Focalboard ou ClickUp : quel outil convient le mieux à votre équipe ?

Choisir entre Focalboard et ClickUp revient en gros à déterminer si vous appréciez la maintenance des serveurs. Si votre équipe dispose des ressources informatiques nécessaires pour gérer la charge opérationnelle liée à l'auto-hébergement, Focalboard est la solution idéale.

Mais si vous préférez consacrer cette énergie à votre travail, ClickUp est la solution prête à l'emploi qu'il vous faut.

Ce guide compare Focalboard et ClickUp, en examinant la manière dont chaque plateforme gère les capacités d'IA et les outils de collaboration afin de vous aider à trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Focalboard vs ClickUp : aperçu

Fonctionnalité / Catégorie ClickUp Focalboard Approche fondamentale Un environnement de travail IA convergent combinant tâches, documents et chat au sein d'une seule plateforme alimentée par l'IA Outil de tableau Kanban open source axé sur le suivi des tâches et des projets Fonctionnalités d'IA ClickUp Brain pour la rédaction, la résumation, la création de tâches et la recherche d'informations ; ClickUp Super Agents et Certified Agents pour l'automatisation de bout en bout des flux de travail complexes Pas de fonctionnalités IA natives ; repose sur des intégrations via Mattermost pour les modules complémentaires IA Modèle d'hébergement SaaS hébergé dans le cloud avec une sécurité de niveau entreprise Déploiement en auto-hébergement ou intégré à Mattermost Taille de l'équipe Idéal pour les équipes de toutes tailles : particuliers, petites équipes, entreprises de taille moyenne et grandes entreprises Idéal pour les équipes techniques de petite et moyenne taille à l'aise avec l'auto-hébergement Maintenance Entièrement géré par ClickUp (mises à jour, sécurité et sauvegardes) Géré par votre service informatique interne (correctifs pour les serveurs, disponibilité et gestion de la base de données) Tarifs Des forfaits évolutifs pour les équipes de toutes tailles Open source (licence MIT)

Aperçu de ClickUp

Essayez ClickUp gratuitement Regroupez vos projets, tâches, documents et discussions dans une seule application grâce à l'environnement de travail IA convergent de ClickUp

ClickUp est le premier environnement de travail IA convergent au monde, conçu pour mettre fin à la prolifération des outils. Comment y parvient-il ? Au lieu de gérer des applications distinctes pour la documentation, le chat et la définition des objectifs, vous utilisez ClickUp pour gérer toutes les étapes de la planification et de l'exécution de vos projets en un seul et même endroit.

Cette consolidation permet aux équipes de rédiger de la documentation et de communiquer dans la même interface où elles suivent leur travail. Ainsi, le contexte de votre projet se trouve là où l'exécution a lieu.

Et qu'est-ce qui le rend tellement plus puissant que n'importe quelle autre plateforme de gestion collaborative ? C'est l'IA contextuelle qui exploite vos tâches, vos documents, vos discussions et vos projets pour vous apporter les bonnes réponses au bon moment.

ClickUp Brain : Intégrez un assistant IA contextuel à votre environnement de travail pour vous aider à rédiger, résumer des réunions, générer des tâches et trouver des réponses instantanées à partir des données de votre environnement de travail Intégrez un assistant IA contextuel à votre environnement de travail pour vous aider à rédiger, résumer des réunions, générer des tâches et trouver des réponses instantanées à partir des données de votre environnement de travail

Plusieurs vues pour la gestion de projet : passez de : passez de la vue Liste, Tableau, Diagramme de Gantt, Calendrier, Échéancier et Charge de travail à celle qui correspond le mieux à la façon dont votre équipe réfléchit et travaille

ClickUp Docs : Créez et collaborez sur des documents directement liés à vos tâches, ce qui élimine le fossé entre la planification et l'exécution Créez et collaborez sur des documents directement liés à vos tâches, ce qui élimine le fossé entre la planification et l'exécution

Automatisations ClickUp : Créez des flux de travail personnalisés qui déclenchent des actions en fonction des changements de statut, des dates d'échéance ou des personnes assignées afin de réduire les tâches manuelles fastidieuses Créez des flux de travail personnalisés qui déclenchent des actions en fonction des changements de statut, des dates d'échéance ou des personnes assignées afin de réduire les tâches manuelles fastidieuses

Intégrations ClickUp : Effectuez des connexions avec des milliers d'outils, notamment Slack, GitHub, Google Drive et Figma, pour synchroniser l'ensemble de votre travail Effectuez des connexions avec des milliers d'outils, notamment Slack, GitHub, Google Drive et Figma, pour synchroniser l'ensemble de votre travail

Courbe d'apprentissage : la richesse des fonctionnalités peut sembler intimidante pour les équipes qui n'ont besoin que d'un suivi de base des tâches

Dépendant du cloud : la plateforme nécessite une connexion Internet et n'est pas conçue pour les environnements entièrement hors ligne ou isolés du réseau.

