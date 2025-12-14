Les 13 meilleurs outils d'IA pour l'optimisation générative des moteurs de recherche (GEO) en [année]

Vous pensez peut-être que votre marque est visible partout... jusqu'à ce que vous interrogiez ChatGPT et que votre nom n'apparaisse jamais. Une prise de conscience nécessaire pour vous en tant que spécialiste du marketing.

Alors que les moteurs de recherche IA génératifs tels que ChatGPT, Perplexity et Gemini deviennent la première source d'informations pour les internautes, le référencement traditionnel pourrait ne plus suffire. Votre marque doit également apparaître dans les réponses de l'IA aux requêtes des utilisateurs. Les outils d'optimisation des moteurs génératifs (GEO) vous aideront à comprendre comment les grands modèles linguistiques (LLM) interprètent, citent et affichent votre contenu. Mais tous les outils GEO ne font pas la même chose. Certains effectuent le suivi de votre citation sur les plateformes d'IA. D'autres vous aident à structurer votre contenu afin que l'IA puisse l'interpréter plus précisément.

Dans cet article, nous passons en revue 13 outils GEO conçus pour décoder la manière dont les moteurs de recherche IA traitent votre contenu.

Vous recherchez un moyen rapide de trouver les meilleurs outils d'optimisation générative des moteurs de recherche, en comparant leurs fonctionnalités, leurs prix et leurs utilisations idéales ? Ce tableau vous servira de référence.

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* Peec IA Suivi multi-moteurs, benchmarks concurrents et analyses de visibilité indépendantes de la plateforme. Équipes de taille moyenne à la recherche d'analyses GEO abordables Tarification personnalisée BrightEdge SEO de niveau entreprise et informations sur les intentions de l'IA, optimisation des pages et du contenu, tableaux de bord des flux de travail. Les grandes entreprises ont besoin d'une intelligence SEO évolutive Tarification personnalisée Conductor Tableaux de bord SEO et de visibilité IA exploitables, surveillance de la santé du contenu, intégrations d'entreprise Agences et grandes marques gérant des stratégies SEO et GEO complexes Tarification personnalisée Otterly. IA Suivi des mentions de marque sur ChatGPT, Gemini, Perplexity, sentiment et instructions de mots-clés Les marques qui privilégient la visibilité de leur marque et de leurs mentions À partir de 29 $/mois Semrush Suivi du classement ChatGPT/Perplexity, suggestions de sentiments, intégration des outils SEO et GEO. Les équipes SEO élargissent leur champ d'action à la visibilité dans les recherches basées sur l'IA Forfait à partir de 199 $/mois par utilisateur Scrunch IA Surveillance au niveau des invites, exportations CSV automatisées, notation de base et suivi de la marque. Équipes marketing de petite et moyenne taille axées sur l'image de marque IA Forfaits à partir de 300 $/mois AthenaHQ Analyses axées sur la GEO, sentiment, suivi des concurrents, contrôle du volume des invitations et centre d'action Les marques de taille moyenne à grande qui développent leur stratégie de visibilité IA Forfait à partir de 295 $/mois Rankscale Suivi des invitations basé sur les crédits, informations fournies par les robots d'indexation IA et détection des concurrents inconnus. Agences ou marques ayant besoin de données GEO très granulaires Forfait à partir de 20 $/mois Mangools IA Search Grader Score de recherche IA sur GPT-4o, Gemini, DeepSeek, Perplexity ; aperçu des invites de base Petites équipes explorant la sensibilisation à la GEO au niveau débutant Essai gratuit, forfait à partir de 24,5 $ par mois. Profound Explorateur de discussions, cartographie des sentiments, audit des robots d'indexation et intégrations BI Les marques d'entreprise qui ont besoin d'analyses GEO approfondies Forfait à partir de 99 $/mois Surfer SEO Éditeur de contenu en temps réel, analyseur SERP, audits, planificateur de sujets, génération JSON-LD Équipes de contenu combinant SEO et rédaction adaptée à la GEO Forfait à partir de 99 $/mois par utilisateur MarketMuse Modélisation de sujets, notation de l'inventaire de contenu, génération de résumés, explorateur de lacunes et fonctionnalité de liaison Connect. Équipes SEO/contenu gérant d'importants pipelines éditoriaux Forfait Free disponible, tarification personnalisée HubSpot IA Search Grader Sentiment instantané à l'égard de la marque et part de voix dans les résultats GPT‑4o, Perplexity et Gemini Les marques qui souhaitent obtenir un aperçu rapide de leur visibilité IA Entièrement gratuit, sans inscription ni compte requis.

À l'instar des moteurs de recherche traditionnels, les moteurs de recherche basés sur l'IA comportent plusieurs éléments mobiles. Les meilleurs outils vous aident à chaque étape du processus. Voici les éléments à privilégier.

Suivez la visibilité au niveau des invites : recherchez des outils qui vous permettent de surveiller où votre marque apparaît (ou n'apparaît pas) sur ChatGPT, Perplexity, Gemini et d'autres moteurs d'IA. Les meilleurs affichent le classement, la fréquence et le contexte des mentions.

Comparez les performances de vos concurrents : votre outil GEO d'optimisation générative des moteurs de recherche devrait vous indiquer à quelle fréquence vos concurrents apparaissent dans les réponses générées par l'IA et en réponse à quels types d'invites. Cela vous aide à identifier les opportunités de contenu et les écarts entre les intentions des utilisateurs.

Optimisez votre contenu pour l'interprétation par l'IA : choisissez des outils qui mettent en avant des formulations de type « prompt » et des clusters sémantiques afin que les modèles d'IA puissent analyser et mettre en avant votre contenu. Cela inclut des formes évolutives de recherche de mots-clés, qui identifient non seulement ce que les utilisateurs recherchent, mais aussi la manière dont ils formulent leur requête.

