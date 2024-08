10 meilleurs outils logiciels de croissance pilotée par le produit (PLG) en 2024

Toutes les entreprises se préoccupent de leur coût d'acquisition client (CAC) - le coût d'acquisition d'un client. Il s'agit souvent d'un coût mixte qui inclut les effectifs de vente et de marketing, les dépenses publicitaires, etc.

De même, chaque entreprise se préoccupe de l'amortissement du CAC, c'est-à-dire du temps qu'il faut pour récupérer le CAC auprès des clients sous forme de revenus.

Dans le cadre d'une stratégie traditionnelle de mise sur le marché (GTM), les entreprises s'appuient fortement sur les efforts de marketing et de vente sortants. Cela se traduit par un CAC élevé, alimenté par les coûts des effectifs et le budget des campagnes publicitaires destinées à soutenir cette stratégie.

Un modèle plus efficace est ensuite apparu : la stratégie d'Inbound Marketing défendue par des entreprises telles que Hubspot. L'investissement a été consacré à la création d'une marque et d'un leadership éclairé par le biais du contenu, et les clients vous ont trouvé par le biais des moteurs de recherche de manière organique. Cela a permis de faire baisser les coûts du CAC.

La prochaine étape de cette évolution est la croissance axée sur le produit, qui consiste à placer le produit au centre de la stratégie de croissance, à réduire les coûts d'exploitation et le temps de retour sur investissement, et à favoriser l'évolutivité et la rentabilité.

Qu'est-ce que la croissance par le produit ?

La croissance basée sur le produit (PLG) est une stratégie commerciale dans laquelle votre produit est le principal moteur de l'acquisition, de la fidélisation et de l'expansion de la clientèle. Elle se concentre sur la création d'une expérience utilisateur attrayante qui permet aux clients de découvrir, d'adopter et de tirer de la valeur de votre produit avec un minimum de friction.

Une stratégie PLG consiste à tirer parti de votre produit pour attirer, engager et fidéliser les utilisateurs. Au lieu de s'appuyer uniquement sur les efforts traditionnels de vente et de marketing, la stratégie PLG met l'accent sur la valeur inhérente de votre produit et vise à stimuler la croissance par la satisfaction des utilisateurs.

Qu'est-ce qu'un logiciel de croissance pilotée par le produit ?

Les logiciels de croissance axés sur le produit vous aident à mettre en œuvre une stratégie de croissance axée sur le produit, en mettant l'accent sur les fonctionnalités centrées sur l'utilisateur, l'analyse et la gestion de l'information Automatisation de l'IA pour stimuler la croissance tout au long du cycle de vie du client - acquisition, monétisation, fidélisation, expansion et défense des intérêts.

L'objectif est de transformer les utilisateurs en abonnés payants ou en acheteurs, le produit étant la principale source de revenus moteur de croissance et du chiffre d'affaires.

Les outils de croissance axés sur les produits vous aident :

Offrir aux utilisateurs des moments de bonheur et une valeur commerciale

Présenter la meilleure utilisation de votre produit

Recueillir des données précieuses sur l'utilisation du produit,

Recueillir les commentaires des clients,

Comprendre le comportement des utilisateurs,

Améliorer l'expérience de l'utilisateur

Augmenter votre taux de fidélisation

Quelle est la différence entre la croissance PLG et la croissance basée sur les ventes ? Quelle est la meilleure solution ?

La croissance axée sur les produits et la croissance axée sur les ventes sont des approches très différentes de la croissance de l'entreprise. Voici un aperçu de leurs différences :

Le PLG est souvent considéré comme plus évolutif et plus rentable une fois que le produit a gagné en popularité, car il repose moins sur des efforts de vente à forte intensité de main d'œuvre.

La plupart des entreprises qui réussissent utilisent une approche hybride, en se concentrant dans un premier temps sur un modèle PLG. Une fois que le produit a pris de l'ampleur, elles passent à un modèle d'aide à la vente pour répondre aux besoins d'échelle et d'expansion.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de croissance pilotée par le produit ?

