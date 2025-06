Comment l'IA générative transforme le marketing : stratégies et exemples

Vous êtes un spécialiste du marketing. Alors pourquoi vous sentez-vous comme un imposteur lorsque vous devez faire face à des délais de publication impossibles et à des changements de direction dans vos campagnes ?

Alors que vous avez l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour trouver le juste équilibre entre créativité et volume, vos concurrents semblent être partout à la fois avec des messages parfaitement ciblés.

73 % des spécialistes du marketing s'accordent à dire que les outils d'IA peuvent les rendre plus productifs.

L'écart entre les entreprises qui ont adopté l'IA et les autres se creuse rapidement. Et chaque minute que vous passez à effectuer des tâches répétitives ou à lutter contre le blocage créatif est une minute perdue au profit de vos concurrents.

En automatisant la création, la personnalisation et l'optimisation du contenu, l'IA générative apporte rapidité et efficacité aux flux de travail marketing sans compromettre la qualité des résultats.

Dans ce guide, nous vous montrerons comment l'IA générative s'intègre dans vos processus marketing quotidiens, de la génération de contenu et du référencement à la planification des e-mails et des campagnes, avec des exemples, des outils et des garde-fous éthiques intégrés.

Qu'est-ce que l'IA générative dans le marketing ?

L'IA générative désigne l'intelligence artificielle capable de créer (ou générer) du contenu (texte, images, vidéos, voire code) en apprenant à partir des modèles présents dans les données existantes sur lesquelles elle a été entraînée.

Mais il ne s'agit pas de confier vos campagnes à un robot. Il s'agit plutôt de booster ce qui fonctionne déjà : automatiser les tâches fastidieuses, développer la créativité sans épuiser votre équipe et vous donner plus de temps pour vous concentrer sur la stratégie, le storytelling et les résultats.

🎨 Le marketing a toujours été en partie une science et en partie un art. Les modèles d'IA générative rendent la science plus intelligente et l'art plus évolutif.

Comment fonctionne l'IA générative

À la base, l'IA générative utilise des modèles d'apprentissage automatique, en particulier des modèles linguistiques à grande échelle (LLM) ou des modèles de diffusion, pour prédire et générer de nouveaux résultats à partir des données sur lesquelles elle a été entraînée.

👉🏼 Par exemple : Texte : des outils tels que GPT-4 prédisent le mot suivant dans une séquence à partir de milliards d'exemples, générant ainsi des brouillons de blog, des e-mails ou des variantes de publicités

Images : des plateformes telles que DALL·E ou Midjourney remixent des styles visuels et des données pour créer des graphiques ou des illustrations totalement inédits

Vidéo et voix : des outils tels que Synthesia génèrent des vidéos réalistes à partir de scripts, souvent accompagnées de voix off multilingues

✨ La magie opère dans ce qu'on appelle les « transformateurs », des réseaux neuronaux qui comprennent le contexte et les relations entre les éléments d'une manière que les technologies précédentes ne pouvaient pas.

En coulisses, ces modèles s'affinent en permanence en fonction des modèles d'utilisation, des commentaires des utilisateurs et des nouvelles données, ce qui signifie que les résultats deviennent plus intelligents au fil du temps. Cependant, leur qualité dépend des invites, du contexte et des personnes qui les examinent. C'est là que vous entrez en jeu.

📚 À lire également : IA générative vs IA prédictive

Principaux avantages de l'utilisation de l'IA dans le marketing

Les avantages de l'IA générative vont bien au-delà du simple gain de temps (même si celui-ci est indéniable). Voici ce qui la rend encore plus utile :

Création de contenu à grande échelle : créez du contenu personnalisé pour différents segments d'audience sans multiplier votre charge de travail. Les entreprises qui mettent en œuvre efficacement la personnalisation déclarent que ces activités leur rapportent : créez du contenu personnalisé pour différents segments d'audience sans multiplier votre charge de travail. Les entreprises qui mettent en œuvre efficacement la personnalisation déclarent que ces activités leur rapportent 40 % de revenus supplémentaires par rapport à la moyenne

Réduction des goulots d'étranglement créatifs : Vous vous souvenez de ce moment où vous vous êtes heurté à un mur en essayant d'écrire le titre parfait ? L'IA peut générer des dizaines d'options pour stimuler votre créativité lorsque vous êtes bloqué

Optimisation basée sur les données : l'IA apprend en permanence ce qui fonctionne. Vos campagnes marketing ciblées deviennent plus intelligentes au fil du temps, car l'IA analyse les données de performance et s'adapte en conséquence

Cohérence de la voix de la marque : vous pouvez former l'IA à partir des directives de votre marque et de vos contenus passés afin de garantir la cohérence sur tous les canaux, même lorsque plusieurs membres de l'équipe sont impliqués

Capacité de réflexion stratégique : lorsque vous n'êtes pas submergé par des tâches de production, vous pouvez vous concentrer sur la stratégie et l'innovation, des domaines où la créativité humaine règne encore en maître

Réduction des coûts de production et des délais d'exécution : la création de contenu de haute qualité nécessite généralement beaucoup de temps et d'argent. L'IA réduit considérablement ces coûts et ces investissements en temps tout en maintenant la qualité

Mais l'avantage le plus puissant de l'utilisation de l'IA générative dans le marketing est peut-être son accessibilité. Les outils marketing qui nécessitaient autrefois des compétences spécialisées ou des budgets importants sont désormais accessibles aux équipes de toutes tailles. Les règles du jeu s'uniformisent, et c'est la créativité, et non plus les ressources, qui détermine qui gagne. 🤝

Cas d'utilisation de l'IA générative dans le marketing

La véritable puissance de l'IA générative réside dans ses applications pratiques tout au long du cycle de vie du marketing. La technologie d'IA générative peut vous offrir le meilleur retour sur investissement grâce à :

1. Création de contenu alimentée par l'IA (blogs, réseaux sociaux, publicités, etc.)

La vitesse de diffusion du contenu est devenue un avantage concurrentiel. Mais la qualité aussi, et c'est là que l'IA générative brille lorsqu'elle est utilisée à bon escient.

