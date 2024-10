Comment utiliser ChatGPT pour le référencement

À saviez-vous que le terme SEO (search engine optimization) a été mentionné pour la première fois en 1997 dans le matériel de marketing d'une agence ? Oui, c'est typiquement l'affaire des spécialistes du marketing SEO.

Cependant, en l'espace de deux décennies, le contenu optimisé pour le SEO est devenu un levier stratégique pour les startups et les entreprises. Google est désormais l'acteur dominant des moteurs de recherche et, presque une référence sacrée pour toute personne effectuant une recherche (ou une optimisation) en ligne.

À faire donc l'impact des outils d'intelligence artificielle sur votre stratégie de référencement ? Pouvez-vous tirer parti de l'IA pour élever le niveau de votre contenu SEO ?

ChatGPT, le nouvel enfant cool de l'IA sur le bloc, peut vous aider à identifier les mots clés, à vous concentrer sur l'intention de recherche, à aider à l'optimisation SEO pour de grands volumes de contenu, et même à créer ce contenu à partir de zéro. Dans cet article, vous apprendrez comment utiliser ChatGPT pour vos besoins en matière de référencement et découvrirez un autre outil précieux pour vous aider à exceller dans ce domaine. C'est parti !

Lorsque ChatGPT est apparu initialement, les gens craignaient que l'IA ne prenne leur travail. (Ce n'est pas grave ; nous avons tous eu une brève phase "Skynet arrive".) Cependant, la vérité ne pourrait pas être plus éloignée.

A étude récente révèle que les équipes de marketing digital utilisent massivement le ChatGPT pour améliorer les performances de leurs contenus en matière de référencement :

58% l'utilisent pour la génération et l'optimisation du contenu

20% pour la rédaction des métadonnées

15% pour la recherche de mots-clés

8% pour l'analyse de benchmark

Bien que ces tâches soient parmi les plus populaires de ChatGPT en ce moment, les applications potentielles s'étendent encore plus loin. Les spécialistes du marketing peuvent également utiliser ChatGPT pour générer des balises de schéma, écrire des regex et créer des étiquettes hreflang

Cela vous semble intimidant ? Simplifions les choses en commençant par la recherche de mots-clés, puis en expliquant comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour y parvenir.

Étape 1 : Une approche plus simple de la recherche de mots-clés

À saviez-vous qu'une personne moyenne utilise Google environ quatre fois par jour ? Cela représente 1,7 milliard d'utilisateurs effectuant plus de 7 milliards de recherches par jour ! Et le premier résultat lui-même bénéficie de plus de 27 % de tous les clics .

Il est clair que votre contenu a une immense opportunité d'atteindre le public que vous souhaitez, mais la concurrence peut être tout aussi intense.

Quels sont donc les paramètres d'un contenu réussi ? La recherche de mots clés est un facteur clé de différenciation dans le classement de votre contenu ou de votre site web.

Traditionnellement, les mots-clés cibles sont recherchés à l'aide d'outils de référencement qui fournissent des informations telles que le volume de recherche mensuel ou quotidien, le coût par clic pour les annonces, et parfois même des suggestions de référence. Si les aspects techniques de la recherche de mots-clés vous semblent insurmontables (et c'est souvent le cas), ChatGPT est l'outil idéal Outil d'IA pour le référencement pour vous.

Bien que la précision puisse parfois être légèrement erronée, ChatGPT fournit une alternative beaucoup plus rapide et plus conviviale que d'autres outils d'IA SEO. Après tout, même le planificateur de mots-clés de Google a été jugé insuffisant, avec 91% des volumes de recherche rapportés étant exagéré.

Mais comment ChatGPT peut-il aider à la recherche de mots-clés ? Examinons chacune des possibilités en détail.

Trouver des mots-clés à longue traîne

Voici un secret bien gardé en matière de référencement : les phrases plus longues sont plus performantes

Si ce principe s'applique aux étiquettes de titre et à la longueur du contenu, il s'étend également aux mots-clés. Ces phrases plus longues, connues sous le nom de mots-clés à longue traîne, sont particulièrement efficaces.