Complexité de la personnalisation : les environnements de travail hautement configurables peuvent nécessiter un certain temps d'installation initiale pour s'adapter parfaitement aux flux de travail spécifiques de votre équipe

📮ClickUp Insight : Quelle est la solution idéale pour gérer un trop grand nombre d'onglets ? 33 % des personnes interrogées dans notre sondage souhaitent disposer d'une IA capable de tout mémoriser et de faire ressortir ces informations à la demande. Notre besoin de décharger notre cerveau au travail est ici évident : imaginez pouvoir faire confiance à un système pour stocker les connaissances afin que notre cerveau n'ait pas à le faire. ✨ ClickUp Brain vous offre exactement cela, en vous permettant de capturer, stocker et rappeler des idées depuis n'importe où dans votre environnement de travail ou vos applications connectées, dès que vous en avez besoin. C'est votre deuxième cerveau et votre caisse de résonance !

📮ClickUp Insight : Quelle est la solution idéale pour gérer un trop grand nombre d'onglets ? 33 % des personnes interrogées dans notre sondage souhaitent disposer d'une IA capable de tout mémoriser et de faire ressortir ces informations à la demande. Notre besoin de décharger notre cerveau au travail est ici évident : imaginez pouvoir faire confiance à un système pour stocker les connaissances afin que notre cerveau n'ait pas à le faire. ✨ ClickUp Brain vous offre exactement cela, en vous permettant de capturer, stocker et rappeler des idées depuis n'importe où dans votre environnement de travail ou vos applications connectées, dès que vous en avez besoin. C'est votre deuxième cerveau et votre caisse de résonance !

Aperçu de Focalboard

via Focalboard

Focalboard offre une interface simple et légère avec des tableaux Kanban, des tableaux et des vues en galerie. Il séduit les équipes qui privilégient avant tout la souveraineté des données, mais cette étiquette « gratuite » peut aussi prêter à confusion.

Bien que le logiciel lui-même soit open source, votre coût le plus important réside dans la dette technique liée à l'auto-hébergement. Puisque vous exécutez Focalboard sur vos propres serveurs via Docker ou des installations locales, votre équipe est désormais chargée de la maintenance des serveurs, des correctifs de sécurité et des sauvegardes. Cela peut mobiliser d'importantes ressources techniques.

Son principal attrait réside dans le fait qu'il s'adresse aux développeurs et aux équipes qui souhaitent exercer un contrôle total sur leurs données et leur infrastructure. Mais ce contrôle s'accompagne d'une charge importante, car ce projet autonome est désormais largement soutenu par la communauté. Les mises à jour officielles sont donc peu fréquentes, ce qui l'emporte sur les avantages en matière de confidentialité.

Avantages :

Open source : il est sous licence MIT, ce qui permet à votre équipe d'inspecter, de modifier et d'étendre le code source selon les besoins

Déploiement en auto-hébergement : vous pouvez l'exécuter sur vos propres serveurs à l'aide de Docker ou d'autres méthodes, en conservant toutes les données du projet au sein de votre propre infrastructure

Intégration Mattermost : il effectue une connexion native avec Mattermost, ce qui est un avantage pour les équipes qui utilisent déjà cette plateforme de communication

Plusieurs affichages : il propose des tableaux Kanban, des vues Tableur et des dispositions en galerie pour répondre à différentes préférences en matière de visualisation des tâches

Léger et ciblé : un ensemble de fonctionnalités minimaliste garantit une interface simple et réduit la charge sur les performances

Inconvénients :

Pas d'IA native : il ne dispose d'aucune fonctionnalité d'IA intégrée pour l'automatisation, l'aide à la rédaction ou la gestion intelligente des tâches

Intégrations limitées : il existe beaucoup moins de connexions avec des applications tierces par rapport aux plateformes commerciales, et la plupart nécessitent un développement personnalisé

Responsabilité de la maintenance : l'auto-hébergement signifie que votre équipe est responsable de toutes les mises à jour, sauvegardes, correctifs de sécurité et de la gestion de l'infrastructure

Incertitude quant au développement : suite à l'acquisition de Mattermost et aux changements apportés au produit, le développement actif du projet Focalboard en version autonome a ralenti.