Analysez les citations et le sentiment : recherchez des plateformes GEO qui analysent la manière dont les résultats de recherche IA font référence à votre marque, que vous soyez lié, résumé ou ignoré. C'est un plus si elles incluent une analyse du sentiment et une notation de l'autorité du domaine.

Assistance pour le suivi multimodèle : assurez-vous que l'outil suit les performances sur plusieurs moteurs d'IA. Les plus utiles offrent une vue unifiée de votre visibilité sur les différentes plateformes d'IA.

Comprenez le comportement des robots d'indexation IA : certains outils d'entreprise montrent également comment les robots IA accèdent à votre site et le comprennent, ce qui est utile pour le référencement technique, la validation des schémas et pour garantir que votre contenu est assimilable par les LLM.

Obtenez des mises à jour fréquentes sur la visibilité : comme les réponses générées par l'IA évoluent rapidement, les outils qui mettent à jour les classements et les mentions quotidiennement (ou en temps quasi réel) sont plus fiables pour un suivi et une prise de décision rapides.

🧠 Vérification des faits : contrairement aux résultats SEO traditionnels, les réponses générées par l'IA offrent un contexte plus rapide et des réponses plus claires. En fait, 41 % des utilisateurs se tournent désormais vers des outils tels que ChatGPT pour obtenir des informations plus directes et plus approfondies, et 1 utilisateur sur 3 s'appuie sur l'IA générative lorsqu'il recherche des réponses en ligne.

Que vous soyez responsable du marketing de contenu, responsable SEO ou fondateur d'une start-up, ces outils GEO vous fournissent les informations et les données de niveau prompt que les plateformes traditionnelles d'optimisation pour les moteurs de recherche ne fournissent pas.

1. Peec IA

via Peec IA

Peec AI propose des analyses de recherche IA aux équipes marketing qui souhaitent comprendre et améliorer leur visibilité sur les plateformes de recherche générative. Grâce à des analyses au niveau des invites, vous n'avez plus besoin de deviner si votre contenu est cité dans les requêtes des utilisateurs.

Peec vous indique précisément quand, où et à quelle fréquence votre marque est mentionnée dans les réponses générées par l'IA. Vous obtenez ainsi une vue d'ensemble de la présence de votre marque en réponse aux requêtes réelles des utilisateurs.

Vous pouvez surveiller vos concurrents, suivre leur évolution au fil du temps et exporter des informations pour affiner votre stratégie GEO. De plus, pour intégrer directement vos résultats dans votre plateforme d'analyse, vous pouvez télécharger toutes les données de visibilité et de prompt via des exportations CSV ou API.

Les meilleures fonctionnalités de Peec IA

Découvrez quand et où votre marque apparaît dans les recherches et les aperçus IA grâce au suivi de marque au niveau des invites.

Comparez vos performances à celles de vos concurrents directs à l'aide de modèles /IA.

Recevez des notifications lorsque votre marque apparaît ou disparaît des réponses générées par l'IA grâce à des alertes en temps réel.

Limites de Peec IA

Peec IA ne propose pas de recommandations concrètes telles que l'amélioration des balises schématiques ou des citations.

Tarifs de Peec IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Peec IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Peec IA ?

Voici un avis publié sur G2:

Ils sont faciles à utiliser, leur installation est extrêmement rapide, vous obtenez des informations immédiates et vous disposez enfin de données qui vous permettent de mieux comprendre où et comment votre marque est mentionnée dans les LLM. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que je peux également voir les URL qui ont été citées. C'est très utile pour comprendre comment optimiser ces instructions.

👀 Le saviez-vous ? Près de 80 % des utilisateurs s'appuient désormais sur des résumés génératifs (résultats sans clic) dans au moins 40 % de leurs recherches. Bouleversant les comportements de recherche traditionnels, cette évolution a entraîné une réduction de 15 à 25 % du trafic web organique.

🎥 Regardez : Comment créer un guide marketing qui fonctionne vraiment ?

2. BrightEdge

via BrightEdge

BrightEdge est une plateforme SEO et de performance de contenu de niveau entreprise conçue pour les équipes qui gèrent des écosystèmes numériques multi-sites. Les outils SEO traditionnels couvrent l'ensemble du cycle de vie, de la découverte de mots-clés à l'optimisation des pages, au suivi du classement et aux rapports de performance.

Au cœur des capacités GEO se trouve BrightEdge Insights, un moteur alimenté par l'IA qui analyse des milliards de points de données Web et de recherche afin de découvrir des opportunités de contenu à fort impact. Il met en évidence les tendances en temps réel, les alertes et les actions d'optimisation. Ces informations vous aident à réagir plus rapidement aux changements dans le comportement de recherche basé sur l'IA.

BrightEdge propose également Copilot pour la génération de métadonnées assistée par l'IA et DataMind pour la reconnaissance de modèles dans les intentions de recherche et l'engagement. Grâce à AI Visibility Tracking, vous pouvez suivre la visibilité de votre marque dans le moteur de recherche basé sur l'IA de Google.

Les meilleures fonctionnalités de BrightEdge

Auditez la santé de votre site à grande échelle via ContentIQ pour détecter les problèmes techniques liés au référencement naturel.

Générez des métadonnées optimisées grâce à BrightEdge Copilot.

Utilisez des modèles en un clic pour créer des tableaux de bord sur les performances des programmes, le parcours des acheteurs, le paysage concurrentiel et bien plus encore avec Storybuilder.

Limites de BrightEdge

Actuellement, il offre l'assistance pour les aperçus IA (SGE) de Google et n'offre pas de suivi approfondi des autres algorithmes de recherche IA.

Tarifs BrightEdge

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur BrightEdge

G2 : 4,4/5 (plus de 690 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de BrightEdge ?

Voici un avis publié sur G2:

BrightEdge est une puissante plateforme de référencement naturel qui offre des informations approfondies et des recommandations basées sur des données pour améliorer votre visibilité en ligne.

📮 ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes les informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces en connexion !

