Comment créer un tableau Kanban pour rationaliser la gestion de projet

Certaines tâches de projet sont simples, comme rédiger et partager une note d'avancement. D'autres, telles que la livraison d'un projet client, la coordination d'équipes interfonctionnelles ou la gestion du lancement d'un produit, nécessitent une planification car elles impliquent plusieurs composants du produit. Et le processus comporte de nombreux éléments mobiles. Pour ces projets et objectifs plus importants, une simple liste de tâches ne vous donnera pas le contrôle ou la visibilité dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un système qui vous aide à superviser l'ensemble du projet tout en gardant chaque détail sous contrôle.

Découvrez les tableaux Kanban. Initialement développés pour améliorer les flux de travail dans le secteur manufacturier, les tableaux Kanban sont aujourd'hui largement utilisés par les chefs de projet et les équipes produit pour visualiser les flux de travail et améliorer le suivi des tâches.

Dans cet article, nous vous montrons comment créer un tableau Kanban et comment ClickUp vous facilite la tâche.

⭐️ Fonctionnalité présentée Le modèle de tableau Kanban ClickUp simplifie la visibilité des tâches à chaque étape de votre projet grâce à trois colonnes de flux de travail standard : à faire, en cours et achevées. Les cartes de tâches vous permettent d'ajouter des détails supplémentaires tels que les assignés, les descriptions, etc. Obtenez un modèle gratuit Visualisez la progression et identifiez les goulots d'étranglement grâce au modèle Kanban ClickUp.

Qu'est-ce qu'un tableau Kanban ?

Un tableau Kanban est un outil visuel de gestion de projet qui aide les équipes à suivre le travail à mesure qu'il passe par différentes étapes d'achevé. Les tableaux Kanban physiques et numériques comportent tous deux trois éléments essentiels :

Colonnes : représentent les étapes du flux de travail (par exemple, À faire, En cours, Terminé)

Cartes : représentent des tâches individuelles ou des éléments de travail qui passent d'une colonne à l'autre au fur et à mesure de l'avancement.

Limites du travail en cours (WIP) : limites facultatives sur le nombre de tâches pouvant figurer simultanément dans une colonne afin d'éviter les goulots d'étranglement à mesure que le travail progresse.

🧠 Anecdote : le mot « Kanban » vient d'un terme japonais qui signifie littéralement « panneau d'affichage » ou « panneau publicitaire ». C'est un ingénieur industriel nommé Taiichi Ohno qui l'a développé chez Toyota Motor Corporation afin d'améliorer l'efficacité de la production.

Pourquoi utiliser un tableau Kanban ?

Si vous essayez de suivre tout en tête ou de tout noter sur des post-it et des feuilles de calcul, vous finirez par vous épuiser. Pourquoi ? Parce que les priorités changent sans visibilité, que les goulots d'étranglement passent inaperçus et que les mises à jour nécessitent un suivi constant.

Voici comment un tableau Kanban, un outil visuel de gestion de projet, vous facilite la vie :

Clarté visuelle sur l'état d'avancement du travail : vous savez où en est chaque tâche, qu'elle soit à faire, en cours ou achevée. Chaque tâche dispose d'une vous savez où en est chaque tâche, qu'elle soit à faire, en cours ou achevée. Chaque tâche dispose d'une carte Kanban correspondante, contenant des détails tels que les délais, la priorité et les membres de l'équipe assignés.

Meilleure gestion du flux de travail : en structurant le travail en étapes claires et en ajoutant des limites WIP, vous pouvez contrôler le flux des tâches qui limitent le travail et éviter de surcharger les membres de l'équipe.

Détection plus rapide des goulots d'étranglement : si les tâches s'accumulent dans une colonne (par exemple, En cours de révision), vous pouvez rapidement voir où le processus se bloque et y remédier avant qu'il ne ralentisse l'ensemble du projet.

Adaptabilité à tous les projets : du suivi d'un sprint logiciel à la gestion d'un plan d'évènement, les tableaux Kanban font du travail pour tous les secteurs et pour toutes les tailles d'équipes. Ils sont idéaux pour les portefeuilles de projets mixtes.

⚡ Archive de modèles : Voici quelques modèles de tableaux Kanban prêts à l'emploi pour presque tous les flux de travail, des sprints Agile et projets créatifs à la gestion des clients et au suivi des tâches quotidiennes.