Comparaison des fonctionnalités entre ClickUp et Focalboard

Pour comprendre les points forts de chaque plateforme et déterminer laquelle correspond le mieux à votre flux de travail, examinez attentivement le comparatif des fonctionnalités ci-dessous. Nous évaluerons comment chaque outil répond aux besoins essentiels de gestion de projet auxquels votre équipe est confrontée au quotidien.

Fonctionnalités d'IA et d'automatisation

Si votre équipe passe des heures à effectuer des tâches manuelles fastidieuses, telles que les mises à jour de statut et les sous-tâches récurrentes, vous perdez du temps à cause des frictions administratives.

Et quel est le coût de détourner votre équipe de son travail stratégique à fort impact ? Les entreprises comptant seulement 100 employés perdent environ 420 000 dollars par an à cause d'un manque de communication et d'outils non connectés !

Alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher cela ?

Nous avons constaté que 30 % des employés estiment que l'automatisation pourrait leur faire gagner 1 à 2 heures par semaine, tandis que 19 % pensent qu'elle pourrait débloquer 3 à 5 heures pour un travail approfondi et concentré.

ClickUp Brain

ClickUp gère cela grâce à ClickUp Brain, la couche d'IA intégrée qui couvre vos tâches, vos documents et vos discussions pour automatiser les tâches répétitives. Au lieu de rédiger manuellement des plans de projet ou de résumer de longs fils de commentaires, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour automatiser ces tâches instantanément.

Utilisez ClickUp Brain pour transcrire des extraits audio et vidéo, transformer du texte ou des messages de chat en tâches, et résumer des discussions, des documents et des fils de discussion, sans quitter votre environnement de travail

Voici un aperçu des différentes actions que vous pouvez effectuer avec la ClickUp AI :

Centralisez vos connaissances avec Brain MAX : Utilisez des modèles d'IA haut de gamme pour effectuer des requêtes sur l'ensemble de votre environnement de travail et sur les applications externes connectées à ClickUp afin d'obtenir des réponses instantanées et contextuelles Utilisez des modèles d'IA haut de gamme pour effectuer des requêtes sur l'ensemble de votre environnement de travail et sur les applications externes connectées à ClickUp afin d'obtenir des réponses instantanées et contextuelles

Effectuez des recherches dans l'ensemble de votre infrastructure technologique : retrouvez des fichiers, des fils de discussion et des discussions enfouis dans des outils externes tels que Slack, Google Drive et Gmail à partir d'un seul retrouvez des fichiers, des fils de discussion et des discussions enfouis dans des outils externes tels que Slack, Google Drive et Gmail à partir d'un seul moteur de recherche IA d'entreprise

Création de tâches par IA : générez générez des sous-tâches à partir d'un simple nom de tâche ou créez des actions à partir de texte surligné dans un commentaire, un message de chat ou un document ClickUp.

Transcrivez vos réunions avec IA Notetaker : générez des transcriptions consultables et des résumés automatisés qui transforment les discussions en tâches concrètes générez des transcriptions consultables et des résumés automatisés qui transforment les discussions en tâches concrètes

Recherche de connaissances par IA : posez des questions directement dans votre environnement de travail en tapant @brain et obtenez des réponses adaptées au contexte, basées sur vos tâches ClickUp et vos documents

💡Conseil de pro : Utilisez ClickUp Brain pour activer/désactiver les modèles, comme ChatGPT et Claude, sans quitter votre environnement de travail. Cela vous permet d'associer le moteur de raisonnement le plus adapté à la tâche, par exemple en utilisant Claude pour une rédaction nuancée ou GPT pour une logique complexe, sans avoir à payer des abonnements IA séparés. Utilisez plusieurs modèles de langage (LLM) depuis une seule interface avec ClickUp Brain

Les super agents de ClickUp

Et si vous souhaitez réaliser l'automatisation non seulement d'une étape, mais de l'ensemble de votre flux de travail, essayez ClickUp Super Agents.

