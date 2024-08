10 meilleures alternatives à Semrush pour améliorer votre référencement en 2024

Si vous souhaitez développer votre entreprise, vous ne pouvez pas ignorer l'optimisation des moteurs de recherche (SEO).

L'élaboration d'une stratégie de référencement performante peut aider votre site web à remonter dans les classements de Google. Ainsi, lorsqu'un client potentiel tape dans un moteur de recherche des mots ou des expressions en rapport avec vos produits ou services, votre entreprise figure parmi les premières listes.

Traduction : Si vous n'investissez pas dans une stratégie de référencement, vous risquez de laisser des prospects qualifiés sur le tableau. 😬

Pour lancer une stratégie de référencement, vous avez besoin du bon logiciel. Semrush est un outil de référencement qui peut aider à la construction de liens, le marketing de contenu la recherche de mots-clés et la recherche de concurrents. Si vous envisagez d'utiliser Semrush pour booster vos classements de recherche ou si vous cherchez à le remplacer, continuez à lire. Ci-dessous, nous plongeons dans le top 10 des meilleures alternatives à Semrush pour le référencement. 🤩

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans une Alternative à Semrush ?

Semrush est un puissant outil de référencement et de outil de marketing de contenu qui aide les entreprises à améliorer leur visibilité dans les moteurs de recherche. Si vous cherchez un remplaçant, gardez un œil sur d'autres outils de référencement achevés avec les fonctions suivantes :

En profondeur outil de recherche de mots-clés : La bonne plateforme devrait vous aider à découvrir quels mots-clés vous devriez cibler pour capturer de nouveaux clients 👏

Outils d'IA création de contenu : Les outils de référencement avancés ne se contentent pas d'optimiser le contenu existant - ils aident à rédiger de nouveaux articles et à attirer des prospects potentiels

Intégrations avec le trafic payant : Si possible, recherchez une plateforme où vous pouvez gérer votre trafic organique et payant. De nombreuses plateformes vous permettent de gérer les annonces sur les médias sociaux et les annonces Google à partir d'un seul endroit

Vérificateur de backlinks: Les backlinks sont des liens à travers Internet qui dirigent vers votre site web (c'est-à-dire le trafic de référence). Plus vous avez de backlinks, plus vous pouvez développer rapidement votre autorité sur Google. Un outil de référencement tout-en-un vous aidera à réparer les liens brisés et vous offrira une analyse des backlinks pour identifier de nouvelles opportunités de liens

Recherche concurrentielle : N'oubliez pas que vos concurrents visent également les premières places convoitées dans Google. La bonne alternative Semrush vous aidera à suivre les classements de vos concurrents, à comprendre leurs principaux mots-clés et à plonger dans leurs backlinks

Les 10 meilleures alternatives à Semrush à utiliser en 2024

Prêt à améliorer les performances de votre entreprise dans les moteurs de recherche ? Pour commencer à investir dans une stratégie SEO qui a fait ses preuves, pensez à ces meilleures alternatives à Semrush :

1. SE Ranking

via Classement SE SE Ranking est une boîte à outils SEO tout-en-un et une alternative à Semrush qui vous aide à progresser dans les moteurs de recherche. Avec SE Ranking, vous pouvez suivre vos classements, surveiller les backlinks vers votre site web, effectuer un audit complet de votre site web, ou vérifier chaque page individuelle pour le référencement.

De plus, vous avez accès à une suite complète d'analyses, afin de comprendre quel type de trafic (organique ou payant) afflue vers votre site web, le suivi du classement de vos principaux mots-clés, et des suggestions pour améliorer le référencement de chaque page ou article de blog.

Ranking SEO meilleures fonctionnalités

ObtenirConseils d'optimisation alimentés par l'IA pour chaque page web ou article de blog

Suivez le classement des mots clés pour votre entreprise et vos concurrents

Effectuer facilement des recherches sur les mots-clés et découvrir des mots-clés à longue traîne connexes

Analyser le trafic de référence existant et espionner les références des concurrents pour découvrir d'où ils obtiennent des backlinks

Effectuer un audit complet du site web pour comprendre tous les problèmes (majeurs ou mineurs) qui pourraient interférer avec les classements de recherche

Rangée SE limites

L'accès à certains outils est payant

La plupart des indicateurs ne rendent compte que du trafic organique, ce qui peut être frustrant si vous utilisez des médias sociaux ou des annonces PPC (paiement au clic)

SE Ranking Tarification

Essentiel: 44$/mois

44$/mois Pro: 87,20 $/mois

87,20 $/mois Business: $191.20/mois

SE Ranking ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.8/5 (1,200+ reviews)

4.8/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (200+ avis)

2. Similarweb

via Similarweb Similarweb est une plateforme de référencement et de marketing numérique qui aide les entreprises à mieux comprendre leur public et à devancer la concurrence. Elle propose de nombreux outils gratuits, notamment un vérificateur de sites web, une liste des sites web les mieux classés et un vérificateur de sites web versus mobiles.

