8 fonctionnalités des logiciels de gestion de projet pour optimiser l'efficacité

La gestion de projet est une tâche complexe qui nécessite la capacité de gérer plusieurs responsabilités simultanément. Les chefs de projet performants sont habiles dans la gestion des parties prenantes, la planification des activités, la supervision des ressources et la budgétisation, ainsi que dans l'analyse des rapports afin d'assurer la progression du projet.

Cependant, avec la complexité croissante des projets, la charge de travail devient écrasante. Jongler entre plusieurs projets et tâches au sein d'une grande équipe peut s'avérer redoutable, même pour les chefs de projet les plus expérimentés.

Selon un rapport, plus de 52 % des chefs de projet gèrent entre 2 et 5 projets simultanément.

Imaginez une ascension sans fin multipliée par le nombre de projets que vous gérez.

Vous avez besoin des bons outils pour faciliter votre travail et vous aider à venir à bout de la montagne de tâches qui vous attend. Un logiciel de gestion de projet cloud riche en fonctionnalités peut vous décharger des tâches les plus lourdes.

Si vous vous demandez quelles sont les fonctionnalités indispensables d'un logiciel de gestion de projet, nous avons fait le travail pour vous.

Voici ce que vous devez rechercher dans le meilleur logiciel de gestion de projet.

Choisir un logiciel de gestion de projet pour votre équipe

Seules 23 % des organisations utilisent aujourd'hui un outil de gestion de projet. Les autres continuent de s'appuyer sur des outils hérités, tels que les tableurs et Excel, pour gérer leurs projets.

Que se passe-t-il lorsque vous gérez des projets à l'aide de feuilles de calcul ? Comme peu de personnes possèdent des compétences supérieures à la moyenne en Excel, ces feuilles de calcul restent inutilisées sur un lecteur réseau, et les informations relatives aux projets sont difficiles à gérer et à interpréter

La gestion de projet basée sur des feuilles de calcul ne permet pas aux équipes de projet de stocker des fichiers, des discussions, des annotations et des informations connexes, qui constituent pourtant un élément essentiel de la collaboration sur un projet

Les feuilles de calcul héritées ne disposent pas d'un contrôle des versions ni de pistes d'audit pour suivre l'évolution des informations et des processus au fil du temps

Sans modification en temps réel et multi-utilisateurs, les feuilles de calcul créent des silos d'informations

Une solution de gestion de projet dotée de fonctionnalités avancées peut épargner à votre équipe des souffrances inutiles et améliorer votre travail sur les projets.

Les avantages d'un logiciel de gestion de projet sont les suivants :

1. Standardisation des processus de travail

Un système de gestion de projet dispose de modèles standard qui servent de plans pour l'exécution du projet.

Les modèles décrivent les étapes que les membres de l'équipe doivent suivre, de la planification à l'exécution jusqu'à l'achèvement, garantissant ainsi une approche structurée et établissant un cadre standard.

Votre équipe a une idée claire du fonctionnement des choses, ce qui rend les processus d'entreprise plus efficaces.

2. Meilleur contrôle qualité

Grâce aux outils de gestion de projet, le contrôle qualité devient plus systématique.

Par exemple, les chefs de projet peuvent définir des échéanciers pour chaque tâche et être avertis à l'approche des dates limites.

Chaque membre de l'équipe connaît les objectifs, les tâches et les dépendances généraux, ainsi que ses collègues.

Les chefs d'équipe peuvent suivre la progression des projets, identifier les problèmes dès leur apparition et y remédier rapidement.

Cette approche systématique garantit que les livrables répondent aux attentes des clients, voire les dépassent. Il en résulte une confiance accrue des clients et des dirigeants, ce qui renforce la réputation de l'organisation.

3. Amélioration de la communication au sein de l'équipe

Contrairement aux tableurs qui ne disposent pas d'outils de communication d'équipe, les fonctionnalités des logiciels de gestion de projet telles que la messagerie en temps réel, le partage de fichiers et l'attribution des tâches permettent à tout le monde de rester sur la même page.

