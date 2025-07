Reseña de monday.com con pros y contras

Todos dependemos de herramientas, ya sean notas adhesivas, hojas de cálculo o simples apps, para mantenernos organizados. Pero esas herramientas simplemente no pueden seguir el ritmo de los flujos de trabajo complejos, los plazos ajustados y la coordinación de equipos. Aquí es donde el software de gestión de proyectos se vuelve indispensable, transformando la forma en que las empresas planifican, ejecutan y supervisan proyectos a gran escala.

Entre los principales competidores se encuentra monday.com, famoso por su flexibilidad a la hora de gestionar diversos flujos de trabajo y proyectos. Pero incluso el mejor software de gestión de proyectos tiene limitaciones.

Si eres un líder empresarial o un gestor de proyectos y estás pensando en utilizar monday.com o sus alternativas, esta reseña sobre monday.com te ayudará a tomar una decisión. Lee sobre los puntos fuertes y los inconvenientes de Monday y descubre por qué podrías considerar herramientas de gestión de proyectos más potentes, como ClickUp.

⏰Resumen de 60 segundos Aquí tienes un resumen de monday.com y sus alternativas: monday. com es una solución de gestión de proyectos flexible y visualmente atractiva con tableros personalizables y varias opciones de vista

Ofrece potentes capacidades de automatización a través de una interfaz sin código, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo

Sus paneles y funciones de elaboración de informes permiten supervisar eficazmente el progreso del equipo y la utilización de los recursos

Sus integraciones con aplicaciones populares de terceros, como Slack y Google Drive, optimizan los flujos de trabajo

Los planes de precios varían desde el plan gratuito hasta el plan Enterprise, con diferentes funciones y costes

Las ventajas incluyen la facilidad de uso, las potentes visualizaciones y las múltiples integraciones, pero puede carecer de estructura para algunos usuarios

ClickUp es una alternativa más completa, que ofrece un enfoque de «app, aplicación» con IA avanzada (ClickUp Brain) y una amplia personalización de la automatización

Con funciones como chat integrado, colaboración sólida en documentos y un intervalo más amplio de integraciones, ClickUp va más allá de la gestión de proyectos para gestionar toda tu vida laboral en una sola herramienta

Panorámica de monday.com como herramienta de gestión de proyectos

monday. com destaca entre los muchos programas gratuitos de gestión de proyectos basados en la nube disponibles por su diseño intuitivo y su interfaz fácil de usar. Está organizado en entornos de trabajo, equipos, tableros y subelementos. A medida que visualizas las tareas como filas en la vista Tabla de Monday, puedes personalizar las columnas correspondientes para realizar un seguimiento de los datos de las tareas, incluidas las actualizaciones de estado, los cronogramas y las etiquetas.

La plataforma ofrece gestión básica de tareas con 15 tipos de vistas, incluyendo gráficos Gantt, tableros Kanban, calendarios, mapas e instantáneas. Estas vistas permiten a los equipos supervisar el progreso desde múltiples perspectivas con actualizaciones en tiempo real. Las tareas están codificadas por colores para facilitar su identificación, lo que simplifica el seguimiento del progreso de un vistazo.

Las columnas de cada vista se pueden personalizar. Puedes añadir detalles como presupuestos, cronogramas u otra información relevante. Puedes compartir tableros con usuarios que no sean de monday.com a través de un enlace de acceso de invitado de solo lectura. Esto mantiene informados a todos los interesados sin necesidad de cuentas separadas.

monday. com también incluye una amplia biblioteca de tutoriales. Ayuda tanto a los usuarios principiantes como a los experimentados a sacar el máximo partido a las funciones de la plataforma. La plataforma ofrece diversas herramientas de visualización de datos, lo que permite a los usuarios personalizar los entornos de trabajo según sus necesidades específicas. Echemos un vistazo a las funciones de monday. com y veamos cómo pueden ayudarle.

🧠Dato curioso: Henry Gantt inventó el ampliamente utilizado diagrama de Gantt entre 1910 y 1950. Se creó para gestionar proyectos de construcción naval durante la Primera Guerra Mundial y, desde entonces, se ha convertido en un elemento básico en la gestión de proyectos.

