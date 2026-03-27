Les jalons d'un projet : comment les identifier, les définir et les gérer

. cu-post-time,. cu-post-title {color: #7b68ee !important;}&lt;br /> Il est essentiel de bien comprendre les jalons de la gestion de projet : ces repères ne sont pas seulement des indicateurs de progression, ils constituent des moments charnières qui définissent le parcours de tout projet.

Que vous soyez un chef de projet chevronné ou novice en gestion de projet, vous tirerez parti de ces jalons pour suivre la trajectoire et la réussite de votre projet.

Cet article vise à décortiquer le concept de planification des jalons de projet, en présentant des exemples concrets de jalons de projet et des conseils stratégiques pour améliorer le taux de réussite de votre projet.

Conçu pour les chefs de projet de divers secteurs, ce guide est indispensable pour optimiser les résultats de vos projets !

Qu'est-ce qu'un jalon du projet ?

Les jalons de gestion de projet sont des moments ou des évènements importants du cycle de vie d'un projet qui marquent sa progression et guident l'équipe. Ils signalent des étapes cruciales, aidant les chefs de projet et les équipes à reconnaître les réalisations et à comprendre la voie à suivre.

Contrairement aux tâches courantes, les jalons n'ont généralement pas de durée ; ils représentent un moment d'accomplissement ou un point de décision critique.

Par exemple, dans le cadre d'un plan de projet de développement logiciel, l'un des jalons pourrait être l'achèvement de la version bêta de l'application.

Cela ne signifie pas seulement que la version préliminaire est prête à être testée ; cela marque le passage de la phase de développement à celle des tests utilisateurs et de la collecte de retours d'expérience.

Ce jalon est crucial pour les chefs de projet et les parties prenantes, car il permet un bilan complet du travail accompli, garantit l'alignement sur les objectifs du projet et prépare le terrain pour la phase de développement suivante.

Les jalons, en particulier avec des outils comme ClickUp, permettent de marquer clairement l'avancement d'un projet, facilitent un suivi efficace et insufflent un sentiment d'accomplissement à mesure que l'équipe franchit les étapes complexes du projet.

⭐ Modèle à la une Vous avez du mal à définir des jalons de projet clairs qui font réellement avancer les choses ? Utilisez le modèle d'objectifs SMART de ClickUp pour définir des objectifs ciblés et réalisables qui simplifient et optimisent le suivi des progrès. Obtenez un modèle gratuit Définissez des objectifs clairs et concrets grâce au modèle d'objectifs SMART de ClickUp : c'est la première étape pour gérer les jalons de vos projets en toute confiance.

Pourquoi les jalons d'un projet sont-ils importants ?

Dans un monde où une mise en œuvre inefficace des stratégies d'entreprise entraîne des pertes d'un million de dollars toutes les 10 secondes, il est plus crucial que jamais de comprendre l'importance des jalons d'un projet.

Voici pourquoi il est primordial de définir et de respecter la phase de planification des jalons dans le cycle de vie de la gestion de projet:

1. Améliore la visibilité du projet

La planification des jalons de gestion de projet offre un aperçu du projet, en marquant les évènements critiques tout au long de l'échéancier. Cette visibilité aide les chefs de projet et les parties prenantes à comprendre d'un seul coup d'œil l'avancement de votre projet, garantissant ainsi que tout le monde est informé et sur la même longueur d'onde.

En tenant compte de presque toutes les phases du projet, les problèmes potentiels peuvent être identifiés et traités rapidement, ce qui permet d'éviter les dépassements de coûts et les retards coûteux.

2. Améliore la gestion du temps

Chaque jalon de projet correspond à une date de fin qui indique à l'équipe de projet quand des tâches spécifiques doivent être achevées. Cela permet d'allouer efficacement le temps et les ressources, garantissant ainsi le respect du calendrier du projet.

Une gestion efficace du temps est cruciale, car les retards peuvent entraîner une perte de revenus considérable.

3. Favorise une meilleure communication

Des jalons de projet clairement définis permettent de fixer des objectifs communs auxquels les membres de l'équipe peuvent aspirer. Des revues régulières des jalons de projet favorisent une communication ouverte sur le statut du projet, les défis rencontrés et les réussites obtenues.