De plus, tous les membres de l'équipe connaissent leur rôle, leurs responsabilités et la progression globale du travail. Cette transparence apporte de la clarté, évite les malentendus et encourage les membres de l'équipe à mieux collaborer et se coordonner.

4. Collaboration améliorée

Les outils de gestion de projet fournissent une plateforme de travail centralisée accessible depuis n'importe où si vous disposez d'une connexion Internet. Cette fonctionnalité permet aux équipes situées dans différents fuseaux horaires de collaborer de manière transparente et en toute mobilité.

La plupart des logiciels gratuits de gestion de projet basés sur le cloud disposent d'environnements de travail virtuels où les utilisateurs peuvent accéder aux tâches, partager des documents et communiquer efficacement. Ces systèmes collaboratifs prennent de plus en plus d'importance à mesure que les horaires de travail alternatifs, les équipes à distance et la communication hybride sur le lieu de travail deviennent la norme.

5. Des résultats mesurables et des coûts réduits

Les fonctionnalités des logiciels de gestion de projet telles que le suivi de la progression, la définition de jalons et l'allocation des ressources fournissent aux équipes et aux managers des informations en temps réel sur les performances des projets et les aident à prendre des décisions basées sur des données.

Ces informations améliorent l'efficacité et identifient les processus qui affectent la productivité de l'équipe, réduisant ainsi les coûts opérationnels.

8 fonctionnalités clés essentielles à rechercher dans un outil de gestion de projet

1. Gestion des tâches

Lorsque vous démarrez un nouveau projet, il est facile de négliger la propriété et la hiérarchisation des tâches. La gestion des tâches vous permet d'organiser, de suivre et de contrôler les tâches d'un projet afin de garantir leur achèvement efficace et dans les délais. Les utilisateurs peuvent créer des tâches, les attribuer aux membres de l'équipe, définir des échéances et suivre la progression des tâches.

Par exemple, vous pouvez utiliser les tâches ClickUp pour planifier, programmer et suivre toutes vos tâches dans un hub centralisé. Rationalisez votre travail en attribuant des sous-tâches, en créant des checklists et en spécifiant les dépendances entre les tâches.

Améliorez la clarté de vos projets grâce à des types de tâches personnalisables et optimisez l'organisation de vos efforts de gestion des tâches

Les meilleurs outils de gestion de projet offrent également :

Hiérarchisation des tâches : Cette fonctionnalité vous permet de commander les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence

Rappels de tâches : Configurez des notifications et des rappels automatiques pour les membres de l'équipe concernant les tâches à venir ou en retard

Filtrage et tri des tâches : Cette fonctionnalité est souvent prise en charge par une barre de recherche ou des étiquettes qui vous permettent de localiser des tâches spécifiques par priorité, date d'échéance ou membre de l'équipe assigné afin de ne pas perdre de temps à rechercher des informations critiques

Modèles de tâches : Créez des modèles de gestion des tâches et réutilisez-les pour les tâches récurrentes. Vous n'avez pas besoin de partir de zéro ; il vous suffit d'entrer vos données dans les modèles de projet et de vous mettre au travail

Les modèles de gestion de projet de ClickUp sont largement utilisés par les chefs de projet, car ils regorgent d'automatisations de flux de travail, de flux de travail prédéfinis et de fonctionnalités agiles pour organiser les tâches, suivre les livrables des projets et créer un système plus facile à gérer.

2. Capacités IA

En tant que gestionnaire de projet, vous avez bien plus à faire au quotidien que simplement utiliser un outil de gestion de projet. C'est là que les capacités de l'IA entrent en jeu : elles permettent à votre solution de fonctionner en mode automatique.

