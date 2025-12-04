ClickUp vs. Monday: ¿qué herramienta de gestión de proyectos es la adecuada para ti?

Elegir una herramienta potente de gestión de proyectos significa asumir la responsabilidad de la decisión. Hay mucho en juego.

Una herramienta inadecuada no solo frustra a tu equipo, sino que contribuye a las pérdidas de miles de millones que se producen cada año debido a una mala ejecución de los proyectos. La herramienta adecuada, por el contrario, puede aumentar las posibilidades de que tu equipo alcance las metas a tiempo y se mantenga dentro del presupuesto.

Entre ClickUp y Monday, dos opciones muy populares, la verdadera pregunta es cuál se adapta mejor a las necesidades diarias de tu equipo.

Mientras que uno te ofrece una lista casi interminable de funciones avanzadas (pídelo y probablemente lo tenga), el otro es un poco más fácil de adoptar y manejar. Y mientras que uno te ahorra tiempo, el otro protege tu cordura.

Las ventajas y desventajas no siempre son evidentes (al menos a primera vista).

A continuación te ofrecemos un análisis detallado de ClickUp frente a monday.com, para que puedas decidir cuál se adapta mejor a tus necesidades.

ClickUp vs. Monday de un vistazo

Aquí tienes una panorámica rápida de las principales diferencias (y similitudes) entre ClickUp y Monday:

Aspect ClickUp monday.com Jerarquía de proyectos Jerarquía de proyectos profunda con múltiples niveles (Espacios → Carpetas → Listas → Tareas → Subtareas). Diseñado para flujos de trabajo complejos. Estructura más plana con anidamiento limitado de tareas. Más fácil de gestionar para flujos de trabajo sencillos, pero menos adecuado para estructuras de proyectos de múltiples niveles. Flexibilidad de personalización Altamente personalizable: vistas, estados, campos, flujos de trabajo, automatizaciones, ClickApps, permisos. Ideal para equipos que buscan un control minucioso. Personalización moderada: tableros, columnas, flujos de trabajo y automatizaciones intuitivos. Da prioridad a la simplicidad frente a una configuración avanzada. Experiencia del usuario y facilidad de adopción Cuenta con numerosas funciones, pero tiene una curva de aprendizaje más pronunciada. Diseñado para equipos dispuestos a invertir en la configuración para lograr una eficiencia a largo plazo. Muy intuitivo y fácil de usar para principiantes. A menudo elogiado por su interfaz de usuario limpia y su rápida incorporación. Vistas de proyectos Amplia selección (lista, Tablero, diagrama de Gantt, Cronograma, Calendario, tabla, Pizarra, mapa mental, etc.), con una navegación fluida entre las diferentes vistas. Tableros muy visuales (Kanban, Cronograma, diagrama de Gantt) con diseños pulidos y limpios. Menos tipos de vistas especializadas en comparación con ClickUp. Colaboración Documentos integrados, pizarras, chat dentro de las tareas, comentarios, comentarios asignados, revisiones, anotaciones en imágenes y documentos enlazados a las tareas. Reduce la necesidad de herramientas externas. Sección de comentarios y actualizaciones muy completa. Se basa más en las integraciones (Slack/Teams/Documentos de Google) para una colaboración más profunda. Automatizaciones Potente generador de automatizaciones con desencadenantes, condiciones, acciones y opciones basadas en IA. Tiene compatibilidad con flujos de trabajo simples y avanzados, así como con la automatización mediante lenguaje natural. Sólido generador de automatizaciones con recetas intuitivas. Ideal para la automatización de flujos de trabajo rutinarios; la lógica avanzada puede requerir una configuración más compleja. Funciones de IA Ofrece asistencia mediante IA para contenidos, resúmenes y sugerencias de flujo de trabajo. Todavía no incluye agentes autónomos ni IA profundamente contextual y sensible al entorno de trabajo. Ofrece asistencia mediante IA para contenidos, resúmenes y sugerencias de flujo de trabajo. Todavía no incluye agentes autónomos ni IA profundamente contextual y sensible al entorno de trabajo. Entorno de trabajo integrado Verdaderamente todo en uno: tareas, documentos, metas, paneles, pizarras, chat, base de conocimientos y automatización en una única plataforma. Se trata principalmente de un sistema operativo de trabajo centrado en tableros y tareas. Incluye documentos, formularios y paneles, pero estos están menos integrados en comparación con ClickUp. Escalabilidad para equipos complejos Destaca en configuraciones con varios equipos y entornos de trabajo, así como con grandes conjuntos de datos, gracias a su jerarquía, permisos y alto grado de personalización. Se adapta bien a equipos que buscan claridad y coherencia, pero las estructuras complejas con varios equipos pueden requerir más duplicación o soluciones alternativas. Integraciones Ofrece un sólido conjunto de integraciones, además de herramientas internas que reducen la dependencia de estas. Ecosistema de integración muy sólido; depende en gran medida de conexiones externas para la colaboración, chatear, la documentación y los flujos de trabajo avanzados. Elaboración de informes y paneles Paneles de control completos con tarjetas personalizadas, vistas de cartera, gestión de la carga de trabajo, dependencias y seguimiento del progreso. Paneles de control pulidos con elementos visuales claros; más sencillo que ClickUp, pero muy fácil de usar para ejecutivos y usuarios sin conocimientos técnicos. Experiencia móvil y multidispositivo La experiencia móvil está mejorando; potente, pero puede requerir cierta familiarización debido a la gran cantidad de funciones. Interfaz de usuario móvil muy limpia e intuitiva; ideal para actualizaciones rápidas y visibilidad sobre la marcha. Ideal para Equipos que necesitan una estructura sólida, coordinación entre departamentos, flujos de trabajo avanzados, documentos y conocimientos integrados, o un entorno de trabajo todo en uno. Ideal para marketing, producto, agencias, operaciones, ingeniería y organizaciones con gran volumen de proyectos. Equipos que buscan una herramienta limpia, sencilla y muy visual que sea fácil de adoptar. Ideal para equipos de ventas, RR. HH., equipos pequeños, gestión de eventos, equipos de atención al cliente y organizaciones que prefieren la simplicidad a una personalización excesiva.