Avec la plateforme payante, les utilisateurs peuvent mieux comprendre les buyer personas, surveiller les performances numériques par rapport aux concurrents et réaliser des études de marché dans plus de 210 secteurs d'activité.

Les meilleures fonctionnalités de Similarweb

Augmentez les conversions grâce à des outils d'intelligence publicitaire

Exploitez plus de 50 indicateurs de trafic et d'engagement pour une analyse concurrentielle approfondie

Analysez plus de 100 millions de sites web pour mieux comprendre votre cible

Restez à l'affût des tendances du marché pour améliorer votre stratégie de marketing numérique

Limites du site similaires

La structure tarifaire peut être limitante pour certaines entreprises, en particulier les petites entreprises

Le tableau de bord peut être écrasant et peut rendre difficile la recherche de ce que vous cherchez

Similarweb Tarification

Débutant: 125$/mois pour un utilisateur

125$/mois pour un utilisateur Professionnel: $333/mois pour un utilisateur

$333/mois pour un utilisateur Teams: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (900+ commentaires)

4.5/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (95+ avis)

3. Serpstat

via Serpstat Serpstat est une alternative à Semrush qui permet aux entreprises d'augmenter leur classement dans les résultats de recherche. Avec Serpstat, vous pouvez effectuer une recherche de mots-clés pour le trafic organique et payant, lancer une analyse des liens retour et suivre les classements de vos concurrents.

De plus, Serpstat est achevé avec des outils d'analyse de contenu IA, vous permettant de rédiger des articles, de générer des titres et des méta-descriptions, et d'obtenir des idées pour les publications sur les médias sociaux.

Serpstat meilleures fonctionnalités

Utiliser leOutils d'écriture IA pour rédiger des articles entiers à partir d'une seule phrase

Effectuer une analyse des concurrents pour comprendre (et cibler) leurs mots-clés les plus réussis

Télécharger jusqu'à 50 000 mots-clés vers l'outil de clustering pour les regrouper en fonction de la similarité des pages de résultats des moteurs de recherche (SERP)

Effectuer un audit du site pour trouver les erreurs de référencement cruciales qui pourraient avoir un impact sur votre classement

Serpstat limites

Il peut être difficile de personnaliser les rapports

Certains tutoriels sont obsolètes maintenant que la plateforme a publié de nouvelles fonctionnalités

Serpstat prix

Individuel: 45$/mois

45$/mois Teams: 85$/mois

85$/mois Agence: $335/mois

$335/mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (400+ avis)

4.6/5 (400+ avis) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

4. CognitiveSEO

via CognitiveSEO CognitiveSEO est une plateforme basée sur le cloud permettant aux entreprises et aux agences digitales d'analyser le trafic de leur site web, d'effectuer un référencement on-page du site et de suivre le volume de recherche des concurrents. Avec CognitiveSEO, vous pouvez trouver des opportunités de backlink, repérer les fluctuations de l'algorithme de Google et trouver des suggestions de mots-clés pour votre forfait de contenu.

De plus, le vérificateur de référencement on-page explorera votre site à la recherche d'erreurs qui pourraient avoir un impact négatif sur les classements de recherche.

Les meilleures fonctionnalités de CognitiveSEO

Agréger les données de backlink pour découvrir vos meilleures sources de référencement

Tirez parti de l'outil SERP Checker pour suivre le classement des mots clés au niveau universel, local et mobile

Personnalisez votre propre tableau de bord avec plus de 35 indicateurs pour comprendre les données de référencement en temps réel

Utilisez l'outil d'optimisation du contenu pour trouver des opportunités de mots clés pour chaque contenu

Limites de CognitiveSEO

La quantité de données et de fonctionnalités disponibles peut être écrasante pour les débutants

La plateforme ne dispose pas d'autant de personnalisations que certains concurrents

CognitiveSEO prix

Débutant: $129.99/mois

$129.99/mois Premium: 199$/mois

199$/mois Elite: 499$/mois

G2: 4.4/5 (70+ reviews)

4.4/5 (70+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2 commentaires)

5. Ahrefs

via Ahrefs Ahrefs offre une interface conviviale pour vous aider à stimuler vos efforts de référencement et de marketing. Avec Ahrefs, vous pouvez voir combien de trafic de recherche vos concurrents obtiennent, étudier ce que vos clients tapent dans Google, trouver les problèmes de référencement critiques qui nuisent à la performance de votre site, et surveiller vos classements de milliers de mots-clés.