Le choix d'un outil de gestion de projet doté de capacités d'IA est essentiel pour pérenniser votre investissement. Le marché mondial de l'IA pour la gestion de projet devrait passer de 2,5 milliards de dollars en 2023 à 5,7 milliards de dollars d'ici 2028, avec un TCAC de 17,3 % à partir de 2023.

Les capacités clés en matière d'IA que vous devriez attendre d'un bon outil de gestion de projet sont les suivantes :

Attribution automatisée des tâches : des assistants IA intégrés attribuent les tâches aux membres de l'équipe en fonction de leur expertise, de leur charge de travail et de leur disponibilité

Aide à la rédaction et à la modification en cours : les outils d'IA destinés aux gestionnaires de projet permettent de générer des résumés de projet, de créer des rapports de projet, de rédiger des e-mails, de relire les rapports pour corriger les erreurs orthographiques et d'automatiser la création de briefs de projet

Analyse prédictive : l'IA analyse les données du projet afin de prédire les tendances, les risques et les résultats futurs, aidant ainsi les chefs de projet à prendre des décisions éclairées

Planification intelligente : en tenant compte des dépendances et de l'utilisation des ressources, l'IA optimise les calendriers des projets afin de minimiser les retards et d'optimiser l'efficacité

Gestion des risques : à partir de données historiques et d'informations en temps réel, l'IA identifie les risques et suggère des stratégies pour les atténuer

Personnalisation : l'IA vous permet de créer et d'optimiser des flux de travail personnalisables. Grâce à des modèles personnalisables, tout le monde peut générer des processus de flux de travail reproductibles, quelle que soit son expérience technique

Bien plus qu'une tendance en matière de gestion de projet, les capacités de l'IA optimisent l'efficacité des équipes, identifient les opportunités de réduction des coûts et aident à générer des flux de travail reproductibles et personnalisables pour atteindre les objectifs de l'entreprise.

Télécharger ce modèle Utilisez les invites ChatGPT de ClickUp pour la gestion de projet afin de générer des idées, analyser des données et créer des rapports

Le modèle ChatGPT Prompts for Project Management de ClickUp contient un référentiel de plus de 190 invites, instructions et suggestions pour vous aider à générer des idées et des stratégies de projet pour une gestion de projet réussie.

Par exemple, « Je recherche des stratégies pour garantir la réussite d'un projet et minimiser les risques associés à un projet de développement logiciel. »

3. Planification et ordonnancement de projets

Lorsque vous travaillez sur un projet complexe comportant de nombreuses étapes qui se chevauchent, il est facile de se perdre dans les détails et de ne pas planifier les bonnes réunions ou activités au bon moment.

L'attribution des tâches, le suivi de la progression et même les échéanciers des projets peuvent passer entre les mailles du filet, et lorsque les membres d'une équipe dépendent les uns des autres, la moindre erreur peut entraîner un chaos monumental.

Avec un plan de projet défini, vous disposez d'une feuille de route et d'une orientation claires pour le projet, ce qui garantit l'alignement sur les objectifs généraux de l'organisation. Tous les membres de l'équipe connaissent leurs tâches, les objectifs généraux du projet et l'étendue du travail, et veillent au bon déroulement du calendrier du projet.

Les meilleurs outils de gestion de projet offrent également :

Fonctionnalités de budgétisation

La possibilité de définir des objectifs

Un planificateur qui présente les différents projets sur lesquels vous travaillez et facilite la planification de nouvelles activités

Des calendriers partagés, indispensables pour organiser les réunions et s'assurer que tout le monde en est informé

Utilisez des modèles de forfait de projet pour atteindre vos objectifs à court et à long terme, ainsi que des ressources supplémentaires, des échéanciers et des contraintes budgétaires. Recherchez un modèle de planification de projet qui s'intègre à votre logiciel de gestion de projet, vous permettant d'entrer les jalons clés, les échéances, les rôles et les responsabilités.