¿Qué es ClickUp?

Gestiona todos tus documentos, proyectos, conversaciones y mucho más en una única plataforma integral con ClickUp

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo , un entorno digital unificado que reúne múltiples herramientas y flujos de trabajo en una única plataforma.

Esto significa que ClickUp no es solo una de las herramientas habituales de gestión de proyectos. También es tu plataforma de colaboración en documentos e incluso tu aplicación de comunicación para el equipo. Consolida todo, desde el seguimiento de tareas y la gestión del conocimiento hasta el establecimiento de metas y la automatización, en un único entorno de trabajo personalizable y basado en IA.

La filosofía central de ClickUp se basa en la flexibilidad de personalización, gracias a la cual cada entorno de trabajo se puede adaptar a flujos de trabajo específicos sin obligar a los equipos a seguir plantillas rígidas (por muy complejos o intrincados que sean tus flujos de trabajo).

📮 ClickUp Insight: El 16 % de los gerentes tiene dificultades para integrar las actualizaciones de múltiples herramientas en una vista coherente. Cuando las actualizaciones están dispersas, acabas dedicando más tiempo a recopilar información y menos tiempo a liderar. ¿El resultado? Cargas administrativas innecesarias, información perdida y falta de coordinación. Con el entorno de trabajo todo en uno de ClickUp, los responsables pueden centralizar tareas, documentos y actualizaciones, reduciendo el trabajo rutinario y sacando a la luz la información más importante, justo cuando se necesita. 💫 Resultados reales: Reúne a 200 profesionales en un único entorno de trabajo de ClickUp, utilizando plantillas personalizables y el control de tiempo para reducir los gastos generales y mejorar los plazos de entrega en múltiples ubicaciones.

Funciones de ClickUp

Lo que distingue a ClickUp de otras herramientas de gestión de proyectos es su versatilidad. Funciona igual de bien para emprendedores independientes que gestionan tareas sencillas como para equipos de corporaciones que se ocupan de proyectos complejos y con múltiples niveles. Se adapta perfectamente a medida que tu equipo y tus flujos de trabajo crecen.

