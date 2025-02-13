7 modèles gratuits d'invites AI pour ChatGPT

Dans le passé, les experts en productivité recommandaient souvent des livres de développement personnel et des techniques de gestion du temps. Vous vous souvenez quand YouTube regorgeait de vidéos sur Pomodoro et Eat the Frog ?

De nos jours, tout repose sur l'utilisation d'outils d'IA (en particulier les moteurs GenAI).

👀 Le saviez-vous ? Les directeurs financiers peuvent doubler la productivité de leurs employés en trois ans en intégrant l'IA dans leurs processus opérationnels.

Si vous souhaitez améliorer votre productivité grâce à l'IA, une excellente astuce consiste à compléter vos flux de travail avec des modèles IA. Grâce à ces modèles, vous pouvez accélérer l'ensemble de vos flux de travail et gagner du temps lors de la phase d'invite, d'instructions.

Et voici plus de 50 modèles IA sur tous les sujets, de la rédaction d'une lettre de motivation pour l'emploi de vos rêves à la création d'une application, pour que vous puissiez vous lancer immédiatement.

Et si vous souhaitez commencer à utiliser un assistant IA capable de faire tout cela et bien plus encore, essayez ClickUp Brain!

Que sont les modèles IA ?

Les modèles IA sont des structures prêtes à l'emploi qui vous aident à générer différents types de contenu, d'images ou de code via un moteur GenAI. En fournissant un plan de base, les modèles IA vous aident à indiquer à votre assistant IA « ce » dont vous avez besoin et « comment » vous en avez besoin.

Par exemple, supposons que vous souhaitiez utiliser l'IA pour la documentation.

Si vous utilisez simplement des invites telles que « Rédigez un document technique expliquant comment configurer un nouveau serveur », vous devrez expliquer quelles informations votre moteur d'IA doit générer et le format dans lequel vous souhaitez les obtenir.

Si vous rédigez 100 pages techniques, répétez ce processus 100 fois. Cela représente une perte de temps considérable.

Une meilleure option consiste à créer un modèle IA avec des champs tels que :

Introduction Objectif du document Aperçu du processus

Aperçu du processus

Configuration logicielle requise

Instructions étape par étape

Problèmes courants et solutions

Résumé du processus

Ressources supplémentaires

Désormais, il vous suffit de remplir ce modèle chaque fois que vous devez créer un document. C'est un moyen simple de garantir la cohérence et la qualité de vos documents.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'IA ?

La qualité du résultat généré dépend du modèle d'IA que vous utilisez. Il est important d'en choisir un qui soit adapté à la tâche à accomplir. Il doit également être facile à utiliser et à personnaliser.

Découvrons les facteurs clés qui font un modèle IA de haute qualité :

Structure logique : le modèle doit présenter un flux logique, guidant les utilisateurs étape par étape tout au long du processus

Espace réservé bien défini : les espaces réservés doivent être marqués afin que les utilisateurs sachent quoi ajouter dans chaque champ du formulaire

Invites ouvertes : le modèle doit inclure des invites ouvertes pour encourager la créativité et l'originalité

Options de personnalisation : facile à modifier en quelques clics pour s'adapter à différents secteurs, scénarios et cas d'utilisation

Évolutivité : le modèle doit pouvoir gérer des projets à grande échelle et générer un volume important de contenu si nécessaire

Enfin, préférez toujours un modèle spécifique à un cas d'utilisation plutôt qu'un modèle générique, car il est plus susceptible de vous fournir des résultats pertinents.

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes les informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec le gestionnaire de connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

plus de 50 modèles IA pour divers cas d'utilisation

Maintenant que nous avons vu ce qui fait un bon modèle d'IA, voici une collection de plus de 50 modèles d'IA qui vous aideront à en faire plus en moins de temps.

Modèles IA pour les spécialistes du marketing

Ces modèles IA peuvent aider les spécialistes du marketing à planifier des campagnes et à générer du contenu tel que des articles de blog, des e-mails et des textes publicitaires rapidement, de manière cohérente et en accord avec l'image de marque.

1. Modèle d'invite, d'instructions et de suggestions pour les articles de blog

Télécharger ce modèle Modèle d'invite, d'instructions et de modèle ClickUp AI pour les articles de blog

En fournissant un cadre structuré, le modèle ClickUp AI Prompt for Blog Posts aide les spécialistes du marketing à définir rapidement et efficacement les objectifs de campagne, les publics cibles, les messages clés, les canaux et bien plus encore pour leur blog.

Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires aux champs par défaut fournis dans le modèle. Par exemple, saisissez des informations spécifiques à la campagne, telles que l'allocation budgétaire (pour les publicités) ou les indicateurs clés de performance (évènements).

✨Idéal pour : les agences de marketing qui mènent de nombreuses campagnes et souhaitent disposer d'un brief cohérent à partager avec leurs clients

2. FAQ (modèle de foire aux questions) par Jasper

via Jasper

Google donnant la priorité aux FAQ dans les blogs, les sites web et même les documents d'aide, les spécialistes du marketing doivent les intégrer partout. C'est là que le modèle FAQ (Foire aux questions) de Jasper entre en jeu.

Ajoutez une liste de vos FAQ et des instructions spécifiques, telles que la demande de réponses sous forme de liste à puces, à l'invite de Jasper. Vous pouvez ajouter des informations sur les produits à l'onglet Connaissances de Jasper en tant que tâche unique et mentionner si vous avez besoin que son moteur d'IA sélectionne des informations spécifiques pour les questions relatives à un produit.

✨Idéal pour : les rédacteurs SEO et les rédacteurs de documentation d'aide qui écrivent beaucoup de FAQ

À lire également : Comment intégrer l'IA à votre site web

3. Modèle de page d'accueil par Jasper

via Jasper

La plupart des entreprises disposent de plusieurs pages d'accueil pour présenter leurs fonctionnalités, leurs services ou leurs produits. Et si vous évoluez dans le domaine du commerce électronique, ce nombre peut atteindre 500, selon le site web et le nombre de produits.

Le modèle de page de destination de Jasper est un modèle privilégié, car il divise votre page en description, avantages et structure, vous offrant ainsi un format cohérent pour générer en masse des pages de produits ou de fonctionnalités et faire évoluer la production de contenu.