Automatiza tareas y procesos

monday. com ofrece una solución sin código, que permite a los usuarios automatizar tareas y procesos sin esfuerzo y sin necesidad de experiencia en programación. Los usuarios pueden crear flujos de trabajo de automatización personalizados utilizando comandos «cuando-entonces» o seleccionar entre varias plantillas de automatización predefinidas para satisfacer sus necesidades.

El asistente de flujo de trabajo IA de Monday aumenta la productividad realizando diversas tareas, como enviar notificaciones, actualizar estados, crear nuevos elementos y asignar miembros del equipo, cuando se cumplen las condiciones especificadas.

Supervisa el progreso de tu equipo

los paneles de monday.com te permiten ver todos los proyectos en un solo diseño. Con más de 30 widgets y aplicaciones disponibles, puedes supervisar eficazmente el progreso de los proyectos, realizar un seguimiento de los presupuestos y estimar la carga de trabajo del equipo.

Puedes seleccionar y organizar grupos de diferentes tableros en un solo panel, centralizando todos los datos en una única ubicación y utilizando widgets para acceder a todas las herramientas y la información necesarias de un solo vistazo.

Realiza un seguimiento y gestiona el tiempo de forma eficiente

monday. com ofrece sólidas funciones de control de tiempo que te permiten ver los intervalos de tiempo y el progreso de cada tarea con solo hacer clic en una celda específica de control de tiempo. Puedes editar todas las entradas del registro de control de tiempo, lo que garantiza la precisión de los registros.

Además, la plataforma es compatible con el bloqueo de tiempo. Mejora la productividad dividiendo tu día en bloques de tiempo manejables, concéntrate en una tarea a la vez y mantén un flujo de trabajo estructurado durante todo el día.

Optimiza el uso de los recursos

Organiza las tareas en grupos y asígnalas fácilmente a miembros individuales del equipo o a equipos completos. La columna «Personas» te permite asignar tareas a individuos, equipos completos o subequipos. También puedes añadir duraciones estimadas y prioridades a las tareas para gestionar mejor la carga de trabajo en monday.com.

La vista Carga de trabajo permite a los gestores de proyectos supervisar la carga de trabajo de los miembros del equipo en tiempo real. Las burbujas azules indican la carga de trabajo y las rojas señalan una posible sobrecarga.

Integra con otras apps de terceros

monday. com se integra con herramientas populares como Slack, Google Drive, Microsoft Teams y Salesforce. Permite la automatización a través de apps como Zapier, cuenta con funciones de sincronización bidireccional con herramientas como Google Calendar y proporciona actualizaciones en tiempo real a través de plataformas de comunicación.

Con una API abierta, los usuarios pueden crear integraciones personalizadas para flujos de trabajo más adaptados, lo que garantiza una colaboración fluida y una mayor eficiencia en múltiples plataformas.

💡Consejo profesional: Utiliza la integración de ClickUp Monday para comprobar si hay nuevos pulsos los lunes y crear automáticamente las tareas correspondientes en ClickUp.

precios de monday.com

Free

Plan básico: 12 $ al mes por asiento

Plan estándar: 14 $/asiento al mes

Plan Pro: 24 $ al mes por asiento

Plan Enterprise: Precios personalizados

Ventajas de monday.com

👀 ¿Sabías que... monday. com fue fundada en 2012 por Roy Mann, Eran Kampf y Eran Zinman, inicialmente bajo el nombre de Dapulse. La empresa cambió su nombre a monday. com en 2017.

monday. com es para empresas que necesitan estructura sin sacrificar la creatividad. Ya sea que estés haciendo malabares con los plazos, gestionando la colaboración entre equipos o realizando el seguimiento de los recursos, ofrece un conjunto de herramientas de gestión del trabajo para que el trabajo sea menos caótico.

He utilizado Monday en dos empresas diferentes y me encanta. Claro que hay momentos en los que echo en falta algunas cosas, pero creo que eso pasaría con cualquier sistema. Lo que más me gusta de Monday es que «cualquiera» puede configurar «cualquier» flujo de trabajo en él.

Pero, ¿qué es exactamente lo que lo hace tan popular? Aquí tienes algunas ventajas de usar monday.com.