3. Conductor

via Conductor

Conductor a débuté comme une plateforme d'optimisation et d'intelligence de sites web. Aujourd'hui, avec Conductor IA, la plateforme a introduit l'automatisation intelligente dans ses flux de travail principaux, offrant une approche plus réactive et évolutive de la stratégie de contenu et de recherche.

L'outil de création de contenu IA booste votre productivité en générant des résumés de contenu basés sur des mots-clés, en automatisant les tâches d'optimisation sur page et en mettant en évidence les tendances émergentes à partir des données d'intention de recherche en temps réel.

Conductor s'intègre également à des outils tels que DeepCrawl et Adobe, permettant ainsi le référencement technique, les flux de travail de contenu et la création de rapports dans un seul et même écosystème.

Conductor n'offre pas de suivi approfondi au niveau des invites ni de visibilité détaillée sur les moteurs d'IA tels que ChatGPT ou Perplexity. Mais il aide les équipes à améliorer la clarté, la structure et la pertinence, des qualités que les modèles d'IA et les pages de résultats des moteurs de recherche privilégient systématiquement lorsqu'ils choisissent les réponses à afficher.

Les meilleures fonctionnalités de Conductor

Identifiez intelligemment les lacunes thématiques grâce à AI Topic Map, qui regroupe les contenus par autorité thématique et indique les contenus stratégiques manquants.

Suivez les mentions, les citations et comprenez la perception de la marque dans les réponses de l'IA à l'aide de AI Search Performance.

Enregistrez la voix, le style, les nuances, les personas, l'information sur les produits et autres directives de conformité importantes de votre marque dans ContentProfiles.

Limites du conducteur

Il ne traite pas de la logique comportementale des grands modèles linguistiques (LLM) ni ne propose de recommandations sur mesure pour l'interprétation par l'IA.

Tarifs Conductor

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Conductor

G2 : 4,5/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Conductor ?

Voici un avis publié sur G2:

Cet outil fournit des informations détaillées sur l'optimisation. J'apprécie son interface claire et intuitive. Ses résultats d'analyse sont rapides et complets, c'est un très bon outil pour suivre les changements. Cela m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement des sites web.

⭐️ Bonus : Essayez ClickUp BrainGPT pour débloquer le niveau supérieur de la GEO alimentée par l'IA. ClickUp BrainGPT exploite une IA générative avancée pour optimiser chaque étape de votre flux de travail SEO, de la recherche et la planification à la création et l'optimisation de contenu. En quoi BrainGPT change-t-il la donne en matière de SEO et de GEO ? Générez et optimisez instantanément du contenu, des briefs et des plans à l'aide d'invites en langage naturel, ce qui vous aide à créer du matériel de haute qualité et optimisé pour la recherche. Vous pouvez utiliser plusieurs modèles LLM premium de ChatGPT, Claude, Gemini, etc.

Analysez et résumez de grands volumes de données ou de contenu concurrentiel, ce qui vous donnera des informations exploitables pour vos stratégies de référencement génératif ou GEO.

Automatisez les tâches répétitives telles que la recherche de mots-clés, le regroupement de contenu et les suggestions de liens internes, afin de rationaliser votre flux de travail d'optimisation.

Centralisez tous vos documents, recherches et tâches liés à la GEO, ce qui facilite la recherche, l'organisation et la collaboration avec votre équipe. Passez d'un modèle d'IA à l'autre depuis ClickUp à l'aide de BrainGPT.

4. Otterly. IA

L'outil d'optimisation des moteurs de recherche IA Otterly AI vous aide à rester pertinent pour les nouvelles plateformes de recherche, car il est conçu pour offrir une intelligence au niveau des instructions.

L'indice de visibilité de la marque est un indicateur propriétaire qui évalue votre présence sur les principaux moteurs d'IA tels que ChatGPT, Perplexity, Gemini et Claude. Otterly fournit également une analyse des citations de liens pour vous montrer si vous êtes directement crédité ou simplement paraphrasé, et à quelle fréquence ces liens génèrent de la visibilité.

Vous bénéficiez également d'un classement et d'analyses de domaine qui révèlent comment votre site se positionne par rapport à ses concurrents dans les réponses générées par l'IA. À partir de ces données, vous pouvez évaluer les performances par invite, sujet et crédibilité de la source. Toutes ces informations sont régulièrement mises à jour via un tableau de bord clair et intuitif qui vous aide à orienter votre stratégie marketing.

Otterly. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Effectuez des recherches de mots-clés IA pour découvrir les suggestions pertinentes que votre public pourrait utiliser sur les moteurs de recherche IA.

Surveillez la visibilité des invites de recherche sur les plateformes /IA.

Effectuez des audits GEO pour évaluer les points forts de votre marque, repérer vos concurrents et évaluer des tactiques clés telles que les relations publiques numériques, le contenu des pages et les performances des contenus générés par les utilisateurs dans les recherches /IA.

Otterly. Limites de l'IA

Otterly ne vous aide pas à améliorer ou à restructurer votre contenu pour une meilleure lisibilité par l'IA ou un meilleur potentiel de citation.

Otterly. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Otterly. Tarifs de l'IA

Lite : 29 $/mois

Standard : 189 $/mois

Pro : 989 $/mois

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otterly. IA ?

Voici un avis publié sur G2:

J'apprécie particulièrement l'intuitivité et la précision de cet outil, qui fournit rapidement des suggestions exploitables et les présente de manière conviviale pour les utilisateurs.

🧠 Anecdote amusante : un humanoïde de Boston Dynamics appelé Atlas a fait une chute inattendue hors de la scène lors d'une démonstration en direct après avoir trébuché sur un projecteur. Le public aurait poussé un « ouf » collectif, et Atlas a titubé plutôt que de revenir élégamment au centre de la scène.