Función n.º 1: Gestión de proyectos y tareas

Utiliza las tareas de ClickUp para organizar y priorizar mejor el trabajo de los proyectos

La solución de software de gestión de proyectos de ClickUp es la mejora definitiva para los equipos. Combina una visión general de alto nivel de los proyectos con un control minucioso de las tareas, para que puedas planificar y ejecutar cada fase del trabajo en un solo lugar.

Su sistema de gestión de tareas funciona en múltiples niveles jerárquicos que otras plataformas de gestión de proyectos no logran igualar. Con él, puedes crear un entorno de trabajo personalizado y dividirlo en espacios dedicados para diferentes equipos, cada uno con sus propias carpetas para distintos proyectos, listas para agrupar tareas similares y tareas individuales con sus subtareas anidadas.

¿Quieres dividir un proyecto grande en partes más manejables? Las tareas de ClickUp te permiten hacerlo, manteniendo el contexto intacto y conectado con el panorama general.

Esto es lo que puedes hacer con las funciones de gestión de tareas de ClickUp:

Añade varias personas asignadas y observadores : asigna tareas colaborativas a varios miembros del equipo a la vez, mientras mantienes informadas a las partes interesadas mediante notificaciones a los observadores

Campos personalizados y estados de tareas personalizados : añade Gestiona el trabajo con: añade Campos personalizados para realizar el seguimiento de datos específicos del proyecto, como presupuestos, información de clientes o especificaciones técnicas, directamente dentro de las tareas. Supervisa el progreso con estados de tareas personalizados como «Ideación», «En revisión», «Aprobado» y muchos más.

las dependencias de las tareas y define la ruta crítica : utiliza Establece: utiliza las dependencias de ClickUp para vincular tareas relacionadas en diferentes proyectos y establece hitos clave para estructurar la ejecución en el orden correcto.

Lleva un control del tiempo dedicado a cada tarea y proyecto por cada miembro del equipo: registra las horas directamente en las tareas con la función de cronómetro automático y la elaboración de informes avanzados

plantillas para la estandarización: utiliza Configura (o activa las existentes): utiliza plantillas de gestión de proyectos prediseñadas para implementar flujos de trabajo coherentes para sprints ágiles, proyectos de clientes u operaciones internas sin tener que empezar desde cero. Configura tareas periódicas para el trabajo rutinario que aparezcan automáticamente como tareas pendientes en los horarios especificados

Este control minucioso permite a los gestores de proyectos profundizar en los detalles de tareas específicas sin perder la visibilidad de todas las carteras de proyectos.

Gestiona fechas de inicio y fecha límite, personas asignadas, notificaciones y mucho más en una vista centralizada con tareas de ClickUp

En un plano general, ClickUp para equipos de gestión de proyectos te permite planificar, realizar un seguimiento y gestionar proyectos a gran escala, al tiempo que te permite visualizar su impacto en más de 15 vistas de ClickUp. Alterna entre diagramas de Gantt, tablas y tableros Kanban. Y elige entre más de 50 tarjetas de panel personalizables para obtener vistas en tiempo real del estado del proyecto, la capacidad del equipo y los obstáculos del proyecto.

También se incluyen funciones de gestión de proyectos ágil, como tableros Scrum, herramientas de planificación de sprints y gráficos de burndown. Puedes decir adiós a los silos y a los costes de costosos complementos, lo que permite a los equipos de desarrollo gestionar el backlog y realizar retrospectivas sin el desorden que supone tener que cambiar constantemente entre herramientas independientes.

💡 Consejo de experto: Utiliza ClickUp como la única fuente de información de tu equipo. Enlaza las tareas directamente a ClickUp Docs para proporcionar contexto, deja comentarios exactamente donde se está trabajando y añade notas a los adjuntos de las tareas (como imágenes y PDF) con actualizaciones precisas, de modo que todas las decisiones, revisiones y el contexto se mantengan en un solo lugar.

Función n.º 2: ClickUp Brain

Usa ClickUp Brain, tu IA sensible al contexto, para resumir hilos de tareas o notas, generar contenido, hacer una lluvia de ideas o plantear preguntas relacionadas con el entorno de trabajo

ClickUp Brain es el asistente de IA más contextual del mundo, que conecta tus tareas, documentos, personas y el conocimiento de la empresa en un único espacio de trabajo inteligente. Automatiza los flujos de trabajo, agiliza las actualizaciones y responde a las preguntas basándose en las conversaciones reales de tu equipo, el historial de proyectos y la documentación.

