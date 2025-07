les 11 meilleures alternatives à Asana pour les agences de marketing (2025)

Votre agence est en pleine croissance. Ce qui fonctionnait pour une équipe de cinq personnes ne convient plus vraiment à votre structure de 20 personnes.

Asana vous a permis d'arriver jusqu'ici, mais vous avez désormais besoin d'autre chose. Ces 11 alternatives à Asana pour les agences marketing sont spécialisées dans les défis uniques auxquels vous êtes confrontés.

Trouvez ce qui correspond à vos ambitions. 🎯

Les meilleures alternatives à Asana pour les agences de marketing en un coup d'œil

Voici une brève comparaison des meilleures alternatives à Asana pour les agences de marketing. 👇

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Plateforme de gestion d'agence tout-en-un pour l'alignement créatif et opérationnel Taille de l'équipe : Idéal pour les particuliers, les startups et les entreprises Flux de travail personnalisés, assistance IA, tableaux de bord, documents, suivi du temps, calendrier IA, outils de feedback Gratuit pour toujours ; personnalisations disponibles pour les entreprises Wrike Organisation des ressources créatives et flux de travail du portail client Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes créatives de taille moyenne à grande Formulaires de demande, révision, comparaison côte à côte des versions, environnements de travail pour les clients, rapports automatisés Gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur Jira Exécution agile des campagnes et mises à jour itératives des projets Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes de marketing technique et les agences collaboratives de développement Flux de travail personnalisés, tableaux Kanban, automatisation des campagnes, plus de 30 rapports intégrés Gratuit ; forfaits payants à partir de 8 $/mois par utilisateur Trello Gestion visuelle des tâches et planification des campagnes Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes éditoriales, sociales et de contenu Calendriers de contenu, modèles personnalisables, synchronisation avec Google Drive, intégrations Power-Up Gratuit ; forfaits payants à partir de 6 $/mois par utilisateur ProofHub Révisions créatives structurées et approbations des parties prenantes Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes de conception, de contenu et de branding Commentaires sur les annotations, flux d'approbation, formulaires personnalisés, contrôles des permissions Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 50 $/mois Travail d'équipe Suivi de la rentabilité et livraison centrée sur le client Taille de l'équipe : Idéal pour les agences qui gèrent la facturation, les honoraires et les livrables Suivi du temps/budget, facturation QuickBooks, planificateur de charge de travail, accès à la vue client Gratuit ; forfaits payants à partir de 13,99 $/mois par utilisateur Airtable Planification de campagnes avec flux de travail et affichage des données personnalisables Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes opérationnelles et de planification Champs de formule, portails de campagne, calendriers avec code couleur, logique conditionnelle Gratuit ; forfaits payants à partir de 24 $/mois par utilisateur ActiveCollab Suivi de la rentabilité des projets et facturation basée sur le tempsTaille de l'équipe : Idéal pour les chefs de projet soucieux des finances et les agences de services Chronomètres sur les tâches, factures récurrentes, aperçu de la charge de travail, alertes en cas de dérive du périmètre Gratuit ; forfaits payants à partir de 11 $/mois par utilisateur Basecamp Communication simplifiée et visibilité centrale des projets Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes réduites et les groupes marketing interfonctionnels Tableaux d'affichage, check-ins automatiques, hub de documents, simplicité pour les clients Gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $/mois par utilisateur Zoho Projects Opérations marketing liées aux flux de travail à l'échelle de l'entreprise Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes utilisant l'écosystème Zoho Portails de projets, suivi des dépenses, vues Charge de travail, automatisations Blueprint Gratuit ; forfaits payants à partir de 5 $/mois par utilisateur

Pourquoi choisir des alternatives à Asana pour les agences de marketing ?

Le logiciel de gestion de projet Asana pour agences fonctionne pour beaucoup, mais les agences de marketing ont souvent besoin de solutions plus adaptées. Voici pourquoi vous devriez peut-être chercher ailleurs :

Non spécifique au marketing : Asana ne dispose pas de flux de travail axés sur le marketing, nécessite une personnalisation importante et des outils supplémentaires pour les cycles de vie des campagnes, ce qui entraîne une fragmentation des opérations

Couverture incomplète des campagnes : il gère bien les tâches, mais passe à côté d'étapes clés telles que la prise de commande et la validation des ressources, ce qui nécessite des systèmes distincts

Difficultés à évoluer : à mesure que la complexité des clients et des campagnes augmente, la structure simple d'Asana devient confuse, ce qui réduit la visibilité

Pas de suivi du temps ni de facturation : les agences qui suivent les heures facturables doivent utiliser des outils tiers ou des feuilles de calcul manuelles, car Asana ne dispose pas de ces fonctionnalités

Rapports limités : les tableaux de bord de base n'offrent pas les tableaux de bord de base n'offrent pas de KPI personnalisables pour les campagnes et les agences marketing , ce qui nuit à la compréhension des différents projets

Fonctionnalités de collaboration avec les clients manquantes : L'absence de portails clients ou de permissions granulaires crée des frictions dans la communication

Hiérarchie des tâches peu développée : des sous-tâches rigides et des sous-tâches rigides et une automatisation du marketing par IA limitée entraînent des solutions manuelles

🧠 Anecdote : Volney B. Palmer a fondé la première agence de publicité connue aux États-Unis. À l'origine, son forfait consistait simplement à vendre des espaces publicitaires dans les journaux. La stratégie, les slogans et les départements créatifs sont apparus bien plus tard.

