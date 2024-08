10 meilleurs logiciels de Link-Building pour les équipes SEO en 2024

Vous écrivez l'article ultime sur un sujet et vous le voyez enfoui à la page 5 des résultats de recherche de Google pendant des semaines.

Même après avoir dépensé des milliers d'euros pour faire appel à des rédacteurs professionnels, vous ne parvenez toujours pas à vous classer pour le mot-clé que vous souhaitez.

Nous sommes tous passés par là. Quel est donc le véritable problème ?

Si votre site n'a pas les bons liens pointant vers les bonnes pages, votre classement risque d'en pâtir. De nos jours, les algorithmes de recherche favorisent les efforts légitimes de création de liens plutôt que les tactiques douteuses ou les autorités de sites plus faibles.

Pensez-y : Google jongle avec des tonnes de contenus de qualité supérieure, qui se disputent la première place tant convoitée dans divers secteurs d'activité. Il garde un œil sur vos stratégies on-page et off-page pour donner aux utilisateurs les meilleurs résultats de recherche.

Un profil de liens retour solide et une installation de liens internes indiquent à Google que votre contenu trouve un écho auprès de votre cible, ce qui rend votre site plus pertinent et plus utile pour les utilisateurs.

Investissez-vous une fortune dans une stratégie de contenu et des campagnes publicitaires mais négliger les bons outils de création de liens ? C'est augmenter les risques. Économisez de l'argent, du temps et des tracas en utilisant des outils de création de liens gratuits.

Nous avons trié sur le volet les logiciels de création de liens les plus performants qui permettent de mettre en place une stratégie de contenu. Plongeons dans ces logiciels sans plus attendre !

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de création de liens ?

Avant de plonger dans nos sélections, voici quelques qualités qui distinguent un bon outil de création de liens :

Simplicité : Il doit être simple à paramétrer et à naviguer sans difficultés techniques

: Il doit être simple à paramétrer et à naviguer sans difficultés techniques Fiabilité des données : Assurez-vous qu'il fournit des données fiables, en temps réel et précises sur vos prospects de liens pour aider à prendre des décisions fondées sur des données

: Assurez-vous qu'il fournit des données fiables, en temps réel et précises sur vos prospects de liens pour aider à prendre des décisions fondées sur des données **L'évolutivité : l'accès à la plupart des fonctionnalités populaires connues pour aider les pipelines de stratégie de contenu

Rentabilité : la tarification doit être flexible pour s'adapter au budget de votre entreprise et à vos besoins objectifs marketing* Fonctionnalité: Il devrait être adéquat pour les campagnes de sensibilisation, l'analyse des concurrentsle suivi et la mesure des réponses

Fonctionnalité: Il devrait être adéquat pour les campagnes de sensibilisation, l'analyse des concurrentsle suivi et la mesure des réponses Intégration facile: Assurez-vous qu'il s'intègre parfaitement à vos outils d'optimisation des moteurs de recherche, de gestion de la relation client (CRM) et de recherche de mots-clés

Les 10 meilleurs outils de construction de liens à utiliser en 2024

1. Ahrefs

via Chuchotement Link Whisper est un outil de confiance pour la création de liens internes. Il vérifie la pertinence de votre contenu et suggère de manière pratique la meilleure structure de liens internes pour votre référencement on-page sur le tableau de bord.

Link Whisper vous évite de chercher les bonnes ressources internes à lier dans vos articles. Si WordPress est votre CMS, il identifie rapidement les pages liées, corrige les liens brisés et s'attaque aux erreurs 404, améliorant ainsi votre référencement l'optimisation de votre site web pour le référencement.

Les meilleures fonctionnalités deLink Whisper

Accédez instantanément aux recommandations de liens internes pour les pages et les articles

Analysez votre profil de liens internes, depuis le nombre de liens internes dans vos articles jusqu'au statut de vos liens

Découvrez la source et la destination de chaque lien mort et corrigez ou supprimez les liens brisés en quelques clics

Les limites deLink Whisper

Options limitées pour filtrer, trier ou hiérarchiser les recommandations de liens en fonction de vos préférences ou critères

Fonctionnalité restreinte parce qu'elle ne travaille que dans le cadre du CMS WordPress

Tarifs deLink Whisper

$77 pour une licence de site unique par an

117 $ pour trois licences de site par an

167 $ pour dix licences de site par an

Revues et évaluations deLink Whisper

G2 : Pas assez d'évaluations

: Pas assez d'évaluations Capterra : Pas assez d'évaluations

3. BuzzStream

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Buzzstream.png

/$$$img/

via Buzzstream BuzzStream est un logiciel de CRM et de outil de sensibilisation qui vous aide à maintenir la cohérence de votre processus de création de liens. Envoyez et suivez les demandes de liens, personnalisez et organisez les e-mails de sensibilisation dans un emplacement central.