📚 En savoir plus : Objectifs SEO à atteindre en tant que cible

5. Semrush

via Semrush

Fondée en 2008 en tant qu'outil de recherche de mots-clés et de concurrents, Semrush est la plateforme de référence pour les professionnels du référencement. Initialement axée sur la visibilité SERP et le suivi des backlinks, elle s'est développée pour devenir une suite complète de marketing de contenu.

Au niveau de l'entreprise, Semrush Enterprise AIO permet d'obtenir des indicateurs au niveau de la marque pour la découverte par l'IA. Son suivi AI aperçu révèle exactement quand votre contenu apparaît dans les blocs de résumé de Google, quels concurrents sont cités et quelle intention de recherche déclenche l'inclusion.

Si votre équipe marketing utilise déjà les outils SEO et de recherche de mots-clés de SEMrush, la fonction GEO ajoute le suivi de la présence générée par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Semrush

Mesurez la part de voix pour voir à quelle fréquence votre marque se classe en tête des réponses générées par l'IA par rapport à vos concurrents.

Analysez vos concurrents dans différents domaines à l'aide d'Organic Research et de Market Explorer afin de découvrir les points forts et les opportunités de leur stratégie.

Surveillez les tendances pour déterminer si vos mentions dans les réponses de l'IA augmentent ou diminuent au fil du temps.

Limites de Semrush

Les fonctionnalités GEO avancées (telles que Share of Voice et Prompt Trends) sont actuellement réservées aux clients Enterprise AIO.

Tarifs Semrush

Pro : 199 $/mois

Guru : 299 $/mois

Entreprise : 549 $/mois

Évaluations et avis Semrush

G2 : 4,5/5 (plus de 2 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Semrush ?

Voici un avis publié sur Capterra:

Dans l'ensemble, mon expérience avec Semrush a été positive grâce à la grande profondeur de ses analyses et à ses intégrations. J'ai pu obtenir un aperçu très complet des classements, des SERP et de l'optimisation des mots-clés pour chaque page et pour mes concurrents.

Dans l'ensemble, mon expérience avec Semrush a été positive grâce à la grande profondeur de ses analyses et à ses intégrations. J'ai pu obtenir un aperçu très complet des classements, des SERP et de l'optimisation des mots-clés pour chaque page et pour mes concurrents.

📚 En savoir plus : Les meilleures alternatives à Semrush pour améliorer votre référencement naturel

6. Scrunch IA

via Scrunch IA

En tant qu'exploitant de site web, il a toujours été important d'être visible sur Google, mais aujourd'hui, il est tout aussi important d'être citable par les assistants IA. La recherche IA est désormais l'un des cas d'utilisation grand public qui connaît la croissance la plus rapide de l'histoire, et les utilisateurs qui cliquent sur les réponses de ChatGPT ou Perplexity ont tendance à être plus qualifiés et plus susceptibles de convertir.

Il s'agit là d'un problème crucial dans l'utilisation de l'IA pour le marketing de contenu, auquel Scrunch AI apporte une réponse. Grâce aux données de niveau prompt fournies par ChatGPT, vous pouvez accéder aux sentiments, à la position et à la fréquence des citations. Ces informations vous aident à quantifier la part de voix de l'IA et à affiner votre stratégie de contenu en fonction de ce que les moteurs de recherche basés sur l'IA mettent en avant.

Fonctionnalité unique en soi, la plateforme d'expérience agent (AXP) de Scrunch crée une version parallèle de votre site compatible avec l'IA. Elle est mise à la disposition des agents IA de manière invisible, optimisée pour les LLM et mappée à vos sources de vérité.

Les meilleures fonctionnalités de Scrunch IA

Mettez en évidence l'attribution des sources en identifiant les domaines tiers utilisés par les systèmes IA pour référencer votre marque, en mettant en avant les sources fiables par rapport aux sources obsolètes ou trompeuses.

Mettez à jour les données de visibilité tous les trois jours, afin d'obtenir des informations en temps quasi réel sur la manière dont votre marque apparaît à mesure que les systèmes IA évoluent.

Facilitez les flux de travail des agences grâce au téléchargement groupé d'invites, de tableaux de bord marketing prêts à l'emploi et d'outils partenaires via le programme de partenariat pour les agences.

Limites de Scrunch IA

Scrunch simule la façon dont les agents perçoivent votre contenu, mais ne dispose pas des outils techniques de référencement nécessaires pour diagnostiquer les problèmes de schéma, les blocages d'exploration ou les problèmes d'indexation des LLM.

Tarifs de Scrunch IA

Starter : 300 $/mois

Croissance : 500 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Scrunch IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Scrunch IA ?

Voici un avis publié sur G2:

Scrunch publie régulièrement de nouvelles fonctionnalités que les autres outils ne peuvent souvent pas égaler. Ces nouvelles versions sont basées sur les demandes des clients : si vous utilisez Scrunch et souhaitez une fonctionnalité particulière, il y a de fortes chances qu'ils puissent la réaliser. Surpasse les analyseurs/trackers de moteurs génératifs similaires.

🧠 Le saviez-vous ? Le classement sur la première page de Google est fortement corrélé (environ 0,65) au fait d'être mentionné par les LLM, tandis que le classement sur Bing est également important, mais dans une moindre mesure.

📚 Pour en savoir plus : Comment l'IA générative transforme le marketing : stratégies et exemples

7. AthenaHQ

via AthenaHQ

Conçu par d'anciens ingénieurs de Google, AthenaHQ se concentre sur l'intelligence rapide à grande échelle. Il effectue le suivi des mentions de marque, du sentiment, des données rapides et des lacunes de contenu sur toutes les plateformes. De plus, il offre un tableau de bord unifié qui fusionne les analyses avec des informations exploitables.

Athena se distingue par son tableau de bord Prompt Volume et ses outils de surveillance, qui indiquent précisément où vous êtes mentionné, à quelle fréquence et comment cela évolue au fil du temps.

Son centre d'action recommande ensuite des corrections spécifiques, telles que cibler des sujets négligés, ajuster la structure des pages ou réagir aux gains de vos concurrents.