Comment créer un tableau Kanban

Les tableaux Kanban éliminent le contexte et la dispersion du travail en centralisant les informations relatives au projet dans un seul espace visuel.

Au lieu de fouiller dans vos e-mails, vos chats et vos documents pour répondre à des questions telles que « Où en est-on ? » ou « Où sont les ressources dont j'ai besoin ? », tout est regroupé au même endroit.

ClickUp améliore cela en faisant de chaque carte de tâche un hub d'informations pour les mises à jour, les personnes assignées, les dates d'échéance, les fichiers et les commentaires. En fait, c'est l'espace de travail convergent parfait, alimenté par l'IA, où vous pouvez intégrer des documents, relier des tâches connexes et suivre les progrès, le tout sans quitter votre tableau.

Grâce à la vue tableau glisser-déposer, aux modèles prédéfinis et aux automatisations de ClickUp, vous pouvez créer un tableau Kanban personnalisé en quelques minutes. Voyons comment :

Étape n° 1 : créez un nouvel espace ou dossier

Créez un nouvel espace ou un dossier dans votre environnement de travail ClickUp. Un espace est idéal pour centraliser plusieurs projets connexes, tandis que les dossiers conviennent mieux aux initiatives ponctuelles telles que le lancement d'un produit ou la création d'un pipeline de contenu.

Obtenez une vue détaillée de vos processus d'équipe commerciale grâce à une vue Tableau Kanban personnalisable dans ClickUp

⚡ Archive des modèles : le modèle de gestion de projet agile ClickUp est un excellent choix si vous souhaitez créer un plan de projet agile sans être une équipe de développeurs. Vous pouvez canaliser les demandes entrantes via le formulaire, organiser l'exécution avec les vues Sprint, et favoriser l'amélioration continue grâce à des rétrospectives.

Étape n° 2 : ajoutez une liste avec la vue Kanban

Dans votre dossier ou espace, ajoutez une nouvelle liste, puis cliquez sur + Afficher et sélectionnez Tableau pour activer la gestion des tâches de type Kanban.

Vous pouvez lui donner un nom utile, tel que « Tableau Sprint » ou « flux de travail du contenu », si vous souhaitez activer/désactiver l'affichage d'une vue ultérieurement.

Activez/désactivez la vue Tableau ClickUp dans les vues ClickUp

🔍 Le saviez-vous ? Selon la psychologie des couleurs, le rouge attire le plus rapidement l'attention. Il est donc idéal pour signaler les obstacles ou les tâches en retard sur votre tableau Kanban. Le vert, quant à lui, favorise le sentiment de progression, ce qui le rend parfait pour les colonnes « Terminé ». L'utilisation intentionnelle des couleurs aide votre cerveau à hiérarchiser et à traiter les informations plus rapidement.

👀 En savoir plus : Comment créer un tableau Kanban dans Jira

Étape n° 3 : définir des statuts personnalisés

Personnalisez les statuts de votre liste afin de refléter votre progression. Par exemple, dans l'exemple que nous avons utilisé, il s'agit de À faire > En cours > Urgent > Terminé > Approuvé. Veillez à limiter au maximum le nombre de statuts au début.

Vous pouvez ensuite créer des tâches ClickUp individuelles pour chaque élément de travail. Celles-ci apparaîtront sous forme de cartes Kanban dans la colonne de statut appropriée. Utilisez-les pour les types de tâches récurrentes telles que « Publication de blog » afin que les sous-tâches, les checklist et les champs soient préremplis à chaque fois.

Après avoir nommé l'afficher, ajoutez les tâches ClickUp sous forme de cartes dans l'afficher avec les personnes assignées

Ici, l'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain, vous aide à analyser les données des projets passés afin d'identifier les goulots d'étranglement et de suggérer les étapes de statut les plus efficaces.

De plus, en fonction de votre tableau Kanban, vous pouvez demander à Brain de vous suggérer les tâches à accomplir.

Utilisez ClickUp Brain pour extraire des tâches de votre tableau Kanban

Pour aller encore plus loin, vous pouvez demander à Brain de générer également des rapports sur les tâches terminées. Si le lancement de votre dernier produit s'est arrêté à l'étape « Révision », ClickUp Brain peut le signaler, recommander l'ajout d'une colonne « Modifications nécessaires » et même ajuster automatiquement votre tableau.