Les outils d'écriture IA tels que Jasper, Claude et ClickUp Brain aident les équipes à générer des plans de blog, des descriptions de produits et des légendes pour les réseaux sociaux en quelques secondes. Avec une formation adéquate et des invites, des instructions claires, vous pouvez affiner des textes génériques pour obtenir des brouillons soignés, adaptés au ton, à la personnalité et à l'étape du funnel souhaités.

🔮 Idée clé : les experts en marketing utilisent l'IA comme partenaire de brainstorming, puis y ajoutent des données clients, des cadres de positionnement et leur jugement éditorial afin de produire un contenu de haute qualité et d'amplifier la voix unique de leur marque.

Grâce à ClickUp Brain, les spécialistes du marketing peuvent générer du contenu conforme à la marque directement dans l'environnement de gestion de projet de ClickUp.

Générez du contenu original ou modifiez du contenu existant à l'aide de ClickUp Brain dans ClickUp Docs

Le contenu est automatiquement mis en forme et inséré dans ClickUp Docs, ce qui élimine les changements d'outils et les pertes de contexte. Vous pouvez inviter l'IA à créer un brouillon de tweet basé sur un brief de campagne ou à générer des introductions d'articles de blog liées à un persona marketing personnalisé.

Créez du contenu détaillé et des briefs créatifs à l'aide de l'IA dans ClickUp Brain

✨ Cela peut également vous aider :

Générez du contenu complet et des briefs créatifs alignés sur les directives de la marque

Produisez rapidement des premières ébauches qui capturent les messages clés

Déployez différentes variantes de contenu sur tous les canaux tout en garantissant la cohérence

Surmontez les blocs créatifs en suggérant de nouveaux angles d'approche sur des sujets familiers

Vous êtes à court d'idées ? Laissez ClickUp Brain vous concocter quelque chose pour vos besoins en marketing de contenu

Associez-les au modèle de calendrier marketing et au flux de travail de gestion des campagnes de ClickUp pour rationaliser les validations, gérer les ressources et attribuer clairement la propriété.

Obtenez un modèle gratuit Planifiez facilement votre prochaine grande campagne grâce au modèle de calendrier marketing ClickUp

Les champs personnalisés de ClickUp permettent de suivre le type de contenu, le canal et l'implication de l'IA. Vous savez ainsi toujours ce qui a été écrit par un humain, assisté par l'IA ou généré par l'IA, et vous pouvez suivre les performances en conséquence.

Le résultat est un moteur hautement performant qui garantit un contenu stratégique, rapide et évolutif, sans que vous ayez à sacrifier votre créativité ou votre contrôle.

🤝 Rappel : la nuance est importante ici. Les meilleures stratégies de contenu basées sur l'IA continuent de faire l'objet d'une supervision humaine.

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants s'appuient sur des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) pourraient expliquer leur popularité auprès de rôles et de secteurs très divers. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation et au changement de contexte s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il réside directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

2. Marketing par e-mail personnalisé et parcours clients

🧠 Anecdote : l'e-mail reste l'un des canaux marketing offrant le meilleur retour sur investissement, en particulier pour les marques B2C et le marketing grand public. Mais le « batch-and-blast » (envoi massif d'e-mails) est révolu. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est l'hyper-personnalisation, c'est-à-dire les e-mails qui donnent l'impression d'avoir été écrits spécialement pour vous.

C'est là qu'interviennent les outils d'IA générative tels que Copy. ai ou Salesforce Einstein. Ils utilisent les données issues des comportements passés, de l'historique des achats ou des segments de clientèle pour rédiger des variantes d'e-mails personnalisés à grande échelle. Pensez à des lignes d'objet qui reflètent l'historique de navigation, des textes adaptés à l'étape du cycle de vie et des CTA liés à l'intention prévue.

ClickUp permet aux équipes marketing d'orchestrer tout cela avec précision.

Automatisez les flux de travail des campagnes par e-mail avec ClickUp Automatisation

Avec ClickUp Automations, vous pouvez déclencher la création de tâches par e-mail en fonction des actions du parcours client, telles que les inscriptions de nouveaux utilisateurs ou les téléchargements de contenu. Vous pouvez gérer les variantes de tests A/B dans ClickUp Docs et utiliser les tâches ClickUp pour aligner les modifications de texte, les validations créatives et les flux de travail d'assurance qualité entre les différentes parties prenantes.

Il est temps de passer à une segmentation plus intelligente, à une exécution plus rapide et à des parcours qui semblent « sur mesure » plutôt que standardisés.

3. L'IA dans l'optimisation pour les moteurs de recherche : recherche et optimisation automatisées des mots-clés

Vous avez probablement entendu des centaines d'avis sur le contenu SEO, surtout depuis que les aperçus IA de Google ont envahi les SERP. Et c'est vrai : nous savions déjà que près de 60 % des recherches se font désormais sans clic. Avec les résultats de l'IA, il est encore plus difficile d'attirer du trafic et de générer des conversions via le marketing de contenu.

Alors, d'où vient votre avantage concurrentiel en matière de référencement ? Il découle de votre capacité à connecter intelligemment l'intention de recherche à votre stratégie de contenu.

Les professionnels du référencement de haut niveau utilisent l'IA pour : Identifiez les clusters sémantiques et les relations entre les sujets qui pourraient échapper à l'œil humain

Générez des briefs de contenu complets qui répondent à l'ensemble des intentions de recherche

Créez des variantes de titres et de méta descriptions optimisées à la fois pour les humains et les algorithmes

🔎 Les outils SEO modernes tels que Clearscope, Surfer et les assistants IA de Semrush peuvent mettre en évidence des groupes de mots-clés, générer automatiquement des méta descriptions et même rédiger des briefs de contenu optimisés. Ces outils comprennent l'autorité thématique et l'intention de recherche, aidant ainsi les spécialistes du marketing à passer de stratégies SEO réactives à des stratégies proactives.

Et la bonne nouvelle ?

85 % des spécialistes du marketing constatent des retours positifs grâce à l'utilisation de l'IA pour créer du contenu SEO.

ClickUp devient votre centre de contrôle pour la mise en œuvre de ce flux de travail.

