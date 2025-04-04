50 ideas creativas para boletines informativos que atraerán a tu público

Ya lo has visto antes: esas ventanas emergentes que te animan a suscribirte a un boletín informativo, prometiéndote contenido exclusivo, acceso anticipado o un descuento tentador. Piensas: «¿Por qué no?», e introduces tu correo electrónico.

Avancemos unas semanas y ¿qué ha sido de ese boletín informativo que antes era tan emocionante? Enterrado bajo una pila de correos electrónicos electrónicos sin abrir, esperando su inevitable destino: el temido clic en Cancelar suscripción .

Entonces, ¿cómo te aseguras de que tu boletín informativo no corra la misma suerte?

Un buen boletín informativo es mucho más que pulsar «Enviar» en un correo electrónico lleno de novedades. Se trata de crear contenido que cautive, genere confianza y haga que tu público espere con interés la próxima edición.

En esta entrada del blog, compartimos una guía completa para crear un boletín informativo, que incluye 50 ideas que atraen y motivan constantemente.

⏰ Resumen de 60 segundos Elige un tipo de boletín informativo que se ajuste a tus metas: información, novedades, historias, selecciones, comunidad o equipo de ventas.

Hay seis tipos de boletines informativos a tener en cuenta: información y conocimientos sobre el sector, novedades sobre productos y empresas, historias y lecciones personales, recopilaciones y resúmenes, creación de comunidades, equipo de ventas y promociones.

Diseña boletines informativos eficaces con contenido fácil de leer, una jerarquía visual clara, optimización para dispositivos móviles y llamadas a la acción personalizadas, mientras realizas pruebas y ajustes continuos para mejorar la participación.

Crea un hábito creativo para redactar boletines informativos capturando las ideas a medida que surgen, desarrollando un flujo de trabajo estructurado, colaborando de manera eficiente, aprovechando las herramientas de IA y realizando un seguimiento continuo del rendimiento para ajustar y mejorar con el tiempo.

ClickUp ayuda a optimizar la recopilación de ideas, la organización de tareas, el seguimiento del rendimiento, la creación de contenido y mucho más, lo que permite crear boletines informativos atractivos y coherentes mejorados con el apoyo de la inteligencia artificial.

Tipos de boletines informativos a tener en cuenta

¿Qué quieres conseguir con tu boletín informativo? Tener un objetivo claro en mente que se ajuste a tus principales metas empresariales es esencial para estructurar eficazmente tu contenido en torno a él.

Echemos un vistazo a algunos tipos de boletines informativos populares.

📌 Selecciones y resúmenes

¿Quién dice que los boletines informativos siempre tienen que tratar sobre nuevas ideas? Ya hay muchísima información disponible, y puedes crear un boletín informativo recopilando el contenido más valioso sobre un tema determinado en un único correo electrónico semanal.

Esto es especialmente adecuado para temas muy saturados, como el SEO o la IA generativa, en los que la gente busca acceder rápidamente a la información más útil.

💬 Historias personales y lecciones aprendidas

Esta es una forma excelente para que los emprendedores independientes y las marcas en espacios creativos establezcan una conexión con su público.

Céntrate en contenido auténtico y sin filtros, como lecciones aprendidas, momentos emotivos, actualizaciones diarias, consejos de productividad que te funcionan, etc. Recuerda utilizar un lenguaje sencillo y sincero para que resulte más fácil identificarse con él.

Si quieres mantener a tu público objetivo entusiasmado con lo que estás creando, tu boletín informativo puede compartir actualizaciones de productos, contenido entre bastidores, novedades sobre la financiación, cuentas atrás para el lanzamiento, información sobre acceso anticipado, etc.

💲 Ventas y promociones

¡Los boletines informativos pueden aportar un valor añadido significativo a tu ciclo de ventas! La clave es asegurarte de que no solo vendes a tu público, sino que también le proporcionas información valiosa que le ayude a tomar mejores decisiones, incluso si no compra tu producto. Hay varias plantillas de campañas de goteo que puedes consultar para inspirarte.

👥 Creación de comunidad

Si quieres unir a tu público como una familia, considera tu boletín informativo como el espacio que los une. Comparte las perspectivas de los usuarios, incluyendo preguntas y respuestas, organiza retos semanales divertidos o programa reuniones virtuales.

📊 Conocimientos y experiencia en el sector

Este es un formato ideal si quieres posicionarte como experto. Puedes analizar las tendencias del sector, ofrecer perspectivas basadas en tus años de experiencia o profundizar en temas sobre los que tienes conocimientos específicos.

📮ClickUp Insight: Mientras que el 60 % de los trabajadores responden a los mensajes instantáneos en menos de 10 minutos, el 15 % tarda más de 2 horas en responder. Esta combinación de respuestas rápidas y respuestas tardías puede crear brechas de comunicación y ralentizar la colaboración. Con ClickUp, todos tus mensajes, tareas y actualizaciones están en un solo lugar, lo que garantiza que ninguna conversación quede pendiente y que todos estén sincronizados, sin importar lo rápido o lento que respondan.