Interfaz fácil de usar con un diseño estéticamente atractivo

La capacidad de personalizar la visualización de proyectos y tareas utilizando varias vistas, colores y opciones de estilo

Amplias integraciones para automatizar procesos y conectar múltiples apps o transferir datos entre ellas sin complicaciones

Excelentes recursos de ayuda y tutoriales para los usuarios

La capacidad de sincronizar tareas con tu calendario y estar al tanto de los plazos

Me gusta que monday.com esté tan orientado a la comunidad. Con el mercado de aplicaciones y el acceso a la API, se pueden realizar muchos trabajos personalizados en tu cuenta de monday.com. Muy flexible.

Contras de monday. com

Aunque ofrece un amplio intervalo de funciones, las reseñas de monday.com en línea explican en qué aspectos se queda corto:

Opciones limitadas de cumplimiento de la HIPAA para necesidades a pequeña escala

Las funciones adicionales de automatización suelen tener un coste adicional

Se podrían mejorar las fórmulas para clasificar y filtrar mejor los datos en diferentes vistas

Las conversaciones por chat, los clips de vídeo y los wikis están separados de tus proyectos

He utilizado Monday en mi anterior organización. No me gustó, las cosas más básicas eran difíciles de hacer sin tener que recurrir a un montón de trucos.

Otra queja frecuente es la flexibilidad limitada de la plataforma en cuanto a la elaboración de informes avanzados y la automatización.

Mi mayor obstáculo ha sido la elaboración de informes. Es difícil generar informes para realizar un seguimiento a nivel micro. No todas las vistas de informes permiten el nivel de detalle que espero para cosas como el control de tiempo o la agrupación.

Un usuario de Reddit añade

la app móvil de monday.com, aunque ha mejorado desde su lanzamiento inicial, sigue careciendo de flexibilidad.

Alternativa a monday. com

Aunque Monday.com es una herramienta sólida, muchos equipos buscan una solución más completa, como ClickUp para la gestión de proyectos.

Como aplicación que lo tiene todo para el trabajo, ClickUp reúne la gestión de tareas, la automatización del flujo de trabajo, los documentos, las wikis y el chat en equipo en un solo lugar, mientras que sus herramientas integradas con IA trabajan más para que tú puedas trabajar de forma más inteligente.

Con el plan Unlimited de ClickUp, los equipos obtienen tareas, paneles y campos personalizados ilimitados, lo que lo convierte en una opción potente y rentable para los equipos ágiles.

No recuerdo los detalles exactos, pero pasé bastante tiempo analizando ambos y llegué a la conclusión de que Monday tenía mucho estilo pero poco contenido. ClickUp me ha impresionado mucho.

Comparemos monday.com y ClickUp de un vistazo:

Función ClickUp monday. com Interfaz de usuario Flexible y altamente personalizable Intuitivo y visualmente atractivo Vistas y diseños Múltiples vistas, incluyendo listas, tablas, tableros Kanban, calendarios, diagramas de Gantt, pizarras, mapas mentales y mucho más más de 15 vistas, incluyendo Gantt, Kanban y calendario Automatización Automatización más avanzada, flujos de trabajo de varios pasos y automatizaciones basadas en IA Automatización sin código, pero las funciones avanzadas son de pago Gestión de tareas Mantén las tareas y el trabajo asíncrono conectados con el chat, las llamadas de audio y las videollamadas integrados Las conversaciones y las tareas existen por separado, lo que requiere herramientas externas para la colaboración en tiempo real Funciones de IA Asistente de IA integrado (ClickUp Brain) por 7 $/usuario/mes en cualquier plan de pago; versión de prueba gratuita disponible IA para la automatización de tareas y la generación de contenido; actualmente en fase beta para usuarios Pro y Enterprise Sprints Gestión de sprints y elaboración de informes integrados Sin gestión de sprints integrada Colaboración Documentos con edición en tiempo real, comentarios asignados para la rendición de cuentas, pizarras para la lluvia de ideas y chat conectado (a internet) Comentarios, @menciones, tableros compartidos. No hay comentarios asignados para la rendición de cuentas Integraciones más de 1000 integraciones de apps nativas; se integra con más a través de Zapier más de 200 integraciones de apps nativas; se integra con otras a través de Zapier Almacenamiento El plan Free tiene un límite de 100 MB El plan Free ofrece 500 MB de espacio de almacenamiento de archivos App móvil Optimizado para dispositivos móviles Algunos usuarios señalan una flexibilidad limitada Precios Generoso plan Free con todas las funciones Ilimitado: 7 $/usuario Business: 12 $/usuario Enterprise: Personalizado ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 7 $ por miembro/entorno de trabajo Plan gratuito limitado con funciones básicas: Básico: 12 $/asiento, Estándar: 14 $/asiento, Pro: 24 $/asiento, Enterprise: Personalizado Ideal para Equipos que buscan una plataforma de gestión del trabajo todo en uno con automatización avanzada e IA Equipos que necesitan una herramienta de gestión de proyectos visualmente intuitiva con una buena automatización