Utilisez ClickUp Docs pour héberger des directives de contenu SEO évolutives, intégrer des données SERP directement dans les tâches et attribuer des checklists d'optimisation avec des recommandations générées par l'IA

Mieux encore, utilisez le modèle de développement de site web de ClickUp pour gérer vos campagnes de référencement, de la mise à jour de la structure du site à l'actualisation du contenu. Étiquetez les tâches par mot-clé de priorité, attribuez des propriétaires pour les liens internes et mettez automatiquement à jour les statuts à mesure que les briefs passent de la phase de recherche à la phase de rédaction, puis à la phase de publication.

Obtenez un modèle gratuit Passez du plan du site au site web fini grâce à un seul modèle de gestion de projet

Grâce à l'IA générative et à ClickUp, le référencement naturel (SEO) n'est plus un frein, mais un levier de croissance.

🔮 Idée clé : le rôle de l'IA ne se limite pas à vous aider à créer du contenu SEO, elle vous aide également à comprendre les schémas sous-jacents qui déterminent le classement du contenu. En analysant des milliers de pages à succès, l'IA peut extraire des principes qui vont au-delà du simple placement de mots-clés.

4. Chatbots et service client basé sur l'IA

Vous pensez encore à des réponses scriptées lorsque vous pensez aux agents d'assistance IA ? Vous avez du retard à rattraper.

💬 Les modèles de chatbot actuels, alimentés par des LLM tels que GPT-4 et intégrés à des plateformes telles qu'Intercom ou Drift, peuvent résoudre des requêtes de niveau 1, générer des réponses contextuelles et même diriger les utilisateurs en fonction de leur sentiment ou de l'urgence.

L'avantage ? Vos équipes marketing et CX gagnent du temps, sans nuire à l'expérience client.

Mais l'automatisation sans responsabilité est risquée. C'est là que ClickUp intervient.

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour visualiser les flux de travail automatisés

Les équipes d'assistance et de marketing peuvent utiliser ClickUp pour documenter les flux des bots dans les tableaux blancs et les cartes mentales ClickUp, créer des boucles de rétroaction à partir des discussions avec les chatbots pour la création de contenu (par exemple : « quelles questions les gens posent-ils encore ? ») et attribuer des tâches à des humains pour le suivi si nécessaire.

💡 Conseil de pro : Configurez les tableaux de bord ClickUp pour suivre les taux de déviation des chatbots, le temps moyen de traitement et les scores de satisfaction client, le tout lié aux données des tâches en temps réel. Voici une vidéo explicative qui vous montre comment faire :

5. IA pour la rédaction publicitaire et l'optimisation des campagnes

La performance des créations publicitaires dépend du volume de tests et des itérations. L'IA générative accélère ces deux processus. Lorsque vous pouvez tester 50 concepts au lieu de cinq, vous augmentez considérablement vos chances d'obtenir des performances exceptionnelles.

📊 Des plateformes telles que Meta Advantage+ et Performance Max de Google utilisent désormais des modèles génératifs pour tester de manière dynamique des combinaisons de titres et de textes. Les outils de marketing IA tels que AdCreative. ai ou CopySmith génèrent des dizaines de variantes en fonction du ciblage de l'audience et des informations fournies par la marque.

ClickUp vous permet de gérer ce chaos de manière stratégique. Utilisez les plus de 15 vues de ClickUp pour organiser les créations de campagne par plateforme, segment d'audience ou objectif, dans des listes, des tableaux Kanban, etc.

Choisissez parmi des listes, des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt et bien plus encore pour suivre vos campagnes et vos ressources dans ClickUp

Vous pouvez même créer des règles d'automatisation : lorsqu'une variante est approuvée, déclenchez des mises à jour de statut, des installations de suivi des performances ou synchronisez-la avec des plateformes publicitaires externes grâce aux plus de 1 000 intégrations de ClickUp.

Attribuez et suivez automatiquement les commentaires créatifs et les tâches de suivi grâce aux automatisations ClickUp

Ce qui prenait auparavant plusieurs jours de va-et-vient se fait désormais en quelques heures, grâce à l'IA et à ClickUp qui forment une boucle de rétroaction rapide entre l'idéation, l'exécution et l'optimisation.

6. Visuels et marketing vidéo générés par l'IA

🧠 Fait amusant : les vidéos courtes (21 %), les images (19 %) et les vidéos en direct (16 %) sont actuellement parmi les types de contenu les plus performants !

Les spécialistes du marketing utilisent désormais l'IA pour créer des maquettes de concepts, générer des visuels de produits ou créer des vidéos explicatives à partir de scripts textuels, et ce, en un temps record et à moindre coût.

🎥 Les outils d'IA générative tels que Midjourney, Runway et Synthesia ont ouvert de nouvelles voies créatives. Synthesia, par exemple, permet aux équipes de créer des vidéos multilingues avec des porte-parole sans avoir recours à des studios ou à des reprises, en utilisant des avatars IA prédéfinis ou personnalisés.

Collaborez facilement avec les membres de votre équipe et donnez votre avis sur les fichiers grâce aux fonctionnalités d'annotation, de révision et de commentaire de ClickUp

Dans ClickUp, les spécialistes du marketing peuvent facilement mettre tout cela en œuvre. Ils peuvent stocker et joindre des ressources visuelles dans des documents, utiliser les outils de révision de ClickUp pour documenter les commentaires, attribuer des échéanciers de production à l'aide des diagrammes de Gantt de ClickUp et créer des boucles de rétroaction avec les commentaires assignés pour la direction visuelle, le contrôle des versions et les approbations.

🔮 Idée clé : les outils d'IA aplatissent la courbe d'apprentissage traditionnellement abrupte du design visuel. Les équipes marketing n'ont plus à choisir entre rapidité, qualité et coût : elles peuvent désormais optimiser ces trois aspects simultanément.

Exemples concrets d'IA générative dans le marketing

Passons maintenant de la théorie à la pratique et voyons comment des marques avant-gardistes mettent en œuvre l'IA générative pour relever de véritables défis marketing.

L'IA pour le contenu et les campagnes

Coca-Cola : plateforme « Create Real Magic »

Coca-Cola a utilisé l'IA générative pour associer une image de marque classique à du contenu généré par les utilisateurs, personnalisant ainsi ses campagnes marketing et augmentant l'interaction avec les consommateurs et la notoriété de la marque, en particulier auprès de la génération Z.