50 ideas interesantes para el contenido de boletines informativos

Selecciones y recopilaciones

1. Promociones en blogs

¿Quieres aumentar el alcance de tu blog? Utiliza tu boletín informativo para promocionar tus últimos artículos. Tanto si realizas el uso compartido de una sola publicación como si se trata de una recopilación seleccionada, esta estrategia mantiene el interés de los suscriptores del boletín informativo y, al mismo tiempo, dirige el tráfico hacia tu sitio web.

✨ Inspiración: ¡Aquí tienes nuestro propio boletín, WriteClick , que te ofrece un resumen de entradas de blog seleccionadas cada dos semanas! Desde metodologías en profundidad hasta consejos prácticos, te trae las últimas tendencias del mundo de la productividad.

2. Recopilaciones de preguntas frecuentes

¡Convierte las preguntas más habituales en contenido! Recopila las preguntas frecuentes de tus transcripciones de chat en vivo, comentarios en redes sociales o correos electrónicos de consulta y respóndelas en tu boletín informativo. Esto no solo te ahorrará tiempo, sino que también te garantizará que respondes exactamente a lo que tu público quiere saber.

📌 Ejemplo: Si eres una empresa de tecnología sanitaria, puedes decir: Hemos revisado tus comentarios y consultas en el chat, y estas son las preguntas más frecuentes que nos has planteado: P: ¿Cómo se integra su software con los sistemas sanitarios existentes?

3. Archivos y plantillas

Todo el mundo deja cosas gratis, especialmente si son fáciles de conseguir. Ofrece a tus suscriptores plantillas, marcos o listas de control listos para usar que puedan aplicar inmediatamente en su vida personal o profesional. Algunos ejemplos son calendarios de planificación, hojas de presupuesto, planes de entrenamiento e incluso plantillas de boletines informativos.

✨ Inspiración: DesignModo da en el clavo al ofrecer un paquete de recursos gratuitos para la creación de prototipos, que incluye diapositivas y paneles de navegación. No se limitan a decir: «Aquí tienes un regalo». Lo presentan como una herramienta imprescindible para los diseñadores y facilitan la descarga.

💡Consejo profesional: mantén tu CTA directo y orientado a la acción. Frases como «Descarga tu guía» o «Consigue tu plantilla gratuita» funcionan mejor para los correos electrónicos basados en recursos.

4. Guías de regalos

Para las empresas de comercio electrónico, las ocasiones especiales son una mina de oro para las ventas. ¡Y no solo en Navidad! Anímate y crea una guía de compras, regalos o viajes para San Valentín, el Día de la Madre, la vuelta al cole, etc.

✨ Inspiración: ¿Quieres pensar fuera de lo común? Envía a tus suscriptores una lista seleccionada de «Regalos para los amantes del café». O haz algo como Warby Parker. Su boletín presenta una guía de regalos elegante y bien organizada, que incluye selecciones de productos cuidadosamente seleccionados, imágenes visualmente atractivas y enlaces de compra claros, lo que garantiza una experiencia de navegación fluida.

📌 Ejemplo: Si tienes una agencia de viajes, comparte La guía definitiva para escapadas de San Valentín. Destaca destinos de ensueño, experiencias únicas y ofertas de viaje exclusivas, y facilita a los clientes la reserva a través de enlaces directos. ❤️✈️

5. «Imprescindibles» de temporada

Esto es más que compartir felicitaciones por las fiestas. Adapta tus consejos, productos o promociones en función de la época del año.

📌 Ejemplo: si tienes una empresa de cuidado de la piel, puedes ofrecer consejos para limitar la exposición al sol en verano y hablar también sobre los protectores solares.

No importa el sector (fabricación, organizaciones sin ánimo de lucro, educación), siempre habrá fechas clave que los suscriptores quizá no conozcan o que necesiten un recordatorio. Crea un boletín informativo en torno a ellas.

✨ Inspiración: Intuit Turbotax simplifica este proceso enviando recordatorios oportunos sobre los plazos fiscales. Su boletín informativo incluye incluso una opción «Añadir al Calendario», para que los lectores puedan organizarse con un solo clic.

7. Cuestionarios

Los cuestionarios son interactivos, divertidos y adictivos. Aprovecha esta oportunidad para aumentar la participación y recopilar información relevante con preguntas adaptadas a tus suscriptores y a tu empresa.

✨ Inspiración: Heights atrae la atención con un acertijo que no solo despierta la curiosidad, sino que realiza una promoción sutil de su suplemento nutricional Vitals. Al invitar a los lectores a responder con sus respuestas, hacen que el boletín sea interactivo en lugar de unilateral.

📌 Ejemplo: Si tienes una empresa de productos de belleza, puedes preguntar: ¿Cuál es tu tipo de piel? Responde a nuestro cuestionario de 2 minutos para descubrirlo. ¡Obtén una recomendación personalizada de productos para mantener tu piel radiante durante todo el año!