Ce dialogue continu permet à tout le monde de rester sur la même page, ce qui renforce la capacité de l'équipe à atteindre ses objectifs efficacement.

4. Aide à la gestion des risques

En décomposant le projet en livrables et points de contrôle clés, les jalons permettent de détecter rapidement les risques et problèmes potentiels.

Cette approche proactive permet aux équipes d'atténuer les risques avant qu'ils ne s'aggravent, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources.

5. Favorise la motivation et le moral de l'équipe

Atteindre les jalons d'un projet revient à célébrer de petites victoires tout au long du parcours. Chaque jalon atteint témoigne du travail acharné et de la progression de l'équipe, et constitue un véritable coup de pouce pour la motivation.

Il est essentiel de reconnaître ces réalisations, car une équipe motivée est indispensable pour maintenir l'élan et garantir la réussite du projet.

Exemples de jalons courants dans un projet

Les jalons d'un projet sont des points de contrôle essentiels qui permettent de gérer et de suivre l'avancement de diverses initiatives. Voici à quoi ils peuvent ressembler dans trois types de projets différents : le marketing, le développement logiciel et les tests logiciels.

1. Lancement d'une campagne marketing

La date de lancement est un jalon crucial dans tout projet marketing. Elle marque le moment où la campagne est dévoilée au public, après des semaines ou des mois consacrés à l'élaboration des plans de projet, notamment la création de contenu et le développement de la stratégie.

Les équipes marketing peuvent utiliser la vue Diagramme de Gantt de ClickUp pour planifier et suivre visuellement les étapes menant à ce jalon du projet. Cela permettrait de s'assurer que chaque tâche est achevée à temps pour une réussite du lancement.

Suivez l'avancement de vos projets grâce à la vue Diagramme de Gantt de ClickUp Ajoutez des jalons à votre projet à l'aide de la vue Gantt de ClickUp

Jalon n° 2 : première évaluation des performances

Une fois la campagne lancée, le premier bilan de performance constitue un jalon crucial du projet, au cours duquel les premiers résultats sont analysés. Ce bilan consiste généralement à comparer les indicateurs clés de performance (KPI) aux objectifs de la campagne afin d'évaluer la première réussite du projet et d'identifier les points à ajuster.

Grâce au diagramme des jalons du projet et aux rapports sur les indicateurs clés de performance (KPI) de ClickUp, les équipes marketing ou les collaborateurs peuvent suivre en temps réel les données et les performances par rapport aux objectifs de campagne, s'assurant ainsi qu'ils sont en bonne voie pour atteindre leurs cibles.

📮 ClickUp Insight : 78 % des personnes ayant participé à un sondage ont du mal à rester motivées pour atteindre leurs objectifs à long terme. Ce n’est pas un manque de motivation, c’est simplement ainsi que fonctionne notre cerveau ! Nous avons besoin de voir les victoires pour rester motivés. 💪C’est précisément là que ClickUp fait la différence. Suivez votre progression grâce aux jalons ClickUp, obtenez un aperçu instantané de la progression grâce au cumul et restez concentré grâce aux rappels intelligents ; visualiser ces petites victoires crée une dynamique qui vous portera sur le long terme. 💫 Résultats concrets : Les utilisateurs de ClickUp indiquent qu'ils peuvent gérer environ 10 % de travail en plus sans se sentir débordés.

2. Projet de développement logiciel

Jalon n° 1 : lancement de la version bêta

La version bêta constitue un jalon important dans le développement d'un logiciel, marquant le passage de la phase de développement initiale à celle des tests et de la collecte des retours d'expérience des utilisateurs. Elle indique qu'un produit est prêt à être présenté au grand public.

Utilisez le logiciel de suivi des jalons de ClickUp pour surveiller la progression vers cet objectif crucial. Les indicateurs clés de performance (KPI) de gestion de projet permettent de suivre les indicateurs essentiels menant à la mise en production. Vous pouvez les afficher sur un diagramme de Gantt ou un Tableau blanc pour une vue simplifiée.

