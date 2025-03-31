Comment utiliser l'IA dans le marketing : 10 exemples efficaces

Bon, je vais vous faire une confession. J'étais autrefois le marketeur ultime qui « suivait son instinct ». Mon rituel ? Des nuits blanches à disséquer les résultats des tests A/B, des feuilles de calcul qui me faisaient loucher et des discours motivants sur la façon dont mon « instinct » marketing allait sauver la situation.

Puis j'ai vu les nombres : 60 % des spécialistes du marketing utilisaient déjà l'IA pour atteindre leurs objectifs, tandis que 74 % pensaient qu'elle serait aussi courante que les CRM d'ici 2030. J'étais stupéfait.

Depuis que je me suis lancé dans le marketing basé sur l'IA, j'ai vu les campagnes passer de la conjecture à la science pure. Laissez-moi vous présenter 10 exemples qui vous feront vous demander comment nous avons pu faire du marketing sans l'IA générative.

⏰ Résumé en 60 secondes L'IA transforme le marketing en personnalisant l'expérience client, en prédisant les tendances et en automatisant la création de contenu

Des marques telles que Nike, Starbucks et Volkswagen utilisent l'IA pour la création de vidéos, la personnalisation des messages et l'analyse prédictive

Les outils d'IA permettent d'améliorer le ciblage des clients, la génération de contenu et la gestion des tâches, ce qui permet de gagner du temps et d'accroître l'efficacité du marketing

Les défis du marketing /IA comprennent les biais, l'exactitude des données, l'éthique et les préoccupations en matière de sécurité

ClickUp propose une solution tout-en-un basée sur l'IA pour rationaliser les stratégies marketing et améliorer l'efficacité

Comprendre l'IA dans les campagnes marketing

Vous êtes-vous déjà demandé comment cette publicité LinkedIn pour un webinaire sur la gestion des réseaux sociaux vous trouve au bon moment ? Ou comment Instagram semble inondé de publicités proposant des réductions importantes sur le gadget que vous convoitez depuis toujours ?

Voici quelques-uns des exemples les plus courants de l'IA dans le marketing, où des algorithmes avancés d'apprentissage automatique prédisent les bons produits à commercialiser auprès du bon public au bon moment.

Qu'est-ce que l'IA et comment est-elle appliquée au marketing ?

Fondamentalement, l'IA consiste à apprendre aux machines à penser, à s'adapter et à apprendre, à l'image d'un étudiant hyper studieux qui ne manque jamais un cours. Elle utilise des technologies telles que l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel (NLP), des termes sophistiqués qui signifient qu'elle devient plus performante pour comprendre les choses à partir de données.

C'est un peu comme le Sherlock Holmes de la technologie : il analyse les tendances, prédit l'avenir et prend des décisions qui semblent étrangement humaines.

en marketing, l'IA (IA) est utilisée pour : * 🔮 Prévision du comportement des clients et des tendances futures 📱 Créez des publicités qui s'affichent au moment idéal 🎯 Segmentez vos audiences pour des campagnes personnalisées 📝 Générez du contenu pour vos articles de blog, vos réseaux sociaux et vos e-mails, accélérez la production et améliorez l'engagement client 📧 Personnalisez votre marketing par e-mail en adaptant le contenu et les heures d'envoi 💬 Surveillez les réseaux sociaux pour le suivi du sentiment et des tendances liées à votre marque

Le résultat ? Un marketing plus intelligent et plus ciblé qui établit une connexion naturelle et pertinente avec les consommateurs.

Le rôle de l'IA dans l'amélioration de l'expérience client et la croissance des entreprises

Voici comment l'IA dans le marketing change la donne tant pour les entreprises que pour les consommateurs :

🛍️ Achats personnalisés : l'IA utilise vos préférences et vos achats passés pour vous recommander exactement ce qui vous plaira, sans avoir à faire défiler sans fin les pages

💬 Service client disponible en permanence : les chatbots IA sont comme les représentants du service client les plus rapides, travaillant 24 heures sur 24 pour traiter les problèmes à la vitesse de l'éclair.

