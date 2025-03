Les 7 principes Lean pour aider votre développement logiciel

Vous voulez en savoir plus sur les sept principes de l'allégement ? Et comment les mettre en pratique ?

Vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous expliquerons chaque principe en termes simples et nous vous montrerons comment l'appliquer à votre processus de développement logiciel.

Commençons par le commencement.

Bref historique de la production allégée et de la fabrication allégée

La production allégée a été lancée par Toyota dans les années 1970. L'objectif principal de la production allégée était de réduire les déchets. Et plutôt que d'utiliser les travailleurs comme des rouages de la chaîne de fabrication, la Système de production allégée de Toyota était extrêmement axé sur l'élimination de tout type de gaspillage dans le processus de fabrication des voitures.

Après avoir étudié et évalué leurs processus, ils ont trouvé ces trois types de gaspillage :

Muda: Il s'agit de tous les extras qui sont inutiles et n'ajoutent aucune valeur. Certaines choses n'ajoutent aucune valeur mais sont essentielles, comme les tests de produits. D'autres procédures peuvent être intéressantes mais n'apportent aucune valeur prestataire.

**Mon travail : Les méthodes et techniques Lean devraient répartir le travail entre toutes les parties et personne ne devrait être en attente ou surchargé. Les inventaire des pièces, des ressources et des produits doit être la bonne quantité créée par le bon nombre d'employés au bon moment

Muri: Ce terme fait référence à un employé surchargé. Tous les membres d'une équipe doivent avoir une charge de travail de taille similaire et avoir le temps de se ressourcer. Les flux de travail doivent être gérés en tenant compte de cet aspect.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce concept de méthodologie de développement a fonctionné et qu'il a permis d'améliorer les résultats de l'entreprise. L'entreprise a connu un essor fulgurant et tous les concurrents de Toyota ont adopté une méthodologie similaire .

Ces principes et méthodes ont ensuite été développés pour le le monde du développement de logiciels . Tom et Mary Poppendieck ont rédigé un guide complet sur l'adaptation de ces méthodes et principes du lean à la méthodologie de développement de logiciels .

Ils ont compris que l'objectif ultime de la méthode lean était de rechercher sans relâche la valeur avant tout le reste. Il en résultait une valeur pour l'entreprise et une valeur pour le client. Ils pensaient que cette approche du développement de logiciels maximisait la valeur pour les deux parties.

Les sept principes du Lean

Bien que ces sept concepts soient généralement associés à la notion de "Lean", ils ne sont pas nécessairement liés à la notion de "Lean" Le développement agile et Scrum, elles sont également pertinentes pour la gestion de projet Lean.

En fait, ces concepts lean ont de la valeur pour n'importe quelle méthodologie de projet que vous utilisez. Qu'il s'agisse de Waterfall, de PRINCE2 ou de GTD, toute organisation peut s'inspirer de ces sept concepts de base.

Examinons chacun d'entre eux de plus près :

1. Éliminer le gaspillage

La production allégée met l'accent sur l'élimination de tout ce qui n'apporte pas de valeur au produit fini. L'élimination de ces activités et processus inutiles doit figurer en tête de votre liste de choses à faire dans le cadre de la production allégée gestion allégée .

Le système original de production allégée de Toyota a identifié ces types de gaspillages courants :

La surproduction : Fabrication en excès ou avant qu'elle ne soit nécessaire. Transport inutile : Transport inutile d'un endroit à l'autre qui risque d'être endommagé sans raison. Les stocks : Le stockage des stocks augmente les coûts, les stocks excédentaires consomment de l'espace et retardent l'innovation. Mouvement : Mouvement itératif et improductif des travailleurs dans l'atelier. Défauts : Problèmes de qualité résultant d'une perte de temps et d'argent dette technique en refaisant le processus de fabrication . Surtraitement : Utiliser inutilement l'intégration continue et les itérations pour faire un travail qui ne nécessite que des outils simples. L'attente : La période pendant laquelle l'inventaire doit rester inactif entre toutes les étapes à valeur ajoutée comme les boucles de rétroaction.

Application au développement de logiciels allégés

Pour les équipes de production, de logiciels et de marketing, l'élimination du gaspillage semble souvent trop facile en apparence. Il peut s'agir de réduire les boucles de retour d'information et le nombre de petites tâches nécessaires à la réalisation d'un projet. L'amélioration de votre gestion du flux de travail pourrait permettre à votre entreprise d'économiser des millions chaque année.

