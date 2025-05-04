11 modèles gratuits pour définir et suivre vos objectifs

🔎 Le saviez-vous ? Seulement 20 % des entreprises atteignent 80 % de leurs objectifs stratégiques. Et cela devient encore plus alarmant : selon le rapport du PMI, 37 % des dirigeants affirment que les principales raisons de l'échec des projets sont des objectifs peu clairs et des jalons manqués.

Le problème n'est pas l'ambition, mais l'exécution. Les objectifs semblent souvent excellents lors des réunions ou sur papier, mais s'effondrent sans structure, sans clarté ou sans forfait pour les soutenir.

C'est là qu'un modèle de définition d'objectifs change la donne.

Il ne s'agit pas simplement de checklists pour vous donner l'impression d'être productif. Ce sont des cadres stratégiques qui vous aident à définir, planifier et exécuter vos priorités, que vous dirigiez une équipe, gériez votre charge de travail ou jongliez entre vos objectifs personnels et professionnels.

Le meilleur dans tout ça ? Nous avons sélectionné des modèles de définition d'objectifs efficaces (et gratuits !) pour vous aider à rester concentré, à créer une dynamique et à atteindre vos objectifs sans chaos.

Trouvez celui qui vous convient le mieux !

Que sont les modèles de définition d'objectifs ?

Un modèle de définition d'objectifs est un cadre prêt à l'emploi qui vous aide à définir des objectifs clairs, à définir les étapes à suivre et à suivre la progression sans partir de zéro. Il est conçu pour simplifier la transformation de vos idées en objectifs mesurables, que vous travailliez seul ou à la tête d'une équipe.

Au lieu de fixer une page blanche, ces outils de définition d'objectifs vous guident à l'aide d'invitations, d'instructions, d'échéanciers, de jalons, de priorités et d'indicateurs de réussite intégrés. Le résultat ? Un système reproductible qui apporte structure, emphase et responsabilité à vos objectifs personnels et professionnels.

Voici ce qui rend les modèles de définition d'objectifs si efficaces :

Clarifiez vos objectifs quotidiens, hebdomadaires ou mensuels grâce à des champs structurés pour définir l'objectif, la portée et les délais

Vérifiez le statut de vos objectifs à l'aide d'outils visuels tels que des checklists, des diagrammes et des échéanciers

Alignez vos parties prenantes en rendant vos objectifs collaboratifs et transparents

Restez motivé en divisant vos forfaits à long terme en objectifs réalisables

*gagnez du temps grâce à des dispositions faciles à utiliser et personnalisables

Supposons que vous soyez responsable commercial et que vous souhaitiez augmenter de 20 % le nombre de clients fidèles au cours du trimestre. Un modèle de définition d'objectifs vous aide à établir une base de référence, à définir ce que signifie « fidèle », à attribuer des initiatives telles que des campagnes de fidélisation et à mesurer la progression. Il vous permet de garder vos objectifs visibles, réalistes et évolutifs.

C'est évident : les objectifs vous aident à voir plus grand, et les modèles de définition d'objectifs rendent ce processus plus rapide, plus facile et plus efficace. Mais qu'est-ce qui distingue un bon objectif des autres ? Analysons cela.

Les meilleurs modèles pour définir des objectifs qui changent la donne

Dans le processus de définition des objectifs, la clarté est essentielle. Que vous poursuiviez des objectifs personnels ou des résultats à l'échelle de l'entreprise, chaque jalon compte. C'est là que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, entre en jeu pour apporter structure, visibilité et élan à vos forfaits.

Cela va au-delà de la simple liste de tâches : cela vous aide à organiser, hiérarchiser et suivre votre progression de manière à rester motivé et responsable.

Comme le dit Juan Casian, PDG d'Atrato :

Il est important pour moi d'avoir une idée précise de la progression vers nos objectifs généraux. ClickUp me donne rapidement la visibilité de haut niveau dont j'ai besoin, ce que nous n'avions pas avec nos outils précédents.