Les meilleures fonctionnalités d'AthenaHQ

Tirez parti du modèle exclusif d'estimation du volume de requêtes d'Athena pour estimer le volume des invites, identifier les invites tendance et obtenir une analyse basée sur la région.

Identifiez les lacunes en matière de connaissances de l'IA et obtenez des informations spécifiques adaptées à votre niche grâce à Action Center.

Suivez les citations de l'IA, surveillez vos concurrents et les données géographiques à l'échelle mondiale grâce à Athena Monitoring.

Limitations d'AthenaHQ

Athena ne propose pas de fonctionnalités de recherche de mots-clés, d'analyse SERP ou de référencement technique.

Tarifs AthenaHQ

Starter : 295 $+/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AthenaHQ

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'AthenaHQ ?

Voici un avis publié sur G2:

Les tableaux de bord sont intuitifs et l'intégration dans nos systèmes existants a été incroyablement facile.

👀 Le saviez-vous ? Dans l'ingénierie des invites, l'optimisation des tokens ne consiste pas seulement à rester dans les limites du modèle, mais aussi à améliorer la clarté et la précision. Des techniques telles que commencer par des instructions, séparer le contexte de la tâche et supprimer les mots de remplissage aident les modèles d'IA à générer des réponses plus ciblées et plus rentables.

⚡ Archive de modèles : Vous en avez assez du syndrome de la page blanche lorsque vous utilisez des outils d'IA ? Les modèles de prompts d'IA éliminent les conjectures et vous aident à obtenir de meilleurs résultats plus rapidement avec ChatGPT, Claude et d'autres LLM, que vous rédigiez du contenu, planifiiez une stratégie ou effectuiez une analyse.

8. Rankscale

via Rankscale

RankScale est conçu pour les agences et les consultants qui gèrent les performances de recherche IA de plusieurs clients. Contrairement aux outils de suivi mono-marque, il prend en charge le suivi de la visibilité multi-marques au sein d'un seul compte, ce qui le rend utile pour les agences de marketing et de référencement qui gèrent plusieurs sites clients.

En tant que logiciel d'agence SEO, Rankscale suit votre présence sur ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, DeepSeek, xAI Grok et Microsoft Copilot. Vous obtenez des données précises sur le moment, l'endroit et la manière dont votre marque (ou celle de votre client) apparaît dans les résultats générés par l'IA.

La fonctionnalité gratuite d'analyse de la visibilité et du classement dans les recherches IA explore votre site web, utilise l'IA pour générer des suggestions que votre public pourrait demander et exécute ces requêtes via des moteurs IA en temps réel. Vous obtenez un aperçu instantané de la visibilité et de la substituabilité de votre marque dans la couche de découverte IA.

Les meilleures fonctionnalités de Rankscale

Regroupez toutes les performances de votre marque, les données de citation et les analyses de sentiment dans un tableau de bord marketing dynamique.

Suivez des indicateurs clés tels que le score de visibilité, les mentions sentimentales, les citations, les positions moyennes et les taux de détection de votre présence IA.

Obtenez une note globale sur l'état de préparation de votre site web, accompagnée d'une analyse détaillée de son niveau de préparation.

Limitations de Rankscale

RankScale affiche les résultats, mais n'interprète pas le comportement du modèle et ne suggère pas d'améliorations tactiques.

Tarifs Rankscale

Essentiels : 20 $/mois

Pro : 99 $/mois

Enterprise : 780 $/mois

Évaluations et avis Rankscale

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📌 Ce que vous devez également savoir : le suivi de la visibilité IA n'est que la moitié du chemin : sa mise en œuvre nécessite des flux de travail structurés. Que vous mettiez à jour des dizaines de pages pour des améliorations au niveau des instructions ou que vous coordonniez des efforts GEO interfonctionnels, il est essentiel de disposer d'un système de gestion de projet SEO. De l'attribution des corrections au suivi des échéanciers de mise en œuvre, ce guide de gestion de projet SEO vous montre comment transformer les informations sur la visibilité en actions concrètes lorsque vous gérez plusieurs parties prenantes, rédacteurs ou tâches techniques.

9. Mangools IA Search Grader

via Mangools IA Search Grader

Pourquoi la visibilité dans les recherches IA est-elle importante, même si vous êtes une petite marque ou un marketeur indépendant ? Parce que les assistants IA tels que ChatGPT et Perplexity influencent la manière dont les gens découvrent du contenu. La plupart des entreprises indépendantes n'ont aucune idée si elles sont mentionnées ou ignorées.

Mangools AI Search Grader offre un moyen simple et sans connexion de répondre à cette question. Cet outil gratuit analyse votre site, examine votre contenu à l'aide de l'IA et simule le comportement réel d'une recherche IA. Il génère ensuite des invitations pertinentes en fonction de votre domaine. Vous obtenez également un score de recherche IA, un classement moyen et les citations de vos concurrents.

Il convient aux spécialistes du marketing qui souhaitent vérifier rapidement la pertinence de l'utilisation de ChatGPT pour le référencement, sans investir dans une suite GEO complète. Bien qu'il ne soit pas conçu pour un suivi continu, c'est l'un des moyens les plus simples d'évaluer la visibilité de votre marque dans les réponses générées par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Mangools IA Search Grader

Obtenez rapidement des informations sur la visibilité, le classement moyen et un score d'optimisation de la recherche IA facile à comprendre (0-100) qui reflète les performances pondérées des différents modèles IA.

Obtenez des invitations pertinentes générées à partir de la description de votre niche afin de mettre en avant les moyens les plus efficaces pour vous faire connaître.

Analyses multiples de modèles IA pour obtenir une vue d'ensemble des performances de votre marque sur huit modèles IA.

Limites de Mangools IA Search Grader

Cela vous donne un point de départ utile, mais ne vous permet pas de voir les tendances, les changements de classement ou les modifications des réponses de l'IA.