Faire préapprouver vos flux de travail est un bon moyen d'y parvenir. Dans son livre formule de marketing 10x garrett Moon affirme que les flux de travail pré-approuvés sont la clé pour multiplier par 10 les méthodes de développement de logiciels et leur cycle de vie.

lorsque l'approbation fait partie du processus, elle devient l'ennemie de la rapidité du travail. Une fois que vous avez fait passer les choses en haut de l'échelle, l'approbation prend une éternité. Et vous croulerez sous les petites modifications de 10 %, car tous ceux qui participent au processus de fabrication du gâteau veulent s'assurer que leurs empreintes sont visibles", explique M. Moon.

Si ces boucles de rétroaction ajoutent du gaspillage plutôt que des améliorations à votre système de gestion des ressources humaines, vous risquez de ne pas être en mesure d'atteindre vos objectifs cycle de vie du développement logiciel vous pouvez envisager de les éliminer. Il en va de même pour les fonctionnalités du produit que vous aimeriez ajouter. Si vos clients ne bénéficieront pas vraiment de cette productivité, arrêtez d'essayer de la développer davantage.

Critical Path et Gestion des ressourcesClickUp est le meilleur logiciel de gestion de projet gratuit . Utilisé par les grandes entreprises et les les équipes de startups dans le monde entier, il contient tout ce dont vous avez besoin pour gérer efficacement vos projets. Voici quelques-unes de ses puissantes fonctionnalités pour vous aider à appliquer les principes du lean :

Affichages personnalisés

Statuts personnalisés

Rappels

Suivi du temps

Droits d'accès personnalisés

Voici comment ClickUp peut vous aider à éliminer le gaspillage :

Le chemin critique d'un projet est une fonctionnalité qui vous aide à identifier les tâches les plus vitales pour l'achevé d'un projet. Il vous permet de vous concentrer uniquement sur ces tâches essentielles et d'ignorer celles qui ne le sont pas.

C'est pourquoi il s'agit d'un élément clé de toute stratégie d'élimination des gaspillages. Cette fonctionnalité de gestion visuelle vous aide à réduire votre projet à l'essentiel, en éliminant au passage toutes les tâches superflues et non pertinentes.

ClickUp est livré avec des diagrammes de Gantt intégrés qui peuvent calculer automatiquement le chemin critique de votre projet. Avec les diagrammes de Gantt de ClickUp, vous aurez accès à des fonctionnalités de gestion visuelle haut de gamme. Cela vous aide à suivre votre calendrier de fabrication et de procéder à un changement rapide afin d'éliminer tout gaspillage.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/image1-1400x557.png échéancier affiché ClickUp /$$$img/

ClickUp est également livré avec des cartes mentales intégrées pour aider votre équipe à créer des idées de manière efficace. Ces cartes mentales vous permettent de forfaiter l'étendue d'un projet et d'éliminer les activités inutiles en cours de route.

La gestion efficace des ressources est au cœur de tous les processus allégés. Vous devez vous assurer que vos ressources sont utilisées au mieux de leurs capacités à tout moment. Avec la solution ClickUp de Vue Équipe, vous pouvez le faire directement depuis votre tableau de bord.

Les gestionnaires de projet peuvent utiliser la vue Box pour afficher ce que chaque membre de l'équipe possède :

Achevé

Est en train de travailler

Travaillera sur

C'est un moyen facile de faire le point sur la charge de travail de votre équipe et de vous assurer que vous utilisez leurs talents de manière efficace.

2. Construire la qualité en

La méthodologie Lean s'efforce de développer la qualité de manière contrôlée et disciplinée.

Pourquoi ?

Lorsque vous essayez d'ajouter de la qualité à un produit sans aucune structure, vous risquez de créer des tonnes de déchets. Par exemple, les tests et les journaux excessifs sont des sous-produits courants d'un cycle de vie de développement logiciel rigoureux qui n'apporte aucune valeur au produit final.

Application au développement logiciel allégé

Il n'est pas difficile d'appliquer cette méthode de développement à votre cycle de vie de développement logiciel. Voici quelques alternatives courantes au développement de logiciels allégés pour améliorer la qualité :

La programmation en binôme : Il s'agit d'amener deux développeurs à combiner leurs compétences et à travailler ensemble sur des projets de développement les exigences du projet . Développement piloté par les tests : Il s'agit de définir des paramètres et des indicateurs pour les développeurs avant de commencer tout travail. Par exemple, établir des critères pour le code avant de l'écrire réellement pour votre logiciel. Automatisation des tests : Les tests automatisés peuvent jouer un rôle énorme dans l'automatisation de tout processus manuel complexe que les humains peuvent avoir du mal à faire. Les tests et processus automatisés peuvent également accélérer les tâches administratives fastidieuses.

