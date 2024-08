Utiliser les données d'analyse des produits pour stimuler la réussite des clients et les stratégies de marketing

Vous venez de lancer un nouveau produit et vous êtes persuadé que les utilisateurs vont l'adorer. Mais quelques semaines plus tard, vous constatez qu'il n'a pas suscité l'engouement escompté. C'est souvent le cauchemar d'un chef de produit !

Chaque produit nécessite d'énormes investissements en capital et en ressources, de sorte que son échec constitue un revers majeur - à la fois en termes financiers et de réputation.

Heureusement, vous pouvez facilement éviter de telles pertes en tirant parti des analyses de produits, en analysant l'engagement des utilisateurs et en identifiant les domaines à améliorer avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, il vous suffit de donner un coup de jeune aux fonctionnalités ou aux stratégies marketing et de réintroduire le produit pour éblouir vos utilisateurs et accroître la satisfaction de la clientèle.

Dans cet article, nous allons vous révéler comment tirer parti des analyses de produits pour donner forme à vos forfaits de réussite client et à vos efforts de marketing initiaux. En prime, nous vous présenterons également une solution d'analyse de produits de premier ordre qui vous aidera à surveiller et à analyser les interactions avec les utilisateurs, à identifier les tendances et à améliorer votre stratégie produit en toute confiance 😊

Qu'est-ce que l'analyse de produits ?

L'analyse de produits est le processus qui consiste à examiner combien d'utilisateurs s'engagent avec votre produit ou service et à quelle fréquence - l'idée est de comprendre et de surveiller le comportement des utilisateurs pour générer des informations exploitables, qui sont ensuite utilisées pour améliorer l'expérience utilisateur et, par extension, les performances du produit.

Par exemple, imaginons que vous ayez lancé une plateforme de diffusion multimédia en continu. Vous utiliserez l'analyse de produit pour mettre en lumière les fonctionnalités les plus et les moins populaires, identifier les titres qui suscitent le plus d'intérêt et mettre le doigt sur les fonctionnalités et les titres qui pourraient manquer à votre plateforme. Sur la base de ces informations tirées des données comportementales, vous optimiserez votre plateforme afin d'offrir une meilleure expérience à vos clients.

**Ne confondez pas l'analyse de produits avec l'analyse de données

L'analyse de produits est très spécifique et se concentre uniquement sur l'analyse des données relatives à un produit ou à un service particulier afin d'optimiser ses performances et de s'assurer qu'il correspond aux besoins des clients.

L'analyse de données est un concept plus large, ancré dans la science des données, qui va au-delà de l'utilisation des produits. Un analyste de données traite différents ensembles de données - qui peuvent provenir de n'importe quelle source - et découvre des modèles et tire des conclusions qui assistent la prise de décision éclairée.

Importance de l'analyse des produits

Les gestionnaires de produits peuvent le confirmer - certaines personnes ont de la chance et livrent un produit de qualité qui fait tilt malgré tout. 🍀

Cependant, vous ne voulez pas vous fier à un coup de chance ou à une intuition, pas quand vous pouvez utiliser l'analyse de produits pour obtenir des données quantitatives sur l'engagement des utilisateurs et les performances de votre produit sur le marché.

Cette approche de l'analyse est supérieure car elle vous permet d'évaluer votre produit du point de vue de vos utilisateurs et de corriger ce qui doit l'être sans procédures trop compliquées comme l'analyse de l'entonnoir du marché ou l'interprétation des données brutes du produit.

Passons en revue cinq avantages tangibles de l'analyse de produit :

1. Identification des tendances

L'analyse des produits examine l'engagement actuel des utilisateurs et l'utilisation des produits afin d'identifier les tendances, que vous pouvez exploiter pour ajuster vos efforts de marketing et maximiser l'acceptation des produits.

Cela est particulièrement essentiel pour les industries telles que le développement de logiciels agiles et les produits relevant de l'Internet des objets (IoT), où le fait de répondre rapidement aux besoins des clients fait une énorme différence en termes de popularité des produits.