Le choix du meilleur outil de croissance pilotée par le produit (PLG) nécessite une approche réfléchie. Voici un guide rapide :

Interface conviviale: Recherchez un outil doté d'une interface intuitive et conviviale. Il s'agit d'un outil que votre équipe peut facilement adopter sans avoir besoin d'une formation approfondie

Recherchez un outil doté d'une interface intuitive et conviviale. Il s'agit d'un outil que votre équipe peut facilement adopter sans avoir besoin d'une formation approfondie Capacités d'intégration: Vérifiez si l'outil PLG s'intègre de manière transparente dans votre pile logicielle existante, en particulier avec des outils tels que les plateformes de CRM, d'analyse de produits et de communication

Vérifiez si l'outil PLG s'intègre de manière transparente dans votre pile logicielle existante, en particulier avec des outils tels que les plateformes de CRM, d'analyse de produits et de communication Évolutivité: Assurez-vous que le logiciel est évolutif et qu'il peut gérer une utilisation accrue au fur et à mesure que votre base d'utilisateurs se développe

Assurez-vous que le logiciel est évolutif et qu'il peut gérer une utilisation accrue au fur et à mesure que votre base d'utilisateurs se développe **L'outil doit fournir des informations exploitables sur le comportement et l'engagement des utilisateurs

Sécurité et conformité: Assurez-vous que l'outil de croissance piloté par le produit est conforme aux normes de sécurité de l'industrie

Les 10 meilleurs outils logiciels de croissance pilotée par le produit à utiliser en 2024

1. ClickUp

Explorez ClickUp pour gérer votre gestion de produits avec la puissance de l'IA, plus de 15 vues et l'automatisation des tâches Cliquez sur l'icône offre un service de solution de gestion des produits avec des fonctionnalités polyvalentes pour l'ensemble du cycle de développement des produits, de l'idée à l'exécution et au suivi.

L'outil met l'accent sur une expérience centrée sur l'utilisateur, avec un logiciel accessible et attrayant et des fonctionnalités variées Modèles ClickUp pour démarrer votre parcours du produit .

La personnalisation de ClickUp s'adresse à différentes équipes de projet. Examinons les principales caractéristiques de ClickUp :

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Utilisez des recettes d'automatisation prédéfinies dans ClickUp ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus Automatisation de ClickUp : Rationalisez les flux de travail et réduisez les tâches répétitives. Gagnez un temps précieux et améliorez l'expérience client en minimisant le travail manuel

Utilisez ClickUp pour concevoir des flux de travail avec des fonctionnalités pratiques telles que des tableaux blancs, des cartes mentales, des automatisations et de nombreux modèles ClickUp Mind Maps Visualisez l'ensemble du cycle de développement d'un produit pour vos équipes commerciales, telles que les ventes, le marketing et la conception. Fournissez de la transparence non seulement à vos équipes de produits internes, mais aussi aux utilisateurs externes, en les informant sur le processus de développement du produit les projets futurs du produit et améliorer l'engagement des clients ClickUp Tasks : Construisez une entreprise de croissance axée sur les produits en gérant et en organisant diverses tâches liées à différents projets. Choisissez parmi plus de 35 ClickApps pour personnaliser vos tâches et collaborer en toute transparence avec votre équipe

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus rapidement, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses par courriel, et plus encore ClickUp AI : Incorporez de nouvelles fonctionnalités dans votre produit et utilisez plus de 100 Outils d'IA pour optimiser votre processus de développement de produits. Rédigez des documents d'exigences produit (PRD), créez un contenu produit convaincant, concevez des études de test utilisateur et élaborez des plans de test plus rapidement que d'habitude ClickUp Views : Alignez votre entreprise sur une stratégie de croissance axée sur les produits, en améliorant l'engagement des utilisateurs et en permettant l'auto-exploration de la plateforme. Choisissez parmi les différentes options d'affichage - Liste, Tableau, Boîte, Calendrier, etc. - pour visualiser vos projets en un coup d'œil et filtrer, trier et regrouper les différentes tâches/projets

Limitations de ClickUp

Il peut être difficile de naviguer dans l'application mobile en raison de la multiplicité des tableaux et de l'étendue des fonctionnalités

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp ratings and reviews

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Raffineur

via Raffineur Refiner est un logiciel de feedback client et de solution d'enquête qui vous permet de mener des enquêtes personnalisées, de générer un feedback utilisateur, de mener des études de marché et de centraliser toutes vos données d'enquête.