💡 Fait amusant: Les mots-clés à longue traîne génèrent 1.76 fois plus de clics dans les pages de résultats des moteurs de recherche organiques (SERP), notamment par rapport aux mots-clés plus courts.

Ces mots-clés à longue traîne comptent pour un pourcentage impressionnant de 70 % de l'ensemble du trafic de recherche, car ils sont généralement très spécifiques et de niche. Cette spécificité signifie que ces recherches sont souvent plus pertinentes par rapport à l'intention de l'utilisateur, offrant une opportunité parfaite de découvrir ces phrases précises et ciblées grâce à ChatGPT.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la manière dont vous pouvez utiliser ChatGPT pour trouver des mots-clés à longue traîne :

le ChatGPT identifie les mots-clés secondaires pertinents et l'intention de recherche

Détermination des mots-clés secondaires

ChatGPT peut également créer toute une liste de mots-clés secondaires si votre mot-clé principal est prêt.

Par exemple, si votre entreprise se concentre sur la réparation de machines à laver et que votre mot-clé principal est " services de réparation de machines à laver dans le Queens, New York City ", ChatGPT vous suggérera les expressions et mots-clés secondaires suivants :

chatGPT suggère des mots-clés secondaires liés au service, à l'emplacement, au problème et à l'audience

Identifier les mots-clés LSI

Vous est-il déjà arrivé de tomber dans le trou du lapin de l'internet ? Vous commencez par un site web, et avant même de vous en rendre compte, vous avez plus de vingt onglets ouverts dans votre navigateur !

La clé de cette expérience réside dans des mots-clés sémantiquement liés bien placés, également connus sous le nom de mots-clés LSI (Latent Semantic Indexing).

Voici comment ils travaillent : ces mots-clés sont conceptuellement liés à votre mot-clé principal et aident les moteurs de recherche à comprendre le contexte de votre contenu. Exemple : Veuillez suggérer des mots-clés LSI pour le mot-clé "Vestes noires pour hommes en ligne, taille XL"

chatGPT offre des mots-clés LSI pour améliorer la capacité de recherche de votre contenu

Même s'ils ne ciblent pas directement la requête de recherche spécifique, ils aident Google, par exemple, à comprendre le sujet plus général de votre contenu.

En conséquence, votre contenu devient plus pertinent et engageant, ce qui se traduit par de meilleures performances en matière de référencement.

Se concentrer sur l'intention de recherche

Google utilise plus de 200 facteurs dans son algorithme pour classer les sites web, et ces facteurs sont mis à jour environ 500 à 600 fois par an.

D'où l'extrême importance de générer du contenu qui réponde aux besoins des utilisateurs. Si les ventes et la visibilité doivent toujours être l'objectif derrière le contenu, elles ne doivent pas interférer avec le fait de fournir à vos lecteurs les informations qu'ils recherchent.

ChatGPT peut facilement classer les mots-clés en fonction de l'intention de recherche. En demandant à ChatGPT de créer un tableau qui classe les mots-clés dans les catégories " commercial ", " navigation ", " transaction " ou " information ", vous obtenez des informations sur les objectifs finaux des chercheurs.

Voici un exemple : Veuillez classer les mots-clés LSI que vous avez suggérés en 4 catégories : Commercial, Navigation, Transactionnel et Informationnel.

le site web de Google est en cours de développement https://x.com/searchliaison/status/1613462881248448512?lang=en X /%href/

Cela vous oblige automatiquement à examiner, vérifier les faits et modifier en cours tout contenu généré par l'IA avant de le publier.

Pour le peuple, par le peuple

L'expert en référencement Neil Patel affirme que chaque site web devrait inclure une section FAQ. À faire non seulement pour fournir des informations sur votre entreprise ou vos services, mais aussi pour couvrir plusieurs questions de la section "People Also Ask" (Les gens demandent aussi) sur Google. Cela peut considérablement augmenter vos chances de vous classer sur la première page.