L'automatisation des processus dès le départ est l'un des thèmes principaux de l'initiative "Build Quality In". Une fois que vos processus ou flux de travail ont été testés et vérifiés, essayez de les automatiser immédiatement.

Dans ClickUp, vous pouvez automatiser vos tâches plus rapidement en utilisant les outils suivants modèles , checklists et le temps estimations pour aider vos processus à fonctionner encore plus rapidement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/image5.png tâches ClickUp checklists /$$$img/

3. Créer des connaissances

La méthodologie lean met l'accent sur la création de documentation pour chaque étape du processus. Ces connaissances seront incroyablement utiles pour former les futures équipes à agir efficacement sur ces tâches. C'est également un bon moyen pour une équipe de réfléchir à ce qu'elle fait et d'améliorer toute activité peu performante.

Application au processus de développement logiciel

La création de connaissances peut inclure le stockage de vos informations dans un outil wiki ou dans des référentiels de code tels que GitHub ou GitLab . Grâce à ces outils, votre équipe peut rapidement stocker ses résultats et les rendre accessibles à d'autres développeurs susceptibles de travailler sur des projets similaires.

ClickUp Docs est un outil d'aide à la création de connaissances puissant outil de wiki pour vos documents d'entreprise. Vous pouvez stocker des documents de projet essentiels à côté de leurs espaces de projet pour vous assurer qu'ils sont facilement accessibles. Vous pouvez même imbriquer des pages dans ces documents pour simplifier la catégorisation de vos informations.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/image7-1400x1006.png documents ClickUp /$$$img/

Voici d'autres fonctionnalités utiles de ClickUp Docs :

Utilisez des options de mise en forme de texte riche pour créer des documents détaillés.

Modifiez les droits d'accès à chaque document pour plus de sécurité.

Possibilité de partager les documents publiquement. Cela peut être utilisé pour créer une feuille de route en ligne facilement accessible pour vos clients afin que vous puissiez continuer à obtenir un retour d'information continu.

Vous pouvez également laisser Google indexer vos documents pour qu'ils apparaissent dans les résultats de recherche.

4. Différer la validation

La validation différée met l'accent sur le maintien de votre forfaits de projet et des exigences suffisamment souples pour s'adapter à un changement imprévu. Ne prenez les décisions irréversibles qu'à la toute fin, une fois que tout le reste est déjà figé. Cela vous permet de travailler sur plusieurs scénarios avant de sélectionner celui qui convient le mieux à votre entreprise.

Application au processus de développement de logiciels

L'utilisation d'un Approche Sprint inspirée de la méthode Agile pour le développement de produits est une bonne façon de traiter ce problème. Elles sont excellentes à cet égard parce qu'elles permettent aux équipes de :

N'éplucher qu'une certaine partie de la fonctionnalité. Analyser son importance. Décidez s'il convient ou non de la développer au cours de ce sprint.

Pour mettre en place des Sprints dans ClickUp, créez des Listes individuelles sous Projets. Chaque liste doit représenter un sprint individuel avec une liste supplémentaire intitulée "Backlog" C'est là que les nouvelles fonctionnalités et exigences peuvent être listées. Les listes sont également dotées de dates de début et de fin qui permettent de saisir toutes les tâches de votre équipe au sein de cette liste. Cliquez ici pour en savoir plus sur l'utilisation de Sprints dans ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/image3.png objectifs /$$$img/

5. Livrer rapidement

Livrer un travail rapide avec efficacité est au premier plan de toutes les activités "lean". Toutefois, pour être réellement efficace, cette rapidité d'exécution des logiciels doit être durable à long terme.

La plupart des éditeurs de logiciels sont victimes de l'un de ces scénarios qui font perdre du temps et de l'efficacité au développement de produits :

Perdre trop de temps à réfléchir à des forfaits futurs et à des pratiques de développement logiciel qui ne sont peut-être même pas nécessaires. Les développeurs de logiciels ne réagissent pas immédiatement aux retours d'information, aux blocages et aux contretemps du projet. Essayer de sur-optimiser et de sur-développer un forfait ou une solution.

Application au processus de développement de logiciels

Pour que vos activités de développement de produits progressent sans heurts, vos développeurs de logiciels doivent suivre ces trois étapes de programmation extrême :

Étape 1 : Construire une solution simple et directe.

Étape 2 : Proposez-la à vos clients.

Étape 3 : Utilisez les informations recueillies auprès des clients pour apporter progressivement des changements et des améliorations.

