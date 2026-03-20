Plantillas de correo electrónico de Figma gratuitas para equipos de marketing y diseño

Las plantillas de correo electrónico de Figma son archivos de diseño prediseñados con diseños, componentes y estilos para crear campañas de correo electrónico.

Son ideales para cualquier tipo de plantilla de correo electrónico, desde secuencias de bienvenida y anuncios de promoción hasta boletines semanales y correos transaccionales, como confirmaciones de pedidos.

¿Lo mejor de todo? El diseño modular te permite mezclar y combinar secciones para adaptarlas a las necesidades de cada campaña sin tener que empezar desde cero. En resumen, son geniales.

Este artículo te explica qué hace que una plantilla de correo electrónico de Figma sea sólida, junto con algunas buenas recomendaciones. También aprenderás cómo las plantillas gratuitas de ClickUp pueden salvar la brecha de gestión de proyectos entre tus archivos de Figma y una campaña lanzada sin que cunda el caos.

¿Qué son las plantillas de correo electrónico de Figma?

Una buena plantilla de correo electrónico de Figma debería proporcionarte una base sólida para la interfaz de usuario de tu correo electrónico, con componentes adaptables que se vean bien en cualquier dispositivo.

Esto es lo que debes buscar en una plantilla de correo electrónico de Figma de calidad: ✨

Diseños adaptativos: Asegúrate de que los componentes se adapten a diferentes tamaños de pantalla, desde ordenadores de escritorio hasta dispositivos móviles ( Asegúrate de que los componentes se adapten a diferentes tamaños de pantalla, desde ordenadores de escritorio hasta dispositivos móviles ( el 46,56 % de las aperturas de correo electrónico se producen en dispositivos Apple), utilizando un diseño basado en restricciones.

Diseño automático: utiliza plantillas con un espaciado flexible que se ajusta automáticamente al añadir o eliminar contenido, lo que te ahorra tener que realizar ajustes manuales.

Variantes de componentes: busca estados predefinidos para botones, encabezados y llamadas a la acción (CTA) para mantener la coherencia con menos esfuerzo

Sistema tipográfico: La plantilla debe utilizar estilos de texto coherentes que combinen con fuentes aptas para correo electrónico, como Arial, Georgia o Helvetica.

Variables de color: Encuentra plantillas con colores de marca fáciles de actualizar que aplican los cambios a todos los elementos a la vez

Plantillas de diseño de correo electrónico gratuitas para flujos de trabajo de Figma

Basándome en los archivos de la comunidad de Figma que me has facilitado, he creado una sección para cada plantilla siguiendo el formato que me has solicitado.

1. Plantillas de correo electrónico gratuitas de Designmodo

vía Figma

El paquete Plantillas de correo electrónico gratuitas de Designmodo ofrece una forma optimizada de crear correos electrónicos profesionales sin tener que empezar desde cero. Estas plantillas se han diseñado teniendo en cuenta una amplia gama de casos de uso, desde necesidades de marketing hasta transaccionales, lo que garantiza que tu marca mantenga la coherencia en todos los puntos de contacto con el cliente. Tanto si vas a anunciar el lanzamiento de un producto como si vas a enviar una actualización semanal, estos diseños te ofrecen una base impecable.

🌟 Por qué te va a gustar:

Fácil de usar para desarrolladores: Diseñado específicamente para ser compatible con los marcos de correo electrónico y las herramientas de exportación más populares

Basado en componentes: utiliza el diseño automático y los componentes de Figma, lo que facilita cambiar imágenes y modificar colores al instante

Estética moderna: cuenta con una tipografía limpia y amplios espacios en blanco para garantizar la legibilidad en cualquier dispositivo

🧠 Dato curioso: En 1976, la reina Isabel II se convirtió en la primera jefa de Estado en enviar un correo electrónico. Utilizó ARPANET (el precursor de Internet) durante una visita al Royal Signals and Radar Establishment. Su nombre de usuario era el regio HME2 (Su Majestad, Isabel II).

