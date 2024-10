Rejoignez le mouvement : 24 projets Open Source auxquels contribuer en 2024

Vous êtes curieux de savoir ce qui fait la puissance de votre logiciel favori ? La magie réside dans les projets open-source, où la collaboration est le moteur de l'innovation.

Que vous soyez développeur ou simplement intéressé par la technologie, il peut être difficile de s'y retrouver dans le vaste paysage des logiciels libres. Certains projets peuvent passer inaperçus, et vous ne voulez pas investir vos compétences dans ceux qui risquent de disparaître.

Mon équipe et moi avons exploré des outils open-source allant de l'apprentissage automatique au développement web, et nos recherches ont donné des indications précieuses. Dans ce blog, je vais dresser une liste de projets open-source sympas, vous assurant ainsi d'avoir les meilleurs outils à votre disposition.

Les 24 meilleurs projets open-source auxquels contribuer

Découvrir le bon outils de gestion de projet open source contribuer peut améliorer vos compétences en matière de code et élargir votre réseau au sein de la communauté des logiciels libres

Voici les 24 meilleurs projets open source idéaux pour les nouveaux collaborateurs, afin de vous aider à gérer des projets en toute transparence

Outils de communication et de collaboration

1. ClickUp (le meilleur pour une gestion de projet personnalisée tout-en-un)

Bien que ClickUp pour les équipes logicielles n'est pas un outil open-source au sens traditionnel du terme, mais il reflète les principes fondamentaux de la philosophie open-source, tels que la flexibilité, le partage, la collaboration et l'engagement de la communauté. Son interface conviviale, ses vastes possibilités de personnalisation et ses robustes capacités d'intégration en font un outil de choix pour la gestion de projet. Gestion de projet ClickUp offre des fonctions de confidentialité et de partage de premier ordre, garantissant l'absence de problèmes de compatibilité dans l'ensemble de son intervalle de fonctionnalités de gestion de projet. À l'instar des projets open-source qui permettent aux développeurs d'adapter leurs outils à des besoins spécifiques, ClickUp offre des options de personnalisation étendues. Les utilisateurs peuvent adapter les affichages et les tableaux de bord à leurs préférences et mettre en place une automatisation détaillée avec diverses applications.

ClickUp favorise un environnement collaboratif dans lequel les utilisateurs peuvent partager des idées, des conseils et des bonnes pratiques par le biais d'un forum de discussion groupe communautaire . Cet aspect communautaire reflète la culture open-source, où les utilisateurs contribuent à la croissance de l'outil et améliorent sa facilité d'utilisation grâce au partage des connaissances.

Les utilisateurs de ClickUp bénéficient d'un riche référentiel de ressources, de référentiels et de contenus générés par les utilisateurs qui les aident à maximiser le potentiel de la plateforme.

De plus, les développeurs peuvent améliorer leur travail en s'intégrant à GitHub ou en créant des applications à l'aide de l'API ClickUp. Cela ajoute encore plus de flexibilité pour les développeurs et de contrôle sur les flux de travail de gestion de projet.

En savoir plus: Comment les API ouvertes peuvent-elles personnaliser vos flux de travail ?

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Tableau de bord des indicateurs pour les projets open source /$$img/

gardez tous les indicateurs de votre projet à portée de main en personnalisant vos tableaux de bord ClickUp_

Gardez tous les indicateurs de projet à portée de main en personnalisant vos tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp -adapter les tableaux de bord aux besoins de votre projet, pour une visibilité et un suivi complets.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automatisation personnalisée dans ClickUp pour améliorer le flux de travail des projets open source /$$img/

créez une automatisation personnalisée pour vous aligner sur vos flux de travail avec ClickUp Automatisations_

Rationaliser les projets open source et les flux de travail avec ClickUp Automatisations en automatisant les tâches répétitives telles que les mises à jour de statut et les transferts de projets. Cette capacité améliore l'efficacité et réduit les erreurs manuelles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-AI-view.png ClickUp 3.0 IA affiche pour fixer la planification des projets open source /$$img/

utilisez ClickUp Brain pour accélérer la planification et la gestion de vos projets_