Mais avant de suivre sa suggestion, il faut s'assurer que la FAQ ne se transforme pas en décharge de données. Pour commencer, vous pouvez demander à ChatGPT : "Quelles sont les questions les plus courantes sur le sujet ?" et il générera une liste de FAQ pertinentes.

le ChatGPT recommande des FAQ relatives aux compagnies d'assurance technologiques que les gens se posent souvent des questions_

Si vous voulez que ce soit plus personnalisé, envisagez de rédiger un échantillon et de lui demander d'identifier les questions potentielles que les lecteurs pourraient avoir. Ces questions peuvent être intégrées tout au long de votre contenu en fonction du flux de votre article.

$$$a suggère des FAQ basées sur un échantillon de la section "à propos de nous"

Optimiser les méta titres et les descriptions

Pour en revenir à l'essentiel, nous connaissons tous le rôle que jouent les méta titres et les descriptions dans l'augmentation de votre trafic de recherche. De plus, ces éléments fournissent un contexte aux moteurs de recherche et peuvent avoir un impact significatif sur vos taux de clics.

ChatGPT peut générer de multiples options pour les méta titres et les descriptions, vous donnant un intervalle de choix à peaufiner.

Bien qu'il n'y ait pas de limite stricte de caractères, il est généralement conseillé de ne pas dépasser 60 caractères pour les étiquettes de titre et 160 caractères pour les méta-descriptions. La concision est une autre des fonctionnalités les plus importantes de ChatGPT.

Combler les lacunes de contenu

Vous voulez être la référence dans votre niche ? Vous devez identifier toutes les requêtes possibles des clients ou des lecteurs et y répondre dans votre contenu. Ce processus est connu sous le nom de remplir les lacunes du contenu

Dans ce cas, vous pouvez saisir vos titres existants dans ChatGPT et lui demander de repérer les sujets manquants. Vous pouvez également demander au IA de créer un contenu qui peut vous aider à couvrir tous les sujets pertinents.

Optimisez votre contenu pour les moteurs de recherche

Si votre contenu se retrouve à la page 10 des résultats de recherche de Google, fait-il seulement exister ? C'est là que l'optimisation du contenu entre en jeu.

L'optimisation du contenu ne se limite pas à l'ajout de mots clés à votre contenu. Il s'agit de rendre votre contenu pertinent par rapport à ce que les gens recherchent. ChatGPT peut vous aider à atteindre cet objectif.

Par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à reformuler votre contenu pour éviter le plagiat ou d'analyser le sentiment de vos écrits. Vous pouvez même lui demander de vous aider à cibler les featured snippets, qui sont ces courts résumés qui apparaissent en haut des résultats de recherche.

Les vidéos ont aussi besoin de SEO

C'est vrai ! ChatGPT n'est pas limité aux blogs. Vous pouvez tirer le meilleur parti de votre description YouTube à l'aide de ChatGPT.

Voici comment cela fonctionne : Votre description YouTube attire les spectateurs, améliore la visibilité de votre vidéo et fournit un contexte à votre contenu.

Voici comment le modèle IA peut vous aider :

Identifier des mots-clés pertinents : En suggérant des mots-clés liés au sujet de votre vidéo, ChatGPT peut améliorer votre référencement

Rédiger des résumés convaincants : ChatGPT peut générer des descriptions informatives qui capturent avec précision l'essence de votre vidéo

Optimiser l'engagement : En incorporant des éléments tels que des appels à l'action ou des hashtags pertinents, ChatGPT peut vous aider à encourager l'interaction avec les spectateurs

💡 Note: Bien que YouTube permette de longues descriptions, il est crucial de les garder concises, engageantes et riches en mots-clés

L'argument de vente

Cela peut être choquant, mais les nombres ne mentent pas : Un simple CTA peut augmenter vos chances d'être.. d'être cliqué de 371 % .

Ce sont là des chiffres impressionnants. Et si nous vous disions que quelques changements dans le texte du CTA peuvent augmenter ces nombres ?

Voici ChatGPT.