Jalon n° 2 : Fin de la collecte des retours d'expérience sur la version bêta

La collecte des retours d'expérience de la version bêta constitue un autre jalon essentiel du projet, marquant la fin de la phase initiale de tests utilisateurs et le début des dernières améliorations. Cette phase du projet est cruciale pour mettre en œuvre des améliorations de processus avant la version finale.

Utilisez les tableaux de commentaires de ClickUp pour recueillir et gérer efficacement les commentaires des utilisateurs. Associez-les au logiciel de diagrammes de Gantt de ClickUp pour planifier et suivre toutes les tâches nécessaires à la mise en œuvre des commentaires avant le lancement final.

3. Phase de test du logiciel

Jalon n° 1 : Achevement des tests d'acceptation par les utilisateurs (UAT)

La fin des tests d'acceptation par les utilisateurs (UAT) constitue un jalon majeur de la phase de test logiciel. Elle signifie que le logiciel répond à toutes les exigences spécifiées et qu'il est prêt à être déployé. Cette phase implique souvent des tests en conditions réelles par les utilisateurs finaux afin de s'assurer que les fonctionnalités du logiciel correspondent à leurs attentes.

Le logiciel de gestion de projet ClickUp permet une planification et un suivi détaillés des phases de test. Utilisez les modèles de jalons de ClickUp pour standardiser les processus d'UAT (tests d'acceptation utilisateur) d'un projet à l'autre.

Jalon n° 2 : Résolution de tous les bugs critiques

Après les tests d'acceptation utilisateur (UAT), le prochain jalon important consiste à résoudre tous les bugs critiques identifiés pendant la phase de test. Ce jalon garantit que le logiciel est fonctionnel et répond aux normes de qualité requises pour offrir une expérience fluide et conviviale.

Gérez et suivez efficacement la résolution des bugs à l'aide des fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp, telles que les tâches, les automatisations et les documents. Les fonctionnalités complètes de suivi de projet de la plateforme vous permettent de surveiller la progression des corrections de bugs, garantissant ainsi qu'aucun problème critique ne soit négligé avant la version finale du logiciel.

Comment identifier les jalons d'un projet et les définir

L'identification et la définition des jalons d'un projet sont essentielles pour garantir l'avancement et la réussite des tâches dans le cadre de tout projet. Voici un guide destiné à aider les chefs de projet à déterminer ces points clés au cours du cycle de vie de leur projet à l'aide de divers outils et stratégies de gestion de projet.

Étape 1. Comprendre la portée et les objectifs du projet

Avant de définir les jalons de votre projet, assurez-vous de bien comprendre ses objectifs, ses livrables et ses contraintes. Cette compréhension constitue la base de ce que vos jalons doivent permettre d'atteindre, en s'alignant sur les objectifs finaux et les livrables clés du projet.

Étape 2. Décomposez le projet en phases

Divisez l'ensemble du projet en phases ou étapes gérables. Chaque phase du projet doit correspondre à une partie importante du travail qui rapproche le projet de son achèvement. Cette segmentation aide à définir des jalons spécifiques, mesurables et réalisables.

Étape 3. Identifiez les livrables clés

Au cours de chaque phase du projet, identifiez les livrables clés qui témoignent de la progression. Ces livrables doivent être des tâches ou des évènements essentiels du projet qui marquent une réalisation importante ou un changement d'orientation du projet.

Étape 4 : Consultez l'équipe du projet

Collaborez avec votre équipe de projet et les autres parties prenantes pour vous assurer que les jalons sont réalistes et réalisables. Leurs contributions peuvent apporter des informations précieuses sur les exigences du projet et les défis potentiels.

Étape 5 : Utilisez un logiciel de gestion de projet

La mise en œuvre d'un logiciel de gestion de projet performant comme ClickUp vous aide à identifier les jalons et à les planifier en conséquence. Utilisez des outils tels que les diagrammes de Gantt de ClickUp pour représenter visuellement les jalons sur l'échéancier de votre projet et vous assurer qu'ils sont placés de manière stratégique.