📈 Prédire l'avenir : l'IA peut repérer les tendances avant qu'elles ne se concrétisent, aidant ainsi les entreprises à garder une longueur d'avance avec des produits et services dont les clients ne soupçonnaient même pas encore avoir besoin.

🛠️ La magie en coulisses : l'IA rationalise les opérations de l'entreprise, qu'il s'agisse de prévoir les besoins en stocks ou d'ajuster les stratégies de tarification.

Vous souhaitez savoir comment utiliser l'IA pour améliorer vos campagnes ? Regardez cette vidéo pour découvrir nos 3 meilleurs conseils en matière de marketing basé sur l'IA :

10 exemples d'IA dans le marketing

Maintenant que vous en savez plus sur le marketing basé sur l'IA, découvrons quelques exemples de marques qui utilisent l'IA pour améliorer leurs stratégies marketing.

1. Nike

Secteur d'activité : Sport

Cas d'utilisation : Création de vidéos par IA

Campagne « Never Done Evolving » de Nike avec fonctionnalité Serena Williams

La campagne « Never Done Evolving » de Nike en 2023 a mis en avant l'innovation en matière d'IA en créant un match de tennis virtuel entre Serena Williams en 1999 et sa version 2017. La technologie a analysé l'évolution de son style de jeu, du choix des coups aux déplacements sur le court, sur près de deux décennies.

La pièce maîtresse de la campagne était une simulation de match sur YouTube, avec l'assistance d'un marketing ciblé sur les réseaux sociaux qui a suscité l'engagement des fans.

🎯Résultat : le match virtuel a affiché 1,69 million de vues de la part des 1,69 million d'abonnés YouTube. De plus, il a remporté un franc succès à Cannes, où il a décroché le Grand Prix Digital Craft.

2. Starbucks

Secteur d'activité : Alimentation et boissons

Cas d'utilisation : messagerie personnalisée

L'IA de Starbucks, Deep Brew, est comme le barista ultime, doué pour les données. Elle ne se contente pas de prendre votre commande, elle étudie vos habitudes : ce que vous commandez, quand vous venez, et même les tendances générales du comportement des clients personnalisés.

Grâce à ces informations, elle lance une communication marketing si personnalisée qu'elle semble avoir été choisie sur mesure, incitant les utilisateurs de l'application à rejoindre le programme de récompenses avec des offres trop tentantes pour être ignorées.

🎯Résultat : cette utilisation intelligente de l'IA a porté ses fruits. Starbucks a enregistré plus de 4 millions de nouveaux membres de son programme de fidélité.

3. Volkswagen

Secteur d'activité : Automobile

Cas d'utilisation : Analyse prédictive

Volkswagen, déjà experte en automatisation, a décidé de laisser l'IA prendre les commandes pour les décisions d'achat publicitaire. Au lieu de se fier à l'intuition de son agence de publicité, qui contredisait souvent les données relatives à ses efforts de marketing numérique, Volkswagen a choisi de tirer parti de l'IA pour gérer des tâches complexes.

🎯Résultat : Volkswagen a éliminé les coûts cachés facturés par l'agence média et a pris des décisions plus éclairées. Cela a entraîné une augmentation de 14 % des équipes commerciales des concessionnaires.

4. Virgin Voyages

Secteur d'activité : Voyages

Cas d'utilisation : Personnalisation

Campagne « Jen IA » de Virgin Voyages avec la fonctionnalité Jennifer Lopez

Virgin Voyages a fait sensation avec sa campagne Jen IA. À première vue, elle mettait en vedette Jennifer Lopez, ou du moins c'est ce que tout le monde pensait. Le rebondissement ? La J. Lo à l'écran était en fait une version IA doublée de manière hilarante par un homme nommé Kyle.