Si vos développeurs de logiciels suivent toutes ces étapes, ils n'auront aucun mal à donner la priorité aux bonnes activités et à faire les choses terminées rapidement.

Priorités Les activités de votre équipe peuvent rester sur le bon chemin grâce aux priorités de ClickUp. Vous pouvez facilement ajouter des à chaque tâche pour permettre à votre équipe de se concentrer sur les tâches les plus importantes de savoir quelles sont les tâches les plus importantes. Toutes les priorités ClickUp sont accompagnées d'un code couleur standard :

Rouge : Urgent

: Urgent Jaune : Haute priorité

: Haute priorité Bleu : Priorité normale

: Priorité normale Gris : Faible priorité

Comme ce code couleur est standard dans tous vos Espaces projet, votre équipe sera toujours en mesure d'identifier facilement les tâches les plus importantes. Elle peut même filtrer ses tâches par priorité afin de s'atteler d'abord aux tâches les plus importantes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/image4-1400x596.png vue Tableau ClickUp /$$$img/

6. Respecter les gens

Malheureusement, ce principe est souvent ignoré pour s'adapter à la mentalité du "gagner à tout prix" que le mandat "Livrer rapidement" peut créer.

Le développement allégé met l'accent sur le traitement de chaque membre de l'équipe avec respect et compassion. Ce principe doit être étendu à tous les aspects de vos interactions organisationnelles -

L'embauche

Embarquement

Résolution des conflits

Le forfait des projets

Amélioration des processus

Chacun de ces processus de développement allégé doit être guidé par une discussion respectueuse et proactive qui encourage l'assistance et une saine concurrence.

Application à la méthodologie de développement de logiciels

Les Poppendiecks estiment qu'un processus de développement allégé pour la gouvernance informatique est le style de gestion allégée le plus approprié et le plus efficace. Vous devez motiver et assister vos équipes d'assistance - et non pas essayer de les contrôler.

La gestion allégée les encourage à exprimer leurs préoccupations et à résoudre les problèmes dans une atmosphère de travail ouverte et d'assistance que vous avez créée.

Les commentaires assignés et profils

Le moyen le plus efficace de garantir le respect entre les ingénieurs logiciels est de disposer de canaux de communication efficaces. Ils réduisent les conflits et permettent aux membres de votre équipe de s'exprimer confortablement les uns envers les autres.

Chaque projet ClickUp est livré avec de puissantes sections de commentaires pour aider votre équipe à aplanir les différences et à collaborer efficacement. Ils peuvent partager des commentaires textuels, des images, des fichiers et des vidéos pour faire passer leur message facilement. C'est la plateforme idéale pour que votre équipe commence à se respecter les uns les autres tout en s'exprimant.

Pour favoriser une communication rapide et efficace entre vos ingénieurs logiciels, ClickUp est également livré avec des commentaires assignés :

Lorsque vous avez besoin d'assigner une tâche à un membre de l'équipe, il vous suffit de l'étiqueter dans un commentaire et de la lui assigner. Ils recevront immédiatement une notification à ce sujet afin que la tâche ne soit pas oubliée. Maintenant qu'elle figure dans leur liste de tâches, ils peuvent commencer à travailler dessus et la marquer comme résolue lorsqu'ils ont terminé.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/image2.png clickUp commentaires assignés /$$$img/

Cela élimine la nécessité d'un retour d'information excessif, car le gestionnaire de projet peut facilement vérifier si la tâche a été résolue ou non. Cela peut également vous aider à adhérer au concept "d'élimination des déchets" de la méthodologie de développement allégée.

Les profils de ClickUp donnent aux gestionnaires de projet un aperçu de :

Ce sur quoi les gens travaillent.

Ce sur quoi ils vont travailler.

Ce qu'ils ont fait récemment.

Les tâches qui ne sont pas encore planifiées.

C'est le moyen idéal pour les gestionnaires de projet de suivre le travail de chaque employé. Combinée à la vue $$ Équipe$ (comme expliqué ci-dessus), elle permet de maintenir une distribution équitable du travail.

Vous êtes ainsi assuré de ne pas surcharger vos employés et de ne pas provoquer d'épuisement ou de mécontentement. Cet aspect est extrêmement important dans le contexte du respect.

7. Optimiser l'ensemble

Des livres comme The Lean Startup mettent l'accent sur la vision d'ensemble lors du travail avec la méthodologie Lean. Les propriétaires de produits et les actionnaires doivent faire le point sur leur startup et leurs processus dans leur ensemble avant de procéder à des changements radicaux.