8. Preguntas del tipo «¿Qué prefieres?» sobre el sector

Este formato desenfadado e interactivo permite a los suscriptores interactuar con tu marca de una forma divertida. Plantea dilemas específicos del sector que les obliguen a tomar una decisión interesante.

📌 Ejemplo: Si tienes una empresa de software, puedes preguntar: ¿Prefieres depurar un código de 1000 líneas sin comentarios o reescribirlo desde cero?

💡Consejo profesional: para aumentar la participación en los boletines informativos sobre tecnología, realiza una encuesta en tu correo electrónico y realiza el uso compartido de la respuesta más popular en el próximo número.

Historias personales y lecciones

9. Información entre bastidores (BTS)

Haz que tus suscriptores se sientan como miembros privilegiados. Muéstrales cómo creas un producto, cómo llevas a cabo un proyecto o cuál es la cultura de tu oficina. Presenta a los miembros del equipo con datos curiosos y sus roles. O comparte meteduras de pata y tomas falsas detrás de una campaña. El contenido BTS humaniza tu marca y fomenta una conexión más fuerte con tu público.

📌 Ejemplo: Si tienes una empresa de productos, puedes pensar en algo como: ¿Alguna vez te has preguntado cómo se crea nuestro último producto? ¡Conoce a Sarah, nuestra diseñadora jefe, y echa un vistazo a este divertido boceto que hizo antes del producto final! ¡Aquí tienes un adelanto del proceso creativo!

10. Una nota personal del equipo

Comparte un mensaje de alguien de tu equipo para darle un toque personal a tu boletín informativo. No tiene por qué ser necesariamente el director general. Escuchar a un diseñador de productos, a un representante de soporte al cliente o incluso a un becario puede ser igual de interesante.

📌 Ejemplo: Si eres una marca corporativa, ¿qué tal si presentas una serie titulada «Una semana en la vida del jefe de [DEPARTAMENTO]»?

11. El tablero de inspiración o mood board de tu marca

Ofrece a tus suscriptores una visión de la estética, los temas y las influencias que dan forma a la identidad de tu marca. Ya sea un collage de colores, texturas o elementos de diseño, esto hará que tu marca resulte más intencionada y visualmente atractiva.

✨ Inspiración: El boletín informativo «Monday Mood: Autumn Essentials» (El estado de ánimo del lunes: imprescindibles para el otoño) de Opumo presenta un tablero de inspiración estacional con tonos cálidos, texturas acogedoras y una estética minimalista. Crean una experiencia inmersiva que se alinea con la identidad de su marca.

12. ¿Qué hay en nuestro escritorio?

A la gente le encanta descubrir los favoritos de los expertos, ya sean herramientas, gadgets o artículos esenciales que ayudan a los profesionales de un sector concreto a mantenerse productivos, creativos o relajados. Muestra los artículos imprescindibles de tu equipo de una forma que despierte la curiosidad y ofrezca valor.

📌 Ejemplo: Si tienes una agencia de diseño, piensa en hacer algo como esto: El kit de herramientas de un diseñador gráfico: los 7 gadgets que nos facilitan el trabajo, con lápices ópticos, paletas de colores y el mejor ratón ergonómico para largas jornadas de trabajo.

13. Reto personal del equipo

Invita a tus suscriptores a participar junto con tu equipo en un reto útil o divertido relacionado con los boletines informativos. Haz que sea fácil, práctico y relevante para tu sector. Podría ser algo tan sencillo como un reto de «5 días sin correos en la bandeja de entrada» que motive a la gente a ordenar su correo.

También puedes utilizar plantillas de correo electrónico de confirmación para enviar la confirmación de inscripción a los participantes cuando se apunten al reto.

📌 Ejemplo: Si tienes una herramienta de productividad, ¿qué tal si propones un reto para ordenar y organizar? ¿Listo para ordenar tu entorno de trabajo y aumentar tu productividad? ¡Únete a nuestro reto «Desk Detox» de 7 días!

14. Marketing nostálgico: recuerdos del pasado

Las tendencias siempre vuelven al punto de partida, y aprovechar la nostalgia puede ser una poderosa herramienta de marketing. Vuelve a examinar las tendencias pasadas del sector, explora su evolución y analiza su relevancia actual. Añade esto a tu rotación mensual de ideas para boletines informativos para cubrir tantos temas como sea posible.

📌 Ejemplo: si eres una empresa de tecnología financiera, crea un boletín informativo sobre ¿Auge o caída? Una revisión de la era puntocom frente a la burbuja de las startups actual o temas similares.

15. Fotos de mascotas

¡Hablemos de la idea más segura para un boletín informativo! Las fotos de mascotas adorables son muy populares en todas las redes sociales y hacen que su marca resulte más humana y cercana.

✨ Inspiración: Fi nn se inclina por esta opción mostrando en su boletín informativo imágenes conmovedoras de mascotas. En lugar de sobrecargar el correo electrónico con texto, dejan que las imágenes brillen por sí solas e integran a la perfección una $$cta que fomenta la participación.