Cette grande révélation a fait beaucoup parler d'elle, mais Virgin Voyages ne s'est pas arrêté là.

Ils ont franchi une étape supplémentaire en invitant les fans à créer des invitations de voyage personnalisées à l'aide de l'outil Jen IA disponible sur leur site web. Cette touche ludique et interactive a non seulement suscité l'hilarité générale, mais a également renforcé l'engagement des clients, faisant de Virgin Voyages le sujet de conversation de la ville.

🎯Résultat : Jen IA est devenue virale avec plus de deux milliards d'impressions, générant un trafic web énorme, plus de 25 000 invitations personnalisées et une forte augmentation des réservations.

5. Heinz

Secteur d'activité : Alimentation et boissons

Cas d'utilisation : Renforcement de la marque

Heinz a prouvé qu'il était le roi du ketchup avec sa campagne 2022 IA Ketchup. L'entreprise s'est équipe avec DALL-E 2, l'IA de conversion de texte en image, et lui a demandé d'imaginer le « ketchup ».

Quelle que soit l'invite (par exemple « bouteille de ketchup Renaissance » ou « carte de tarot ketchup »), l'IA a continué à produire des bouteilles de style Heinz.

La conclusion ? Heinz n'est pas seulement du ketchup, c'est le ketchup. L'entreprise est allée plus loin en invitant ses fans sur les réseaux sociaux à créer leur propre œuvre d'art avec du ketchup et de l'IA, déclenchant ainsi une tendance virale. Même de grands noms comme Ducati et Sportsnet se sont joints à la fête, faisant de Heinz le sujet de conversation numéro un sur Internet.

🎯Résultat : la campagne a généré 1,15 milliard d'impressions à l'échelle mondiale et a généré plus de 2 500 % d'exposition supplémentaire par rapport à l'investissement médiatique. De plus, l'engagement sur les réseaux sociaux a explosé, avec un taux supérieur de 38 % à celui des campagnes précédentes.

6. Wowcher

Type d'industrie : commerce électronique

Cas d'utilisation : publicité sur les réseaux sociaux

L'IA dans la publicité consiste à créer des publicités qui semblent personnalisées, et Wowcher a parfaitement compris cela. En équipe avec la technologie de rédaction publicitaire basée sur l'IA de Phrasee, ils ont transformé leurs publications et leurs publicités sur les réseaux sociaux en expériences personnalisées pour leur cible.

Ainsi, si vous êtes du genre à cliquer sur les publicités proposant des offres de vacances, l'IA le remarque et inonde votre fil d'actualité d'offres de voyage irrésistibles. C'est comme si vous aviez un personal shopper pour vos escapades de rêve.

comment ont-ils réussi ? *Wowcher a littéralement mis l'IA à l'épreuve. Ils ont réalisé un test A/B, opposant quatre publicités générées par l'IA à une publicité rédigée par des humains. Les publicités générées par l'IA ont systématiquement obtenu des évaluations de pertinence de 9 ou 10 sur 10, prouvant ainsi qu'elles avaient trouvé le ton juste auprès de leur public.

🎯Résultat : Cette stratégie basée sur l'IA a permis de réduire de 31 % le coût par prospect.

7. Mastercard

Type d'industrie : Services financiers

Cas d'utilisation : Analyse concurrentielle

Lorsque la pandémie a bouleversé la situation, Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) a dû faire face à un marché en pleine mutation. Pour conserver son avantage, l'entreprise s'est appuyée sur Crayon, une plateforme alimentée par l'IA qui est devenue son kompas concurrentiel.

Grâce à Crayon, Mastercard a pu extraire des informations basées sur des données concernant les activités de ses concurrents et signaler les menaces potentielles avant qu'elles ne deviennent des problèmes.