Cet outil IA peut créer des CTA qui résonnent avec votre public et s'alignent sur leur intention de recherche. Même en affinant le texte, ChatGPT peut respecter le ton de votre marque.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-257.png CTA sur ChatGPT /$$img/

$$$a suggère des CTAs en fonction de la tonalité et du message de votre marque

Étape 3 : Construire et lier avec ChatGPT

Comme nous le savons tous, les backlinks sont l'épine dorsale de toute stratégie de référencement réussie (si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez 😉 ). Avec ChatGPT, des portes s'ouvrent pour identifier et acquérir des backlinks de haute qualité pour votre site web. Voici comment :

Explorer la portée

Lorsque votre domaine reçoit un lien retour, il signale aux moteurs de recherche que votre contenu a de la valeur. Bien que l'idéal soit d'obtenir des backlinks organiques, les sécuriser de manière proactive peut considérablement améliorer votre classement dans les moteurs de recherche.

Bien que ChatGPT ne soit pas le meilleur logiciel de création de liens qui fournit une liste de sites de sensibilisation spécifiques, il offre un point de départ utile. ChatGPT peut générer une liste d'idées de liens retour adaptées à votre secteur d'activité afin que vous puissiez commencer votre travail de sensibilisation avec un forfait solide.

Rédiger des e-mails de sensibilisation

L'étape suivante pour une sensibilisation réussie est... d'atteindre d'autres sites web. ChatGPT est idéal pour générer des ébauches d'e-mails, surtout si vous pouvez lui donner des instructions spécifiques sur le ton, le contenu et le style d'écriture de votre e-mail. Pour vous donner une idée du ton : Votre e-mail de sensibilisation doit être persuasif, mentionnant clairement comment le lien vers votre contenu peut être bénéfique pour le site Web du destinataire.

HARO signifie Help a Reporter Out. Comme son nom l'indique, la rapidité et la précision sont essentielles pour répondre aux demandes HARO - ChatGPT peut vous aider en générant des réponses concises et percutantes qui augmentent vos chances d'être mis en avant.

Générer des règles robots.txt

C'est ici que les choses deviennent un peu plus techniques (mais pas pour vous, vous avez ChatGPT !). Si vous n'êtes pas familier avec robots.txt, ChatGPT peut vous aider à générer des règles qui minimisent les erreurs et assurent que vos pages web sont correctement indexées.

Créer des règles de réécriture .htaccess pour les redirections

Que vous ayez besoin d'implémenter des redirections 301 (permanentes) ou 302 (temporaires), ChatGPT peut générer les règles de réécriture .htaccess nécessaires. Cela garantit que vos utilisateurs et les moteurs de recherche sont toujours dirigés vers les bonnes URLs.

Générer des étiquettes hreflang

Hreflang est un attribut HTML qui spécifie la langue d'une page web et peut cibler des régions géographiques. Les étiquettes Hreflang sont fondamentales pour indiquer aux moteurs de recherche l'emplacement géographique et la langue de vos pages web. En générant ces étiquettes, l'Étiquette aide à garantir que votre contenu atteigne le public approprié dans la langue adéquate.

Créer des balises de schéma

Le balisage de schéma est un formulaire de microdonnées qui aide les moteurs de recherche à comprendre le contenu de vos pages web. Il vous permet de générer des rich snippets qui améliorent votre visibilité dans les résultats des moteurs de recherche.

ChatGPT peut générer du code de balisage schema, ce qui facilite la mise en œuvre et la validation de vos pages. Voici un exemple :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-260.png SEO technique dans ChatGPT /$$img/

chatGPT s'occupe du référencement technique pour que vous puissiez vous concentrer sur vos tâches

Conseil amical: N'oubliez pas de mesurer l'impact de vos efforts de référencement. Vous pouvez utiliser Google Analytics ou un outil similaire comme Google Search Console pour suivre la façon dont votre contenu SEO conduit à plus d'inscriptions, de démonstrations et de discussions.

