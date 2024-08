10 stratégies de marketing de croissance pour développer votre entreprise

Les préférences et les habitudes des consommateurs évoluent en un clin d'œil, et les suivre est un défi permanent pour toute entreprise. Vous êtes toujours sur le qui-vive, à vous demander ce que votre client voudra ensuite. De plus, le marché n'est pas votre ami de toujours. Les tendances de consommation évoluent, tout comme les approches en matière de marketing et de croissance.

Dans ce contexte de flux constant, comment assurer la croissance durable de votre entreprise ?

La solution réside dans une stratégie de marketing de croissance solide, réactive et adaptable, qui s'appuie sur l'analyse de données en temps réel et reste à l'écoute des consommateurs. Elle doit également comprendre la situation du marché dans son ensemble.

Qu'est-ce qui fait le buzz, quelles sont les stratégies qui fonctionnent pour vos concurrents et qu'est-ce que vos clients aiment ? Ce n'est qu'en comprenant ces différents piliers que vous serez en mesure d'orienter la croissance à long terme.

Dans cet article, nous vous présentons dix stratégies de marketing de croissance fondées sur des données pour votre entreprise. Nous vous présenterons également des exemples d'entreprises qui ont réussi à mettre en œuvre ces stratégies.

Qu'est-ce que le marketing de croissance ?

Le marketing de croissance est une approche marketing avancée qui se concentre sur l'expansion durable de l'entreprise. Il s'appuie sur des méthodes basées sur les données et sur une compréhension approfondie de l'ensemble du parcours du client.

Contrairement au marketing traditionnel, qui peut donner la priorité à la notoriété de la marque ou à la génération de leads, le marketing de croissance se concentre sur l'obtention de résultats évolutifs et durables résultats marketing évolutifs et mesurables tels que l'augmentation du chiffre d'affaires, l'acquisition d'utilisateurs ou la fidélisation de la clientèle.

Les spécialistes du marketing de croissance expérimentent en permanence les médias sociaux, le référencement et les canaux de marketing par courriel. Ils étudient également en permanence les données du marché, apprennent, testent et itèrent pour déterminer les meilleures stratégies de marketing. En examinant de près le comportement des utilisateurs et en tirant parti des informations disponibles, vous pouvez affiner et optimiser vos campagnes pour en maximiser l'impact.

En tant que spécialistes du marketing de croissance, vous devez avoir une vue d'ensemble en regroupant tous les éléments, du développement de produits à l'expérience client. C'est grâce à cette vision globale que vous pourrez alimenter une croissance rapide et régulière de votre entreprise.

En matière de marketing de croissance, il est essentiel de bien connaître ses clients - comprendre leurs caractéristiques démographiques, leurs points de douleur et même la valeur qu'ils accordent à une solution est primordial.

Mais voici ce qui est intéressant : contrairement au marketing traditionnel, il ne s'agit pas seulement d'acquérir des clients.

Le marketing de croissance analyse également les taux d'engagement et de fidélisation des clients afin de déterminer la meilleure approche. Il utilise en outre des tests A/B, le marketing par courriel, la maîtrise du référencement et l'analyse des données pour affiner votre stratégie de croissance.

Stratégie de marketing de croissance et stratégie de piratage de croissance

Alors qu'une stratégie de marketing de croissance met l'accent sur une croissance durable et à long terme grâce à des efforts de marketing exhaustifs fondés sur des données, une stratégie de piratage de croissance se concentre sur l'expérimentation rapide et les tactiques non conventionnelles afin d'obtenir des résultats rapides et évolutifs. Piratage de croissance et les stratégies de marketing de croissance fonctionnent selon des calendriers et des méthodologies différents. Examinons leurs différences :

Objectif principal: Le marketing de croissance adopte une approche holistique, visant une croissance soutenue et à long terme grâce à des stratégies marketing complètes qui contribuent à améliorer la valeur à vie de vos clients. En revanche, le growth hacking vise des résultats rapides et à court terme, en se concentrant principalement sur l'acquisition rapide de nouveaux clients

Le marketing de croissance adopte une approche holistique, visant une croissance soutenue et à long terme grâce à des stratégies marketing complètes qui contribuent à améliorer la valeur à vie de vos clients. En revanche, le growth hacking vise des résultats rapides et à court terme, en se concentrant principalement sur l'acquisition rapide de nouveaux clients **Le marketing de croissance considère les données comme une source permettant d'identifier des modèles et d'affiner une stratégie globale, en mettant l'accent sur une approche plus systématique et analytique. A l'inverse, le growth hacking est axé sur l'expérimentation pratique et les améliorations rapides, utilisant les données comme un outil pour itérer rapidement