✨Idéal pour : les rédacteurs web, en particulier dans le domaine du commerce électronique, où ils rédigent de nombreuses descriptions de produits

4. Modèle de séquence d'e-mails par Jasper

via Jasper

L'e-mail est l'un des outils préférés des spécialistes du marketing, notamment parce qu'il est facile de suivre les performances des campagnes par e-mail à l'aide d'indicateurs de performance clés (KPI) tels que les taux d'ouverture et de clic. L'e-mail est donc un canal de distribution incontournable, qu'il s'agisse de lancer un produit, de créer un ressource téléchargeable comme un ebook ou d'accueillir un nouveau client.

Avec le modèle de séquence d'e-mails de Jasper, il vous suffit d'indiquer à l'IA de Jasper l'objectif de l'e-mail (inciter les gens à télécharger votre ebook) et le nombre d'e-mails dont vous avez besoin dans la séquence, et Jasper générera automatiquement votre séquence d'e-mails.

💡Conseil de pro : en utilisant l'invite d'image du modèle, vous disposez également d'une bannière prête à être envoyée avec votre e-mail.

✨Idéal pour : les spécialistes du marketing du cycle de vie et les équipes CX qui utilisent des séquences d'e-mails pour nourrir les prospects et les clients

5. Modèle d'étude de cas par Jasper

via Jasper

La preuve sociale est le moyen le plus simple de vendre quelque chose, et si vous êtes un spécialiste du marketing client qui doit rédiger des témoignages de réussite, ce modèle d'étude de cas de Jasper est indispensable. Il suit le modèle général d'étude de cas : problème, solution, résultats.

Ajoutez simplement ces points à partir de la transcription de votre entretien avec le client, et Jasper vous fournira un brouillon prêt à être publié de vos études de cas.

✨Idéal pour : les spécialistes du marketing client qui rédigent des études de cas et des témoignages de réussite

6. Modèle de forfait marketing numérique par Copy. ai

Le modèle de plan de marketing numérique de Copy.ai est davantage une invite, des instructions, qu'un modèle d'IA. Il se compose de deux parties : les informations dont votre moteur GenAI a besoin pour créer le plan marketing et la structure du plan.

Une fois que vous avez fourni les deux ensembles d'informations, vous pouvez choisir l'un des moteurs GenAI disponibles dans Copy.ai, comme GPT 3.5, GPT 4.0 ou Claude, pour générer votre résultat. Vous pouvez également copier et coller ce modèle directement dans ChatGPT.

✨Idéal pour : les équipes et agences de marketing numérique qui élaborent des campagnes numériques mensuelles ou thématiques

7. Modèle de plan d'épisode de podcast par Copy. ai

Les plans de podcast sont un excellent moyen de rester cohérent et d'éviter les digressions pendant vos épisodes. De plus, ils vous aident à conserver une mise en forme cohérente tout au long de votre série. En utilisant le modèle de plan d'épisode de podcast de Copy.ai, vous pouvez vous assurer que tous vos podcasts suivent une structure similaire.

Ajoutez des détails sur votre épisode de podcast, tels que le sujet, sa pertinence et les intervenants. Le plan de votre podcast sera généré selon la structure de votre choix.

Copy.ai fournit une structure générale que vous pouvez personnaliser en fonction des directives de votre marque. Assurez-vous simplement d'enregistrer le modèle afin de pouvoir l'utiliser pour tous vos épisodes de podcast.

✨Idéal pour : les équipes de marketing de marque et les créateurs qui gèrent des podcasts

🧠 Anecdote : Le terme « podcast » est issu de la combinaison des mots « iPod » et « broadcast », même si vous n'avez plus besoin d'un iPod pour les écouter !

8. Modèle « Tâches à faire » par Notably

via Notably

Le cadre « Jobs-to-Be-Done » (JTBD) est une approche marketing qui vise à comprendre pourquoi les clients « achètent » des produits. Le JTBD se concentre sur le résultat souhaité par le client ou « la tâche à accomplir »

Ainsi, si vous lancez un nouveau produit, vous pouvez utiliser le modèle « Tâches à accomplir » de Notably pour extraire des informations de vos études clients et créer le document « Tâches à accomplir ».

Ajoutez simplement toutes vos découvertes à votre environnement de travail Notably et choisissez le modèle pour créer votre document.

✨Idéal pour : les spécialistes du marketing qui cherchent à consolider leurs études clients et à finaliser le positionnement et le message de leurs produits

Modèles IA pour les équipes de relations publiques et de communication

Les modèles d'IA peuvent aider les équipes de relations publiques à générer différentes versions de contenus, tels que des communiqués de presse et des présentations aux médias, et à automatiser la communication par e-mail afin qu'elles puissent se concentrer sur les aspects plus stratégiques des relations publiques.

9. Modèle de communiqué de crise par Jasper

via Jasper

La rédaction de communiqués de crise est l'une des tâches les plus difficiles des professionnels des relations publiques. Les crises surviennent souvent de manière soudaine, laissant peu de temps pour rédiger un communiqué bien pensé. Un communiqué mal rédigé peut nuire encore davantage à la réputation de l'organisation.

Vous pouvez améliorer le processus de communication de crise à l'aide d'un outil tel que le modèle de déclaration de communication de crise de Jasper. Il fournit une structure de base et des messages clés pour vous aider à rédiger rapidement vos premières déclarations. Vous pouvez ensuite utiliser l'option « Sélectionner une voix » pour vous assurer que votre message final est empathique et conforme à votre image de marque.

✨Idéal pour : toute organisation confrontée à une crise et cherchant à créer les annonces appropriées pour l'atténuer

10. Modèle d'article sur le leadership éclairé par Jasper

via Jasper

Si vous êtes un professionnel des relations publiques qui rédige les articles de votre équipe de direction, le modèle d'article de leadership éclairé de Jasper peut vous faire gagner beaucoup de temps. Il est toujours plus facile d'écrire ses propres pensées que d'écrire pour quelqu'un d'autre et de rendre justice à son point de vue.

Il vous suffit d'ajouter les informations clés issues de votre entretien à ce modèle Jasper et de lui fournir des directives sur la manière d'aborder l'article. Vous gagnerez ainsi du temps et vous vous assurerez que le résultat final reflète bien le point de vue de votre équipe de direction, et non le vôtre.