2. Repérer facilement les clients à forte valeur ajoutée

Les meilleurs outils d'analyse de produits donnent un aperçu des clients les plus précieux qui dépensent plus que les clients moyens. Vous pouvez utiliser ces données d'utilisation pour déterminer comment fidéliser ces clients et augmenter la valeur à vie du client, c'est-à-dire le bénéfice total que vous pouvez attendre d'un client sur l'ensemble de son parcours utilisateur.

3. Amélioration de l'expérience client

En examinant le comportement des utilisateurs à l'aide d'une solution d'analyse de produits ou en suivant l'engagement des utilisateurs d'une fonctionnalité particulière, vous pouvez créer des expériences personnalisées et fidéliser vos clients.

4. Un meilleur avantage concurrentiel

Comprendre ce que veulent vos clients vous aide à battre vos concurrents et à vous démarquer en tant que leader du marché.

Tip: Utilisez le Modèle de suivi des concurrents ClickUp pour garder l'onglet sur les produits, les fonctionnalités et les efforts de marketing de vos principaux concurrents, et utiliser les données pour former votre stratégie de positionnement.

Avec le modèle de suivi des concurrents de ClickUp, vous pouvez suivre les activités et les performances de vos concurrents en toute simplicité

5. Une prise de décision précise

Les outils d'analyse de produits vous aident à garder un œil sur les indicateurs clés qui préparent le terrain pour des décisions plus intelligentes en matière de rentabilité à court terme et d'objectifs de pénétration du marché à long terme.

Indicateurs de performance et indicateurs à suivre dans l'analyse des produits

Il existe un grand nombre d'indicateurs d'analyse de produits que les gestionnaires de produits peuvent suivre, mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent le faire.

Tout d'abord, analyser tout n'est pas l'option la plus économique, car il serait fastidieux d'analyser les tendances et les découvertes à l'aide de plusieurs outils de mesure. C'est pourquoi la meilleure stratégie consiste à observer quelques indicateurs clés d'analyse de produit qui :

S'alignent sur vos objectifs à court et à long terme

Apportent le plus de valeur à votre entreprise

Vous ne savez pas par où commencer ? Consultez les catégories communes d'analyse de produits indicateurs de performance et métriques :

1. Indicateurs d'engagement

Révèle comment vos clients ont accédé à votre produit (c'est-à-dire par quel canal), comment ils l'utilisent, quelles sont les fonctionnalités qu'ils apprécient le plus ou le moins, et s'il y a un facteur X qui les maintient accrochés à votre produit.

Ces informations sur le parcours de l'utilisateur vous permettent d'optimiser votre produit et vos canaux de commercialisation afin de maintenir l'intérêt des nouveaux clients et des clients existants.

2. Taux de rétention des utilisateurs

Les clients fidèles qui reviennent sont une grande victoire pour votre entreprise et un signe évident que vous faites quelque chose de bien. L'analyse de la fidélisation des clients vous permet de mesurer le nombre d'utilisateurs qui reviennent dans votre entreprise et leur fréquence. Sur la base des résultats, vous pouvez mettre le doigt sur les inefficacités et développer des stratégies pour améliorer la fidélisation des utilisateurs à travers les différents points de contact.

Modèle à essayer: L'un des moyens éprouvés de fidéliser les clients est d'être à l'écoute de leurs problèmes et de fournir un service client de qualité. C'est précisément la raison pour laquelle vous devriez utiliser le modèle gratuit de Modèle d'escalade du service client ClickUp pour identifier les problèmes urgents des clients, déterminer les flux d'escalade et maintenir un service client cohérent sur l'ensemble des canaux. 💯

Gérez simultanément un grand nombre de demandes de clients et la charge de travail de l'équipe grâce au système de tickets à plusieurs niveaux du modèle d'escalade

3. Taux d'attrition des clients

L'analyse du taux de désabonnement vous indique combien de clients ont cessé d'acheter vos produits physiques ou numériques ou vos services d'abonnement au cours d'une période donnée, mensuelle, annuelle ou trimestrielle. Ce KPI d'analyse des produits met en lumière les points de désengagement ou d'insatisfaction potentiels et vous aide à mettre en œuvre des stratégies pour éviter la perte de clients.

