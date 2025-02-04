Découvrez ClickUp AI et boostez votre productivité

Chez ClickUp, nous sommes obsédés par la productivité. Nous comprenons que le temps est une ressource précieuse mais limitée, et nous nous engageons à vous aider à en tirer le meilleur parti.

Il va donc sans dire que la Journée mondiale de la productivité, le 20 juin, est un événement *très important pour nous. C'est comme notre propre fête nationale. C'est notre rappel annuel pour célébrer les nombreuses façons dont ClickUp améliore votre productivité chaque jour. 🎉

Mais cette année, nous franchissons une nouvelle étape. Nous avons toujours été à la pointe en matière de fonctionnalités de pointe pour booster la productivité, et nous le faisons encore aujourd'hui avec le lancement de ClickUp AI, une avancée qui va révolutionner votre façon de travailler, pour toujours.

Pourquoi ClickUp AI ?

Nous avons assisté à des avancées technologiques considérables au cours des 50 dernières années. De l'introduction des ordinateurs personnels à l'adoption généralisée d'Internet et des smartphones. Chaque avancée a complètement changé la façon dont les gens travaillent, et l'IA sera probablement le développement le plus transformateur à ce jour.

Selon une nouvelle étude de McKinsey & Company, l'IA pourrait automatiser les activités professionnelles qui occupent 60 à 70 % du temps des employés. Pour des professions telles que le service client, l'ingénierie et le marketing, cela signifie que leur productivité pourrait augmenter jusqu'à 45 %.

Le rythme de progression est pour le moins stupéfiant ! De nouvelles avancées sont annoncées chaque semaine, et les applications potentielles semblent illimitées. Quel que soit votre rôle, dans un avenir proche, vous utiliserez l'IA pour vous aider à accomplir votre travail plus efficacement. 🦾

ClickUp AI est là pour transformer votre travail

L'apprentissage de toute nouvelle technologie peut être intimidant, et lorsqu'il s'agit d'utiliser l'IA, vous devez être un expert dans son langage pour en débloquer la véritable valeur.

L'IA peut être très exigeante quant à la manière dont vous communiquez avec elle. Même si vous avez un cas d'utilisation spécifique en tête, vous devez être précis dans la manière dont vous demandez de l'aide en partageant le bon contexte et en réglant correctement les paramètres de ton et de créativité.

Chez ClickUp, nous avons rendu la communication avec l'IA beaucoup plus simple et intuitive. Tout le travail préparatoire a été fait pour vous : il vous suffit d'ouvrir ClickUp pour commencer. Vous n'avez pas besoin de quitter votre lieu de travail, de changer de contexte ou de devenir un expert en IA pour constater une augmentation immédiate de votre productivité et tirer parti de sa puissance d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée auparavant.

Conçus sur mesure pour vous

ClickUp AI fournit plus de 100 invites entièrement modélisées et adaptées à vos besoins. Ces outils d'IA basés sur les rôles ont été développés en partenariat avec des experts du monde du travail issus de divers secteurs et sont faciles à utiliser pour pratiquement tous les cas d'utilisation à forte valeur ajoutée.

Nous ajoutons de nouvelles invites chaque semaine et notre équipe de recherche optimise et teste en permanence nos invites afin de vous garantir des résultats de la plus haute qualité.

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement et facilement des documents importants tels que des études de cas

Voici quelques-unes des nombreuses façons dont les équipes peuvent exploiter la puissance de ClickUp AI pour certains des principaux cas d'utilisation :

Et bien plus encore !

Avec ClickUp AI, il vous suffit de sélectionner votre rôle, de choisir parmi une variété d'invitations prédéterminées, de remplir les champs appropriés, puis de vous détendre et de regarder la magie opérer ! 🪄

Grâce à ClickUp AI, je suis plus efficace que jamais ! Je gagne trois fois plus de temps sur les tâches de gestion de projet. Non seulement cela a amélioré ma productivité, mais cela a également stimulé ma créativité. Par rapport aux autres offres du marché, je peux dire que ClickUp a mûrement réfléchi à la manière d'intégrer la technologie dans sa plateforme et d'optimiser ses cas d'utilisation pour aider ses clients.

Travaillez plus rapidement

Intégré directement à notre plateforme, vous pouvez utiliser ClickUp AI dans l'ensemble de votre flux de travail, y compris les tâches, les documents, les tableaux de bord et bien plus encore ! Ce qui vous prenait auparavant 30 minutes ne vous prend désormais plus que 30 secondes. 🏎️💨

Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser grâce à ClickUp AI. Voici quelques-unes de nos façons préférées d'utiliser ClickUp pour augmenter votre productivité au travail :

Rattrapez votre retard dans les discussions : Facilitez le travail asynchrone grâce à des résumés instantanés des longs fils de commentaires dans les tâches ou Facilitez le travail asynchrone grâce à des résumés instantanés des longs fils de commentaires dans les tâches ou les documents ClickUp pour savoir où en est la discussion et ce qui a été décidé.

Partager le TL;DR : Gagnez du temps et laissez l'IA lire les détails à votre place. Résumez des documents volumineux tels que des livres blancs, des notes de réunion ou des résultats de recherche, le tout en un seul clic.

Générer des éléments d'action : ClickUp AI capture et attribue les ordres de marche de votre équipe dans le document ou dans de nouvelles tâches. Extrayez rapidement les étapes suivantes des agendas de réunion et des fils de commentaires.

Améliorez votre écriture : Éliminez le blocage de l'écrivain et facilitez la prise de parole. Rédigez des e-mails, des articles de blog ou des réponses à vos clients parfaitement mis en forme.

Vérifiez l'orthographe et la grammaire : grâce à votre éditeur IA personnel, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des erreurs dans le contenu.

Parlez toutes les langues : Vos clients sont internationaux, votre Vos clients sont internationaux, votre outil de productivité doit l'être aussi. Générez des traductions rapides et précises entre plusieurs langues, directement dans votre espace de travail !

Débloquez votre efficacité où que vous soyez (bientôt disponible) : La puissance de ClickUp AI dans votre poche ! Condensez rapidement les fils de commentaires des tâches dans notre application mobile. Dites adieu au défilement sans fin et bonjour à une prise de décision plus rapide, même lorsque vous êtes en déplacement.

Utilisez ClickUp AI pour modifier, résumer, vérifier l'orthographe ou ajuster la longueur du contenu dans les documents

ClickUp AI est prêt pour vous !

ClickUp AI est désormais disponible pour tous. Commencez dès aujourd'hui et découvrez comment vous pouvez atteindre de nouveaux sommets de productivité grâce à la possibilité d'expérimenter, de personnaliser et d'innover dans votre travail.

L'essai gratuit de ClickUp AI peut être ajouté à n'importe quel forfait, même au forfait Free Forever !

Et lorsque vous serez prêt à continuer à utiliser ClickUp AI après la période d'essai gratuit, vous pourrez l'ajouter de manière permanente à n'importe quel environnement de travail dans le cadre d'un forfait payant au prix de lancement de 5 $ par membre et par mois. 🔑

Notre aventure avec l'IA ne fait que commencer. Nous avons de nombreuses mises à jour passionnantes à venir et nous sommes impatients de connaître votre avis sur ClickUp AI et sur la façon dont elle change votre façon de travailler.

Les entreprises qui adoptent la technologie IA dès le début bénéficieront d'un avantage considérable sur leurs concurrents, alors ne prenez pas de retard !

Essayez ClickUp AI gratuitement dès aujourd'hui ou contactez notre équipe commerciale pour découvrir comment ClickUp AI peut aider vos équipes et répondre à vos besoins spécifiques !