Les meilleures alternatives à Asana pour les agences de marketing

Voici notre sélection des meilleures alternatives à Asana pour les agences de marketing. 📝

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion tout-en-un des agences)

Créez votre première tâche dans ClickUp Suivez chaque élément de campagne à l'aide des tâches ClickUp

ClickUp vous offre la structure qui manque à Asana, tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter au mode de travail de votre agence.

Pour commencer, le logiciel de gestion de projet ClickUp sert de colonne vertébrale opérationnelle à votre agence. Et lorsque vous intégrez la solution marketing ClickUp et le logiciel ClickUp Creative Agency, vous accédez à des flux de travail spécialisés conçus spécifiquement pour les opérations marketing

Poursuivez vos campagnes

Imaginons que votre agence travaille sur une campagne full funnel pour une marque de technologie grand public : publications organiques, publicités payantes, e-mails goutte à goutte et pages de destination, le tout déployé sur six semaines.

Commencez par créer un dossier pour la campagne. À l'intérieur, utilisez les tâches ClickUp pour créer des livrables détaillés pour chaque élément : un pour le carrousel Instagram, un pour l'e-mail de lancement et un pour la publicité vidéo.

Chaque tâche est attribuée au bon membre de l'équipe, avec des délais, des briefs créatifs et des sous-tâches pour les transferts.

Pour que tout le monde reste informé de la progression, vous définissez vos propres statuts de tâche personnalisés ClickUp: « Briefing », « Brouillon en cours », « Révision interne », « Révision client » et « Approbation finale ». Ceux-ci reflètent les étapes réelles suivies par votre agence.

En même temps, vous ajoutez des champs personnalisés ClickUp à chaque tâche afin que votre équipe puisse facilement découper et filtrer le travail. Précisez le canal, le type d'audience, le format des ressources et la priorité de la campagne.

Ainsi, si votre stratège souhaite voir tous les actifs hautement prioritaires pour les médias payants qui seront mis en ligne la semaine prochaine, il peut filtrer l'affichage en quelques secondes.

Tout voir en temps réel

Suivez la progression de vos campagnes avec les tableaux de bord ClickUp

Vos données opérationnelles se transforment en informations stratégiques grâce aux tableaux de bord ClickUp. Ces centres de commande visuels affichent en temps réel des informations sur la capacité de l'équipe, les échéances des projets et les performances des campagnes pour tous vos clients.

Vous pouvez également créer des tableaux de bord privés destinés aux clients qui affichent en temps réel la progression des livrables, les échéances et les obstacles sans exposer les notes internes ou les détails relatifs à la production.

Ayez une meilleure visibilité sur vos projets grâce à l'IA

Travaillez avec ClickUp Brain pour planifier vos campagnes

ClickUp Brain est le moteur IA intégré à la plateforme qui aide votre équipe à planifier, rédiger et résumer sans perdre son élan.

Supposons que votre agence planifie une campagne Black Friday pour un client du secteur du commerce électronique. Le stratège ouvre un document ClickUp pour définir la structure de la campagne. Il tape une brève invite, telle que « Forfait promotionnel Black Friday pour une marque de soins de la peau ». ClickUp Brain suggère un calendrier de campagne ventilé par canal (e-mail, réseaux sociaux payants, pages de destination et collaborations avec des influenceurs), ainsi que des angles de communication clés et des formats de livraison.

Ensuite, pendant la phase de production, si votre responsable créatif veut savoir ce qui est encore en attente de révision ou où les commentaires sont bloqués, l'outil de marketing IA peut résumer les derniers commentaires sur toutes les tâches en un seul clic.

Automatisez les tâches répétitives

Définissez des déclencheurs pour l'automatisation ClickUp dans votre environnement de travail

ClickUp Automatisation gère toutes les mises à jour fastidieuses du statut des projets, les changements d'affectation et les rappels qui font perdre du temps à votre équipe pendant les campagnes.

Par exemple, lorsqu'une tâche passe à « Révision client », une automatisation peut automatiquement étiqueter le gestionnaire de compte, fixer une date limite pour les commentaires et réattribuer la tâche si cette date limite n'est pas respectée.

