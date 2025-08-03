Gestion de projet marketing : Guide du gestionnaire de projet

Soyons réalistes : gérer un projet marketing peut donner l'impression de jongler avec des torches enflammées tout en roulant à monocycle... sur une corde raide... pendant une tempête.

Entre les séances de brainstorming créatif, les approbations budgétaires, les modifications en cours de dernière minute et les personnes qui insistent pour que le logo « soit plus grand », il est étonnant que les campagnes puissent être lancées. C'est là que la gestion de projet marketing entre en jeu. Elle agit comme un metteur en scène en coulisses qui empêche le chaos créatif de dérailler complètement.

En appliquant des principes clairs de gestion de projet et en divisant le travail en tâches spécifiques, les équipes marketing peuvent rester alignées, respecter les délais et même apprécier le processus (enfin, la plupart du temps).

Mais n'ayez crainte, ce blog est votre kit de survie. Nous vous présentons les outils les plus performants (comme ClickUp), les astuces les plus efficaces et des modèles prêts à l'emploi pour transformer votre projet marketing chaotique en une machine bien huilée.

Qu'est-ce que la gestion de projet marketing ?

La gestion de projet marketing consiste à planifier, organiser et réaliser des projets marketing qui atteignent des objectifs spécifiques dans le respect des budgets et des délais définis.

Cela comprend la gestion des ressources, la coordination de l'équipe marketing et le suivi de l'avancement des projets afin que chaque campagne marketing soit lancée à temps et produise des résultats.

Voici un aperçu détaillé des éléments qui composent une gestion de projet marketing efficace :

✅ Définir la portée du projet, fixer des objectifs clairs, allouer les ressources et aligner chaque tâche sur la stratégie globale de communication marketing.

✅ Coordonner la collaboration au sein de l'équipe, attribuer les tâches aux bons membres de l'équipe, suivre la progression des tâches et tenir informés les parties prenantes internes et externes.

✅ Contrôler les budgets, gérer les risques liés aux projets et ajuster les forfaits à chaque étape du cycle de vie du projet pour rester sur la bonne voie.

Les opérations permettent de maintenir l'activité, la stratégie est le fournisseur d'une lueur d'espoir au bout du tunnel, mais la gestion de projet est le moteur qui fait avancer l'organisation.

⭐ Fonctionnalité présentée Vous souhaitez suivre des objectifs tels que la notoriété de la marque et la génération de prospects, gérer les budgets et consulter des indicateurs en temps réel sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul éparpillées ? Le modèle de plan de projet de marketing numérique ClickUp divise les campagnes importantes et dispersées en étapes claires et réalisables que votre équipe peut réellement suivre. Obtenir un modèle gratuit Restez organisé pendant que vous travaillez sur vos campagnes grâce au modèle de plan de projet de marketing numérique ClickUp.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA dans le marketing

Pourquoi les projets marketing nécessitent-ils une gestion spécialisée ?

Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a toujours beaucoup à faire dans le domaine du marketing. De la planification de grandes campagnes marketing à la coordination de multiples projets marketing, les équipes gèrent d'innombrables détails et des délais serrés. Il n'est donc pas étonnant que tant d'entreprises s'appuient sur des logiciels de gestion de projet pour maintenir le cap.

Cependant, les fonctionnalités générales de gestion de projet ne suffisent pas à elles seules pour faire face au rythme et à la complexité du marketing moderne.

C'est pourquoi la gestion de projet marketing spécialisée, fournisseur, prestataire, offre des avantages significatifs que les systèmes génériques négligent souvent, instance :

Réduisez les délais d'approbation en conservant tous les éléments créatifs et les commentaires au même endroit afin que les graphistes, les rédacteurs et les responsables marketing évitent le travail doublon.

Détectez les premiers signes de dérive en comparant les dépenses prévues et réelles, afin d'aider les équipes à respecter le budget du projet.

Améliorez le timing des lancements en donnant à toute l'équipe de projet une vue d'ensemble complète des tâches, des dépendances et des échéanciers du projet.

📖 À lire également : Exemple et échantillon de plans marketing efficaces

Défis courants dans la gestion des projets marketing

Si la gestion de projet marketing avait un statut relationnel, ce serait : C'est compliqué.