Tarifs de Mangools IA Search Grader

Free

Basique : 24,5 $ par mois et par utilisateur

Premium : 34,26 $ par mois et par utilisateur

Agence : 63,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Mangools IA Search Grader

G2 : 4,7/5 (plus de 80 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Mangools IA Search Grader ?

Voici un avis publié sur G2:

Mangools allie simplicité et fonctionnalités puissantes. L'outil de recherche de mots-clés (KWFinder) est très intuitif. Le tableau de bord est clair et facile à utiliser pour les membres de l'équipe ayant peu d'expérience en matière de référencement.

10. Profound

via Profound

Étant donné que 98 % des acheteurs B2B ont adopté l'IA générative pour obtenir des informations de manière autonome dans leur processus d'achat, l'optimisation générative des moteurs de recherche est essentielle pour votre entreprise.

Profound est une plateforme GEO complète spécialement conçue pour les équipes d'entreprise qui souhaitent contrôler la manière dont leur marque est représentée dans les algorithmes de recherche IA. Du suivi des mentions de marque à l'analyse des sentiments en passant par la comparaison avec la concurrence, vous bénéficiez d'une vue à 360° de votre empreinte de recherche IA.

Ses fonctionnalités Conversation Explorer et Agent Analytics vous permettent de simuler la manière dont les assistants IA explorent, interprètent et citent votre contenu. De plus, les tableaux de bord de performance de la plateforme transforment les informations GEO en rapports prêts à être présentés à la direction.

Les meilleures fonctionnalités de Profound

Afficher les sources et la fréquence des citations afin d'identifier les domaines ou les pages qui influencent les réponses générées par l'IA concernant votre marque.

Effectuez des audits de crawlers IA pour vérifier comment les bots LLM accèdent à votre site, détectez les problèmes d'indexation et optimisez les pages pour les données structurées et les formats compatibles avec l'IA.

Conformité SOC 2 TYPE II de niveau entreprise et authentification unique (SSO) pour les marques qui ont besoin d'une sécurité et d'une protection des données robustes.

Limites importantes

Se concentre exclusivement sur la visibilité basée sur l'IA et ne prend pas en charge le suivi organique des mots-clés ni les flux de travail SEO traditionnels.

Tarification Profound

Starter : 99 $/mois

Croissance : 399 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis approfondis

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Profound ?

Voici un avis publié sur G2:

À la base, Profound nous offre un moyen de mesurer un tout nouveau canal de découverte, mais leurs outils ont évolué de manière constante pour continuer à offrir davantage de possibilités. La boucle de rétroaction ouverte que nous avons avec l'équipe Profound nous a permis d'en faire plus avec moins dans un environnement en rapide évolution.

11. Surfer SEO

via Surfer SEO

Vous optimisez un blog, une page d'accueil ou un hub de ressources. Vous avez besoin qu'il soit bien classé et cité par des outils d'IA tels que ChatGPT. Mais par où commencer : par du nouveau contenu ou par des ressources existantes ? Surfer vous aide à prendre cette décision.

Commencez par auditer le contenu que vous avez déjà à l'aide de l'outil Content Audit. Il identifie les pages peu performantes, les lacunes dans la couverture thématique et les références concurrentes, et indique ce qu'il faut mettre à jour en priorité. Content Editor vous guide dans vos réécritures à l'aide de suggestions fondées sur des données concernant les mots-clés, la structure et la longueur, en fonction de ce qui fonctionne dans la recherche et de ce qui est privilégié par les LLM.

Pour planifier la suite, vous utilisez Topical Map, un outil d'IA pour la recherche de mots-clés qui regroupe les mots-clés et les concepts en thèmes de contenu interconnectés. Grow Flow de Surfer est comme un assistant SEO qui recommande chaque semaine des tâches d'optimisation faciles à réaliser pour que votre site continue d'évoluer.

Les meilleures fonctionnalités de Surfer SEO

Analysez en profondeur les SERP à l'aide du SERP Analyzer, qui compare plus de 100 à 500 facteurs de classement, tels que les titres, le nombre de mots, l'emplacement des médias et la structure des liens internes.

Auditez instantanément les pages existantes, effectuez une connexion avec Google Search Console pour détecter les contenus peu performants et obtenir des recommandations hebdomadaires automatisées.

Modifiez le ciblage géographique et le type d'appareil pour adapter les recommandations en fonction du comportement local des SERP ou des performances mobiles par rapport aux performances sur ordinateur de bureau.

Limites de Surfer SEO

Les pages qui reposent sur le défilement infini ou le rendu JavaScript dynamique peuvent ne pas être entièrement auditées, ce qui fausse les recommandations.

Tarifs de Surfer SEO

Essentiel : 99 $/mois par utilisateur

Tarif : 219 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Surfer SEO

G2 : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Surfer SEO ?

Voici un avis publié sur Capterra:

Tout s'est très bien passé jusqu'à présent. Nous n'avons pas beaucoup utilisé les fonctionnalités IA de Surfer, car nous essayons simplement d'apporter plus de valeur à nos clients avec le contenu dont nous disposons.

12. MarketMuse

via MarketMuse

Lorsque vous gérez le contenu d'un site de grande envergure, vous avez besoin d'un système permettant de planifier, de dimensionner et d'optimiser le contenu qui fonctionne bien dans les moteurs de recherche. Il doit également avoir une visibilité dans les réponses générées par l'IA. MarketMuse est une plateforme d'intelligence de contenu alimentée par l'IA qui vous aide à gérer des inventaires clients multiples et volumineux.

La fonctionnalité de planification mappe les groupes de sujets et identifie les lacunes en matière de contenu sur votre site ou dans votre secteur d'activité. Ces informations vous aideront à déterminer ce qu'il faut écrire, mettre à jour ou consolider. Grâce au générateur de briefs, vous pouvez rapidement créer des plans détaillés et optimisés pour le référencement. Cet outil SEO vous fournit des mots-clés cibles, des questions auxquelles répondre, des sous-titres et des suggestions de liens internes.