Buzzstream établit automatiquement une liste restreinte des indicateurs de backlinks de sites Web et des coordonnées de prospects potentiels. Il permet de constituer une base de données fiable de spécialistes du marketing, augmentant ainsi vos chances d'obtenir de meilleurs indicateurs de liens. Il est facile de lancer des campagnes de sensibilisation à la création de liens si vous souhaitez accélérer vos jalons stratégiques.

Les meilleures fonctionnalités de BuzzStream

Intensifiez la recherche de contacts, l'inclusion de prospects, l'analyse des liens et la création de courriers pour des campagnes utilisant des thèmes personnalisés, le tout en un seul endroit !

Organisez les tâches, étiquetez les prospects, définissez des paramètres de rappel et filtrez les prospects en fonction de vos préférences

Personnalisez vos campagnes grâce à la fonctionnalité des champs personnalisés pour une prise de contact sur mesure

Limites de BuzzStream

Interface compliquée ; nécessite plus de temps pour apprendre à utiliser le logiciel

Tarifs de BuzzStream

Débutant : 24 $ par mois (1 utilisateur et 24 $ par utilisateur supplémentaire)

: 24 $ par mois (1 utilisateur et 24 $ par utilisateur supplémentaire) Croissance : 124 $ par mois (3 utilisateurs et 40 $ par utilisateur supplémentaire)

: 124 $ par mois (3 utilisateurs et 40 $ par utilisateur supplémentaire) Professionnel : 299 $ par mois (6 utilisateurs et 50 $ par utilisateur supplémentaire)

: 299 $ par mois (6 utilisateurs et 50 $ par utilisateur supplémentaire) Personnalisé : 999 $ par mois (15 utilisateurs et plus)

Évaluations et critiques de BuzzStream

G2 : 4.1/5 (150+ commentaires)

: 4.1/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (20+ commentaires)

4. BuzzSumo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/resize.png Tableau de bord BuzzSumo /$$$img/

via BuzzSumo BuzzSumo vous aide à localiser et à évaluer le contenu le plus apprécié et le plus pertinent pour n'importe quel sujet ou mot-clé. Vous découvrirez des sujets en vogue, des idées de contenu, des opportunités de publication en tant qu'invité, des mentions de marques, des influenceurs de niche, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de BuzzSumo

Découvrez les tendances de contenu populaires basées sur les partages et les engagements dans n'importe quel mot-clé, domaine et sujet

Surveillez le web, les médias sociaux et les blogs pour découvrir les sentiments et les mentions sur vos mots-clés

Recherchez, suivez et comparez le contenu de différents domaines, mots-clés et sujets en toute simplicité

Limites de BuzzSumo

À ne pas avoir d'e-mail, et donc, vous ne pouvez pas automatiser les campagnes de sensibilisation à la création de liens.

Tarifs BuzzSumo

Création de contenu : 199 $ par mois (1 utilisateur)

: 199 $ par mois (1 utilisateur) RP & Comms : 299 $ par mois (5 utilisateurs)

: 299 $ par mois (5 utilisateurs) Suite : 499 $ par mois (10 utilisateurs)

: 499 $ par mois (10 utilisateurs) Enterprise : 999 $ par mois (30 utilisateurs)

Évaluations et critiques de BuzzSumo

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (140+ commentaires)

5. SEMrush

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/semrush15-1400x741.webp Tableau de bord Semrush /$$$img/

Via Semrush SEMrush est un outil populaire de recherche de mots-clés et de liens. Il aide les spécialistes du marketing à s'attaquer au SEO, au PPC et à tous les aspects de la stratégie de contenu en mettant le doigt sur les opportunités de création de liens.

Avec plus de 39 fonctionnalités uniques, SEMrush ne cesse de se mettre à jour avec de nouvelles fonctions pour améliorer l'autorité de domaine et la visibilité en ligne d'un site web.

