa fonction d'analyse prédictive vous permet de créer des prévisions basées sur plusieurs scénarios hypothétiques, et elle est suffisamment intelligente pour exclure automatiquement les anomalies de données. 📉

Les prévisions générées peuvent également être tracées sur n'importe quel graphique, qui peut être intégré à vos analyses. Vous pouvez ensuite afficher vos analyses avec des graphiques de prévisions sur des supports personnalisés des tableaux de bord de projet personnalisés si vous souhaitez les surveiller en permanence.

Un autre point fort d'Amazon QuickSight est une fonctionnalité appelée Q, qui fait référence à son assistance à la requête en langage naturel (NLQ). La fonction Q vous permet de récupérer des informations basées sur les données de la plateforme en posant des questions comme vous le feriez à un humain.

Meilleures fonctionnalités d'Amazon QuickSight

Plate-forme hautement évolutive basée sur le cloud

Modèle unique de tarification à la session

applications mobiles iOS et Android pour accéder aux prévisions en déplacement

Assistance pour les requêtes en langage naturel (NLQ)

Assistance pour les domaines personnalisés

Limites d'Amazon QuickSight

La gestion de grands ensembles de données peut s'avérer difficile

Les connecteurs ne sont pas disponibles pour les sources de données multiples

Prix d'Amazon QuickSight

Pour les auteurs/administrateurs: 18 $/mois

18 $/mois Pour les auteurs/administrateurs avec Q: 28$/mois

28$/mois Pour les lecteurs: 0,30 $/session, avec une limite maximale de 5 $ par mois

0,30 $/session, avec une limite maximale de 5 $ par mois Pour les lecteurs avec Q: 0,30$/session avec une limite maximale de 10$ par mois

*La tarification pour les auteurs/administrateurs se réfère au modèle de facturation annuelle

G2: 4.2/5 (280+ commentaires)

4.2/5 (280+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (40+ commentaires)

3. Oracle Analytics

Via : Oracle Analytics Oracle Analytics se distingue des autres outils d'analyse prédictive parce qu'il peut être déployé de trois façons : sur le cloud, sur site, ou de manière hybride (c'est-à-dire, cloud+sur site). Il vous permet d'élaborer et de former vos propres modèles prédictifs à l'aide de divers algorithmes d'apprentissage automatique intégrés à la plateforme.

La plateforme dispose également de riches fonctionnalités de visualisation de données. Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés avec des diagrammes, des cartes thermiques, des cartes d'images personnalisées et 42 autres types de composants visuels pour voir vos prédictions comme vous le souhaitez. 📊

Meilleures fonctionnalités d'Oracle Analytics

45 visualisations de données différentes

Entraînez vos propres modèles prédictifs

Intégration avec les applications Microsoft Azure et Google Cloud

Plusieurs options de déploiement

API pour intégrer Oracle Analytics dans vos applications

les limites d'Oracle Analytics

Le temps de mise en œuvre est un peu plus long

Le temps de réponse peut parfois être plus lent

Prix d'Oracle Analytics

Professionnel: 16 $/mois par utilisateur

16 $/mois par utilisateur Enterprise: 80 $/mois par utilisateur

G2: 4/5 (250+ commentaires)

4/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (10+ avis)

4. Adobe Analytics

Via : Adobe Analytics Adobe Analytics fait partie de la suite d'outils de marketing et d'analyse web Adobe Experience Cloud. Par conséquent, sa fonction d'analyse prédictive est naturellement plus orientée vers.. les campagnes de marketing et des équipes. Il peut récupérer des données de toutes vos sources de trafic client et d'analyse connectées, puis les traiter à l'aide de ses modèles prédictifs afin de fournir des informations exploitables pour vos campagnes marketing.

La fonction Analyse de contribution de la plateforme vous aide à comprendre l'impact de divers facteurs sur des évènements imprévus et imprévisibles, tels qu'un pic inattendu de votre trafic. La fonctionnalité Alertes intelligentes, quant à elle, vous avertit des anomalies détectées et d'autres facteurs critiques.