Une fois le brouillon prêt, la fonctionnalité Optimiser vous permet d'évaluer plus facilement si le contenu fait autorité sur le sujet. Vous en avez besoin à la fois pour le classement sur les moteurs de recherche traditionnels et pour les citations IA.

Les meilleures fonctionnalités de MarketMuse

Auditez automatiquement votre inventaire de contenu pour mettre en évidence les pages qui doivent être actualisées.

Obtenez des commentaires en temps réel sur la façon dont vos articles se positionnent par rapport aux modèles thématiques de MarketMuse.

Recommandez des liens internes et externes via la fonctionnalité Connect, qui suggère des pages vers lesquelles créer des liens ou à partir desquelles créer des liens.

Limites de MarketMuse

Comme sa véritable valeur réside dans la mise à l'échelle de groupes de sujets et de vastes inventaires de contenu, MarketMuse peut s'avérer excessif pour les équipes qui ne publient que 2 ou 3 articles par mois.

Tarifs MarketMuse

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis MarketMuse

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de MarketMuse ?

Voici un avis publié sur Capterra:

Notre contenu répond mieux aux besoins de nos lecteurs, il accélère et améliore nos stratégies de contenu, et notre classement dans Google s'est amélioré.

13. HubSpot IA Search Grader

via IA Search Grader de HubSpot

Si vous commencez tout juste à explorer l'impact des moteurs de recherche IA tels que ChatGPT-4o, Perplexity ou Gemini sur votre marque, l'AI Search Grader de HubSpot est un bon point de départ. Avant d'investir dans une plateforme GEO complète pour utiliser l'IA de manière intensive dans le référencement, cet outil gratuit vous donne un aperçu des performances de votre marque dans les recherches alimentées par l'IA.

L'évaluateur de recherche IA analyse la visibilité et la perception de votre marque auprès des assistants IA, et vous attribue un score de visibilité IA. Vous obtenez des données sur la fréquence à laquelle votre marque est mentionnée et sur votre positionnement par rapport à vos concurrents. Il affiche également les citations les plus fréquentes et le sentiment à l'égard de la marque, vous offrant ainsi un benchmark instantané.

Bien qu'il ne remplace pas la surveillance au niveau des invites ou le suivi multi-moteurs, le système de notation de HubSpot constitue un point d'entrée fluide vers les aperçus IA. Il est généralement utilisé pour la détection précoce et les rapports internes.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot IA Search Grader

Recevez un rapport complet sur les performances de l'IA pour alimenter votre stratégie de marketing de croissance.

Suivez la qualité des sources et évaluez la variété et l'exhaustivité des informations disponibles sur votre marque sur les canaux numériques.

Comprenez comment l'archétype de votre marque influence vos performances et si vous êtes positionné comme un leader, un challenger ou un acteur de niche dans votre secteur.

Limites de HubSpot IA Search Grader

L'outil génère automatiquement des marques de comparaison, vous ne pouvez donc pas choisir les concurrents à comparer.

Tarifs de HubSpot IA Search Grader

Free

Évaluations et avis sur HubSpot IA Search Grader

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot IA Search Grader ?

Voici un avis publié sur TrustRadius:

Il s'agit de notre principal outil de CRM et d'automatisation du marketing. Nous utilisons quotidiennement les boîtes de réception, les transactions, les contacts, les entreprises, etc. Parmi les autres fonctionnalités que nous utilisons souvent, citons les formulaires, les sondages, les flux de travail et les fonctionnalités d'e-mail. En bref, il s'agit d'un élément essentiel de notre activité, largement utilisé par toutes les équipes, tant pour la communication avec les clients que pour la communication interne.

👀 Le saviez-vous ? Les plateformes de moteurs de recherche IA telles que ChatGPT et Perplexity citent souvent des sources issues des 10 premiers résultats du moteur de recherche Google. Perplexity s'en inspire dans plus de 90 % des cas, Google AI aperçu dans environ 85 % des cas, tandis que ChatGPT se situe à environ 44 %.

Tous les outils de cette liste vous indiquent où se situe votre marque dans les recherches /IA. Cependant, si vous prévoyez de centraliser toutes vos activités de référencement et de contenu, vous aurez besoin d'un autre outil.

PS : C'est également l'outil favori de notre équipe interne pour la gestion de projet marketing.

ClickUp

Les outils d'optimisation générative des moteurs de recherche (GEO) vous aident à vous adapter, mais voici le problème : les informations sur la visibilité de l'IA doivent encore être transformées en mises à jour de contenu, en attributions de tâches et en flux de travail de publication.

ClickUp comble cette lacune en tant que premier environnement de travail IA convergent au monde. Au lieu de passer des analyses GEO aux documents de contenu et aux outils de suivi de projet, ClickUp les rassemble. Vous avez repéré une lacune dans le contenu ? Créez une tâche directement à partir de vos recherches. Vous devez mettre à jour du contenu existant pour la recherche IA ? Attribuez-lui tout le contexte nécessaire (publication originale, analyse de la concurrence et mots-clés cibles) en un seul endroit. ClickUp élimine la prolifération des tâches en fournissant un contexte complet et un espace de travail unique où les humains et les agents IA collaborent, de la stratégie au contenu publié qui se classe réellement dans les réponses de ChatGPT et Perplexity. Considérez-le comme une plateforme unifiée qui héberge l'ensemble du cycle de vie de votre contenu, de la stratégie à la livraison.

Voyons maintenant comment vos équipes SEO et contenu peuvent tirer le meilleur parti de ClickUp pour les équipes marketing.

Commencez par ClickUp Brain pour générer des résumés de contenu, des titres ou des ébauches de premier jet adaptés à une tâche spécifique. Que vous lanciez une série d'articles de blog ou rédigiez des textes promotionnels pour vos produits, Brain peut vous suggérer automatiquement des idées en fonction de vos objectifs, du ton que vous souhaitez adopter ou des informations que vous lui fournissez sur votre personnalité.