**Tandis que le marketing de croissance implique des processus automatisés et algorithmiques, complétés par des ajustements périodiques pour garantir l'efficacité, le growth hacking s'appuie sur des tests et des ajustements directs et manuels

Fondations philosophiques différentes: Le marketing de croissance est axé sur la compréhension et l'atténuation des points de douleur des clients, sur la promotion d'une approche plus centrée sur le client et sur la conquête de clients fidèles. En revanche, le growth hacking s'attaque aux problèmes immédiats de l'entreprise et permet d'obtenir des résultats spécifiquesobjectifs marketing Toujours aussi confus ? Essayons de comprendre à l'aide d'un exemple.

Supposons que votre entreprise cherche à recruter davantage de clients. Les Growth Hackers peuvent proposer une solution rapide, comme la mise en œuvre d'un programme de parrainage à double face, dans le cadre duquel le client existant (le parrain) et le nouveau client (le filleul) reçoivent des avantages en cas de parrainage réussi, afin d'augmenter rapidement vos chiffres.

Cependant, il est important de reconnaître qu'il s'agit d'une solution à court terme.

Si vous souhaitez mettre en œuvre des efforts de marketing de croissance avec cette stratégie, vous devez encourager votre équipe à recueillir les commentaires des clients après qu'ils se sont inscrits à votre programme de parrainage.

Ce processus continu permet de s'assurer que le marketing de croissance ne se limite pas à l'obtention de nouveaux clients, mais qu'il cherche également à améliorer l'expérience globale du client grâce à un retour d'information en temps réel. Vous pouvez le faire sur une période de six mois à l'aide d'un outil de gestion de projet comme ClickUp.

Les données collectées deviennent un outil puissant pour procéder à des ajustements fondés sur les données. Elles permettent également d'optimiser le programme de recommandation et de favoriser une croissance soutenue en s'alignant sur les besoins et les attentes en constante évolution de votre clientèle.

Voici un tableau rapide pour vous aider à comprendre les différences entre le marketing de croissance et le piratage de croissance :

Stratégies de marketing de croissance pour réussir en 2024

Voyons comment vous pouvez mettre en œuvre des stratégies de marketing de croissance efficaces pour obtenir des avantages durables à long terme :

Croissance axée sur le produit

La une croissance basée sur les produits la stratégie de croissance axée sur le produit utilise votre produit pour stimuler la croissance de l'entreprise et guider le cycle de vie du client. En vous concentrant sur l'offre d'une expérience produit exceptionnelle, vous nourrissez la croissance organique et soutenez les décisions fondées sur des données pour un succès durable.

Examinons quelques stratégies de marketing de croissance pour parvenir à une croissance axée sur le produit :

1. Proposer des options freemium ou d'essai gratuit

Tout le monde aime les offres gratuites !

Proposer des options freemium ou des essais gratuits est un excellent moyen d'intégrer organiquement des stratégies de marketing de croissance, en particulier si vous avez un produit SaaS. Non seulement vous gagnez des clients satisfaits, mais vous recueillez également des commentaires précieux qui vous permettront d'affiner vos stratégies à l'avenir.

Si votre entreprise propose des produits physiques, vous pouvez distribuer des échantillons gratuits lors d'événements ; s'il s'agit d'un service, offrez un essai gratuit.

Offrir un échantillon de produit ou un essai gratuit sans engagement financier abaisse les barrières à l'entrée et encourage votre public cible à découvrir directement la valeur du produit.

2. Mettre en œuvre le cadre AARRR

Le cadre AARRR, également connu sous le nom de Pirate Metrics, est un modèle d'analyse de produit représentant les différentes étapes du cycle de vie du client : Acquisition, Activation, Rétention, Revenu et Référence. Chaque étape vous permet de comprendre le comportement de l'utilisateur et d'optimiser les stratégies de croissance basées sur le produit.

Dans le cadre de l'AARRR, chaque mesure aborde des aspects essentiels tels que l'augmentation des revenus et l'élargissement de votre base de clients. Bien que ces domaines ne se chevauchent pas, ils établissent collectivement une séquence bien définie. La maîtrise de cette séquence permet à votre entreprise de fonctionner avec une efficacité maximale.