Ahrefs meilleures fonctionnalités

Utilisez l'explorateur de site pour obtenir une analyse exhaustive de votre score de santé SEO global et de toutes les erreurs SEO possibles

Obtenez des milliers d'idées de mots-clés, y compris leur difficulté de classement et la façon dont ils peuvent le plus augmenter votre trafic

Logiciel de recherche de mots-clés IA pour optimiser votre processus de recherche de mots-clés

Découvrez les contenus les plus performants et des milliers d'opportunités de création de liens

Obtenez un profil de recherche et de backlink approfondi de n'importe quel site web, y compris les concurrents

Ahrefs limites

La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour les débutants

Actuellement, il n'y a pas deOutils d'IA qui peuvent être utilisés pour la génération de contenu

Ahrefs prix

Lite : 99$/mois

99$/mois Standard : 199 $/mois

199 $/mois Avancé : 399 $/mois

: 399 $/mois **Enterprise : 999 $/mois

Ahrefs Rapports et évaluations

G2: 4.5/5 (500+ reviews)

4.5/5 (500+ reviews) Capterra: 4.8/5 (500+ avis)

via Outils Raven Raven Tools est une plateforme de référencement et de rapports conçue pour les Les agences de référencement et de marketing de contenu . Il est achevé avec un certain nombre de fonctionnalités avancées, notamment des outils de backlink, un explorateur de mots clés, des rapports de marketing et un ensemble d'outils d'analyse concurrentielle.

Rapports sur l'ensemble du trafic payant et organique en un seul endroit, en tirant des données de Moz, Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, Google Search Console, et plus encore

Recherchez les domaines des concurrents à travers quatre sources de données SEO, en identifiant plus de 20 points de données

Vérifiez vos SERP tous les mois, toutes les semaines ou même tous les jours

Gérer les campagnes de médias sociaux pour plusieurs clients en un seul endroit

La plateforme est principalement conçue pour les agences, et non pour les entreprises individuelles

La quantité de données peut être écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Petites entreprises: 39 $/mois

39 $/mois Démarrage: 79 $/mois

79 $/mois **Croissance : 139 $/mois

Thrive: 249$/mois

249$/mois Lead: 399 $/mois

G2: 4.2/5 (100+ avis)

4.2/5 (100+ avis) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

7. Moz Pro

via Moz Pro Moz Pro est l'une des alternatives les plus connues de Semrush, permettant aux entreprises d'augmenter leur trafic web et de progresser dans les moteurs de recherche. Grâce à l'explorateur de mots-clés, vous pouvez entrer n'importe quelle URL pour comprendre exactement quels sont les mots-clés cibles les mieux adaptés. Vous pouvez également renforcer l'autorité de votre domaine grâce à des recherches approfondies sur les backlinks afin d'identifier de nouvelles opportunités.

Moz Pro meilleures fonctionnalités

Exécutez des audits de site hebdomadaires pour comprendre les problèmes techniques de référencement qui pourraient interférer avec les classements

Obtenez une analyse SERP des mots-clés, en comprenant pourquoi les pages se classent comme elles le font

Utilisez la méthode on-pageoutil d'optimisation du site web sur la page pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon d'améliorer les classements

Créez un fichiercalendrier de contenu en générant des idées de sujets similaires à partir de sites de premier plan

Moz Pro limites

L'analyse des mots-clés se concentre sur les termes de recherche à fort volume et très concurrentiels

Les forfaits sont plus élevés que ceux de certains de leurs concurrents directs

Moz Pro Tarification

Standard: 69 $/mois

69 $/mois Medium: $129/mois

$129/mois Large: $209/mois

$209/mois Premium: 419 $/mois

G2: 4.3/5 (300+ avis)

4.3/5 (300+ avis) Capterra: 4.5/5 (300+ avis)

8. SEO PowerSuite

via SEO PowerSuite SEO PowerSuite est un puissant logiciel de référencement qui aide les entreprises à améliorer leur visibilité en ligne. Le logiciel est divisé en quatre solutions : Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass et LinkAssistant. Grâce à ces quatre solutions, les entreprises peuvent mesurer la difficulté des mots clés, développer un contenu forfait marketing et faire de la prospection de liens pour aider à construire l'autorité du domaine.

SEO PowerSuite meilleures fonctionnalités

Lancer un audit SEO pour explorer l'ensemble de votre site à la recherche de problèmes techniques

Identifier les backlinks spammy pour améliorer le classement du contenu

Vérifier et suivre les classements pour les résultats de recherche locaux et Google Plan

SEO PowerSuite limites

La plateforme est divisée en quatre solutions distinctes au lieu d'une plateforme combinée

Il ne s'agit pas d'une plateforme basée sur le cloud

SEO PowerSuite prix

Version Free : $0

$0 Professionnel: $299/an

$299/an Enterprise: 499 $/an

G2: 4.5/5 (400+ reviews)

4.5/5 (400+ reviews) Capterra: 4.5/5 (200+ avis)

9. SpyFu

via SpyFu SpyFu est une alternative tout-en-un à Semrush vous permettant de gérer des campagnes CPC (coût par clic), de plonger dans les données historiques et d'exécuter des rapports SEO. Avec SpyFu, vous pouvez effectuer une analyse concurrentielle, rechercher des opportunités de backlink, gérer des projets illimités de mots-clés et de domaines, et personnaliser les rapports pour répondre à vos besoins uniques en matière de référencement.