✨Idéal pour : les équipes de relations publiques et les rédacteurs de contenu qui rédigent des articles sur le leadership éclairé

11. Modèle d'e-mail de présentation média par Jasper

via Jasper

👀 Le saviez-vous ? La plupart des journalistes reçoivent en moyenne 11 propositions par jour.

Pour vous démarquer dans une boîte de réception encombrée, vous devez fournir toutes les informations nécessaires dans un e-mail clair, concis et facile à comprendre.

C'est là que le modèle d'e-mail de présentation médiatique de Jasper entre en jeu. Vous pouvez envoyer des e-mails de présentation médiatique personnalisés à grande échelle au lieu de présentations génériques standardisées en saisissant des informations sur le média et l'angle de votre histoire.

✨Idéal pour : les professionnels des relations publiques, les équipes marketing et les petites entreprises qui souhaitent présenter leur histoire ou leur produit aux journalistes et aux médias

12. Modèle de communiqué de presse pour un évènement par Copy. ai

Si vous êtes une entreprise, une organisation à but non lucratif ou même une école et que vous souhaitez annoncer votre dernier évènement au monde entier, les communiqués de presse peuvent être un excellent moyen d'y parvenir. Cependant, la plupart des communiqués de presse ont une limite stricte en termes de nombre de mots, et vous devez être succinct.

En ajoutant les détails les plus importants de votre événement, tels que la logistique et la mission, à ce modèle de communiqué de presse pour événement de Copy.ai, vous pouvez rapidement rédiger des communiqués intéressants et pertinents pour vos événements et les envoyer aux médias en quelques minutes.

✨Idéal pour : les spécialistes des relations publiques et les organisateurs d'événements qui souhaitent créer le buzz autour de leur événement

💡Conseil de pro : pour maximiser l'impact de votre communiqué de presse, incluez une citation convaincante d'une personnalité clé impliquée dans l'évènement. Cette touche personnelle rendra votre annonce plus attrayante et plus accessible aux médias !

13. Modèle de présentation pour invité de podcast par Copy.ai

Le modèle de présentation pour invités de podcast de Copy.ai permet aux spécialistes des relations publiques d'adapter leurs présentations à des podcasts spécifiques, en mettant en avant la manière dont leur client ou leur entreprise peut apporter des informations précieuses et contribuer à l'audience de l'émission.

La nature structurée du modèle garantit que votre présentation est claire et facile à comprendre. C'est très important, car les animateurs de podcasts reçoivent chaque jour de nombreuses présentations. Un message bien organisé et précis peut vous aider à vous démarquer.

✨Idéal pour : les spécialistes des relations publiques qui souhaitent présenter leurs clients comme des invités potentiels

14. Modèle de présentation pour les relations publiques par Beautiful. ai

Le modèle de présentation pour les relations publiques de Beautiful.ai est destiné aux agences de relations publiques qui souhaitent créer des présentations personnalisées pour leurs clients. Le modèle comprend 18 « diapositives intelligentes » et vous pouvez utiliser le créateur de présentations alimenté par l'IA de Beautiful.ai pour générer du texte pour chaque champ, ajouter des images créées par l'IA, et plus encore.

Cela vous aide à créer des présentations soignées qui représentent efficacement votre marque, votre proposition de valeur et les raisons pour lesquelles vous êtes le choix idéal pour votre client, sans avoir besoin de compétences approfondies en conception.

✨Idéal pour : les agences de relations publiques et les freelances qui font régulièrement des présentations à leurs clients

Modèles IA pour la gestion des réseaux sociaux

Les modèles d'IA sont un moyen très efficace de générer rapidement divers formats de contenu pour les réseaux sociaux, tels que des légendes, des publications et des stories, en particulier lorsque vous manquez de ressources ou de temps. Cela est d'autant plus important que votre taux d'engagement et vos indicateurs de visibilité augmentent à mesure que vous publiez régulièrement.

15. Modèle de tableau pour réseaux sociaux par Notion

via Notion

Ce modèle de tableau des réseaux sociaux de Notion est un outil de gestion des réseaux sociaux tout-en-un. Il vous aide à générer du contenu pour les réseaux sociaux et automatise la planification et la programmation du contenu.

Commencez par créer des libellés pour tous vos comptes sociaux sur le tableau Notion. Créez ensuite des cartes pour chaque publication sur les réseaux sociaux. Enfin, utilisez l'IA de Notion pour rédiger le contenu de votre publication et ajouter des détails pertinents, tels que la plateforme sur laquelle la publication sera diffusée et la date à laquelle elle apparaîtra dans votre calendrier.

✨Idéal pour : les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu qui doivent créer du contenu et suivre leur calendrier de publication

16. Modèle de système de réutilisation de contenu IA par Notion

via Notion

Si vous disposez d'une bibliothèque d'articles de blog et d'articles de réflexion que vous souhaitez réutiliser sur les réseaux sociaux, le système de réutilisation de contenu IA de Notion peut être un excellent point de départ.

Il vous suffit de télécharger chaque document long dans Notion, puis d'utiliser les modèles IA prédéfinis, tels que des e-mails, des publications LinkedIn et bien plus encore, pour réutiliser votre contenu dans des documents plus courts grâce aux capacités de rédaction de Notion IA.

✨Idéal pour : les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux qui souhaitent réutiliser leur contenu long format sous forme de publications sur les réseaux sociaux

17. Modèle de réécriture de contenu par Jasper

via Jasper

Le modèle Content Writer Template de Jasper est un autre modèle très utile pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux qui réutilisent du contenu. Ici, vous collez le texte original, puis vous donnez à Jasper des directives sur l'aspect que vous souhaitez donner au texte réutilisé.

Par exemple, vous pouvez coller votre article de blog et demander à l'IA de vous proposer trois publications LinkedIn. Cliquez sur « Générer maintenant » et votre nouveau contenu réutilisé sera prêt en un clin d'œil.

✨Idéal pour : les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux qui souhaitent réutiliser du contenu existant dans de nouveaux formats ou paraphraser du contenu pour des publications d'annonce

18. Modèle de publicité pour les réseaux sociaux par Jasper

via Jasper

Si vous diffusez des publicités sur les réseaux sociaux, le modèle Social Media Ad Template de Jasper est indispensable. Il vous aide à générer rapidement différentes versions de vos publicités, ce qui est également très utile pour les tests A/B.