Prêt à profiter des mêmes avantages ? Les modèles gratuits de définition d'objectifs de ClickUp constituent un point de départ idéal.

Découvrez notre sélection :

1. Modèle d'objectifs SMART ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez des objectifs clairs et réalisables qui tiennent la route grâce au modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Soyons honnêtes, définir des objectifs est la partie la plus facile. Les respecter ? C'est là que ça se complique. Le modèle d'objectifs SMART de ClickUp vous aide à combler cet écart.

Au lieu d'idées vagues, ce modèle vous aide à définir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Définissez vos résultats, fixez des indicateurs de réussite et associez chaque objectif à des tâches qui vous permettront (ou permettront à votre équipe) d'avancer.

Que vous lanciez un produit, démarriez un projet ou gériez des OKR, ce modèle vous permet de garder vos objectifs au premier plan. Et comme il est intégré à ClickUp, tout reste connecté, des tâches et échéanciers aux résultats en temps réel.

Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Traduisez vos grands objectifs en actions ciblées à l'aide d'invitations, d'instructions et de conseils spécifiques

Suivez la progression grâce à des outils de mesure, des indicateurs visuels et des statuts personnalisés

Ajustez les échéanciers ou les cibles à mesure que les priorités évoluent, sans perdre de vue le contexte

Centralisez la réalisation de vos objectifs au sein de votre environnement de travail pour une visibilité quotidienne

🔑 Idéal pour : les managers, les chefs d'équipe ou les personnes qui travaillent seules et qui souhaitent définir des objectifs clairs et les atteindre, qu'il s'agisse de leur développement personnel, de jalons académiques ou de résultats professionnels.

📮 Insight ClickUp : 63 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage classent leurs objectifs personnels par ordre d'urgence et d'importance, mais seulement 25 % les organisent par délai. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous savez ce qui est important, mais pas nécessairement quand. ⏳ClickUp Goals, amélioré par l'assistance IA de ClickUp Brain, vous apporte plus de clarté. Il vous aide à décomposer vos grands objectifs en étapes réalisables et limitées dans le temps. ClickUp Brain fournit des suggestions intelligentes pour les échéanciers et vous permet de rester sur la bonne voie grâce à des mises à jour en temps réel sur la progression et des changements de statut automatiques à mesure que vous achevez les tâches. 💫 Résultats réels : les utilisateurs rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité après être passés à ClickUp Générez des idées d'objectifs, des conseils de productivité et des informations sur vos habitudes avec ClickUp Brain

2. Modèle de documents ClickUp Smart Goals

Obtenir le modèle gratuit Collaborez, harmonisez et documentez tous vos objectifs en un seul endroit grâce au modèle de documents ClickUp Smart Goals

Vous avez créé une liste d'objectifs que vous souhaitez atteindre. Mais sont-ils suffisamment précis ? Réalistes ? En phase avec ce qui compte vraiment ? Le modèle de document « Objectifs intelligents » de ClickUp vous aide à répondre à ces questions (et à bien d'autres) avant de vous lancer dans la mise en œuvre.

Conçus comme une feuille de travail pour définir des objectifs dans un document ClickUp, ils vous guident dans l'évaluation de vos objectifs à l'aide d'invitations, de checklists et d'exemples concrets. Ils sont parfaits pour la planification préliminaire, le brainstorming en équipe ou l'affinage de vos objectifs avant qu'ils ne deviennent des projets.

Et ce n'est pas tout ! Ces modèles peuvent également servir de documents de référence pour la stratégie, l'alignement et le feedback, ce qui les rend parfaits pour les lancements, les réunions et les points réguliers.

Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Explorez vos objectifs grâce à des sections SMART modifiables et des invites, instructions et conseils judicieux

Découvrez ce qui fait un bon objectif à l'aide d'exemples comparatifs

Réfléchissez en équipe grâce aux commentaires en temps réel, à l'intégration des tâches et aux fils de discussion

Gardez tout aligné, des idées initiales à la documentation finale, en un seul endroit

🔑 Idéal pour : les personnes qui se fixent de nouveaux objectifs, les chefs de projet ou les enseignants qui souhaitent mieux définir leurs objectifs grâce à des commentaires en temps réel et à une structure guidée.

3. Modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Transformez vos objectifs en une stratégie étape par étape grâce au modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp

Définir des objectifs est une excellente première étape, mais même l'objectif le plus précis échoue sans un plan d'action solide. Le modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp est là pour changer cela, en vous aidant à passer de la planification à l'exécution.

Organisez vos objectifs en tâches gérables, attribuez les responsabilités et respectez les délais à l'aide d'outils visuels tels que des checklists et des colonnes de progression. De plus, ces modèles sont suffisamment flexibles pour prendre en charge des objectifs personnels ou des initiatives de groupe, tout en s'alignant sur le cadre SMART.

Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Définissez chaque étape à l'aide de champs personnalisés qui permettent de vérifier les échéances, les efforts et les résultats

Attribuez des propriétaires et des rôles pour intégrer la responsabilité dans le flux de travail

Utilisez les dépendances et les vues Échéancier pour éviter les goulots d'étranglement

Personnalisez-les pour qu'ils s'adaptent à tout, des projets personnels aux objectifs interfonctionnels des employés

🔑 Idéal pour : les équipes, les chefs de projet ou les professionnels qui recherchent un système fiable pour transformer leurs objectifs stratégiques en actions étape par étape.

🧠 N'oubliez pas : la réussite n'est pas un sport individuel. En vous entourant de partenaires responsables (amis, mentors ou coéquipiers), vous augmentez vos chances d'atteindre vos objectifs jusqu'à 65 %.

4. Modèle d'objectifs quotidiens ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Établissez des priorités, terminez plus rapidement et améliorez-vous chaque jour grâce au modèle d'objectifs quotidiens ClickUp

Lorsque vous réfléchissez à vos objectifs, il est facile d'imaginer les grandes victoires : créer une entreprise, acheter la maison de vos rêves, changer de carrière ou franchir un jalon personnel. Si ces rêves à long terme sont de puissants facteurs de motivation, ils ne se réalisent pas du jour au lendemain.

Alors, comment y parvenir ? Grâce aux petites actions cohérentes que vous accomplissez chaque jour. Le modèle d'objectifs quotidiens ClickUp vous aide à zoomer, à définir des priorités claires et à voir le chemin parcouru, une tâche, une habitude ou une décision à la fois.

Que vous travailliez sur des objectifs personnels, des livrables de projet ou des cibles d'équipe, ce modèle vous aide à rester ancré et déterminé. Commencez la journée par vos priorités, suivez votre énergie et votre concentration, et terminez-la par une brève réflexion sur vos réussites et vos apprentissages.

Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Personnalisez votre disposition avec des champs flexibles pour les objectifs, les points de contrôle et les notes

Développez votre cohérence grâce à un outil de suivi des habitudes qui renforce vos priorités quotidiennes

Réfléchissez à ce qui fonctionne grâce à une revue de fin de journée pour célébrer vos victoires

Synchronisez-les facilement avec votre calendrier pour rester au fait de vos objectifs et de vos validations

🔑 Idéal pour : les étudiants, les freelancers, les professionnels créatifs ou les propriétaires d'entreprise qui souhaitent un flux de travail quotidien aligné sur leurs objectifs à long terme.

💡 Conseil de pro : réduisez au minimum les changements de contexte en vous concentrant sur seulement 3 objectifs quotidiens à fort impact. Plus vous jonglez avec de tâches, plus vous gaspillez d'énergie mentale à passer de l'une à l'autre. Choisissez vos 3 tâches prioritaires, bloquez du temps pour chacune d'elles et consacrez-leur toute votre attention.