De nouveaux outils apparaissent, les structures des équipes changent et les échéanciers sont de plus en plus serrés. Ce qui fonctionnait au trimestre dernier peut déjà sembler dépassé, sans parler des changements de marque imprévus en cours de projet.

De nombreuses équipes marketing sont confrontées à ces défis très concrets lors de la mise en œuvre de campagnes marketing. Heureusement, une gestion de projet solide et les bons outils de gestion de projet peuvent prévenir ou réduire la plupart des problèmes.

Discutons des défis courants liés à la gestion des projets marketing et des solutions que vous pouvez intégrer à votre processus de gestion de projet marketing.

1. Risques liés au projet

Chaque projet marketing comporte des risques, qu'il s'agisse de contretemps techniques ou de fluctuations du marché. Si vous ne les anticipez pas suffisamment tôt, ces problèmes imprévus peuvent nuire à la qualité du projet et retarder sa livraison.

Exemples d'exemples de risques liés aux projets :

Risque technique : les campagnes de marketing numérique peuvent être confrontées à des failles de sécurité, des interruptions de service ou des pertes de données.

Risque de marché : les ralentissements économiques ou les changements soudains dans le comportement des consommateurs peuvent réduire les rendements.

Risque organisationnel : des problèmes internes tels qu'une mauvaise communication, des retards dans la chaîne d'approvisionnement ou des litiges juridiques peuvent ralentir la progression.

✅ Solution : utilisez la gestion des risques pendant la première étape de planification du projet. Analysez les risques potentiels, définissez les priorités et élaborez des plans de sauvegarde. Un plan solide vous aide à atténuer les risques avant qu'ils n'affectent la portée ou le budget de votre projet.

👀 Anecdote amusante : avant les vidéos virales, il y avait les canulars. En 1917, deux jeunes filles ont trompé le monde entier avec les photos des fées de Cottingley. Sir Arthur Conan Doyle les a publiées, ce qui a fait grimper les ventes de journaux. C'est du marketing de contenu accidentel !

2. Dérive des objectifs

Le glissement de périmètre se produit lorsqu'un projet marketing dépasse le cadre initialement convenu. De nombreuses équipes sont confrontées à ce problème lorsqu'elles ne définissent pas clairement les objectifs du projet ou ne parviennent pas à gérer les attentes des parties prenantes.

Imaginez ceci : à mi-parcours d'une campagne, de nouvelles demandes ne cessent d'affluer : publications supplémentaires sur les réseaux sociaux, modifications en cours de dernière minute sur les vidéos et cycles d'approbation supplémentaires. Sans limites claires, l'échéancier du projet s'allonge, les budgets explosent et l'équipe se démène pour suivre le rythme : un cas classique de dérive des objectifs.

✅ Solution : Définissez dès le début la portée et les objectifs de votre projet. Partagez ces limites à toutes les parties prenantes internes et externes. Maintenez une communication ouverte afin de gérer les demandes de modification tout au long du cycle de vie de votre projet. Si nécessaire, utilisez un processus de contrôle des modifications afin de maintenir la cohésion de l'équipe de projet et de respecter le budget.

3. Mauvaise communication avec les parties prenantes

Une mauvaise communication ralentit même le meilleur gestionnaire de projet marketing. Elle entraîne des attentes floues, des doublons dans le travail, des délais non respectés et un gaspillage budgétaire.

Exemple : une campagne de lancement de produit a été lancée en ciblant le mauvais public, car les modifications apportées en cours de projet par l'équipe produit n'ont pas été communiquées au service marketing. Les parties prenantes pensaient que tout le monde était au courant, mais des mises à jour cruciales ont été omises. Résultat ? Un budget gaspillé et des clients désorientés.

✅ Solution : utilisez un logiciel de gestion marketing fiable pour centraliser les mises à jour et partager la progression en temps réel. Fixez des jalons clairs, encouragez les membres de l'équipe et les parties prenantes à fournir leur avis et suivez chaque changement. Une communication efficace garantit une compréhension commune de l'état d'avancement du projet.

4. Pas de source unique de vérité

Lorsque les équipes s'appuient sur des e-mails ou des appels épars, certains détails peuvent être perdus. Sans source unique d'informations fiables, il est difficile de suivre la progression des projets, de partager des fichiers ou de gérer efficacement les tâches et les échéanciers.