2. Plantilla de correo electrónico para diseñadores y startups

vía Figma

La plantilla para diseñadores y startups está pensada para quienes quieren destacar. Alejándose de los «aburridos» correos electrónicos corporativos, esta plantilla utiliza elementos que rompen con la cuadrícula y llamadas a la acción llamativas para captar la atención. Es especialmente eficaz para portafolios o anuncios de productos tecnológicos en los que el atractivo visual es una prioridad.

🌟 Por qué te va a gustar:

Narrativa visual: optimizada para imágenes de alta calidad y composiciones tipográficas creativas

Listo para startups: Incluye secciones específicas para presentaciones del «Equipo», «Hitos del producto» y «Funciones destacadas».

Facilidad de uso: Cuenta con una función de arrastrar y soltar para que puedas apilar secciones como si fueran bloques de construcción

3. Plantillas de correo electrónico 2025: escritorio y móvil

vía Figma

Con la mirada puesta en el futuro de la comunicación, el paquete Email Templates 2025 se centra en la accesibilidad y en las interacciones móviles de vanguardia. Estas plantillas están diseñadas para adaptarse a las funciones de los clientes de correo electrónico modernos, ofreciendo un aspecto sofisticado que transmite calidad y actualidad. Da prioridad a la navegación «adaptada al pulgar» y a los diseños de alto contraste.

🌟 Por qué te va a gustar:

Optimizado para el modo oscuro: Diseñado especialmente para lucir espectacular tanto en el tema claro como en el oscuro.

Diseño «mobile-first»: da prioridad a la experiencia móvil, garantizando que los botones y enlaces sean fáciles de pulsar en pantallas más pequeñas

Elementos interactivos: Diseñadas teniendo en cuenta los «estados al pasar el cursor» y los componentes interactivos para los clientes que tienen compatibilidad con ellos.

📮ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la generación de conceptos. Pero, ¿qué pasa después con estas ideas brillantes? Aquí es donde necesitas una pizarra digital basada en IA, como ClickUp Whiteboards, para convertir al instante las ideas de las sesiones de brainstorming en tareas. Y si no consigues explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes con IA que cree una imagen basada en tus indicaciones. ¡Es la aplicación todoterreno para el trabajo que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido! Usa ClickUp Brain para crear maquetas, diagramas y mucho más en las pizarras de ClickUp

4. Plantillas de correo electrónico para boletines informativos

vía Figma

Las plantillas de correo electrónico para boletines informativos están diseñadas para curadores y escritores. Si tu meta es compartir información, artículos o resúmenes semanales, esta plantilla ofrece la jerarquía perfecta. Equilibra las secciones con mucho texto con imágenes destacadas, lo que garantiza que tus lectores no se sientan abrumados por el contenido.

🌟 Por qué te gustará:

Jerarquía clara: utiliza títulos de distintos tamaños y separadores de contenido para organizar la información de forma lógica

Diseños fáciles de leer: Incluye secciones de «Enlaces rápidos» y «Selección destacada» para los lectores que prefieren leer por encima.

Tipografía limpia: Centrada en la legibilidad para garantizar que los boletines informativos largos sean agradables a la vista

5. 10 plantillas de correo electrónico gratuitas

vía Figma

Este paquete de 10 plantillas es la «navaja suiza» del diseño de correos electrónicos. Ofrece una gran variedad de estilos, lo que significa que puedes encontrar una plantilla para casi cualquier ocasión, ya sea un correo de «bienvenida», una notificación de «contraseña olvidada» o un anuncio de «rebajas de temporada». Es un recurso excelente para crear rápidamente una biblioteca completa de correos electrónicos.

🌟 Por qué te va a gustar:

Variedad: Abarca múltiples categorías, incluyendo comercio electrónico, SaaS y marca personal

Capas estructuradas: Las capas de Figma, meticulosamente organizadas, facilitan a los principiantes la navegación por el archivo

Listas para usar: Cada una de las 10 plantillas es una página completa, no solo un fragmento, lo que te ofrece un diseño completo de principio a fin.