📮 Insight ClickUp : 78 % des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage ont du mal à rester motivées pour atteindre leurs objectifs à long terme. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est le fonctionnement de notre cerveau ! Nous avons besoin de voir les victoires pour rester motivés. C'est précisément là que ClickUp intervient. 💪 Suivez vos réalisations avec les jalons ClickUp, obtenez des aperçus instantanés de votre progression grâce aux cumuls et restez concentré avec les rappels ClickUp; la visualisation de ces petites victoires crée une dynamique sur le long terme. 💫 Résultats réels : Les utilisateurs de ClickUp déclarent pouvoir gérer environ 10 % de travail en plus sans se sentir dépassés.

5. Modèle de plan d'action SMART ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Alignez votre équipe et simplifiez l'exécution grâce au modèle de plan d'action SMART de ClickUp

Avez-vous déjà vu des initiatives d'équipe s'enliser après leur lancement en raison d'un manque de clarté quant à la propriété, de priorités dispersées ou de délais changeants ? Le modèle de plan d'action SMART de ClickUp offre une solution parfaite, vous aidant à passer du stade de l'idée à celui de l'exécution responsable.

Idéale pour les équipes hybrides ou à distance, cette feuille de travail sur les objectifs permet à tout le monde de rester sur la même page, sans allers-retours interminables. Elle se distingue par sa planification claire et séquentielle, qui vous aide à relier chaque tâche à un échéancier, à un propriétaire et au résultat souhaité.

Vous avez besoin de visibilité sur l'ensemble des services ou des échéanciers ? Personnalisez les champs en fonction de votre flux de travail et passez de la vue Liste à la vue Gantt, Charge de travail ou Calendrier pour obtenir une vue en temps réel de ce qui est en cours et de ce qui est à venir.

Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Alignez vos objectifs professionnels sur ceux de votre service ou de votre entreprise

Équilibrez la charge de travail entre les équipes grâce à la planification des efforts intégrée et aux vues Échéancier

Identifiez et allouez les ressources nécessaires à chaque étape

Liez les procédures opératoires normalisées, les briefs ou les documents directement aux tâches afin de réduire les frictions

🔑 Idéal pour : les managers, les chefs d'équipe et les spécialistes des ressources humaines qui ont besoin d'un modèle flexible et facile à utiliser pour définir les objectifs des employés, afin de favoriser la clarté, la propriété et le suivi.

6. Modèle ClickUp Objectifs Signaux Mesures

Obtenir le modèle gratuit Transformez vos données en orientations grâce au modèle « Objectifs, signaux et mesures » de ClickUp

Lorsque vous gérez trop d'objectifs à la fois, il est facile de tomber dans le piège du suivi de tout, ou pire, de rien d'important. Le modèle ClickUp Objectifs Signaux Mesures vous aide à vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Basé sur le cadre GSM (Objectifs – Signaux – Mesures), ce modèle divise chaque objectif en trois niveaux concrets :

Objectifs : Que cherchez-vous à accomplir ? (Exemple : améliorer la satisfaction client ce trimestre)

Signaux : quels indicateurs précoces vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie ? (Exemple : taux de réponse plus élevés aux sondages CSAT)

Mesures : Quelles données spécifiques prouveront la réussite ? (Exemple : augmentation de 10 % du Net Promoter Score (NPS))

Qu'il s'agisse de gérer des opérations internes ou d'assurer le suivi d'indicateurs clients, ce cadre s'adapte à tous les objectifs professionnels et permet à votre équipe de rester responsable à chaque étape.

Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Reliez des objectifs de haut niveau à des critères de réussite mesurables à l'aide du modèle GSM

Créez des tableaux de bord qui mettent en évidence les signaux avancés et les indicateurs basés sur les résultats

Attribuez des propriétaires, des échéances et des mises à jour de statut pour améliorer le suivi

Filtrez le bruit et mesurez les indicateurs clés de performance qui comptent, sans vous perdre dans des indicateurs futiles

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe, les responsables de service ou les responsables stratégiques qui recherchent un moyen simple et évolutif d'aligner toutes les parties prenantes et de rester attentifs aux résultats.