Cet outil de croissance pilotée par le produit (PLG) a été conçu pour les entreprises de produits web et mobiles et fonctionne le mieux pour les entreprises SaaS axées sur les données. Obtenez de meilleures informations sur la satisfaction et les besoins des clients, en améliorant la fidélisation des utilisateurs grâce à des améliorations appropriées des produits.

Refiner meilleures caractéristiques

**Utilisez les modèles d'enquête prêts à l'emploi de Refiner ou créez une enquête entièrement personnalisable. Créez des micro-enquêtes avec les 12 types de questions, y compris NPS, CSAT, CTA, et plus encore, pour recueillir les commentaires des utilisateurs

Segmentation des utilisateurs: Segmentez votre base de clients pour cibler des groupes spécifiques pour les enquêtes, ce qui vous permet de recueillir les commentaires des publics souhaités au lieu d'un groupe général

Segmentez votre base de clients pour cibler des groupes spécifiques pour les enquêtes, ce qui vous permet de recueillir les commentaires des publics souhaités au lieu d'un groupe général Intégration:Intégration avec des logiciels tiers outils de gestion de projet comme Segment, Google Sheets, Make, Zapier et d'autres pour acquérir une connaissance approfondie et un retour d'information de la part des clients

Limites de Refiner

Refiner ne prend pas en charge l'inclusion d'audio, de vidéo ou d'images dans le questionnaire d'enquête

Prix de Refiner

Version d'essai: Gratuite

Gratuite Essentiels: 79 $/mois facturés annuellement (idéal pour les entreprises en phase de démarrage)

79 $/mois facturés annuellement (idéal pour les entreprises en phase de démarrage) Croissance: 199 $/mois facturés annuellement (idéal pour les entreprises ayant besoin d'enquêtes personnalisées)

199 $/mois facturés annuellement (idéal pour les entreprises ayant besoin d'enquêtes personnalisées) Entreprise:Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

3. Tableau des produits

via Tableau des produits Productboard est un logiciel de gestion de produits conçu pour aider les équipes de produits, les équipes de vente et les autres acteurs de l'entreprise à collecter, hiérarchiser et gérer les idées de produits.

Il fournit une plateforme aux chefs de produit et à vos équipes pour fournir le bon produit qui répond le mieux aux besoins de vos utilisateurs.

Les meilleures caractéristiques de Productboard :

**Obtenez des résumés générés par l'IA et compilés à partir de diverses sources, ce qui vous permet de mieux comprendre les besoins des clients. Personnalisez les tableaux d'analyse pour mettre en évidence les commentaires cruciaux des clients afin que votre équipe marketing/vente puisse se concentrer sur la création de stratégies de croissance axées sur les produits et sur l'augmentation de la satisfaction des clients

Des feuilles de route dynamiques: Restez informé tout au long du développement du produit en suivant les progrès réalisés. Intégrer le flux de travail en restant connecté et synchronisé avec vos équipes de vente et de marketing

Restez informé tout au long du développement du produit en suivant les progrès réalisés. Intégrer le flux de travail en restant connecté et synchronisé avec vos équipes de vente et de marketing **Les priorités : segmentez et hiérarchisez les idées de projets et les commentaires des clients afin d'orienter les ressources de l'entreprise vers le développement d'un produit réellement nécessaire sur le marché

Limitations de Productboard

Tableau des produits le prix est plus élevé

Liste d'intégration limitée

Prix de Productboard

Version d'essai: Gratuite

Gratuite Essentiels: 20 $ par créateur/mois facturé annuellement (adapté aux particuliers)

20 $ par créateur/mois facturé annuellement (adapté aux particuliers) Pro: 80 $ par maker/mois facturé annuellement (adapté aux petites équipes)

80 $ par maker/mois facturé annuellement (adapté aux petites équipes) Entreprise: Tarification personnalisée (adaptée aux organisations)

G2: 4.3/5 (230+ commentaires)

4.3/5 (230+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (140+ avis)

4. Mixpanel

via Mixpanel Mixpanel propose des solutions analytiques aux entreprises axées sur les produits, en se concentrant principalement sur le suivi et l'analyse de l'interaction et de l'engagement des utilisateurs avec les applications web et mobiles.