✅ Solution : utilisez un logiciel moderne de gestion de projet marketing pour stocker tous les détails, tâches, fichiers et mises à jour de vos campagnes en un seul endroit. Des outils tels que ClickUp vous permettent de créer des tableaux de bord personnalisables afin que votre équipe marketing, votre gestionnaire de projet et les parties prenantes puissent voir clairement chaque élément du plan.

📮 ClickUp Insight : environ 16 % des managers affirment que regrouper les mises à jour provenant de différents outils dans un aperçu clair reste un véritable casse-tête. Lorsque les informations sont dispersées à trop d'endroits, les managers passent un temps précieux à les rassembler au lieu de se consacrer à leur rôle de direction. Les conséquences ? Des opportunités manquées, des tâches administratives supplémentaires et des équipes désorganisées. ClickUp résout ces problèmes en regroupant les tâches, les documents et les mises à jour en un seul endroit, ce qui réduit les tâches fastidieuses et met en évidence les informations dont vous avez réellement besoin, exactement au moment où vous en avez besoin. Résultats concrets : par exemple, Convene a réuni 200 professionnels dans un environnement de travail ClickUp. Grâce à des modèles prêts à l'emploi et à un suivi du temps intégré, ils ont réduit leurs frais généraux et accéléré la livraison sur plusieurs emplacements.

Rôles et responsabilités d'un manager de projet marketing

Un chef de projet assume divers rôles, sa principale responsabilité étant d'aider l'équipe du projet à atteindre ses résultats. Comme l'a bien résumé un utilisateur de Reddit:

Je suis responsable marketing/chef de projet. Ma tâche principale consiste à m'assurer que le travail nécessaire à la réalisation de nos objectifs est terminé. Nous structurons notre travail autour de projets trimestriels. Chaque membre de l'équipe, y compris moi-même, se voit attribuer deux à quatre projets par trimestre. Ces projets sont choisis en fonction des initiatives de l'entreprise et des objectifs de l'équipe.

Un chef de projet de marketing de réussite combine stratégie et actions quotidiennes pour faire avancer les projets marketing.

Voici ce que cela implique :

✅ Définissez la portée du projet, fixez des objectifs clairs, élaborez des forfaits détaillés et mappez le cycle de vie du projet afin de garder chaque phase sous contrôle.

✅ Affectez des tâches aux membres de l'équipe, gérez l'allocation des ressources, suivez la progression des tâches et ajustez les forfaits pour maintenir le statut du projet à jour.

✅ Surveillez les dépenses, gérez le budget du projet et contrôlez les coûts pour que chaque aspect du projet marketing reste dans la cible.

✅ Maintenez une forte collaboration au sein de l'équipe , résolvez les problèmes rapidement, respectez les normes de qualité et gérez tout changement de portée ou d'échéancier.

✅ Finalisez les livrables, effectuez des revues post-projet et appliquez les leçons apprises pour améliorer les projets futurs et la phase suivante.

Composantes clés et processus de la gestion de projet marketing

Considérez la gestion de projet marketing comme un flux clair, de l'idée au résultat. Voici comment les principaux éléments s'intègrent dans le cycle de vie du projet :

📌 Lancement Définissez l'objectif → Définissez la portée du projet, décrivez les objectifs du projet, analysez l'adéquation au marché et clarifiez le public cible.

Planification Formez la stratégie marketing → Mapper les tâches dans un plan de projet détaillé, décidez de l'allocation des ressources et harmonisez le budget.

📌 Exécution Lancez la campagne → Créez et distribuez des ressources créatives, attribuez des tâches aux membres de l'équipe et veillez à ce que tout se déroule comme prévu.

📌 Suivi et contrôle Suivez les performances → Vérifiez l'état de statut du projet, surveillez les dépenses par rapport au budget du projet, ajustez les tâches et gérez les risques liés au projet.

📌 Clôture Synthèse → Examinez les résultats, recueillez les commentaires des parties prenantes internes et externes, consignez les enseignements tirés et appliquez-les à vos futurs projets.

Ce flux décrit clairement les prochaines étapes pour chaque chef de projet marketing et aide l'équipe marketing à obtenir des résultats cohérents.