Accélérez vos projets en tirant parti de ClickUp Brain pour générer des sous-tâches en fonction des descriptions, résumer les fils de discussion et mettre à jour les tâches de manière autonome, ce qui rend la gestion de projet plus fluide et plus intuitive.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Subpages-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Docs Subpages pour centraliser la documentation des projets open source /$$img/

centraliser la documentation du projet avec ClickUp Docs pour garder votre équipe alignée et informée_

Gardez chaque membre de l'équipe informé et aligné en documentant les détails du projet de manière exhaustive au sein deClickUp Docs S'intègre en toute transparence à plus de 200 outils tels que GitHub, Slack et Google Drive, améliorant ainsi la fonction et la connexion au sein de votre pile technologiqueIntégrations ClickUp *Read More: Les 10 meilleures plateformes d'intégration d'API pour rationaliser les opérations de votre entreprise en 2024 SerenityOS SerenityOS est un système d'exploitation open-source qui combine une interface utilisateur graphique nostalgique avec des principes de conception logicielle modernes. Il a été conçu à partir de zéro, en mettant l'accent sur une communauté d'utilisateurs et de développeurs soudée et cohérente qui améliore continuellement ses capacités et sa stabilité.

Les meilleures fonctionnalités de SerenityOS

Expérience utilisateur nostalgique avec une touche de modernité grâce à l'esthétique de l'interface graphique rétro des années 90

Gestion de système robuste, flexible et puissante fournie par un noyau de type Unix

**Limites de SerenityOS

Sa base d'utilisateurs de niche peut ne pas plaire à tous les utilisateurs, en particulier ceux qui sont habitués aux systèmes d'exploitation commerciaux classiques

**Prix de SerenityOS

Disponible gratuitement car il s'agit d'un système d'exploitation à code source ouvert

Revues et évaluations de SerenityOS

Pas assez de commentaires

Développement mobile

18. Flutter : Un framework polyvalent pour le développement multiplateforme

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/flutter.png Flutter pour le développement multiplateforme /$$$img/

le site web de l'association est disponible en anglais et en français le monde de l'art et de l'artisanat Créé par Google, Flutter est un outil de développement de logiciels d'interface utilisateur open-source permettant de développer des applications natives pour Android, Mac, Google Fuchsia, iOS, Linux, Windows et le web à partir d'une base de code unique. Cet outil est réputé pour aider les développeurs à créer des outils et des applications attrayants et compilés en mode natif.

Les meilleures fonctionnalités de Flutter

Performances élevées grâce à la compilation en ARM, en code machine Intel et en JavaScript pour une exécution rapide sur tous les appareils

Déploiement sur plusieurs plateformes à partir d'une base de code unique, y compris iOS, Android, web et bureau

**Limites de Flutter

Les performances sont actuellement inférieures à celles des plateformes natives comme Kotlin ou Swift, ce qui souligne la nécessité de poursuivre le développement

**Prix de Flutter

Disponible gratuitement car il s'agit d'une solution open source

Critiques et évaluations de Flutter

G2: 4.6/5 (60+ commentaires)

4.6/5 (60+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (70+ avis)

19. React Native : Un framework puissant pour construire des applications mobiles

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/react-native-1400x669.png Projet open source React Native destiné aux utilisateurs mobiles /$$img/

le projet React Native est un projet open source pour les utilisateurs mobiles React Native (Réagir à l'origine) Développé par Facebook, React Native est conçu pour créer des applications mobiles natives à l'aide de JavaScript et de React. Il permet aux développeurs d'écrire du code une seule fois et de le déployer sur les plateformes Android et iOS, ce qui réduit considérablement le temps et les coûts de développement tout en maintenant une performance et une expérience utilisateur élevées.