🎯Le résultat : Crayon a fait du travail extraordinaire pour MPGS. Mike Wienke, directeur du marketing produit mondial et de l'aide à l'équipe commerciale, déclare Crayon donne aux participants une idée claire de la manière dont chaque concurrent aborde le marché, ce qui facilite l'analyse de Mastercard d'un point de vue externe. Non seulement cela rend l'exercice beaucoup plus efficace, mais cela nous permet également de rassembler des personnes de toute l'organisation et d'ouvrir un dialogue où chacun peut apporter des idées précieuses. Crayon donne aux participants une idée claire de la manière dont chaque concurrent aborde le marché, ce qui facilite l'analyse de Mastercard d'un point de vue externe. Non seulement cela rend l'exercice beaucoup plus efficace, mais cela nous permet également de rassembler des personnes de toute l'organisation et d'ouvrir un dialogue où chacun peut apporter des idées précieuses.

8. Nutella

Type d'industrie : Alimentation et boissons

Cas d'utilisation : Conception

Campagne Nutella Unica présentant 7 millions de designs de libellés de pots

Nutella a misé tout sur l'IA pour sa campagne Nutella Unica, créant 7 millions d'étiquettes de pots uniques. Chaque étiquette a été conçue pour donner un sentiment d'exclusivité, en exploitant l'engouement des fans pour les produits personnalisés.

Mais quelle que soit l'originalité du design, le logo emblématique de Nutella garantissait que chaque pot était immédiatement reconnaissable. Lancée en Italie, la campagne a fait forte impression grâce à un mélange de publicités en ligne et télévisées qui ont fait parler tout le monde.

🎯Résultat : En seulement un mois, les 7 millions de pots générés par l'IA ont été vendus.

9. Kasasa

Type d'industrie : Services financiers

cas d'utilisation : *Création de contenu

Kasasa montre comment l'IA peut transformer le marketing de contenu.

Kasasa avait du mal à planifier son contenu dans le secteur financier en constante évolution. Bien qu'elle disposât d'un calendrier éditorial annuel, elle avait besoin d'un moyen de rationaliser le processus, de valider les idées et d'accélérer les choses. En partenariat avec MarketMuse, elle a utilisé des briefs de contenu basés sur l'IA pour créer un contenu de haute qualité et attrayant qui a trouvé un écho auprès de son public et a renforcé l'autorité de son site web.

résultat : *une augmentation de 92 % du trafic organique d'une année sur l'autre, une hausse de 83 % du classement des mots-clés et une augmentation de 28 % du temps passé sur leurs pages.

10. The Economist

Type d'industrie : Médias et édition

Cas d'utilisation : Publicité programmatique basée sur l'IA

En 2017, The Economist était confronté à une baisse de son lectorat jusqu'à ce qu'il tente une initiative astucieuse : confier à l'IA la cible de ses publicités. L'IA a analysé tout, du comportement sur le Web aux données des abonnés, aidant ainsi le magazine à comprendre qui étaient réellement ses lecteurs et à trouver des personnes similaires qui aimeraient également son contenu. Un revirement plutôt réussi !

🎯Résultat : The Economist a réussi à attirer 3,6 millions de nouveaux lecteurs, obtenant un fantastique retour sur investissement de 10:1 grâce à ses campagnes ciblées. Le magazine a également enregistré une augmentation de 9 % du nombre d'abonnés fidèles entre 2020 et 2021.

L'IA au service des stratégies de marketing numérique

Élaborer une stratégie marketing basée sur l'IA n'est pas une mince affaire. Il faut disposer des bons outils d'IA et se plonger dans divers cas d'utilisation de l'IA pour que tout fonctionne.

Comprenons cela à l'aide d'un exemple.

Sarah, responsable marketing dans une start-up spécialisée dans le commerce électronique, avait du mal à rationaliser le flux de travail de son équipe, malgré ses excellentes compétences en matière de tâches créatives. Alors qu'elle excellait dans le développement de campagnes, les défis liés à la gestion de projet ont conduit au chaos.