💡 Bonus : la gestion de projet marketing peut devenir incroyablement compliquée. C'est pourquoi vous avez besoin d'un environnement de travail IA convergent qui comprend votre travail et exécute vos tâches d'un simple clic (ou d'une simple commande vocale !). Si vous cherchez à : Effectuez des recherches instantanées et intuitives dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications de connexion + le Web pour tous vos besoins marketing.

Utilisez Talk to Text pour demander, dicter et exécuter du travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez, qu'il s'agisse de rédiger un texte, d'organiser des réunions sur une campagne marketing, de créer de nouvelles tâches et échéances, etc.

Tirez parti des outils d'IA tels que ChatGPT, Claude et DeepSeek directement depuis Brain MAX, avec le contexte complet de votre travail. Essayez ClickUp Brain MAX, un assistant IA ultra-puissant qui vous comprend vraiment, car il connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils IA et utilisez votre assistant IA pour développer tous vos projets marketing 10 fois plus rapidement. Utilisez ClickUp Brain MAX pour faire ressortir les éléments d'action de vos réunions.

Plus de 85 % des entreprises utilisent activement des logiciels de gestion de projet. Mais qu'est-ce qui rend un outil intéressant ? En fait, quels outils devriez-vous envisager pour votre équipe ?

Explorons quelques options. ✨

1. ClickUp

Gérez du travail complexe sans perdre de vue vos objectifs principaux grâce à ClickUp pour le marketing

Un bon outil de gestion de projet marketing doit s'adapter à chaque étape de votre processus et ne pas vous obliger à vous adapter à lui. ClickUp y parvient parfaitement, car il offre aux chefs de projets marketing un espace unique pour planifier, attribuer et suivre le travail sans se noyer dans les mises à jour.

Pour les équipes marketing qui gèrent plusieurs campagnes marketing, la flexibilité de ClickUp vous permet d'avoir une vue d'ensemble et de visualiser les tâches les plus petites.

Vous pouvez par exemple mapper la portée du projet, attribuer des tâches aux membres de l'équipe, gérer l'allocation des ressources et suivre la progression des tâches en temps réel.

Voici une courte vidéo qui explique comment ClickUp utilise l'IA pour rendre le marketing plus efficace :

De plus, les modèles de calendrier de contenu intégrés, les intégrations d'e-mail et les permission d'invités permettent aux parties prenantes internes et aux clients externes de rester sur la même page.

📖 À lire également : Modèles gratuits pour campagnes marketing

2. Asana

via Asana

Asana se distingue pour les équipes qui ont besoin de décomposer des projets marketing complexes en étapes claires et de garder la visibilité sur les priorités. Elle rationalise les flux de travail marketing en centralisant l'attribution des tâches, les échéances et les validations d'actifs sur une plateforme intuitive.

Sa collaboration en temps réel et ses modèles personnalisables permettent aux équipes de rester alignées et aux campagnes de respecter le calendrier sans aucune approximation. Au lieu de rechercher les mises à jour dans les e-mails, l'équipe marketing peut voir ce qui a été terminé, ce qui reste à faire et qui est responsable de chaque étape.

Cela permet de gagner du temps et aide le gestionnaire de projet à détecter les risques à un stade précoce, avant que les petits problèmes ne s'aggravent.

3. Trello

via Trello

Trello convient parfaitement aux activités marketing plus simples, telles que les calendriers de contenu ou les publications sur les réseaux sociaux, pour lesquelles l'équipe a simplement besoin d'un tableau facile à utiliser pour faire avancer les tâches.

Ses tableaux permettent à chacun de suivre clairement la progression réalisée et évitent d'avoir à fouiller dans des feuilles de calcul ou de longues chaînes d'e-mails. De plus, le système intuitif de glisser-déposer et les cartes personnalisables de Trello permettent aux équipes d'adapter rapidement les flux de travail, d'ajouter des checklist, de joindre des pièces jointes et de fixer des délais, le tout dans un espace visuel unique qui garantit une collaboration fluide et transparente.

📖 À lire également : Comment créer une feuille de route marketing gagnante

4. Monday. com

monday. com est un fournisseur de responsables marketing d'une méthode organisée pour surveiller simultanément les délais, les budgets et les charges de travail.

Lorsque vous gérez plusieurs campagnes marketing simultanément, monday.com vous aide à identifier les domaines dans lesquels l'équipe pourrait être surchargée ou dans lesquels une tâche pourrait être négligée. Cela rend l'allocation des ressources et la gestion de l'échéancier plus réalistes.

