Comment les diagrammes de jalons peuvent vous aider à résoudre les goulets d'étranglement des projets

curieux d'en savoir plus sur les diagrammes de jalon et sur la manière de les créer ?

Les jalons sont des éléments cruciaux de tout projet car ils vous offrent une vue effacée de ce que vous avez accompli et de votre titre.

c'est un peu comme si votre premier verre de vin était votre première major étape pour devenir un connaisseur en vin de renommée mondiale 😉

Même si les jalons d'un projet ne sont pas aussi amusants que le vin, il y a tout lieu de s'en réjouir, et c'est pourquoi il est si important de les visualiser à l'aide de diagrammes de jalons.

mais comment faire pour créer un diagramme de jalons ?

Il existe plusieurs façons de créer des diagrammes de jalon, par exemple :

en traçant des jalons surDiagrammes de Gantt Excel* en les ajoutant à unel'échéancier du projet modèle

utilisation d'un outil de gestion de projet dédié

quel vin se marie le mieux avec un diagramme de jalon ?

(ok, peut-être pas la dernière)

Cependant, avant d'aller plus loin, nous allons expliquer **ce que sont les jalons et les diagrammes de jalons. Nous aborderons également deux façons courantes d'utiliser les jalons et expliquerons pourquoi Excel n'est pas la solution idéale pour les mapper. Enfin, nous dévoilerons notre méthode secrète pour créer facilement des diagrammes de jalon efficaces.

Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions sur les Jalons !

Que sont les jalons ?

Les jalons sont des réalisations importantes tout au long du cycle de vie de votre projet.

Ce sont des points de contrôle qui signifient que des évènements clés ou des tâches ont été achevés.

Par exemple, l'achèvement de la première version d'un logiciel est un jalon courant pour la plupart des équipes de développement de logiciels.

Pourquoi les jalons sont-ils importants ?

Les jalons sont importants parce qu'ils :

Mettent en évidence votrephases du projet et révèlent les dépendances

Tenir les parties prenantes au courant de la progression du projet

Donner à votre équipe un sentiment d'accomplissement

Vous faire savoir à quel point vous êtes proche de l'achvé du projet, et plus important encore, du champagne de célébration !

La première étape clé de la planification du jalon consiste à choisir et à attribuer les jalons de votre projet.

Fondamentalement, la question que vous devez vous poser est la suivante :

à faire comme un jalon du projet ?

à faire pour répondre à cette question ?

C'est simple. Un jalon est toujours un évènement important lié au projet.

cela signifie que même s'il est important, l'anniversaire de votre chien n'est pas un jalon

Quels sont des exemples de jalons ?

Voici quelques exemples populaires exemples de jalons de projets :

La date début et la date fin d'un majeur phase d'un projet comme "phase de conception" ou "phase de développement"

Principaux produits livrables du projet comme 'Le forfait du projetet les "prototypes de produits"

Événements clés tels que la "validation de la conception" ou l'"approbation du promoteur du projet"

Qu'est-ce qu'un diagramme de jalons ?

Un diagramme de jalons est un diagramme que vous pouvez utiliser pour obtenir un aperçu organisé des jalons de votre projet. Il diagramme tous les jalons de votre projet et met en évidence le degré de réalisation de chacun d'entre eux.

À faire un diagramme de jalons ?

Si vous travaillez sur un projet comportant des jalons, vous avez besoin d'un diagramme de jalons.

pourquoi ?

La visualisation facilite toujours les choses. En disposant d'un plan visuel clair des jalons, votre équipe peut visualiser sa progression et se motiver efficacement pour atteindre la ligne d'arrivée.

de plus, l'amélioration des performances de travail se traduit par de meilleures fêtes après le travail !

Maintenant que vous connaissez les principes de base des jalons, nous allons voir comment les utiliser.

La façon la plus courante de mettre en œuvre des jalons est d'utiliser un modèle de jalon Excel ou un modèle de diagramme de Gantt.

Examinons ces modèles de plus près :

(Note : Nous ne recommandons pas d'utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes courantes, car il existe une bien meilleure alternative

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la fonction de création

pour savoir de quoi il s'agit.)

1. Utilisation du modèle Excel de diagramme de jalon ou d'échéancier

Un Modèle Excel de diagramme de jalon de projet vous permet de créer un plan visuel de l'ensemble du projet l'échéancier du projet et tracer les jalons clés.

Voici comment lire ce diagramme linéaire :

Les lignes horizontales le libellé de l'axe : qui représente l'échéancier (jour ou mois) de l'ensemble du projet

: qui représente l'échéancier (jour ou mois) de l'ensemble du projet Lignes verticales : elles représentent les jalons et les points de contrôle du diagramme de l'échéancier

Cliquez sur ici pour télécharger ce modèle de diagramme de jalon.

2. Ajouter des jalons à un modèle de diagramme de Gantt

Un autre moyen pour un gestionnaire de projet de suivre les jalons consiste à utiliser un modèle de diagramme de Gantt Excel.

Voici comment faire :

Tracer le diagramme de Gantt en utilisant le modèle

Sélectionnez les tâches et les phases de votre jalon

Insérez manuellement une icône à ces points importants de l'échéancier sur le diagramme de Gantt

Voici un modèle de diagramme de Gantt entièrement fonctionnel pour les besoins de votre projet :

Cliquez ici pour télécharger ce modèle Excel de diagramme de Gantt.

Pourquoi Excel n'est pas la solution idéale pour la gestion de projet ?

En utilisant Excel pour la gestion de projet c'est un peu comme boire du vin en boîte :

_C'est bon si vous êtes dans une ornière, et ça fait le travail

But you can't compare to a fine wine like a Chardonnay. (Mais on ne peut pas le comparer à un bon vin comme un Chardonnay)

alors, quel est le Chardonnay de la gestion de projet ?