Sa recherche d'une solution l'a conduite à ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail. Grâce à ses fonctionnalités de gestion des documents, des connaissances et de gestion de projet réunies dans une seule et même plateforme puissante soutenue par l'IA, ClickUp a permis de regrouper les flux de travail dispersés de son équipe dans un seul système.

Tout comme Sarah, le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp peut également vous aider à automatiser vos flux de travail, à organiser vos projets de manière transparente et à obtenir des informations en temps réel sur les performances de votre équipe et l'avancement de vos campagnes. De plus, son assistant IA peut vous faire gagner des heures de travail manuel.

1. Targeting de la cible et segmentation de la clientèle

Sarah pensait bien connaître ses clients, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que ses messages ne faisaient pas mouche. C'est alors qu'elle s'est tournée vers les outils de marketing basés sur l'IA pour analyser en profondeur les données clients et dégager des tendances qu'elle n'aurait jamais pu repérer seule.

Soudain, elle pouvait voir exactement comment son public se comportait, ce qu'il aimait et même les petites particularités qui le distinguaient.

ClickUp Brain a permis de passer à la vitesse supérieure. Au lieu de fouiller elle-même dans les données, Sarah pouvait simplement poser des questions pertinentes sur les segments de clientèle ou des données démographiques spécifiques.

📌 Exemple d'invite, instructions : Quel est le comportement de mes acheteurs réguliers qui n'ont pas effectué d'achat au cours des 30 derniers jours ?

Triez et filtrez facilement les données clients de vos applications connectées à l'aide de ClickUp Brain

De plus, les champs personnalisés de ClickUp pourraient l'aider à saisir tous types d'informations sur les clients, telles que leurs données démographiques, leur historique d'achat et leur interaction avec les campagnes précédentes. Elle pourrait également créer des segments spécifiques, tels que « clients fidèles qui n'ont pas acheté depuis un certain temps » ou « nouveaux acheteurs à la recherche de réductions »

Triez, organisez et gérez les détails relatifs aux clients et aux campagnes marketing grâce aux champs personnalisés ClickUp

2. Analyse du marché et de la concurrence

L'IA transforme les études de marché, qui passent en un clin d'œil d'une tâche fastidieuse à un jeu d'enfant.

Lorsque Sarah souhaite connaître l'opinion des clients sur le lancement d'un nouveau produit, elle utilise ClickUp Brain pour analyser et résumer les informations clés issues des avis, des données sur la concurrence et des mentions sur les réseaux sociaux.

*comment cela fonctionne pour Sarah : comment le travail se passe pour elle

analyse des données : *Sarah peut télécharger des sondages, des commentaires ou des avis, et ClickUp Brain identifie les tendances et les informations exploitables

Étude de la concurrence : ClickUp Brain extrait des données de sources publiques pour comparer les offres, les prix et les stratégies, et fournit des rapports rapides

Tendances du secteur : il analyse également des articles, des actualités et les réseaux sociaux afin de fournir des informations actualisées sur les tendances du marché et les préférences des consommateurs

📌 Exemples de invites, instructions : Analysez les tendances actuelles du marché dans le secteur du SaaS B2B. Identifiez les concurrents clés, les projections de croissance du marché et les nouvelles opportunités d'innovation

Fournisseur, prestataire d'une analyse concurrentielle des principales entreprises B2B proposant des logiciels de gestion de projet. Comparez les fonctionnalités, les prix et les avis des clients

Essayez ClickUp Brain Réponse de ClickUp Brain à une invite identifiant les tendances actuelles du marché dans le secteur du SaaS B2B

En savoir plus : Les meilleurs modèles gratuits de forfaits marketing pour élaborer une stratégie marketing

3. Création de contenu

Sarah est souvent confrontée au redoutable bloc de la page blanche ou à la pression de devoir trouver de nouvelles idées.