Avec Mixpanel, vous pouvez comprendre le comportement des utilisateurs et leurs points de douleur, optimiser votre produit pour une croissance centrée sur l'utilisateur et l'aligner sur une stratégie axée sur le produit.

Les meilleures caractéristiques de Mixpanel

Rapports de flux : Analysez le parcours de vos utilisateurs et identifiez les points d'abandon. Optimisez les processus clés et les cycles de développement des produits afin d'augmenter votre chiffre d'affairesfidélisation des clients *Analyse des cohortes: Segmentez vos utilisateurs et créez des _cohortes d'utilisateurs, en regroupant les clients sur la base de leur comportement et de leurs habitudes. Ciblez des cohortes d'utilisateurs spécifiques et envoyez des encouragements et des notifications personnalisés

Limites de Mixpanel

Les personnes qui utilisent Mixpanel pour la première fois peuvent trouver l'interface utilisateur trop lourde et peu intuitive

L'assistance clientèle est lente et inférieure à la moyenne

Prix de Mixpanel

Débutant: Gratuit (20 événements par mois)

Gratuit (20 événements par mois) Croissance: 20$/mois (inclut un nombre illimité de rapports sauvegardés)

20$/mois (inclut un nombre illimité de rapports sauvegardés) Entreprise: $833/mois (inclut toutes les fonctionnalités avancées)

G2: 4.6/5 (1080+ commentaires)

4.6/5 (1080+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (125+ commentaires)

5. Caméléon

via Caméléon Chameleon est un logiciel d'adoption numérique (DAP) conçu pour les entreprises SaaS.

Que vous soyez chef de produit ou que vous fassiez partie d'une équipe de développement de produits, ce logiciel améliore l'adoption et l'engagement des utilisateurs au sein de vos produits logiciels en créant des expériences utilisateur personnalisées et hautement personnalisables.

Les meilleures caractéristiques de Chameleon

Les visites de produits: Aidez les clients à mieux comprendre votre produit en créant des visites de produits étape par étape. Partagez des démonstrations de produits interactives qui guident les utilisateurs vers les fonctionnalités clés et les nouvelles versions

Aidez les clients à mieux comprendre votre produit en créant des visites de produits étape par étape. Partagez des démonstrations de produits interactives qui guident les utilisateurs vers les fonctionnalités clés et les nouvelles versions **Recueillez les commentaires de vos clients directement à partir de votre produit/logiciel à l'aide de micro-enquêtes et d'enquêtes à boutons multiples, en obtenant un taux de réponse jusqu'à 3 fois supérieur

Lanceurs: Créez des liens utiles, des chemins vers les caractéristiques du produit et des listes de contrôle pour vos clients grâce à des widgets personnalisables dans l'application

Limitation du caméléon

Il existe des bugs mineurs dans la nouvelle interface utilisateur qui peuvent rendre la navigation fastidieuse

Prix de Chameleon

Barre d'outils: Gratuit (recherche CMD+K disponible)

Gratuit (recherche CMD+K disponible) Démarrage: 279$/mois (idéal pour construire une expérience personnalisée)

279$/mois (idéal pour construire une expérience personnalisée) Croissance: $1250/mois (idéal pour la mise à l'échelle)

$1250/mois (idéal pour la mise à l'échelle) Entreprise: Tarification personnalisée (idéal pour gérer plusieurs produits)

Chameleon ratings and reviews

G2: 4.4/5 (150+ commentaires)

4.4/5 (150+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

6. Tableau

via Tableau Tableau est une plateforme d'analyse visuelle complète dotée de capacités d'IA, qui vous permet d'explorer les données d'utilisation des produits, de prendre des décisions éclairées et de rationaliser les tâches à grande échelle.