Utilisez les outils de ClickUp logiciel de marketing produit pour suivre et enregistrer ces mesures.

Le modèle de plan marketing de ClickUp est conçu pour vous aider à créer, organiser et suivre votre plan de projet marketing.

Tableau blanc des expériences de croissance de ClickUp offre un moyen méthodique de tester les plans d'expansion de l'entreprise. Définissez, organisez et exécutez les expériences de croissance de manière systématique. Structurez vos hypothèses, mettez en place des expériences, suivez les résultats et tirez-en des conclusions.

Le modèle de tableau blanc des expériences de croissance de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre, documenter et analyser les expériences de croissance.

Objectifs de ClickUp fournit une plateforme structurée pour définir, suivre et atteindre les objectifs de croissance, assurant ainsi l'alignement avec votre stratégie d'entreprise globale. Fonctionnalités marketing de ClickUp offre spécialisée des outils adaptés aux équipes marketing pour faciliter la collaboration et la gestion de projets. Avec plusieurs espaces de travail évolutifs, ClickUp vous permet d'organiser et de gérer les différents aspects de vos efforts marketing de manière centralisée et efficace.

définissez et partagez des objectifs d'équipe avec ClickUp Goals_

3. Suscitez l'intérêt de votre public avec des visites de produits interactives

Pour captiver votre public, utilisez des visites interactives de produits qui permettent aux utilisateurs de découvrir vos offres. Ces visites permettent aux utilisateurs d'interagir avec votre produit en temps réel, ce qui permet de répondre immédiatement à leurs questions et à leurs commentaires, améliorant ainsi l'expérience globale du client.

En plus de stimuler l'engagement des utilisateurs, ces démonstrations interactives sont essentielles pour optimiser les taux de conversion. Impliquez activement les utilisateurs, répondez à leurs besoins et voyez votre entreprise se développer grâce à ces expériences interactives.

ClickUp vous aide à mieux impliquer votre public grâce à ses fonctionnalités uniques. Utilisez ClickUp pour trouver des idées ou créer des flux de travail ou des démonstrations avec Tableau blanc ClickUp . Couplé avec ClickUp AI avec ClickUp AI, vous pouvez rédiger des textes interactifs et créer des bases de connaissances sur votre produit.

Les listes de contrôle de ClickUp garantissent que rien n'est oublié dans vos processus, évitant ainsi les oublis. De plus, les formulaires de ClickUp permettent de saisir facilement les questions des utilisateurs, ce qui facilite la collecte d'informations et améliore la communication.

Observer les clients

le client a toujours raison" est une vertu qui s'applique à toutes les entreprises, grandes ou petites. Un aspect fondamental de la stratégie de marketing de croissance consiste à offrir la plus grande valeur possible aux clients.

Voici différentes stratégies de marketing de croissance centrées sur le client que vous pouvez intégrer :

4. Créer une communauté active et accueillante

En créant une communauté active, vous laissez les efforts de marketing du bouche-à-oreille travailler pour vous.

Une communauté de personnes partageant les mêmes idées signifie un réseau efficace d'individus enthousiastes à l'idée de faire connaître votre marque.

De plus, le retour d'information fourni par une communauté s'avère inestimable pour l'optimisation des produits. Sans parler de la crédibilité et de la confiance que vous gagnez auprès de votre public cible en vous engageant auprès d'une communauté accueillante.

5. Personnalisez vos efforts de marketing en fonction de votre public cible

La personnalisation va au-delà de l'insertion du nom du client dans des modèles de courrier préétablis.

La personnalisation s'appuie sur l'analyse de vos données durement acquises pour ajuster et réorienter de manière dynamique vos efforts de marketing campagnes marketing . Il vous permet d'atteindre un public plus large sans dépenser d'argent dans des efforts de marketing inefficaces ciblant les mauvaises personnes.

Les intérêts des clients, leurs préférences d'achat, leur expérience, leurs données démographiques et l'historique de leurs transactions ont tous un rôle à jouer dans la création de campagnes de marketing personnalisées. Les clients réagiront favorablement lorsqu'ils verront des messages qui correspondent à leurs intérêts.

Avec ClickUp, vous pouvez envoyer des e-mails à partir de la plateforme, en gardant toute votre communication en un seul endroit et en vous évitant de changer d'outil.