⚡️ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para la entrega de proyectos que facilitan transiciones eficientes

Limitaciones del uso de plantillas de Figma para correos electrónicos

Tu bonito diseño de correo electrónico de Figma está atrapado. Es una imagen de un correo electrónico, no uno real, y se encuentra aislado, desconectado de tu plan de campaña, el texto y el proceso de aprobación.

Parece una simple desconexión, pero acaba provocando traspasos manuales, comentarios perdidos en interminables hilos de conversación y falta de visibilidad sobre el estado de la campaña. Se trata del clásico desorden laboral —la fragmentación del trabajo entre múltiples herramientas desconectadas que no se comunican entre sí— y te está costando tiempo y creando oportunidades para que se produzcan errores.

La cuestión es que Figma no se diseñó para gestionar todo el flujo de trabajo de las campañas de correo electrónico. Estas son las carencias con las que te encontrarás:

Sin exportación a HTML: Tus diseños de Figma deben codificarse manualmente o procesarse con una herramienta de terceros para convertirse en un correo electrónico HTML funcional, lo que añade pasos adicionales y aumenta la posibilidad de cometer errores.

Sin seguimiento de campañas: una vez que un diseño sale de Figma, pierdes toda visibilidad sobre él. No hay forma de establecer una conexión entre el archivo de diseño y las tasas de apertura, los clics u otras métricas de rendimiento.

Cuellos de botella en la aprobación: Dejar comentarios en Figma es ideal para recibir feedback visual, pero no hay conexión con un flujo de trabajo de aprobación formal con plazos y asignaciones a las partes interesadas.

Lagunas en el control de versiones: gestionar diferentes versiones de un correo electrónico para pruebas A/B o múltiples campañas se complica rápidamente sin una capa de gestión de proyectos que lo mantenga todo organizado gestionar diferentes versiones de un correo electrónico para pruebas A/B o múltiples campañas se complica rápidamente sin una capa de gestión de proyectos que lo mantenga todo organizado

Un traspaso de proyectos complicado: tus desarrolladores y especialistas en marketing por correo electrónico necesitan algo más que un simple archivo de diseño. Necesitan especificaciones, el texto definitivo y los plazos, todo en un solo lugar, para evitar confusiones. : tus desarrolladores y especialistas en marketing por correo electrónico necesitan algo más que un simple archivo de diseño. Necesitan especificaciones, el texto definitivo y los plazos, todo en un solo lugar, para evitar confusiones.

Por ejemplo, las pruebas A/B son una de las formas más rápidas de que las versiones y los resultados se vuelvan difíciles de seguir sin una capa de flujo de trabajo dedicada.

Plantillas gratuitas de ClickUp para la gestión del correo electrónico

Cuando el flujo de trabajo del correo electrónico es un caos de diferentes aplicaciones y pasos manuales, acabas perdiendo tiempo en tareas administrativas en lugar de crear campañas excelentes.

Es aquí donde entra en juego una plataforma de gestión del flujo de trabajo. Conecta tu fase de diseño con el resto del ciclo de vida de la producción de correos electrónicos, proporcionándote una única fuente de información fiable de principio a fin.

Gestiona la parte operativa de tus campañas de correo electrónico —desde el plan hasta la revisión del rendimiento— con las plantillas de flujo de trabajo de ClickUp que complementan tus diseños de Figma.

Adjunta archivos de Figma directamente a las tareas, realiza el seguimiento de las revisiones de diseño y coordina el esfuerzo del equipo sin cambiar de herramienta gracias a las plantillas de ClickUp. Además, puedes generar el texto inicial del correo electrónico, resumir los comentarios de la campaña y automatizar tareas repetitivas con ClickUp Brain, el asistente de IA integrado.