Des choses qui peuvent sembler irréalisables avec un objectif étroit peuvent être la base d'un plus grand, processus plus vastes et plus productifs . C'est à vous d'identifier ces connexions et d'essayer d'optimiser votre processus dans son ensemble plutôt que dans ses composantes individuelles.

Application à la méthodologie de développement de logiciels Équipes transversales sont une bonne solution pour optimiser l'ensemble. Comme tous les membres de l'équipe peuvent traiter les demandes du début à la fin, plusieurs opinions sur les problèmes sont représentées. Cela vous aide à envisager les besoins de vos clients sous différents angles, ce qui rend plus difficile le détournement des objectifs d'une équipe.

Multiples affichages Les innovations les plus réussies sont celles qui impliquent des personnes issues de différents services, tels que les ventes et l'assistance.

Pour aider votre entreprise à faire fonctionner avec succès de telles équipes interfonctionnelles, ClickUp est livré avec des vues multiples. Chacune de vos équipes, qu'il s'agisse du développement de logiciels, du marketing ou de l'assistance, trouvera une vue qui correspond à ses besoins et à ses préférences.

Comme ClickUp s'adapte aux besoins de chaque département, vous n'aurez pas à utiliser plusieurs outils pour satisfaire vos effectifs. Il est ainsi plus facile de consolider le travail et de faire en sorte que votre équipe travaille ensemble à la réalisation d'un objectif global commun.

Voici un bref aperçu de chacun de ces affichages qui facilitent la gestion visuelle :

Vue Tableau

Cet affichage est parfait pour Les équipes SCRUM ont l'habitude d'utiliser un Tableau Kanban. Il leur permet de déplacer facilement les tâches et d'apporter des modifications en cours de route.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/02/Tableau-View-2.0-1400x1007.png vue Tableau ClickUp /$$img/

Vue Liste

La vue Liste permet à votre équipe de visualiser ses tâches et ses affectations dans une liste de type GTD (getting-things-done). Il leur sera facile de cocher les tâches et sous-tâches du projet au fur et à mesure de leur avancement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/List-View-2.0-1400x1007.png

/$$$img/

Vue Équipe

La vue Box est particulièrement utile pour optimiser l'ensemble, car elle donne aux cadres supérieurs un aperçu de tout ce qui se passe dans votre organisation. Les tâches étant triées par assigné, il est facile de gérer ce que tous vos ingénieurs logiciels ont à faire et de s'assurer qu'il y a une distribution équitable des tâches et des fonctions.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/App-Box-View-Transparent-Background-Retina-1400x876.png clickUp vue Équipe /$$img/

Me Mode

Le mode "Moi" n'affiche que les projets qui vous sont attribués. Cela vous permet de vous concentrer uniquement sur vos tâches et missions.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/image.png mode moi /$$$img/

La différence entre la méthode Agile et la méthode de développement Lean

La méthodologie de développement Lean et Agile sont très similaires. En fait, de nombreux processus de travail Agile intègrent certains principes Lean. Par exemple, l'obtention de résultats rapides est un principe fondamental de la plupart des équipes Agile.

Toutefois, il existe des différences marquées entre ces deux méthodes de développement. D'une part, la méthode Agile donne la priorité aux relations entre les membres de l'équipe. La méthode de développement Lean, quant à elle, met l'accent sur la prise en compte de l'équipe et de l'organisation dans leur ensemble.

Le manifeste Agile stipule que l'objectif d'une approche équipe de développement est de surmonter les problèmes et de produire un produit final viable. Bien qu'il s'agisse également d'un objectif dans le cadre d'un développement allégé, la philosophie de l'allègement met l'accent sur l'importance du processus plutôt que sur celle du produit final.

Bien que ces deux méthodologies diffèrent à certains égards, chacun de ces principes peut apporter une valeur ajoutée à vos processus de travail. Élimination du gaspillage ( lean six sigma ) et la cohésion du groupe (méthode Agile) sont des attributs positifs dont tout projet pourrait bénéficier. Pour en tirer le meilleur parti, utilisez les principes de chaque méthode pour façonner le processus de travail propre à votre entreprise et faire en sorte que les choses soient terminées avec efficacité.

Conclusion

Les sept principes du lean constituent un excellent plan d'action pour optimiser vos processus de travail. Si vous les suivez assidûment, vous disposerez de processus rationalisés, gages d'efficacité et de productivité.

En attendant, pourquoi ne pas s'inscrire à ClickUp et utiliser ses fonctionnalités utiles pour s'adapter à la méthodologie lean dès aujourd'hui ?