Au lieu de déclencher une seule action IA, les Super Agents coordonnent plusieurs étapes à travers votre environnement de travail. Considérez-les comme des coéquipiers IA qui comprennent le contexte de votre environnement de travail et accomplissent plus que ce qui est humainement possible. Une fois configurés, ils peuvent surveiller des déclencheurs spécifiques (comme la fin d'une réunion, l'envoi d'un formulaire ou un changement de statut d'une tâche) et exécuter instantanément la série d'actions suivante.

📌 Imaginez, par exemple, un Project Manager Super Agent fonctionnant au sein de votre environnement de travail.

Accélérez vos flux de travail grâce aux Super Agents dans ClickUp

Lorsque vous ajoutez un nouveau brief de projet à un document, l'agent le lit et crée un plan de projet.

Il génère automatiquement des tâches ClickUp, des sous-tâches et des échéances dans ClickUp. Il attribue ensuite le travail aux designers, rédacteurs et développeurs en fonction de leurs rôles. Il relie également les tâches aux documents et ressources pertinents.

Au fur et à mesure que le travail avance, l'Agent surveille les mises à jour des tâches. En cas de retard, il signale ce dernier et en informe le propriétaire. Il publie automatiquement des résumés hebdomadaires de l'avancement dans le canal du projet.

Enfin, une fois le projet terminé, il génère un rapport final.

🌟 Résultats concrets : des entreprises comme Bell Direct ont utilisé Super Agents pour trier plus de 800 e-mails par jour, ce qui a permis d'augmenter leur efficacité opérationnelle de 20 % !

🔎 Le saviez-vous ? 40 % des applications d'entreprise intégreront bientôt des agents IA dédiés à des tâches spécifiques. Cela améliorera le travail d'équipe et l'efficacité des flux de travail. C'est donc le moment idéal pour vous préparer afin de ne pas prendre de retard sur vos concurrents.

🎥 Regardez cette vidéo pour découvrir ce que les Super Agents peuvent faire pour vous :

Automatisations basées sur des règles

Au-delà de l'assistance par IA, vous pouvez créer des flux de travail basés sur des règles grâce aux automatisations ClickUp. Ces automatisations déclenchent des actions lorsque des conditions spécifiques sont remplies, par exemple lorsqu'un statut change, qu'une date d'échéance arrive ou qu'un nouveau responsable est ajouté. Cela garantit le bon déroulement des processus en arrière-plan, permettant ainsi à votre équipe de se concentrer sur l'essentiel.

Vous ne savez pas par où commencer ni quoi automatiser ? Choisissez une recette parmi la bibliothèque de plus de 100 modèles d'automatisation prédéfinis dans ClickUp. Ou créez une automatisation à l'aide d'invites en langage naturel avec ClickUp Brain !

Déclenchez automatiquement les bonnes actions et assurez le bon déroulement de vos opérations grâce aux automatisations de ClickUp

Focalboard, en revanche, ne propose aucune fonctionnalité d'IA native ni d'automatisation intégrée. Comme il s'agit d'un outil léger et open source, vous devrez faire toutes vos tâches de gestion (de la mise à jour des statuts à la création de flux de travail récurrents) manuellement.

⚠️Vous pouvez essayer de créer des automatisations personnalisées dans Focalboard via son API. Cependant, la plateforme ne propose aucune fonctionnalité intelligente prête à l'emploi pour aider à réduire la charge de travail de votre équipe.

🏆 Le verdict : ClickUp offre un avantage certain aux équipes qui souhaitent gagner en productivité grâce à son IA intégrée et à ses fonctionnalités d'automatisation. Focalboard est idéal pour les équipes qui sont à l'aise avec les processus manuels ou qui disposent des ressources nécessaires pour créer leurs propres solutions d'automatisation de flux de travail personnalisées.

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? L'absence d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et était déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, en fait une réalité. Il comprend les requêtes en langage naturel, résolvant ainsi les trois principaux obstacles à l'adoption de l'IA tout en assurant la connexion de votre chat, de vos tâches, de vos documents et de vos connaissances à travers l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? L'absence d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et était déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, en fait une réalité. Il comprend les invites en langage naturel, résolvant ainsi les trois principaux obstacles à l'adoption de l'IA tout en établissant la connexion entre votre chat, vos tâches, vos documents et vos connaissances à travers l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

Vues de gestion des tâches et de la gestion de projet

Une solution universelle ne convient pas à tout le monde. Vos ingénieurs préfèrent peut-être les listes simples, tandis que vos chefs de projet ont probablement besoin de diagrammes de Gantt pour planifier l'échéancier. Cela oblige tout le monde à recourir à des solutions de contournement frustrantes avec des feuilles de calcul et d'autres outils.