👀 Anecdote : la première publicité imprimée connue remonte aux années 1470. Il s'agissait d'un prospectus anglais proposant à la vente un livre de prières, ce qui prouve que les spécialistes du marketing ont toujours aimé le papier.

Comment gérer un projet marketing (étape par étape)

Passons en revue les étapes nécessaires pour planifier, mener et suivre une campagne à l'aide de ClickUp afin que votre équipe reste concentrée :

Définissez les objectifs et la portée de la campagne

Rédigez des briefs de campagne, définissez des directives créatives et stockez des notes de référence dans un hub consultable avec ClickUp Docs

Commencez chaque projet marketing en rédigeant un brief clair et détaillé dans un document ClickUp. Définissez les objectifs de votre campagne, la portée exacte du projet, votre cible et ce que vous considérez comme une réussite en termes mesurables.

Incluez les livrables, les budgets et les échéanciers afin que chaque membre de l'équipe et chaque partie prenante interne sache dès le premier jour ce qui est attendu.

ClickUp Brain fait passer la gestion de vos projets marketing au niveau supérieur en agissant comme un cerveau supplémentaire à la disposition de votre équipe. Il vous aide à organiser les tâches liées à vos campagnes, à générer des briefs créatifs et même à répondre instantanément à des questions sur vos projets, directement depuis votre travail.

Découvrez ClickUp Brain gratuitement Générez des briefs, répondez aux questions relatives aux projets, affichez les échéances et organisez votre environnement de travail avec ClickUp Brain.

Vous souhaitez que l'IA vous aide encore davantage ?

Créez des agents ClickUp AI personnalisés pour gérer les tâches routinières telles que l'attribution automatique de nouvelles tâches de campagne, la vérification de l'avancement ou la génération de nouveaux rapports et stratégies de promotion. En utilisant des logiciels d'automatisation du marketing comme ceux-ci, vos équipes peuvent éviter les goulots d'étranglement et vous libérer du temps pour vous consacrer à un travail créatif et concret.

2. Décomposez les livrables et attribuez les responsabilités

Divisez les grands projets marketing en tâches réalisables et en checklist que tout le monde peut suivre étape par étape grâce aux listes de tâches ClickUp.

Ensuite, décomposez les grands objectifs en tâches claires et détaillées à l'aide de tâches ClickUp. Ajoutez des propriétaires, des délais et des instructions afin que chaque livrable soit pris en compte.

Avec un taux d'épuisement professionnel atteignant 66 % chez les employés américains (et les équipes les plus jeunes qui en souffrent le plus), il est essentiel de répartir judicieusement la charge de travail. La vue « Charge de travail » de ClickUp identifie clairement qui est responsable de chaque tâche et alerte les responsables lorsque la charge de travail est trop importante.

Cela aide les responsables à repérer rapidement les surcharges de travail et à réorganiser les tâches avant qu'elles ne conduisent à l'épuisement professionnel, en particulier lorsqu'ils gèrent des campagnes qui se chevauchent, comme la mise à jour du référencement naturel (SEO) parallèlement à une campagne publicitaire payante.

👀 Anecdote amusante : au début, Red Bull n'a pas lancé de grandes campagnes publicitaires, mais a simplement déposé des canettes vides à l'extérieur de clubs branchés pour faire croire aux gens que tout le monde buvait cette boisson.

3. Établissez un échéancier de campagne avec des jalons

Visualisez l'échéancier des campagnes, fixez des jalons et identifiez les obstacles avant qu'ils ne compromettent vos délais grâce à la vue chronologique de ClickUp.

Visualisez l'ensemble de la campagne dans la vue Gantt ou Échéancier de ClickUp. Mapper chaque tâche à des dates spécifiques et créez des jalons pour les validations créatives, les signatures finales ou les dates de lancement.

Par exemple, si vous lancez une promotion pour les fêtes, vous pouvez fixer un jalon pour l'approbation des créations publicitaires deux semaines avant la date de lancement. L'échéancier visuel permet au chef de projet en gestion de projet de suivre facilement le déroulement des opérations et de détecter rapidement tout retard.

De plus, ils restent informés sans que des réunions supplémentaires ne viennent encombrer leur journée. Des études récentes montrent que passer plus de deux heures par jour en réunion nuit à la productivité. ClickUp réduit donc les allers-retours.