16. Promoción de listas de reproducción de Spotify

Los boletines informativos ayudan a establecer relaciones, y ¿qué mejor manera de conectar que a través de la música? Al fin y al cabo, es universal. Comparte la lista de reproducción del trabajo de tu equipo, una mezcla motivadora o incluso una lista de reproducción temática para las vacaciones. Cualquier cosa que despierte emociones, eleve el ánimo y se alinee con la imagen de tu marca.

📌 Ejemplo: Si tienes una marca de estilo de vida, puedes decir: Empieza la semana con energía con nuestra lista de reproducción «Motivación del lunes». ¡Escúchala aquí y dinos cuál es tu canción favorita!

17. Una encuesta o sondeo

¿Buscas opiniones directas de tus suscriptores? Envía una encuesta rápida en tu boletín informativo y observa cómo llegan las respuestas. Sin embargo, las encuestas deben ser breves (3-5 preguntas como máximo) y divertidas para aumentar la participación.

✨ Inspiración: El boletín informativo de Mir o es muy sencillo. Invitan a los suscriptores a responder una encuesta de tres preguntas sobre nuevas funciones, utilizando un diseño limpio con una llamada a la acción clara.

18. Citas motivadoras o divertidas

Aunque el contenido de este boletín informativo depende del tipo de empresa que tengas, te permite animar, inspirar o entretener a tus suscriptores. Elige citas que se ajusten a tus mensajes, como citas motivadoras para el crecimiento, ingeniosas para el estilo de vida o que inviten a la reflexión para los profesionales.

✨ Inspiración: Zenpen adopta un enfoque minimalista con «Weekly Drops of Wisdom» (Gotas semanales de sabiduría). En lugar de limitarse a incluir una cita aleatoria, crean una experiencia inmersiva con mensajes conscientes, imágenes suaves en acuarela y un diseño limpio y despejado.

19. Contenido exclusivo

Convierte tu boletín informativo en una experiencia VIP exclusiva. Ofrece a tus suscriptores acceso a contenido exclusivo, como información entre bastidores, funciones ocultas, próximos lanzamientos de productos o descuentos especiales que no están disponibles en ningún otro lugar. Esto genera expectación y hace que la gente espere con interés tus correos electrónicos.

📌 Ejemplo: Si tienes un producto con funciones de IA, por ejemplo, ¡Echa un vistazo en exclusiva a nuestra nueva función con IA que lanzaremos el mes que viene, solo para los suscriptores de nuestro boletín!

20. X datos poco conocidos sobre tu marca

Comparte datos inesperados sobre tu empresa, tu equipo o tu historia para crear una conexión más profunda con tus suscriptores.

📌 Ejemplo: Si eres una startup, destaca una ¿Sabías que empezamos en un pequeño garaje con solo dos personas y un viejo ordenador portátil? Nuestro viaje ha estado lleno de sorpresas: ¡aquí tienes cinco datos poco conocidos sobre cómo llegamos hasta aquí!

21. Serie «Lo estás usando mal»

Muchos clientes utilizan mal los productos sin saberlo, lo que afecta a su experiencia. Señala los errores más comunes para enseñarles cómo obtener los mejores resultados. Es solo una forma diferente de compartir consejos.

📌 Ejemplo: Una empresa tecnológica puede decir, ¿Crees que estás aprovechando todo el potencial de nuestra aplicación? ¡Aquí te explicamos por qué probablemente lo estás haciendo mal y cómo obtener los mejores resultados en 3 sencillos pasos!

Cuéntales a tus suscriptores qué está pasando en tus redes sociales y anímales a seguirte para estar al día de las últimas novedades y tendencias del sector.

✨ Inspiración: Echa un vistazo a cómo Fractel anima a sus suscriptores a mantenerse al día siguiéndolos en Instagram y Facebook en este boletín informativo.

23. Marketing mediante seminarios web

¿Vas a organizar un seminario web? Tu boletín informativo puede promocionarlo para generar expectación y fomentar las inscripciones. Ya se trate de una sesión de preguntas y respuestas en directo, una sesión de formación o una charla sobre el sector, destaca lo que los asistentes podrán obtener. En el correo electrónico, incluye un enlace para inscribirse y una breve lista con viñetas con los puntos clave que aprenderán.

📌 Ejemplo: Si eres experto en finanzas, envía una invitación diciendo: Únete a nuestro seminario web gratis: Cómo generar riqueza en 2025 (¡las plazas son limitadas!).

24. Promociones de eventos

Es similar a las promociones de seminarios web, pero más amplio. Crea una secuencia de correos electrónicos que generen expectación por los próximos eventos.

📌 Ejemplo: Si vas a lanzar un producto, envía un recordatorio a tus lectores: ¿Te entusiasma nuestro próximo evento de lanzamiento de productos? ¡Únete a nosotros para disfrutar de un avance exclusivo! Las plazas se están agotando rápidamente, ¡reserva la tuya hoy mismo!