Ils ont créé une plateforme propriétaire qui permet aux consommateurs et aux créateurs de générer des illustrations de marque à partir des éléments emblématiques de Coca-Cola, tels que la bouteille contour, le logo, le Père Noël et l'ours polaire.

La campagne a encouragé la participation mondiale, et les œuvres sélectionnées ont été affichées sur des panneaux d'affichage numériques à Times Square, à New York, et à Piccadilly Circus, à Londres. Elle a permis aux consommateurs de créer plus de 120 000 œuvres d'art à l'aide d'outils d'IA, démontrant ainsi le bond en avant réalisé par la qualité des images générées par l'IA entre DALL-E 2 et DALL-E 3.

Heinz : renforcer l'identité de marque grâce à l'imagerie IA

Heinz a mené une expérience à l'aide de DALL-E 2 d'OpenAI afin de générer des images à partir d'invites telles que « ketchup ». L'IA a produit de manière cohérente des images ressemblant au design emblématique de la bouteille Heinz, même sans mention explicite de la marque.

Cette campagne a mis en avant la forte notoriété de la marque Heinz et son association avec le ketchup, générant plus de 1,15 milliard d'impressions et un taux d'engagement supérieur de 38 % par rapport aux campagnes précédentes.

Personnalisation basée sur l'IA dans le commerce électronique et la vente au détail

Rufus d'Amazon : l'assistant d'achat IA qui stimule les revenus

Amazon a lancé Rufus, un assistant d'achat alimenté par l'IA, afin d'améliorer la recherche et les recommandations de produits. Lancé en février 2024, Rufus aide les clients à trouver des produits adaptés à leurs préférences.

via Amazon

Amazon prévoit que Rufus générera indirectement plus de 700 millions de dollars de bénéfice d'exploitation en 2025 en influençant les dépenses globales des clients.

Deep Brew : le secret de Starbucks pour une hyper-personnalisation

Starbucks utilise une plateforme IA sophistiquée appelée Deep Brew, qui exploite de vastes quantités de données clients, notamment l'historique des transactions, l'heure, la météo, l'emplacement et d'autres données contextuelles, afin de personnaliser les offres et les recommandations destinées aux membres fidèles.

Cette plateforme permet à Starbucks de suggérer le bon produit au bon moment, améliorant ainsi l'expérience et l'engagement des clients. La personnalisation basée sur l'IA s'étend à l'application mobile et à l'expérience en magasin, où les baristas peuvent reconnaître les clients et leurs préférences, créant ainsi un service personnalisé et fluide. Deep Brew aide également à optimiser les stocks, la dotation en personnel et les opérations en magasin grâce à l'analyse prédictive.

Starbucks rapporte des améliorations significatives en matière d'engagement client et de retour sur investissement grâce à ses efforts marketing basés sur l'IA. Par exemple, des rapports internes font état d'une augmentation de 30 % du retour sur investissement et d'une croissance de 15 % de l'engagement client grâce à la personnalisation IA et au marketing ciblé.

L'IA dans le marketing d'influence et l'engagement sur les réseaux sociaux

L'intelligence artificielle intègre désormais l'analyse de textes, d'images, de vidéos et d'audio pour comprendre les discussions sociales dans leur globalité, permettant ainsi aux marques de créer des contenus plus riches et plus engageants.

Les systèmes d'IA aident même les plateformes sociales à détecter et à supprimer plus efficacement que les modérateurs humains les contenus préjudiciables tels que les discours haineux, les fausses informations et les spams. Ils sont capables d'identifier les faux comptes et les bots, garantissant ainsi des environnements sociaux plus sûrs et plus fiables.

👉🏼 Des marques telles que Prada, Versace et Red Bull ont fait appel à des influenceurs IA pour leurs promotions en ligne. Ces personnalités virtuelles interagissent avec le public sur les réseaux sociaux, offrant ainsi aux marques un nouveau moyen de se connecter avec les consommateurs.

via Instagram

🤖 Exemple : Créée par la start-up Brud en 2016, Lil Miquela est l'une des premières et des plus célèbres influenceuses IA. Elle mêle mode, activisme et musique, ayant sorti ses propres chansons et apparaissant dans des vidéos musicales. Son personnage réaliste et sa capacité à raconter des histoires ont fait d'elle une pionnière du marketing d'influence IA. Elle a collaboré avec des marques telles que BMW, Samsung et Calvin Klein, pour n'en citer que quelques-unes.

Ce qui rend ces exemples d'IA générative dans le marketing si puissants, c'est la manière dont ces marques ont intégré l'IA dans leurs flux de travail existants. Loin de remplacer leurs équipes marketing par l'IA, elles les ont dotées d'outils qui ont amélioré leurs capacités.

La sélection des bons outils d'IA peut considérablement améliorer les stratégies marketing. Nous en avons sélectionné quelques-uns qui fonctionnent réellement pour des équipes comme la vôtre :

ClickUp Brain

Vous voulez un rédacteur IA qui fasse également office de stratège de contenu intégré à votre équipe marketing ? ClickUp Brain est l'assistant IA natif de ClickUp, aussi polyvalent que possible. Intégré de manière transparente à vos tâches, documents et flux de travail, il vous aide à générer des textes conformes à votre marque pour vos blogs, e-mails, publications sur les réseaux sociaux, briefs de campagne et bien plus encore, directement là où le travail se fait.

Utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées de contenu et les développer

Grâce à la connaissance du contexte tirée de vos descriptions de tâches, des objectifs de vos projets et des commentaires de votre équipe dans ClickUp, ClickUp Brain produit un contenu qui correspond à votre stratégie, et pas seulement à vos invites ou instructions.

Elle est idéale pour les équipes marketing qui souhaitent créer et itérer du contenu dans un environnement de travail centralisé sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Elles savent en effet que le véritable avantage concurrentiel réside dans l'unification de vos opérations marketing au sein d'une plateforme unique où l'IA peut apprendre de l'ensemble de votre écosystème marketing plutôt que de tâches isolées.