Commencez avec les modèles pour agences

Obtenez un modèle gratuit Lancez et gérez des campagnes créatives à l'aide du modèle ClickUp pour agences marketing

Le modèle ClickUp pour agences de marketing est conçu pour les agences qui gèrent les cycles de campagne pour plusieurs clients. Il comprend des listes pour les demandes créatives, des statuts de tâches personnalisés prédéfinis pour les flux de révision et des champs personnalisés pour la plateforme et la mise en forme.

Le modèle comprend également des vues telles que Échéanciers des contrats et Aperçus des comptes, vous offrant une visibilité instantanée.

Si vous gérez également des contrats de services ou des opérations clients en plus de la livraison créative, le modèle de gestion d'agence ClickUp vous aidera à vous installer plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Sans une installation minutieuse, il est facile de manquer des mises à jour clés ou d'être submergé de notifications inutiles

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cet avis sur Reddit résume bien la situation :

Nous utilisons ClickUp pour notre agence depuis environ six mois maintenant, et honnêtement, cela a changé notre façon de travailler d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Au début, j'étais sceptique quant à toutes les fonctionnalités supplémentaires, mais je m'y suis habitué. […] Leur système Docs a discrètement remplacé la plupart de notre travail sur Google Docs. Tout fonctionne mieux lorsque notre documentation se trouve au même endroit que nos projets. L'équipe s'y est adaptée plus rapidement que je ne le pensais. Au début, j'étais sceptique à propos de ClickUp Brain, qui me semblait être un gadget IA de plus. Mais cela m'a évité des tâches de rédaction fastidieuses, en particulier lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou rédiger un brouillon. Ce n'est pas parfait, mais c'est utile lorsque je suis débordé. […] Comme pour tout, il a fallu un certain temps pour s'y habituer, et il y a encore des moments où les choses semblent un peu maladroites. Mais quand je repense à notre façon de travailler avant, je ne voudrais pas revenir en arrière. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Nous utilisons ClickUp pour notre agence depuis environ six mois maintenant, et honnêtement, cela a changé notre façon de travailler d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Au début, j'étais sceptique quant à toutes les fonctionnalités supplémentaires, mais je m'y suis habitué. […] Leur système Docs a discrètement remplacé la plupart de notre travail sur Google Docs. Tout fonctionne mieux lorsque notre documentation se trouve au même endroit que nos projets. L'équipe s'y est adaptée plus rapidement que je ne le pensais. Au début, j'étais sceptique à propos de ClickUp Brain, qui me semblait être un gadget IA de plus. Mais cela m'a évité des tâches de rédaction fastidieuses, en particulier lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou rédiger un brouillon. Ce n'est pas parfait, mais c'est utile lorsque je suis débordé. […] Comme pour tout, il a fallu un certain temps pour s'y habituer, et il y a encore des moments où les choses semblent un peu maladroites. Mais quand je repense à notre façon de travailler avant, je ne voudrais pas revenir en arrière. ​​​​​​​​​​​​​​​​

2. Wrike (le meilleur pour la gestion des ressources créatives)

via Wrike

Vous connaissez ce sentiment de désespoir lorsque le client vous demande « le logo avec le fond bleu » et que vous réalisez qu'il existe 12 versions éparpillées dans différents dossiers ? Wrike comprend cela.

Cette alternative à Asana pour les agences de marketing est particulièrement utile lorsque vous gérez plusieurs clients exigeants qui ont chacun leur propre façon de faire les choses.

Votre plus grand casse-tête, à savoir mettre tout le monde sur la même page concernant les exigences du projet, est résolu grâce à des modèles marketing. Plus besoin de repartir de zéro chaque fois que vous intégrez un nouveau client ou lancez un type de campagne familier.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Créez des formulaires de demande personnalisés qui convertissent automatiquement les briefs des clients en tâches exploitables

Comparez différentes versions de vos ressources créatives côte à côte pendant le processus de validation

Configurez des rapports de marketing numérique automatisés qui suivent les indicateurs de campagne et la santé des projets sans travail manuel

Partagez des environnements de travail dédiés aux clients où les collaborateurs externes peuvent suivre la progression et donner leur avis

Limites de Wrike

Bien que Wrike propose des outils de révision, les agences notent que les cycles de révision répétés nécessitent une installation manuelle fastidieuse et peuvent encombrer l'environnement de travail

Les rapports et les tableaux de bord sont souvent décrits comme inadéquats pour les présentations de haut niveau aux clients

Le suivi du temps dans Wrike est basique, peu pratique et inefficace pour les rapports sur les heures facturables

Tarifs Wrike

Free

Team : 10 $/mois par utilisateur

Business : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (4 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (2 614 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Voici l'avis d'un utilisateur Reddit sur cet outil :

J'ai utilisé une tonne de systèmes de gestion de projet et j'aime beaucoup Wrike. Pas seulement parce que je suis chef de projet, mais parce que les 30 membres de mon équipe l'ont tous adopté facilement et l'utilisent quotidiennement. Le fait que nous ayons adopté un logiciel à 100 % facilite grandement mon travail de chef de projet. C'est toutefois un système très complexe en arrière-plan : configuration de champs personnalisés, types d'éléments personnalisés, création de formulaires d'envoi, etc. Il nécessite un certain apprentissage du point de vue de la gestion de projet, mais il offre BEAUCOUP de fonctionnalités.

