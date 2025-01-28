10 meilleurs outils d'IA pour la recherche de mots clés en 2025 (Critiques & ; Prix)

La recherche de mots clés était autrefois pleine de mystère, de suppositions et d'espoir de trouver une opportunité cachée que personne d'autre n'avait encore repérée. Maintenant, nous avons des outils d'intelligence artificielle (IA) pour la recherche de mots clés qui rendent le processus plus facile, plus rapide et plus efficace.

Dans ce guide, nous allons explorer certains des meilleurs outils IA pour la recherche de mots clés qui existent et faire des recommandations sur ceux que vous devriez envisager d'utiliser en 2024. 🔍

Que faut-il rechercher dans un outil d'IA pour la recherche de mots-clés ?

Les outils IA de recherche de mots clés simplifient ce processus chronophage, découvrent des opportunités de mots clés et facilitent la planification, la rédaction et la publication de contenus conçus pour faire bonne figure dans les classements de recherche.

Alors que vous envisagez différents outils d'IA pour la recherche de mots clés, voici ce qui devrait vous préoccuper :

Fonctionnalité: Cet outil fait-il de la recherche de mots clés, ou est-il mieux adapté à une autre partie du processus de contenu ?

Cet outil fait-il de la recherche de mots clés, ou est-il mieux adapté à une autre partie du processus de contenu ? Données et perspectives: À fait l'outil vous fournir des données utiles comme les volumes de recherche, le coût par clic (CPC) et les scores de difficulté des mots clés ?

À fait l'outil vous fournir des données utiles comme les volumes de recherche, le coût par clic (CPC) et les scores de difficulté des mots clés ? Réputation: S'agit-il d'un outil bien connu ? À fait-il l'objet d'une réputation positive au sein de la communauté des référenceurs ?

S'agit-il d'un outil bien connu ? À fait-il l'objet d'une réputation positive au sein de la communauté des référenceurs ? Fonctionnalités supplémentaires: L'outil fait-il plus que de la recherche de mots-clés ?

L'outil fait-il plus que de la recherche de mots-clés ? Facilité d'utilisation: L'outil est-il facile à naviguer, à utiliser et à comprendre ? Tous les membres de votre équipe peuvent-ils l'utiliser en toute confiance ?

L'outil est-il facile à naviguer, à utiliser et à comprendre ? Tous les membres de votre équipe peuvent-ils l'utiliser en toute confiance ? Tarification : S'agit-il d'un outil de recherche de mots-clés gratuit ? L'outil est-il abordable ? Les fonctions sont-elles limitées dans la version gratuite ?

Chaque équipe et chaque organisation aura un objectif légèrement différent, alors réfléchissez à votre principal objet et aux indicateurs qui comptent le plus pour vous, et choisissez un outil qui vous permettra d'atteindre cet objectif.

Les 10 meilleurs outils IA pour la recherche de mots clés à utiliser en 2024

Vous savez ce qu'il faut rechercher, mais qui a le temps de rechercher, d'examiner et de tester des centaines d'outils d'IA différents pour la recherche de mots clés ? Nous avons fait le travail à votre place et dressé cette liste des meilleurs outils de recherche de mots clés à essayer en 2024 🤓

1. ClickUp #### Le meilleur pour une gestion de projet SEO complète

Utiliser ClickUp Brain pour générer un article de blog dans ClickUp Docs à partir d'une simple invite, d'une simple instruction

ClickUp offre aux équipes marketing quelque chose que les autres outils n'ont pas : un assistant alimenté par l'IA qui est adapté à votre rôle, à vos objectifs et à vos besoins. ClickUp Brain prend en charge une grande variété de tâches tout au long du processus de marketing de contenu, y compris la recherche de mots-clés.

Utilisez ClickUp Brain au sein de Documents ClickUp pour générer des idées de mots-clés connexes et créer des groupes de mots-clés. Collaborez avec les membres de votre équipe au sein de vos documents pour discuter des idées et finaliser votre liste, puis transformez ces idées en action avec Tâches ClickUp .