Les meilleures fonctionnalités de SEMrush

Recherche et outils SEO robustes : Effectuez des analyses riches et complètes sur n'importe quel site web pour comprendre quels liens influencent leur classement. De plus, évaluez la qualité et la condition de ces liens

: Effectuez des analyses riches et complètes sur n'importe quel site web pour comprendre quels liens influencent leur classement. De plus, évaluez la qualité et la condition de ces liens Audit de site : Les problèmes qui pourraient nuire à votre classement dans les moteurs de recherche sont identifiés

: Les problèmes qui pourraient nuire à votre classement dans les moteurs de recherche sont identifiés Outils de recherche de mots-clés organiques et PPC : Outils de recherche de mots-clés organiques et PPC : suivre les mots-clés qui génèrent le plus de trafic vers un site web, que ce soit par le biais de la recherche payante ou des résultats organiques

: Outils de recherche de mots-clés organiques et PPC : suivre les mots-clés qui génèrent le plus de trafic vers un site web, que ce soit par le biais de la recherche payante ou des résultats organiques Référencement sur la page : Il suffit de coller votre article dans l'outil d'optimisation du contenu de SEMrush pour améliorer le potentiel de classement de vos requêtes cibles

: Il suffit de coller votre article dans l'outil d'optimisation du contenu de SEMrush pour améliorer le potentiel de classement de vos requêtes cibles Analyse de la concurrence : Découvrez quels sont les liens et les mots-clés que vos concurrents utilisent à leur avantage

: Découvrez quels sont les liens et les mots-clés que vos concurrents utilisent à leur avantage Comparaison de domaines : Placez l'URL d'un concurrent à côté d'une autre et voyez comment elles se comparent. Comparez leurs points forts, comme les liens, les auteurs et les mots-clés, et repérez les écarts entre eux

: Placez l'URL d'un concurrent à côté d'une autre et voyez comment elles se comparent. Comparez leurs points forts, comme les liens, les auteurs et les mots-clés, et repérez les écarts entre eux Détails des liens brisés : Trouvez et identifiez les pages d'erreur qui ont un impact sur un domaine, afin que vous puissiez les corriger ou collaborer plus efficacement

Limites de SEMrush : Trouvez et identifiez les pages d'erreur qui affectent un domaine afin de les réparer ou de collaborer de manière efficace

L'interface utilisateur n'est pas des plus conviviales

Mon travail est assez coûteux si vous travaillez avec un petit budget

Tarification de SEMrush

Pro : 119,95 $ par mois

: 119,95 $ par mois Guru : 229,95 $ par mois

: 229,95 $ par mois Business : 449,95 $ par mois

: 449,95 $ par mois Personnalisé : négociable

Évaluations et critiques de SEMrush

G2: 4.5/5 (1800+ commentaires)

4.5/5 (1800+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2100+ avis)

6. Postaga

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Postaga-\N-AIA-Powered-Sales-Outreach-and-Link-Building-Platform.png

/$$img/

via Postaga Postaga est un outil de link-building qui vous aide à construire des liens de qualité vers votre site web avec des outils alimentés par l'IA. Il couvre tout - des indicateurs de construction de liens analysant la pertinence du contenu à la recherche de contacts et à la sensibilisation - rendant la construction de liens plus rapide et plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Postaga

Intégration avec d'autres Outils de référencementy compris Moz, Ahrefs et Hunter

Créer des suggestions pour vos campagnes de sensibilisation, y compris le type de campagne, la cible et les stratégies d'abonné

Créer des rapports en marque blanche sur les performances de vos campagnes

Les limites de Postaga

Aucune garantie de délivrabilité des e-mails ; les e-mails peuvent être renvoyés ou atterrir dans des dossiers de spam

Tarifs de Postaga

Pro : 84 $ par mois (avec 2000 contacts)

: 84 $ par mois (avec 2000 contacts) Agence : 240$ (avec 15000 contacts)

Évaluations et critiques de Postaga

G2 : Pas assez d'évaluations

: Pas assez d'évaluations Capterra : 4.6/5 (60+ commentaires)

7. Pitchbox

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/pitchbox-dashboard.png-540×341.png

/$$$img/

via Pitchbox Pitchbox est un outil de création de liens et d'équipe commerciale destiné aux créateurs de liens expérimentés. Il facilite la recherche et l'identification des prospects ainsi que la création et la distribution des e-mails. Il permet de suivre les discussions, d'assurer le suivi et de mesurer les résultats, le tout en un seul endroit.