Así es como puedes optimizar la gestión de proyectos con Brain.

Con ClickUp Brain, puedes:

Obtén resúmenes instantáneos de los proyectos : Pregunta «¿Cuál es el estado del plan de marketing del tercer trimestre?» y obtén un resumen claro de las tareas, los documentos y las actualizaciones.

Redacta y perfecciona contenidos escritos : Crea descripciones de tareas, actualizaciones por correo electrónico, documentación de proyectos, informes de traspaso y notas internas en cuestión de segundos (adaptándolas al estilo de tu empresa).

Genera contenido a partir del contexto : Crea órdenes del día para reuniones o planes de proyecto que hagan referencia al trabajo real de tus documentos de ClickUp y bases de datos de proyectos

Automatiza las comunicaciones del equipo : configura respuestas inteligentes y agentes asistentes para responder a preguntas repetitivas como «¿Dónde está la hoja de ruta más reciente?» o «¿Quién se encarga de esta incidencia?», obteniendo respuestas en tiempo real desde tu entorno de trabajo

Asigna tareas de forma inteligente : obtén sugerencias basadas en IA sobre quién debería encargarse de una tarea en función de la carga de trabajo actual y la disponibilidad de los roles.

Plantillas de indicaciones predefinidas: Ahórrate el ir y venir de las indicaciones utilizando Ahórrate el ir y venir de las indicaciones utilizando plantillas de indicaciones de IA predefinidas, diseñadas para ofrecer resultados consistentes.

📍 Bonificación: Los usuarios de ClickUp Brain pueden elegir entre múltiples modelos de IA externos, incluidos los más recientes de GPT, Claude y Gemini, para diversas tareas de redacción, razonamiento y programación, ¡directamente desde su plataforma ClickUp! ¡Maximiza la eficiencia de tus proyectos con el modelo de IA que elijas en ClickUp! Utiliza varios modelos de lenguaje grande (LLM) desde una única interfaz dentro de ClickUp

Función n.º 3: Automatizaciones

Automatiza las tareas repetitivas seleccionando desencadenantes y acciones en sencillos menús desplegables con ClickUp

Las automatizaciones de ClickUp ayudan a eliminar las tareas manuales tediosas al permitirte crear flujos de trabajo basados en desencadenantes que gestionan acciones repetitivas, como asignar tareas, actualizar estados, publicar comentarios o mover elementos entre listas.

Puedes crear automatizaciones a través de una interfaz intuitiva con plantillas de automatización predefinidas y opciones personalizables que te ayudarán a familiarizarte con el sistema.

Y una vez que lo hagas, podrás:

Automatiza la asignación de tareas y las notificaciones: Por ejemplo, cuando una tarea pasa al estado «En revisión», asígnala automáticamente al revisor y avísale.

Optimiza las tareas periódicas: Crea reglas que generen informes semanales o revisiones mensuales con fechas y campos predefinidos

Gestiona las dependencias entre tareas: cuando una tarea finalice, actualiza las tareas enlazadas o muévelas a la siguiente fase

Conéctate con otras herramientas: envía actualizaciones a Slack, sincronízate con GitHub o actualiza automáticamente los registros de CRM en HubSpot

👀 ¿Sabías que...? Puedes usar ClickUp Brain para configurar automatizaciones. Solo tienes que escribir lo que quieras, como «Mover tareas a ‘Revisar’ cuando el estado cambie a ‘Listo’», y creará la regla de automatización por ti basándose en estas indicaciones en lenguaje natural.

Función n.º 4: Chat de ClickUp

Vincula proyectos a conversaciones y convierte mensajes en tareas con ClickUp Chat

ClickUp Chat es un sistema de mensajería integrado que te permite debatir sobre proyectos, compartir novedades y coordinarte con los miembros del equipo directamente dentro de los espacios, listas o carpetas de tu proyecto. El sistema de chat funciona en varios niveles: desde anuncios para toda la empresa hasta canales específicos para cada proyecto y mensajes directos privados.