Voici comment cela fonctionne :

Choisissez votre plateforme sociale

Définissez l'objectif de la publicité : augmenter le trafic, booster les ventes ou obtenir des inscriptions

Ajoutez vos messages clés

Et c'est terminé. Jasper vous fournira une publicité sur les réseaux sociaux adaptée à la plateforme de votre choix.

✨Idéal pour : les spécialistes du marketing numérique et des réseaux sociaux qui souhaitent développer la production de leurs textes publicitaires

19. Modèle d'article LinkedIn par Jasper

via Jasper

Les articles LinkedIn sont un excellent moyen de développer votre marque et de mettre en avant votre expertise sur un sujet spécifique. Si vous êtes rédacteur sur les réseaux sociaux ou rédacteur fantôme sur LinkedIn et que vous écrivez régulièrement des articles de réflexion sur LinkedIn, le modèle d'article LinkedIn de Jasper est fait pour vous.

Ajoutez simplement votre message clé, son lien avec les tendances du secteur, les données qui l'étayent et les détails de votre public cible. Jasper générera un article LinkedIn adapté à vos besoins.

✨Idéal pour : les rédacteurs de réseaux sociaux et les rédacteurs fantômes LinkedIn qui écrivent des articles longs

20. Modèle de message LinkedIn par Copy. ai

Supposons que vous soyez un spécialiste du marketing sur les réseaux sociaux ou un représentant commercial qui utilise LinkedIn pour interagir avec des influenceurs du secteur, trouver des clients ou conclure des ventes. Dans ce cas, vous devriez jeter un œil au modèle de message LinkedIn de Copy.ai.

Il vous offre un cadre structuré pour vous présenter, présenter votre entreprise, expliquer pourquoi vous souhaitez entrer en contact et expliquer exactement comment vous pouvez aider le destinataire. Comme avec les autres modèles Copy.ai, vous pouvez personnaliser la structure du message et copier/coller le modèle dans d'autres moteurs GenAI pour obtenir les meilleurs résultats.

✨Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux et les équipes commerciales qui ont des tâches de prospection sur LinkedIn

21. Modèle de script publicitaire YouTube par Copy. ai

Avec les publicités YouTube, il est important de capter l'attention de vos spectateurs. La meilleure façon d'y parvenir est de vous identifier à eux en utilisant vos valeurs fondamentales. Le modèle de script publicitaire YouTube de Copy.ai vous aide à faire exactement cela.

Ajoutez les valeurs fondamentales de votre service, vos ICP, le fonctionnement de votre produit et votre CTA, et Copy.ai vous fournira un script qui reliera votre produit à vos valeurs fondamentales. Vous pouvez personnaliser la structure pour l'adapter à des cadres tels que « trois actes » ou « l'histoire d'un héros » afin de mettre davantage en avant vos valeurs fondamentales.

✨Idéal pour : les agences vidéo et les scénaristes qui créent des publicités YouTube

👀 Le saviez-vous ? Selon Google, 70 % des spectateurs ont effectué un achat auprès d'une marque après l'avoir vue sur YouTube.

22. Modèle de générateur de mèmes IA par Narrato

via Narrato

Ce modèle super amusant de générateur de mèmes IA de Narrato est un excellent outil pour les équipes de réseaux sociaux qui envisagent de se lancer dans le marketing par mèmes et qui ont besoin d'inspiration.

Indiquez à Narrato le thème et le ton de votre mème, et il vous proposera des dizaines d'images et de légendes, vous permettant de créer en quelques minutes des idées de mèmes viraux en masse.

✨Idéal pour : les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux qui souhaitent trouver des idées de mèmes

Modèles IA pour les équipes RH

S'il y a bien un service qui croule sous la paperasse, c'est celui des ressources humaines. La charge administrative peut être écrasante, entre les contrats des employés, les évaluations de performance, les inscriptions aux avantages sociaux et les documents de conformité. Grâce aux modèles de contenu IA, vous pouvez accomplir votre travail en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

23. Modèle d'évaluation des performances pour les managers par Copy. ai

Si vous envoyez des e-mails trimestriels ou annuels d'évaluation des performances à vos subordonnés, ce modèle d'évaluation des performances pour les managers de Copy.ai est indispensable. Il vous suffit de saisir les réalisations, les points à améliorer et les objectifs de carrière de l'employé dans le modèle et de laisser l'IA rédiger une lettre structurée et constructive à son intention.

En demandant à l'IA de rédiger vos lettres, vous pouvez également vous assurer que les commentaires sont objectifs, constructifs et exempts de tout parti pris.

✨Idéal pour : les équipes RH et les managers qui envoient des e-mails d'évaluation des performances

24. Modèle d'évaluation annuelle des performances par Copy. ai

Le modèle d'évaluation annuelle des performances de Copy.ai est une autre ressource précieuse pour les professionnels des ressources humaines qui souhaitent standardiser les pratiques d'évaluation annuelle et garantir la cohérence au sein de l'organisation.

En fournissant aux responsables de toute l'entreprise un modèle simple et direct pour rédiger leurs lettres d'évaluation annuelle, vous vous assurez que les responsables peuvent partager rapidement leurs commentaires et que tous les employés reçoivent des évaluations conformes aux mêmes normes et critères.

✨Idéal pour : les responsables et les professionnels des ressources humaines chargés d'évaluer les performances des employés

25. Modèle d'e-mail de suivi après vérification des références

De nos jours, la plupart des entreprises vérifient les références dans le cadre du processus d'embauche. Si c'est également votre cas, le modèle d'e-mail de suivi après vérification des références de Copy.ai peut vous faire gagner beaucoup de temps.

Avec ce modèle, vous pouvez simplement saisir des extraits de la réunion de vérification des références et un ensemble commun d'étapes suivantes, puis rédiger des e-mails personnalisés pour chaque candidat en dix fois moins de temps.

✨Idéal pour les professionnels des ressources humaines dans les entreprises qui utilisent les vérifications de références dans le cadre du processus d'entretien

26. Présentation de la culture d'entreprise par Beautiful. ai

Outre les e-mails, les professionnels des ressources humaines créent également de nombreuses présentations, dont certaines portent sur la culture d'entreprise. C'est un excellent moyen d'informer les nouvelles recrues et les candidats potentiels sur le style de travail et les valeurs de votre entreprise.