Les vues ClickUp résolvent ce problème en vous permettant de visualiser les mêmes données sous plusieurs formats sans avoir à restructurer vos projets. Vous pouvez passer d'une vue d'ensemble de la gestion des ressources à une simple checklist, en fonction de votre rôle spécifique.

Choisissez parmi plus de 15 vues de projet dans ClickUp

Choisissez gratuitement parmi plus de 15 vues différentes. En voici quelques-unes :

ClickUp vous permet d'enregistrer et de partager des configurations personnalisées avec votre équipe. Cela garantit que tout le monde accède aux mêmes données filtrées sans avoir à les configurer à partir de zéro. Chaque vue comprend des options de filtrage, de tri et de regroupement détaillées, ce qui vous permet de vous concentrer sur des détails spécifiques du projet.

Les champs personnalisés offrent cette flexibilité. Ils vous permettent de suivre les données spécifiques à votre flux de travail directement dans la vue de votre choix.

Les tâches ClickUp sont la solution idéale pour décomposer des projets volumineux et complexes en actions gérables. Les sous-tâches et les checklists des tâches ClickUp vous permettent de suivre les moindres détails. Parallèlement, vous pouvez utiliser les statuts personnalisés pour suivre l'étape exacte à laquelle se trouve chaque livrable : À faire, en cours, terminé… et tout ce qui se trouve entre les deux.

Suivez le temps passé sur les tâches ClickUp tout en créant des champs personnalisés pour un aperçu complet du flux de travail

Pour les tâches urgentes, le suivi du temps intégré et la vue Gantt par glisser-déposer vous permettent de cartographier les dépendances entre les tâches et d'ajuster les échéanciers à la volée. Ainsi, que vous gériez une simple liste de tâches ou le lancement d'un produit impliquant plusieurs services, le contexte reste cohérent et accessible.

Contrairement aux vues étendues de ClickUp, Focalboard se concentre sur quatre vues principales : Kanban, tableau, Calendrier et galerie. Comme on peut s'y attendre, ces vues sont mieux adaptées au suivi simple des projets qu'à la gestion complexe des ressources.

Le tableau Kanban sert d'environnement de travail principal, où les cartes comprennent des propriétés standard, des checklists et des commentaires.

🏆 Le verdict : ClickUp offre la complexité architecturale nécessaire aux projets impliquant plusieurs services et nécessitant différentes perspectives sur les mêmes données. Focalboard convient mieux aux petites équipes techniques qui recherchent un tableau léger et open source et n'ont pas besoin de fonctionnalités avancées telles que les diagrammes de Gantt ou la gestion de la charge de travail.

Lorsque les discussions sur les projets sont dispersées entre Slack, les fils de discussion par e-mail et les commentaires aléatoires sur les tâches, les décisions finissent inévitablement par se perdre. Par exemple, un employé moyen active/désactive les applications 1 200 fois par jour, ce qui représente près de 4 heures par semaine consacrées à se recentrer. Ce type de dispersion du travail rend presque impossible de maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde ou de mettre les nouveaux membres à niveau.

ClickUp répond à ce besoin en regroupant la collaboration de votre équipe dans un environnement de travail unique où la communication reste en connexion avec le travail réel, grâce à :

ClickUp Chat : Discutez en temps réel via des messages privés ou des canaux dédiés liés à vos projets et tâches, pour ne jamais avoir à passer sur une autre application Discutez en temps réel via des messages privés ou des canaux dédiés liés à vos projets et tâches, pour ne jamais avoir à passer sur une autre application

Commentaires sur les tâches : Organisez vos discussions grâce aux fils de discussion, aux pièces jointes et Organisez vos discussions grâce aux fils de discussion, aux pièces jointes et aux @mentions pour informer des membres spécifiques de l'équipe

Utilisez @mention dans ClickUp n'importe où dans l'écosystème pour avertir un membre de l'équipe ou un Super Agent

ClickUp Docs : Créez et modifiez des plans de projet, des notes de réunion et des wikis grâce à l'édition collaborative en temps réel, afin de garantir que tout le monde travaille sur la dernière version.