4. Valeur à vie des clients

Indique le montant que vos clients sont censés dépenser pour vos produits au fil du temps. Il s'agit de l'un des indicateurs clés à suivre, car il permet de repérer les clients à forte valeur ajoutée qui augmentent directement votre chiffre d'affaires.💲

Vous avez besoin d'un plan rapide pour visualiser les points de contact à vie de différents profils de clients ? L'outil Modèle de plan de parcours du client ClickUp peut vous aider à concevoir des produits et des services alignés sur les besoins de vos clients à différents points de contact.

Utilisez le modèle de plan d'itinéraire client ClickUp pour représenter les habitudes et les préférences de vos clients et les utiliser pour améliorer votre produit/service

5. Utilisateurs actifs mensuels et équipes commerciales

Cet ensemble d'indicateurs montre combien de personnes ont utilisé votre produit ou service au cours du mois écoulé. Le suivi des fluctuations mensuelles peut vous aider à repérer des tendances et à adapter votre stratégie produit en conséquence.

Essayez les Modèle de rapport mensuel des équipes commerciales ClickUp pour suivre de près les actions des utilisateurs et la productivité des produits. Ce modèle dispose d'indicateurs intégrés pour le suivi des revenus et des pertes et profits, ce qui permet de rester plus facilement au fait des tendances actuelles du marché.

Les outils d'analyse Web, comme Google Analytics, peuvent faciliter la collecte de données et le suivi des indicateurs clés d'analyse de produits. Avec Google Analytics, vous pouvez suivre la durée des sessions, les taux de rebond et les pages par session pour vous faire une idée précise de la manière dont les utilisateurs interagissent avec votre site web.

Si vous collectez des données d'analyse de produits à partir de sources multiples telles que des pages web, des systèmes de gestion de la relation client (CRM) et des référentiels d'e-mails, vous devrez en savoir plus sur l'extraction, la transformation et le chargement (ETL) des données. Les processus ETL vous aident à intégrer les données comportementales, à garantir leur cohérence et leur qualité, et à les préparer pour l'analyse.

Les analyses marketing et produit sont-elles identiques ?

L'analyse produit n'est pas la même que l'analyse marketing.

L'analyse marketing se concentre sur l'examen des performances des activités marketing afin de révéler la recette secrète pour convertir les clients. Naturellement, indicateurs clés de performance du marketing diffèrent des ICP d'analyse des produits, bien que certains servent les deux objectifs.

Cependant, le marketing et l'analyse de produits partagent le même objectif- l'amélioration de la fidélité et de l'expérience des clients, il est donc compréhensible qu'ils se recoupent sur certains aspects, tels que :

Segmentation du marché

Les analyses de produits examinent le comportement et l'engagement des utilisateurs. Ces résultats vous aident à segmenter le marché et à comprendre comment aborder chaque groupe. De plus, les informations précieuses sur le comportement des clients peuvent former l'ensemble de la stratégie marketing et garantir que les bons utilisateurs sont ciblés avec les bonnes tactiques.

Optimisation des pages d'atterrissage

L'analyse des pages d'atterrissage des produits est importante pour les équipes d'analyse des produits et de marketing. Des indicateurs tels que le temps moyen passé sur la page, les taux de rebond et les conversions peuvent révéler si les utilisateurs ont réussi à adopter un produit et si certaines fonctionnalités du produit et la page d'atterrissage ont besoin d'être améliorées.

$$$a$ Effectuer des tests A/B

L'un des moyens d'examiner le comportement et les préférences des clients consiste à effectuer des tests A/B, c'est-à-dire à comparer deux versions d'un même produit pour voir laquelle est la plus performante. Le chef de produit utilise ces connaissances pour déterminer la bonne direction à prendre pour le développement du produit. De son côté, l'équipe marketing peut baser ses campagnes sur ces résultats et s'assurer que la stratégie marketing représente le produit sous son meilleur jour.