25. El aniversario o un hito de la empresa

Tu público quiere celebrar los éxitos contigo. Ya sea el aniversario de tu empresa o un hito importante (por ejemplo, alcanzar los 100 millones de dólares en ingresos o ganar un premio), compártelo en tu boletín informativo. El reconocimiento público hace que tu marca sea más autoritaria y fiable.

✨ Inspiración: Este boletín informativo de Mad ewell aplica un enfoque narrativo para celebrar sus hitos de 2024. Utiliza imágenes atractivas para hacerte sentir parte del viaje de la marca, al tiempo que refuerza la emoción por el futuro.

Ventas y promociones

26. Ofertas y descuentos

Las ofertas y descuentos (también conocidos como correos electrónicos de incentivo) son una estrategia básica del marketing por correo electrónico por una razón. ¡A todos nos encanta suscribirnos a un boletín informativo para obtener un 10 % de descuento en nuestra primera compra! También puedes configurar campañas de goteo y desencadenantes automáticos en tu CRM para enviar correos electrónicos con plantillas que incluyan códigos de descuento.

✨ Inspiración: Canva lo hace muy bien: en este boletín promociona un descuento del 50 % por tiempo limitado en Canva Pro, utilizando un diseño llamativo y un texto que transmite urgencia para animar a actuar de inmediato.

27. Serie de vídeos

Los vídeos crean conexiones más profundas con tus suscriptores. Ya sea un tutorial, un vistazo entre bastidores o un análisis de expertos, el uso compartido de vídeos cortos de YouTube en tu boletín informativo mantiene el dinamismo.

📌 Ejemplo: Si te dedicas a la tecnología, crea un vídeo sobre: Un análisis de 2 minutos: cómo la IA cambiará tu sector para el público específico

28. Programa de recomendación de amigos

Convierte a tus suscriptores en embajadores de tu marca con un programa de recomendaciones. Ofrece descuentos, recursos gratis o ventajas exclusivas cuando presenten nuevos clientes a tu marca. Esta es también una forma estupenda de crear tu lista de correo electrónico.

✨ Inspiración: Busu u lo hace con un correo electrónico limpio y atractivo que ofrece 30 días de acceso Premium Plus gratuito por cada amigo invitado. Incluso incluyen un seguimiento del progreso para que los usuarios puedan ver cuántas referencias han completado.

29. Felicitaciones navideñas

Las fiestas son el momento perfecto para difundir alegría y enviar un recordatorio a los suscriptores de que piensas en ellos. Ya sea una fiesta importante como Acción de Gracias o una divertida fiesta comercial como el Día Nacional de la Pizza, enviar un breve correo electrónico festivo genera buena voluntad.

✨ Inspiración: Coterie lo transmite de forma magnífica con un mensaje navideño sencillo pero sincero, en el que agradece a sus suscriptores su apoyo. Las elegantes imágenes y una llamada a la acción bien situada hacen que parezca más una celebración que un argumento de venta.

30. Lo hemos probado nosotros, para que tú no tengas que hacerlo.

Prueba una tendencia, un método o un producto viral y comparte tu experiencia sin filtros. No tiene por qué estar relacionado con tu sector, puede ser simplemente algo divertido y atractivo.

📌 Ejemplo: Si eres una empresa de consultoría sanitaria, cuenta a tus lectores: «Pasé una semana comiendo solo barritas proteicas. Esto es lo que pasó: lo bueno, lo malo y la realidad repleta de proteínas».

31. El correo electrónico que se autodestruye

Experimenta con un correo electrónico misterioso y urgente que genere FOMO (miedo a perderse algo). Dile a los suscriptores que solo tienen 24 horas para leerlo y actuar antes de que el correo electrónico desaparezca para siempre (o antes de que la oferta, el contenido o la oportunidad caduquen). ¿Por qué funciona? Apela a la urgencia, la curiosidad y la exclusividad, y hace que la gente lo abra solo para ver qué hay dentro.

📌 Ejemplo: Si tienes una empresa de zapatillas deportivas, prueba esto: Última oportunidad para conseguir un 10 % de descuento en nuestras zapatillas de edición limitada. Este correo electrónico se autodestruirá en 24 horas. ¡No te lo pierdas!

Creación de comunidades

32. Contenido generado por los usuarios (UGC)

El contenido generado por los usuarios (UGC) es un regalo que sigue dando frutos. Es una forma eficaz de prueba social que comprende el contenido que tus clientes comparten contigo, como testimonios, menciones en redes sociales o imágenes (fotos/vídeos).

Aunque el contenido generado por los usuarios (UGC) suele tener un uso compartido en las redes sociales o en el sitio web de la empresa, también es una excelente idea para un boletín informativo.

✨ Inspiración: Bubble Goods utiliza esta estrategia para destacar marcas lideradas por mujeres en la industria alimentaria. Su boletín informativo no solo se centra en la promoción de productos, sino que también cuenta historias de fundadoras, muestra imágenes de alta calidad y realiza enlaces directos a tiendas, lo que hace que el contenido sea inspirador e interactivo.