Tableaux blancs ClickUp : Comblez le fossé entre le brainstorming et l'exécution grâce à un espace de collaboration visuel où vous pouvez transformer vos idées en tâches en un seul clic Comblez le fossé entre le brainstorming et l'exécution grâce à un espace de collaboration visuel où vous pouvez transformer vos idées en tâches en un seul clic

ClickUp Clips : Enregistrez votre écran pour donner votre avis, expliquer un processus complexe ou partager une mise à jour rapide sans avoir à organiser de réunion en direct Enregistrez votre écran pour donner votre avis, expliquer un processus complexe ou partager une mise à jour rapide sans avoir à organiser de réunion en direct

Focalboard, en comparaison, offre une collaboration de base au niveau des tâches grâce aux commentaires sur les cartes et aux pièces jointes. Cependant, il ne dispose pas d'outils intégrés pour une communication plus large au sein de l'équipe, la modification en cours des documents ou le brainstorming visuel.

Pour atteindre le même niveau de connexion, Focalboard s'appuie sur son intégration avec Mattermost ou d'autres outils externes. Cela risque souvent de réintroduire les silos que ClickUp est justement conçu pour éliminer.

🏆 Le verdict : ClickUp est conçu pour les équipes qui souhaitent mettre fin aux changements constants d'application et regrouper leurs discussions et leurs tâches dans une seule vue. Focalboard est un choix fonctionnel pour les mises à jour de base au niveau des tâches, mais il nécessite la gestion d'une pile technologique distincte pour toute collaboration significative à l'échelle de l'équipe.

Intégrations et extensibilité

Lorsque votre outil de gestion de projet ne s'intègre pas au reste de votre infrastructure technologique, votre équipe se retrouve coincée dans un cycle de saisie manuelle des données. Par exemple, copier des informations entre GitHub, Figma ou Salesforce entraîne des erreurs de contrôle de version et des mises à jour manquées.

🧠 Fait intéressant : La saisie manuelle des données et les tâches administratives coûtent aux entreprises américaines en moyenne 28 500 dollars par employé et par an. Cela montre que le « processus manuel » n’est pas seulement un flux de travail lent, mais aussi une énorme perte de bénéfices.

Les intégrations ClickUp éliminent ces frictions en servant de centre de commande central pour l'ensemble de votre flux de travail. Avec plus de 1 000 intégrations faciles à utiliser, vous pouvez synchroniser la progression du développement depuis GitHub, intégrer des prototypes Figma interactifs ou transformer automatiquement les opportunités Salesforce en tâches exploitables.

Synchronisez l'ensemble de votre infrastructure technologique grâce aux intégrations ClickUp

Le résultat ? Les flux d'informations circulent entre vos applications sans que personne n'ait à faire le lien manuellement. Et si vous avez besoin de créer des automatisations personnalisées ou des pipelines pour synchroniser les données, vos développeurs peuvent toujours utiliser l'API ClickUp.

Focalboard dispose d'un écosystème d'intégration beaucoup plus restreint, son objectif principal étant la connectivité native avec Mattermost. Sa nature open source et son API publique permettent techniquement à une équipe de développement de créer toute connexion dont elle a besoin. Mais cela nécessite des ressources internes importantes et une maintenance continue.

🏆 Le verdict : ClickUp est le choix le plus adapté aux équipes qui s'appuient sur un ensemble varié d'applications commerciales et souhaitent automatiser immédiatement le flux de données. Focalboard offre un haut degré d'extensibilité aux équipes techniques qui préfèrent créer et gérer leur propre écosystème d'intégration privé.

Déploiement et propriété des données

Dans de nombreuses organisations, collaboration et sécurité vont souvent à contre-courant. Les équipes veulent des documents partagés, des mises à jour plus rapides et une coordination en temps réel. Les équipes de sécurité posent d'autres questions : Cela peut-il fonctionner dans un environnement isolé ? Où sont stockées les données ?

Le véritable défi n'est pas d'adopter un nouvel outil. Il s'agit d'en trouver un qui permette une collaboration moderne sans compromettre la souveraineté des données.