ClickUp Brain lui permet de gagner des heures de réflexion et de création de contenu, afin qu'elle puisse se concentrer sur les aspects les plus intéressants du marketing, à savoir l'élaboration de stratégies et la narration.

En exemple, lorsque Sarah a besoin d'un article de blog pour une vente promotionnelle à venir, elle n'a qu'à saisir son idée. ClickUp Brain génère un plan accrocheur, suggère des titres attrayants, agit en tant que fournisseur de structure de contenu et propose même des suggestions de mots-clés pour le référencement.

Tout ce que Sarah a à faire, c'est d'ajuster le ton et d'ajouter la voix de sa marque.

📌 Exemples d'invites, instructions : Rédigez un article de blog captivant sur les ventes pendant les fêtes pour les entreprises de commerce électronique

Suggérez des mots-clés SEO pour un article de blog sur les soldes du Nouvel An

Rédigez une publicité Facebook pour une vente flash de chaussures d'une durée de 24 heures

Générez des objets pour une campagne d'e-mail promouvant une réduction estivale sur les maillots de bain

Suggérez un texte publicitaire pour une annonce Google sur la livraison gratuite pour toutes les commandes

Rédigez un e-mail convaincant pour promouvoir le lancement de notre dernier produit

Générez un titre pour la page d'accueil d'une promotion « un acheté, un gratuit »

Rédigez et effectuez la modification en cours de contenu marketing de qualité supérieure avec ClickUp Brain

4. Gestion des tâches

Toutes les tâches marketing ne méritent pas le même niveau d'urgence. ClickUp Brain analyse l'historique de vos projets et la charge de travail de votre équipe, puis vous donne des conseils personnalisés sur les priorités à établir.

De plus, si un projet prend du retard, il identifie également le goulot d'étranglement et en informe l'équipe. Cela permet de hiérarchiser les tâches, afin que l'équipe marketing de Sarah puisse rapidement se concentrer sur ce qui est urgent, comme la mise à jour d'une publicité de campagne ou l'achèvement d'un brouillon d'article de blog.

De plus, si elle travaille sur deux projets de campagne marketing similaires, ClickUp Brain le détecte et suggère de fusionner ou de dupliquer les tâches afin de faciliter le travail.

Trouvez les tâches marketing à dupliquer ou à fusionner avec ClickUp Brain

5. Automatisation du marketing

L'automatisation de vos flux de travail marketing grâce à l'IA débloque des possibilités infinies.

Voici comment ClickUp Brain peut automatiser ces tâches marketing sans fin :

*suivi des prospects : Créez automatiquement des tâches et définissez des rappels pour envoyer des e-mails de bienvenue personnalisés et des invitations de suivi

Campagnes par e-mail : Déclenchez l'envoi d'e-mails d'automatisation et personnalisés en fonction des actions des clients, comme les offres post-achat

Rapports d'avancement des campagnes : Recevez des mises à jour automatiques sur les indicateurs de campagne, avec des alertes en cas de problème

rappels de tâches et échéances : *Définissez des rappels automatiques et des échéances pour chaque tâche marketing afin de rester sur la bonne voie

En savoir plus : Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

Défis et considérations liés au marketing basé sur l'IA

Il a suffi de quelques outils marketing IA, faciles à utiliser et devenus viraux, pour que les experts se lancent dans l'aventure de l'IA et améliorent leurs campagnes. Cependant, le marketing IA n'est pas toujours simple.

Voici les points à surveiller :

Biais : l'IA apprend à partir de données, et celles-ci ne sont pas toujours impartiales. Méfiez-vous des biais raciaux, sexistes, culturels ou socio-économiques qui pourraient s'immiscer dans vos stratégies marketing.

Inexactitude : des données erronées donnent de mauvais résultats. Des informations clients inexactes pourraient conduire à cibler des bottes de neige à des habitants de Miami. Vérifiez vos données pour que l'IA reste sur la bonne voie.