ClickUp fait plus que remonter des idées de mots-clés de haute qualité. Il s'agit d'un outil puissant pour La gestion de projet SEO aussi. Visualisez les groupes de sujets avec Tableaux blancs ClickUp , utiliser Champs personnalisés ClickUp pour personnaliser votre base de données et vos flux de travail, et utilisez les champs Checklists récurrentes ClickUp pour être sûr de ne plus jamais rater une étape du processus de référencement. ✅

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créez des listes de mots-clés très pertinentes grâce à la fonction de ClickUp Brain générateur de listes de mots-clés de ClickUp Brain Transformez vos groupes de mots clés en notes de synthèse et en ébauches de contenu

Créez un calendrier de publication avec des outils polyvalentsmodèles de calendrier de contenu polyvalents Collaborer avec les membres de l'équipe et les indépendants dans Teams

Suivez la progression de votre référencement sur votre site personnalisé Tableaux de bord ClickUp Utilisez ClickUp comme votre outil de référencementoutil de productivité pour la gestion de projet et le compte rendu

Utiliser l'outil de productivité /%href/ pour la gestion de projet et la responsabilisationModèle de recherche et de gestion SEO par ClickUp pour rester organisé

Télécharger ce modèle

Limites de ClickUp

ClickUp est une plateforme tout-en-un avec un énorme intervalle de fonctionnalités et d'options de personnalisation, ce qui peut être accablant au début

Bien que ClickUp Brain génère des idées de mots-clés, il ne s'agit pas d'un outil de recherche de mots-clés traditionnel avec des données de recherche incluses

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. Semrush

Meilleur pour l'analyse concurrentielle des mots clés et la cartographie des lacunes de contenu

via SemrushSemrush est une plateforme de marketing numérique et d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) qui propose une collection d'outils et de fonctionnalités axés sur le SEO, notamment la recherche de mots-clés et l'analyse concurrentielle. Les outils de recherche de mots clés de Semrush vous permettent de repérer les lacunes des mots clés, de rechercher les mots clés des concurrents et de construire des listes de mots clés en un rien de temps. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de Semrush

Construire des listes de milliers de mots-clés à longue traîne à partir d'un mot-clé initial

Trouvez des opportunités de mots-clés compétitifs et des lacunes de contenu avec l'analyse des concurrents

Obtenez des informations précieuses sur l'algorithme de recherche, le classement des mots-clés et les données de référencement croisé avec Google Analytics

Les limites de Semrush

Les forfaits de Semrush peuvent le mettre hors de portée des petites entreprises et des agences

Certains utilisateurs estiment que l'intervalle des fonctionnalités signifie qu'il y a une courbe d'apprentissage pour comprendre comment utiliser le logiciel efficacement

Tarifs de Semrush

Pro: $129.95/mois par utilisateur

$129.95/mois par utilisateur Guru: $249.95/mois par utilisateur

$249.95/mois par utilisateur Business: $499.95/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,800+ reviews)

4.5/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,100+ reviews)

3. Planificateur de mots-clés Google

Meilleur outil pour les entreprises ciblant des campagnes publicitaires sur Google

via Planificateur de mots-clés de Google Le planificateur de mots clés de Google Ads est un outil indispensable si vous menez des campagnes publicitaires sur Google, mais il est également utile en lui-même. Utilisez l'outil pour trouver de nouveaux mots-clés, obtenir des informations et des recommandations, et laissez ces connaissances alimenter vos campagnes publicitaires. 📊

Google Keyword Planner meilleures fonctionnalités

Élaborez votre propre forfait de mots-clés pour Google Ads

Consultez le trafic de recherche projeté et le nombre de clics, d'impressions ou de discussions que vous pourriez obtenir

Transformez votre forfait en campagne Google Ads fonctionnelle en quelques clics

Limites du planificateur de mots clés de Google

Comme il s'agit d'un outil d'exploration des mots clés de Google, vous ne pourrez voir que les données de recherche organique projetées pour les termes de recherche de Google