Visualisez clairement l'échéancier de votre projet grâce à la vue Diagramme de Gantt de ClickUp pour cartographier les tâches, les dépendances et les jalons de manière à ce que votre équipe reste alignée et garde une longueur d'avance

Fixez une date ou des critères précis pour chaque jalon. Il peut s'agir de l'achevement d'un livrable clé, de l'atteinte d'un certain pourcentage d'avancement du projet ou de tout autre évènement marquant. Assurez-vous que ces cibles et dates de fin sont réalistes et laissent suffisamment de temps pour un travail de qualité.

Étape 7 : Communiquez les jalons à l'équipe

Une fois les jalons définis, communiquez-les clairement à votre équipe de projet et aux parties prenantes. Toutes les personnes impliquées doivent être conscientes de ces points critiques et de leur importance pour la progression de votre projet.

Étape 8 : Suivez la progression du projet et ajustez-le en conséquence

Tout au long du projet, suivez de près la progression réalisée par rapport à chaque jalon. Utilisez le suivi des jalons pour savoir si le calendrier du projet est respecté. Soyez prêt à ajuster les jalons si nécessaire, en fonction des changements apportés au projet ou des défis imprévus.

Comment franchir les jalons de votre projet avec ClickUp

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde. Les jalons ClickUp transforment les tâches principales de vos projets en repères visuels qui indiquent l'avancement de vos projets. Ils s'affichent en gras avec une icône en forme de losange, ce qui les rend faciles à repérer.

Cela vous aide à visualiser les tâches essentielles de votre projet et à voir comment elles s'inscrivent dans les objectifs généraux du projet. Cela simplifie le marquage des jalons et le suivi des étapes importantes sur les diagrammes de jalons, garantissant ainsi que tout le monde reste aligné sur les objectifs clés.

À qui s'adresse-t-il ?

Les jalons de projet ClickUp s'adressent aux équipes et aux personnes qui gèrent des projets de tout type et de toute taille, en particulier celles qui ont besoin d'une vue d'ensemble claire des principales phases et des jalons clés du projet. Ils sont conçus pour tous ceux qui ont besoin de visualiser d'un seul coup d'œil les tâches critiques sur un diagramme des jalons et de s'assurer que les projets complexes restent sur la bonne voie.

Suivi des jalons à l'aide des fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp

Découvrons comment tirer parti des puissantes fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp pour atteindre les jalons de votre projet.

1. Diagrammes des jalons d'un projet : diagrammes de Gantt

Ajoutez des dates et des détails précis à l'aide des diagrammes de Gantt de ClickUp

Utilisez le tableau des jalons de projet et le diagramme de Gantt de ClickUp pour visualiser l'ensemble de l'échéancier de votre projet et élaborer votre plan de projet, y compris vos jalons.

Il vous montre comment vos jalons s'intègrent dans le cadre plus large de votre calendrier et de votre plan de projet. Ajustez et suivez la progression par rapport aux tâches clés sur un échéancier de projet adaptable.

2. Vue Tableau

Utilisez la vue Tableau de ClickUp pour faciliter la transition de Monday vers ClickUp

La vue Tableau vous permet, entre autres, de reconnaître et d'identifier les jalons. Elle est particulièrement utile pour visualiser à quel moment un projet est prêt à passer à la phase suivante. Cette vue aide les équipes de projet qui s'appuient sur une organisation plus visuelle, de type Kanban, à suivre efficacement les échéances et les prochains jalons.

3. Tableaux de bord

Créez facilement des tableaux de bord sans code avec ClickUp

Intégrer trop de jalons dans les phases principales d'un projet peut rendre difficile de déterminer quand les étapes essentielles commencent ou se terminent, ou si leur progression se fait comme prévu.

Les tableaux de bord de ClickUp offrent un aperçu clair et en temps réel de la progression de votre projet. Grâce à cette fonctionnalité, les équipes peuvent :

Suivez et gérez efficacement le nombre de jalons

Concentrez-vous sur les phases principales sans vous laisser submerger par un trop grand nombre de jalons

Vous pouvez résumer l'état actuel de votre projet en suivant les jalons achevés. C'est un outil puissant qui permet aux équipes de projet de suivre la progression, d'identifier les écarts et de rester au fait des jalons majeurs.