Ahora echemos un vistazo más de cerca a ClickUp frente a monday.com.

Gestión de metas y tareas

Divida las tareas complejas para completar correctamente los proyectos con las tareas de ClickUp

Para empezar, ClickUp ofrece una gestión avanzada de tareas con funciones como subtareas, listas de control, seguimiento del tiempo y gráficos de Gantt disponibles en todos los planes, incluido el plan gratuito. Puedes crear tareas desde varios lugares, como desde tu chat o en pizarras, integrándolas perfectamente en tu flujo de trabajo.

monday. com ofrece una creación y asignación de tareas intuitiva, pero requiere planes de nivel superior para funciones como diagramas de Gantt y control de tiempo.

No recuerdo los detalles exactos, pero pasé bastante tiempo analizando ambos y llegué a la conclusión de que Monday tenía mucho estilo pero poco contenido. ClickUp me ha impresionado mucho.

En ClickUp, puedes organizar fácilmente las tareas utilizando listas y tableros personalizables, ordenándolas por prioridad o estado. Las tareas complejas se dividen en subtareas y listas de control para mayor claridad. Establece prioridades y dependencias entre las tareas para garantizar que todo se haga en el orden correcto. Asignar tareas a varios miembros del equipo ayuda a crear un sentido de responsabilidad compartida.

También puedes comunicar información importante en las tareas a través de comentarios y menciones. Además, ClickUp ofrece una gran visibilidad con búsquedas, filtros, un flujo de actividades y notificaciones para que estés al tanto de las tareas y los plazos.

En comparación con monday.com, ClickUp destaca por ser más que una simple herramienta de gestión de tareas: es una plataforma integral de productividad. Su capacidad para crear tareas tanto privadas como colaborativas aumenta su versatilidad.

Las Metas de ClickUp ofrecen un enfoque integral para la gestión de proyectos, ayudando a los equipos a establecer metas claras y viables, y a realizar un seguimiento preciso de las mismas.

Crea y gestiona metas viables para tu equipo con ClickUp

Establece objetivos de alto nivel alineados con tu visión utilizando marcos como OKR, sprints o tarjetas de puntuación. Puedes dividir las metas en objetivos específicos y medibles, como tareas, hitos numéricos o resultados verdaderos/falsos. ClickUp también ofrece un seguimiento del progreso en tiempo real con barras de progreso dinámicas para supervisar visualmente el logro de los objetivos.

Mientras que ClickUp ofrece una función completa, Monday.com utiliza un sencillo widget para las metas. También ofrece plantillas detalladas para establecer todo tipo de metas, pero es una alternativa mucho más básica que el seguimiento detallado, la oferta de OKR y la personalización profunda de ClickUp.

Como ejemplo sencillo, para utilizar el widget Meta en monday.com es necesario añadir una columna Números al tablero y rellenarla con las métricas clave. El seguimiento de valores no numéricos es un reto, a diferencia de ClickUp, donde se dispone de cuatro tipos de objetivos: Número, Verdadero/Falso, Moneda y Tarea.