Que ce soit dans le nuage, sur site ou intégré à Salesforce CRM, Tableau fournit une plateforme d'analyse approfondie avec des capacités d'IA/ML, de gouvernance et de collaboration.

Les meilleures fonctionnalités de Tableau

VizQL (Visual Query Language): Convertit les actions de l'utilisateur en requêtes, facilitant ainsi la visualisation et l'analyse des données

Convertit les actions de l'utilisateur en requêtes, facilitant ainsi la visualisation et l'analyse des données Version mobile: Utilisez l'application mobile pour créer des tableaux de bord et des mises en page sans faire de compromis sur les fonctionnalités et la visualisation

Limites de Tableau

Vous devez avoir des connaissances en SQL pour créer des ensembles de données complexes à partir de sources de données multiples

Prix de Tableau

Tableau Viewer: $15/utilisateur/mois

$15/utilisateur/mois Tableau Explorer: 42 $/utilisateur/mois

42 $/utilisateur/mois Tableau Creator: 70 $/utilisateur/mois

Tableau ratings and reviews

G2: 4.4/5 (1950+ commentaires)

4.4/5 (1950+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (2150+ avis)

7. Pilote utilisateur

via Pilote utilisateur Userpilot aide votre produit à se développer en améliorant l'activation des utilisateurs, les conversions d'essai et l'augmentation des revenus grâce à des expériences in-app.

Optimisez l'accueil des utilisateurs pour augmenter les conversions d'essai en paiement, améliorez l'engagement des utilisateurs pour une meilleure rétention, et découvrez des opportunités d'expansion avec des enquêtes in-app grâce à Userpilot.

Les meilleures caractéristiques de Userpilot

L'adoption des fonctionnalités: Guide les utilisateurs vers les fonctionnalités clés et les mises à jour avec des messages in-app, des explications et des infobulles, augmentant ainsi l'adoption des fonctionnalités et du produit, ce qui est crucial pour une croissance basée sur le produit

Guide les utilisateurs vers les fonctionnalités clés et les mises à jour avec des messages in-app, des explications et des infobulles, augmentant ainsi l'adoption des fonctionnalités et du produit, ce qui est crucial pour une croissance basée sur le produit Interface utilisateur dynamique: Créez des modèles d'interface utilisateur interactifs et multiples en choisissant parmi diverses options telles que les modales, les curseurs, les infobulles, les listes de contrôle, etc

Limitations de Userpilot

Le prix est élevé par rapport à d'autres sur la liste

Les utilisateurs signalent des performances lentes lors de l'exécution d'actions multiples

Prix de Userpilot

Démarrage: 249$/mois (facturé annuellement)

249$/mois (facturé annuellement) Croissance: 499$/mois (facturé annuellement)

499$/mois (facturé annuellement) Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (220+ commentaires)

4.6/5 (220+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (55+ avis)

8. ChartMogul

via ChartMogul ChartMogul est une plateforme d'analyse des abonnements et de reconnaissance des revenus conçue pour les entreprises SaaS (Software as a Service) et autres modèles d'abonnement.

Elle vous aide à analyser vos indicateurs d'abonnement tels que le revenu mensuel récurrent (MRR), le revenu annuel récurrent (ARR) et le revenu moyen par utilisateur (ARPU) afin que vous puissiez prendre des décisions fondées sur des données.

ChartMogul meilleures caractéristiques

Intégration: Connexion facile à diverses applications de facturation et passerelles de paiement, réduisant ainsi la saisie manuelle des données

Connexion facile à diverses applications de facturation et passerelles de paiement, réduisant ainsi la saisie manuelle des données Conversion de devises: Il prend en charge 169 devises et convertit automatiquement les devises étrangères dans votre devise principale

Limites de ChartMogul

Support client limité

Options de personnalisation limitées

Prix de ChartMogul

Lancement: Gratuit (pour moins de 10K$ de MRR)

Gratuit (pour moins de 10K$ de MRR) **100 $/mois (pour plus de 10 000 $ de MRR)

Volume: Tarification personnalisée (pour les entreprises de grande envergure)

G2: 4.6/5 (98 commentaires)

4.6/5 (98 commentaires) Capterra: 4.7/5 (42 commentaires)

9. Segment

via Segment Segment est une plateforme de données clients (CDP) qui fournit des données approfondies sur les clients et aide les entreprises à recueillir les commentaires des clients, ainsi qu'à nettoyer et à organiser les données sur les produits.