Accélérez la création de votre contenu avec ClickUp Brain.

De plus, tout comme BrainGPT Brain, il prend en charge plusieurs modèles d'IA, notamment Gemini, Claude et ChatGPT. Cette flexibilité vous permet d'expérimenter des invites, des angles et des formats qui sont plus susceptibles d'être interprétés et cités par différents moteurs de recherche IA sous un même toit.

Choisissez entre différents modèles d'IA dans Brain pour l'optimisation générative des moteurs de recherche.

Lorsque vous avez toutes vos idées de contenu pour les intentions de recherche, les requêtes des utilisateurs, etc., liées à l'optimisation générative des moteurs de recherche, vous souhaitez les stocker dans un document modifiable. ClickUp Docs est accessible à tous de manière centralisée, où vous pouvez tout organiser, des briefs de campagne et des procédures opératoires normalisées aux guides de style.

Vous pouvez ajouter des commentaires, des vidéos, des feuilles de calcul et des tableaux formatés. Le plus intéressant, c'est que tout cela est lié aux tâches qu'ils prennent en charge, de sorte que la stratégie et l'exécution ne se dissocient jamais.

Utilisation de ClickUp Brain pour générer un article de blog dans ClickUp Documents

Pour la mise en œuvre, grâce à ClickUp Tasks, vous pouvez attribuer des tâches de rédaction, de modification en cours et de conception avec des suggestions de contenu intégrées provenant de Brain. Vous pouvez définir des champs personnalisés pour les métadonnées SEO, les liens vers les ressources ou les dates d'échéance.

Si vous avez besoin de mapper les dépendances et de collaborer visuellement en temps réel, ClickUp Tableau blanc vient à votre secours. Lorsque le contenu est prêt à être révisé, passez en mode « Révision », où les parties prenantes peuvent laisser leurs commentaires directement sur les images, les PDF ou les vidéos.

Collaborez avec votre équipe chargée du contenu et du référencement via les Tableaux blancs de ClickUp tout en réfléchissant à des idées de mots-clés pour les moteurs de recherche basés sur l'IA.

Une fois que vous avez découvert où votre marque apparaît dans les réponses générées par l'IA, le vrai travail commence : agir sur la base de ces informations. Les agents de ClickUp sont conçus pour cela. Ils automatisent l'étape suivante de votre flux de travail de contenu en se basant sur des tâches structurées et répétables.

Utilisez les agents Autopilot avec une assistance intelligente pour gérer les ambiguïtés ou prendre des décisions contextuelles.

Ces agents IA sont comme des assistants autonomes. Ils peuvent être personnalisés pour des tâches spécifiques, telles que résumer des réunions en fonction de stratégies SEO traditionnelles, répondre à des questions sur le statut d'un projet, fournir des rapports hebdomadaires, etc. Aucune installation technique ou IA n'est requise.

Lorsque vous souhaitez suivre des indicateurs clés de performance marketing tels que les performances des campagnes, le volume de contenu par type, la vitesse des projets SEO et la bande passante de l'équipe, ClickUp Dashboards vous permet de tout faire en un seul endroit.

Suivez les indicateurs clés et les KPI à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

Vous pouvez créer des widgets personnalisés pour surveiller le statut des articles de blog, les échéanciers de lancement ou les indicateurs d'engagement sur toutes les plateformes. Vous pouvez également suivre les taux de déviation des chatbots, le temps moyen de traitement et les scores de satisfaction client, le tout lié aux données des tâches en temps réel.

ClickUp propose des modèles prédéfinis pour les calendriers de contenu, les directives de marque, les briefs de campagne, les demandes créatives et d'autres flux de travail marketing. Ils vous font gagner des heures de travail opérationnel à chaque étape de vos opérations.

Obtenir un modèle gratuit Planifiez votre contenu et vos autres ressources marketing à l'aide du modèle de calendrier de contenu ClickUp.

Vous pouvez par exemple essayer le modèle de calendrier de contenu ClickUp. Il centralise tous vos plans de contenu en un seul endroit tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter à votre processus. Vous pouvez l'utiliser pour planifier des publications, attribuer des tâches, suivre les validations et vous assurer que chaque élément de contenu s'aligne sur vos campagnes globales.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limitations de ClickUp

Bien que ClickUp Brain génère des idées de mots-clés, il ne s'agit pas d'un outil traditionnel de recherche de mots-clés incluant des données de recherche.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 370 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 490 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un avis publié sur G2:

Le nouveau Brain MAX a considérablement amélioré ma productivité. La possibilité d'utiliser plusieurs modèles d'IA, y compris des modèles de raisonnement avancés, à un prix abordable facilite la centralisation de tout sur une seule plateforme. Des fonctionnalités telles que la conversion de la voix en texte, l'automatisation des tâches et l'intégration avec d'autres applications rendent le flux de travail beaucoup plus fluide et intelligent.

📚 À lire également : Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

Tout regrouper : ClickUp centralise vos stratégies d'optimisation des moteurs génératifs

Avant de partir, voici une checklist GEO rapide pour aider votre marque à conserver sa visibilité dans les résultats générés par l'IA :

Vérifiez où votre marque est citée sur toutes les plateformes de recherche IA.

Comparez la fréquence des citations avec celle de vos concurrents.

Structurez votre contenu pour qu'il soit efficace sur les moteurs de recherche génératifs, et pas seulement sur Google.

Enfin, concentrez-vous sur la création de valeur. Le trafic organique, qu'il s'agisse de référencement traditionnel ou de recherche générative par IA, suivra.

Vous souhaitez gérer tout cela en un seul endroit ? Avec ClickUp, vous pouvez créer un calendrier de contenu GEO, attribuer des tâches d'optimisation, utiliser l'IA pour rédiger des briefs et suivre la progression, le tout dans un seul tableau de bord.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour commencer.