Pitchbox offre une interface conviviale qui simplifie la création de liens à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de Pitchbox

Idéal pour les grandes agences de marketing de contenu ou les entreprises dont les flux de travail et l'équipe de sensibilisation ont augmenté

Améliore la collaboration au sein de l'équipe car plusieurs personnes peuvent travailler sur la même campagne

Accès à des flux de travail personnalisés pour automatiser et optimiser votre processus de sensibilisation

Limites de Pitchbox

Les utilisateurs se débattent avec les capacités étendues de la plateforme, les trouvant difficiles à naviguer et à manipuler

Prix du Pitchbox

Professionnel : 550 $ par mois

: 550 $ par mois Enterprise : 1500$ par mois

Évaluations et critiques de Pitchbox

G2 : 4.7/5 (90+ commentaires)

: 4.7/5 (90+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (40+ commentaires)

8. NinjaOutreach

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Link-Building-Software-All-In-One-NinjaOutreach.png

/$$$img/

via Ninjaoutreach Ninja Outreach est un outil de link-building et d'outreach parfait pour atteindre les prospects, les blogueurs, les journalistes et les influenceurs. Il creuse dans vos prospects en utilisant divers critères comme les coordonnées, les followers sociaux, les articles de blog, l'autorité de domaine et les interactions passées.

Les meilleures fonctionnalités de NinjaOutreach

Analysez et suivez les prospects à l'aide de différents indicateurs tout en restant à jour sur vos relations avec les prospects

Mon travail avec votre équipe pour gérer les campagnes de sensibilisation et développer des stratégies de construction de liens

Les limites de NinjaOutreach

Beaucoup d'utilisateurs ont du mal à naviguer dans le logiciel de création de liens et ont souvent une mauvaise expérience

Tarifs de NinjaOutreach

Ninja Bronze : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Ninja argenté : 199 $ par mois

: 199 $ par mois Ninja d'or : 399 $ par mois

NinjaOutreach évaluations et critiques

G2 : Pas assez d'évaluations

: Pas assez d'évaluations Capterra : 3.8/5 (60+ évaluations)

9. LinkBuilder.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Linkbuilderio.webp Linkbuilder io /$$$img/

via Linkbuilder.io LinkBuilder.io est une agence de construction de liens qui sécurise des backlinks de premier ordre provenant de sites de confiance. Leurs experts s'occupent de tous les aspects du développement de liens, de la sensibilisation et de la négociation au placement et à la prospection.

Les meilleures fonctionnalités de LinkBuilder

Forfait et gestion de vos campagnes de création de liens en un seul endroit

Surveillez les liens retour et évaluez le retour sur investissement de vos efforts de création de liens. Vérifiez le nombre de liens acquis, leur coût et leur influence sur le trafic et le classement dans les moteurs de recherche

Limites deLinkBuilder

LinkBuilder est coûteux pour les petites entreprises

Tarifs de LinkBuilder

Démarrage : 2999$ par mois

: 2999$ par mois Croissance : 5999 $ par mois

: 5999 $ par mois Pro : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Enterprise : 19999$ par mois

Évaluations et critiques deLinkBuilder

G2 : Pas assez d'évaluations

: Pas assez d'évaluations Capterra : Pas assez d'évaluations

10. BrightLocal

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/BrightLocal-1400x1120.png Améliorez votre classement, développez votre réputation et créez des citations avec BrightLocal (Image via Software Advice) /$$$img/

via BrightLocal BrightLocal est une plateforme spécialisée dans le référencement local, qui aide à gérer votre réputation et vos avis, à stimuler le trafic et les prospects issus des recherches locales, et à optimiser votre classement local.

Elle garantit la cohérence de votre NAP (nom, adresse, numéro de téléphone) en ligne en repérant et en corrigeant les problèmes de citation tels que les entrées manquantes, dupliquées ou incohérentes.

