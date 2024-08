La différence entre la gestion de produits et la gestion de projets

Produits ? Des projets ? Gestion de produits ou gestion de projets ?

À faire ?

Si votre entreprise est impliquée dans la création d'un produit - qu'il s'agisse d'un SaaS ou de quelque chose de différent - vous entendrez ces termes tous les jours, mais il est essentiel de comprendre en toute confiance la différence pour éviter le libellé "factice" avec vos collègues.

Que vous décidiez d'orienter votre carrière vers l'un de ces rôles ou que vous souhaitiez simplement comprendre de quoi les gens parlent, établissons la distinction entre la gestion de projet et la gestion de produit et découvrons comment elles sont liées l'une à l'autre.

Qu'est-ce qu'un gestionnaire de projet ? Les gestionnaires de projet sont les chefs d'orchestre du flux de travail général, de l'efficacité et de l'efficience

communication des équipes . Leur objectif est simplement d'exécuter la vision du chef de produit. Ils rassemblent toutes les compétences qu'ils ont acquises au cours de leur vie pour mettre en œuvre le processus le plus efficace possible et faire en sorte que les choses soient terminées avec les ressources dont ils disposent.

Les meilleurs gestionnaires de projet sont capables de faire preuve d'un esprit stratégique en matière d'organisation et d'objectifs ambitieux. En gros, ce sont les personnes que vous évitez lorsqu'on vous demande de jouer à des jeux de société. Vous voudrez reproduire leur approche pour afficher les systèmes dans leur ensemble. Ils orchestrent soigneusement leur équipe pour accomplir un nombre étonnant de tâches en un nombre limité de temps. Ils réfléchissent aux risques, à la portée, à la gestion du temps et aux ressources disponibles. Et aux personnes. Oui, ils doivent s'occuper des membres de l'équipe, de leur charge de travail et de la manière dont ils jonglent avec diverses autres tâches.

Dans l'ensemble, la gestion de projet implique la supervision d'efforts complexes de la part de nombreux participants aux paramètres variés. Un gestionnaire de projet sera finalement jugé sur sa capacité à achever les objectifs du projet dans le respect des délais et du budget. L'objectif est donc de placer les meilleures personnes aux bons endroits pour faire des choses productives au bon moment.

consiste à forfaiter, concevoir et améliorer le produit. Les décisions prises par les gestionnaires de produits sont ensuite transférées aux gestionnaires de projets, qui mettent en œuvre la vision globale. Pour rester compétitifs, ils doivent garder un œil attentif sur les produits existants dans leur secteur ainsi que sur l'évolution des besoins de leurs clients potentiels afin de définir comment les produits doivent être modifiés ou quels nouveaux produits doivent être fabriqués.

Le chef de produit est responsable des choix de conception, de l'image de marque et de la mise en place des conditions techniques nécessaires à la réussite du produit.

les compétences en matière de gestion de produits & questions d'entretien pour un chef de produit

**Alors...Quelle est la différence entre les chefs de produit et les chefs de projet ?

Fondamentalement, les chefs de produit conçoivent le produit, et les chefs de projet veillent à ce que cette vision se concrétise dans les délais et dans le respect du budget des forfaits de projet et les chartes de projet. Pourquoi les deux ? Alors que de nombreuses équipes et produits ne comptent qu'une seule personne jouant le rôle de manager d'un produit et d'un projet, il est crucial pour tout produit évolutif de disposer de deux entités distinctes.

Les gestionnaires de projet doivent se concentrer sur les processus et l'efficacité tout en évitant le redoutable " l'élargissement du champ d'application "que souhaitent parfois les chefs de produit. Les chefs de produit s'occupent exclusivement de la stratégie, de la conception et de l'assurance que le produit fini fonctionnera vraiment comme ils le souhaitent.

Dans l'idéal, le chef de produit devrait être gratuit et pouvoir consacrer tout son temps aux indicateurs de produit, à l'analyse de la clientèle et à la définition/affinement de la vision fondamentale du produit. Le gestionnaire de projet doit utiliser ces paramètres définis pour lancer, planifier, contrôler et exécuter les éléments suivants les objectifs du projet .

Les bons chefs de projet travaillent en étroite collaboration avec leur chef de produit, sachant que l'objectif commun de l'équipe est d'apporter le plus de valeur possible dans un esprit de collaboration et d'ingéniosité. L'ère numérique a permis de faire des bonds incroyables en termes de productivité en réunissant les deux styles de gestion.

**Gestion des ressources

Le manager d'un produit s'assurera que l'ensemble de l'équipe dispose des capacités et des compétences nécessaires pour créer et construire un nouveau produit. Le gestionnaire de projet travaillera avec des individus et des paramètres spécifiques afin d'équilibrer la charge de travail, de mettre en place les jalons du projet et établir le calendrier. Le gestionnaire de projet coordonne également la portée et le budget avec le chef de produit, afin de s'assurer que tout est cohérent.

Gestion du temps

Le temps est considéré comme externe et interne

Très souvent, le chef de produit est responsable de la gestion du temps externe. Il peut s'agir des attentes du client ou de l'équipe de direction et du travail avec le marketing sur le calendrier et la stratégie de mise sur le marché. En revanche, le chef de projet est responsable de la gestion du temps interne, c'est-à-dire qu'il doit s'assurer que le développement, la fabrication ou la production du produit se déroulent comme prévu et que les jalons du projet sont respectés.

Communication avec les logiciels de gestion de projet

Cela vous est-il déjà arrivé ?

Les ingénieurs utilisent une solution pour suivre les problèmes, les bugs et les mises à jour

L'équipe produit en utilise une autre outil de gestion de projet pour la recherche et le cadrage

Et la suite C pose des questions à tout le monde par e-mail

Néanmoins, logiciel de gestion de projet et logiciel de gestion de produits sont généralement séparés en deux plates-formes différentes. Cependant, de nombreuses équipes ressentent le besoin de communiquer ensemble et d'au moins voir sur quoi les autres équipes travaillent et comment elles progressent.

**Pourquoi est-ce utile ?

**L'information et la communication sont centralisées en un seul endroit

Rien ne se perd: Toutes les dates d'échéance et tous les détails ne se perdent pas dans les e-mails

Réunions plus courtes: En tant qu'observateurs, les gestionnaires de produits et de projets peuvent être au courant de ce qui se passe dans leurs équipes respectives. Ainsi, les mises à jour de statut n'ont pas besoin d'être effectuées lors des réunions de produit, mais les vrais problèmes peuvent être abordés.

Grâce à de puissantes logiciel de gestion de projet comme ClickUp, les équipes peuvent combiner à la fois la gestion de produit et la gestion de projet en une seule plateforme de productivité. ClickUp affiche différents points de vue - soit comme un tableau , une Box ou une liste, de sorte que les équipes interfonctionnelles qui ont des habitudes différentes peuvent travailler ensemble. ClickUp vise quant à lui à combiner les flux de travail de la gestion des produits et des projets en une seule plateforme de productivité.