4. Rapports et suivi des projets

Il peut être difficile d'avoir une vue d'ensemble du flux des projets complexes d'une étape à l'autre.

Les rapports et le suivi des projets vous aident à surveiller le développement des projets en temps réel et à visualiser leur statut (à l'aide de diagrammes de Gantt, de tableaux Kanban et de barres de pourcentage/progression).

Sans cette fonctionnalité, vous ne pourrez pas :

Réduisez de manière proactive les risques avant qu'ils ne s'aggravent

Détectez et évitez les retards potentiels ainsi que les délais non respectés

Identifiez et éliminez les goulots d'étranglement qui nuisent à l'efficacité des projets

Définissez et suivez les indicateurs de performance clés pour gérer efficacement la progression

Communiquez le statut des projets à la direction, aux membres de l'équipe et aux parties prenantes

Surveillez le temps consacré à des tâches spécifiques ou à l'ensemble du projet et optimisez les projets futurs en conséquence

Assurez la responsabilisation et la transparence parmi les membres de l'équipe en comparant les performances attendues et réelles en temps réel

Bonus : Le guide pratique pour gérer des projets à grande échelle

5. Hiérarchisation

Les chefs de projet savent quelles tâches sont les plus importantes et feront avancer les choses lors de la planification des projets.

Cependant, communiquer cela à l'équipe peut s'avérer difficile si vous le faites manuellement, en particulier pour les projets dynamiques qui nécessitent une réponse agile.

Les fonctionnalités des logiciels de gestion de projet comprennent la hiérarchisation, qui vous permet d'attribuer et de classer les tâches en fonction de leur importance afin que votre équipe puisse visualiser et se concentrer en priorité sur les activités les plus critiques.

La fonctionnalité de hiérarchisation prend généralement la forme de libellés (par exemple, Élevé, Moyen et Faible) affichés de manière visible à côté de chaque tâche. Les utilisateurs peuvent également définir des critères personnalisés pour la hiérarchisation, tels que les délais, les exigences des clients ou la corrélation avec les jalons du projet.

Si les priorités ou les exigences des projets changent souvent dans votre secteur, cette fonctionnalité permet aux membres de votre équipe de s'adapter rapidement.

Pour réussir à hiérarchiser les tâches, créez une liste de tâches dans votre logiciel de gestion de projet. La fonctionnalité de gestion des tâches vous permet généralement de diviser les tâches plus importantes en sous-tâches. Par exemple, dans ClickUp, vous pouvez réorganiser et modifier en bloc des sous-tâches et leur attribuer des priorités allant de « urgente » à « faible ».

6. Gestion des flux de travail

C'est une chose d'avoir une idée générale du déroulement du projet. Mais pour une exécution efficace et sans erreur, vous avez besoin d'une séquence de tâches détaillée, étape par étape.

La gestion des flux de travail consiste à concevoir, exécuter et optimiser la séquence des tâches. Bien que cela puisse sembler similaire à la gestion des tâches, à la planification de projet et à la hiérarchisation, il s'agit d'une discipline différente.

Voici comment :

La planification de projet se concentre sur le « quoi » de l'équation (définir les grandes lignes de votre projet, comme les objectifs et l'échéancier), tandis que la gestion du flux de travail se concentre sur le « comment » de l'équation (définir les étapes détaillées nécessaires pour terminer chaque étape du projet)

La hiérarchisation et la gestion des tâches se concentrent sur les tâches individuelles, tandis que la gestion des flux de travail vous offre une vue d'ensemble. Elle est séquentielle et répétitive et vous aide à comprendre comment les tâches sont connectées et ce qui doit être fait ensuite

En d'autres termes, la gestion des flux de travail permet de visualiser l'ensemble du projet, y compris toutes les étapes. Les outils de gestion de projet visuels présentent souvent les flux de travail sous forme de diagrammes ou d'organigrammes, qui vous aident à comprendre la séquence des tâches et les dépendances lors de la gestion de projets de complexité variable.