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à suivre vos objectifs et votre progression ? ClickUp Goals vous offre un hub centralisé pour définir des objectifs mesurables, les lier à des tâches, aligner les échéanciers et suivre la progression, le tout en temps réel. Vous avez besoin d'une vue d'ensemble rapide ? Les tableaux de bord ClickUp vous donnent un aperçu instantané de ce qui bouge, de ce qui est bloqué et de ce qui nécessite votre attention, sans avoir à changer d'onglet ni à faire de conjectures. Vous pourrez ainsi : Restez concentré en conservant vos objectifs, vos tâches et vos échéances au même endroit

Suivez facilement votre progression grâce à des mises à jour en temps réel et des aperçus visuels

Identifiez rapidement les obstacles et agissez avant qu'ils ne compromettent vos forfaits

Prenez des décisions basées sur des données grâce à des tableaux de bord clairs et personnalisables

7. Modèle ClickUp pour la définition d'objectifs individuels

Obtenir le modèle gratuit Adoptez de meilleures habitudes, un objectif à la fois, grâce au modèle de définition d'objectifs individuels ClickUp

Tous les objectifs ne doivent pas nécessairement faire partie d'un OKR d'équipe ou d'un forfait trimestriel. Certains objectifs sont personnels, discrets et essentiels, comme adopter une routine matinale régulière, lire 12 livres par an, économiser pour un voyage de rêve ou enfin terminer ce cours en ligne que vous repoussez depuis longtemps.

Le modèle de définition d'objectifs individuels ClickUp vous aide à accorder à vos réussites personnelles l'attention qu'elles méritent. Organisez vos objectifs, expliquez pourquoi ils sont importants et réfléchissez à votre évolution, le tout dans votre espace dédié.

Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Organisez vos objectifs par domaines prioritaires : santé, apprentissage, finances, habitudes, etc

Définissez des échéanciers, des jalons et des niveaux d'effort pour rester ancré et orienté vers vos objectifs

Utilisez les invites intégrées pour réfléchir à vos réussites, vos défis et vos prochaines étapes

Ajoutez des widgets, des notes de type journal ou des motivations quotidiennes pour personnaliser votre espace

🔑 Idéal pour : les personnes axées sur leur développement personnel, celles qui changent de carrière ou toute personne cherchant à définir un ensemble d'objectifs équilibrés qui reflètent leurs aspirations uniques.

8. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Commencez l'année du bon pied et restez sur la bonne voie tout au long de l'année grâce au modèle d'objectifs annuels ClickUp

Les objectifs annuels sont toujours fixés avec beaucoup d'énergie : nouvelle année, nouveaux projets. Mais sans système pour les revoir, ils ont tendance à dévier de leur trajectoire. Avant même de vous en rendre compte, nous sommes déjà à la moitié de l'année et vos objectifs les plus ambitieux ressemblent davantage à des vœux pieux.

Le modèle d'objectifs annuels ClickUp vous aide à respecter vos objectifs personnels et professionnels tout au long de l'année. Au lieu de laisser vos objectifs passer au second plan, il les divise en étapes mensuelles afin que la dynamique s'installe au fil du temps, et pas seulement au début de l'année.

Que vous planifiiez une feuille de route pour un produit, un objectif financier personnel ou des objectifs de remise en forme, ce modèle vous aide à organiser, suivre et ajuster vos forfaits annuels au fur et à mesure que l'année avance.

Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Définissez des objectifs annuels avec des indicateurs de réussite personnalisés pour suivre les résultats significatifs

Utilisez des étiquettes et des filtres pour trier les objectifs par catégorie, propriétaire ou priorité stratégique

Suivez vos performances à long terme sans perdre de vue votre travail quotidien

Liez des documents, des tableaux de bord et des mises à jour de tâches pour obtenir un contexte complet sur vos objectifs

🔑 Idéal pour : toute personne souhaitant s'améliorer considérablement au cours d'une année, que ce soit dans sa vie personnelle, sa carrière ou ses projets professionnels.