C'est simple. Une équipe puissante et dévouée logiciel de gestion de projet comme ClickUp.

mais attendez, les modèles Excel cartographient assez bien les jalons, non ?

Pas vraiment.

Ils sont inconvenants et omettent de nombreuses fonctions importantes dont vous avez besoin.

Par exemple, un modèle de diagramme de Gantt vous obligerait à saisir manuellement les jalons et à tout réajuster en cas de changement de calendrier.

En outre, pour une gestion de projet efficace, il ne suffit pas de cartographier chaque jalon du projet.

Vous aurez besoin d'une tonne d'autres fonctions telles que :

L'intégration avec d'autres outils de productivitéAutomatisation du flux de travail et je ne sais pas si j'ai besoin d'aide

Automatisation du flux de travail

Les diagrammes de Gantt sont puissants en soi, mais lorsqu'ils sont utilisés avec des jalons, ils forment une paire parfaite, tout comme le rhum et le coca.

mais attendez, les diagrammes de Gantt ne sont-ils pas compliqués ?

C'est généralement le cas, surtout lorsque vous utilisez des modèles Excel.

Mais, avec la solution ClickUp de Vue diagramme Gantt c'est une toute autre histoire.

Les diagrammes de Gantt de ClickUp ne sont pas seulement puissants, ils sont aussi complets, interactifs et très amusants à utiliser.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/reschedule-dep-gantt.gif replanification des tâches sur un diagramme de Gantt /$$img/

Avec la vue diagramme Gantt de ClickUp, vous pouvez également :

Réajuster automatiquement les dépendances des tâches après avoir modifié le calendrier des tâches connexes

Calculer automatiquement le pourcentage d'achèvement du projet

Calculer automatiquement le pourcentage d'achèvement du projetchemin critique à suivre lorsque vous prenez du retard par rapport à un calendrier serré

mais comment faire la connexion avec les jalons ?

ClickUp le fait automatiquement pour vous.

Il vous suffit de passer à la vue diagramme Gantt, c'est tout !

Vous obtiendrez alors des jalons sous forme d'icônes en forme de losange jaune représentant tous les éléments importants de l'échéancier d'un projet.

Voici une capture d'écran :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/10/image10-3.png les jalons du ClickUp /$$$img/

Étape 3 : Partage avec votre équipe et les parties prenantes

à quoi un pack de bière et vos projets ont-ils en commun ?

ils devraient toujours être partagés

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

Le diagramme des jalons du projet doit toujours être accessible aux membres de votre équipe pour une collaboration efficace

Les parties prenantes peuvent occasionnellement avoir besoin d'afficher le diagramme de Gannt (avec les jalons) pour rester au courant

Mais comment faire pour que personne ne supprime ou ne modifie en cours de route un libellé important de vos données ? diagrammes de gestion de projet ?

C'est facile, il suffit d'utiliser la fonction de ClickUp Droits d'accès personnalisés .

Cette fonctionnalité vous permet de partager sélectivement un dossier, un objet, un fichier de projet et une liste de tâches avec toute personne appartenant ou non à votre équipe.

à quoi fait-on référence par "sélectivement" ?

Vous aurez un contrôle achevé sur ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire à l'intérieur de ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/permissions.png Paramètres des permissions de ClickUp /$$img/

mon travail, c'est quoi exactement ?

Le système de ClickUp Permissions vous permet de définir des droits d'accès différents pour chaque personne.

Voici les permissions que vous pouvez paramétrer :

peut afficher : peut afficher les détails du projet mais ne peut pas interagir avec lui

: peut afficher les détails du projet mais ne peut pas interagir avec lui Peut commenter : peut ajouter ses commentaires sur les tâches

: peut ajouter ses commentaires sur les tâches Peut modifier : peut modifier les tâches mais ne peut pas en créer de nouvelles

: peut modifier les tâches mais ne peut pas en créer de nouvelles Créer et modifier : peut créer de nouvelles tâches et sous-tâches

: peut créer de nouvelles tâches et sous-tâches Peut supprimer : peut supprimer toute tâche qu'il n'a pas créée

Mais nous n'avons encore pas atteint le fond du baril.

Le baril de fonctionnalités de ClickUp a encore beaucoup de choses en réserve pour vous.

Voici une autre série de fonctionnalités :

Dépendances : pour tenter de réaliser vos tâches dans la bonne commande

Documents : créer des documents de projet et les partager avec votre équipe

Priorités : classer les tâches par ordre de priorité en fonction de leur urgence

Pulsation : affichez des rapports d'activité et identifiez où votre équipe est la plus active

Affichages multiples : affichez l'environnement de travail de votre projet comme bon vous semble, en choisissant la vue Liste,Kanban-style \NVue Tableau, Affichage du Calendrier,Vue ÉquipeetMode moi ## Conclusion

alors, allez-vous opter pour un vin en boîte ou un bon Chardonnay ?

La réponse est simple.

Sur une note plus sérieuse, les diagrammes de jalon sont très importants pour vos projets, et il peut être okay d'utiliser des modèles pour faire le travail.

Mais pourquoi se contenter d'un bon quand on a la possibilité d'obtenir un bon gratuit !

Au lieu d'utiliser des dizaines de modèles pour un diagramme d'échéancier, un planificateur de gestion des ressources et un calendrier de projet, pourquoi ne pas utiliser un outil pour les remplacer tous ? S'inscrire pour ClickUp aujourd'hui et gardez le spirit de votre équipe et la productivité élevée.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/10/image6-4.gif gif du grand gatsby leonardo dicaprio /$$$img/