Colaboración y gestión de documentos

Los documentos de ClickUp te permiten crear documentos versátiles y wikis con páginas anidadas, plantillas y opciones de estilo para diversas necesidades, desde hojas de ruta hasta bases de conocimientos. A diferencia de Workdocs de monday.com, que funciona como una app de toma de notas colaborativa y aún no te permite organizar el conocimiento de la empresa en un wiki, los documentos de ClickUp se pueden utilizar para crear tu base de conocimientos centralizada o fuente única de información.

Almacena todo el conocimiento del equipo en un espacio central colaborativo con ClickUp Docs

Automatizaciones

Aunque Monday.com ofrece un generador de automatización personalizado, se centra principalmente en escenarios de automatización sencillos. Los usuarios pueden crear automatizaciones seleccionando desencadenantes y acciones predefinidos, pero es posible que la plataforma no sea compatible con el mismo nivel de complejidad y personalización que ClickUp.

Además, las automatizaciones en monday.com son de pago en los planes superiores, mientras que ClickUp ofrece un creador de automatizaciones personalizado disponible en todos los planes, incluido el plan gratuito.

Crea automatizaciones en lenguaje natural en ClickUp utilizando IA

Bonus: ¡ClickUp también te permite crear automatizaciones en lenguaje natural utilizando la asistencia de IA de ClickUp Brain!

Capacidades de IA

Tanto ClickUp como monday.com ofrecen funciones de IA para resumir tareas y crear elementos de acción, pero ClickUp va más allá con ClickUp Brain. Proporciona respuestas instantáneas basadas en el contexto de todo lo que hay dentro y conectado a ClickUp, analiza los datos para predecir problemas y ofrece información en tiempo real sobre tus proyectos.

Los potentes agentes de IA de ClickUp pueden ayudarte a prever riesgos y adaptarte a los cambios, crear tareas automáticamente a partir de tus hilos de chat, vincularlas a proyectos, redactar informes de standup por ti, crear flujos de trabajo automatizados e incluso generar contenido para múltiples casos de uso, desde PRD hasta campañas de marketing.

Resume las actualizaciones de los proyectos y escribe informes personales con ClickUp Brain

Además, la búsqueda conectada de ClickUp encuentra rápidamente lo que necesitas en apps conectadas, como Google Drive, GitHub, Salesforce, Figma, Dropbox, Confluence, Box y muchas más.

📮ClickUp Insight: ¿Tristeza de lunes? Resulta que el lunes destaca como el eslabón débil de la productividad semanal (sin doble sentido), ya que el 35 % de los trabajadores lo identifican como su día menos productivo. Este bajón se puede atribuir al tiempo y la energía que se dedican a buscar actualizaciones y prioridades semanales los lunes por la mañana. Una app para todo el trabajo, como ClickUp, puede ayudarte. Por instancia, ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, puede «ponerte al día» de todas las actualizaciones y prioridades críticas en segundos. Además, todo lo que necesitas para trabajar, incluidas las apps integradas, se puede buscar con la búsqueda conectada de ClickUp. Con la gestión del conocimiento de ClickUp, crear un punto de referencia compartido para tu organización es muy fácil. 💁

Plantillas

Otro punto fuerte de ClickUp es su amplia gama de plantillas personalizables para la gestión de proyectos, que abarcan todo, desde el desarrollo de software hasta las campañas de marketing digital. Estas plantillas incluyen tareas, estados y flujos de trabajo predefinidos, lo que ayuda a los equipos a ponerse en marcha rápidamente.

La plantilla de gestión de proyectos de ClickUp, por ejemplo, proporciona un marco estructurado para tu flujo de trabajo, guiando a tu equipo desde el inicio del proyecto hasta su finalización.