💡 Conseil de pro : accédez à divers LLM dans un seul outil via ClickUp Brain. Essayez Claude pour la génération de contenu, GPT et Gemini pour la recherche approfondie et le raisonnement, et ClickUp Brain pour intégrer les connaissances contextuelles de votre environnement de travail dans votre contenu ! Passez d'un LLM à l'autre à l'aide de ClickUp Brain et optimisez le modèle en fonction de la tâche à accomplir

Jasper

Jasper est un assistant de rédaction IA robuste conçu pour les spécialistes du marketing, les agences et les équipes de contenu qui souhaitent développer la production de contenu de haute qualité. Il propose plus de 50 modèles pour différents types de contenu, notamment des articles de blog, des textes publicitaires et des e-mails.

Avec une assistance dans plus de 30 langues et des intégrations avec des outils tels que Surfer SEO et Copyscape, Jasper garantit un contenu optimisé et sans plagiat.

Copy. ai

Copy. ai est conçu pour les spécialistes du marketing qui souhaitent personnaliser rapidement du contenu dans différents formats, notamment des publications sur les réseaux sociaux, des descriptions de produits et des e-mails. Son interface intuitive et sa vaste bibliothèque de modèles le rendent accessible aux utilisateurs de tous niveaux.

Plateformes de création d'images et de vidéos par IA

Midjourney

Midjourney est un générateur d'images alimenté par l'IA, connu pour sa capacité à créer des visuels de haute qualité dans différents styles artistiques à partir d'invites textuelles. Accessible via Discord, il s'adresse aux designers et aux spécialistes du marketing à la recherche d'images uniques pour leurs campagnes.

🧠 Fait amusant : en tant qu'utilisateur de ClickUp, vous n'avez pas besoin d'investir dans un outil distinct pour la génération d'images par IA. Les tableaux blancs ClickUp offrent une toile parfaite pour générer des images et des œuvres d'art par IA à l'aide de simples invites, instructions ou textes ! Utilisez ClickUp Brain pour générer des maquettes, des diagrammes et bien plus encore sur les tableaux blancs ClickUp

DALL-E 3

DALL·E 3, développé par OpenAI, est un modèle de génération d'images de pointe qui transforme des invites textuelles détaillées en visuels originaux de haute qualité.

Contrairement aux versions précédentes, DALL·E 3 est profondément intégré à ChatGPT, ce qui permet aux utilisateurs d'itérer et d'affiner les invites d'images de manière conversationnelle. Cela le rend idéal pour les spécialistes du marketing et les équipes créatives qui souhaitent générer des visuels uniques pour leurs campagnes, leurs publicités ou leurs contenus sans partir de zéro ni utiliser d'images d'archives.

Runway

Runway Gen-2 est un outil de génération vidéo IA de pointe qui permet aux créateurs de transformer des invites textuelles, des images ou des vidéos existantes en contenu vidéo dynamique et de haute qualité.

Grâce à des fonctionnalités telles que les mouvements de caméra personnalisables et les pinceaux de mouvement, les utilisateurs peuvent diriger le mouvement d'éléments spécifiques dans un cadre, offrant ainsi un contrôle créatif inégalé. Cela en fait un atout inestimable pour les spécialistes du marketing, les créateurs de contenu et les cinéastes qui souhaitent produire des récits visuellement captivants sans ressources importantes.

Hedra

Hedra est une plateforme de génération de vidéos par IA qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos réalistes et animées en combinant des images et de l'audio généré par synthèse vocale. Son modèle Character-3 intègre la vidéo, la voix, le mouvement et les émotions pour des performances supérieures des personnages, ce qui le rend adapté aux applications marketing des entreprises.

Logiciel d'automatisation du marketing basé sur l'IA

HubSpot Marketing Hub

HubSpot propose des fonctionnalités d'IA dans sa suite d'automatisation du marketing, notamment l'optimisation du contenu et la notation prédictive des prospects. Elle combine un CRM avec des outils marketing basés sur l'IA pour l'optimisation du contenu, la personnalisation et la gestion des campagnes.

Ses outils complets et ses analyses robustes en font une solution idéale pour les entreprises à la recherche d'une solution marketing tout-en-un.

Salesforce Einstein

Salesforce Einstein fournit des capacités d'IA sur toute la plateforme Salesforce, facilitant la connaissance des clients et le marketing personnalisé. Son intégration approfondie avec les produits Salesforce et ses analyses avancées en font la solution idéale pour les grandes entreprises.

Marketo

Marketo est une plateforme d'automatisation du marketing destinée aux entreprises , dotée de capacités d'IA pour la notation des prospects, le contenu prédictif et l'optimisation des campagnes. Elle est réputée pour ses capacités B2B complètes, sa technologie mature et ses analyses approfondies.

ClickUp pour les équipes marketing

Au-delà des simples capacités de l'IA, ClickUp offre une gestion complète des flux de travail marketing avec une automatisation qui relie la stratégie à l'exécution.

Le modèle de plan marketing de ClickUp est conçu pour les spécialistes du marketing qui ont besoin d'un système clair et reproductible pour gérer des campagnes multicanales. Il comprend des sections prédéfinies pour définir les objectifs de la campagne, cibler les audiences, suivre le budget par rapport aux résultats réels et attribuer les livrables en fonction du contenu, de la conception et des médias payants.

Obtenez un modèle gratuit Obtenez une structure prête à l'emploi pour planifier, exécuter et suivre vos campagnes en un seul endroit grâce au modèle de plan marketing de ClickUp

Grâce à ses champs personnalisés, ses diagrammes de Gantt et ses mises à jour de statut automatisées, il aide les équipes à s'aligner sur la stratégie et à rester au fait de chaque élément, du lancement à l'analyse post-mortem.

📚 À lire également : Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

ClickUp peut être utilisé comme hub d'automatisation pour la planification de campagnes, la production de contenu, la coordination du lancement de campagnes, ainsi que la création de rapports et l'optimisation des performances.

Voici quelques exemples simples de flux de travail pour vous aider à démarrer :

Exemple 1 : pour la gestion de la production de contenu

Les flux de travail liés au contenu impliquent plusieurs parties prenantes, des modifications, des validations et des délais, et tout suivre est un travail à plein temps.