Puedes debatir sobre un problema del proyecto en tiempo real, consultar tareas relacionadas, realizar el uso compartido de archivos de forma asíncrona y tomar decisiones sin perder el hilo de la conversación ni el contexto. Si es necesario, también puedes convertir cualquier mensaje en una tarea o extraer detalles a un documento a través del software de colaboración para la gestión de proyectos de ClickUp.

📮 ClickUp Insight: Alrededor del 41 % de los profesionales prefiere la mensajería instantánea para la comunicación en equipo. Aunque permite intercambios rápidos y eficientes, los mensajes suelen dispersarse por múltiples canales, hilos o mensajes directos, lo que dificulta recuperar la información más adelante. Con una solución integrada como ClickUp Chat, tus hilos de chat se correlacionan con proyectos y tareas específicos, lo que mantiene tus conversaciones en contexto y fácilmente accesibles.

Función n.º 5: Agentes de ClickUp AI

Utiliza los agentes de ClickUp AI para automatizar tareas, responder preguntas y ser más productivo

ClickUp incluye agentes de IA preconfigurados y personalizados diseñados para gestionar el trabajo diario de forma autónoma en todos los roles. Esto puede abarcar desde la simple tarea de publicar actualizaciones de proyectos en un canal de chat enlazado al final de cada día hasta el complejo proceso de varios pasos que supone revisar o clasificar una nueva solicitud de proyecto entrante en función de criterios de aceptación específicos.

Estos agentes son sensibles al contexto, lo que significa que obtienen su conocimiento de tu entorno de trabajo y lo utilizan para ayudarte a lograr lo que sea que estés intentando hacer.

Delega tus tareas rutinarias a los agentes de ClickUp AI

También puedes experimentar y crear agentes utilizando instrucciones en lenguaje natural y sin código. Algunas ideas incluyen agentes para:

Gestores de proyectos → Resumir las actualizaciones o los cambios de estado de las tareas y los hilos de chat

Ingenieros → Redactar historias de usuario, generar casos de prueba

Operaciones → Crea informes o planes de acción a partir de las notas de las reuniones

RR. HH. → Responder a las preguntas de los empleados sobre las políticas de la empresa basándose en el contexto del entorno de trabajo

Precios de ClickUp

👀 ¿Sabías que...? Más de la mitad (54 %) de los profesionales de la gestión de proyectos carecen de herramientas de colaboración eficaces. Y lo que es peor: el 36 % dedica entre 4 horas y un día completo al mes a recopilar manualmente las actualizaciones de los proyectos. Eso supone hasta 100 horas al año por persona, desperdiciadas en tareas repetitivas.

¿Qué es Monday?

Monday es una herramienta visual de gestión de proyectos que te ayuda a organizar el trabajo mediante tableros codificados por colores, columnas personalizables y automatizaciones básicas. Te permite crear flujos de trabajo flexibles para gestionar tareas, realizar el seguimiento de los cronogramas, ejecutar proyectos y colaborar con tu equipo sin agobiarte.

Monday se centra en una interfaz fácil de usar que los equipos pueden adoptar rápidamente sin necesidad de un largo proceso de incorporación. Su diseño visual permite que cualquiera, desde los directivos hasta los empleados de primera línea, pueda realizar el seguimiento del estado de los proyectos de un vistazo.

Funciones de Monday

Monday.com, como herramienta de software de gestión de proyectos, se centra en crear flujos de trabajo personalizables que parecen sencillos a simple vista, pero que se adaptan a medida que tu trabajo crece. Está diseñado para ayudarte a planificar, realizar el seguimiento y gestionar equipos y el trabajo sin necesidad de una supervisión constante.

Echemos un vistazo más de cerca a las funciones de gestión del trabajo de Monday:

Función n.º 1: Automatizaciones

El sistema de automatización de Monday utiliza un sencillo formato de rellenar los espacios en blanco en el que los usuarios eligen desencadenantes y acciones de menús desplegables. También ofrece recetas de automatización predefinidas para casos de uso habituales, como traspasos de tareas, alertas de fecha límite y cambios de estado, lo que ayuda a los equipos a ponerse en marcha rápidamente.