Éthique : une personnalisation excessive peut être perçue comme intrusive, à l'instar des publicités hyperciblées ou de l'utilisation de données sans consentement. Trouvez le juste équilibre entre confidentialité et personnalisation afin de ne pas effrayer votre public.

Sensibilité et sécurité des données : l'IA repose sur des données sensibles, ce qui rend indispensable une sécurité robuste. Des protections faibles exposent à des risques de violation de la confidentialité et de problèmes de non-conformité.

Transparence : avec l'essor des contenus générés par l'IA, soyez clair sur leur utilisation et donnez le crédit où il est dû afin de répondre aux préoccupations relatives à la paternité des œuvres et à la propriété intellectuelle.

Conseils pour réussir l'IA dans le marketing : 🔍Tester et ajuster : continuez à affiner vos campagnes — l'IA se nourrit de l'optimisation des données. ❤️Restez humain : laissez l'IA stimuler votre créativité, sans la remplacer. La touche humaine fait toute la différence. 🦸‍♂️L'IA comme assistant : utilisez l'IA pour l'assistance de votre équipe, pas pour la remplacer. Alliez efficacité et intuition humaine. 📚Formez votre équipe : assurez-vous que tout le monde sait comment utiliser efficacement les outils d'IA.

Tendances futures du marketing basé sur l'IA

Le marché de l'IA dans le domaine du marketing représentait 15,84 milliards de dollars en 2021 et devrait exploser pour atteindre plus de 107,5 milliards de dollars d'ici 2028. Cette ruée soudaine vers l'investissement transforme déjà la manière dont les entreprises utilisent l'IA dans leurs stratégies.

Voici quelques tendances clés qui forment l'avenir du marketing basé sur l'IA :

1. IA émotionnelle

L'IA apprend à lire les émotions à travers les expressions faciales, le ton de la voix ou les comportements, ce qui permet des interactions plus empathiques avec les clients.

📌 exemple : un robot de service détecte la frustration et répond par un ton apaisant ou des solutions plus rapides. Les marques peuvent également analyser les réactions émotionnelles aux publicités, logos ou produits et envoyer des messages marketing personnalisés.

2. Réalité augmentée (RA) et réalité virtuelle (RV) basées sur l'IA

L'IA rend la RA et la RV plus personnalisées et plus pratiques, créant des expériences immersives qui s'adaptent en temps réel.

📌 Exemple : les applications de réalité augmentée basées sur l'IA permettent aux utilisateurs de visualiser des meubles dans leur espace, tandis que les visites de magasins en réalité virtuelle offrent des expériences d'achat attrayantes et interactives.

3. Intégration de l'IA et de la blockchain

La combinaison de l'IA et de la blockchain renforce la sécurité, l'authenticité et la personnalisation des campagnes marketing.

📌 Exemple : /IA analyse les historiques d'achat vérifiés par la blockchain pour une cible précise, tandis que la blockchain garantit la crédibilité des partenariats avec les influenceurs.

Optimisez le retour sur investissement de votre stratégie de marketing numérique avec ClickUp.

Les spécialistes du marketing du monde entier utilisent des outils d'IA pour tout, de la création de contenu à la collecte d'informations sur les clients. Cependant, le véritable défi consiste à déterminer quels outils sont fiables.

C'est là qu'intervient ClickUp Brain. Il s'agit d'un assistant tout-en-un qui gère différents efforts marketing, qu'il s'agisse de générer du contenu marketing, d'analyser la concurrence ou de suggérer des améliorations stratégiques.

Le plus intéressant ? ClickUp Brain automatise les tâches marketing fastidieuses que vous avez repoussées, comme le suivi des prospects ou l'envoi d'e-mails personnalisés. Vous disposez ainsi de plus de temps pour vous concentrer sur la stratégie, la créativité et la croissance de votre entreprise.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et faites-en l'expérience par vous-même. 🙌