ClickUp vous évite les coûts opérationnels élevés liés à l'auto-hébergement. Il offre une sécurité de niveau entreprise sans les frais de maintenance liés à la gestion d'un serveur. La plateforme est hébergée sur Amazon Web Services (AWS) et est conforme à la norme SOC 2. Vos données sont protégées par un chiffrement de bout en bout.

Cela vous permet de déployer un environnement de travail SaaS hautement performant tout en respectant des normes de sécurité strictes. Vous pouvez confier la responsabilité des correctifs, des performances et de la stabilité de l'infrastructure à une équipe de sécurité dédiée.

Cependant, pour les équipes pour lesquelles l'auto-hébergement est une condition sine qua non, Focalboard offre une propriété totale des données. Il est conçu pour un déploiement en auto-hébergement via Docker ou d'autres méthodes, vous offrant un contrôle total sur vos données et votre infrastructure. Il s'agit là d'un avantage décisif pour les organisations soumises à des exigences strictes en matière de résidence des données.

En contrepartie, cela implique toutefois une augmentation significative des responsabilités internes ; votre équipe devient alors le seul fournisseur pour toutes les mises à jour de sécurité, les sauvegardes de la base de données et les correctifs de l'infrastructure.

🏆 Le verdict : C'est le compromis le plus évident entre les deux outils. Optez pour ClickUp si vous avez besoin d'une infrastructure cloud sécurisée et conforme qui se met automatiquement à jour. Choisissez Focalboard si votre priorité est la souveraineté absolue sur vos données et si vous disposez des ressources techniques nécessaires pour gérer votre propre environnement de serveurs.

Faut-il choisir Focalboard ou ClickUp ?

Faire le mauvais choix pourrait entraîner un processus de migration fastidieux dans six mois, alors simplifions les choses. Le choix de l'outil approprié dépend entièrement des priorités et des capacités techniques de votre équipe.

Voici une liste rapide pour vous aider à vous décider :

Optez pour Focalboard si :

Optez pour ClickUp si :

Vous avez besoin d'une couche d'intelligence intégrée pour tout gérer, de la rédaction des plans de projet à la mise en évidence des tâches bloquées

Vous souhaitez regrouper vos outils , votre documentation, le chat en temps réel et la gestion de projet complexe dans un seul onglet

Vous préférez une infrastructure gérée offrant une sécurité de niveau entreprise plutôt que la charge liée à l'auto-hébergement

Vous avez besoin d'un outil de gestion de projet capable de réaliser immédiatement la connexion avec les applications professionnelles courantes de l'entreprise

Votre objectif principal est de réduire la dispersion des informations et de ne plus avoir à passer d'un outil à l'autre.

Le choix se résume à un compromis fondamental : privilégiez-vous avant tout le contrôle absolu des données et la flexibilité de l'open source ? Ou préférez-vous un espace de travail unifié basé sur l'IA qui gère tout, de la gestion de projet à la communication d'équipe ?

Si vous penchez pour ce dernier, essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui. ✨

Foire aux questions (FAQ)

Mattermost a racheté Focalboard et a intégré ses fonctions à la plateforme Mattermost, en le rebaptisant « Mattermost Boards ». Le projet Focalboard original, autonome, est toujours disponible en open source, mais le développement actif s'est largement déplacé vers l'expérience intégrée de Mattermost.

ClickUp propose un mode hors ligne limité dans ses applications mobiles et de bureau, vous permettant d'afficher vos tâches et d'en créer de nouvelles qui se synchroniseront dès que vous serez de nouveau en ligne. Cependant, dans des environnements entièrement hors ligne ou isolés, une solution auto-hébergée comme Focalboard constitue un meilleur choix.

Outre Focalboard, d'autres outils Kanban open source populaires incluent Kanboard, Wekan et Taiga. Bien qu'ils offrent l'auto-hébergement et des fonctionnalités de tableau de base, aucun ne propose l'approche d'environnement de travail tout-en-un ni les capacités avancées d'IA que l'on trouve dans ClickUp.

Focalboard est particulièrement adapté aux équipes techniques de petite et moyenne taille qui sont à l'aise avec la gestion de leur propre infrastructure. Il ne dispose pas des fonctionnalités de niveau entreprise dont les grandes organisations ont généralement besoin, telles que les permissions utilisateur avancées, les journaux d'audit, l'authentification unique (SSO) et l'assistance dédiée.