Les équipes de marketing et de produits compilent généralement leurs données analytiques dans le même Système CRM :

Les analystes produits utilisent la plateforme pour organiser les données clients, recueillir les commentaires des utilisateurs, cartographier le parcours client et comprendre le comportement des utilisateurs

Conception des équipes marketingle marketing produit en utilisant les mêmes données que la base

L'analyse de produits pose une loupe sur vos produits et services et met au jour vos bonnes et faibles pratiques, le tout pour une amélioration continue des produits et une grande satisfaction des clients. 🔍

Mais ce n'est que si vous l'utilisez correctement. Voici quelques conseils et astuces qui peuvent vous aider à maximiser l'analyse des produits.

Définir clairement les objectifs de l'entreprise

Le premier agenda de votre analyse de produits la liste des choses à faire est de définir vos objets . 🗒️

Ils servent de base à l'établissement d'indicateurs pertinents qui permettent à vos équipes de produits de rester sur la bonne voie.

Gardez à l'esprit que les objectifs que vous avez définis ne sont pas immuables : vous pouvez (et devez) les modifier pour tenir compte des dernières évolutions du marché et du comportement des utilisateurs. Prenez donc l'habitude de les revoir périodiquement (tous les mois si vous travaillez dans un secteur très concurrentiel).

En outre, renforcez vos pratiques de communication pour vous assurer que vos équipes de production sont sur la même page en ce qui concerne ces objectifs - sinon, il est facile de s'égarer.

Mettre en œuvre une gouvernance des données efficace pour l'analyse des produits

Afin de tirer parti de l'analyse des produits, vous devez définir des paramètres de gouvernance des données pour l'analyse des produits gouvernance des données règles de base. Pour faire cela, pensez à répondre à des questions telles que :

_Comment les données sur les produits entreront-elles dans le pipeline ?

quels sont les processus que les équipes d'analyse de produits doivent suivre lorsqu'elles effectuent une analyse ?

quel est le processus de collecte des données ?

vos plateformes de gestion des données sont-elles sécurisées ?

l'ensemble de l'équipe est-elle sur la même page en ce qui concerne les processus d'analyse des produits ?

quelles nouvelles technologies allons-nous utiliser pour analyser les données d'analyse de produits ?

En d'autres termes, vous avez besoin d'une gouvernance des données pour définir chaque action et processus liés aux données afin de garantir la sécurité, la conformité, la fiabilité et le traitement adéquat.

Utiliser les bons outils d'analyse de produits

La façon dont vous parviendrez à nager dans les eaux de l'analyse des produits dépend largement de votre outil de gestion des produits . 🏊

Cependant, l'utilisation de plusieurs outils pour les flux de travail analytiques n'est ni viable ni rentable. Si vous souhaitez rationaliser l'analytique produit, définissez des objectifs, mettez en place une gouvernance des données, importez des données et collaborez et communiquez avec votre équipe sans interruption, ClickUp est la meilleure solution.

En tant que produit de première qualité et gestion de projet disponible sur les applications de bureau et mobiles, ClickUp offre des options qui peuvent révolutionner vos processus de développement, de suivi et de commercialisation des produits.

Les fonctionnalités uniques de la plateforme en font un acteur polyvalent : elle peut servir de logiciel d'analyse marketing , outil de visualisation des données ou même un assistant organisationnel. 🧙

Voyons pourquoi il devrait être votre outil de référence outil logiciel d'analyse de produits .

1. Objectifs ClickUp pour définir les OKR des produits et des entreprises

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Objectifs simplifiés /$$img/

Établir des objectifs mesurables pour les tâches et les projets avec une progression automatique pour atteindre plus efficacement les objets avec des échéanciers définis et des cibles quantifiables

Nous avons mentionné l'importance de définir des objectifs clairs en matière d'analyse de produits dès le début - ils constituent votre étoile polaire. ⭐

ClickUp dispose d'une fonctionnalité spéciale pour définir les objectifs, qui s'appelle Objectifs ClickUp . Grâce à lui, vous pouvez créer des échéanciers et fixer des cibles pour suivre la progression des produits.

Organisez vos Objectifs à l'aide de dossiers faciles à utiliser. Cette fonction est très utile lorsque vous gérez plusieurs produits, car elle facilite la navigation et l'organisation pour chaque offre.