Enfin, la fonction tableaux de bord intuitifs facilitent l'assimilation de toutes les données et informations générées et présentées par la plateforme.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Analytics

Interface utilisateur intuitive avec tableaux de bord

Détection des anomalies

Analyse des contributions

Alertes intelligentes

Applications mobiles pour un accès en déplacement

Limites d'Adobe Analytics

Ne peut analyser et prédire que les données liées au marketing et aux équipes commerciales

Relativement coûteux pour les petites entreprises

Prix d'Adobe Analytics

Disponible sur demande

G2: 4.1/5 (900+ commentaires)

4.1/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (200+ avis)

5. IBM Cognos Analytics

Via : IBM IBM propose de nombreuses solutions d'analyse répondant à divers besoins des entreprises, et Cognos Analytics est l'une d'entre elles. En combinant l'analyse prédictive et l'IA, cet outil est aussi riche et sophistiqué en fonctionnalités que facile à utiliser. Son assistant de requête en langage naturel vous permet de générer des graphiques de prévision et d'autres visualisations en les demandant simplement.

Vous pouvez importer vos données à partir de sources de données sur site et dans le cloud. Grâce à la préparation des données assistée par l'IA, vos ensembles de données sont nettoyés des anomalies et préparés pour l'entraînement et les analyses de modèles sans effort.

Enfin, ses tableaux de bord dynamiques et interactifs permettent à cinq utilisateurs d'accéder simultanément aux prévisions. Les prévisions et les visualisations affichées dans un tableau de bord peuvent également être partagées avec vos coéquipiers par e-mail ou Slack.

Les meilleures fonctionnalités d'IBM Cognos Analytics

Assistant de données basé sur l'IA

Richevisualisations de données Tableaux de bord dynamiques et interactifs avec fonction de partage facile

Déploiement dans le cloud

Applications mobiles pour un accès facile

Limites d'IBM Cognos Analytics

L'intégration des sources de données peut être un peu complexe

Les descriptions d'erreurs ne sont pas assez précises

Prix d'IBM Cognos Analytics

Cognos Analytics on Cloud On-Demand: A partir de 10$/mois par utilisateur

A partir de 10$/mois par utilisateur Cognos Analytics on Cloud Hosted & Cognos Analytics software: Disponible sur demande

G2: 4/5 (350+ reviews)

4/5 (350+ reviews) Capterra: 4.1/5 (130+ avis)

6. Alteryx

Via : Alteryx Alteryx est une plateforme populaire d'analyse de données qui offre un intervalle d'outils pour manipuler et analyser les données. Le produit spécifiquement conçu pour l'automatisation de la préparation des données et de l'analyse prédictive s'appelle Alteryx Analytics Cloud, qui offre des capacités d'analyse prédictive grâce à sa solution d'apprentissage automatique.

La première étape consiste à télécharger vos données, que la plateforme évalue pour déterminer la santé des données et détecter les anomalies. Si la santé des données n'est pas au rendez-vous, Alteryx peut suggérer des améliorations. 💊

Les données préparées sont ensuite analysées pour détecter des modèles cachés ou des corrélations entre diverses colonnes de votre ensemble de données. Vous pouvez sélectionner la colonne cible pour laquelle vous souhaitez que les prédictions soient effectuées, et Alteryx suggère automatiquement des méthodes d'apprentissage automatique adaptées à votre modèle. Plusieurs modèles prédictifs sont alors générés en fonction de la méthode que vous sélectionnez.

Une fois que vous avez exécuté un modèle, le processus de modélisation s'achève. Vous pouvez évaluer les performances de votre modèle sur des données d'attente ou des scénarios de simulation avant de l'exporter ou de le déployer dans Alteryx.

