Guide de l'utilisation de l'IA dans le marketing de contenu en 2025

L'intelligence artificielle transforme la façon dont les spécialistes du marketing créent et utilisent le contenu marketing. Selon un sondage réalisé par HubSpot, 83% des spécialistes du marketing ont déclaré que l'utilisation de l'IA les aide à produire plus de contenu que sans elle.

Ils utilisent l'IA pour créer du contenu frais, modifier ou reformuler du contenu existant, préparer des plans de contenu, rechercher des mots-clés, analyser des données et rationaliser la production de contenu.

Les moyens d'utiliser l'IA dans le marketing de contenu ne manquent pas. Cependant, la plus grande lutte pour les spécialistes du marketing de contenu aujourd'hui est qu'un outil de création de contenu IA ne peut pas produire une sortie aussi personnelle, conversationnelle et précise que le contenu humain.

Pourtant, l'intelligence artificielle est un allié précieux qui peut permettre à un spécialiste du marketing de contenu d'économiser du temps et des efforts. Poursuivez votre lecture pour savoir comment utiliser correctement l'IA dans le marketing de contenu. Nous partagerons également quelques conseils et astuces que notre propre équipe de contenu utilise pour maintenir la qualité tout en augmentant la création de contenu. Mais tout d'abord, abordons les principes de base.

Comprendre l'IA dans le marketing de contenu

En termes simples, l'intelligence artificielle simule une intelligence de type humain dans un logiciel ou une machine. Cela permet aux machines d'effectuer des tâches que, traditionnellement, seuls les humains pouvaient faire, comme apprendre à partir de comportements passés ou prendre des décisions stratégiques.

le traitement du langage naturel (NLP) est une condition d'utilisation qui décrit la capacité de l'IA à traiter et à comprendre le langage humain, qu'il soit parlé ou écrit. Cela lui permet de créer, modifier en cours, reformuler, personnaliser, résumer ou traduire du contenu.

En comprenant comment les gens parlent et écrivent, l'IA peut créer des contenus presque semblables à ceux des humains avec une grande précision.

Une branche de l'IA appelée l'IA générative est aujourd'hui largement utilisée pour développer des contenus créés par l'IA.

Des outils comme ChatGPT et Jasper ont simplifié le processus de création de contenu en aidant les spécialistes du marketing à générer des idées, à créer des plans ou même à rédiger du contenu en quelques secondes, et non en quelques heures.

Selon le sondage HubSpot précédemment cité, voici les moyens clés par lesquels les marketeurs intègrent l'IA dans les campagnes marketing :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Generative-ai-in-marketing-.png Statistique sur la façon dont les spécialistes du marketing utilisent l'IA générative pour la création de contenu /$img/

Comment les spécialistes du marketing utilisent l'IA générative pour la création de contenu via le site web de l'entreprise est en anglais Bien qu'il existe de nombreux cas d'utilisation, le contenu généré par l'IA soulève également certaines préoccupations, telles que les problèmes liés à l'originalité. Étant donné que l'IA utilise des données existantes pour créer du contenu, le contenu de l'IA est-il vraiment original ou plagié ?

De plus, de nombreux outils de détection de contenu IA peuvent reconnaître presque avec précision le contenu IA. À faire qu'il y ait encore une différence significative entre le contenu IA et le contenu humain ? _Les spécialistes du marketing de contenu devraient-ils utiliser l'IA dans le marketing de contenu ?

La réponse courte est "oui" La plupart des spécialistes du marketing reconnaissent ces préoccupations et utilisent l'IA pour favoriser l'efficacité plutôt que d'utiliser du contenu généré à 100 % par l'IA. La clé est de trouver un équilibre entre l'IA et l'apport humain.

Examinons les différentes façons dont les spécialistes du marketing de contenu peuvent utiliser l'IA, ainsi que certains de ses avantages et inconvénients. Si vous ne savez pas encore comment utiliser l'IA dans le marketing de contenu, cela pourrait inspirer vos efforts.