Le modèle de présentation sur la culture d'entreprise de Beautiful.ai est une excellente ressource à cet effet. Il comprend 13 diapositives et les fonctionnalités IA de Beautiful.ai, telles que la génération de contenu et d'images, vous permettent de saisir facilement les informations relatives à votre entreprise et de personnaliser le modèle de bout en bout.

✨Idéal pour : les professionnels des ressources humaines dans les start-ups qui créent leur culture d'entreprise

27. Modèle de générateur de descriptions de poste IA par Narrato

via Narrato

L'une des tâches les plus chronophages pour les professionnels des ressources humaines consiste à rédiger des descriptions de poste convaincantes. Ces descriptions doivent être claires, concises et refléter avec précision les attentes du rôle et la culture de l'entreprise.

Avec le modèle de générateur de descriptions de poste IA de Narrato, vous pouvez créer des descriptions de poste détaillées pour n'importe quel rôle. Donnez à Narrato quelques informations sur votre entreprise, le rôle et votre forfait, et il vous fournira un brouillon prêt à être publié, dans le ton de votre marque.

✨Idéal pour : les professionnels des ressources humaines qui souhaitent disposer d'une structure modélisée pour créer des descriptions de poste

Modèles IA pour les organisateurs d'évènements

Si vous êtes organisateur d'évènements et jonglez entre plusieurs tâches, et que vous souhaitez utiliser l'IA pour gérer votre temps plus efficacement, ces modèles IA peuvent vous aider à gagner en efficacité.

28. Planificateur d'évènements IA par Notion

via Notion

Ce modèle de planificateur d'événements IA de Notion est une ressource très pratique qui peut servir de liste de tâches principale. Vous pouvez y ajouter toutes vos tâches et notes, et utiliser l'IA de Notion pour rédiger l'aperçu de votre événement et d'autres contenus.

Le modèle comprend trois sections : planification préalable à l'évènement, exécution de l'évènement et actions de suivi. Vous êtes ainsi couvert du début à la fin.

✨Idéal pour : les organisateurs d'événements qui ont besoin d'une checklist pour organiser et mener à bien leurs événements

29. Modèle de planificateur d'évènements IA par Taskade

via Taskade

Vous avez besoin d'un document pour organiser vos recherches et vos réflexions lors de la phase de pré-planification de votre événement ? Essayez le modèle de planificateur d'événements IA de Taskade. Il s'agit d'un document complet qui couvre tous les aspects clés de la planification d'un événement.

L'assistant de rédaction et le gestionnaire de tâches intégrés à l'IA facilitent également la rédaction de copies d'évènements et la gestion de vos projets événementiels.

✨Idéal pour : les organisateurs d'événements qui ont besoin d'un modèle pour réfléchir à la liste des invités et aux activités de leur événement

30. Modèle d'e-mail de rappel d'évènement par Copy. ai

En général, les organisateurs d'évènements envoient environ 3 à 5 e-mails de rappel pour chaque e-mail, et le modèle de rappel d'évènement de Copy.ai peut être un excellent point de départ. Il suffit d'entrer les détails de base de l'évènement et de générer automatiquement une série d'e-mails de rappel.

Vous pouvez également personnaliser ce modèle pour générer des e-mails de rappel personnalisés pour différents segments de participants, tels que les intervenants, les invités VIP ou les participants généraux, en fonction de leur type de billet.

✨Idéal pour : les organisateurs d'événements qui ont besoin d'un modèle facile à personnaliser pour envoyer des rappels concernant leurs évènements

31. Modèle de générateur de questions brise-glace IA par Remo

via Remo

Les brise-glaces sont un élément essentiel des évènements et sessions de réseautage. Et si vous en organisez un, le modèle de générateur de questions brise-glaces IA de Remo est un outil précieux. Il vous permet de générer en quelques minutes des questions brise-glaces adaptées à votre public.

Il comporte sept qualificatifs, allant de « réfléchi » à « créatif », afin que vous puissiez générer des questions adaptées à différents types d'audience.

✨Idéal pour Les organisateurs d'évènements, les animateurs et les hôtes qui souhaitent briser la glace lors de leurs sessions

Modèles IA pour les chefs de produit

De la création de feuilles de route produit convaincantes à la réalisation d'études utilisateur pertinentes, en passant par le lancement de produits percutants, voici quelques modèles IA qui peuvent doubler la productivité de tout chef de produit.

32. Modèle de feuille de route produit par Notion

via Notion

Si vous êtes chef de produit dans une start-up et que vous avez besoin d'un système simple pour visualiser vos plans de lancement et obtenir des informations basées sur l'IA concernant votre progression, vous devriez jeter un œil au modèle de feuille de route produit de Notion.

À mi-chemin entre un tableau Kanban et un outil de suivi des activités, il vous permet de suivre les lancements de produits, de surveiller la progression et de favoriser la transparence grâce à des diagrammes, des filtres et des vues personnalisables.

✨Idéal pour : les chefs de produit dans les start-ups qui recherchent un système simple pour gérer leurs feuilles de route

33. Modèle d'analyse SWOT avec IA par Notion

via Notion

Si vous êtes chef de produit et appréciez la nature structurée et objective du cadre SWOT pour analyser les forces et les faiblesses de votre produit et hiérarchiser les fonctionnalités à lancer, essayez le modèle d'analyse SWOT avec IA de Notion.

Il vous suffit d'ajouter une liste des forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre produit, et Notion IA générera un document complet que vous pourrez partager avec les autres parties prenantes et les membres de la direction.

✨Idéal pour : les propriétaires et gestionnaires de produits qui utilisent l'analyse SWOT pour hiérarchiser les lancements

34. Modèle d'annonce de lancement de produit par Notion

via Notion

Vous êtes chef de produit et recherchez un modèle pour standardiser les témoignages d'utilisateurs ou les informations relatives au lancement d'un produit (afin de former les équipes internes) ? Le modèle d'annonce de lancement de produit de Notion peut vous aider.