📖 À lire également : Les meilleurs outils logiciels pour le flux de travail marketing

4. Utilisez un calendrier de contenu pour mapper les ressources et les canaux

Planifiez, programmez et ajustez le contenu sur tous les canaux grâce à un calendrier éditorial facile à utiliser, de type glisser-déposer, avec ClickUp Calendar.

Coordonnez vos blogs, publications sur les réseaux sociaux, e-mails et publicités dans le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp. Glissez-déposez les éléments si les priorités changent ou si quelque chose dérape. Cela évite les feuilles de calcul désordonnées et les surprises de dernière minute lorsque les campagnes touchent plusieurs canaux.

Par exemple, le calendrier de contenu permet d'aligner une publication Instagram avec une publicité payante et un envoi massif d'e-mails le même jour. Ainsi, tout le monde sait quel contenu est publié où et quand.

📖 À lire également : Maîtriser l'ICP marketing : guide achevé pour les spécialistes du marketing B2B

5. Favorisez la collaboration asynchrone et les révisions créatives

Transformez instantanément les commentaires en tâches en les attribuant aux bons propriétaires grâce à la fonction « Assign Comments » (Attribuer des commentaires) de ClickUp.

Lorsque les designs ou les vidéos sont prêts, les membres de l'équipe peuvent utiliser la fonction « Assign Comments » (Attribuer des commentaires) de ClickUp pour laisser des commentaires directement sur les tâches ou les fichiers créatifs, afin que la personne concernée puisse voir immédiatement ce qui doit être corrigé.

L'installation de gestion de projet de ClickUp relie chaque commentaire aux tâches et aux propriétaires, afin que les concepteurs, les rédacteurs ou les clients externes ne manquent jamais une note. Les révisions asynchrones permettent de poursuivre le travail même lorsque les équipes sont réparties sur plusieurs fuseaux horaires ou travaillent avec des partenaires externes.

📖 À lire également : Modèles gratuits de plans marketing pour élaborer une stratégie marketing

6. Suivi des progrès, recueillez les commentaires et apportez les ajustements nécessaires.

Configurez des statuts personnalisés sur ClickUp, tels que « En cours de rédaction », « En cours de révision », « Approuvé » ou « Planifié », pour indiquer où en est chaque élément. Utilisez les automatisations ClickUp pour mettre à jour automatiquement les tâches lorsque quelqu'un termine sa partie.

Indiquez précisément où en est chaque tâche afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde grâce aux statuts personnalisés de ClickUp

Par exemple, dès qu'un brouillon de blog passe au statut « Approuvé », il peut automatiquement alerter l'équipe chargée des réseaux sociaux afin qu'elle planifie les promotions. Cela évite à votre chef de projet marketing d'avoir à suivre manuellement les mises à jour. Si quelque chose bloque, l'équipe le remarque immédiatement et peut apporter des modifications sans attendre.

Automatisez les transferts de projets courants, les mises à jour de statut et les rappels pour que vos projets marketing avancent en pilote automatique grâce à ClickUp Automations.

7. Analysez les résultats et établissez des rapports sur le retour sur investissement

Une fois la campagne terminée, les tableaux de bord ClickUp vous aident à extraire des données en temps réel sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Suivez les dépenses budgétaires, les indicateurs clés de performance marketing et la capacité de l'équipe en un seul endroit, plutôt que dans des rapports dispersés.

Suivez les performances des campagnes, les budgets et l'allocation des ressources en temps réel pour générer rapidement des rapports grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Par exemple, si une campagne publicitaire payante n'a pas donné les résultats escomptés, vous pouvez partager vos observations avec l'équipe afin d'affiner la cible la prochaine fois. Les tableaux de bord marketing en temps réel permettent de tenir informés les parties prenantes internes et les clients sans avoir à créer de présentations supplémentaires. Des rapports solides aident les équipes à planifier le prochain projet en tirant les leçons de l'expérience.