Entrons dans le vif du sujet.

Utiliser l'IA pour la recherche de contenu et la génération d'idées

L'un des principaux cas d'utilisation de l'IA dans le marketing de contenu est la génération d'idées de contenu.

Voici quelques façons d'utiliser l'IA pour la recherche de contenu :

Demander à l'IA de trouver des sujets tendance en analysant de vastes données en ligne provenant de diverses sources telles que les moteurs de recherche et les canaux de médias sociaux

provenant de diverses sources telles que les moteurs de recherche et les canaux de médias sociaux Laissez les outils d'IA pour le référencement générer des idées de sujets pour des mots-clés spécifiques en fonction de l'intention de l'utilisateur et de l'analyse des SERP (pages de résultats des moteurs de recherche) pour un meilleur classement dans les moteurs de recherche

pour des mots-clés spécifiques en fonction de l'intention de l'utilisateur et de l'analyse des SERP (pages de résultats des moteurs de recherche) pour un meilleur classement dans les moteurs de recherche Utilisez les outils d'IA de marketing de contenu pour créer des plans détaillés pour les articles de blog, les ebooks ou tout autre type de contenu

Exploiter les outils d'IA pour étudier les stratégies de contenu de vos concurrents et générer des insights

Utilisez le Générateur d'idées de contenu ClickUp pour obtenir un trésor d'idées fraîches basées sur des paramètres d'entrée tels que la cible et le mot-clé.

Ensuite, sélectionnez les idées les plus pertinentes pour votre entreprise et utilisez le Modèle de plan de contenu ClickUp pour établir un calendrier de contenu.

Ses neuf champs personnalisés et ses quatre affichages personnalisés vous permettent d'organiser votre contenu, de la création à la publication. Utilisez-le pour créer un calendrier éditorial détaillé.

Après avoir fait un brainstorming et compilé des idées dans Docs, utilisez la vue Plan de contenu pour avoir un aperçu de tout le contenu à créer et la vue Calendrier de contenu pour avoir le calendrier de publication à portée de main. Vous pouvez également utiliser la vue Tableau d'approbation pour partager les idées de contenu avec les parties prenantes en vue de leur approbation.

Vous pouvez également utiliser le modèle Calendrier du contenu ClickUp et organiser les messages par statut, tels que Planifié, En cours de révision, Publié, etc. Vous pouvez personnaliser ce modèle de dossier pour l'adapter aux processus de votre équipe. Il vous permet également d'afficher le calendrier de contenu dans différentes formes, telles que le calendrier, l'échéancier et le Tableau.

Le Modèle de Calendrier ClickUp affiche une liste qui vous permet de voir tout le contenu programmé pour une semaine ou un mois en un coup d'œil.

Vous pouvez l'utiliser pour afficher une vue granulaire de votre calendrier de contenu hebdomadaire. En outre, vous pouvez suivre le statut d'approbation, les dates de publication et le pilier de contenu spécifique auquel chaque élément se rapporte.

Also Read: 10 modèles de calendriers de contenu gratuits pour les médias sociaux et les blogs en 2024

Créer du contenu à l'aide de l'IA générative

L'IA générative peut créer différents types de contenu, des articles de blog et des e-mails à pratiquement n'importe quel contenu marketing. Voici comment vous pouvez créer un plan de blog détaillé avec ClickUp Brain :

Cependant, de nombreux spécialistes du marketing préfèrent l'utiliser pour créer la première version, puis laisser des rédacteurs et éditeurs humains l'affiner davantage. Cela garantit que le contenu est créé rapidement, mais qu'il a toujours une touche humaine et qu'il est précis.

Si vous êtes à la recherche d'un Générateur de contenu IA qui crée du contenu précis et semblable à celui des humains, alors ClickUp Brain est exactement ce qu'il vous faut.