🧠 Dato curioso: Aunque Monday te permite configurar automatizaciones de varios pasos (varias acciones por regla), los usuarios suelen señalar que carece de una compatibilidad sólida para lógicas de ramificación complejas (como AND/OR/IF-ELSE en múltiples condiciones), lo que hace que los flujos de trabajo con muchas condiciones sean más difíciles o engorrosos. Para automatizaciones muy complejas, con múltiples aplicaciones y muchas condiciones, es posible que necesites soluciones alternativas o herramientas externas.

Función n.º 2: Panel y elaboración de informes

Monday ofrece paneles personalizables que recopilan datos de varios tableros para generar gráficos, tablas, calendarios e indicadores de progreso. Esto te ofrece una vista consolidada de tu trabajo en múltiples proyectos.

Sus visualizaciones codificadas por colores ayudan al seguimiento del estado de los proyectos, el estado de las tareas y los cronogramas, lo que facilita la identificación de los cuellos de botella.

🎥 Bonus: ¡Mira este vídeo para aprender a crear un panel de control de gestión de proyectos para tu equipo!

Función n.º 3: Tableros visuales y vistas

El sistema de tableros de Monday constituye el principio organizativo fundamental de la plataforma. Cada tablero funciona como una hoja de cálculo mejorada con columnas personalizables, pero presenta la información a través de una interfaz visualmente atractiva con la que la mayoría de los usuarios se sienten inmediatamente familiarizados.

Puedes alternar entre las vistas Kanban, Calendario, Cronograma (estilo Gantt), Carga de trabajo y Tabla para realizar el seguimiento de los cronogramas, los indicadores de estado, los archivos adjuntos y las tareas asignadas.

📚 Más información: Cómo crear un diagrama de Gantt en Monday.com

Precios de Monday

Plan Free Forever

Básico: 12 $ al mes por usuario

Estándar: 14 $ al mes por usuario

Pro: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

📚 Más información: Las mejores alternativas y competidores de Monday.com

ClickUp vs. Monday: comparación de funciones

Tanto ClickUp como Monday.com se han convertido en herramientas de gestión del trabajo completas que permiten a los equipos planificar proyectos, realizar el seguimiento de los hitos y colaborar en los flujos de trabajo mediante una serie de funciones intuitivas.

ClickUp es el entorno de trabajo de IA convergente todo en uno con el que el 41 % de los equipos ha sustituido tres o más herramientas. Monday, por su parte, se centra en la gestión de proyectos, haciéndola sencilla e intuitiva.

Analicemos en qué se diferencian (ClickUp y Monday.com) en cuanto a sus funciones principales.

Función n.º 1: IA

La IA contextual de ClickUp Brain conecta tus tareas, documentos, actualizaciones y el conocimiento del equipo. Puedes pedirle que te ayude con funciones básicas en todas las funciones, como resumir documentos o generar listas de tareas a partir de planes de proyecto. Sin embargo, también puede realizar tareas complejas con la misma eficacia. Genera y perfecciona contenido de productos, historias de usuario, material de campaña y mucho más. Los campos de IA asignan tareas automáticamente, establecen prioridades y actualizan el progreso de las tareas por ti. Brain incluso correlaciona relaciones de conocimiento entre diversos activos de tu entorno de trabajo de ClickUp y las aplicaciones conectadas. Además, ¡te da acceso a múltiples modelos de IA por el precio de uno!

Monday IA aporta una ayuda útil a tus tableros, documentos y actualizaciones. Es compatible con funciones cotidianas en todos los roles, como resumir actualizaciones largas o redactar contenido escrito dentro de las tareas. Puede ayudar con tareas rutinarias, como sugerir automatizaciones o mejorar el texto. Donde se diferencia es en la profundidad: sus capacidades se centran más en el soporte a nivel superficial que en el razonamiento totalmente contextual o consciente del entorno de trabajo. Para flujos de trabajo más avanzados o procesos de varios pasos, seguirás dependiendo de la configuración manual o de integraciones externas.

🏆 Ganador: ClickUp AI se lleva la palma por sus casos de uso profundamente integrados. La herramienta ha recibido críticas muy positivas de los usuarios por ahorrar tiempo y reducir el esfuerzo manual.