7. Intégration avec d'autres plateformes

Vous devez choisir un outil de collaboration pour la gestion de projet doté de capacités d'intégration afin d'éliminer la frustration et les inefficacités causées par l'utilisation de plusieurs applications.

Une journée type dans la vie d'un chef de projet consiste à gérer plusieurs applications pour la collaboration et la communication au sein de l'équipe, les rapports, l'automatisation des flux de travail et d'autres outils de travail.

Pour simplifier votre travail, vous avez besoin d'une application de gestion de projet unique qui se connecte à tous les autres outils de votre pile technologique, de Zoom et Slack à Google Drive, Jira et GitHub.

ClickUp s'intègre à plus de 1 000 outils pour : Facilitez l'échange d'informations sans erreur entre différents systèmes,

Éliminez les erreurs de transfert de données entre les applications déconnectées,

Regroupez toutes vos données dans une seule base de données pour une meilleure visibilité et

Gagnez du temps en effectuant vos tâches dans un seul système au lieu de jongler entre plusieurs sources

8. Assistance pour les équipes de gestion de projet Agile

Si votre équipe utilise une méthodologie de gestion agile pour améliorer constamment ses produits à travers une série de sprints, recherchez les fonctionnalités suivantes :

Planification des sprints : créez et hiérarchisez les tâches, estimez les efforts nécessaires et définissez les objectifs des sprints

Tableaux Kanban : pour visualiser le statut du projet

Gestion des tâches en attente : garantit un approvisionnement régulier en travail pour chaque sprint

Diagrammes Burndown : vous aident à visualiser le travail restant par rapport au temps disponible pour rester sur la bonne voie

Modèles : Modèles de réunion Agile pour la collaboration entre équipes interfonctionnelles et pour promouvoir la transparence des projets

Assurez-vous que votre outil de gestion de projet s'intègre au logiciel agile utilisé par votre équipe technique. Par exemple, l'intégration ClickUp Jira rationalise le suivi des problèmes et des bugs, la création de tâches et d'autres flux de travail agiles grâce à une synchronisation bidirectionnelle. Exemple concret : lorsqu'un nouveau problème est créé dans Jira avec une étiquette spécifique, une nouvelle tâche est automatiquement créée dans ClickUp.

Trouver un outil de gestion de projet tout-en-un

Voici quelques conseils à prendre en compte lors du choix d'un logiciel de gestion de projet pour votre équipe :

Emplacement de l'équipe : si les membres de votre équipe se trouvent dans des fuseaux horaires différents, vous aurez besoin de fonctionnalités de collaboration robustes et en temps réel pour assurer le bon déroulement des opérations, telles que la discussion instantanée dans l'application, la modification collaborative et les listes de tâches personnalisables et partageables

Évolutivité : vous voulez un outil qui puisse s'adapter à vos besoins, que ce soit en termes de fonctionnalités ou de nombre de membres de l'équipe. Une plateforme efficace doit pouvoir répondre aux besoins d'unités commerciales de différentes tailles, s'étendre à tous les services et rester facile à utiliser et performante à mesure que votre entreprise se développe

Intégrations et facilité d'utilisation : Lorsque vous évaluez les différentes options, prêtez attention à l'interface utilisateur, à la facilité de navigation et à la compatibilité avec les technologies utilisées par vos équipes

Tarification : La meilleure façon de déterminer si un outil comporte des coûts cachés est de lire les avis authentiques des utilisateurs sur G2, Capterra, Reddit et d'autres sites d'avis. Les coûts cachés des logiciels de gestion de projet peuvent inclure des frais supplémentaires pour des fonctionnalités qui ne sont pas clairement indiquées dans le forfait ou des frais imprévus pour l'assistance technique

Assistance IA intégrée : Bien que vous puissiez utiliser d'autres plateformes d'IA telles que ChatGPT, Claude, Google Gemini, etc., il est plus pratique que l'outil que vous choisissez intègre l'IA. Choisissez une plateforme de gestion de projet qui exploite la puissance d'un outil d'IA. C'est l'une des fonctionnalités les plus importantes à rechercher aujourd'hui dans un logiciel de gestion de projet

ClickUp : le meilleur logiciel de gestion de projets et de tâches

Ce qui fait de ClickUp l'une des meilleures solutions de gestion de projet, c'est qu'elle est conçue pour être utilisée par des équipes de toutes tailles, dans tous les secteurs.