Son Al Writer for Work vous aidera à créer du contenu spécifique à votre rôle, qu'il s'agisse d'un article de blog ou de légendes engageantes pour des publications sur les médias sociaux.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Blog-Post.gif Utilisation de ClickUp IA pour générer un article de blog dans ClickUp Docs /$$img/

créer des articles de blog entiers à partir d'invitations, d'instructions spécifiques à l'aide de ClickUp Brain_

C'est également utile pour créer des modèles de contenu que vous pouvez réutiliser plusieurs fois. Cela permet de gagner du temps car vous n'avez pas besoin de repartir de zéro à chaque fois.

Résumer, reformuler ou modifier du contenu à l'aide de l'IA

En plus de créer du contenu frais, Outils d'écriture IA sont également utilisés pour modifier le contenu. Il peut s'agir de résumer, de reformuler sur un autre ton ou dans un autre style, voire de réécrire le contenu.

ClickUp Brain, par exemple, résume rapidement et avec précision les fils de discussion et les contenus de longue durée en petites tailles. Il modifie également le contenu pour corriger les problèmes grammaticaux et améliorer la lisibilité.

Vous pouvez également affiner votre contenu en utilisant le rédacteur IA de ClickUp Brain. Voici un exemple :

Les outils de marketing de contenu IA contribuent également au référencement en aidant à la recherche de mots clés, à l'analyse des concurrents et à d'autres tâches chronophages essentielles à la stratégie de contenu.

Voici quelques-uns des nombreux cas d'utilisation de l'IA dans le référencement :

Les algorithmes de l'IA passent au crible de vastes quantités de données pour identifier les mots-clés pertinents pour la création de contenu

pour la création de contenu L'IA analyse et vérifie le contenu pour évaluer dans quelle mesure il est adapté au référencement et s'il répond aux intentions des SERP

pour évaluer dans quelle mesure il est adapté au référencement et s'il répond aux intentions des SERP Les meilleurs outils de création de liens s'appuient sur l'IA pour trouver des sites Web faisant autorité, des liens brisés et des lacunes dans les mots clés pour construire des backlinks

Les outils d'audit SEO utilisent également la puissance de l'IA pour réaliser des audits approfondis d'un site web et fournir des recommandations SEO sur mesure

sur mesure L'une des utilisations les plus courantes de l'IA dans le domaine du SEO consiste à effectuer des analyses de concurrents, à recommander des stratégies de référencement et à identifier les lacunes de contenu

Dans l'ensemble, l'IA contribue à presque tous les aspects du SEO et aide à créer à l'échelle des contenus à la fois conviviaux et adaptés au référencement.

Tirez parti des outils d'IA pour accélérer votre processus de création de contenu et utilisez l'outil de création de contenu de l'IA ClickUp Modèle de mise à l'échelle de la production de contenu pour la rationaliser.

Appliquez ce modèle de dossier à votre environnement de travail pour planifier vos semaines de production et de publication de contenu. Il comprend un large éventail de champs personnalisés tels que l'URL du brouillon (pour faciliter les modifications et les approbations), l'URL de la brève du blog (pour accéder facilement à la brève), la source de l'auteur (pour suivre le contenu provenant de plusieurs auteurs), etc. Il vous permet d'afficher votre production de contenu par mois ; une fois publiés, les billets peuvent également être visualisés dans une vue distincte du calendrier.

Avantages et défis de l'IA dans la création de contenu

Si l'IA offre de nombreux avantages aux spécialistes du marketing de contenu, elle suscite des inquiétudes et des défis. Comprenons les deux aspects de l'utilisation de l'IA dans le marketing de contenu afin d'évaluer si les avantages l'emportent sur les inconvénients.

Avantages

Voici quelques-uns des avantages clés de l'utilisation de l'IA dans la création de contenu.