J'ai utilisé une tonne de systèmes de gestion de projet et j'aime beaucoup Wrike. Pas seulement parce que je suis chef de projet, mais parce que les 30 membres de mon équipe l'ont tous adopté facilement et l'utilisent quotidiennement. Le fait que nous ayons adopté un logiciel à 100 % facilite grandement mon travail de chef de projet. C'est un système très complexe en arrière-plan : configuration de champs personnalisés, de types d'éléments personnalisés, création de formulaires d'envoi, etc. Il nécessite un certain apprentissage du point de vue de la gestion de projet, mais il offre BEAUCOUP de fonctionnalités.

🔍 Le saviez-vous ? David Ogilvy, souvent considéré comme le père de la publicité moderne, n'a pas commencé sa carrière dans le marketing. Après avoir quitté Oxford, il a suivi une formation de chef cuisinier à Paris, puis a vendu des cuisinières AGA en faisant du porte-à-porte en Écosse. Il était si doué qu'il a rédigé un manuel de vente en 1935, qui a ensuite été salué par Fortune comme l'un des meilleurs jamais écrits.

3. Jira (idéal pour les flux de travail marketing agiles)

via Atlassian

Le problème avec les campagnes marketing, c'est qu'elles changent. Beaucoup. Parfois toutes les heures. Jira reconnaît cette réalité, car il a été conçu pour le développement logiciel, où les exigences évoluent plus rapidement que les tendances de la mode.

Pendant que vos concurrents essaient encore d'imposer des processus marketing rigides, vous vous adapterez à la volée. La personnalisation poussée vous permet de modéliser exactement le travail de votre équipe plutôt que de vous conformer à l'idée que quelqu'un d'autre se fait des « bonnes pratiques »

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Créez des flux de travail personnalisés qui correspondent à vos processus de planification marketing et à vos chaînes d'approbation spécifiques

Visualisez la progression des campagnes à l'aide de tableaux Kanban ou d'affichages sous forme d'échéancier avec suivi des dépendances

Automatisez les tâches répétitives telles que l'attribution du travail ou le passage des projets d'une étape d'approbation à l'autre

Accédez à plus de 30 rapports différents pour tout suivre, de la durée du cycle à la vitesse de l'équipe

Limites de Jira

La complexité technique peut intimider les membres non techniques de l'équipe marketing

Les utilisateurs non techniques trouvent les mises à jour de base fastidieuses et lentes ; les environnements sont souvent « encombrés » de champs, de flux de travail et de clics supplémentaires

La collaboration avec les clients est fastidieuse ; vous ne pouvez pas facilement impliquer les parties prenantes externes

Capacités de révision créative limitées par rapport aux alternatives axées sur le design

Tarifs Jira

Free

Standard : 8 $/mois par utilisateur

Premium : 14 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 425 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 155 avis)

Que disent les utilisateurs de Jira dans la vie réelle ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Jira permet de décomposer très facilement des projets complexes en tâches et en récits faciles à gérer. J'apprécie particulièrement la possibilité de créer des flux de travail personnalisés, d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe et de suivre la progression en temps réel. Les outils visuels tels que les tableaux Kanban et Scrum sont particulièrement utiles pour rester organisé et assurer la cohésion de l'équipe.

Jira permet de décomposer très facilement des projets complexes en tâches et en récits faciles à gérer. J'apprécie particulièrement la possibilité de créer des flux de travail personnalisés, d'assigner des tâches aux membres de l'équipe et de suivre la progression en temps réel. Les outils visuels tels que les tableaux Kanban et Scrum sont particulièrement utiles pour rester organisé et assurer la coordination de tous.

🧠 Anecdote : Le mot « marque » vient à l'origine du bétail. Les éleveurs brûlaient des marques uniques sur leurs bovins pour en indiquer la propriété. Les spécialistes du marketing ont repris ce terme pour décrire les produits qui « marquent » l'esprit des consommateurs.

4. Trello (Idéal pour le suivi visuel des campagnes)

via Trello

Les fournisseurs, prestataires de services de rédaction de contenu prospèrent grâce à une organisation visuelle qui permet d'avoir une vue d'ensemble en un coup d'œil.

L'approche basée sur des cartes de Trello reflète la façon dont les équipes éditoriales envisagent naturellement les pipelines de contenu et les flux de campagne. Cette alternative à Asana fonctionne particulièrement bien pour les agences qui privilégient la simplicité à la complexité des fonctionnalités.

*l'automatisation de Butler prend en charge les tâches fastidieuses qui accaparent le temps des créatifs, tandis que les multiples options d'affichage permettent aux différents membres de l'équipe de voir les projets dans leur format préféré.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Créez des calendriers de contenu visuel que vos clients peuvent comprendre sans explication

Configurez des modèles de cartes pour les campagnes récurrentes afin que les nouveaux projets démarrent du bon pied

Connectez-vous directement aux dossiers Google Drive de vos clients pour synchroniser les ressources sans avoir à les télécharger ni à les recharger

Connectez des centaines d'applications tierces grâce aux Power-Ups pour étendre les fonctionnalités de la plateforme de gestion de projet

Limites de Trello

Il manque des fonctionnalités avancées de gestion de projet telles que les diagrammes de Gantt ou la planification des ressources

Pas de fonctionnalités intégrées de suivi du temps ou de rapports détaillés

Espace de stockage limité pour les forfaits gratuits et bas de gamme

Pas de hiérarchie claire, ce qui limite la supervision des campagnes

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 695 avis)

Capterra : 4,5/5 (23 620 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Un évaluateur G2 a partagé cet avis :

J'utilise Trello depuis des années et il n'a jamais failli à sa tâche. Il est très facile à utiliser, même pour les projets à grande échelle impliquant toute l'entreprise. Et il est SUPER facile à prendre en main. J'adore ses nombreuses intégrations et automatisations. Nous avons pu automatiser l'attribution des tâches, les échéances, les livraisons aux clients et les ajustements opérationnels, le tout dans Trello. Honnêtement, cela a rendu la gestion d'une grande équipe et de plusieurs projets très facile.

J'utilise Trello depuis des années et il n'a jamais failli à sa tâche. Il est très facile à utiliser, même pour les projets à grande échelle impliquant toute l'entreprise. Et il est SUPER facile à prendre en main. J'adore le fait qu'il offre autant d'intégrations et d'automatisations. Nous avons pu automatiser l'attribution des tâches, les échéances, les livraisons aux clients et les ajustements opérationnels, le tout dans Trello. Honnêtement, cela a rendu la gestion d'une grande équipe et de plusieurs projets très facile.

5. ProofHub (idéal pour les processus de révision créative)

via ProofHub

ProofHub reconnaît que la plupart des travaux de marketing impliquent des visuels qui doivent être approuvés par les parties prenantes, et que les chaînes d'e-mails sont le cimetière de la créativité. L'alternative à Asana pour les agences de marketing met de l'ordre dans le chaos des révisions créatives grâce à des processus d'approbation structurés qui fonctionnent réellement.

Ce qui le rend particulièrement intelligent, c'est la façon dont il gère les permissions des clients, en leur donnant exactement ce qu'ils ont besoin de voir sans les noyer sous des fonctionnalités qu'ils n'utiliseront jamais.

Les formulaires personnalisés permettent de saisir les briefs initiaux décousus qui se présentent généralement sous forme d'e-mails rédigés à la va-vite.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Téléchargez des images et des PDF pour les annoter directement dans les fichiers avec des commentaires et des annotations

Acheminez les ressources créatives via des flux de travail de validation avec notifications automatiques des parties prenantes

Capturez les demandes des clients grâce à des formulaires personnalisés qui se transforment directement en tâches de projet

Contrôlez ce que les clients peuvent voir et faire grâce à des paramètres de permission granulaires

Limites de ProofHub

Options d'intégration limitées par rapport à d'autres logiciels destinés aux agences de marketing

Pas d'outils avancés de gestion des ressources ni de fonctionnalités de planification des capacités

Les fonctionnalités de rapports sont basiques et peuvent ne pas satisfaire les agences de marketing de contenu qui ont besoin d'analyses détaillées

Tarifs ProofHub

Essai gratuit

Contrôle total : 150 $/mois

Essentiel : 50 $/mois

Évaluations et avis sur ProofHub

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ProofHub ?

Extrait d'un avis G2:

Ce que j'aime le plus chez ProofHub, c'est la façon dont il simplifie la gestion de divers aspects du marketing de contenu. Je peux tout gérer depuis un seul endroit, de la création de contenu à la révision, en passant par la collaboration. Une fois que nous avons finalisé les objectifs de la campagne, j'utilise le tableau « Discussion » pour documenter notre forfait et apporter des ajustements à la volée. J'apprécie vraiment sa capacité à créer des flux de travail personnalisés et à gérer les tâches à l'aide de la vue « Tableau ». […] La possibilité de réviser et d'approuver les ressources créatives dans les délais, de partager des commentaires et de gérer facilement les collaborateurs externes est un énorme avantage. De plus, la possibilité de collaborer en dehors de l'organisation sans payer de supplément est un énorme plus pour nous.

Ce que j'aime le plus chez ProofHub, c'est la façon dont il simplifie la gestion de divers aspects du marketing de contenu. Je peux tout gérer depuis un seul endroit, de la création de contenu à la révision, en passant par la collaboration. Une fois que nous avons finalisé les objectifs de la campagne, j'utilise le tableau « Discussion » pour documenter notre forfait et apporter des ajustements à la volée. J'apprécie vraiment sa capacité à créer des flux de travail personnalisés et à gérer les tâches à l'aide de la vue « Tableau ». […] La possibilité de réviser et d'approuver les ressources créatives dans les délais, de partager des commentaires et de gérer facilement les collaborateurs externes est un énorme avantage. De plus, la possibilité de collaborer en dehors de l'organisation sans payer de supplément est un énorme plus pour nous.

6. Teamwork (idéal pour la livraison de projets axés sur le client)

via Teamwork

Diriger une agence, c'est comme marcher sur une corde raide entre la satisfaction des clients et la rentabilité de l'entreprise. Le travail d'équipe ne prétend pas que ces objectifs soient toujours compatibles, mais il vous aide à gérer les deux simultanément.

Cet outil de gestion de projet considère la collaboration avec les clients comme une fonctionnalité essentielle plutôt que comme un simple ajout, ce qui fait toute la différence lorsque vous essayez de maintenir des relations professionnelles tout en respectant les délais.

Les meilleures fonctionnalités pour le travail d'équipe

Suivez le temps et les budgets grâce à des informations en temps réel sur la rentabilité afin de maintenir vos projets sur la bonne voie financièrement

Gérez la capacité et la charge de travail de votre équipe pour éviter le burnout et les retards

Générez des factures directement à partir du temps enregistré et des dépenses grâce à l'intégration QuickBooks

Offrez à vos clients un accès contrôlé pour afficher les jalons et approuver les livrables

Limites du travail d'équipe

L'automatisation Kanban est basique et difficile à adapter à des flux de travail complexes

Les fonctionnalités avancées nécessitent des forfaits plus élevés qui peuvent être coûteux pour les petites agences

Courbe d'apprentissage plus raide que les alternatives plus simples à Asana pour les agences de marketing

Certains utilisateurs signalent des problèmes de performances occasionnels avec des projets volumineux

Tarification pour le travail d'équipe

Free

Livraison : 13,99 $/mois par utilisateur

Grow : 25,99 $/mois par utilisateur

Échelle : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur le travail d'équipe

G2 : 4,4/5 (plus de 1 170 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 915 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Teamwork ?

Cela vient directement d'un fil Reddit:

Mon entreprise l'utilise, je l'apprécie beaucoup et j'aimerais continuer à travailler avec à l'avenir. Mon expérience avec Jira est limitée, mais je préférerais Teamwork si je devais choisir entre les deux. Beaucoup de fonctions travaillent sur la base du calendrier, des dates de début et d'échéance et des estimations. Si votre organisation peut gérer les deux, vous en tirerez le meilleur parti. Les estimations fonctionnent par heures (je ne sais pas si cela peut être configuré pour Fibonacci ou autre chose)

Mon entreprise l'utilise, je l'apprécie beaucoup et j'aimerais continuer à travailler avec à l'avenir. Mon expérience avec Jira est limitée, mais je préférerais Teamwork si je devais choisir entre les deux. De nombreuses fonctions fonctionnent sur la base du calendrier, des dates de début et d'échéance et des estimations. Si votre organisation peut gérer les deux, vous en tirerez le meilleur parti. Les estimations fonctionnent par heures (je ne sais pas si cela peut être configuré pour Fibonacci ou autre chose)

💡 Conseil de pro : Pour développer votre agence de marketing numérique, créez un « coffre-fort de connaissances sur la conversion ». Après chaque campagne, documentez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les tendances comportementales de l'audience et les angles créatifs. Au fil du temps, cela deviendra une feuille de route marketing avec des stratégies éprouvées qui affineront votre avantage concurrentiel et accéléreront les résultats pour vos futurs clients.

7. Airtable (idéal pour une planification flexible des campagnes)

via Airtable

Airtable apporte à la gestion de projet la puissance d'une base de données, ce qu'Asana ne peut tout simplement pas faire. Les agences de marketing peuvent créer des flux de travail personnalisés qui relient les budgets des campagnes aux échéanciers, suivre les ressources créatives grâce à des champs de pièces jointes et mettre en place des processus d'approbation automatisés adaptés au travail des clients.

La beauté réside dans la manière dont vous pouvez découper et analyser ces données interconnectées de multiples façons, révélant ainsi des informations qui resteraient cachées dans d'autres alternatives à Asana pour les agences de marketing.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Synchronisez les budgets de campagne avec le suivi des dépenses réelles à l'aide de champs de formule et de mise en forme des devises

Créez automatiquement une mise en forme conditionnelle qui met en évidence les livrables en retard ou les dépassements de budget

Créez des portails clients en partageant des vues filtrées qui n'affichent que les données pertinentes du projet

Mappez vos calendriers de contenu avec des phases de campagne codées par couleur et des rappels de publication automatiques

Limites d'Airtable

L'accès basé sur les rôles est rudimentaire ; n'importe quel éditeur peut modifier les affichages ou la structure, et les autres peuvent facilement débloquer les affichages verrouillés

Les bases fonctionnent comme des silos séparés : les commentaires, les automatisations et les utilisateurs ne peuvent pas passer de l'une à l'autre

Airtable a du mal à gérer les grands ensembles de données ; les bases dépassant environ 50 000 enregistrements peuvent ralentir considérablement

Tarifs Airtable

Gratuit (limité à deux utilisateurs)

Équipe : 24 $/mois par utilisateur

Business : 54 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 (plus de 2 985 avis)

Capterra : 4,7/5 (2 185 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Airtable ?

Voici l'avis d'un critique G2:

Une fois que j'ai compris comment Airtable était capable de prendre des données simples, puis de les filtrer pour afficher des informations pertinentes, telles que le nombre de projets dont un designer est chargé à un moment donné, le temps perdu en modifications en cours, le nombre de projets qui nous aident réellement à atteindre notre objectif, cela a changé la donne. Une fois que vous avez pris le coup de main, il est très facile de personnaliser les données pour afficher ce que vous avez besoin de savoir.

Une fois que j'ai compris comment Airtable pouvait prendre des données simples, puis les filtrer pour afficher des informations pertinentes, telles que le nombre de projets dont un designer est chargé à un moment donné, le temps perdu en modifications en cours, le nombre de projets qui nous aident réellement à atteindre notre objectif, cela a changé la donne. Une fois que vous avez pris le coup de main, il est très facile de personnaliser les données pour afficher ce que vous avez besoin de savoir.

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

8. ActiveCollab (Idéal pour le suivi de la rentabilité des projets)

via ActiveCollab

ActiveCollab comble le fossé ennuyeux entre le travail effectué et la rémunération qui s'ensuit.

Votre équipe enregistre directement le temps passé sur les tâches du projet tout en collaborant à l'aide d'outils de révision visuelle, et ce temps suivi se transforme en factures professionnelles sans les acrobaties habituelles sur les feuilles de calcul (vous voyez ce que nous voulons dire !).

Suivez en temps réel l'évolution des budgets de vos projets, qui passent du vert au rouge à mesure que les heures s'accumulent, et détectez les dérives avant qu'elles ne nuisent à votre rentabilité.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCollab

Démarrez des chronomètres directement sur les tâches pour enregistrer les heures facturables sans perturber le flux de travail

Surveillez la rentabilité des projets en temps réel pour détecter les dépassements budgétaires avant qu'ils ne causent du tort

Visualisez la charge de travail de votre équipe pour équilibrer les tâches et éviter le surmenage

Configurez des factures récurrentes pour les clients réguliers avec des cycles de facturation automatiques

Limites d'ActiveCollab

Certaines agences trouvent la disposition peu inspirante ou peu intuitive

Les fonctionnalités de rapports sont basiques et peuvent ne pas satisfaire ceux qui ont besoin d'analyses détaillées

Les sous-tâches sont mal gérées ; les dépendances manquent de clarté et les pièces jointes perdues frustrent les utilisateurs

Tarifs ActiveCollab

Essai gratuit

Plus : 15 $/mois (pour trois utilisateurs)

Pro : 11 $/mois par utilisateur

Pro + Rémunération : 17 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ActiveCollab

G2 : 4,2/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 405 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'ActiveCollab ?

Voici ce que dit un avis G2 à propos de cette alternative à Asana pour les agences de marketing :

La vue Charge de travail était très utile pour la gestion des ressources, et la possibilité de passer de la vue Kanban à la vue Liste était pratique. La fonctionnalité la plus utile de l'ensemble du produit était les calendriers et la possibilité pour les utilisateurs de suivre facilement et rapidement le temps consacré à des tâches similaires ou répétitives.

La vue Charge de travail était très utile pour la gestion des ressources, et la possibilité de passer de la vue Kanban à la vue Liste était pratique. La fonctionnalité la plus utile de l'ensemble du produit était les calendriers et la possibilité pour les utilisateurs de suivre facilement et rapidement le temps consacré à des tâches similaires ou répétitives.

9. Basecamp (idéal pour simplifier la communication au sein d'une équipe)

via Basecamp

Alors que la plupart des alternatives à Asana pour les agences de marketing multiplient les fonctionnalités de gestion de projet, Basecamp les supprime pour se concentrer sur l'information et la responsabilisation de tous. La plateforme fonctionne bien pour les agences noyées sous un chaos de communications sur plusieurs canaux.