Créez une tâche par ressource (blog, vidéo, publication sur les réseaux sociaux) à l'aide du modèle de calendrier marketing dans ClickUp

Appliquez des champs personnalisés tels que le type de contenu, le canal, l'étape du funnel, la date d'échéance et bien d'autres encore pour garder les détails accessibles

Utilisez l'automatisation pour : Attribuer une tâche au rédacteur lorsque le statut = « Prêt pour le brouillon » Informer l'éditeur lorsque le statut = « En cours de révision » Mettre à jour le calendrier de publication lorsque le statut = « Approuvé »

Attribuez une tâche au rédacteur lorsque le statut = « Prêt pour le brouillon »

Informer l'éditeur lorsque le statut = « En cours de révision »

Mettre à jour le calendrier de publication lorsque le statut = « Approuvé »

Attribuez une tâche au rédacteur lorsque le statut = « Prêt pour le brouillon »

Informer l'éditeur lorsque le statut = « En cours de révision »

Mettre à jour le calendrier de publication lorsque le statut = « Approuvé »

🧠 Bonus ClickUp Brain : rédigez des ébauches de contenu, générez des premières versions ou résumez les fils de commentaires au sein de la tâche, ce qui vous fera gagner des heures de va-et-vient. Condensez rapidement les mises à jour clés issues des commentaires, des changements de statut, des nouvelles sous-tâches et des mises à jour majeures du projet à l'aide de ClickUp Brain

Exemple 2 : pour les rapports de performance et l'optimisation

Les responsables marketing et leurs équipes sont souvent confrontés à des données de performance fragmentées, réparties entre des feuilles de calcul, des plateformes d'analyse et les boîtes de réception de l'équipe. La création de rapports devient une course mensuelle, les informations sont retardées et l'optimisation arrive trop tard pour être efficace.

Commencez avec un modèle systématique
Utilisez le modèle de rapport marketing dans ClickUp pour créer un espace dédié aux récapitulatifs de campagne
Chaque rapport, tâche ou document comprend des sections structurées : objectifs, indicateurs de canal, budget vs réel, principales réussites, enseignements et prochaines étapes

Suivez les performances en temps réel
Ajoutez des champs personnalisés aux tâches de campagne pour :
Dépenser
Conversions
Taux de clics/taux d'engagement
Paramètres UTM
Plateforme (Google, Meta, LinkedIn, etc.)

Utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir les commentaires des parties prenantes (équipe commerciale, service client, direction) après le lancement

Automatisez les déclencheurs de rapports
Créez des automatisations ClickUp pour :
Attribuer une tâche de rapport lorsqu'une campagne est marquée « Lancée »
Déplacer une campagne vers « Révision » après X jours
Rappeler automatiquement aux propriétaires de remplir les champs de performance 48 heures avant la date limite du rapport

Créez des tableaux de bord dynamiques
Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour extraire des données en temps réel des tâches et des campagnes :
Diagrammes circulaires montrant la répartition du budget par canal
Graphiques linéaires suivant les tendances de conversion au fil du temps
Tableaux résumant le retour sur investissement des campagnes
Cartes filtrées par propriétaire de campagne, étape de l'entonnoir ou équipe

Ces tableaux de bord offrent aux responsables marketing une visibilité instantanée et peuvent être partagés avec les dirigeants ou les clients pour leur donner un aperçu des performances en temps réel

Utilisez le modèle de rapport marketing dans ClickUp pour créer un espace dédié aux récapitulatifs de campagne

Chaque rapport, tâche ou document comprend des sections structurées : objectifs, indicateurs de canal, budget vs réel, principales réussites, enseignements et prochaines étapes

Ajoutez des champs personnalisés aux tâches de campagne pour : Conversions des dépenses CTR/taux d'engagement Paramètres UTM Plateforme (Google, Meta, LinkedIn, etc.)

Dépenser

Conversions

Taux de clics/taux d'engagement

Paramètres UTM

Plateforme (Google, Meta, LinkedIn, etc.)

Utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir les commentaires des parties prenantes (équipe commerciale, service client, direction) après le lancement

Dépenser

Conversions

Taux de clics/taux d'engagement

Paramètres UTM

Plateforme (Google, Meta, LinkedIn, etc.)

Créez des automatisations ClickUp pour : Attribuer une tâche de rapport lorsqu'une campagne est marquée « Lancée » Déplacer une campagne vers « Révision » après X jours Rappeler automatiquement aux propriétaires de remplir les champs de performance 48 heures avant la date limite du rapport

Attribuez une tâche de rapport lorsqu'une campagne est marquée « Lancée »

Passez une campagne en « Révision » après X jours

Envoyez automatiquement un rappel aux propriétaires pour qu'ils remplissent les champs de performance 48 heures avant la date limite du rapport

Attribuez une tâche de rapport lorsqu'une campagne est marquée « Lancée »

Passez une campagne en « Révision » après X jours

Rappelez automatiquement aux propriétaires de remplir les champs de performance 48 heures avant la date limite du rapport

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour extraire des données en temps réel des tâches et des campagnes : Diagrammes circulaires montrant la répartition du budget par canal Graphiques linéaires suivant les tendances de conversion au fil du temps Tableaux résumant le retour sur investissement des campagnes Cartes filtrées par propriétaire de campagne, étape de l'entonnoir ou équipe

Diagrammes circulaires montrant la répartition du budget par canal

Graphiques linéaires permettant de suivre les tendances de conversion au fil du temps

Tableaux résumant le retour sur investissement des campagnes

Cartes filtrées par propriétaire de campagne, étape du funnel ou équipe

Ces tableaux de bord offrent aux responsables marketing une visibilité instantanée et peuvent être partagés avec les dirigeants ou les clients sous forme de fenêtre de performance en temps réel

Diagrammes circulaires montrant la répartition du budget par canal

Graphiques linéaires de suivi des tendances de conversion au fil du temps

Tableurs résumant le retour sur investissement des campagnes

Cartes filtrées par propriétaire de campagne, étape du funnel ou équipe

Obtenez une vue claire et consolidée de l'impact de votre marketing, de la portée du contenu aux conversions commerciales, grâce aux tableaux de bord marketing ClickUp

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain pour résumer automatiquement les résultats de vos campagnes et générer des recommandations d'optimisation basées sur les performances passées.