Rapidité et efficacité : Les outils d'écriture IA accélèrent le processus de développement de contenu et aident à générer du contenu étayé par des recherches en quelques secondes

: Les outils d'écriture IA accélèrent le processus de développement de contenu et aident à générer du contenu étayé par des recherches en quelques secondes Cohérence : Les algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique travaillent sur la base de règles prédéfinies et de données historiques et fournissent des résultats cohérents tant que les paramètres restent les mêmes

: Les algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique travaillent sur la base de règles prédéfinies et de données historiques et fournissent des résultats cohérents tant que les paramètres restent les mêmes Évolutivité : Grâce à ses nombreuses applications en matière de création de contenu et de rapidité, l'IA vous aide à faire monter en puissance vos efforts de création de contenu rapidement

Défis

Jusqu'à présent, nous avons établi que l'IA rend la création de contenu plus rapide et plus pratique. Cependant, l'utilisation de l'IA présente également de nombreux défis Outils d'IA d'aide à la création de contenu . Examinons-les brièvement.

Changement du flux de travail : L'implication de l'IA dans le processus nécessite de changer la façon dont les choses sont terminées et de maintenir un équilibre entre l'IA et l'implication humaine. Cet équilibre peut être difficile à trouver et nécessite une certaine expérimentation pour trouver ce qui fonctionne le mieux dans un scénario spécifique

: L'implication de l'IA dans le processus nécessite de changer la façon dont les choses sont terminées et de maintenir un équilibre entre l'IA et l'implication humaine. Cet équilibre peut être difficile à trouver et nécessite une certaine expérimentation pour trouver ce qui fonctionne le mieux dans un scénario spécifique Garantir l'exactitude et la fiabilité : L'IA peut rechercher des informations en ligne et créer du contenu sur cette base, mais il faut souvent une intervention humaine pour les vérifier. Toutes les informations disponibles en ligne ne sont pas exactes, et le contenu de l'IA peut ne pas être fiable à 100 %

: L'IA peut rechercher des informations en ligne et créer du contenu sur cette base, mais il faut souvent une intervention humaine pour les vérifier. Toutes les informations disponibles en ligne ne sont pas exactes, et le contenu de l'IA peut ne pas être fiable à 100 % Considérations éthiques : L'une des plus grandes préoccupations concernant l'utilisation de l'IA dans la création de contenu est qu'elle manque de touche humaine. S'assurer que l'IA ne remplace pas les humains mais les aide devrait être une priorité absolue pour quiconque utilise l'IA dans le marketing de contenu

: L'une des plus grandes préoccupations concernant l'utilisation de l'IA dans la création de contenu est qu'elle manque de touche humaine. S'assurer que l'IA ne remplace pas les humains mais les aide devrait être une priorité absolue pour quiconque utilise l'IA dans le marketing de contenu Éviter les préjugés : Étant donné que l'IA repose sur des données d'entraînement, l'une des plus grandes craintes liées à l'utilisation de l'IA est qu'elle peut être sujette à des préjugés. Si elle n'est pas contrôlée, elle peut conduire à la propagation des préjugés existants dans la société.

Pour conclure, si vous comprenez et naviguez dans les défis liés à l'IA, c'est un outil puissant pour stimuler vos efforts de marketing de contenu.

Stratégie de contenu IA : Cas d'utilisation et exemples

Nous avons déjà abordé les différentes façons dont l'IA est utile dans le marketing de contenu. Maintenant, discutons de quelques applications et exemples concrets pour vous aider à créer votre stratégie de marketing de contenu.

Idée de contenu

Voici quelques cas d'utilisation pratiques de l'IA dans l'idéation de contenu :

Recherche de mots-clés pertinents et de sujets tendance pour la création de contenu

Préparer des briefs de contenu pour les rédacteurs ou les influenceurs

La création d'ébauches de contenu détaillées basées sur la recherche de SERP

L'analyse des stratégies et du contenu des concurrents pour recommander des idées de contenu

Surveiller les tendances en ligne et dans les médias sociaux pour trouver des sujets ou des hashtags en vogue l'utilisation d'outils d'IA pour les médias sociaux Mener des études d'audience pour créer des stratégies de contenu adaptées

Curation de contenu à partir de sources multiples pour des newsletters ou des listicles

Exemple : Les briefs de contenu de l'IA pour la planification du contenu (Kasasa)

Kasasa, une société de services financiers, a eu du mal à rationaliser la création de contenu et à renforcer l'autorité de son site Web. Elle s'est associée à la société d'IA MarketMuse pour créer un contenu de haute qualité et faisant autorité, basé sur des briefs de contenu alimentés par l'IA.