Aquí tienes 9 plantillas gratuitas para gestionar todas las fases de la creación de tus correos electrónicos. 🛠️

1. Plantilla de correo electrónico de marketing de ClickUp™

Consigue una plantilla gratuita La plantilla de correo electrónico de marketing de ClickUp te ayuda a crear correos electrónicos atractivos y personalizados que captan la atención y aumentan la interacción.

Planificar una campaña de marketing por correo electrónico multicanal en una hoja de cálculo es la receta perfecta para incumplir plazos y olvidar tareas. Esta plantilla de correo electrónico de marketing de ClickUp™ ofrece un marco estructurado para ejecutar campañas desde la concepción hasta el envío, garantizando que nada se pase por alto. Es perfecta para equipos de marketing que gestionan varias campañas de correo electrónico a la vez.

🌟 Por qué te gustará:

Seguimiento de las fases de la campaña: Avanza las campañas a través de secciones organizadas para la planificación, el diseño, la redacción, la revisión y el envío

Campos personalizados de ClickUp : Realiza un seguimiento del tipo de correo electrónico, el segmento de público y el estado de la campaña de un solo vistazo Realiza un seguimiento del tipo de correo electrónico, el segmento de público y el estado de la campaña de un solo vistazo

Vista de cronograma de ClickUp: Planifica campañas de forma visual para establecer plazos realistas y gestionar la capacidad del equipo

Integración con ClickUp Brain: Genera variaciones del asunto y borradores iniciales directamente dentro de las tareas de tu campaña ( Genera variaciones del asunto y borradores iniciales directamente dentro de las tareas de tu campaña ( el 92 % de los usuarios diarios de IA afirman que aumenta su productividad).

🎥 Descubre cómo crear contenido a gran escala utilizando la IA en ClickUp.

2. Plantilla de correo electrónico publicitario de ClickUp™

Consigue una plantilla gratuita Mantén a tus clientes informados sobre tus productos y servicios con la plantilla de correo electrónico publicitario de ClickUp.

Cuando hay una venta flash en marcha, no hay margen para el error. La plantilla de correo electrónico publicitario garantiza que tus códigos de descuento, fechas de caducidad y texto publicitario estén perfectamente sincronizados.

Está diseñado específicamente para equipos de comercio electrónico que necesitan sincronizar los diseños de Figma con el inventario real y las fechas de lanzamiento, convirtiendo el caos de promoción en una ciencia de la conversión.

🌟 Por qué te va a gustar:

Calendario de promoción: Planifica eventos de ventas, lanzamientos de productos y campañas de temporada en un calendario compartido

Campos de seguimiento de ofertas: utiliza los campos personalizados para almacenar códigos de descuento, fechas de caducidad y detalles de las promociones

Compatibilidad con archivos adjuntos de Figma: vincula tus archivos de diseño de plantillas de correo electrónico de Figma directamente a las tareas para consultarlos fácilmente durante las revisiones

Notas de conversión: Documenta los datos de rendimiento de cada tarea para mejorar futuras promociones

3. Plantilla de campaña de marketing por correo electrónico de ClickUp™

Consigue una plantilla gratuita Gestiona tu estrategia de correo electrónico con la plantilla de campaña de marketing por correo electrónico de ClickUp

Llevar a cabo una secuencia compleja de correos electrónicos requiere un enfoque de gestión de tareas, dividiendo cada correo en partes más pequeñas y manejables.

Esta plantilla de campaña de marketing por correo electrónico te ayuda a dominar los flujos de varios correos electrónicos al tratar cada mensaje como un subproyecto específico. Tanto si estás creando una serie de bienvenida de 7 días como una estrategia de fidelización a largo plazo, este marco garantiza que tu narrativa sea coherente y que cada llamada a la acción se revise dos veces antes de llegar a la bandeja de entrada.