Découvrons les fonctionnalités clés de la solution logicielle de gestion de projet ClickUp que toutes les équipes de projet adorent.

Le logiciel de gestion de projet tout-en-un de ClickUp pour les équipes de votre organisation

Efficacité accrue grâce à une structure hiérarchique évolutive

ClickUp offre une structure hiérarchique évolutive, ce qui signifie que même les projets les plus complexes sont organisés de manière claire en dossiers, tâches, sous-tâches et listes. Avec plus de 15 vues personnalisées ClickUp, vous pouvez adapter votre travail à votre approche de gestion de projet et à vos flux de travail individuels.

Par exemple, si votre équipe utilise des diagrammes de Gantt pour planifier et exécuter des projets, vous pouvez choisir la vue Diagramme de Gantt pour visualiser et suivre la progression.

Ajustez les échéanciers, ajoutez des dépendances et restez au fait des changements apportés au projet grâce à la vue Diagramme de Gantt de ClickUp

En associant cela à plus de 50 automatisations de tâches qui peuvent optimiser n'importe quel processus de gestion de projet, vous obtenez un outil qui vous aide à visualiser des projets complexes et à les automatiser, augmentant ainsi l'efficacité de votre gestion de projet.

ClickUp Brain pour la gestion de projet par l'IA

La plupart des tâches quotidiennes des équipes de projet impliquent des tâches répétitives telles que la saisie de données, la génération de rapports hebdomadaires, la demande d'informations détaillées aux équipes produit et marketing, la création de fiches produit et d'autres documents, la rédaction d'e-mails et la résumé des réunions.

ClickUp Brain donne plus d'autonomie à votre équipe en automatisant les tâches fastidieuses mentionnées ci-dessus, ce qui lui permet de consacrer plus de temps à des tâches stratégiques et à fort impact.

Le gestionnaire de connaissances par l'IA intégré à ClickUp vous permet d'accéder rapidement à des réponses précises dans le contexte de n'importe quelle tâche ou projet au sein de votre environnement de travail ClickUp. La gestion automatisée des projets vous évite d'avoir à demander des détails spécifiques aux membres de votre équipe, car ClickUp Brain les récupère pour vous.

De plus, vous pouvez utiliser ClickUp Brain comme assistant IA pour créer des rapports de projet et d'état d'avancement, automatiser la planification des sous-tâches et remplir automatiquement les données. Il peut gérer des tâches telles que la création de briefs de projet, la rédaction d'e-mails, la synthèse des notes de réunion et la génération d'idées de projet.

Nous avons utilisé ClickUp Brain pour créer un brief de projet en remplissant automatiquement des détails tels que les dépendances entre les tâches, les échéanciers, les parties prenantes et les livrables

Modèles de gestion de projet

Télécharger ce modèle Le modèle de gestion de projet ClickUp est utilisé par les gestionnaires de portefeuille et les chefs de projet pour éliminer les silos de données et exécuter facilement des projets interfonctionnels complexes

Le modèle de gestion de projet ClickUp offre des fonctionnalités avancées adaptées aux besoins complexes et un environnement de travail personnalisable qui peut être ajusté pour s'adapter à n'importe quel projet. Il est particulièrement pratique pour superviser des projets volumineux et interfonctionnels, aidant les gestionnaires à surmonter les obstacles à la collaboration et à la coordination.