Función n.º 2: Colaboración en equipo

ClickUp ofrece una opción de chat integrada, lo que permite a los equipos mantener conversaciones relacionadas con las tareas directamente dentro del entorno de trabajo. Con ClickUp Chat, puedes etiquetar a miembros en los mensajes, compartir archivos, asignar mensajes como tareas pendientes y dejar comentarios visuales directamente en imágenes y documentos. También dispones de ClickUp Clips, una herramienta de grabación de pantalla integrada para capturar y compartir tutoriales con tu equipo.

Monday, por su parte, permite la colaboración en equipo a través de comentarios, menciones, intercambio de archivos y actualizaciones de estado integradas en cada tarea. Puedes etiquetar a compañeros de equipo y adjuntar archivos relevantes para mantener el contexto dentro de tu tarea. Sin embargo, para conversaciones en tiempo real o actualizaciones por correo electrónico, tendrás que recurrir a integraciones externas como Slack o Gmail, lo que significa que tu comunicación seguirá estando aislada en lugar de tener lugar directamente donde se realiza el trabajo.

🏆 Ganador: ClickUp se lleva la palma por ofrecer más funciones de colaboración, control de notificaciones y chat integrado tanto para la colaboración en tiempo real como asíncrona.

Función n.º 3: Integraciones

ClickUp admite más de 1000 integraciones con herramientas como Slack, Google Drive, Zoom, Figma, GitHub y HubSpot. Puedes utilizarlas para conectar tus aplicaciones externas directamente a tu entorno de trabajo e incluso crear automatizaciones que respondan a eventos en diferentes plataformas, como actualizar una tarea cuando se produce un cambio en tu CRM.

Monday también ofrece integraciones con más de 200 aplicaciones, entre las que se incluyen Zoom, Outlook, Jira y Slack. Sin embargo, el uso de las integraciones está limitado por el plan. Los equipos con mayores necesidades de automatización pueden encontrar estos límites restrictivos.

🏆 Ganador: ClickUp se lleva la palma por sus exhaustivas capacidades de integración y su mayor accesibilidad.

Función n.º 4: Plantillas y vistas

ClickUp ofrece más de 1000 plantillas personalizables para diversos flujos de trabajo, incluyendo hojas de ruta de productos, incorporación de clientes, planificación ágil de sprints y calendarios de contenido. También te ofrece más de 15 opciones de visualización, entre las que se incluyen Lista, Tablero, Gantt, Calendario, Carga de trabajo y Cronograma. Además, cuenta con los mapas mentales de ClickUp, que te permiten hacer lluvias de ideas de forma visual y organizar tus ideas en tiempo real.

Monday, por su parte, ofrece plantillas fáciles de usar y rápidas de implementar para una amplia gama de casos de uso. Pero en lo que respecta a la visualización del trabajo, Monday se ciñe a lo básico: vistas Kanban, Cronograma, Gantt, Calendario, Tabla y Vista Carga de trabajo. Muchas de ellas solo están disponibles en los planes Pro y Enterprise, y funciones como los tableros privados también están restringidas a los planes de gama alta.

🏆 Ganador: ¡Depende de tus necesidades! ClickUp es ideal para equipos que necesitan plantillas con varios niveles y diversas opciones de vista, como los mapas mentales. Sin embargo, elige Monday si lo único que necesitas es una visualización sencilla de los datos.

Función n.º 5: Experiencia del usuario y personalización

ClickUp ofrece una personalización muy detallada. Puedes adaptar cada aspecto de tu entorno de trabajo, desde los campos personalizados y las vistas hasta los paneles, los permisos basados en roles y las subtareas anidadas. Aunque es flexible, este nivel de control conlleva una curva de aprendizaje pronunciada, especialmente para los nuevos usuarios.

Monday, por su parte, se centra en la simplicidad. La interfaz es tan intuitiva que la mayoría de los usuarios pueden navegar y configurar las cosas sin necesidad de recurrir a documentos de ayuda o tutoriales. Ofrece opciones de personalización, como modificar columnas, configurar diseños de tableros y ajustar flujos de trabajo. Sin embargo, los cambios avanzados requieren soluciones alternativas o pasar a planes de nivel superior.

🏆 Ganador: ClickUp por su alto nivel de personalización, y Monday por su experiencia de usuario sencilla e intuitiva con una curva de aprendizaje plana.