🌟 Por qué te gustará:

Subtareas de ClickUp para cada componente: Desglosa los asuntos, el texto de vista previa, el cuerpo del mensaje y las llamadas a la acción en elementos separados de la lista de control Desglosa los asuntos, el texto de vista previa, el cuerpo del mensaje y las llamadas a la acción en elementos separados de la lista de control

Dependencias de tareas de ClickUp : Vincula las tareas para que el redactor reciba una notificación cuando se apruebe el diseño, evitando así los cuellos de botella Vincula las tareas para que el redactor reciba una notificación cuando se apruebe el diseño, evitando así los cuellos de botella

Seguimiento de plazos: Establece Establece fechas límite reales en ClickUp para cada fase y evita las prisas de última hora

Seguimiento de secuencias: gestiona campañas con varios correos electrónicos con una visibilidad clara de lo que se ha enviado y lo que viene a continuación

🌼 ¿Sabías que... Bill Clinton afirmó en una famosa ocasión que solo había enviado dos correos electrónicos durante toda su presidencia? Pero eso no es cierto. ¡Hay un montón de ellos!

4. Automatización de correo electrónico con la plantilla de ClickUp™

Consigue una plantilla gratuita Consigue una lista de control detallada para un proceso fluido de automatización de correos electrónicos con la plantilla «Automatización de correos electrónicos con ClickUp».

Las tareas repetitivas relacionadas con el correo electrónico, como enviar un boletín semanal o un informe mensual, generan una importante carga de trabajo administrativo manual. Esta plantilla de automatización de correo electrónico con ClickUp de ClickUp™ te ayuda a configurar flujos de trabajo automatizados para esas tareas periódicas, lo que libera a tu equipo para que se centre en tareas más estratégicas.

Aunque algunas campañas pueden necesitar un toque personal, esta está diseñada para equipos con flujos de trabajo de correo electrónico predecibles y de gran volumen.

🌟 Por qué te gustará:

Automatizaciones de ClickUp: Asigna tareas automáticamente, cambia estados o notifica a las partes interesadas cuando se alcance un hito de la campaña.

Tareas periódicas de ClickUp : Genera tareas de producción constantes para tu boletín con una periodicidad semanal o mensual Genera tareas de producción constantes para tu boletín con una periodicidad semanal o mensual

Desencadenantes de integración: Conéctate con tu proveedor de servicios de correo electrónico para activar acciones de ClickUp basadas en eventos externos

👉🏽 ¿Por qué no externalizar algunas de esas actualizaciones manuales a un agente? Aquí tienes tres superagentes de ClickUp que pueden ayudarte:

5. Plantilla de pizarra para boletines informativos de ClickUp™

Consigue una plantilla gratuita Comparte novedades sin problemas con la plantilla de pizarra para boletines informativos de ClickUp

A veces, una lista de tareas lineal no es la mejor forma de empezar a planear un proyecto creativo como un boletín informativo.

Para quienes prefieren el pensamiento visual, la plantilla de pizarra para boletines ofrece un lienzo infinito en el que arrastrar, soltar y conectar los pilares de contenido. Sirve como el mapa perfecto para la gestión de proyectos de diseño entre un boceto de Figma y un calendario editorial definitivo, lo que te permite visualizar el «estilo» de tu boletín antes incluso de asignarle una fecha límite.

🌟 Por qué te gustará:

Notas adhesivas de ClickUp Pizarra para la generación de ideas: Captura ideas de temas, enfoques de contenido y titulares en un formato visual y libre.

Convertir en tareas: Transforma tus mejores ideas de la Pizarra directamente en tareas prácticas en tu lista de proyectos con un solo clic

Incrustaciones de prototipos de Figma: añade enlaces a prototipos de Figma en tiempo real a tu Pizarra para tener una referencia visual durante las sesiones de planificación

Colaboración en tiempo real: Haz una lluvia de ideas con tu equipo y observa cómo se mueven los cursores de todos en tiempo real, sin importar dónde se encuentren.