En tirant parti de ces outils, les spécialistes du marketing peuvent améliorer leurs stratégies numériques, rationaliser leurs flux de travail et offrir des expériences personnalisées à leurs audiences. ClickUp, avec ses fonctionnalités basées sur l'IA et ses modèles personnalisables, sert de hub central (ou « application tout-en-un ») pour gérer les équipes marketing et automatiser les flux de travail.

Défis et considérations éthiques dans le marketing IA

À mesure que le contenu généré par l'IA devient de plus en plus sophistiqué, la frontière entre le travail humain et celui créé par l'IA s'estompe. Les marques conscientes doivent établir des politiques claires concernant l'utilisation et la divulgation de l'IA afin d'éviter toute compromission des données internes et des données clients. Cela renforce également la confiance des clients et garantit des pratiques commerciales équitables.

Voici quelques défis et considérations éthiques à prendre en compte :

1. Confidentialité des données et consentement

Le marketing basé sur l'IA repose en grande partie sur la collecte et l'analyse de grandes quantités de données sur les consommateurs, notamment leur comportement de navigation, leur historique d'achat et leurs interactions sur les réseaux sociaux. Cependant, des inquiétudes surgissent lorsque ces données sont collectées sans consentement explicite ou utilisées à des fins autres que celles prévues.

Considérations clés :

Transparence : communiquez clairement vos pratiques en matière de collecte de données et obtenez le consentement explicite des consommateurs

Protection des données : mettez en œuvre des mesures de sécurité robustes pour protéger les informations sensibles contre les violations

Conformité réglementaire : respectez les réglementations en matière de confidentialité des données telles que le RGPD et le CCPA afin de garantir un traitement légal des données

2. Biais algorithmique et inclusivité

📌 Une étude a révélé que les thèmes des messages utilisés dans les slogans marketing générés par l'IA dans le domaine financier variaient considérablement en fonction de facteurs démographiques. * « Les femmes, les jeunes, les personnes à faibles revenus et celles ayant un niveau d'éducation moins élevé reçoivent des messages plus distincts que les personnes plus âgées, à revenus élevés et hautement qualifiées », ce qui peut potentiellement conduire à des traitements injustes.

Les systèmes d'IA apprennent à partir de données historiques, qui peuvent contenir des biais inhérents liés à la race, au sexe ou au statut socio-économique.

Comment atténuer ces biais pour éviter tout marketing discriminatoire ?

👉🏼 Assurez-vous que les modèles d'IA sont entraînés sur des ensembles de données diversifiés et représentatifs. Vous devez également procéder à des examens périodiques des résultats de l'IA afin d'identifier et de corriger les biais. Et l'étape la plus incontournable ? Maintenir l'implication humaine dans les processus décisionnels afin de détecter et de résoudre les problèmes potentiels.

3. Transparence et explicabilité

La nature « boîte noire » de certains algorithmes d'IA rend difficile la compréhension du processus décisionnel, ce qui entraîne un manque de transparence. Cette opacité peut éroder la confiance des consommateurs, en particulier lorsque les individus ne savent pas comment leurs données influencent le contenu marketing.

Quelques bonnes pratiques à suivre :

IA explicable (XAI) : Fiez-vous à des modèles d'IA qui fournissent des explications claires pour leurs décisions

Éducation des consommateurs : informez les utilisateurs sur la manière dont l'IA influence le contenu qu'ils voient et les décisions qu'ils prennent

Cadres de responsabilité : établissez des protocoles pour traiter et rectifier les problèmes découlant des décisions prises par l'IA

4. Désinformation et deepfakes

Avec la démocratisation de l'IA, il est plus facile que jamais de générer du contenu réaliste mais faux, ce qui conduit à la propagation de la désinformation.

Un exemple notable est l'évènement Glasgow Willy Wonka, où des publicités générées par l'IA ont induit les consommateurs en erreur, ce qui a entraîné une réaction négative du public.

Les mesures préventives comprennent :

Vérification du contenu : mettez en place des protocoles de vérification des faits pour le contenu généré par l'IA

Divulgation : libellez clairement le contenu généré par l'IA afin d'informer les consommateurs

Conformité réglementaire : respectez les normes et réglementations publicitaires afin d'éviter toute pratique trompeuse

5. AI washing et fausse représentation

Certaines entreprises exagèrent l'utilisation de l'IA dans leurs produits ou services, une pratique connue sous le nom d'« AI washing ». Cela peut induire en erreur les consommateurs et les investisseurs, comme on l'a vu dans des cas où des entreprises ont été sanctionnées pour de fausses déclarations concernant l'intégration de l'IA.

Nos recommandations ?

Représentez avec précision le rôle de l'IA dans les produits et services

Restez informé des réglementations relatives aux allégations en matière d'IA afin d'éviter toute répercussion juridique

Instaurez la confiance grâce à la transparence et à l'authenticité dans les communications liées à l'IA

7. Équilibre entre collaboration humaine et IA

Le défi le plus subtil consiste peut-être à maintenir le juste équilibre entre l'efficacité de l'IA et la créativité humaine.

Un article de HBR rapporte que les humains qui collaborent avec l'IA générative obtiennent des performances et une efficacité nettement supérieures à celles des humains travaillant seuls ou de l'IA seule dans des tâches telles que la rédaction et le brainstorming. Cependant, la motivation intrinsèque a diminué de 11 % et l'ennui a augmenté de 20 % chez les participants qui ont collaboré avec l'IA générique sur une tâche, puis ont abordé une autre tâche seuls.

La magie opère lorsque nous cessons de considérer l'IA comme un substitut et commençons à la voir comme un partenaire créatif. Les équipes les plus performantes conçoivent des flux de travail intelligents dans lesquels l'IA se charge des tâches fastidieuses, tandis que les humains se concentrent sur ce qu'ils font le mieux : la réflexion stratégique et la direction créative.

8. Impact négatif sur l'environnement

L'impact environnemental de l'IA devient une préoccupation réelle pour les équipes marketing qui ont pris des engagements en matière de développement durable. Les grands modèles d'IA nécessitent d'importantes ressources informatiques, ce qui contribue aux préoccupations environnementales.