Puisque ClickUp est favorable à la collaboration vous pouvez ajouter vos équipes d'analyse de produits à vos Objectifs en quelques clics et vous assurer que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne les tâches à venir. Vous favoriserez ainsi la collaboration interfonctionnelle sans avoir à transpirer ! De plus, toutes les modifications sont effectuées en temps réel, vous n'avez donc pas à craindre que des mises à jour importantes passent inaperçues.

Capturez des réponses pour une action rapide avec ClickUp Forms

Vous voulez savoir comment les utilisateurs interagissent avec vos produits ou services physiques et numériques ? Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander ! Formulaires ClickUp est l'un des 15+ affichages ClickUp qui vous permettent d'observer vos projets ou vos tâches sous différentes perspectives et de zoomer sur les détails. Dans ce cas, vous vous concentrez sur la collecte des commentaires des utilisateurs par le biais d'entretiens écrits avec les clients au sein de formulaires.

ClickUp Formulaires vous permet de recueillir des informations auprès de vos clients et d'obtenir des renseignements précis et personnalisés sur l'engagement des utilisateurs et les sentiments et attitudes générales à l'égard de votre produit. Utilisez les types de champs de ClickUp (situés sur le côté gauche du formulaire) pour capturer des réponses, comme email et ratings, et construisez le formulaire parfait outil d'évaluation parfait .

ClickUp enregistre les réponses et les transforme automatiquement en tâches traçables pour votre équipe, rationalisant ainsi le processus d'analyse des produits. 🥰

3. La suite ClickUp Product aide les équipes chargées des produits à

Visualisez l'ensemble du cycle de vie de votre produit avec le logiciel de gestion de produits ClickUp

ClickUp dispose d'un ensemble complet de fonctionnalités dédiées à les opérations sur les produits et gestion - les Produit ClickUp suite.

L'une des fonctionnalités que vous trouverez dans cette suite est la suivante Documents ClickUp clickUp Docs est une option de partage pour la création, l'organisation, la gestion, le stockage et le partage de documents. Vous pouvez y créer des forfaits de projet et les calendriers, établir des règles de gouvernance des données et organiser le retour d'information dans une forme facilement consultable.

Créez de superbes documents ClickUp, des wikis et plus encore, puis connectez-les à des flux de travail pour mettre en œuvre vos idées avec votre équipe RH

Invitez les membres de l'équipe concernés à un document et travaillez ensemble en temps réel. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous voulez gagner du temps et minimiser les erreurs, profitez des avantages suivants ClickUp AI , un assistant de travail alimenté par l'IA.

Il peut résumer des textes, faire du brainstorming avec vous, mettre en place une documentation sur les exigences du produit, et même vérifier votre orthographe, votre grammaire et votre ton ! ClickUp IA peut également analyser vos résultats d'analyse de produits et extraire ou résumer les informations les plus importantes. 💪

En outre, vous pouvez élaborer des feuilles de route détaillées pour vos produits et organiser des séances de brainstorming avec vos équipes de produits à l'aide des outils suivants Tableaux blancs ClickUp . Ces toiles numériques infinies vous offrent des outils pour écrire, dessiner, laisser des commentaires et des notes, ajouter des notes autocollantes et créer des connexions entre les formes.

Tous les changements se produisent en temps réel, ce qui rend les Tableaux blancs idéaux pour les équipes hybrides ou distantes. Utilisez les Tableaux blancs pour planifier le parcours client, visualiser les interactions avec les utilisateurs et créer des stratégies bien définies pour améliorer l'expérience client.

Faites un brainstorming avec votre équipe en temps réel grâce aux Tableaux blancs de ClickUp

4. Tableaux de bord ClickUp pour suivre les indicateurs clés et les KPI

Visualisez les données recueillies avec Tableaux de bord ClickUp . Personnalisez-les pour refléter n'importe quel scénario d'entreprise - dans ce cas, vous pouvez utiliser les tableaux de bord pour visualiser le retour d'information, les modèles d'utilisation et d'autres informations exploitables liées au comportement de l'utilisateur.