Meilleures fonctionnalités d'Alteryx

Des scores de santé des données et des suggestions pour la préparation des données

Visualisations utiles pour comprendre les données

Scores de précision des modèles

Évaluation des performances des modèles

Scénarios de simulation

Exportation des modèles sous forme de visualisations ou de scripts

Limites d'Alteryx

L'importation de données peut être lente

Coûteux par rapport à d'autres solutions

Prix d'Alteryx

Designer Cloud : A partir de 4 950

: A partir de 4 950 Designer Desktop: 5 195

La solution Machine Learning, qui contient la fonction de modélisation prédictive, est vendue séparément en tant que module complémentaire-tarification disponible uniquement sur demande

G2: 4.6/5 (450+ commentaires)

4.6/5 (450+ commentaires) TrustRadius: 9.1/10 (330+ avis)

7. IBM Watson Studio

Via : IBM IBM Watson Studio fait partie de la même IBM Analytics Suite qui comprend un autre prétendant à cette liste, Cognos Analytics. C'est un environnement de développement intégré (IDE) pour construire des modèles IA de tout type, y compris des modèles d'analyse prédictive. Sa fonction d'apprentissage automatique découvre automatiquement des modèles et des corrélations cachés dans vos données. Parallèlement, la validation automatisée des données permet de minimiser les risques en détectant les anomalies. 🙃

L'interface de modélisation visuelle par glisser-déposer de Watson Studio vous permet de concevoir le flux de travail de votre modèle dans un environnement sans code. L'assistance au traitement du langage naturel facilite la description de ce que vous voulez que votre modèle d'analyse prédictive fasse, ce qui augmente considérablement la vitesse et la précision de la construction de nouveaux modèles.

Vous pouvez également importer des modèles créés sur d'autres plateformes IA dans l'environnement de Watson Studio pour en faciliter la gestion. Grâce à l'intégration de l'API Rest avec différents environnements cloud, vos modèles créés dans Watson Studio peuvent être poussés vers des applications hébergées sur d'autres plateformes cloud.

IBM Watson Studio meilleures fonctionnalités

Assistance au traitement du langage naturel (NLP)

Interface de modélisation visuelle par glisser-déposer

Assistance à l'importation et à l'exportation de modèles prédictifs

Développement sans code

Surveillance du modèle pour l'optimisation des performances

Limites d'IBM Watson Studio

L'utilisation d'outils open-source nécessite parfois l'utilisation de plusieurs fenêtres

L'installation initiale peut s'avérer complexe

Prix d'IBM Watson Studio

Lite: Gratuit

Gratuit Professionnel: 1,02 $/unité de capacité par heure

G2: 4.2/5 (160+ commentaires)

4.2/5 (160+ commentaires) Capterra: 5/5 (moins de 5 avis)

8. Altair

Via : Altair Altair fournit des analyses prédictives par le biais de son Altair Knowledge Studio, mais la fonction est également incluse dans la plateforme Altair One à service complet. Son point clé est sa technologie brevetée, Strategy Trees, qui vous permet de combiner votre connaissance de l'entreprise avec les résultats de la modélisation prédictive pour construire des modèles prescriptifs.

En d'autres termes, la plateforme vous permet de définir, en fonction de votre expérience et de vos connaissances, ce que vous voulez que le modèle fasse dans différents scénarios. Elle dispose également d'une interface pilotée par un assistant pour vous guider tout au long du parcours de création du modèle et d'un concepteur visuel de flux de travail pour concevoir le flux de travail du modèle.

Une fois que vous avez généré votre modèle, vous pouvez le déployer au sein de la plateforme Altair ou l'exporter sous forme de code pour le déployer sur d'autres plateformes.

Les meilleures fonctionnalités d'Altair

Technologie des arbres stratégiques pour l'analyse prédictive et prescriptive

Création de modèles à l'aide d'un assistant

Concepteur de flux de travail par glisser-déposer

Exportation des modèles pour déploiement sur d'autres plateformes

Limites d'Altair

L'interface n'est pas parmi les plus soignées

Ne s'intègre pas avec les principales plateformes cloud

Prix d'Altair

Disponible sur demande

G2: 4.8/5 (moins de 5 commentaires)

4.8/5 (moins de 5 commentaires) Gartner: 4.4/5 (90+ reviews)

9. Databricks

Via : Bases de données Databricks est une plateforme de data intelligence qui associe données et Outils d'IA pour fournir une solution pouvant être utilisée dans de multiples scénarios, notamment pour développer des modèles d'analyse prédictive.