Le modèle vous propose des statuts personnalisés tels que « En cours », « À risque », « Achevé », etc. En outre, vous pouvez afficher vos informations dans différentes vues, telles que le tableau Kanban, la vue Documents, la vue Formulaire pour recueillir les contributions des parties prenantes et une vue Liste détaillée.

Améliorez la collaboration grâce à la vue Chat et aux documents ClickUp

La dernière chose que vous souhaitez, c'est que les équipes travaillent en silos ou aient du mal à communiquer entre les différents canaux, surtout lorsque la collaboration interdépartementale est la clé de la réussite des projets à grande échelle.

La vue Chat de ClickUp rassemble la collaboration d'équipe au sein de l'application, permettant aux membres de l'équipe d'étiqueter et d'attribuer des éléments d'action dans le système de gestion de projet.

Ajoutez des pages Web, intégrez des liens et des feuilles de calcul pour faciliter l'accès et mettez en forme n'importe quel message grâce à des fonctionnalités d'édition avancées telles que les blocs de code et les listes à puces.

Regroupez toutes les communications de votre équipe et de vos projets au même endroit grâce à la vue Chat de ClickUp

De plus, ClickUp Docs est une source centrale de vérité qui héberge tous les documents et détails de vos projets. Collaborez avec les membres de votre équipe en temps réel, ajoutez des liens vidéo, des PDF et des feuilles de calcul, mettez en évidence les sections importantes grâce à une mise en forme riche et connectez les documents à vos flux de travail pour améliorer l'efficacité et la collaboration.

Utilisation de ClickUp Docs pour ajouter une mise en forme riche aux documents de projet et les rendre collaboratifs

Gestion du travail à l'aide de modèles

ClickUp propose des modèles de projet pour vous aider à surveiller les coûts, optimiser l'allocation des ressources, suivre les tâches et éviter les inefficacités ou les dépassements de coûts.

Télécharger ce modèle Gérez et suivez l'utilisation des ressources dans un ou plusieurs projets à l'aide du modèle de matrice des ressources de projet de ClickUp

Par exemple, le modèle de matrice des ressources de projet de ClickUp estime les coûts des ressources, tels que la main-d'œuvre, les frais généraux et les matières premières, visualise la capacité de charge de travail et facilite la communication avec les parties prenantes.

De même, vous pouvez utiliser le modèle de livrables de projet de ClickUp pour ventiler les coûts du projet par livrable afin de garantir la réussite du projet.

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de livrables de projet ClickUp pour définir la portée du projet et allouer efficacement les ressources

Ce modèle personnalisable vous aide à suivre toutes les informations, activités et résultats liés à un projet. Utilisez-le pour attribuer et hiérarchiser les tâches, puis suivre leur progression.

Le modèle vous offre jusqu'à six vues différentes. Vous pouvez utiliser la vue Liste pour afficher le statut, le propriétaire, la date d'échéance, etc. de chaque tâche, et la vue Tableau pour voir les tâches regroupées par statut. Les chefs de projet apprécieront également la vue Diagramme de Gantt qui offre un aperçu global du projet.

Améliorez votre productivité avec les tableaux blancs ClickUp

Pour rester productif tout au long d'un projet, il faut fréquemment réfléchir ensemble, optimiser la communication et hiérarchiser les tâches. Que vous fassiez partie d'une équipe virtuelle ou que vous travailliez sur place, les tableaux blancs ClickUp vous offrent une toile numérique créative où vous pouvez réfléchir ensemble et donner vie à vos idées.

Les tableaux blancs ClickUp créent une expérience de travail plus inclusive pour les parties prenantes, les clients et les équipes.

Utilisez les tableaux blancs dans ClickUp pour capturer vos idées, les relier à vos flux de travail et attribuer des tâches aux membres de votre équipe au sein du tableau blanc numérique.