Il comprend quatre sections (description du produit, objectifs de l'utilisateur et proposition) que vous pouvez utiliser pour expliquer en détail le fonctionnement d'une fonctionnalité et ses avantages pour les utilisateurs. Cliquez ensuite sur le bouton Générer en haut de la page pour créer un brouillon et le partager avec votre équipe.

✨Idéal pour : les chefs de produit qui souhaitent disposer d'un format modélisé pour créer des récits d'utilisateurs

35. Modèle d'inspiration pour nommer un produit IA par Notion

via Notion

Nommer un nouveau produit peut être difficile. Cependant, un modèle tel que le modèle d'inspiration pour nommer un produit par IA de Notion peut rendre cette tâche plus amusante.

Décrivez simplement les fonctionnalités de votre outil et le style de marque souhaité. Notion AI générera environ 15 suggestions de noms adaptés à vos besoins spécifiques. Vous pouvez affiner votre recherche en ajustant la liste « Inspiration » et en générant des noms supplémentaires.

✨Idéal pour : les chefs de produit qui réfléchissent à des noms pour de nouveaux outils

36. Modèle de résumé de test d'utilisabilité par Notably

via Notably

Effectuez-vous fréquemment des tests d'utilisabilité pour analyser le comportement des utilisateurs et identifier les points faibles ? Dans ce cas, vous savez combien il est fastidieux d'analyser les conclusions clés de dizaines de vidéos d'entretiens. Cependant, le modèle de résumé de test d'utilisabilité de Notably peut accomplir cette tâche en quelques secondes.

Il vous suffit de télécharger la vidéo de l'entretien avec l'utilisateur et un résumé comprenant les conclusions clés, les recommandations et une conclusion, afin que votre équipe puisse facilement documenter vos recherches et identifier des tendances.

✨Idéal pour : les chefs de produit et les équipes UX qui effectuent des tests d'utilisabilité pour obtenir les commentaires des utilisateurs

À lire également : Comment utiliser l'IA dans la conception de produits

Modèles IA pour la gestion des réunions

Les réunions impliquent beaucoup de travail, qu'il s'agisse de planifier l'agenda, de rédiger le compte rendu ou de créer un plan d'action. Mais ces modèles IA peuvent être votre assistant de réunion virtuel pratique, vous faisant gagner du temps et rendant les réunions plus productives.

37. Modèle de plan d'action par Copy. ai

Vous avez du mal à transformer les discussions post-réunion en plans d'action concrets ? Le modèle de plan d'action de Copy.ai simplifie le processus et fonctionne particulièrement bien pour créer rapidement une déclaration de résolution de problème après avoir traité des problèmes de manière ponctuelle.

Notez vos points ou extraits de la transcription de votre réunion, et Copy.ai rédigera pour vous un plan d'action étape par étape.

✨Idéal pour : lister les éléments à faire à partir d'appels ad hoc pour résoudre les goulots d'étranglement

38. Modèle de résumé de réunion IA par Notion

via Notion

Si de nombreux outils d'IA peuvent vous aider à générer des résumés de réunions en ligne, le processus reste manuel pour les réunions en présentiel. Dans ce cas, vous pouvez noter vos notes de réunion dans le modèle de résumé de réunion IA de Notion et demander à son moteur IA de générer votre résumé.

Ce modèle comprend des sections « Remerciements » pour reconnaître les contributions des membres de l'équipe et « Congés » pour suivre les présences.

✨Idéal pour : les employés qui rédigent des résumés de réunions en personne

39. Modèle de réunion générale alimenté par l'IA par Notion

via Not ion

Si vous êtes une start-up qui organise des réunions mensuelles ou trimestrielles pour l'ensemble de votre entreprise, le modèle de réunion All Hands Meeting Template by Notion, alimenté par l'IA, est un outil précieux. Il comprend des mises à jour sur l'activité de l'entreprise, les succès, les évènements, les objectifs et bien d'autres sections. Une fois que vous avez ajouté toutes ces informations, Notion AI génère un aperçu de votre réunion.

Ce modèle comprend également un générateur de questions brise-glace basé sur l'IA pour vous aider à lancer des discussions intéressantes, que ce soit pour accueillir de nouveaux membres dans l'équipe ou pour détendre l'atmosphère avant d'aborder des sujets sérieux.

✨Idéal pour : les employés qui établissent l'agenda et résument les mises à jour issues des réunions générales

Modèles IA pour rédacteurs

Les rédacteurs, en particulier ceux qui souffrent du syndrome de la page blanche, trouveront les modèles IA extrêmement utiles. Ces modèles permettent de surmonter la peur de la page blanche et de relancer le processus créatif. De plus, ils sont parfaits pour créer du contenu autour de cadres populaires.

40. Modèle de rédacteur IA au format BAB par Narrato

via Narrato

Le format de rédaction BAB (Before-After-Bridge) est un cadre qui vous aide à créer un texte en vous concentrant sur le parcours de l'utilisateur, depuis sa situation actuelle (avant) jusqu'au résultat souhaité (après) grâce à votre solution (pont).

Saisissez une brève description de votre produit ou service dans le modèle IA Copywriter au format BAB de Narrato, et vous obtiendrez un récit BAB :

Avant : Identifier le problème ou le point faible actuel du lecteur

Après : Peindre une image du résultat ou de la solution idéale

Pont : Présentez votre produit ou service comme le pont qui relie l'état « avant » et l'état « après »

Cela fonctionne très bien pour créer des études de cas et des pages d'accueil présentant des fonctionnalités.

✨Idéal pour : rédiger des pages d'accueil au format avant-après-pont

41. Modèle de rédacteur IA au format AIDA par Narrato

via Narrato

Un autre modèle de rédaction populaire, AIDA (Attention-Intérêt-Désir-Action), est idéal pour capter l'attention des lecteurs avec un accroche forte et les guider vers votre CTA. Vous pouvez essayer le modèle IA Copywriter au format AIDA de Narrato pour cela.

Ajoutez la description de votre produit et vous obtiendrez un texte comprenant un accroche (attention), un contexte (intérêt), les avantages du produit (désir) et enfin, un CTA (action).

✨Idéal pour : rédiger des pages de génération de prospects et de webinaires au format Attention-Intérêt-Désir-Action

42. Modèle de rédacteur IA au format PAS par Narrato

via Narrato

Le dernier modèle de « cadre » de notre liste pour le modèle Problème-Agitation-Solution, où vous amplifiez les points faibles de vos utilisateurs, puis présentez votre produit comme la solution. Le modèle de rédacteur IA au format PAS de Narrato peut vous aider ici.