Si vous n'avez pas l'intention de lancer des campagnes publicitaires sur Google, un autre outil doté de fonctionnalités plus étendues peut s'avérer utile

Prix du planificateur de mots-clés de Google

**Free

Les évaluations ci-dessous concernent l'ensemble de la plateforme Google Ads :

G2: 4.3/5 (1 900+ avis)

4.3/5 (1 900+ avis) Capterra: 4.5/5 (800+ avis)

4. Surfeur

Meilleur pour la création de contenu et l'audit avec optimisation SEO

via Surfeur Surfer est un service d'optimisation des moteurs de recherche et de Outil d'optimisation des moteurs de recherche et de création de contenu IA qui donne aux équipes la possibilité non seulement de rechercher des mots-clés, mais aussi de générer du contenu et d'auditer le contenu existant. En plus d'un outil de création de contenu alimenté par l'IA, l'outil de création de contenu /%/ref outil de rédaction alimenté par l'IA , Surfer propose également une extension gratuite pour Chrome qui vous permet de rechercher tous les mots-clés dont vous avez besoin sans quitter Google. 🏄

Les meilleures fonctionnalités de Surfer

Découvrez des groupes de sujets pertinents basés sur votre niche

Analysez l'intention de recherche, consultez les scores de difficulté des mots-clés et vérifiez les volumes de recherche mensuels

Faites des recherches de mots-clés à la volée avec l'extension Keyword Surfer

Limites de Keyword Surfer

Les utilisateurs indiquent qu'il n'est pas possible de modifier les groupes de sujets une fois qu'ils ont été créés

Certains utilisateurs signalent que la fonction de recherche de mots-clés est plus basique que d'autres alternatives

Prix de Surfer

Essentiel: 69 $/mois pour 2 utilisateurs maximum

69 $/mois pour 2 utilisateurs maximum Essentiel IA: $119/mois pour un maximum de 2 utilisateurs

$119/mois pour un maximum de 2 utilisateurs Avancé: 149 $/mois pour un maximum de 5 utilisateurs

149 $/mois pour un maximum de 5 utilisateurs **IA avancée : 239 $/mois pour 5 utilisateurs maximum

**Max : 249 $/mois pour un maximum de 10 utilisateurs

Max IA: 419 $/mois pour 10 utilisateurs maximum

419 $/mois pour 10 utilisateurs maximum Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (400+ avis)

4.8/5 (400+ avis) Capterra: 4.9/5 (300+ avis)

5. Idées de mots jumelés

Le meilleur pour cibler des mots-clés spécifiques à une niche et pour l'analyse des tendances

via Idées de mots jumelés Twinword Ideas est un outil de recherche de mots-clés IA conçu pour rechercher les tendances et vous apporter uniquement les meilleurs mots-clés. Au lieu d'examiner manuellement de longues listes de mots-clés, utilisez ce générateur de mots-clés IA pour obtenir une sélection plus pertinente de phrases potentielles à cibler. 💡

Les meilleures fonctionnalités de Twinword Ideas

Voir des données précises sur les mots-clés, y compris le volume de recherche, le trafic organique et le coût par clic (CPC)

Gagnez du temps dans l'élaboration de votre liste de mots-clés connexes grâce au regroupement automatique des mots-clés

Affichez les scores des mots-clés et construisez votre campagne autour de vos meilleures opportunités de référencement

Les limites de Twinword Ideas

Il s'agit purement d'un outil de recherche de mots-clés, de sorte que les équipes à la recherche d'une plateforme avec d'autres fonctionnalités de contenu ou de référencement peuvent avoir besoin d'envisager une alternative

L'outil de recherche de mots clés semble plus basique que d'autres outils de recherche de mots clés disponibles

Prix de Twinword Ideas

Free

Plus: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Pro: 24 $/mois par utilisateur

24 $/mois par utilisateur Agence: 59 $/mois pour un maximum de 5 utilisateurs

G2: 4.5/5 (1 commentaire)