Témoignage client : voici ce que Chelsea Bennett, responsable de l'engagement de la marque chez Lulu Press, a dit à propos de ClickUp. Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en connexion avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail. Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en connexion avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

Modèles gratuits de gestion de projet marketing

ClickUp propose plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi pour aider les équipes marketing à planifier plus rapidement sans partir de zéro. Voici trois modèles de gestion de projet marketing que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui :

Modèle de plan de projet ClickUp pour le marketing numérique

Obtenir un modèle gratuit Planifiez plus intelligemment, adaptez-vous rapidement et obtenez des résultats qui ne se perdent pas dans le travail quotidien grâce au modèle de plan de projet de marketing numérique de ClickUp.

Le modèle de plan de projet pour le marketing numérique dans ClickUp vous aide à mapper toutes vos tactiques, des publicités payantes au contenu organique, dans un plan clair et unique.

Vous pouvez suivre précisément le lien entre chaque tâche et les objectifs tels que la génération de prospects ou la croissance de l'audience, et voir la progression en temps réel sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Les équipes marketing disposent d'une source unique et fiable d'informations sur les budgets, les échéanciers et les indicateurs clés de performance des campagnes, afin que chaque initiative numérique reste mesurable et atteigne ses objectifs.

📖 À lire également : Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

2. Modèle de gestion de campagne marketing par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les publicités, les évènements ou les promotions en un seul endroit afin que les campagnes restent sur la bonne voie sans avoir à passer constamment des appels pour vérifier leur statut grâce au modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp.

La gestion de plusieurs campagnes simultanées oblige souvent les équipes marketing à se plonger dans des feuilles de calcul désordonnées, ce qui leur fait perdre du temps et retarde les lancements. Le modèle de gestion des campagnes marketing de ClickUp affiche toutes vos tâches, tous vos échéanciers et toutes vos validations dans une vue claire, afin que chacun sache ce qui se passe et à quel moment.

📖 À lire également : Modèles gratuits pour une création de contenu plus rapide

3. Modèle d'échéancier de diagramme de Gantt par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez les chevauchements, évitez les retards et faites avancer les projets complexes grâce au modèle d'échéancier de Gantt de ClickUp.

Les équipes marketing perdent souvent le suivi des dépendances et des échéances lorsque les projets comportent des dizaines d'éléments mobiles. Le modèle de diagramme de Gantt de ClickUp vous aide à mapper chaque tâche sur un échéancier clair et à ajuster les plannings par simple glisser-déposer.

Grâce aux mises à jour en temps réel et au suivi de la progression par code couleur, vous pouvez garantir le bon déroulement des campagnes et offrir une visibilité complète de votre plan de projet en un coup d'œil.

Initier votre équipe à la gestion de projet marketing

Voici quelques moyens simples pour aider votre équipe à utiliser efficacement votre forfait de gestion de projet marketing afin d'obtenir des résultats plus rapides.

Conservez tous les briefings, fichiers et validations de campagne au même endroit afin que personne ne perde de temps à fouiller dans des fils d'e-mail ou des dossiers aléatoires.

Vérifiez la capacité disponible de votre équipe avant de lancer de nouvelles campagnes afin d'éviter de surcharger les meilleurs éléments ou de manquer des délais en raison d'un épuisement professionnel.

Planifiez des échéanciers réalistes avec des propriétaires clairement identifiés et des échéances précises pour chaque tâche, afin que chaque maillon de la chaîne assume ses responsabilités et que rien ne bloque de manière inattendue.

Tenez les parties prenantes informées en partageant régulièrement les mises à jour et les réussites du projet, ce qui permet de renforcer la confiance et d'éliminer plus rapidement les obstacles.

Consignez les enseignements tirés et les meilleures idées de chaque projet dans un backlog de partage afin de ne pas réinventer la roue à chaque nouveau lancement.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour l'automatisation du marketing

Améliorez votre gestion de projet marketing avec ClickUp

Les outils de projet de base vous aident à cocher les tâches, mais ils sont rarement conçus pour la nature chaotique et évolutive du travail marketing réel.

Ce sont celles où les commentaires, les délais, les budgets et le contenu s'entrechoquent. ClickUp gère ce chaos en regroupant tous les forfaits, toutes les tâches et tous les commentaires en un seul endroit.

Ainsi, votre équipe ne perdra pas de temps à rechercher des mises à jour ou à refaire un travail qui aurait dû être clair dès le départ. Là où d'autres outils comblent les lacunes, ClickUp assure la connexion de l'ensemble de votre campagne.

Donnez à votre prochaine campagne marketing la structure qu'elle mérite. Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp!