Modèles gratuits de production vidéo pour une planification et une exécution efficaces

🔍 Le saviez-vous ? 97 % des spécialistes du marketing s'accordent à dire que le marketing vidéo aide leurs clients à mieux comprendre leurs produits et leurs offres, et qu'il fait partie intégrante de leur stratégie de communication et commerciale.

Si la production vidéo est passionnante, elle comporte toutefois de nombreux aspects à prendre en compte, notamment en termes de ressources et de contraintes budgétaires.

De la rédaction du script et du storyboard à la modification en cours et à la publication, il y a beaucoup à faire. Sans un système solide, même les projets les plus créatifs peuvent devenir chaotiques.

C'est là que les modèles de production vidéo entrent en jeu.

Ils offrent un cadre pour établir des processus détaillés et mettre en œuvre l'automatisation des flux de travail. Cela vous aide à rester organisé et à planifier en détail votre processus de pré- et post-production vidéo.

Dans ce guide, nous avons rassemblé des modèles de production vidéo gratuits pour simplifier votre flux de travail et assurer le bon déroulement de vos projets. 🎥

Que sont les modèles de production vidéo ?

Un modèle de production vidéo est un cadre de gestion de projet prêt à l'emploi qui vous aide à planifier, organiser et gérer chaque phase d'un projet vidéo, du début à la fin.

Ces modèles décrivent les étapes impliquées dans toute société de production, offrant ainsi à votre équipe une feuille de route claire à suivre. De la gestion des scripts et de la présélection des ressources à la coordination des échéanciers de modification, en passant par l'allocation budgétaire et les calendriers de publication, ils contribuent à rationaliser l'ensemble du processus de production vidéo.

Que vous soyez un créateur solo ou que vous fassiez partie d'une équipe de production, les modèles vidéo ajoutent une structure, favorisent la collaboration et vous aident à fournir un contenu de qualité dans les délais et le budget impartis.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de production vidéo ?

Un modèle de production vidéo bien structuré peut faire toute la différence dans votre flux de travail de création de contenu. Pour éviter que cela n'arrive à votre équipe de production vidéo, voici ce que vous devez rechercher dans un modèle :

Processus de production clair : un modèle de production vidéo solide décrit chaque étape, de la conception à la modification en cours, en passant par la rédaction du script et la publication, afin que vous ne manquiez rien

Champs personnalisables : le modèle doit offrir des statuts, des priorités, des étiquettes et des champs modifiables que vous pouvez adapter à votre flux de travail

Vue Échéancier ou Calendrier intégrée : elle devrait vous permettre d'afficher une liste complète des activités dans une vue Calendrier, y compris un échéancier, un diagramme de Gantt ou des fonctionnalités de calendrier de contenu

Fonctionnalités de collaboration : un bon modèle facilite l'attribution des tâches, la publication de commentaires, le partage de fichiers et la mise à jour de la progression. Il garantit que toutes les activités de votre projet vidéo restent au même endroit

Gestion des ressources créatives : elle doit vous permettre de joindre ou de lier facilement des ressources telles que des scripts, des séquences, des miniatures et des fichiers de conception pour faciliter les transferts

Automatisation : les tâches répétitives telles que les rappels, les validations ou les changements de statut doivent pouvoir être facilement automatisées à l'aide d'un flux de travail

Analyses : les modèles qui vous aident à suivre : les modèles qui vous aident à suivre les indicateurs clés de performance ou les indicateurs de performance du marketing de contenu sont indispensables en post-production, car ils permettent à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde

15 modèles de production vidéo pour planifier, filmer et livrer plus rapidement

Voici une liste des meilleurs modèles de production vidéo qui vous aideront à suivre les processus, à gérer les équipes créatives et à donner à votre projet vidéo le flux de travail dont il a besoin, que vous produisiez une vidéo YouTube ou une campagne de marque complète.

1. Modèle de production vidéo ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les processus de pré-production et de post-production en un seul endroit grâce au modèle de production vidéo ClickUp

Le modèle de production vidéo ClickUp est l'outil idéal pour gérer toutes les étapes du processus de création vidéo, du brainstorming à la publication en passant par la préproduction et la postproduction.

Conçu pour les créateurs, les éditeurs et les équipes, ce modèle rationalise les échéanciers, les tâches et le stockage des ressources en un seul endroit. Que vous travailliez sur une vidéo d'entreprise, une campagne YouTube ou un court métrage, il simplifie votre processus grâce à des sections personnalisables pour les scripts, les storyboards, les listes de plans, les calendriers et les validations.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Bénéficiez d'étapes prédéfinies pour les flux de travail de préproduction, de production et de postproduction

Utilisez un espace centralisé pour collaborer avec toute votre équipe de production vidéo

Visualisez l'échéancier, les tâches et les échéances de votre projet dans plusieurs affichages

Joignez des scripts vidéo , des briefs, des séquences et des fichiers audio dans les options de stockage prédéfinies

🔑 Idéal pour : Les équipes de production et les créateurs de contenu qui ont besoin d'un flux de travail complet et de bout en bout pour gérer efficacement leurs projets vidéo

2. Modèle d'échéancier de production vidéo ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez visuellement chaque jalon de votre vidéo grâce au modèle d'échéancier de production vidéo ClickUp

Le modèle d'échéancier de production vidéo ClickUp vous aide à respecter le calendrier de vos vidéos, de la conception au montage final. Utilisez-le pour mapper chaque phase de production sur un échéancier clair, afin que votre équipe reste sur la même page, de la préproduction à la publication.

Que vous jongliez entre plusieurs tournages et plusieurs membres de l'équipe ou que vous travailliez seul, ce modèle vous permet de garder le cap sur vos projets vidéo sans stress. Chaque étape est divisée en tâches claires et réalisables avec des échéances, afin que chacun sache ce qui se passe et quand.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Utilisez un diagramme de Gantt avec fonction glisser-déposer pour faciliter la planification et les ajustements

Suivez les jalons pour mettre en évidence les événements majeurs du processus de production ou de réalisation

Créez des dépendances entre les tâches pour maintenir un ordre logique (par exemple, la modification ne peut pas commencer avant le tournage)

Gagnez en visibilité sur les étapes qui se chevauchent, telles que la rédaction du script et la création du storyboard

🔑 Idéal pour : Les cinéastes et les chefs de projet qui souhaitent créer des échéanciers vidéo structurés et éviter les retards de production

🧠 Fait amusant : une personne regarde en moyenne plus de 17 heures de contenu vidéo en ligne par semaine, soit environ 145 minutes par jour.

3. Modèle de production vidéo YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, tournez et publiez de meilleures vidéos YouTube grâce au modèle de production vidéo YouTube de ClickUp

Si vous souhaitez gérer votre processus de création et de publication de vidéos YouTube, le modèle de production vidéo YouTube de ClickUp est une excellente option. Il est conçu sur mesure pour les créateurs de contenu YouTube et vous aide à organiser votre processus de production, de l'écriture du script au téléchargement.

Vous pouvez l'utiliser pour gérer des tâches individuelles, suivre leur progression et garantir la cohérence du contenu, ce qui est essentiel pour maintenir un calendrier de publication régulier sur YouTube.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Définissez plusieurs étapes de production vidéo à l'aide des options prédéfinies pour la préproduction, le tournage, la modification en cours et la publication

Bénéficiez d'un emplacement centralisé pour stocker vos brouillons de script, miniatures et plans de vidéo

Collaborez avec des éditeurs vidéo, des spécialistes du marketing et des responsables créatifs sur une seule plateforme

Utilisez les rappels et les dates d'échéance intégrés aux tâches ClickUp pour vous aider à suivre les activités en cours avec une supervision complète

🔑 Idéal pour : les YouTubers, les équipes marketing et les créateurs de contenu qui gèrent régulièrement des publications vidéo et travaillent avec des équipes interfonctionnelles

✨ Astuce bonus : Simplifiez la production vidéo, rationalisez les tâches, améliorez l'efficacité de votre équipe et soutenez la créativité avec ClickUp Brain. Cet assistant IA intelligent intégré à ClickUp vous permet de : Résumez les scripts vidéo, les forfaits de production ou les mises à jour des tâches pour comprendre la progression et identifier rapidement les obstacles

Utilisez l'IA pour rédiger des descriptions, des titres ou même des scripts de vidéos à partir de vos idées ou d'invites

Générez automatiquement des sous-tâches pour les étapes de la production vidéo, telles que la rédaction du script, le tournage, le montage et la publication

Transcrivez les vidéos et les clips audio ClickUp pour extraire facilement les points clés et créer des éléments d'action

Bénéficiez de recommandations et d'informations personnalisées en fonction de votre rôle, que vous soyez créateur de contenu, éditeur ou gestionnaire.

Intégrez des vidéos YouTube directement dans des tâches, des documents ou des tableaux de bord pour pouvoir y accéder facilement Générez du contenu pour la production vidéo, des idées et descriptions aux scripts complets, à l'aide de ClickUp Brain

📽️ Découvrez d'autres cas d'utilisation de l'IA dans le domaine du marketing dans cette courte vidéo explicative :

4. Modèle de planification et de production YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez une longueur d'avance sur votre calendrier YouTube grâce au modèle de planification et de production de ClickUp

Le modèle de planification et de production YouTube de ClickUp offre aux créateurs un cadre complet pour imaginer, planifier, produire et publier des vidéos YouTube. Que vous créiez une série de contenus ou que vous publiiez des vidéos ponctuelles, ce modèle gratuit vous permet d'organiser et de prévoir votre processus de production.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour mapper vos idées de vidéos, stocker vos notes de recherche, gérer les échéanciers de production et les lieux de tournage, et même attribuer des tâches à votre équipe de production vidéo pour faciliter la collaboration.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Obtenez un flux de travail étape par étape, de la planification du contenu à la post-production

Utilisez les champs personnalisés intégrés de ClickUp pour ajouter des éléments clés tels que des idées de titres de vidéos, des recherches de mots-clés et le ciblage d'audience

Synchronisez facilement les calendriers avec votre calendrier de contenu pour éviter les conflits de délais

Développez la création de contenu YouTube grâce à des systèmes et des flux de travail reproductibles

🔑 Idéal pour : les spécialistes du marketing de contenu, les créateurs YouTube et les agences qui gèrent des campagnes vidéo YouTube complexes ou récurrentes

5. Modèle de miniature YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et optimisez les miniatures de vos vidéos YouTube pour susciter l'intérêt grâce au modèle de miniature YouTube de ClickUp

Comment décidez-vous quelle vidéo YouTube regarder et laquelle ignorer, en supposant qu'elles correspondent toutes deux à vos intérêts et à vos requêtes de recherche ? La miniature de la vidéo fait toute la différence.

Le modèle de miniature YouTube ClickUp aide les créateurs et les spécialistes du marketing à faire une excellente première impression. Il garantit que vos visuels attirent l'attention, incitent le spectateur à cliquer et respectent à chaque fois les directives de la marque.

Il offre un système complet pour stocker des brouillons de miniatures, collaborer avec des designers, laisser des commentaires et suivre les validations. Ainsi, que vous testiez des designs en A/B ou que vous gériez un volume important de vidéos, le flux de travail créatif reste clair et centralisé.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Simplifiez la collaboration avec les graphistes et les responsables de contenu pour travailler sur les miniatures des vidéos YouTube

Joignez les images, les commentaires et les fichiers finaux en un seul endroit

Utilisez les statuts personnalisés de ClickUp pour suivre les étapes d'approbation et la préparation à la publication

Obtenez une image de marque cohérente dans tous vos contenus vidéo

🔑 Idéal pour : les YouTubers, les équipes de conception et les spécialistes du marketing vidéo qui cherchent à augmenter leur taux de clics grâce à des miniatures attrayantes

Page Olver, ingénieur Release Train chez Yoga International, déclare : Que vous soyez vidéaste, producteur ou créatif, ou que vous soyez comme moi et très pointilleux sur l'organisation, vous pouvez configurer ClickUp de la manière qui vous convient le mieux. Que vous soyez vidéaste, producteur ou créatif, ou que vous soyez comme moi et très pointilleux sur l'organisation, vous pouvez configurer ClickUp de la manière qui vous convient le mieux.

6. Modèle de planificateur de contenu YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Stimulez la croissance de votre chaîne grâce à un plan de contenu clair et concret à l'aide du modèle de planificateur de contenu ClickUp

Le modèle de plan de contenu YouTube de ClickUp est un outil puissant pour les créateurs et les équipes qui ont besoin d'une vue d'ensemble de leur feuille de route en matière de contenu. De la conception à la publication, ce modèle vous permet de planifier, de programmer et d'optimiser l'ensemble de votre gamme de vidéos YouTube sans rien manquer.

Ils sont conçus pour vous aider à gérer les titres, les descriptions, les mots-clés, les miniatures et les dates de publication de vos vidéos sur une seule plateforme. Vous pouvez attribuer des tâches à votre équipe de production vidéo, gérer les briefs créatifs, fixer des délais et suivre le parcours de chaque vidéo, du script à l'écran.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Obtenez une vue Calendrier claire dans ClickUp pour mapper les téléchargements vidéo hebdomadaires/mensuels

Utilisez les champs personnalisés pour suivre les sujets, les étiquettes et les statuts des vidéos

Dupliquez facilement les structures de planification pour les formats de contenu récurrents

Collaborez en temps réel avec votre équipe de contenu ou de marketing

🔑 Idéal pour : les créateurs YouTube et les spécialistes du marketing de contenu qui planifient des stratégies de contenu cohérentes et de haute qualité

🤓 Astuce pratique : Vous souhaitez une communication claire, rapide et visuelle tout au long du processus de production vidéo ? Essayez ClickUp Clips. Avec cet outil, vous pouvez : Enregistrez votre écran pour partager des forfaits de projet, fournir des commentaires ou présenter des flux de travail

Utilisez le Hub Clips pour organiser, rechercher et gérer tous vos clips vidéo et audio en un seul endroit. Vous aurez ainsi facilement accès à vos enregistrements importants

Ajoutez des commentaires à des moments précis d'un clip afin de faciliter les retours précis sur les modifications apportées à la vidéo ou les détails de production

Activez la transcription automatique à l'aide de ClickUp AI. Vous pourrez ainsi rechercher, copier et référencer facilement du contenu

Partagez des clips via des liens ou intégrez-les dans des tâches, des commentaires ou des documents ClickUp afin que tout le monde reste aligné sur les objectifs de production vidéo

7. Modèle YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez l'ensemble de votre flux de travail vidéo YouTube en un seul endroit grâce au modèle YouTube de ClickUp

Le modèle YouTube de ClickUp est votre solution tout-en-un pour rationaliser le processus de production vidéo YouTube. Que vous soyez un créateur solo ou que vous gériez une équipe de production vidéo complète, ce modèle vous aide à structurer votre flux de travail du début à la fin.

Il vous aide à planifier le contenu, à gérer les tâches de production, à programmer les publications et à collaborer sur les miniatures et les légendes. De plus, il offre un aperçu complet de chaque tâche impliquée dans la création de vidéos YouTube exceptionnelles, de la rédaction du script à la programmation, en passant par toutes les étapes intermédiaires.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Simplifiez les flux de travail complexes grâce à des listes de tâches et des échéanciers prêts à l'emploi

Bénéficiez de sections intégrées pour la conception, la rédaction du script, la modification en cours et la publication

Facilitez la collaboration au sein de votre équipe marketing grâce à ClickUp . Automatisez les transferts entre les rédacteurs, les éditeurs vidéo et les designers dans un tableau de bord unique grâce aux automatisations ClickUp

Suivez la progression de plusieurs activités à l'aide des vues Liste, Tableau ou Calendrier

🔑 Idéal pour : les créateurs YouTube, les spécialistes du marketing et les équipes de production qui gèrent des flux de travail vidéo YouTube de bout en bout

Rehab M., responsable de la préproduction, partage son expérience avec ClickUp :

Nous avons un processus complexe de production vidéo qui implique plusieurs personnes à différentes étapes du pipeline, plusieurs cycles de révision, chaque livrable unique ayant son propre délai. Je suis en mesure de rationaliser tout cela en utilisant les automatisations disponibles dans ClickUp, ce qui me permet de garder tout sur la bonne voie.

Nous avons un processus complexe de production vidéo qui implique plusieurs personnes à différentes étapes du pipeline, plusieurs cycles de révision, chaque livrable unique ayant son propre délai. Je suis en mesure de rationaliser tout cela en utilisant les automatisations disponibles dans ClickUp, ce qui me permet de tout garder sur la bonne voie.

8. Modèle de facture de production vidéo ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les coûts de production vidéo en toute transparence grâce au modèle de facture de production vidéo de ClickUp

Le modèle de facture de production vidéo ClickUp vous permet de créer des factures professionnelles sans vous casser la tête pour mettre en forme ou faire les calculs. De la planification de la préproduction au travail sur le plateau et aux modifications en postproduction, ce modèle vous aide à rester organisé et facilite la facturation des clients.

Comme ils sont entièrement personnalisables, vous pouvez détailler des services tels que la rédaction du script, le tournage, la modification en cours, les animations graphiques et même les frais de déplacement.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Bénéficiez d'une structure prédéfinie pour accélérer et répéter le processus de création de factures

Listez clairement vos services, vos horaires et vos tarifs à l'aide du modèle prédéfini

Intégrez facilement les formulaires ClickUp pour saisir les informations de facturation de vos clients

Suivez le temps et le travail facturable avec précision en intégrant le modèle aux tâches du projet et au suivi du temps de projet de ClickUp

🔑 Idéal pour : Les freelances et les agences qui souhaitent générer des factures précises et professionnelles pour chaque étape d'un projet vidéo

9. Modèle ClickUp pour la production de podcasts vidéo/audio

Obtenir un modèle gratuit Planifiez chaque épisode de votre podcast à la perfection grâce au modèle de production de podcast vidéo/audio de ClickUp

Le modèle de production de podcasts vidéo/audio ClickUp est indispensable pour les podcasteurs qui gèrent des contenus multiformats. Il vous permet d'organiser l'ensemble du processus de production. Cela comprend la rédaction du script, la réservation des invités, l'enregistrement, la modification en cours, la publication et la promotion à partir d'une seule plateforme.

Chaque épisode devient une tâche avec des sous-tâches et des échéances pour vous aider à maintenir la cohérence et la qualité d'un épisode à l'autre. Que vous réalisiez une émission en solo ou que vous collaboriez avec une équipe de production vidéo, ce modèle vous garantit de ne rien oublier.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Bénéficiez d'un suivi détaillé des épisodes avec les échéances, les statuts et les assignés pour un processus de production vidéo simplifié

Dupliquez les activités de podcast existantes et mettez à jour le titre de l'épisode pour un flux de travail simplifié et un délai d'exécution plus rapide

Collaborez avec vos éditeurs, animateurs et spécialistes du marketing dans un seul environnement de travail

Centralisez les notes, les ressources et les checklists de publication de vos podcasts

🔑 Idéal pour : Créateurs de podcasts, éditeurs vidéo et équipes de contenu gérant des épisodes récurrents de podcasts vidéo/audio

10. Modèle de conception graphique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Donnez vie à vos idées créatives plus rapidement grâce au modèle de conception graphique ClickUp

Le modèle de conception graphique ClickUp est idéal pour les équipes créatives qui cherchent à rationaliser leur flux de travail de conception. Il offre un cadre visuellement organisé pour gérer efficacement les miniatures, les bannières, les graphiques pour les réseaux sociaux et les animations graphiques.

Vous pouvez diviser vos tâches de conception, les attribuer aux bons membres de votre équipe et fixer des délais pour que tout se passe comme prévu. De plus, grâce aux outils de révision intégrés à ClickUp, les réviseurs peuvent laisser des commentaires directement sur les images, finies les chaînes d'e-mails interminables !

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Rationalisez l'attribution des tâches et le suivi des échéances pour accélérer les délais d'exécution

Bénéficiez d'outils de révision et d'annotation intégrés pour obtenir des commentaires en temps réel sur vos créations

Visualisez vos activités dans plus de 15 vues ClickUp pour gérer plusieurs projets créatifs à la fois

Synchronisez vos activités de conception dans des échéanciers de production vidéo, comme la conception de miniatures, de superpositions et de tiers inférieurs

🔑 Idéal pour : Les designers, les éditeurs vidéo et les équipes marketing qui gèrent du contenu visuel et des demandes créatives de manière continue

11. Modèle de tableau de bord ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mappez les scènes, les angles de caméra et les transitions à l'aide du modèle de storyboard de ClickUp

Vous recherchez des modèles de production vidéo pour planifier chaque scène de votre projet vidéo ? Essayez le modèle de tableau de bord ClickUp. Il vous aide à visualiser le flux de votre histoire, à aligner votre équipe sur la direction créative et à gagner du temps pendant les phases de préproduction et de postproduction.

Il vous permet de transformer chaque scène ou plan en une tâche avec un espace pour les notes, les visuels de référence et les commentaires de votre équipe de production vidéo. De plus, ce modèle de storyboard vous permet de clarifier votre scénario et d'organiser votre production dès le départ.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Mappez facilement les scènes plan par plan à l'aide des vues Liste ou Tableau

Ajoutez des images de référence, des repères audio ou des dialogues pour chaque scène

Créez et planifiez des storyboards pour vos vidéos captivantes, telles que des animations, des interviews et des vidéos explicatives

Assistance pour un transfert fluide du storyboard à la production pour des délais plus courts

🔑 Idéal pour : Les producteurs vidéo, les équipes créatives et les spécialistes du marketing qui développent du contenu visuel avec un récit structuré

🔍 Le saviez-vous ? Le film WALL-E de Pixar a nécessité plus de 125 000 dessins de storyboard avant que le film final ne soit réalisé.

12. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez à jour dans votre calendrier de publication grâce au modèle de calendrier de contenu ClickUp

Le modèle de calendrier de contenu ClickUp est l'outil idéal pour rationaliser la planification de contenu sur toutes les plateformes. Il offre une vue d'ensemble de votre calendrier de publication, ce qui le rend idéal pour planifier facilement des articles de blog, des vidéos YouTube ou des campagnes sur les réseaux sociaux.

Ce modèle vous permet de mapper les sujets, d'attribuer des tâches à vos rédacteurs, concepteurs ou éditeurs vidéo, et de suivre la progression depuis la conception jusqu'à la publication. De plus, les statuts des tâches codés par couleur, la planification par glisser-déposer et les commentaires intégrés éliminent le chaos de la planification de contenu.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Visualisez l'intégralité de votre forfait de contenu dans la vue Calendrier, Liste ou Tableau

Suivez le statut des publications grâce à des statuts personnalisés tels que « Brouillon », « À réviser » et « Publié »

Intégrez des outils tels que Google Drive ou Dropbox pour accéder facilement à vos fichiers

Trouvez des idées avec ClickUp Brain et partagez vos commentaires via ClickUp Clips pour accélérer la production

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les responsables des réseaux sociaux et les créateurs de contenu qui ont besoin d'un moyen fiable pour planifier et gérer du contenu vidéo et écrit

🤓 Astuce pratique : Vous avez du mal à rédiger vos scripts vidéo ou le contenu de votre blog ? Utilisez des modèles de rédaction de contenu pour prendre une longueur d'avance. Commencez à rédiger plus rapidement et plus efficacement.

13. Modèle de gestion de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez, publiez et réutilisez du contenu grâce au modèle de gestion de contenu ClickUp

Le modèle de gestion de contenu ClickUp est conçu pour centraliser tout votre contenu (écrit, visuel ou vidéo) dans un système simplifié. Vous gardez ainsi le contrôle de votre pipeline et gérez facilement plusieurs flux de travail de production.

Chaque tâche du modèle peut contenir des briefs, des checklists, des pièces jointes, des mises à jour de statut et des assignés. Cela le rend parfait pour jongler avec plusieurs projets ou campagnes vidéo à la fois. Dites adieu aux documents éparpillés et bonjour à un processus de production fluide.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Organisez la production de contenu en étapes telles que « En cours », « À modifier » et « Approuvé »

Téléchargez des fichiers, partagez vos commentaires et modifiez les versions finales, le tout dans une seule tâche

Bénéficiez de vues intégrées pour suivre la progression, les échéances et les affectations de l'équipe

Maintenez la visibilité et le contrôle sur les opérations de contenu à grande échelle dans un tableau de bord unique

🔑 Idéal pour : les gestionnaires de contenu, les équipes marketing et les éditeurs vidéo qui traitent de grands volumes de contenu sur plusieurs canaux

✨ Astuce bonus : Vous souhaitez élargir la portée de votre marque ? Associez alors le marketing vidéo stratégique au storytelling afin de rendre votre marque plus accessible à votre public cible. Captez l'attention des spectateurs avec un problème auquel ils peuvent s'identifier

Créez du suspense ou donnez un aperçu de la réalité grâce à des scénarios réels

Terminez en présentant votre marque comme la solution ou le catalyseur du changement Transformez une vidéo narrative en clips plus courts, en bobines, en GIF ou en éléments à intégrer à un blog, puis partagez-les sur les plateformes que votre public utilise réellement.

14. Modèle de forfait pour projet créatif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et suivez vos campagnes esthétiques, de la conception au lancement, grâce à ce modèle de plan de projet créatif ClickUp

Le modèle de plan de projet créatif ClickUp est votre outil incontournable pour gérer des projets créatifs complexes, de la conception à la réalisation. De la mise en plan des concepts de vidéos YouTube à la coordination des campagnes de marque ou des calendriers de post-production, il aide les équipes à rester alignées et sur la bonne voie.

Conçus dans un souci de flexibilité, ils prennent tout en charge, du brainstorming et de la planification de la préproduction à l'exécution et à la livraison. Vous pouvez décomposer les tâches, attribuer les responsabilités et surveiller la production créative en temps réel, ce qui est idéal pour synchroniser votre équipe de production vidéo.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Mappez l'ensemble du processus créatif avec des phases clairement définies

Attribuez des rôles, des délais et des priorités à chaque composante du projet

Personnalisez le modèle en fonction de vos besoins, qu'il s'agisse d'un projet de production à grande échelle ou d'un petit sprint créatif

Synchronisez vos activités dans votre logiciel de gestion de projet vidéo pour enregistrer les détails du projet, les commentaires et les fichiers dans un hub centralisé

🔑 Idéal pour : les responsables créatifs, les équipes de production et les spécialistes du marketing qui gèrent des projets en plusieurs phases et des ressources créatives à grande échelle

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils pour créer un contexte au travail. Un détail clé peut être enfoui dans un e-mail, développé dans un fil Slack et documenté dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de travailler. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une seule plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que la gestion de projet par e-mail ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail sur le travail » et récupérez votre temps productif. 💫 Résultats réels : Les équipes peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait créer avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

15. Modèle de guide de style ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une identité de marque cohérente grâce au modèle de guide de style ClickUp

Le modèle de guide de style ClickUp garantit la cohérence de votre identité de marque dans tous vos contenus vidéo, publications sur les réseaux sociaux et campagnes marketing. C'est l'outil ultime pour aligner votre équipe, vos designers et vos créateurs sur tout, de la typographie au placement du logo en passant par les palettes de couleurs.

Ce modèle vous permet de centraliser tous les aspects de l'identité visuelle et verbale de votre marque dans un emplacement modifiable et facile d'accès. Tout le monde suit le même guide de marque, ce qui garantit des résultats soignés et conformes à la marque à chaque fois.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Assurez la cohérence de votre image de marque sur tous les supports et toutes les plateformes grâce aux directives de marque intégrées

Mettez à jour et partagez facilement vos créations avec vos équipes internes et vos collaborateurs externes

Simplifiez l'intégration des pigistes et des nouveaux employés pour accélérer les échéanciers de production vidéo

Gérez les directives d'utilisation de la marque, les palettes de couleurs et les paramètres typographiques en un seul endroit

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les responsables de marque et les producteurs vidéo qui souhaitent créer des contenus cohérents et adaptés à leur marque pour tous leurs supports

Planifiez, produisez et publiez comme un pro avec ClickUp

Que vous réalisiez une courte vidéo YouTube ou coordonniez une campagne de marque à grande échelle, disposer du modèle de production vidéo adapté vous permet de gagner du temps, de réduire le chaos et d'aider toute votre équipe à rester synchronisée.

Avec ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous pouvez planifier, produire et publier du contenu vidéo plus rapidement et plus intelligemment. Des vues de projet intuitives et un large intervalle de modèles aux outils alimentés par l'IA et aux fonctionnalités de collaboration dynamique, ClickUp est la solution ultime pour les éditeurs vidéo, les spécialistes du marketing et les équipes créatives.

Vous voulez passer moins de temps à organiser et plus de temps à créer ? Essayez ClickUp gratuitement et accédez à tout ce dont vous avez besoin pour produire de meilleures vidéos, plus rapidement.