Vous pouvez également améliorer le contenu de vos emails grâce aux capacités de l'IA de ClickUp, en rédigeant des textes attrayants et convaincants qui trouvent un écho auprès de votre public. Tableau blanc de la newsletter de ClickUp de ClickUp facilite également la création de lettres d'information attrayantes. Cette fonctionnalité offre un espace collaboratif pour le brainstorming, la planification et la conception des newsletters. Que vous travailliez seul ou en équipe, le tableau blanc facilite une collaboration transparente, garantissant que vos newsletters sont visuellement attrayantes et qu'elles transmettent efficacement votre message à votre public.

Le modèle de tableau blanc de ClickUp est conçu pour vous aider à créer, suivre et diffuser des lettres d'information.

Tâches de ClickUp et Vues couplé avec le Modèle de gestion de campagne ClickUp grâce à ClickUp, la gestion de projet de chaque campagne devient un processus simple. ClickUp est votre centre de référence pour tout, de la planification à l'exécution. C'est l'endroit où la collaboration se fait de manière transparente, ce qui facilite grandement votre vie professionnelle.

Le modèle de gestion de campagne marketing de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer les campagnes marketing du début à la fin.

6. Offrez des avantages à vos clients les plus fidèles

Mettez en place un programme de fidélisation pour retenir vos clients les plus fidèles et leur offrir une meilleure expérience.

Par exemple, lorsqu'un client fidèle souhaite acheter votre produit, accordez-lui une remise qui n'est pas offerte aux nouveaux visiteurs. Vous pouvez également leur offrir des fonctions de qualité de vie (QV) grâce à ClickUp, par exemple des temps d'attente plus courts grâce à L'automatisation des tâches basée sur les déclencheurs de ClickUp .

De même, fidélisez les acheteurs fréquents en leur offrant des cadeaux, des coupons de réduction exclusifs aux membres et d'autres avantages liés à la fidélité. Proposez un programme d'adhésion payant pour bénéficier de remises importantes - une méthode éprouvée pour constituer une base de clients fidèles.

7. Recueillez et affichez des témoignages d'utilisateurs qui aiment votre produit

Une collection de témoignages sur la page d'atterrissage a un double effet.

Tout d'abord, elle permet d'instaurer un climat de confiance et de favoriser la relation humaine avec votre produit. D'autre part, elle permet aux utilisateurs réels des produits de se sentir valorisés. Les témoignages montrent comment votre produit ou service a résolu un problème réel et a eu un impact positif sur la vie des gens.

Utilisez des témoignages d'utilisateurs réels sur votre site web, votre blog et vos canaux de médias sociaux pour les renvoyer à d'autres personnes. Le point de vue positif des utilisateurs réels encouragera d'autres personnes à essayer vos produits ou services. Modèle de conception d'étude de cas de ClickUp est un outil convivial et efficace qui simplifie la création d'études de cas convaincantes. Une mise en page structurée et intuitive vous guide à travers les éléments essentiels d'une étude de cas, garantissant une présentation professionnelle et percutante de vos réussites.

Le modèle d'étude de cas de ClickUp est conçu pour vous aider à capturer des idées et des perspectives à partir des commentaires de vos clients.

ClickUp comprend l'importance de recueillir des commentaires pour améliorer et affiner vos processus. C'est pourquoi la plateforme propose des formulaires conviviaux conçus pour les enquêtes de feedback. Ces formulaires Formulaires ClickUp sont personnalisables, ce qui vous permet de concevoir des enquêtes qui recueillent des informations spécifiques auprès de votre public. Les commentaires recueillis peuvent ensuite être analysés afin de prendre des décisions éclairées et d'améliorer vos projets ou services.

Le modèle de formulaire de retour d'information de ClickUp est conçu pour vous aider à recueillir les commentaires de vos clients et à organiser leurs données en un seul endroit.

Raconter des histoires avec du contenu

Les consommateurs sont aujourd'hui bombardés de publicités et de messages promotionnels. Cependant, la narration peut vous permettre de vous démarquer du reste de la foule.

Racontez des histoires convaincantes et crédibles qui résonnent - elles créent un lien authentique avec les clients tout en promouvant subtilement votre produit ou service.