6. Plantilla de revisión de diseño de ClickUp™

Consigue una plantilla gratuita Crea un espacio colaborativo para organizar todas las fases del diseño con la plantilla de revisión de diseño de ClickUp

Perseguir comentarios y aprobaciones por correo electrónico o Slack es ineficaz y da lugar a comentarios perdidos y a un control de versiones confuso.

La plantilla de revisión de diseño acaba con el «bucle vicioso de los comentarios» al proporcionar una fase transparente para todas las partes interesadas. Al centralizar las críticas, te aseguras de que cada iteración de tu diseño de Figma sea revisada, sujeta a seguimiento y aprobada sin el dolor de cabeza que supone el ir y venir de los comentarios.

🌟 Por qué te gustará:

Fases de revisión estructuradas: utiliza un flujo de trabajo específico de ClickUp Approvals para que los diseños pasen por la revisión inicial, las revisiones y la aprobación final.

Hilos de comentarios de ClickUp: Vincula los comentarios directamente a las tareas de diseño para que todos los comentarios estén en un solo lugar y enlazados a la versión correcta.

Campos personalizados para aprobaciones: Realiza el seguimiento del estado de las aprobaciones, comprueba quién aún tiene que revisar el contenido y cuenta las rondas de revisión.

7. Plantilla de diseño gráfico de ClickUp™

Consigue una plantilla gratuita Anticípate a todas las solicitudes de diseño con múltiples listas predefinidas en esta plantilla de diseño gráfico de ClickUp

Cuando las solicitudes de diseño llegan de todas partes, resulta difícil priorizar y gestionar las cargas de trabajo.

Esta plantilla de diseño gráfico actúa como una compuerta, estandarizando la forma en que recibes y ejecutas los encabezados de correo electrónico, los iconos y las imágenes destacadas. Ayuda a los responsables de diseño a centrarse primero en los recursos de mayor impacto, asegurando que el equipo no se vea desbordado por pequeñas solicitudes mientras se avecina una campaña importante.

🌟 Por qué te va a gustar:

Formularios de ClickUp para la recepción de solicitudes: Estandariza las solicitudes de diseño entrantes con un formulario que recopila todas las especificaciones necesarias, los plazos y Estandariza las solicitudes de diseño entrantes con un formulario que recopila todas las especificaciones necesarias, los plazos y las directrices de marca

Prioridades de ClickUp : Utiliza los campos de prioridad para marcar las solicitudes urgentes, de modo que tus diseñadores puedan centrarse primero en el trabajo más importante. Utiliza los campos de prioridad para marcar las solicitudes urgentes, de modo que tus diseñadores puedan centrarse primero en el trabajo más importante.

Archivos adjuntos de ClickUp: Almacena los resultados finales directamente en la tarea para facilitar la entrega y mantener un registro claro del trabajo completado

Seguimiento de plazos: Establece y realiza un seguimiento de las fechas límite para garantizar que todos los activos se entreguen a tiempo

8. Plantilla de guía de estilo de ClickUp™

Consigue una plantilla gratis Utiliza la plantilla para crear directrices de estilo específicas para cada proyecto y evitar confusiones y errores

Una imagen de marca inconsistente —como un radio de botón incorrecto o un código hexadecimal «más o menos adecuado»— puede hacer que un correo electrónico profesional parezca una estafa. Utiliza la plantilla de guía de estilo para crear el «manual de normas» de tu marca. Se trata de un documento vivo que recoge las directrices sobre tipografía, estilo de las llamadas a la acción y uso del logotipo, lo que garantiza que cada correo electrónico refleje la identidad de tu marca.

🌟 Por qué te gustará:

Integración con ClickUp Docs : crea una guía de estilo en la que se puedan realizar búsquedas y que se pueda compartir, y que esté disponible junto a tus proyectos y tareas. : crea una guía de estilo en la que se puedan realizar búsquedas y que se pueda compartir, y que esté disponible junto a tus proyectos y tareas.