Décrivez votre produit ou service, et Narrato mettra l'accent sur les conséquences négatives de ne pas résoudre le problème et positionnera votre produit ou service comme la solution ultime.

✨Idéal pour : rédiger des pages de génération de prospects et des pages de destination publicitaires au format « problème-agitation-solution »

43. Modèle d'amélioration de contenu par Jasper

via Jasper

Avez-vous déjà écrit quelque chose qui semblait bizarre ? Mais vous n'avez pas de « caisse de résonance » humaine pour vous aider à comprendre. Si c'est le cas, utilisez l'IA, en particulier le modèle d'amélioration de contenu de Jasper, pour améliorer votre contenu.

Il vous suffit de coller votre texte original et de préciser les améliorations souhaitées, et Jasper générera un brouillon plus soigné et « amélioré ».

✨Idéal pour : les rédacteurs qui recherchent un outil pour modifier leurs textes ou optimiser leur ton

Modèles IA pour la productivité personnelle

Qu'il s'agisse de vous aider à suivre vos habitudes ou à gérer des projets tels que la planification de vos vacances, voici quelques exemples illustrant comment les modèles IA peuvent vous faciliter la vie.

44. Planifiez un voyage avec le modèle IA de Notion

via Notion

Planifier un voyage peut être fastidieux, surtout lorsqu'il s'agit d'élaborer un itinéraire détaillé et de faire face à d'innombrables choix. L'utilisation de l'IA, en particulier le modèle Planifier un voyage avec Notion IA, peut vous aider à créer un forfait personnalisé sans avoir à prendre de décisions fastidieuses.

Indiquez simplement à Notion IA le type de voyage que vous souhaitez faire, et il vous proposera un itinéraire complet, comprenant des options d'hébergement, les meilleures activités et bien plus encore.

✨Idéal pour : planifier l'itinéraire de vos voyages

45. Modèle de planificateur hebdomadaire de repas IA par Notion

via Notion

En planifiant (et en préparant) vos repas à l'avance, vous faites non seulement des choix alimentaires plus sains, mais vous réduisez également le gaspillage et évitez la tentation de manger à l'extérieur. Mais planifier toute une semaine, suivre les produits, choisir les recettes, etc. peut s'avérer fastidieux si vous êtes déjà très occupé.

Il vous suffit d'entrer les ingrédients dont vous disposez et vos saveurs préférées dans le modèle de planificateur de repas hebdomadaire de Notion. L'IA générera ensuite un plan de repas détaillé, comprenant des recettes pour chaque repas.

✨Idéal pour : les personnes très occupées qui souhaitent faire des choix alimentaires sains

46. Modèle de suivi des habitudes IA par Notion

via Notion

L'IA peut également améliorer votre vie en vous aidant à suivre et à prendre de nouvelles habitudes. Le modèle AI Habit Tracker de Notion vous permet de surveiller vos habitudes quotidiennes et de recevoir des informations personnalisées pour vous aider à rester sur la bonne voie.

Il vous suffit d'ajouter vos habitudes à Notion une seule fois. Chaque jour à 0 h 01, une nouvelle page sera générée automatiquement, sur laquelle vous pourrez suivre vos habitudes quotidiennes. Notion IA vous fournira un rapport sur votre progression quotidienne et des conseils pour vous améliorer le lendemain.

✨Idéal pour : obtenir des informations sur vos habitudes

47. Modèle de déclaration de mission personnelle par Copy. ai

Que vous soyez étudiant, professionnel ou en quête d'épanouissement personnel, une déclaration de mission personnelle peut être un outil puissant pour vous guider dans votre parcours. Elle vous aide à définir vos valeurs fondamentales et à hiérarchiser vos objectifs en fonction de leur adéquation avec votre système de valeurs.

Mais l'introspection peut être difficile. Une suggestion consiste à utiliser un outil tel que le modèle de déclaration de mission personnelle de Copy.ai. Saisissez vos valeurs fondamentales et demandez à l'IA de vous aider à explorer comment elles se connectent à vos objectifs de vie. Ce processus peut même vous offrir de nouvelles perspectives que vous auriez pu manquer.

✨Idéal pour : faire le point et aligner vos objectifs sur vos convictions profondes

48. Modèle IA « Histoires pour s'endormir » par Notion

via Notion

Si vous êtes un parent qui souhaite créer des liens avec vos enfants, les histoires avant le coucher peuvent être un excellent moyen de vous rapprocher. Cependant, créer régulièrement des histoires nouvelles et captivantes peut être stressant, même pour les parents les plus créatifs.

Le modèle IA Bedtime Stories de Notion vous facilite la tâche en générant des histoires thématiques adaptées à l'âge et aux intérêts de votre enfant.

✨Idéal pour : les parents qui souhaitent disposer d'une liste infinie d'histoires captivantes pour leurs enfants avant le coucher

Modèles IA pour les demandeurs d'emploi

Les modèles IA peuvent simplifier la recherche d'emploi en automatisant des tâches telles que la création de CV, la rédaction d'e-mails et la rédaction de lettres de motivation afin que les professionnels puissent trouver l'emploi de leurs rêves et atteindre plus rapidement leurs objectifs de carrière.

49. Modèle de CV IA par Notion

via Notion

Le modèle de CV IA de Notion est une excellente ressource pour les professionnels qui souhaitent créer un CV adapté à leur secteur d'activité et compatible avec les systèmes ATS.

Le modèle comprend un tableau dans lequel vous ajoutez vos compétences et votre expérience professionnelle. Ensuite, Notion IA génère un CV soigné mettant en valeur vos réalisations professionnelles.

✨Idéal pour : générer des CV détaillés spécifiques à un secteur d'activité

50. Modèle d'e-mail pour négocier un salaire par Copy. ai

Négocier votre salaire peut être intimidant, surtout lorsque vous savez que vous méritez une offre compétitive. Le stress est encore plus grand s'il s'agit de votre premier emploi. Vous pouvez réduire votre anxiété liée à la négociation en utilisant l'IA et le modèle d'e-mail de négociation salariale de Copy.ai et rédiger un e-mail convaincant.