ClickUp vs. Monday en Reddit

Para zanjar el debate, lo llevamos a Reddit. Aunque no hay hilos específicos que comparen las herramientas en profundidad, aquí tienes algunas opiniones de los usuarios sobre ambas herramientas.

Uno de los usuarios de Reddit que se cambió de Monday consideró que la función de chat integrada de ClickUp era extremadamente útil para evitar distracciones.

ClickUp cuenta con la integración con Gmail/correo electrónico que te permite crear o añadir elementos a una tarea sin tener que parar y cambiar de ventana (o hacer una pausa para anotar cosas). He descubierto que esta función supone una mejora enorme respecto a lo que hacía con Monday.com. Soy muy sensible a las interrupciones y las distracciones, así que cuanto más pueda mantener el flujo, mejor.

ClickUp cuenta con la integración con Gmail/correo electrónico que te permite crear o añadir elementos a una tarea sin tener que parar y cambiar de ventana (o hacer una pausa para anotar cosas). He descubierto que esta función supone una mejora enorme respecto a lo que hacía con Monday.com. Soy muy sensible a las interrupciones y las distracciones, así que cuanto más pueda mantener el flujo, mejor.

Otro usuario que se cambió consideró que la amplia variedad de vistas de ClickUp era una ventaja frente a Monday.

Nos pasamos a ClickUp en abril y es, sin duda, la mejor herramienta; además, a nuestro equipo de 29 usuarios también le encanta usarla. Te permite crear listas como proyectos o listas para personas (o ambas cosas), y puedes elegir cómo quieres ver esa información (calendario, diagrama de Gantt, lista, tabla o todo lo anterior).

Nos pasamos a ClickUp en abril y es, sin duda, la mejor herramienta; además, a nuestro equipo de 29 usuarios también le encanta usarla. Te permite crear listas como proyectos o listas para personas (o ambas cosas), y puedes elegir cómo quieres ver esa información (Calendario, diagrama de Gantt, lista, tabla o todo lo anterior).

Aunque Monday recibió algunas reseñas positivas, un aspecto negativo común que encontramos en muchas reseñas fue su acceso restringido. Según un usuario,

Parece que ahora todas las funciones básicas están ocultas tras un muro de pago. Tenemos el plan PRO, que es básicamente su plan más alto antes de llegar al «Enterprise», y aún así no podemos restringir el acceso a elementos específicos de un tablero, ni disponemos de cosas tan sencillas como «Proyectos» y «Portfolios». Uno pensaría que con un plan PRO lo tendrías todo.

Parece que ahora todas las funciones básicas están ocultas tras un muro de pago. Tenemos el plan PRO, que es básicamente su plan más alto antes de llegar al «enterprise», y aún así no podemos restringir el acceso a elementos específicos de un tablero, ni disponemos de cosas tan sencillas como «Proyectos» y «Portfolios». Uno pensaría que con un plan PRO lo tendrías todo.

🧠 Dato curioso: Desde que se pasaron a ClickUp, los equipos han informado de que: Más de 3 horas de ahorro semanal ( 60,2 % de los clientes

Ahorro de dinero (54,7 % de los clientes)

Mayor eficiencia (96,7 % de los clientes)

Mejor colaboración (87,9 % de los clientes)

¿Qué herramienta de gestión de proyectos es la mejor?

¡Ya tenemos el veredicto y hay un ganador! ¡Es ClickUp! 👑

Aunque Monday es elegante e intuitivo, solo es ideal para equipos pequeños que gestionan flujos de trabajo de simples a moderadamente complejos. Sí, la configuración es bastante rápida e incluso ofrece cierto nivel de personalización.

Pero cuando tu trabajo crece, tus herramientas deben dar más de sí. ClickUp, como sistema operativo todo en uno para la gestión del trabajo, te simplifica todo. Puedes gestionar el trabajo, comunicarte con tu equipo, realizar el seguimiento del progreso y automatizar la mayoría de tus flujos de trabajo manuales con una sola herramienta.

Con ClickUp gestionando todo en segundo plano, podrás centrarte de verdad en hacer tu trabajo.

Regístrate hoy mismo en el plan Free de ClickUp y transforma la forma de trabajar de tu equipo.