4.5/5 (1 commentaire) Capterra: n/a

6. ChatGPT

Meilleur pour la recherche de mots clés assistée par l'IA dans le cadre d'une discussion

via ChatGPTChatGPT est un système IA qui donne aux utilisateurs l'accès à un grand modèle d'apprentissage (LLM) qui fait presque tout - y compris construire une liste de mots-clés pertinents pour un projet de contenu ou de site web. 🤖

ChatGPT meilleures fonctionnalités

Découvrez des suggestions de mots-clés basées sur vos invitations, instructions et entrées

Posez des questions au chatbot IA d'une manière plus naturelle

Utilisez l'outil pour construire des listes de mots clés,des modèles de plans marketinget des stratégies de contenu

Limites de ChatGPT

Les utilisateurs qui préfèrent un outil de recherche plus traditionnel sans interface de type chatbot pourraient être mieux adaptés à une alternative

Il peut être difficile de déterminer l'exactitude des résultats de ChatGPT, de sorte que les équipes pourraient préférer utiliser un outil supplémentaire pour vérifier les faits avant de confirmer une stratégie de référencement

Prix de ChatGPT

Free

ChatGPT Plus: $20/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de ChatGPT

G2: 4.7/5 (400+ commentaires)

4.7/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (30+ avis)

7. Copie.IA

Le meilleur pour déployer à l'échelle le contenu généré par l'IA et la recherche de mots clés

via Copie.IACopie.ai est un Outil d'IA pour le marketing conçu pour les équipes commerciales et marketing qui souhaitent utiliser l'IA générative pour créer et déployer du contenu à l'échelle. Comme la plupart des générateurs de mots clés de l'IA, Copy.ai crée une liste de mots clés potentiels avec les bonnes invites, de sorte que les équipes en ont beaucoup à utiliser dans les projets de sites Web. 💻

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Créer des groupes de mots clés et des idées de phrases potentielles à cibler

Faire un remue-méninges d'idées de contenu et former un forfait de contenu

Utilisez Copy.IA pour construire un brief de contenu basé sur vos invitations de mots clés

Limites de Copy.ai

Comme il s'agit principalement d'un rédacteur de contenu IA, certaines équipes peuvent trouver que cet outil manque de fonctions spécifiques de recherche de mots clés

Certains utilisateurs peuvent trouver frustrant l'achat de crédits pour la génération de contenu

Prix de Copy.ai

Free pour 1 utilisateur (200 crédits)

pour 1 utilisateur (200 crédits) Pro: 36$/mois pour 5 utilisateurs (500 crédits)

36$/mois pour 5 utilisateurs (500 crédits) Teams: $186/mois jusqu'à 20 utilisateurs (3,000 crédits)

$186/mois jusqu'à 20 utilisateurs (3,000 crédits) Croissance: 1 000 $/mois jusqu'à 75 utilisateurs (20 000 crédits)

1 000 $/mois jusqu'à 75 utilisateurs (20 000 crédits) Échelle: 3 000 $/mois jusqu'à 200 utilisateurs (75 000 crédits)

Copy.IA évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (60+ avis)

8. Jasper

Meilleur pour la maintenance de la cohérence de la marque dans la création de contenu

via JasperJasper se décrit comme un copilote IA pour les équipes marketing dans le processus de recherche de mots clés, offrant une collection d'outils et de fonctionnalités qui utilisent l'intelligence artificielle pour alimenter la création de contenu et la cohérence de la marque. Jasper Outils d'écriture IA rationalisent le processus de briefing du contenu pour les équipes. 📝

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Construire des briefs de contenu et des premières ébauches basées sur vos mots-clés donnés

Analysez votre contenu par rapport à vos concurrents dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP)

Utilisez l'intégration de Surfer pour optimiser le contenu en fonction de vos résultats

Les limites de Jasper

Bien qu'il soit possible de générer des idées avec Jasper, il ne dispose pas d'un outil traditionnel de recherche de mots-clés pour le référencement. Les équipes qui attendent des données et des informations sur les recherches doivent donc envisager une autre solution