Obtenez des aperçus de haut niveau de votre travail grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables

Vous disposez de 50+ cartes, diagrammes et graphiques parmi lesquels choisir pour créer le tableau de bord parfait. Une fois terminé, vous pouvez le partager avec d'autres équipes ou l'exporter au format PDF.

5. Modèles ClickUp pour enregistrer les indicateurs clés et accélérer les processus

Les fonctionnalités de ClickUp sont les suivantes 1 000 modèles pour divers cas d'utilisation, du marketing et des opérations à les finances et le compte . Grâce à cette sélection impressionnante, les gestionnaires de produits peuvent être sûrs à 100 % qu'ils trouveront plus d'un modèle qui assiste leurs flux de travail d'analyse de produits.

Nous vous recommandons d'explorer le site Modèles de stratégie produit ClickUp . Ils vous aident à définir la vision de votre produit, à identifier les clients, à définir les objectifs et à déterminer comment vous créerez de la valeur pour vos clients.

Le modèle que nous plaçons dans les favoris ? Le Modèle de stratégie produit ClickUp !

Utilisez ce modèle pour identifier les possibilités d'innovation et d'amélioration des produits

Si vous recherchez des options qui mettent l'accent sur une communication claire et permettent de gagner du temps, jetez un coup d'œil à Modèles de rapports quotidiens ClickUp . Ils vous aident à informer régulièrement votre équipe du travail achevé, à fixer des priorités et à établir des forfaits. Les chefs de produit peuvent également bénéficier des outils suivants des modèles de parcours client .

Business Intelligence et Analytique

Il est facile de confondre les concepts de business intelligence et d'analytique.

La Business Intelligence se concentre sur l'analyse des données qui aide les entreprises à prendre les prochaines étapes en connaissance de cause. Cela ressemble à l'analyse de produits, n'est-ce pas ?

La veille stratégique et l'analyse de produits ont des points communs, mais ils diffèrent en termes de portée. Les outils de business intelligence analysent les données relatives aux produits et aux clients à une échelle beaucoup plus grande, souvent à l'aide de procédures complexes. Ils révèlent des informations sur les performances de l'ensemble de l'entreprise, tandis que les outils d'analyse de produits se concentrent uniquement sur les données susceptibles d'être utiles à l'optimisation d'un produit spécifique.

Les outils de veille stratégique étant dotés de fonctionnalités robustes d'intégration, d'analyse et de visualisation des données, vous pouvez tout à fait les ajouter à votre boîte à outils d'analyse de produits. Tout ce dont vous avez besoin en matière de veille stratégique peut également être disponible dans des outils logiciels d'analyse de produits de qualité.

L'avenir de l'analyse des produits et des données

Le marché de l'analyse de produits connaît une croissance régulière. Il a même connu une croissance significative pendant la pandémie de COVID-19, et d'autres études prédisent que le marché mondial de l'analyse de produits atteindra un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros 16,69 milliards de dollars en 2028 (il n'était que de 5,25 milliards de dollars en 2020 !).

Des facteurs tels que la segmentation du marché, le besoin d'amélioration continue et les marchés concurrentiels alimentent cette expansion et soulignent l'importance de l'analytique produit dans toutes les sphères.

On peut supposer que nous verrons encore plus d'IA et d'apprentissage automatique dans les outils d'analyse de produits. Attendez-vous à encore plus de personnalisation, notamment pour offrir des expériences client uniques.

Tout comme aujourd'hui, la gestion stratégique et la prise de décision intelligente dicteront la réussite de vos efforts en matière d'analyse de produits et vous aideront à optimiser les ressources pour maximiser les résultats.

ClickUp : Votre outil ultime d'analyse de produits

Une analyse approfondie des produits vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour créer un produit ou un service à forte valeur ajoutée.

Les puissantes fonctionnalités de ClickUp en font un excellent outil d'analyse de produits. Utilisez-le pour collecter et visualiser des données sur le comportement des utilisateurs, identifier les points à améliorer et élaborer des stratégies qui favoriseront la réussite. S'inscrire à ClickUp et commencez à explorer ses superpouvoirs d'analyse de produits dès aujourd'hui ! 🦸