📌 Ejemplo: Si eres una marca de café, atrae a tus lectores con: Queremos dar las gracias a @CoffeeLover89 por compartir su receta perfecta para el café de la mañana, elaborada con nuestros granos de café. ¿Quieres aparecer en nuestro blog? ¡Etiquétanos con #MyBestBrew!

Se trata de una forma de contenido generado por los usuarios, pero con un toque personal y centrado en la narración. Tus suscriptores están llenos de grandes historias, así que ¿por qué no destacarlas? Presenta victorias, retos o usos creativos de tu producto o servicio en la vida real.

📌 Ejemplo: Si vendes equipamiento deportivo, puedes tener un uso compartido: Stacey compartió cómo nuestra ropa deportiva la ayudó a completar su primera carrera de 5 km. ¡Lee su inspirador relato!

34. Empleado del mes

Presenta a tus suscriptores a las personas increíbles que hay detrás de tu marca. Destacar al «empleado del mes» aumenta la moral del equipo y hace que tu marca resulte más personal. Además, ¿a quién no le gusta que le reconozcan en el boletín informativo de la empresa? ¡Es muy gratificante!

📌 Ejemplo: Si eres una empresa conocida por sus increíbles diseños, envía a tus lectores un Saludo a Josh, nuestro increíble diseñador gráfico. Su ojo creativo dio vida a nuestra última campaña, ¡y además es capaz de hacer malabares con 5 pelotas a la vez!

35. Ofertas de empleo

¿Estás contratando? Tu próximo gran empleado podría estar ya suscrito a tu boletín informativo, o quizá conozca al candidato perfecto. Recuerda que el texto del correo electrónico debe ser breve y fácil de leer. Añade un enlace a la descripción completa del puesto y destaca las ventajas para hacerlo más atractivo.

✨ Inspiración: Echa un vistazo al boletín informativo de Social Print Studio. Anuncia una vacante de diseñador jefe con un diseño atrevido y divertido y un texto atractivo. El correo electrónico describe claramente el rol, destaca las cualificaciones clave e incluye una llamada a la acción destacada («Consulta nuestra oferta de empleo») para animar a los candidatos a enviar sus solicitudes.

36. Da las gracias a las personas que aprecias

Convierte tu boletín informativo en un espacio para la gratitud. Ya sea con empleados, socios, clientes o miembros de la comunidad, mostrar agradecimiento siempre fortalece las relaciones. ¡Di «GRACIAS»!

También puedes convertir esto en una función mensual y destacar a un suscriptor, empleado o socio en cada número. Mejor aún, invita a tu público a nominar a alguien para la próxima mención.

📌 Ejemplo: Si eres una empresa con un excelente servicio de atención al cliente, da las gracias a Emily por su continuo apoyo en nuestro equipo de atención al cliente. ¡Acaba de alcanzar el hito de las 500 reseñas positivas!

37. La prueba de diseño de 3 segundos

Pon a prueba los instintos de tus suscriptores mostrándoles dos diseños de productos, imágenes de marketing u opciones de marca y preguntándoles cuál prefieren.

📌 Ejemplo: Si estás terminando el nuevo logotipo de tu producto, pregunta: ¿Qué logotipo te inspira más confianza: la opción A (atrevida) o la opción B (elegante)? ¡Vota ahora!

Elabora una lista de aplicaciones, servicios o herramientas útiles que tus suscriptores quizá no conozcan.

📌 Ejemplo: Si eres una empresa automovilística, envía a tus lectores lo siguiente: ¡Descubre el mejor compañero para tus viajes por carretera! 🚗 Echa un vistazo a ABC para planificar rutas sin complicaciones, obtener información sobre el tráfico en tiempo real y realizar el seguimiento del mantenimiento de tu coche sin esfuerzo, ¡todo en un solo lugar!

39. Edición «Pregúntame lo que quieras» (AMA)

Este es un tipo de actividad muy popular en Reddit. De hecho, puedes replicar lo mismo en tu boletín informativo. Responde a las preguntas enviadas por la audiencia en un correo electrónico específico con formato de preguntas y respuestas.

📌 Ejemplo: Si tienes un producto nuevo, informa a los lectores: Esta semana, respondemos a tus preguntas más candentes sobre el próximo lanzamiento de nuestro producto.

Conocimientos y experiencia del sector

40. Guías prácticas y tutoriales

A la gente le encantan las guías paso a paso que les ayudan a resolver problemas o mejorar sus habilidades. ¿Tienes en mente un tema complejo? Desglósalo en pasos sencillos y prácticos en un correo electrónico.

✨ Inspiración: Reclai m IA lo clava en su boletín informativo, ofreciendo un enfoque conciso paso a paso para implementar días sin reuniones en un entorno de trabajo. El correo electrónico incluye puntos de acción claros, un diseño visualmente atractivo y una llamada a la acción que conduce a recursos más detallados.