9. Modèle ClickUp pour les OKR et les objectifs de l'entreprise

Obtenir le modèle gratuit Unissez l'ensemble de votre organisation autour d'objectifs communs grâce au modèle OKR et objectifs de ClickUp pour les entreprises

Les OKR (objectifs et résultats clés) sont devenus incontournables dans les entreprises modernes. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent à tous, des cadres supérieurs aux collaborateurs individuels, de rester concentrés sur les résultats qui comptent le plus.

Le modèle OKR et objectifs de l'entreprise de ClickUp vous offre un système structuré et prêt à l'emploi pour déployer les OKR dans toute votre organisation. Définissez des objectifs à l'échelle de l'entreprise, déterminez des résultats clés mesurables et reliez-les à des projets au niveau de l'équipe, le tout en un seul endroit.

Vous planifiez le lancement d'un produit ? Utilisez ce modèle pour aligner la direction, le marketing et l'ingénierie sur des cibles communes, des échéanciers clairs et des mises à jour en temps réel sur la santé des objectifs.

Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Créez une structure OKR descendante qui relie les objectifs de l'entreprise, des services et des équipes

Utilisez les tableaux de bord OKR pour suivre la progression vers les résultats clés au sein de plusieurs équipes

Attribuez la propriété et les échéanciers pour garantir une responsabilisation cohérente

Identifiez rapidement les lacunes et apportez des corrections basées sur des données

🔑 Idéal pour : les chefs de service et les fondateurs qui souhaitent relier la stratégie à l'exécution et instaurer une culture performante et axée sur les objectifs.

🧠 Anecdote : les OKR ont des origines légendaires ! Ils ont été introduits chez Intel dans les années 1970 par Andy Grove. En 1999, John Doerr les a importés dans une petite start-up appelée Google, où ils sont devenus un élément central de la croissance explosive de l'entreprise. 🚀

10. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Prenez du recul et voyez la situation dans son ensemble grâce au modèle d'objectifs annuels ClickUp

Planifier toute l'année peut sembler fastidieux, mais avec le modèle d'objectifs annuels ClickUp, c'est incroyablement facile à gérer.

Ce modèle flexible vous offre un espace clair et centralisé pour mapper vos objectifs généraux, qu'il s'agisse de gérer le lancement de produits, de définir les priorités à l'échelle d'un service ou d'établir votre échéancier scolaire.

Plus besoin de passer d'un dossier à l'autre ou de rechercher des documents éparpillés. Vous aurez une vue d'ensemble de vos objectifs annuels grâce à des sections structurées, des vues échéancier et un filtrage simple par trimestre, équipe ou type d'objectif.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez vos objectifs annuels par thème, comme les revenus, les produits, le bien-être ou le développement des compétences

Utilisez des libellés de couleurs contrastées pour équilibrer les priorités et repérer les lacunes en un coup d'œil

Contrôlez l'alignement grâce aux champs de propriété, de niveau d'impact et d'objectif trimestriel

Modifiez vos échéanciers en fonction de l'évolution de vos priorités, sans perturber votre forfait global

🔑 Idéal pour : les fondateurs, les entrepreneurs indépendants, les responsables stratégiques ou les étudiants qui souhaitent avoir une vue d'ensemble flexible de leurs objectifs afin de rester concentrés tout au long de l'année.

11. Modèle OKR ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Restez agile grâce à un espace dédié à la réalisation de vos objectifs à l'aide du modèle OKR de ClickUp

Vous voulez gérer vos OKR comme les pros ? Le modèle OKR de ClickUp vous offre un environnement de travail structuré et prêt à l'emploi pour planifier, suivre et affiner les objectifs à tous les niveaux de votre équipe.