Bien que Databricks ne dispose pas d'algorithmes d'analyse prédictive natifs et d'autres capacités requises, il s'intègre à d'autres bibliothèques d'apprentissage automatique (c'est-à-dire Apache Spark MLlib) et frameworks (c'est-à-dire MLflow) pour fournir une plateforme permettant de construire vos modèles d'analyse prédictive.

Parmi ses fonctionnalités clés, citons les Notebooks, qui permettent une analyse exploratoire des données de manière visualisée, et l'assistance NLP, qui vous permet de construire des modèles prédictifs en fournissant des prestataires dans votre langage naturel. Plus, il peut s'intégrer à tous les environnements cloud populaires et même à un grand nombre de vos applications et services d'entreprise basés sur le cloud.

Les meilleures fonctionnalités de Databricks

Assistance NLP

Carnets de notes

Visualisation des données

Intégration avec toutes les plateformes cloud

Fonctionnalités de collaboration pour travailler avec les membres de l'équipe

Limites de Databricks

L'analyse prédictive n'est pas une fonction native

Pas de fonction "glisser-déposer" pour la modélisation

Prix de Databricks

Emplois: à partir de 0,07 $/unité de base de données (UBD)

à partir de 0,07 $/unité de base de données (UBD) Tableur Delta Live: À partir de 0,20 $/unité de base de données (UBD)

À partir de 0,20 $/unité de base de données (UBD) Databricks SQL: à partir de 0,22 $/unité de base de données (UBD)

à partir de 0,22 $/unité de base de données (UBD) Commutation tout usage pour les charges de travail interactives: À partir de 0,40 $/unité de base de données

À partir de 0,40 $/unité de base de données Inférence en temps réel sans serveur: À partir de 0,07 $/UGB

Databricks évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (250+ reviews)

4.5/5 (250+ reviews) Capterra: 4.5/ 5 (20+ reviews)

10. Tableau

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/downright\_beautiful-1400x700.jpg Tableau de bord Tableau /$$img/

Via : Tableau Tableau est une puissante plateforme de visualisation de données et d'analyse qui utilise des modèles de régression linéaire pour générer des prédictions et découvrir des modèles cachés dans vos données.

La construction d'un modèle prédictif est un processus assez simple, en trois étapes, qui implique :

L'importation et la préparation de vos données à l'aide de Tableau Prep Builder Choisir le prédicteur (c'est-à-dire un champ de votre ensemble de données) qui peut être analysé pour faire des prédictions sur votre cible Sélection du bon tableau ou de la bonne fonction en fonction de vos besoins

Une fois ces trois étapes achevées, Tableau prend le relais et construit tout seul votre modèle prédictif. 🏗️

Tableau répond aux besoins des utilisateurs techniques et non techniques. Les premiers peuvent saisir directement la syntaxe du modèle qu'ils souhaitent construire. Pour les seconds, il existe de nombreux options de visualisation des données et un flux de travail semblable à celui d'un assistant.

Les meilleures fonctionnalités de Tableau

Nombre important d'options de visualisation de données

Fonctionnalités destinées aux utilisateurs techniques et non techniques

Processus simple en trois étapes pour la modélisation prédictive

Tableaux de bord en temps réel

Fonctionnalités de collaboration puissantes

Limites de Tableau

La courbe d'apprentissage est un peu raide

Il est parfois lent

Prix de Tableau

Disponible sur demande

G2: 4.4/5 (1,900+ reviews)

4.4/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,100+ reviews)

Autres outils d'analyse

Les plateformes dotées de fonctions d'analyse prédictive et de modélisation vous permettent d'examiner le passé pour prévoir l'avenir. Cependant, ces plateformes peuvent se révéler insuffisantes lorsqu'il s'agit de visualiser les prédictions et prévisions générées ou d'en tirer pleinement parti dans votre travail. C'est là qu'une plateforme comme ClickUp entre en jeu.