41. Errores que debes evitar

Nadie quiere cometer errores costosos. En cambio, todos quieren estrategias respaldadas por datos que se puedan aplicar de inmediato para obtener resultados positivos. ¿Por qué no destacar los errores comunes del sector y compartir consejos útiles sobre cómo evitarlos?

📌 Ejemplo: si eres coach de ventas, escribe sobre 5 errores en los correos electrónicos en frío que te están costando negocios (y cómo solucionarlos) o Evita estos 3 errores comunes en los argumentos de venta que ahuyentan a los clientes potenciales.

42. Mitos y conceptos erróneos

Cada sector tiene sus propios mitos. Mitos que engañan. Mitos que confunden. Mitos que frenan a las personas. Tus suscriptores de correo electrónico los creen, y es hora de desmontarlos con hechos y despertar su curiosidad. Hazlo a través de tu boletín informativo.

📌 Ejemplo: Si eres nutricionista, trata temas como «5 mitos sobre la nutrición que en realidad están perjudicando tu salud» o «La verdad sobre los carbohidratos: por qué no son el enemigo».

43. Casos prácticos e historias de éxito

Muestra, no cuentes. Utiliza resultados reales de clientes, proveedores o miembros de la comunidad para crear casos prácticos convincentes. La prueba social genera credibilidad y confianza, y ayuda a los clientes potenciales a visualizar su éxito con tu empresa.

✨ Inspiración: Tomemos como ejemplo el boletín informativo de Beefree. En él se destaca cómo Madison Taylor Marketing redujo el tiempo de desarrollo de correos electrónicos en un 66 % utilizando su editor de arrastrar y soltar. El correo electrónico no se limita a decir «nuestra herramienta ahorra tiempo», sino que lo demuestra con números, lo que hace que el impacto sea innegable.

💡Consejo profesional: crea plantillas de casos prácticos para destacar resultados cuantificables, como el aumento de los ingresos o el ahorro de tiempo.

44. Consejos de expertos y secretos del sector

Ofrece a tus suscriptores acceso a conocimientos que no encontrarán fácilmente en otros sitios. Puede tratarse de un truco del sector, una estrategia poco conocida o conclusiones de un estudio relevante. El contenido exclusivo genera confianza y hace que los lectores vuelvan.

📌 Ejemplo: Si tienes una tienda de comercio electrónico, comparte 5 desencadenantes psicológicos que aumentan las ventas online.

45. Entrevistas a expertos del sector

¿A quién no le gusta recibir consejos de expertos? Invita a profesionales a participar en un boletín informativo con preguntas y respuestas o destaca las ideas clave de una entrevista en el boletín. Además, incluye un enlace a un vídeo o podcast en el contenido para aumentar el interés.

✨ Inspiración: Por ejemplo, DesignBetter compartió una entrevista con Jason Goodwin en la que se exploraba cómo este líder en diseño incorpora el pensamiento de diseño y las metodologías ágiles en los flujos de trabajo. En lugar de una transcripción larga, el correo electrónico extraía las mejores ideas, con la opción de leer más.

46. Infografías

No toda la información tiene que ser de texto: a veces, una infografía visualmente atractiva facilita la comprensión de ideas complejas. Ya se trate de tendencias del sector, guías prácticas o datos estadísticos, las infografías hacen que el contenido sea fácil de consumir.

✨ Inspiración: ¿Ves cómo Grüns Nutrition compara la concentración de nutrientes en las gominolas frente a las tabletas? Su boletín utiliza una elegante infografía con un gráfico de barras que ilustra las tasas de absorción a lo largo del tiempo. En lugar de una larga explicación, la imagen cuenta la historia.

💡 Consejo profesional: Limítate a 2 o 3 colores y utiliza el mínimo texto posible: deja que las imágenes hablen por sí solas.

47. Columna de consejos

Los boletines personalizados pueden resultar muy atractivos. Anima a los suscriptores a enviar preguntas y comparte las respuestas en un correo electrónico con consejos. Ya se trate de consejos sobre empresas, bienestar o carrera profesional, responder a inquietudes reales hace que tu boletín resulte interactivo y valioso.

📌 Ejemplo: un boletín centrado en las startups podría incluir una sección llamada El rincón del fundador, en la que los emprendedores envíen preguntas sobre cómo hacer crecer su empresa. Una edición podría responder a la pregunta ¿Cómo puedo atraer a mis primeros 100 clientes sin presupuesto para marketing? con estrategias de crecimiento prácticas.

48. Comparte noticias específicas del sector

Los boletines informativos no tienen por qué abarcar todo, sino que deben recopilar las novedades más relevantes para tu nicho. Ya sea sobre tecnología, moda, finanzas o bienestar, ayuda a tus suscriptores a mantenerse informados sin sobrecargarlos de información. Añade ideas, opiniones o resúmenes que faciliten la comprensión.

✨ Inspiración: McKinsey lo hace muy bien. En un boletín informativo, resumieron un complejo informe económico en un artículo atractivo titulado «Qué se necesita para impulsar la competitividad de Europa». Los lectores obtuvieron información valiosa sin tener que leer un informe completo.