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour le référencement

Bien que ChatGPT pour le référencement offre de nombreux avantages à la création de contenu, il y a deux ou trois choses que vous devez garder à l'esprit :

La supervision humaine : Le contenu dupliqué peut nuire à la santé de votre site Web et faire baisser votre classement pour toujours. Malheureusement, ChatGPT a du mal à créer du contenu original. Pour y remédier, demandez toujours à un humain de revoir et de modifier le contenu pour s'assurer qu'il répond aux normes de qualité les plus élevées

: Le contenu dupliqué peut nuire à la santé de votre site Web et faire baisser votre classement pour toujours. Malheureusement, ChatGPT a du mal à créer du contenu original. Pour y remédier, demandez toujours à un humain de revoir et de modifier le contenu pour s'assurer qu'il répond aux normes de qualité les plus élevées Optimisation des mots-clés : La recherche de mots-clés et leur incorporation dans votre contenu sont deux compétences. C'est ce dernier point qui pose problème à ChatGPT. Il peut occasionnellement faire du " bourrage de mots-clés ", c'est-à-dire qu'il remplit votre contenu de mots-clés répétitifs qui n'apportent aucune valeur à vos lecteurs

: La recherche de mots-clés et leur incorporation dans votre contenu sont deux compétences. C'est ce dernier point qui pose problème à ChatGPT. Il peut occasionnellement faire du " bourrage de mots-clés ", c'est-à-dire qu'il remplit votre contenu de mots-clés répétitifs qui n'apportent aucune valeur à vos lecteurs Vérification des faits : Vérifiez toute information générée par ChatGPT, en particulier les statistiques ou les affirmations. ChatGPT ne produit pas toujours du contenu qui s'aligne avec la marque, le ton ou le message d'une entreprise. Utilisez des sources fiables pour éviter de diffuser des informations erronées

: Vérifiez toute information générée par ChatGPT, en particulier les statistiques ou les affirmations. ChatGPT ne produit pas toujours du contenu qui s'aligne avec la marque, le ton ou le message d'une entreprise. Utilisez des sources fiables pour éviter de diffuser des informations erronées ChatGPT ne peut pas suivre : Le plus grand défaut de ChatGPT est que sa version gratuite est toujours formée avec des paramètres plus anciens. Avec des connaissances limitées, les erreurs sont vouées à se produire. Vous voulez éviter cela ? Soyez prêt à débourser 20 $$$a par mois pour accéder à la version payante-ChatGPT 4

: Le plus grand défaut de ChatGPT est que sa version gratuite est toujours formée avec des paramètres plus anciens. Avec des connaissances limitées, les erreurs sont vouées à se produire. Vous voulez éviter cela ? Soyez prêt à débourser 20 $$$a par mois pour accéder à la version payante-ChatGPT 4 Courbe d'apprentissage : Le travail avec ChatGPT n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Poser des questions à l'outil et s'attendre à des réponses parfaites n'est pas possible. Il faut quelques sessions pour comprendre comment ChatGPT répond au mieux à des requêtes spécifiques

Alors, si ce n'est pas ChatGPT, lequel ? GPT alternative est l'outil d'IA adapté à vos besoins en matière de référencement ?

Utiliser ClickUp AI pour le SEO ClickUp Brain n'est pas un outil d'IA à l'ancienne comme beaucoup d'autres sur le marché. ClickUp Brain fonctionne au sein du système innovant ClickUp et maintient toutes les connexions - tâches, personnes, discussions, documents - en un seul endroit.

C'est comme le beurre de cacahuètes et la confiture : certaines choses sont tout simplement meilleures ensemble. Contrairement aux outils d'IA traditionnels tels que ChatGPT ou les assistants IA, ClickUp Brain est profondément ancré dans votre environnement de travail.

Voici comment il vous aide :

Suggestions de mots-clés axées sur l'industrie et les objectifs : ClickUp Brain simplifie la recherche de mots clés. Le fait d'être intégré à votre environnement de travail permet à l'IA d'observer de près votre secteur d'activité et vos objectifs. Cette intégration continue à votre travail permet en outre à ClickUp Brain de recommander des idées de mots-clés actualisées et pertinentes en déplacement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-263.png Créez du contenu spécifique à votre rôle avec ClickUp /$$img/

Créez du contenu spécifique à un secteur ou à un rôle avec ClickUp Brain

Optimisation automatisée du contenu : Le plus grand drapeau rouge de ChatGPT est le drapeau vert de ClickUp Brain. Le défi de l'optimisation des mots-clés auquel vous pourriez être confronté avec ChatGPT s'évapore avec ClickUp Brain. Le cerveau cherche dynamiquement à optimiser la lisibilité et les performances SEO de votre site