Pour les projets de longue durée qui comportent souvent de nombreux jalons, vous pouvez simplifier votre rapport en n'y incluant que les jalons achevés ou en cours au cours du trimestre actuel.

4. Automatisation

Activez les automatisations dans ClickUp pour vous décharger des tâches répétitives

Automatisez les tâches routinières en configurant l'automatisation dans ClickUp. Vous pouvez créer des automatisations pour informer votre équipe ou ajuster les calendriers de projet et le statut des tâches à mesure que vous franchissez différents jalons, garantissant ainsi que tout le monde est informé et peut se préparer pour les étapes suivantes.

5. Champs personnalisés

Personnalisez les informations que vous souhaitez suivre dans votre outil de suivi des abonnements grâce aux champs personnalisés de ClickUp

Ajoutez des champs personnalisés pour adapter votre flux de travail à vos besoins spécifiques en matière de gestion de projet. Créez des jalons, suivez-les, ajoutez des détails spécifiques et assurez-vous que toutes les informations nécessaires sont accessibles.

6. Suivi et rapports sur les jalons clés

Grâce à la fonctionnalité de suivi des jalons de ClickUp, vous pouvez définir des jalons, suivre la progression et obtenir facilement des rapports détaillés. Ces rapports vous permettent de savoir si votre projet est en bonne voie et vous aident à prendre des décisions éclairées concernant les ajustements nécessaires.

Clarifier les idées reçues courantes sur les jalons de la gestion de projet

Les jalons ne sont-ils pas simplement un autre terme pour désigner les objectifs ou les livrables d'un projet? Pas tout à fait.

Voici une liste des idées reçues courantes concernant les jalons d'un projet :

1. Jalon vs objectif

Idée fausse : Ils semblent interchangeables.

Réalité : Un objectif est une cible orientée vers l'avenir que vous visez à atteindre, par exemple, acquérir 100 nouveaux clients grâce à une nouvelle campagne marketing. Les jalons, en revanche, sont des étapes importantes franchies au cours du cycle de vie du projet, sur le chemin menant à l'objectif.

Ils servent de repères de progression, tandis que les objectifs sont les buts que vous vous efforcez d'atteindre. Dans l'exemple précédent de campagne marketing, les jalons pourraient inclure la rédaction et le développement créatif, la validation par les parties prenantes et le lancement de la campagne. Examinons les modèles de jalons de ClickUp par rapport aux modèles de définition d'objectifs pour comprendre la différence entre les deux.

2. Jalon vs. tâche

Idée reçue : ce sont des éléments similaires d'un projet.

Réalité : Les tâches sont des éléments concrets, souvent assortis d'une estimation de durée. Par exemple, une tâche de projet pourrait être « Achever le rapport client d'ici vendredi. »

D'autre part, les jalons marquent l'achèvement de tâches ou de phases cruciales sans durée spécifique. Ce sont des points sur le calendrier du projet qui marquent des étapes importantes et permettent de suivre l'avancement global du projet.

3. Jalon vs. livrable

Idée reçue : ce sont en fait la même chose.

Réalité : Un livrable de projet est un résultat tangible ou quantifiable, tel qu'un produit ou un rapport. En revanche, un jalon est un moment ou un évènement important dans le cycle de vie du projet, qui peut coïncider ou non avec l'achèvement d'un livrable.

Par exemple, obtenir l'accord des parties prenantes constitue un jalon important, même si elle n'est pas nécessairement considérée comme un livrable.

L'outil incontournable pour des projets de réussite

N'oubliez pas que les jalons sont des évènements décisifs qui tracent la voie vers la réussite de votre projet. Ce ne sont pas de simples repères, mais des points de contrôle essentiels qui guident et orientent les chefs de projet vers leurs objectifs généraux.

Un chef de projet doit identifier ces jalons et guider efficacement l'équipe à travers chacun d'entre eux, en veillant à ce qu'ils s'alignent sur l'échéancier et les objectifs du projet. Pour une gestion efficace des jalons, une approche bien organisée et structurée est essentielle.

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