Vos clients l'adoreront, car ils pourront participer de manière significative sans avoir besoin d'un manuel de formation, et votre équipe appréciera de ne pas avoir à apprendre un nouveau système compliqué.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Conservez toutes les communications relatives à vos projets dans des tableaux de messages organisés plutôt que dans des e-mails éparpillés

Planifiez des check-ins automatiques qui invitent les membres de l'équipe à partager leurs progrès

Stockez tous les fichiers et documents de vos projets dans un emplacement unique et consultable avec contrôle des versions

Limites de Basecamp

Manque de fonctionnalités avancées de gestion des tâches telles que les diagrammes de Gantt ou la planification des ressources

Pas de modèles de suivi du temps

Options de personnalisation limitées pour les flux de travail ou les structures de projets des agences de marketing

Cela peut sembler trop simple pour les agences qui gèrent des campagnes complexes en plusieurs phases

Tarifs Basecamp

Free

Plus : 15 $/mois par utilisateur

Pro Unlimited : 299 $/mois (facturé annuellement, utilisateurs illimités)

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (5 340 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 520 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Basecamp ?

Selon un post Reddit:

Nous sommes passés à Basecamp il y a quelque temps pour gérer les projets de notre équipe marketing (5 personnes). Nous avons été séduits par la simplicité et la clarté de l'interface. C'est parfait pour la gestion des tâches de base et le suivi des discussions. Mais voilà : à mesure que notre équipe s'est agrandie et que les projets sont devenus plus complexes, Basecamp a commencé à nous sembler limité.

Nous sommes passés à Basecamp il y a quelque temps pour gérer les projets de notre équipe marketing (5 personnes). Nous avons été séduits par la simplicité et la clarté de l'interface. C'est parfait pour la gestion des tâches de base et le suivi des discussions. Mais voilà : à mesure que notre équipe s'est agrandie et que les projets sont devenus plus complexes, Basecamp a commencé à nous sembler limité.

💡 Conseil de pro : Ne devinez plus qui est prêt à acheter. L'utilisation de l'IA pour la génération de leads vous permet de cibler les prospects les plus intéressés en analysant leurs comportements en temps réel. Réduisez le nombre de prospects froids, affinez vos actions de prospection et optimisez vos suivis pour obtenir de meilleurs résultats.

10. Zoho Projects (Idéal pour les flux de travail intégrés dans les entreprises)

via Zoho

Le marketing ne se fait pas en vase clos : il est connecté aux pipelines commerciaux, aux problèmes de service client et aux opérations commerciales plus larges. Zoho Projects comprend cette réalité interconnectée et s'intègre parfaitement à l'ensemble de l'écosystème Zoho.

L'alternative à Asana brille lorsque vous devez coordonner les efforts marketing avec d'autres fonctions de l'entreprise sans avoir à passer constamment d'un outil à l'autre. Les flux de travail Blueprint permettent de standardiser les processus répétitifs que toutes les agences ont mais qui sont rarement documentés correctement.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Affichez la capacité et la charge de travail de votre équipe pour éviter toute allocation excessive de ressources et tout dépassement de délai

Suivez le budget par rapport aux dépenses réelles grâce aux fonctionnalités intégrées de suivi des dépenses et de rapports financiers

Générez des relevés de temps détaillés qui s'intègrent à Zoho Invoice pour des processus de facturation fluides

Créez des portails de projets destinés aux clients où les parties prenantes peuvent afficher la progression sans accès au backend

Limites de Zoho Projects

Le portail client nécessite une configuration et peut dérouter les parties prenantes non techniciennes

Capacités de révision créative limitées par rapport aux alternatives à Asana axées sur le design pour les agences de marketing

Les fonctionnalités de rapports sont basiques et difficilement personnalisables pour la gestion des données

Tarifs de Zoho Projects

Free

Premium : 5 $/mois par utilisateur

Enterprise : 10 $/mois par utilisateur

Projects Plus : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (plus de 475 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 810 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Projects ?

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit avait à dire :

C'est plutôt bien. L'interface pourrait être améliorée. Ils viennent de la refondre comme l'année dernière et certains changements m'ont laissé perplexe. Dans l'ensemble, c'est bien et si vous avez Zoho, c'est un choix évident.

C'est plutôt bien. L'interface pourrait être améliorée. Ils viennent de la refondre comme l'année dernière et certains changements m'ont laissé perplexe. Dans l'ensemble, c'est bien et si vous avez Zoho, c'est un choix évident.

ClickUp est la mise à niveau dont votre agence a besoin

Les alternatives à Asana pour les agences de marketing ne sont pas difficiles à trouver, mais la plupart d'entre elles ne résolvent qu'une partie du problème.

ClickUp couvre tout. C'est l'application qui fait tout pour le travail, ce qui signifie que votre équipe n'a pas à passer d'un outil à l'autre pour lancer une seule campagne.

Vous pouvez créer des flux de travail personnalisés qui correspondent au processus de chaque client, suivre chaque échéance sans coordination supplémentaire et passer du brief à la révision sans perdre votre élan.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