Voici quelques façons d'intégrer cette puissante stratégie de marketing de croissance dans votre entreprise :

8. Utiliser le marketing vidéo axé sur la narration

L'intégration de la vidéo dans votre stratégie de marketing de croissance vous donnera une longueur d'avance sur vos concurrents. La narration par la vidéo est plus évocatrice et plus convaincante et peut faire des merveilles pour votre entreprise.

Les efforts de marketing de croissance vidéo axés sur la narration s'attachent à raconter l'histoire de votre entreprise d'un point de vue humain, au lieu d'utiliser des feuilles de calcul et des chiffres ternes et monotones.

La stratégie de marketing de croissance vidéo transmet efficacement l'histoire de votre marque et ce qu'elle représente, car les gens trouvent souvent les vidéos plus attrayantes que le contenu textuel.

Vous ne savez pas comment commencer ? ClickUp est là pour vous aider une fois de plus. Grâce à son IA intelligente, vous pouvez composer des scripts vidéo qui touchent les clients. Utiliser ClickUp Docs pour les sauvegarder et les partager sans effort avec les esprits créatifs de votre organisation.

Tirez parti de la puissance de Suivi de production ClickUp pour vous aider à produire des vidéos de qualité dans les délais impartis grâce à son pipeline de production intégré.

Le modèle de suivi de production de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer et à suivre la progression de vos flux de production.

9. Utiliser les médias sociaux

Le marketing des médias sociaux est aujourd'hui une évidence, en particulier pour une stratégie de marketing de croissance réussie.

Tout d'abord, les consommateurs s'attendent à ce que vous ayez une solide présence sur les médias sociaux. Ensuite, si vous ne tirez pas parti des médias sociaux pour promouvoir vos produits ou services, vous passez à côté d'un important vivier de clients potentiels. Enfin, les médias sociaux sont un excellent moyen de faire rayonner la personnalité et la voix de votre marque et de sortir du lot.

Tout en étant économique, le marketing sur les médias sociaux permet à votre contenu promotionnel d'atteindre un grand nombre de clients potentiels et fidèles. Pour tirer le meilleur parti du marketing sur les médias sociaux, identifiez votre public cible, analysez le comportement des utilisateurs et procédez à la compilation des données et à l'utilisation des outils de marketing sur les médias sociaux des outils d'analyse des médias sociaux .

Suivez et observez vos concurrents, apprenez de leurs erreurs et adaptez votre contenu aux tendances du marché.

10. Publier des articles de blog optimisés pour le référencement

Le référencement a toujours été une question de croissance. Il se concentre sur l'optimisation du contenu afin d'améliorer la visibilité en ligne et le classement dans les SERP.

Un référencement efficace exige une solide compréhension des algorithmes des moteurs de recherche et des facteurs de classement. Ensuite, il y a la partie la plus vitale du référencement : la recherche de mots-clés. Le développement d'une stratégie de mots-clés appropriée est un moyen sûr de cimenter la génération de leads par le biais du SEO. Avons-nous mentionné que ClickUp propose également des modèles de recherche de mots-clés ?

Une fois que vous maîtrisez le référencement, utilisez vos articles de blog pour diriger le trafic vers la page de votre produit ou service et aider votre entreprise à atteindre des taux de conversion de prospects plus élevés.

Études de cas d'une véritable réussite en matière de marketing de croissance

Examinons des exemples d'entreprises et de marques qui ont appliqué avec succès des stratégies de marketing de croissance pour obtenir un succès durable.

1. Dropbox

via Boîte de dépôt L'un des plus grands acteurs du secteur du stockage en nuage, Dropbox a atteint une valorisation étonnante de 10 milliards de dollars en 2018 sans dépenser beaucoup en publicité. Comment y sont-ils parvenus ?

Dropbox s'est fortement appuyé sur les recommandations, en mettant en place un système de recommandation dans le produit. Et elle l'a fait de manière intelligente.

Dropbox offrait aux utilisateurs un espace de stockage supplémentaire gratuit lorsqu'un nouvel utilisateur s'inscrivait au service en utilisant le lien ou le code de parrainage de l'ancien utilisateur. Cette approche a encouragé les utilisateurs à inviter leurs amis et leur famille à utiliser la plateforme et a permis de créer une base fidèle de clients réguliers.

Dropbox est un excellent exemple de la manière dont les entreprises peuvent atteindre une croissance rapide et explosive en exploitant la puissance de la stratégie de marketing de croissance par recommandation.