Le résultat ?

92 % de trafic organique en plus YoY, 83 % de croissance dans le classement des mots clés et 28 % de temps supplémentaire passé sur la page.

A retenir _Use**_

il s'agit d'un site web qui n'est pas un site de référence, mais un site de référence https://clickup.com/fr-FR/blog/68119/modeles-de-strategie-de-marketing-de-contenu/ les modèles de stratégie de marketing de contenu /%href/

avec des outils IA pour créer rapidement un plan de contenu solide qui génère d'excellents résultats.

Création de contenu

Voici quelques cas d'utilisation réels de l'IA dans la création de contenu.

Autogénération de billets de blog approfondis, d'articles, d'études de cas et d'autres contenus de long formulaire

Rédiger des textes et des lignes d'objet attrayants pour les e-mails

Création d'images et de vidéos à partir d'invitations de l'IA

Conversion de textes en vidéos à l'aide de la fonction Outils d'IA Utiliser des invites, instructions pour laisser Outils d'IA pour le copywriting générer des textes marketing et du contenu pour les médias sociaux

Utiliser l'IA pour générer des résumés, des légendes et des transcriptions

Exemple : Création de vidéos par l'IA (Dixa)

Dixa, un éditeur de logiciels de service client, utilise l'outil de génération de vidéos IA Synthesia pour créer des vidéos d'onboarding client afin de former les nouveaux clients. L'utilisation de l'IA lui a permis d'économiser un tiers du temps consacré à la création de vidéos traditionnelles avec voix off. Au lieu de cela, l'entreprise utilise désormais des avatars et des modèles d'IA pour créer des vidéos à l'échelle.

Takeaway: Utiliser des modèles de contenu générés par l'IA pour simplifier et accélérer votre processus de création de contenu.

Optimisation du contenu

Voici quelques façons pratiques d'utiliser l'IA pour optimiser le contenu existant.

Correction de la ponctuation et des erreurs grammaticales courantes

Amélioration de la lisibilité, du ton, de la structure et de l'optimisation des mots-clés

Optimisation des images, y compris les descriptions et les textes alt riches en mots clés, et la compression des images

Tests A/B pour comparer différents éléments et comprendre ce qui fonctionne le mieux pour un public spécifique

Allongement ou raccourcissement du contenu, changement de ton ou reformulation

La traduction de textes ou de contenus vidéo dans plusieurs langues

Exemple : Tests et optimisation des e-mails par l'IA par Goosehead Insurance

La compagnie d'assurance a exploité l'outil de contenu IA Jasper pour créer des e-mails personnalisés et les tester afin d'améliorer l'engagement par e-mail et les discussions. Le résultat a été une augmentation de 22 % du taux de clics sur les e-mails.

Takeaway: _Utiliser l'IA non seulement pour créer du nouveau contenu, mais aussi pour améliorer le contenu existant. Utilisez l'IA pour créer de nouveaux contenus, mais aussi pour améliorer les contenus existants ***Outils d'IA pour l'amélioration de la langue* , les tests de conversion, les corrections d'images, la traduction, et plus encore

L'avenir de l'IA dans le marketing de contenu

À mesure que la technologie de l'IA se développe, elle sera de plus en plus largement adoptée et fera partie intégrante du flux de travail de création de contenu.

Les avancées en matière de traitement du langage naturel et d'apprentissage automatique rapprocheront le contenu de l'IA du contenu humain. La plupart des spécialistes du marketing tirent parti de l'IA pour créer des premières ébauches ou affiner le contenu plutôt que pour la création de contenu de bout en bout.