Commencez par utiliser la fonctionnalité intégrée Planning Cadence pour définir vos objectifs trimestriels. Ensuite, utilisez des listes prédéfinies pour décomposer chaque objectif en résultats clés mesurables, en les liant directement au travail qui permet de les atteindre.

Que vous lanciez votre premier cycle OKR ou affiniez un système existant, ce modèle vous permet de visualiser votre progression, d'aligner vos équipes et de rendre votre stratégie exploitable.

Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Assurez la cohérence de chaque cycle OKR grâce aux invites de planification trimestrielle intégrées

Visualisez la santé de vos objectifs en un coup d'œil grâce aux barres de progression et aux champs de statut

Identifiez rapidement les objectifs inadaptés ou non atteints grâce à des filtres personnalisables

Liez vos objectifs à des documents, des tableaux de bord ou des tâches pour obtenir un contexte complet dans une seule vue

🔑 Idéal pour : Les chefs d'équipe, les responsables des opérations ou un service prêt à intégrer les OKR dans son cycle de planification et à générer une progression mesurable.

💡 Conseil de pro : les OKR ne sont pas réservés aux géants de la technologie, ils fonctionnent dans tous les secteurs. Vous avez besoin d'aide pour rédiger les vôtres ? Consultez ces exemples d'OKR pour trouver l'inspiration et définir des objectifs significatifs pour chaque équipe.

12. Modèle KPI ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Épinglez les nombres critiques pour évaluer la réussite en temps réel avec le modèle KPI ClickUp

Les KPI (indicateurs clés de performance) sont des signes vitaux pour votre entreprise ou vos objectifs personnels. Ils vous indiquent ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et où vous devez vous réorienter, que vous suiviez les ventes mensuelles, les prospects marketing, la vitesse d'avancement d'un projet ou vos heures d'apprentissage personnel.

Vous ne savez pas par où commencer ni quels indicateurs surveiller ? Le modèle KPI ClickUp vous aide à définir des repères et à garder une bonne visibilité sur vos performances. Définissez des cibles, des seuils et des échéanciers clairs pour chaque KPI, dans un environnement de travail flexible et convivial qui évolue en fonction de vos objectifs.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez des bases de référence, des cibles et des seuils pour mesurer ce qui compte

Identifiez instantanément les tendances grâce à des diagrammes interactifs et des champs visuels

Déclenchez des alertes en temps réel lorsque les indicateurs clés de performance atteignent ou dépassent les seuils clés

Partagez des aperçus des performances entre les équipes pour célébrer les victoires et résoudre les problèmes

🔑 Idéal pour : les responsables marketing, les directeurs commerciaux, les équipes financières ou toute personne qui a besoin de suivre des indicateurs quantifiables et d'être performante à tout moment.

💡 Conseil de pro : Vous cherchez une façon plus innovante de faire avancer vos objectifs ? Les modèles de rapports de progression vous permettent de saisir facilement les avancées clés, d'identifier rapidement les obstacles et de tenir tout le monde informé, sans avoir à repartir de zéro à chaque fois.

13. Modèle de diagramme des jalons ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Visualisez votre parcours : définissez des jalons du début à la fin de votre projet grâce au modèle de diagramme de jalons ClickUp

Vous avez du mal à suivre la progression de vos projets à long terme ? Le modèle de diagramme des jalons ClickUp décompose les grands objectifs en une représentation visuelle intuitive, mettant en évidence les phases et les réalisations importantes.

Au lieu de passer au crible des listes de tâches interminables, vous aurez une vue claire de ce qui est terminé, de ce qui est à faire et de ce qui bloque.

Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Utilisez la vue Tableau blanc pour réfléchir et mapper vos idées afin d'atteindre votre objectif

Visualisez chaque jalon dans son contexte grâce à la clarté du glisser-déposer dans la vue Gantt

Reliez les dépendances entre les phases pour éviter les erreurs et les retards

Divisez vos objectifs importants en petites étapes et célébrez chaque jalon atteint

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les équipes interfonctionnelles et les planificateurs stratégiques qui souhaitent gérer avec précision des objectifs à long terme.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de définition d'objectifs ?