L'un des principaux enseignements de la réussite de Dropbox est l'importance de la simplicité. L'entreprise a créé un programme de parrainage simple et facile à comprendre, sans conditions compliquées.

2. TikTok

via TikTok Qui ne connaît pas (ou n'utilise pas) TikTok de nos jours ? La popularité stupéfiante de l'application a même créé une nouvelle niche pour les créateurs de contenu : les TikTokers.

TikTok a fièrement enregistré un chiffre d'affaires de 215 % de croissance de la valeur de la marque et figure parmi les marques de médias et de divertissement les plus en vue sur la scène mondiale.

L'énorme popularité de TikTok peut être attribuée, en grande partie, à la stratégie de marketing de croissance des influenceurs.

TikTok s'est associé à des personnalités des médias sociaux, principalement des blogueurs et des influenceurs, qui disposaient déjà d'un large public sur d'autres plateformes. Ces créateurs ont ensuite commencé à publier du contenu sur TikTok et l'ont partagé avec leurs adeptes sur d'autres plateformes.

Tout en se concentrant sur une stratégie de marketing d'influence et de croissance créative, TikTok a également gardé un œil sur la génération Z et la génération du millénaire. Elle a adapté sa plateforme aux besoins et aux intérêts de la jeune génération. Cette approche personnalisée a largement contribué à propulser TikTok dans les charts de l'App Store dans le monde entier.

Le succès de TikTok est un exemple clair de la puissance de la stratégie de marketing de croissance des influenceurs et de l'utilisation intelligente des médias sociaux. Il souligne l'importance d'adapter un produit aux souhaits et aux besoins de son public cible ; l'accent mis par TikTok sur les jeunes est un argument de vente clé.

3. Airbnb

via AirBnB Airbnb, l'entreprise mondiale de location de vacances, a vu le jour en 2008. Elle s'est heurtée à un certain scepticisme en raison du concept peu conventionnel de partage de logements par des étrangers.

Aujourd'hui, Airbnb a réussi un coup de maître avec une Une introduction en bourse évaluée à plus de 100 milliards de dollars . Comment une idée apparemment saugrenue a-t-elle pu atteindre le grand public et devenir une entreprise mondiale ?

Certainement pas par les méthodes de marketing traditionnelles.

Au lieu de dépenser en publicité et en promotions, Airbnb laisse le contenu généré par les utilisateurs faire le gros du travail. Seuls 30 % des contenus sont créés en interne, le reste étant généré et diffusé par les utilisateurs.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur les comptes Instagram, Facebook et Twitter d'Airbnb pour être accueilli par des centaines de photos, de vidéos et d'autres contenus envoyés par les utilisateurs. Il s'agit là d'une stratégie efficace de développement de la communauté et des médias sociaux.

Outre l'accent mis sur la communauté et le contenu généré par les utilisateurs, Airbnb a adopté une stratégie de marketing de croissance multicanal sur les médias sociaux. Airbnb utilise différentes plateformes de médias sociaux pour répondre à des contenus uniques et différents. Par exemple, sa chaîne YouTube est axée sur les carnets et les vlogs de voyage, tandis que son site Instagram présente les meilleurs et les plus récents logements Airbnb.

Démarrer avec le marketing de croissance avec ClickUp

Vous vous trompez si vous n'exploitez pas les canaux de marketing de croissance pour stimuler votre activité.

Bien que la croissance ne doive pas toujours être le seul objectif de votre entreprise, elle doit être une priorité à laquelle vous accordez régulièrement de l'attention.

Les stratégies de marketing de croissance dont nous avons parlé ont fait leurs preuves et, lorsqu'elles sont mises en œuvre correctement, elles peuvent améliorer vos relations avec les clients tout en augmentant vos bénéfices. Contrairement au marketing traditionnel, les stratégies de marketing de croissance sont une voie à sens unique pour obtenir un succès durable dans un environnement commercial hyperconcurrentiel.

Et devinez ce qui peut vous aider tout au long de votre parcours de croissance ? ClickUp, bien sûr. Ses fonctionnalités complètes de gestion de projet et d'automatisation du marketing peuvent s'adapter à votre entreprise. Avec ClickUp, vous pouvez définir et atteindre des objectifs de croissance réalistes tout au long du parcours du client.

Venez l'essayer par vous-même et constatez la magie de ClickUp. S'inscrire à ClickUp gratuitement !