ClickUp

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

ClickUp est une plateforme de gestion du travail à 360° qui s'accompagne de puissants outils de visualisation de données pour vous aider à donner un sens aux prévisions établies par votre modèle prédictif. Avec des tableaux de bord personnalisés, des douzaines de types de diagrammes et des outils de visualisation de données uniques, vous pouvez obtenir une vue d'ensemble de votre modèle prédictif des outils de rapports uniques et des modèles, ClickUp rend vos prévisions compréhensibles pour tous les membres de l'équipe et les parties prenantes.

Il peut s'intégrer à n'importe lequel de vos outils d'analyse prédictive, y compris les plateformes listées ci-dessus, pour récupérer et visualiser les données qu'ils contiennent.

Voici quelques façons dont ClickUp peut vous aider à traiter vos données d'analyse prédictive.

Tableaux de bord et modèles ClickUp

Les Tableaux de bord ClickUp cette fonctionnalité vous permet de mettre en place des centres de contrôle étonnants, dynamiques et entièrement adaptés à vos besoins Cartes personnalisées vous pouvez créer des cartes personnalisées, en utilisant les données de votre choix. Les données affichées sur les cartes sont mises à jour en temps réel, et vous pouvez les partager avec les membres de votre équipe afin qu'ils puissent facilement voir comment certaines choses vont changer dans un avenir proche. 🔮

Par exemple, vous pouvez créer un tableau de bord affichant les données de prévision de la demande et le partager avec les membres de l'équipe de production afin qu'ils sachent quand s'attendre à un pic potentiel de la demande.

Affichez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0

ClickUp vous paramètre également avec des modèles d'analyse préconçus mais achevés. Utilisez-les pour créer des rapports complets sur les données récupérées dans vos applications d'analyse prédictive. Les rapports peuvent être partagés sans effort avec les membres de votre équipe ou les parties prenantes dans l'interface ClickUp, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps.

Nous recommandons le modèle Modèle de rapport d'analyse de données ClickUp pour créer rapidement un rapport professionnel et partageable pour vos investisseurs, mettant en évidence votre croissance au cours d'une année fiscale et les projections de croissance future basées sur des données historiques.

Si vous êtes un spécialiste du marketing, vous pouvez utiliser le modèle de rapport d'analyse des données de ClickUp /%$$a pour créer rapidement un rapport professionnel et partageable à l'intention de vos investisseurs Modèle de rapport ClickUp Analytics pour présenter divers aspects du trafic de votre site web au chef d'équipe ou à la direction.

Un modèle de rapport d'analyse de données peut vous aider à organiser et à présenter rapidement et facilement vos connaissances sur les données.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Tableaux de bord intuitifs et entièrement personnalisables

Modèles de rapports et d'analyses de données

Des dizaines de diagrammes et d'options de visualisation des données

Cartes mentales pour l'assistancela cartographie des processus Divers outils de collaboration en temps réel

S'intègre à tous les outils d'analyse prédictive

Interface conviviale

Permet de lier les rapports et tableaux de bord à des projets

ClickUp IA pour générer des rapports à la demande ou les résumer

Limites de ClickUp

Les fonctions natives de modélisation prédictive ou d'analyse prédictive sont absentes

La courbe d'apprentissage peut être longue pour la plupart des utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarifs disponibles sur demande

toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

Mieux exploiter la puissance de l'analyse prédictive avec ClickUp

Les outils d'analyse prédictive aident les entreprises à élever leur niveau de performance gestion des risques jeu. En éliminant les conjectures et les biais inhérents à la nature humaine, ils vous permettent de planifier et d'agir sur la base d'informations prédictives. Il en résulte une meilleure résilience face aux évènements imprévus et aux augmente la productivité et l'efficacité. ⏩

Si vous voulez vous assurer que vous utilisez les analyses avancées à leur plein potentiel, obtenez l'aide d'une plateforme complète de productivité et de gestion de projet comme ClickUp.

Obtenez un aperçu global de vos données et prévisions grâce aux tableaux de bord ClickUp, ou utilisez des modèles préétablis pour créer des rapports facilement compréhensibles pour vos parties prenantes. Inscrivez-vous pour commencer à explorer dès aujourd'hui ! 🌸