Historial de versiones de ClickUp: Realiza un seguimiento de las actualizaciones de tus directrices a lo largo del tiempo y restaura versiones anteriores si es necesario.

Enlaces compartibles de ClickUp: Otorga a colaboradores externos o agencias acceso seguro y de solo vista a tu guía de estilo

Incrustaciones: Incluye incrustaciones de Figma en tiempo real, muestras de color y muestras de fuentes directamente en tu documentación

⚡️ Archivo de plantillas: 10 plantillas de guía de estilo para potenciar tu marca

9. Plantilla de identidad de marca de ClickUp™

Consigue una plantilla gratuita Simplifica el proceso de creación de una identidad de marca sólida con la plantilla de identidad de marca de ClickUp

Cuando los recursos de marca están dispersos en múltiples carpetas y unidades de almacenamiento, los equipos pierden tiempo buscando los archivos correctos y, a menudo, acaban utilizando versiones obsoletas.

Esta plantilla de identidad de marca de ClickUp™ centraliza todos tus activos y directrices de identidad de marca en un único espacio organizado de ClickUp. Desde la documentación sobre el tono de voz y el estilo hasta los paquetes de iconos y los logotipos, este espacio garantiza que todos los miembros del equipo —desde el director de marketing interno hasta un colaborador externo— trabajen con la misma información.

🌟 Por qué te va a gustar:

Organización de la biblioteca de recursos: utiliza tareas para almacenar logotipos, iconos y elementos de marca con convenciones de nomenclatura claras y archivos adjuntos

Documentación sobre la voz de marca: Crea un documento de ClickUp para definir el tono de voz de tu marca, las directrices de comunicación y lo que se debe y no se debe hacer en los textos de los correos electrónicos.

Directrices de uso del logotipo: Documenta las normas de espacio, las variaciones de color y los usos prohibidos para garantizar la coherencia.

Visibilidad interfuncional: comparte el espacio con los equipos de marketing, diseño y contenido para que todos estén en sintonía

📖 Más información: Cómo elegir un software de gestión de proyectos para tu equipo

¿Tu flujo de trabajo de diseño no funciona? ¡Cambia a ClickUp!

El diseño es solo el principio de la historia. La forma en que esa historia llegue a tu público depende totalmente de tu infraestructura.

Las plantillas de correo electrónico de Figma son herramientas increíbles para la narración visual, pero incluso el mejor diseño puede verse perjudicado por un flujo de trabajo fragmentado.

Al combinar tus archivos de diseño con las plantillas de flujo de trabajo de ClickUp, creas un proceso fluido que fluye de forma natural desde la ideación hasta la ejecución. Esta integración garantiza que los objetivos, los recursos y los cronogramas de tu campaña estén siempre sincronizados. Eleva tu nivel de producción dejando atrás las actualizaciones manuales y pasando a un ecosistema de automatización y conexión.

¡Empieza hoy mismo gratis con ClickUp y compruébalo por ti mismo!

Preguntas frecuentes sobre las plantillas de correo electrónico de Figma

Sí. Adjunta enlaces a archivos de Figma directamente a las tareas de ClickUp o incrusta prototipos en tiempo real en ClickUp Docs para gestionar todo el flujo de trabajo relacionado con tus diseños en un solo lugar.

Un kit de interfaz de usuario para correo electrónico de Figma proporciona componentes de diseño visual, como botones, encabezados y diseños, para que los utilices dentro de Figma. Una plantilla de flujo de trabajo de correo electrónico, como las de ClickUp, gestiona el proceso operativo del diseño, incluyendo la asignación de tareas, las aprobaciones, los plazos y el seguimiento de las campañas.

Realiza un seguimiento de las métricas clave de tus campañas de correo electrónico creando informes personalizados con los paneles de ClickUp. Adjunta informes de rendimiento de tu proveedor de servicios de correo electrónico a las tareas completadas de la campaña. Resumir los resultados y obtener sugerencias de optimización para futuras campañas con ClickUp Brain.