: Le plus grand drapeau rouge de ChatGPT est le drapeau vert de ClickUp Brain. Le défi de l'optimisation des mots-clés auquel vous pourriez être confronté avec ChatGPT s'évapore avec ClickUp Brain. Le cerveau cherche dynamiquement à optimiser la lisibilité et les performances SEO de votre site le flux de travail SEO est réglé : Non seulement vous optimisez le référencement, mais vous pouvez également le gérer avec ClickUp Brain. Suivez les flux de travail liés au référencement, de la création de contenu au suivi des performances, grâce à un seul outil

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-254.png Paramétrer des statuts personnalisés dans ClickUp /$$img/

mettre à jour le statut personnalisé pour chaque flux de travail avec ClickUp_

ClickUp Brain a une devise claire : être "l'IA qui les remplace toutes" À lire également : ChatGPT vs. ClickUp : Quel est le meilleur outil d'IA générative ? À devenir le meilleur, il faut toutefois s'attaquer aux petites choses, et ClickUp le fait très bien.

Voici un exemple : Imaginons que l'équipe marketing se soit réunie pour élaborer une nouvelle stratégie de contenu afin d'améliorer le référencement d'une prochaine campagne.

Voici à quoi ressemblerait le flux de travail sur ClickUp :

1. Réunion de lancement

L'équipe se réunit dans une salle de réunion virtuelle. Elle commence par discuter des objectifs de la campagne et de sa cible. Le gestionnaire de projet crée une nouvelle tâche ClickUp intitulée "Stratégie de contenu de la campagne de référencement" et l'assigne à l'équipe.

2. Session de brainstorming

L'équipe utilise Documents ClickUp pour trouver des idées de contenu. Au fur et à mesure que des idées sont proposées, ClickUp Brain suggère des mots-clés connexes et des groupes de mots-clés potentiels en fonction de la discussion.

Par exemple, si l'équipe mentionne la " mode durable ", ClickUp Brain peut suggérer des mots-clés tels que " vêtements écologiques " et " matériaux durables ".

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-15.gif ClickUp Docs : environnement de travail sain /$$img/

collaborez de manière transparente à la révision des documents à l'aide de ClickUp Docs_

Les membres de l'équipe utilisent ensuite Tableaux blancs ClickUp pour cartographier des groupes de sujets. Ils visualisent comment différents éléments de contenu, tels que des articles de blog, des vidéos et des infographies, peuvent être liés entre eux.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Tableau blanc_Blog_Updated.gif Carte mentale pour la gestion d'un projet de référencement et de regroupement de sujets de blog /$img/

connectez vos cartes mentales aux Tableaux blancs ClickUp et accédez sans effort à votre base de données de contenu

3. Affiner les idées

L'équipe crée une Champ personnalisé ClickUp dans leur tâche de catégoriser les idées de contenu en fonction de la pertinence des mots-clés, du type de contenu et de la cible.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Screen-Shot-2022-04-13-at-12.06.40-PM-min-1.png ClickUp's Manage Custom Fields for Blog Database Feature (Gestion des champs personnalisés pour la fonctionnalité de base de données des blogs) /$$img/

les champs personnalisés de ClickUp permettent un suivi flexible des détails liés à vos tâches de référencement

Ils établissent des checklists récurrentes pour chaque contenu, comprenant des paramètres tels que la recherche de mots-clés, la rédaction, la modification en cours et la publication.

4. Attribution des tâches

Ensuite, le gestionnaire de projet assigne des tâches spécifiques aux membres de l'équipe.

Par exemple, un rédacteur de contenu est chargé de rédiger un article sur les "tendances de la mode durable", tandis qu'un spécialiste du référencement est chargé d'optimiser le sujet pour les mots clés pertinents.