Descargar esta plantilla Ahorra tiempo reutilizando el marco existente con la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

Las funciones clave incluyen:

Estados predefinidos: La plantilla incluye funciones como «Abierto», «En curso» y «Bloqueado», lo que garantiza una estructura clara para el seguimiento del progreso de las tareas

Vistas: Con opciones como tableros Kanban, vistas de lista, calendarios y mucho más, las vistas de ClickUp te permiten visualizar los datos de los proyectos de forma eficaz, lo que facilita la toma de decisiones informadas

Campos personalizados: Crea campos únicos para adaptar tu entorno de trabajo, captura información esencial para obtener una visión más profunda y Crea campos únicos para adaptar tu entorno de trabajo, captura información esencial para obtener una visión más profunda y una mejor ejecución de los proyectos

📮ClickUp Insight: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de tu equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de hacer malabarismos con las plataformas, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudieras eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une tus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, documentos, pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto conectado, buscable y gestionable

Verdadera convergencia entre tus tareas y conversaciones

El trabajo actual no funciona. Nuestros proyectos, conocimientos y comunicación están dispersos en herramientas desconectadas que nos ralentizan. ClickUp soluciona esto combinando tus proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Como parte de la plataforma de gestión del trabajo ClickUp, ClickUp Chat te permite gestionar las actualizaciones de tu equipo directamente desde las tareas.

A diferencia de monday.com, que separa el chat de la gestión de tareas, ClickUp Chat combina a la perfección las conversaciones con el trabajo. Permite a los usuarios convertir los mensajes directamente en tareas, asignarlas en el acto y realizar un seguimiento de su progreso (todo dentro de la misma ventana de chat).

Las discusiones siguen siendo procesables, ya que los hilos se pueden enlazar a tareas específicas, lo que garantiza que las decisiones importantes no se pierdan en interminables cambios de contexto. Con llamadas de voz y vídeo integradas, creación de tareas con IA y chat móvil, ClickUp elimina los cambios de contexto, lo que mantiene a los equipos centrados y alineados.

Facilita conversaciones instantáneas relacionadas con proyectos utilizando el chat de ClickUp

La bandeja de entrada de ClickUp consolida todas las comunicaciones del proyecto, lo que garantiza que los mensajes y las actualizaciones importantes sean fácilmente accesibles, lo que promueve la claridad y la eficiencia en las interacciones del equipo. En comparación, Monday.com utiliza notificaciones para resaltar las actualizaciones, que pueden quedar fácilmente ocultas entre otras alertas

Guarda todas las comunicaciones relacionadas con los proyectos en una sola fuente con la bandeja de entrada de ClickUp

ClickUp ofrece más de 1000 integraciones, mientras que monday.com solo ofrece 200, lo que convierte a ClickUp en la herramienta ideal para integrarse a la perfección en tu ecosistema.

Las integraciones de ClickUp se conectan con plataformas populares como Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom y Microsoft Teams. Estas integraciones permiten a los equipos centralizar los flujos de trabajo, minimizar los cambios de contexto y eliminar los silos de datos.

Integra todas las herramientas de tu ecosistema de proyectos con las integraciones de ClickUp

¿Aún no estás seguro de cuál es la mejor opción para tu equipo?

Esto es lo que uno de nuestros usuarios, Winser Espinal, opina sobre ClickUp después de probar otros programas de gestión de proyectos:

Me encanta ClickUp, es como Monday o Asana, pero mejor. No es broma, no soy ningún experto en llevar un seguimiento de las mil cosas que tengo pendientes sin una app, así que ver un cambio notable en mi rendimiento me ha puesto de buen humor.

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mes por usuario

Business : 12 $ al mes por usuario

Enterprise : Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 7 $ al mes por miembro y entorno de trabajo

ClickUp: el único software de gestión de proyectos que necesitarás jamás

La eficacia de cualquier equipo depende en gran medida de las plataformas de gestión de proyectos que utilice. Mientras que monday.com ofrece una interfaz elegante y fácil de usar, ClickUp ofrece una flexibilidad e integración que monday.com no alcanza.

A diferencia de Monday.com, que puede requerir otras herramientas de gestión de proyectos para cubrir las funciones que le faltan, centraliza todas las interacciones del proyecto en una única plataforma, lo que elimina la confusión que suele surgir al utilizar varias herramientas.

🧠Dato curioso: ¡El 40,9 % de los clientes que utilizan ClickUp han eliminado tres o más herramientas de su conjunto tecnológico desde que se cambiaron!

Ya sea que estés gestionando tareas, colaborando en documentos, automatizando flujos de trabajo o comunicándote con tu equipo, ClickUp tiene todas las funciones que necesitas para gestionar proyectos complejos y mantener la productividad de tu equipo.