Les meilleures fonctionnalités de React Native

Applications mobiles multiplateformes avec une seule base de code

Vaste écosystème de bibliothèques et d'outils pour améliorer les fonctions de l'application

**Limites de React Native

Les performances peuvent être inférieures à celles des applications véritablement natives, en particulier pour les applications complexes ou gourmandes en ressources graphiques

**Prix de React Native

Disponible gratuitement car il s'agit d'un logiciel libre

React Native reviews and ratings (en anglais seulement)

G2: 4.5/5 (130 commentaires)

4.5/5 (130 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Solutions de commerce électronique et d'entreprise

20. ERPNext : L'ERP le plus agile de la planète

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ERPnext.png Les projets open source d'ERPNext pour l'agilité /$$$img/

le projet est en cours d'élaboration ERPNext ERPNext est largement considéré comme l'un des meilleurs logiciels ERP gratuits et open source. Il offre une suite achevée d'outils de gestion d'entreprise, de la comptabilité financière à la gestion de la relation client (CRM) en passant par la fabrication. Son interface conviviale et ses possibilités de personnalisation étendues en font un choix privilégié pour plus de 10 000 entreprises dans le monde.

Les meilleures fonctionnalités d'ERPNext

Système ERP complet avec plus de 1 000 modules pour rationaliser les opérations de l'entreprise

Comptabilité et rapports financiers en temps réel pour une transparence et un contrôle accrus

**Limites d'ERPNext

La sous-utilisation de modules clés dans certaines implémentations peut limiter l'accès à des fonctionnalités et à des informations précieuses

**Prix de l'EERPNext

Small Business: 52$/mois pour les équipes d'environ 50 employés

52$/mois pour les équipes d'environ 50 employés Enterprise : Tarification personnalisée

Critiques et évaluations d'ERPNext

G2: 4.5/5 (40+ votes)

4.5/5 (40+ votes) Capterra: 4.6/5 (130+ votes)

21. Bagisto : Le framework e-commerce polyvalent de Laravel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/bagisto-1400x607.png Projets open source Bagisto /$$$img/

le projet est en cours d'élaboration le projet de loi sur l'immigration et l'asile a été adopté par le Parlement européen Bagisto est une plateforme de commerce électronique open source construite sur Laravel et Vue.js. Elle aide les entreprises à établir ou à développer leurs boutiques en ligne. Avec diverses fonctionnalités personnalisables et une interface intuitive, Bagisto assiste les places de marché, les applications mobiles, la blockchain et les applications de commerce sans tête, toutes alimentées par Generative IA.

Bagisto meilleures fonctionnalités

Plateforme mobile dynamique qui synchronise les produits et les catégories en temps réel

Suite complète d'outils pour une gestion efficace des commandes et une meilleure interaction avec les clients

**Limites de Bagisto

Les utilisateurs les plus récents peuvent ne pas utiliser pleinement tous les modules disponibles, ce qui entraîne une sous-utilisation des capacités de la plateforme

**Prix de Bagisto

Disponible gratuitement car il s'agit d'un logiciel libre

Revues et évaluations de Bagisto

Pas assez de commentaires

22. Odoo : Une suite complète pour la gestion des entreprises

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/odoo-1400x706.png Projets open source Odoo pour la gestion de l'entreprise /$$$img/

la société de gestion de l'eau a été créée par un groupe d'experts en gestion de l'eau Odoo Odoo est un logiciel de gestion tout-en-un open source qui offre un intervalle d'applications permettant de rationaliser et d'automatiser les processus d'entreprise. Son architecture modulaire, Odoo, permet aux utilisateurs de commencer avec des modules de base et d'en ajouter au fur et à mesure que leur entreprise se développe. Il est largement utilisé pour la gestion de la relation client, le commerce électronique, la comptabilité, l'inventaire, le point de vente et la gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

L'expérience utilisateur transparente combine toutes les fonctions de l'entreprise grâce à une intégration complète

Les options de personnalisation d'Odoo Studio permettent d'adapter les solutions aux besoins spécifiques de l'entreprise

**Limites d'Odoo

Les organisations à but non lucratif se heurtent à la complexité d'Odoo dans la gestion des dons, car il utilise des modules de facturation et de vente qui ne sont pas optimisés pour ces tâches

**Prix d'Odoo

Free forfait pour une application: 0$

0$ Forfait standard: 31,10 $/mois par utilisateur

31,10 $/mois par utilisateur Forfait personnalisé : 46,80 $/mois par utilisateur

Revues et évaluations d'Odoo

G2: 4.2/5 (260+ avis)