L'optimisation du contenu SEO n'est pas une fonctionnalité incluse - pour cela, vous avez besoin d'un abonnement à Surfer

Prix de Jasper

Créateur: 39 $/mois par utilisateur

39 $/mois par utilisateur Pro: 59 $/mois pour un maximum de 5 utilisateurs

59 $/mois pour un maximum de 5 utilisateurs Business: Contact pour les tarifs

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

9. Cadre de travail

Meilleur outil pour aider les écrivains à rédiger leurs premières ébauches et leurs grandes lignes

via Cadre de référence Bramework est une plateforme de rédaction IA qui aide les rédacteurs et les équipes de contenu dans le processus de premier jet. Utilisez-la pour générer un titre, un plan et les premiers paragraphes afin de ne pas travailler à partir d'une page blanche. ✏️

Meilleures fonctionnalités de Bramework

Ajoutez vos mots-clés et la plateforme générera du contenu pertinent

Élaborez votre contenu, vos grandes lignes ou votre première ébauche avec l'IA

Utilisez l'intégration Semrush pour ajouter une fonction de recherche de mots clés

Limites de Bramework

Bramework n'a pas son propreOutil d'IA pour le référencement-Les utilisateurs ont besoin d'un abonnement Semrush séparé pour cette fonctionnalité

Certains utilisateurs signalent que l'interface utilisateur (UI) pourrait être améliorée

Prix du Bramework

Grow: $19/mois pour un maximum de 2 utilisateurs

$19/mois pour un maximum de 2 utilisateurs Pro: 99 $/mois pour un maximum de 8 utilisateurs

G2: 3.7/5 (3+ reviews)

3.7/5 (3+ reviews) Capterra: 4.8/5 (10+ avis)

10. Narrato

Meilleur pour la collaboration de contenu SEO

via Narrato Narrato est une plateforme de collaboration et de création de contenu IA conçue pour les équipes marketing qui souhaitent centraliser le processus de création de contenu. Dans le cadre de la plateforme, Narrato propose des outils supplémentaires de planification et de référencement, notamment la recherche de mots clés. 🔎

Les meilleures fonctionnalités de Narrato

Construisez une liste de mots-clés pertinents avec le rédacteur IA de Narrato

Saisissez vos propres mots-clés pour générer des suggestions et du contenu pertinents

Utilisez l'assistant de contenu de l'IA pour transformer vos mots clés en un brief de référencement

Les limites de Narrato

Narrato sort les listes de recherche de mots-clés sous forme de texte simple au sein d'un document, ce qui peut compliquer l'exportation et l'utilisation efficace par les équipes

La plateforme met l'accent sur la collaboration et la création de contenu plutôt que sur les mots-clés de référencement

Prix de Narrato

Mono-utilisateur: À partir de 19 $/mois par utilisateur

À partir de 19 $/mois par utilisateur Pro: 36$/mois pour un maximum de 4 utilisateurs

36$/mois pour un maximum de 4 utilisateurs Business: 76$/mois pour un maximum de 4 utilisateurs

76$/mois pour un maximum de 4 utilisateurs Personnalisé: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (70+ reviews)

4.8/5 (70+ reviews) Capterra: 4.9/5 (10+ critiques)

Alimentez vos opérations de référencement avec ces outils d'IA pour la recherche de mots clés

Dans l'espace SEO, nous sommes toujours à la recherche de moyens d'innover, d'aller plus vite et d'obtenir de meilleurs résultats. L'une des meilleures façons de le faire est d'utiliser des outils IA de recherche de mots clés pour rationaliser votre processus, découvrir des opportunités incroyables et transformer votre recherche en contenu publiable encore plus rapidement.

Si votre objectif n'est pas seulement de trouver les bons mots-clés, mais de construire et de gérer un empire de contenu, faites de ClickUp votre plateforme de référence pour la recherche de mots-clés et la gestion du référencement. Notre plateforme personnalisable vous offre un seul endroit pour trouver des idées, créer du contenu optimisé et suivre votre progression. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui . 🌻