Il est judicieux d'adopter une approche pratique en mettant en œuvre des politiques d'utilisation qui réservent le traitement IA intensif aux applications à forte valeur ajoutée, tout en utilisant des modèles plus légers pour les tâches routinières. Il s'agit d'utiliser ces outils puissants de manière réfléchie plutôt que de les appliquer sans discernement.

9. Considérations relatives à la propriété intellectuelle

Le paysage juridique autour du contenu généré par l'IA et de la propriété intellectuelle reste incertain. Les questions relatives à la propriété des droits d'auteur, à l'utilisation équitable et à l'attribution continuent d'évoluer. Les équipes marketing doivent élaborer des politiques claires sur la manière dont les outils d'IA interagissent avec les travaux protégés et envisager l'apposition d'un filigrane ou d'une attribution pour les ressources générées par l'IA.

La voie à suivre nécessite une approche réfléchie qui équilibre innovation et responsabilité. En relevant ces défis de manière proactive, les spécialistes du marketing peuvent exploiter le potentiel de l'IA tout en mettant en place des pratiques durables et éthiques qui renforcent la confiance envers la marque dans un environnement de plus en plus axé sur l'IA.

Tendances futures de l'IA générative pour le marketing

Sur la base des trajectoires technologiques actuelles et des signaux du marché, voici où se dirige le secteur.

1. L'IA générative devient essentielle aux opérations marketing

L'IA générative est passée du statut de nouveauté à celui de nécessité dans le marketing moderne.

88 % des spécialistes du marketing utilisent désormais l'IA dans leurs rôles quotidiens, 93 % l'exploitant pour générer du contenu plus rapidement et 90 % pour accélérer la prise de décision.

2. L'optimisation générative des moteurs de recherche (AEO) remplace le référencement traditionnel

Avec l'essor des chatbots IA tels que ChatGPT et Claude, les utilisateurs recherchent de plus en plus d'informations via des interfaces conversationnelles, ce qui conduit à l'émergence de l'optimisation des moteurs génératifs (GEO).

Contrairement au référencement traditionnel, qui se concentre sur le classement des mots-clés, le référencement géographique vise à optimiser le contenu pour les réponses générées par l'IA, en traitant des groupes de questions connexes afin d'accroître la visibilité sur diverses plateformes d'IA.

🧠 Anecdote : 19 % des spécialistes du marketing ont déjà prévu de mettre en place une stratégie SEO pour l'IA générative dans le domaine de la recherche.

3. L'hyper-personnalisation à grande échelle

Le plafond de la personnalisation est sur le point d'être atteint. Les expériences personnalisées motivent déjà 80 % des clients à convertir, mais les approches actuelles segmentent généralement les clients en groupes larges.

Les systèmes d'IA permettent un véritable marketing 1:1 à l'échelle de l'entreprise, les grandes marques offrant à chaque client une expérience de contenu unique basée sur ses comportements en temps réel.

👀 Le saviez-vous ? Des outils tels que Dynamic Yield et Adobe Target facilitent les ajustements en temps réel de l'expérience client, permettant ainsi de proposer un contenu, des recommandations de produits et des messages personnalisés qui trouvent un écho auprès de chaque individu.

4. L'IA multimodale améliore la création de contenu

L'avenir appartient aux systèmes d'IA qui travaillent de manière transparente sur du texte, des images, de l'audio et de la vidéo. Ces systèmes permettront aux spécialistes du marketing de créer des campagnes intégrées dont le contenu s'adapte automatiquement à tous les canaux tout en conservant la cohérence de la marque, par exemple en générant des résumés vidéo à partir de descriptions textuelles ou en créant des images à partir d'invites, d'instructions ou de descriptions textuelles

5. Les agents IA transforment les relations clients

Les agents IA avancés révolutionnent les interactions avec les clients en offrant un engagement plus personnalisé, plus réactif et plus continu. Intégrés à des plateformes de messagerie telles que WhatsApp, ces agents effectuent des tâches dans les domaines du service client, du codage, des services juridiques et de la planification des soins de santé, en exploitant de vastes quantités de données utilisateur pour personnaliser les expériences.

Cependant, cette intimité comporte des risques, car les erreurs peuvent nuire à la confiance.

🧠 Fait amusant : un marketeur sur cinq prévoit d'explorer l'utilisation d'agents IA pour automatiser ses initiatives marketing, de la stratégie à l'exécution.

Les spécialistes du marketing qui prospéreront dans cette ère axée sur l'IA seront ceux qui adopteront ces tendances tout en conservant la réflexion stratégique et la créativité que la technologie ne peut reproduire.

L'IA ne remplacera probablement pas les spécialistes du marketing de sitôt, mais ceux qui utilisent efficacement l'IA remplaceront ceux qui ne le font pas.

Commercialisez plus intelligemment grâce à une IA qui fonctionne pour vous

Des parcours e-mail hyper-personnalisés aux textes publicitaires hautement performants, l'IA a déjà commencé à transformer chaque étape du funnel. Mais quel est le véritable avantage concurrentiel ? Il ne réside pas uniquement dans les outils. Il réside dans la manière dont vous les orchestrez.

Conclusion : l'IA a besoin d'une stratégie, d'une structure et d'une visibilité pour apporter une réelle valeur ajoutée. Et c'est là que ClickUp se démarque.

Avec ClickUp Brain, les spécialistes du marketing vont au-delà de la simple génération de contenu et le connectent de manière transparente à une vision plus globale. Rédigez des ébauches de campagne directement dans les tâches, automatisez les flux de travail répétitifs, utilisez l'IA pour résumer et analyser les tendances, et suivez la progression de toutes les parties prenantes, le tout dans un environnement de travail conçu pour les équipes marketing modernes.

Que vous développiez un moteur de contenu, optimisiez votre référencement ou testiez des créations sur cinq ensembles publicitaires et trois personas, ClickUp vous aide à le faire plus rapidement, plus intelligemment et sans perdre votre avantage concurrentiel.

L'IA générative est en train de réécrire les règles du jeu. Si vous êtes prêt à constituer l'équipe marketing du futur, commencez par un outil qui réfléchit avec vous. 👉 Essayez ClickUp dès aujourd'hui et donnez vie à votre stratégie marketing basée sur l'IA.