SpyFu meilleures fonctionnalités

Accédez aux données historiques pour l'historique des classements et des backlinks

Plongez dans les mots-clés et les annonces Google Ads de vos concurrents grâce aux outils PPC

Simplifiez vosGestion de projet SEO en créant des groupes de mots-clés et en paramétrant les notifications

SpyFu limites

Les données pour les mots-clés à faible volume peuvent être limitées

Des rapports indiquent que les données ne sont pas toujours exactes

SpyFu prix

Forfait de base : 39$/mois

39$/mois Plan professionnel: 79$/mois

G2: 4.6/5 (500+ avis)

4.6/5 (500+ avis) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

10. Ubersuggest

via Ubersuggest Ubersuggest est une plateforme de référencement et de gestion de contenu facile à utiliser, accessible via un tableau de bord personnel ou une extension Chrome. Grâce à cette plateforme, vous pouvez identifier les meilleures opportunités de mots-clés pour votre site, effectuer un audit technique du site et découvrir de nouvelles opportunités de backlinks.

Ubersuggest meilleures fonctionnalités

Recevez des notifications quotidiennes sur les mises à jour de classement et les problèmes SEO critiques de votre site web via votre tableau de bord

Téléchargez l'extension Chrome pour analyser les données de référencement de n'importe quel site que vous visitez

Trouvez les pages web exactes qui génèrent le meilleur trafic SEO

Ubersuggest limites

Il n'y a pas d'application mobile pour l'instant

Il tire des données de sources limitées, principalement Google Analytics

Ubersuggest prix

Particulier: 29 $/mois

29 $/mois Business: 49 $/mois

49 $/mois Entreprise: 99 $/mois

G2: 4.2/5 (100+ avis)

4.2/5 (100+ avis) Capterra: 4.4/5 (80+ avis)

Autres Outils de marketing

Vous souhaitez faire passer vos efforts de marketing numérique au niveau supérieur ? Avec les bons outils de marketing, vous pouvez trouver de nouvelles idées de contenu, simplifier la gestion de projet et, au final, attirer de nouveaux clients. 🎉

ClickUp AI peut générer une infinité de types de documents tels que des mémoires de projet, des plans de cours et d'autres documents pour accélérer votre flux de travail.

ClickUp est la plateforme de productivité tout-en-un où les agences de référencement et les équipes marketing peuvent organiser des campagnes, lancer des idées, rédiger de nouveaux contenus et assigner des tâches. Avec ClickUp AI les spécialistes du marketing peuvent lancer des campagnes de marketing à la vitesse de l'éclair, en concevant des briefs de contenu, en collaborant sur de nouvelles idées et en publiant de nouveaux contenus.

De plus, grâce à la vaste bibliothèque de modèles de ClickUp, vous n'aurez jamais à lancer une campagne de marketing à partir de zéro. 👊

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborez sur tous les supports écrits tels que les e-mails, les articles de blog et les publications sur les médias sociaux avecDocuments ClickUp Simplifiez la gestion de projet et ne manquez jamais un devoir grâce aux notifications, commentaires etClickUp Tâches Générez des flux de travail pour vos projets et imaginez de nouvelles campagnes avecClickUp Tableaux blancs Les limites de ClickUp

Certaines fonctionnalités ne sont pas encore disponibles sur mobile

La plateforme peut être écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

Améliorez votre visibilité dans les moteurs de recherche avec Semrush Alternatives

Les outils de référencement aident à mener des recherches sur les mots clés, à garder un onglet sur vos concurrents, à rédiger un contenu orienté, et finalement à améliorer les classements en utilisant l'optimisation des moteurs de recherche. La bonne alternative Semrush vous aidera à booster votre trafic web et finalement à décrocher plus d'équipes commerciales en ligne.

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe

Si vous êtes à la recherche de la plateforme marketing tout-en-un, alimentée par l'IA, qui peut assister vos efforts de référencement, essayez ClickUp. ClickUp offre une suite complète d'outils tels que Docs, Tableaux blancs et.. Gestion des tâches pour simplifier la gestion de projet et lancer votre prochaine campagne.

Pour commencer, essayez ClickUp dès aujourd'hui . 🙌