Le caractère d'entreprise du logiciel garantit des niveaux élevés d'intégrité et de qualité des données. Cela vous donnera la confiance nécessaire pour lancer des déclencheurs et des campagnes intelligents basés sur l'automatisation pour vos clients.

Segment meilleures caractéristiques

Segmentation de la clientèle: Créez et gérez des segments de clientèle basés sur le comportement, les attributs et le parcours de l'utilisateur afin de créer des stratégies de marketing ciblées

Créez et gérez des segments de clientèle basés sur le comportement, les attributs et le parcours de l'utilisateur afin de créer des stratégies de marketing ciblées Engagement de l'audience: Offre une vue complète de votre audience en temps réel et stimule l'engagement des utilisateurs en activant plus de 450 outils marketing

Offre une vue complète de votre audience en temps réel et stimule l'engagement des utilisateurs en activant plus de 450 outils marketing Efficacité de l'ingénierie: Collecte de données analytiques sur n'importe quelle plateforme à l'aide d'une API unique et rationalisation du développement en construisant des intégrations avec seulement 10 lignes de JavaScript

Limitations des segments

Le partage de données financières avec une plateforme tierce peut poser des problèmes de sécurité et de confidentialité

Prix du segment

Gratuit: 0$/mois (1000 visiteurs/mois)

0$/mois (1000 visiteurs/mois) Équipe: 120 $/mois (10 000 visiteurs/mois)

120 $/mois (10 000 visiteurs/mois) Entreprise:Tarification personnalisée

Segment ratings and reviews

G2: 4.6/5 (510+ commentaires)

4.6/5 (510+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (70+ avis)

10. Baremetrics

via Baremetics Baremetrics est un logiciel qui fournit des analyses et des informations sur les abonnements.

Si votre entreprise repose sur des modèles d'abonnement, Baremetrics vous permet de suivre et de comprendre le comportement de vos clients et d'obtenir plus d'informations sur vos revenus.

Les meilleures caractéristiques de Baremetrics

**Obtenez des informations détaillées sur le parcours client et les annulations de clients, avec les raisons pour identifier les lacunes de votre produit et les améliorer

**Prévision : prédisez les revenus futurs de votre produit par abonnement afin de prendre des décisions fondées sur des données et d'améliorer l'adoption de votre produit

Limites de Baremetrics

Il ne convient qu'aux entreprises basées sur l'abonnement

Prix de Baremetrics

Recover: $58/mois (garantie ROI)

$58/mois (garantie ROI) Metrics: $108/mois (informations commerciales)

$108/mois (informations commerciales) Instructions sur les annulations : 108 $/mois

Baremetrics ratings and reviews :

G2: 4.5/5 (60+ reviews)

4.5/5 (60+ reviews) Capterra: Pas assez d'avis

Choisissez le meilleur outil de croissance piloté par le produit pour votre équipe

La polyvalence du PLG permet à votre entreprise de s'aligner sur les attentes des utilisateurs en termes de valeur immédiate, d'évolutivité et de rentabilité. Elle aide votre produit à devenir la force centrale d'une croissance soutenue.

Avec le bon logiciel de croissance pilotée par le produit, créez un moteur de croissance centré sur l'utilisateur qui stimule la communauté et la défense des intérêts des clients et assure un succès durable sur le marché.

Que vous choisissiez d'empiler certains de ces outils de croissance axés sur le produit ou d'opter pour le logiciel tout-en-un Application ClickUp investissez dans PLG pour rendre vos clients heureux et fidèles !