Il peut également :

Ajustez automatiquement la structure de votre tableau pour l'adapter à l'évolution de l'analyse du flux de travail

Suggérez un rééquilibrage de la charge de travail en identifiant les étapes surchargées de tâches

Résumer les tâches en attente en indiquant les raisons du retard afin de pouvoir prendre des mesures ciblées

📌 Exemple de requête : « Passez en revue mes trois derniers projets et suggérez des statuts Kanban qui permettront de réduire les goulots d'étranglement » ou « Résumer les goulots d'étranglements actuels dans mon tableau Kanban et suggérez des mesures pour les résoudre. »

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX transforme votre environnement de travail en un hub centralisé doté d'une intelligence artificielle qui comprend le contexte de votre projet. Il vous suffit de dire « Résumer ce sprint et listez les tâches restantes de haute priorité » pour obtenir le résultat souhaité. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à un seul moteur d'IA. Vous pouvez passer de ChatGPT pour un raisonnement approfondi à Claude pour des réponses rapides, et à Gemini pour des informations structurées.

Étape n° 4 : utilisez les champs personnalisés pour ajouter du contexte

Les champs personnalisés ClickUp vous permettent d'organiser vos données par priorité, rôle du assigné, ou estimation de durée directement sur chaque carte.

Cliquez sur le bouton ⚙️ Personnaliser dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Champs. Vous pouvez alors choisir parmi les options suivantes pour créer un tableau Kanban personnalisé :

Menu déroulant pour définir les dates d'échéance ou les délais

Date pour définir les dates d'échéance ou les délais

Nombre pour des éléments tels que le temps estimé

Personnes à afficher : réviseurs, assignés secondaires, récits d'utilisateurs ou parties prenantes

libellés, *si vous avez besoin de plusieurs étiquettes dans un même champ

Créez des champs personnalisés ClickUp pour trier et organiser vos données avec précision

Ajoutez des étiquettes pour vous aider au suivi des thèmes, des priorités ou des initiatives. Vous pouvez également les code par couleur pour améliorer la lecture visuelle.

Cliquez ensuite sur Créer un champ pour les ajouter à votre tableau. Ces champs apparaissent directement sur chaque carte Kanban, ce qui facilite l'identification des informations essentielles et le filtrage des tâches importantes.

Étape n° 5 : activez les automatisations

Grâce aux automatisations ClickUp, automatisez les tâches répétitives telles que :

Déplacer les tâches vers la colonne suivante à mesure que le produit évolue

Informer les membres de l'équipe

Mise à jour des dates d'échéance

Attribution de réviseurs ou de checklist

Créez une automatisation ClickUp personnalisée pour éviter les tâches répétitives

Pour débloquer des flux de travail plus dynamiques, utilisez les agents autopilotes personnalisés ClickUp. Ceux-ci vont au-delà des règles simples : vous pouvez créer des agents alimentés par l'IA qui gèrent la logique conditionnelle dans tout votre environnement de travail. Pour exemple :

Si une tâche est bloquée et en retard

Ensuite , transmettez-le au chef de projet et mettez à jour le statut sur « À risque »

*envoyez également une alerte et commentez les prochaines étapes

Invitez votre équipe, attribuez des tâches et mentionnez des personnes dans les commentaires. Tout le monde voit le même tableau en temps réel, même de manière asynchrone.

*dans la vidéo ci-dessous, nous partageons les bonnes pratiques pour la vue Tableau ClickUp afin de vous aider à exploiter pleinement le potentiel de cette fonctionnalité

Conseil utile : quand ne pas utiliser un tableau Kanban dans la gestion de projet ? Pour les projets qui ont des délais spécifiques avec des dépendances étroitement planifiées (par exemple, les projets de construction ou les lancements soumis à des exigences de conformité), les diagrammes de Gantt offrent un meilleur contrôle de l'échéancier

Lorsque vous avez besoin de prévisions détaillées en matière de ressources (par exemple, pour la budgétisation ou la facturation des clients)

Le Kanban est idéal pour les flux de travail récurrents, mais pour les projets ponctuels ou basés sur des jalons, d'autres cadres offrent plus de clarté

📚 En savoir plus : Comment créer un forfait de gestion de projet agile

Bonnes pratiques pour les tableaux Kanban

Si la moitié des tâches de votre tableau Kanban n'ont pas évolué depuis des semaines ou si leurs titres sont trop vagues, le tableau devient trompeur.

Même le meilleur logiciel Kanban nécessite des règles claires et une maintenance régulière pour refléter la progression. Voici les bonnes pratiques à suivre et les erreurs à éviter.