Visez la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles.

Les grands objectifs commencent par une réflexion audacieuse, mais ils ont besoin d'une structure pour être atteints.

La bonne nouvelle ? Vous avez 42 % plus de chances d'atteindre vos objectifs généraux simplement en les mettant par écrit, et un modèle de définition d'objectifs adapté vous aide à le faire de manière cohérente, claire et moins stressante.

Voici ce qu'il faut rechercher lorsque vous choisissez un modèle de définition d'objectifs qui travaille aussi dur que vous :

Répartition des tâches : Transformez vos objectifs ambitieux en tâches réalisables. Vous souhaitez lancer un podcast en 30 jours ? Décomposez ce projet en étapes telles que le choix d'une plateforme, la conception de la pochette, l'enregistrement des épisodes et la planification du lancement

Étiquettes de priorité : Concentrez-vous sur ce qui compte le plus. Les modèles basés sur les cadres SMART Goal ou OKR vous aident à vous concentrer sur les tâches à fort impact et à éviter de perdre du temps sur des tâches peu prioritaires

Échéanciers et jalons : Respectez votre calendrier grâce à des dates de début, des dates d'échéance et des points de contrôle précis. Qu'il s'agisse d'un sprint de deux semaines ou d'un forfait d'un an, un bon modèle vous aide à rester concentré et à surmonter les défis dès le début

Suivi de la progression : Voyez d'un seul coup d'œil où en sont les choses. Les modèles de définition d'objectifs avec outils Voyez d'un seul coup d'œil où en sont les choses. Les modèles de définition d'objectifs avec outils de suivi de la progression , tels que des checklists, des barres et des champs de statut comme « en cours », « en attente » ou « terminé », vous aident à rester attentif et à vous adapter lorsque les circonstances changent

Cartographie des dépendances : reliez les tâches connexes entre elles. Si la « publication de la page d'accueil de la campagne » dépend de la « finalisation du texte et de la conception », votre modèle doit refléter cela afin d'éviter les goulots d'étranglement

Collaboration en équipe : Travaillez mieux ensemble. Recherchez des modèles de définition d'objectifs qui prennent en charge l'accès partagé, l'attribution des tâches, les commentaires et les mises à jour en temps réel, afin que tout le monde reste sur la même page, du début à la fin

💡 Conseil de pro : choisissez un modèle de définition d'objectifs adapté à votre flux de travail. Il doit être facile à personnaliser : ajoutez des champs, modifiez les étapes ou adaptez-le à une utilisation personnelle ou à l'échelle de l'entreprise. Associez ensuite cette flexibilité à des stratégies de définition d'objectifs adaptées pour transformer vos forfaits en résultats mesurables.

Transformez vos ambitions en réalisations avec ClickUp

Ce n'est pas pour rien que l'on dit que « sans forfait, les objectifs ne sont que des vœux pieux ». Un modèle structuré de définition d'objectifs vous aide à passer de l'idée à l'action, de la vision à la victoire.

Que vous souhaitiez adopter de nouvelles habitudes personnelles, suivre les OKR de votre équipe ou diriger la stratégie annuelle de votre entreprise, ClickUp vous propose un modèle adapté. Grâce à ses fonctionnalités intégrées telles que les checklists, les tableaux de bord, les rappels et la collaboration en temps réel, vous pouvez atteindre vos objectifs.

Outre des modèles dynamiques, ClickUp offre un écosystème complet de productivité pour vous aider à rester organisé, concentré et sur la bonne voie. Avec tout ce dont vous avez besoin, de la collaboration en équipe à la gestion des tâches en passant par la discussion et les documents, sur une seule plateforme alimentée par l'IA, vous n'aurez plus besoin d'une multitude d'outils différents pour votre travail.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous à ClickUp, choisissez le modèle qui correspond le mieux à votre flux de travail et commencez dès aujourd'hui à atteindre vos objectifs !