Rassembler les idées et créer des flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp

Intégration plus facile des nouveaux membres

Nous allons expliquer cette fonctionnalité de manière légèrement différente à l'aide d'une étude de cas.

La plateforme de planification d'entreprise Pigment a utilisé ClickUp pour créer et offrir une expérience d'intégration exceptionnelle à ses employés.

Après sa levée de fonds de série B, l'organisation a triplé ses effectifs en 6 mois. Les anciens processus d'intégration, qui impliquaient des checklists Notion et une communication via des messages Slack et des e-mails, étaient inefficaces et devaient être repensés.

Le système de gestion du travail de ClickUp a centralisé la collaboration au sein de l'organisation.

Les solutions ClickUp pour rationaliser l'intégration de Pigment : Améliore la collaboration interfonctionnelle, les équipes utilisant la vue Gantt pour planifier, gérer et hiérarchiser toutes les tâches

Délégation rapide et facile avec ClickUp Chat, qui permet également d'attribuer des tâches à plusieurs propriétaires, facilitant ainsi la collaboration en un seul endroit

Formulaires ClickUp pour collecter des informations sur les nouvelles recrues et obtenir des commentaires sur le processus d'intégration

Modèles et automatisations ClickUp pour fournir des ressources spécifiques à chaque nouvel employé, lui permettant ainsi de devenir rapidement un collaborateur performant Le résultat ? Augmentation de 88 % de l'efficacité de l'intégration

Réduction de 83 % de la durée du cycle pour les bugs

*augmentation de 20 % de l'efficacité de la communication au sein des équipes

Nous voulions nous assurer que toutes les différentes équipes partagent une plateforme commune où nous pouvons travailler ensemble et où rien ne passe entre les mailles du filet. Nous voulions maintenir une efficacité élevée dans nos opérations quotidiennes tout en nous développant dans un environnement mondial et axé sur le télétravail.

Nous voulions nous assurer que toutes les différentes équipes partagent une plateforme commune où nous pouvons travailler ensemble et où rien ne passe entre les mailles du filet. Nous voulions maintenir une efficacité élevée dans nos opérations quotidiennes tout en nous développant dans un environnement mondial et axé sur le télétravail.

Fonctionnalités essentielles de gestion de projet simplifiées

Les fonctionnalités adéquates d'un logiciel de gestion de projet permettent à votre équipe de gérer plusieurs projets, quelle que soit leur complexité, tout en évitant les dépassements de coûts et les retards.

La solution de gestion de projet ClickUp vous permet de gérer des projets simples et complexes sans difficulté.

Des fonctionnalités telles que ClickUp Brain, ClickUp Chat View, ClickUp Whiteboards et des modèles prédéfinis sont conçues pour vous aider à mener à bien même les projets les plus difficiles.

Cela vous semble intéressant ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour améliorer votre gestion de projet.

Foire aux questions (FAQ)

1. Quelles sont les fonctionnalités d'un logiciel de gestion de projet ?

Les fonctionnalités d'un logiciel de gestion de projet font référence aux fonctionnalités ou capacités spécifiques qu'un outil offre pour aider à planifier, exécuter et surveiller efficacement plusieurs projets. Ces fonctionnalités comprennent la gestion des tâches, la planification, les outils de collaboration, les rapports, le suivi budgétaire et un gestionnaire de projet par l'IA intégré.

2. Quelle est l'application importante d'un logiciel de gestion de projet ?

Une application importante des logiciels de gestion de projet consiste à rationaliser les flux de travail et à améliorer la productivité des équipes.

Par exemple, si vous dirigez un projet de développement logiciel, un logiciel de gestion de projet vous aidera à élaborer une feuille de route pour le produit. Vous pouvez planifier le cycle de vie du développement logiciel de bout en bout, de la planification à la gestion des ressources, en passant par la budgétisation, les plans d'action, l'attribution des tâches, le suivi des jalons, le suivi des livrables et de la progression, et les transferts de projet.