1. Définissez des limites de travail en cours (WIP) pour chaque étape

Ne vous contentez pas d'indiquer « En cours » de manière générale, mais ajustez également les tâches lorsque vous constatez des goulots d'étranglement. Vous pouvez utiliser le système CONWIP, qui limite le nombre de tâches « Demandées » + « En cours » afin de maintenir le flux du travail.

Erreur à éviter : ne pas tenir compte de la disponibilité de l'équipe. Maintenir des limites de travail en cours (WIP) statiques même lorsque la capacité de l'équipe change en raison de congés, de formations ou d'arrêts maladie signifie que les limites ne correspondent pas à la bande passante réellement disponible.

2. Définissez ce que signifie « Terminé »

Créez une checklist pour chaque colonne afin que tout le monde connaisse les critères avant de faire avancer les tâches. Affichez-la en haut de votre tableau afin qu'elle soit toujours visible.

erreur à éviter : *Permettre à chaque membre de l'équipe d'interpréter différemment le terme « Terminé ». Par exemple, les développeurs marquent une tâche comme terminée lorsque le code est fusionné, tandis que l'équipe d'assurance qualité attend une validation post-fusion, ce qui peut compromettre même les outils de gestion de projet de développement logiciel les plus fiables.

3. Suivez le délai de production

Mesurez le temps total du début à la fin (délai de production) et le temps de travail actif uniquement (durée du cycle) pour repérer les ralentissements.

Erreur à éviter : Suivre les indicateurs et les KPI logiciels de manière isolée sans les comparer entre les sprints ou les mois. Les équipes peuvent penser que leur vitesse est satisfaisante jusqu'à ce qu'un ralentissement progressif du délai de production devienne le nouveau normal.

4. Réexaminez et améliorez régulièrement

Organisez régulièrement de petites rétrospectives pour ajuster les colonnes, les libellés et les processus. C'est là que vous identifiez les redondances dans les colonnes, affinez les taxonomies des libellés, rationalisez les flux de travail et supprimez les règles obsolètes dans votre outil de planification de projet.

Erreur à éviter : Sans données sur le délai de production, la durée du cycle ou les dépassements de travail en cours (WIP) avant et après les ajustements, vous ne pouvez pas savoir si les changements ont réellement aidé ou aggravé la situation.

💡 Conseil de pro : Vous n'avez plus à choisir entre Scrum et Kanban. Essayez la méthode Scrumban si vous souhaitez bénéficier de la structure de Scrum sans perdre la flexibilité de Kanban. Elle combine les sprints et les cycles de planification à durée déterminée de Scrum avec la gestion visuelle et continue des tâches de Kanban. Vous bénéficiez toujours de la planification des sprints, des résumés rapides et des points de révision, mais vous évitez les engagements rigides liés au backlog.

Tableaux Kanban numériques ou physiques

Les notes autocollantes peuvent travailler pour les petites équipes travaillant dans les mêmes locaux. Cependant, vous avez besoin d'outils numériques spécialisés pour la gestion de projet virtuelle pour les équipes à distance.

Déterminons quand un tableau blanc suffit et quand un tableau Kanban numérique devient indispensable :

Critères Tableau Kanban physique Tableau Kanban numérique Accessibilité Local, visible dans un espace physique partagé. Inaccessible à distance Accessible partout où vous disposez d'une connexion Internet, ce qui le rend idéal pour les équipes dispersées Collaboration Encourage les discussions spontanées et le travail d'équipe en personne Prend en charge la collaboration en temps réel pour les équipes à distance/hybrides grâce à une assistance instantanée Visibilité Un « diffuseur d'informations » constant et très concret dans l'environnement de travail Peut nécessiter un écran/projecteur pour la visibilité du groupe Personnalisé Flexibilité modérée : vous pouvez dessiner, ajouter de nouvelles colonnes ou utiliser des marqueurs créatifs Très flexible : modification en cours des colonnes, ajoutez des étiquettes, automatisez et intégrez des outils Sécurité et sauvegarde Vulnérable aux dommages ou aux pertes sans aucune sauvegarde Sécurisé, sauvegardé (cloud), vous permettant d'attribuer des rôles aux utilisateurs et de contrôler les accès Engagement de l'équipe Favorise les interactions en face à face, le mouvement et la cohésion d'équipe Renforce l'inclusivité pour les équipes à distance/hybrides, mais peut réduire les interactions en personne