5. Suivi de la progression

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-140-1400x842.png Tableau de bord ClickUp /$$$img/

organisez votre flux de travail, priorisez les tâches et suivez la progression sur le tableau de bord ClickUp_

L'équipe utilise le tableau de bord personnalisable de Teams Tableaux de bord ClickUp pour suivre la progression de chaque contenu. Ils permettent de suivre des indicateurs tels que le classement des mots clés, le statut d'achèvement du contenu et les performances en matière de référencement. Lire aussi : 10 meilleurs logiciels d'agence de référencement pour augmenter votre trafic organique

6. Révision

Au fur et à mesure que le contenu est rédigé et optimisé, les membres de l'équipe laissent des commentaires et des suggestions dans ClickUp Docs. Ils procèdent à des ajustements en temps réel en fonction des commentaires et suivent l'impact de ces changements sur les performances SEO grâce à leurs tableaux de bord.

7. Impact en temps réel

Après la publication du contenu, l'équipe peut suivre les indicateurs clés tels que le trafic organique, le classement des mots clés et l'engagement des utilisateurs, qui sont automatiquement mis à jour.

Grâce au tableau de bord ClickUp, il est possible de comprendre l'impact de la campagne, qu'il s'agisse du classement dans les moteurs de recherche ou de l'augmentation du trafic organique, dans une représentation visuelle claire, sans se perdre dans des détails techniques. Enfin, le gestionnaire de projet peut rapidement générer des rapports personnalisés pour partager ces informations avec les parties prenantes.

Modèles ClickUp pour le référencement

Cet article serait incomplet s'il ne mentionnait pas à quel point votre vie de référenceur peut être géniale grâce aux modèles ClickUp. Voici deux modèles populaires pour vous aider à démarrer votre stratégie de référencement (surtout si vous êtes débutant) :

Brief de contenu ClickUp SEO présente les éléments importants qui aideront votre contenu à se classer

Feuille de route ClickUp SEO aborde de manière stratégique les facteurs techniques, on-page et off-page

Cependant, si vous connaissez déjà bien le référencement, alors ces deux modèles sont encore mieux pour vous :

Modèle de recherche et de gestion du référencement ClickUp

Le modèle Modèle de recherche et de gestion de référencement ClickUp est parfait pour gérer les multiples facettes du référencement. Il intègre la recherche de mots clés, l'analyse concurrentielle et la gestion des tâches en un seul endroit.

Le résultat de cette centralisation est un meilleur suivi et une meilleure gestion de vos efforts de référencement. En cours, vous avez accès à des aperçus sur la performance du site Web et le suivi de la progression du référencement, ce qui vous permet globalement d'économiser du temps et des efforts.

Télécharger ce modèle

ClickUp Modèle de gestion de projet SEO

Parfait pour la gestion de projets de référencement en cours, le modèle Modèle de gestion de projet de référencement ClickUp permet de garder tout sur les rails. Il vous aide à gérer les tâches, à travailler en douceur avec votre équipe et à rester aligné sur vos objectifs de référencement.

Qu'est-ce que cela vous apporte ?

Un aperçu clair de votreFeuille de route marketing SEO* Une communication facile avec les parties prenantes

Suivi intelligent de votre budget et de vos ressources

Télécharger ce modèle

Amplifiez votre jeu SEO avec ClickUp

Soyons réalistes : ChatGPT est un outil IA incroyablement complet. Mais il y a certaines choses qu'il fait mieux que d'autres - le référencement n'en fait pas partie.

ChatGPT manque de fonctionnalités collaboratives et d'accès aux fonctions de gestion des tâches qui sont essentielles pour gérer.. une gestion réussie du référencement campagnes.

Mais que se passerait-il si vous pouviez combiner les capacités IA de Teams avec une plateforme qui vous permet de communiquer avec votre équipe et de lui déléguer des tâches instantanément ? Vous obtiendriez quelque chose qui ressemble à ClickUp.

Avons-nous fait mention de la qualité des modèles de ClickUp ? Ils sont tous préconçus, ce qui vous permet de faire ce qui compte pour vous : vous classer en haut de l'échelle du référencement !

Prêt à sentir la différence ? Inscrivez-vous sur ClickUp pour un compte gratuit dès aujourd'hui !