Le modèle vous aide à exprimer clairement votre valeur et à mettre en avant vos qualifications de manière convaincante afin que l'entreprise accepte votre contre-offre. Indiquez à l'IA votre offre actuelle, ce que vous souhaitez et pourquoi, et elle vous fournira un e-mail convaincant à envoyer à votre équipe RH.

✨Idéal pour : les débutants qui souhaitent négocier leur premier salaire en toute confiance

51. Modèle de lettre de motivation par Copy. ai

Une lettre de motivation bien rédigée peut faire forte impression et augmenter considérablement vos chances de passer à l'étape suivante du processus de recrutement, bien plus que votre CV ou vos références.

Le modèle de lettre de motivation de Copy.ai vous permet de rédiger une lettre personnalisée mettant en avant vos qualifications et démontrant comment vous apporteriez une valeur ajoutée à l'entreprise.

✨Idéal pour : créer des lettres de motivation personnalisées et convaincantes pour n'importe quel emploi

Découvrez ClickUp Brain : votre partenaire de productivité alimenté par l'IA

Si vous recherchez un assistant IA tout-en-un pour vous aider à gérer votre vie personnelle et professionnelle, ClickUp Brain peut être une excellente option. Il s'agit du moteur GenAI natif de la célèbre plateforme de gestion du travail ClickUp.

ClickUp Brain peut répondre à des questions, automatiser les flux de travail, gérer les tâches, rédiger des e-mails, traduire du contenu, analyser des données, générer des modèles personnalisés et vous aider dans de nombreuses autres tâches routinières et créatives. De plus, ses capacités de traitement du langage naturel rendent les invites, instructions et commandes intuitives et faciles.

Découvrez comment ClickUp Brain vous facilite la vie.

AI Writer for Work

Que vous rédigiez un e-mail, un article de blog ou même une entrée personnelle dans votre journal, ClickUp Brain peut vous aider à générer du contenu à partir de zéro, à l'améliorer en fonction de vos suggestions et même à le traduire dans différentes langues (si vous travaillez avec des clients internationaux ou si vous avez un correspondant étranger). Vous disposez également d'un correcteur orthographique intégré pour détecter les fautes de frappe gênantes (et insidieuses).

Essayer ClickUp Brain Générez tout type de contenu en quelques secondes avec ClickUp Brain

Avec l'assistant de rédaction IA, vous pourrez :

Automatisez la création de contenu , y compris la rédaction, la modification et le résumé

Modifiez le contenu : allongez-le ou raccourcissez-le, ou modifiez sa voix, son ton et son style

Réfléchissez à des idées pour n'importe quel projet

Traduisez du contenu dans d'autres langues

À lire également : Les meilleures invites d'écriture pour transformer votre processus créatif au travail

Gestion des connaissances par l'IA

ClickUp Brain est étroitement intégré à tous les outils et informations de votre environnement de travail ClickUp, ce qui vous permet de trouver en quelques secondes la réponse à toutes vos questions (dans n'importe quel document, projet ou fil de commentaires). Posez vos questions à ClickUp Brain en anglais courant et obtenez une réponse instantanée.

Mais ce n'est pas tout : ClickUp Brain peut également résumer vos documents, fils de commentaires et discussions, facilitant ainsi la consommation et le traitement des informations.

Essayer ClickUp Brain Résumez vos projets et obtenez des réponses à toutes vos questions avec ClickUp Brain

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour donner un sens à vos données brutes. Téléchargez-les dans ClickUp Docs et laissez ClickUp Brain créer un tableau analytique détaillé qui classe et résume vos résultats.

Voici ce que Jodi Salice, directrice créative chez United Way Suncoast, a à dire à propos de ClickUp

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je l'apprécie. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, ClickUp est tout simplement infaillible.

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis satisfait. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, ClickUp est tout simplement infaillible.

Gestion de projet (et de réunion) par l'IA

ClickUp Brain vous fait également gagner du temps dans la gestion de projet, en particulier si vous souhaitez automatiser la gestion des tâches avec l'IA ou utiliser des cadres agiles tels que Scrum. Vous pouvez :

Générez des mises à jour de statut concises et des éléments d'action pour les projets et pendant les comptes rendus

Visualisez vos tâches quotidiennes et partagez vos mises à jour avec votre manager ou les membres de votre équipe

Obtenez des informations en temps réel sur la charge de travail et la progression de votre équipe

Transcrivez du contenu audio et vidéo pour accéder rapidement à l'information

Transformez vos notes en messages soignés dans les commentaires et les discussions grâce aux réponses rapides IA

De plus, ClickUp Brain peut vous aider à générer des modèles IA pour tous les cas d'utilisation, flux de travail ou tâches. Ainsi, vous n'avez pas besoin de télécharger des modèles rigides et de vous demander s'ils peuvent être personnalisés pour s'adapter à vos flux de travail et à vos systèmes.

Essayer ClickUp Brain Automatisez les comptes rendus et les mises à jour de statut avec ClickUp

À lire également : Les 10 meilleurs outils de collaboration IA à utiliser

Flux de travail IA

Une autre fonctionnalité très utile de ClickUp consiste à utiliser l'IA pour rédiger des invites, des instructions pour vos automatisations de flux de travail conditionnelles IF/THEN.

Il suffit de dire à ClickUp Brain ce qu'il faut faire, par exemple attribuer à Maya toutes les tâches ayant le statut « Modification en cours », et il créera votre flux de travail. Super pratique, non ?

Créez des flux de travail « si/alors » avec des invites, des instructions et des actions automatisées grâce à l'IA dans ClickUp

Doublez votre productivité grâce aux modèles IA et à ClickUp Brain

Les modèles IA basés sur du texte et les moteurs GenAI tels que ClickUp Brain peuvent tous deux booster la productivité, mais combinez-les et vous obtenez une véritable centrale de productivité : un assistant virtuel toujours disponible qui peut réduire à néant votre charge de travail.

Mieux encore, vous pouvez également demander à ClickUp Brain de générer des modèles IA pour vos flux de travail personnalisés, puis utiliser ces modèles dans ClickUp Brain pour avancer plus rapidement dans votre travail.

Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont ClickUp Brain peut vous aider à être plus productif ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et découvrez-le par vous-même.