📮 ClickUp Insight : 15 % des travailleurs craignent que l'automatisation menace une partie de leur travail, mais 45 % affirment qu'elle leur permettrait de se concentrer sur du travail à plus forte valeur. Le discours évolue : l'automatisation ne remplace pas les rôles, elle les remodèle pour leur donner plus d'impact. Par exemple, lors du lancement d'un produit, les agents IA de ClickUp peuvent automatiser l'attribution des tâches et les rappels de délais, et fournir des mises à jour en temps réel afin que les équipes puissent se concentrer sur la stratégie plutôt que de courir après les informations. C'est ainsi que les chefs de projet deviennent des leaders de projet ! 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

Exemples d'utilisation du Kanban par secteur d'activité

Voici quelques exemples de tableaux Kanban pour différents secteurs d'activité :

1. Production allégée

Dans le cadre de la production allégée, le Kanban remplace la production basée sur les prévisions par un système à la demande : les éléments ne sont fabriqués que lorsqu'il existe une demande réelle.

Voici comment cela peut vous aider :

Flux client-fournisseur : Chaque station considère la station suivante en aval comme son « client » et la station précédente en amont comme son « fournisseur »

Système à deux bacs : un bac est utilisé, l'autre est en réserve ; un bac vide déclenche le réapprovisionnement

Réduction du gaspillage : Cela permet d'éviter la surproduction et les stocks excédentaires, ce qui réduit les coûts de stockage et les retards

Rotation plus rapide : ces tableaux ne tirent le travail que lorsque cela est nécessaire, améliorant ainsi la réactivité

2. Développement logiciel

Kanban rationalise les mises à jour de fonctionnalités, les corrections de bug et le travail de maintenance sans surcharger les développeurs.

Voici comment cela peut vous aider :

Hiérarchisation des tâches : des repères visuels mettent en évidence les éléments les plus importants

Livraison continue : encourage les mises à jour plus petites et plus fréquentes plutôt que les grandes versions

Priorité à la qualité : limite le multitâche afin que les développeurs puissent terminer leur travail avant de commencer de nouvelles tâches

*tests plus rapides : le passage rapide à l'état « achevé » raccourcit les cycles de révision, ce qui favorise les retours d'information

📌 Exemple : Le Kanban de Spotify utilise trois colonnes verticales (À faire, En cours, Terminé) et deux colonnes horizontales pour le travail standard et les « histoires intangibles » proactives. Les tâches sont classées en trois tailles : petite, moyenne ou grande. Le WIP (travail en cours) de la colonne « En cours » est défini sur la taille de l'équipe moins un (pour le rôle de gardien), ce qui permet de maintenir la concentration et d'encourager la collaboration.

3. Santé

Le Kanban améliore le flux des patients, l'allocation des ressources et l'efficacité des hôpitaux.

Voici comment cela peut vous aider :

gestion des lits : *Suivi des entrées, des sorties et de l'étape actuelle des soins des patients afin d'optimiser le taux d'occupation

Contrôle des stocks : Maintient un stock minimal mais suffisant d'instruments médicaux afin d'éviter le gaspillage

Partage d'informations : affiche les données clés des patients pour une prise de décision plus rapide et coordonnée

Soins proactifs : Signale les changements dans la condition du patient pour une intervention médicale rapide

🔍 Le saviez-vous ? Les applications Kanban dans le domaine de la santé, notamment dans les soins infirmiers et la pharmacie, sont encore émergentes, mais donnent déjà des résultats prometteurs. La mise en œuvre de systèmes Kanban dans les hôpitaux a permis de réduire les stocks et d'améliorer la satisfaction des employés. Bien que les recherches soient limitées, cette méthode semble également prometteuse pour améliorer la gestion des hôpitaux en période de crise, comme la pandémie de COVID-19.

Venez sur le tableau (Kanban) avec ClickUp

La méthode Kanban fonctionne mieux lorsque vous pouvez la personnaliser pour le suivi personnalisé de chaque élément mobile de votre projet et l'adapter à l'évolution des priorités.

ClickUp vous offre un tableau Kanban prêt à l'emploi. Configurez-le en quelques minutes, ajoutez vos données et vous êtes prêt à vous lancer. Les automatisations ClickUp vous permettent de mettre en place des tâches répétitives en mode automatique, tandis que Brain rédige des rapports d'avancement à votre place.

En résumé, vous disposez d'une suite d'outils qui vous déchargent du travail à faire. Alors, qu'attendez-vous ?

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