Cette situation est susceptible de changer à mesure que le contenu de l'IA s'améliore et se rapproche de l'humain.

Certaines autres technologies IA émergentes pourraient révolutionner la création de contenu à l'avenir. Examinons-en quelques-unes brièvement.

Analyse prédictive et moteurs de recommandation : L'IA prédira avec précision les tendances du contenu et les habitudes de navigation des utilisateurs. Cela aidera les entreprises à faire des recommandations de contenu hautement personnalisées aux visiteurs du site

: L'IA prédira avec précision les tendances du contenu et les habitudes de navigation des utilisateurs. Cela aidera les entreprises à faire des recommandations de contenu hautement personnalisées aux visiteurs du site Il s'agit de l'IA visuelle : La technologie de l'IA s'améliorera dans l'analyse et la compréhension du contenu visuel. Cela peut être utilisé pour extraire des insights à partir d'images et de vidéos et optimiser le contenu visuel pour une meilleure performance

: La technologie de l'IA s'améliorera dans l'analyse et la compréhension du contenu visuel. Cela peut être utilisé pour extraire des insights à partir d'images et de vidéos et optimiser le contenu visuel pour une meilleure performance Modèles d'IA générative : Des outils comme ChatGPT continueront d'évoluer et de répondre à des questions pour créer du contenu avec une plus grande précision et fiabilité

: Des outils comme ChatGPT continueront d'évoluer et de répondre à des questions pour créer du contenu avec une plus grande précision et fiabilité Optimisation de la recherche vocale : La popularité des recherches vocales augmentant considérablement, l'optimisation du contenu pour celles-ci deviendra plus critique. La technologie IA pour l'optimisation et la création de contenu vocal sera la nouvelle frontière pour l'utilisation de l'IA dans le marketing de contenu

Échelonnez vos efforts de marketing de contenu avec l'IA et ClickUp

L'IA présente de nombreux avantages pour les spécialistes du marketing de contenu. Elle permet de créer ou d'optimiser le contenu rapidement et efficacement, en mettant à l'échelle vos efforts de marketing de contenu.

Cependant, il est essentiel de comprendre et d'atténuer les préoccupations liées à l'utilisation d'outils alimentés par l'IA dans le marketing de contenu. Tout en décidant comment utiliser l'IA dans le marketing de contenu, il faut tenir compte du manque de créativité humaine, de la fiabilité des informations fournies et des problèmes éthiques.

Malgré tout, l'avenir des outils d'IA pour le contenu. Les avancées en matière de traitement du langage naturel, d'analyse prédictive et d'autres technologies IA vont révolutionner le processus de création de contenu.

À, si vous n'avez pas encore intégré l'intelligence artificielle à votre stratégie de marketing de contenu, vous devez le faire dès maintenant.

Vous recherchez un outil IA tout-en-un qui agit comme un deuxième cerveau et vous aide dans tous les aspects du marketing de contenu ? Essayez ClickUp Brain dès aujourd'hui. Il vous aidera à rationaliser la création de contenu et à mettre à l'échelle vos processus de marketing de contenu.

Questions fréquemment posées (FAQ)

L'IA peut être utilisée à diverses fins marketing, de l'étude des tendances du marché à la fourniture de recommandations personnalisées. La capacité à analyser rapidement et précisément de vastes ensembles de données et à générer des réponses semblables à celles des humains rend les outils alimentés par l'IA extrêmement utiles pour créer des stratégies marketing soutenues par des données et améliorer les processus de marketing de contenu.

Les outils de création de contenu par IA qui utilisent la technologie générative de l'IA peuvent être utilisés comme assistants à la rédaction. De la préparation des notes de synthèse et des grandes lignes du contenu à la rédaction d'articles achevés, l'intelligence artificielle est utile dans tous les aspects de la création de contenu IA.

L'IA générative, un type de technologie d'intelligence artificielle, utilise le traitement du langage naturel pour comprendre et reproduire le langage humain. Les outils de création de contenu IA sont largement utilisés à diverses fins, telles que :