Les meilleures fonctionnalités de BrightLocal

Analysez les éléments suivants de votre site Santé SEO pour repérer les problèmes ou les erreurs qui pourraient avoir un impact sur les classements, votre stratégie de création de liens ou l'expérience des utilisateurs

Créer des questions d'évaluation et recueillir les commentaires des clients ou des utilisateurs pour améliorer la réputation numérique de votre site

Les limites de BrightLocal

BrightLocal ne travaille qu'avec des sites web WordPress puisqu'il s'agit d'un plugin WordPress

Prix de BrightLocal

Suivi : 39 $ par mois

: 39 $ par mois Gestion : 49 $ par mois

: 49 $ par mois Croissance : 59 $ par mois

BrightLocal évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (250+ commentaires)

Autres outils de marketing

Bien que les outils de construction de liens et de référencement soient super-critiques dans votre pile de marketing, ils ne forment qu'une petite partie de votre installation de croissance globale. Vous avez besoin de divers aspects, tels que le contenu, le marketing par e-mail et les annonces payantes, entre autres stratégies et tactiques, pour travailler ensemble afin de développer votre entreprise.

L'un de ces outils est ClickUp, qui permet à toutes vos équipes marketing de travailler ensemble pour atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires.

ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Tasks.gif ClickUp pour la gestion des tâches /$$$img/

Utilisez ClickUp pour gérer facilement les tâches et les projets, et collaborez efficacement avec votre équipe

ClickUp est un logiciel achevé de gestion de tâches et de projets qui vous aide à =mettre à niveau votre marketing. Créez et suivez des campagnes avec ClickUp Marketing Teams . Utilisez le ClickUp AI pour générer des idées de campagne telles que des blogs, des études de cas et des mémoires.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI.gif ClickUp AI Aperçu GIF /$$img/

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et bien plus encore

Le logiciel de gestion des tâches comprend une Gestion des campagnes de marketing ClickUp pour vous aider à créer, planifier, organiser, accélérer et suivre l'efficacité de vos campagnes de marketing campagnes de marketing .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Marketing-Campaign-Plan-Template.png Modèle de plan de campagne marketing ClickUp /$$img/

Planifiez, organisez et exécutez vos campagnes de marketing à l'aide du modèle de plan de campagne de marketing de ClickUp

ClickUp fournit également un de modèles présélectionnés pour les processus de conception et de création dans les équipes de marketing. À l'aide de ces cadres, vous pouvez créer un flux de travail de conception qui reproduit efficacement votre flux de travail idéal, encourageant ainsi la productivité et la créativité.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Prioriser les projets : Structurez les projets ou comparez différentes campagnes de link-building à l'aide d'un fichier hiérarchisation des projets matrice

: Structurez les projets ou comparez différentes campagnes de link-building à l'aide d'un fichier hiérarchisation des projets matrice Automatisation personnalisée : Éliminer la dépendance humaine et automatiser le processus de planification

: Éliminer la dépendance humaine et automatiser le processus de planification Utiliser la force de l'IA : Utilisez des invitations simples pour créer des compilations vers lesquelles d'autres sites Web voudront se lier

: Utilisez des invitations simples pour créer des compilations vers lesquelles d'autres sites Web voudront se lier Rapports transparents : Générez des rapports sur vos efforts de construction de liens internes. Découvrez les liens les plus performants et les éventuelles limites pour prendre des décisions plus intelligentes

: Générez des rapports sur vos efforts de construction de liens internes. Découvrez les liens les plus performants et les éventuelles limites pour prendre des décisions plus intelligentes Optimisez vos campagnes : Organisez et rationalisez vos forfaits de création de liens, évaluez vos connexions, surveillez les notifications et restez à jour grâce à l'outil de gestion de campagne de ClickUp Marketing

Limites de ClickUp

ClickUp est fortement personnalisable, ce qui peut le rendre intimidant pour les débutants

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Business : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9000+ commentaires)

4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3500+ commentaires)

Améliorez votre SEO et votre marketing en 2024

Link Whisper et d'autres outils de construction de liens premium se concentrent sur l'amélioration de la qualité des liens et la sensibilisation à divers sites Web. Cela renforce votre crédibilité sur le web et stimule votre présence en ligne - qu'il s'agisse de plus de visites de sites web, de mentions sur d'autres sites web ou de médias sociaux.

Achevé la puissance de ces outils avec une solution complète telle que ClickUp pour gérer les tâches marketing, assurer une collaboration harmonieuse entre les équipes et les outils, et finalement améliorer la productivité à travers de multiples projets au sein de l'organisation. S'inscrire gratuitement dès aujourd'hui.