4.2/5 (260+ avis) Capterra: 4.2/5 (940 avis)

Projets éducatifs

23. freeCodeCamp : Une plateforme de premier plan pour l'éducation au codage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/freecodecamp.png freeCodeCamp : projets open source pour le codage /$$$img/

le site web de l'association est en anglais freeCodeCamp freeCodeCamp est une organisation à but non lucratif qui propose des leçons de codage gratuites et interactives ainsi que d'autres projets pour aider les gens à apprendre le développement web et à obtenir des certifications dans diverses disciplines de programmation. Grâce à son programme d'études très complet, vous pouvez maîtriser le HTML et le CSS de base jusqu'à des sujets et des technologies complexes comme l'apprentissage automatique et la sécurité de l'information.

les meilleures fonctionnalités de freeCodeCamp

Chance de construire un portfolio de projets du monde réel pour démontrer la compétence et les aptitudes grâce à l'apprentissage par projet

Communauté dynamique d'apprenants et d'experts pour l'assistance, le mentorat et la collaboration **Limites de FreeCodeCamp

Le manque de structure dans l'apprentissage à son propre rythme peut être un défi pour les étudiants qui s'épanouissent dans un environnement éducatif plus traditionnel

Prix des cours de code gratuits

Disponible gratuitement car il s'agit d'un logiciel libre

critiques et évaluations de freeCodeCamp

Pas assez de commentaires

24. Open edX : Une plateforme d'apprentissage étendue pour des besoins éducatifs variés

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/openedx-1400x700.png Projets open source d'Open EdX pour les besoins éducatifs /$$$img/

le site web de la Commission européenne est en cours d'actualisation l'ouverture d'edX_ Open edX est l'un des projets open source sécurisés et hautement évolutifs utilisés par les universités, les entreprises et les organisations gouvernementales du monde entier. Il est conçu pour offrir diverses expériences d'apprentissage, notamment des cours en ligne ouverts et massifs (MOOC), de petits cours privés en ligne et des sessions de formation en entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'Open edX

Expériences d'apprentissage en ligne engageantes à grande échelle dans diverses formes, telles que les MOOC et les formations d'entreprise

Amélioration de l'engagement des utilisateurs grâce au contenu interactif, à l'intégration multimédia et aux outils de communication en temps réel

**Limites d'Open edX

L'édition communautaire d'Open edX peut nécessiter des plugins supplémentaires ou un développement personnalisé pour répondre à des besoins spécifiques, ce qui peut accroître la complexité et la durée des mises en œuvre personnalisées

**Prix d'Open edX

Disponible gratuitement car il s'agit d'un logiciel libre

Revues et évaluations d'Open edX

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.8/5 (80+ votes)

Démarrez votre projet avec le bon outil open-source-ClickUp

Lorsqu'il s'agit de gérer le développement de logiciels libres, tous les outils ne se valent pas. Ils peuvent faire toute la différence pour favoriser l'innovation et la collaboration. Chacun des projets open-source mentionnés offre des avantages uniques, mais ClickUp se distingue en changeant la donne.

C'est plus qu'une simple plateforme de gestion, c'est une solution flexible et personnalisable conçue pour améliorer la collaboration au sein de l'équipe et rationaliser les flux de travail des projets, en particulier pour les développeurs travaillant dans des environnements open-source.

Ce qui rend ClickUp particulièrement puissant, c'est sa capacité à s'aligner sur les valeurs fondamentales de l'open-source : transparence, collaboration et adaptabilité. Il s'intègre sans effort dans divers flux de travail de développement, qu'il s'agisse de petites équipes ou de projets à grande échelle, permettant aux utilisateurs de gérer les tâches, d'automatiser les processus et de suivre la progression en toute simplicité.

Que l'on travaille sur un projet personnel ou que l'on contribue à une initiative globale, ClickUp offre la structure et les outils nécessaires pour rester efficace et organisé.

Le développement open-source évoluant rapidement, un outil fiable comme ClickUp est essentiel pour rester compétitif et faire avancer l'innovation. Êtes-vous prêt à optimiser vos stratégies de gestion de projet ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment il transforme vos projets open source.