49. Recomendaciones de podcasts

Los podcasts están en auge, y tus suscriptores agradecerán tus recomendaciones seleccionadas. Puedes destacar un episodio que te haya gustado, una entrevista con un invitado que merezca la pena escuchar o incluso el podcast de tu propia empresa.

✨ Inspiración: Por ejemplo, Guru Conference promociona un episodio de su podcast Guru Insider en este correo electrónico. En lugar de limitarse a incluir un enlace, destacan los puntos clave, lo que ofrece a los lectores una razón de peso para sintonizarlo.

50. Reseñas

Las reseñas no siempre tienen que centrarse en productos o servicios. Libros, tendencias, informes del sector... Tu opinión sobre cualquier tema relevante para tu público (y tu sector) puede aportar valor añadido. De hecho, también puedes compartir cómo se percibe tu empresa en el sector. ¡Sé creativo!

✨ Inspiración: Figlia lo hace de manera brillante. Su boletín muestra reseñas de prensa de The New York Times, Vogue, Forbes y GQ para generar credibilidad para su aperitivo sin alcohol. En lugar de decir «Nuestro producto es excelente», dejan que sean voces de confianza las que hablen por ellos.

Consejos de diseño y diseño para boletines informativos

No se trata solo de lo que dices en tu boletín informativo, sino de cómo lo dices. El uso eficaz del color, los elementos visuales y los espacios en blanco es clave para transmitir tu mensaje y animar a tus suscriptores a realizar la acción deseada.

Aquí tienes algunos consejos que debes tener en cuenta.

1. Estructura cada boletín informativo para que sea fácil de leer.

Nadie quiere abrir un correo electrónico y encontrarse con un muro de texto. Espacia el contenido para facilitar la lectura y asegúrate de que todos los puntos clave se puedan leer rápidamente.

Puedes hacerlo de la siguiente manera: Mantén tus párrafos cortos (tres frases como máximo).

Utiliza listas con viñetas o recuadros con información destacada para resumir la información.

Añade imágenes, infografías o GIF para enriquecer tu contenido.

2. Utiliza la jerarquía visual

Si tus suscriptores no pasan de la primera parte de tu boletín informativo, asegúrate de que vean la información más importante desde el principio. Los titulares y el texto en negrita son tus aliados en este caso. Añade enlaces y llamadas a la acción según sea necesario.

💡 Consejo profesional: Sigue el modelo de pirámide invertida. Empieza por lo más importante, luego proporciona todos los detalles y termina con una $$cta contundente.

3. Optimiza para dispositivos móviles

Hoy en día, casi todo el mundo lee los correos electrónicos en su teléfono móvil, así que asegúrate de que tu boletín esté diseñado para facilitar el desplazamiento.

Las buenas prácticas incluyen:

Evita archivos de imagen/vídeo pesados que puedan tardar mucho en cargarse.

Utiliza botones CTA grandes que sean fáciles de pulsar.

Mantén un diseño de una sola columna.

💡 Consejo profesional: La mayoría de los programas de boletines informativos te permiten previsualizar tu correo electrónico en pantallas de escritorio y móviles. Aprovecha esta función para ajustar el diseño según sea necesario.

4. Ten una llamada a la acción clara

Cada boletín informativo debe tener un elemento claro. No confundas a tus suscriptores con demasiadas opciones. Recuerda utilizar un lenguaje sencillo y directo en tu botón de llamada a la acción, como Descargar ahora o Registrarse gratis.

💡 Consejo profesional: Incluye un botón CTA al principio de tu correo electrónico para que los suscriptores puedan verlo sin tener que desplazarse hacia abajo.

Nada grita más marketing masivo que los boletines informativos o los asuntos de los correos electrónicos que comienzan con algo como Estimado lector o Estimado suscriptor.

Dirígete a cada suscriptor por su nombre y adapta tu contenido a los diferentes públicos y sus intereses.

🧠 ¿Sabías que...? Las líneas de asunto personalizadas en los correos electrónicos aumentan las tasas de apertura en un 26 %.

➡️ Más información: Cómo crear una lista de control para el marketing por correo electrónico

Cómo crear un hábito creativo para redactar boletines informativos

Probablemente estés cansado de escuchar la frase «la constancia es la clave». Pero es realmente cierto, especialmente en el caso de los boletines informativos. Es fácil enviar uno o tres correos electrónicos excelentes, pero ¿correos electrónicos excelentes semana tras semana? Eso requiere compromiso.

La buena noticia es que es más fácil de lo que crees.

Necesitas un sistema claro para la ideación y la creación que se adapte a tu horario de trabajo y a tus ritmos creativos naturales.

Aquí te explicamos cómo empezar.

1. Captura la inspiración cuando te llegue.

¿Alguna vez has tenido una gran idea a mitad del día y te has dicho a ti mismo: «Lo escribiré más tarde»?

Para evitar que se pierdan en el caos, anota tus ideas para boletines informativos en cuanto se te ocurran.

Si buscas inspiración, suscríbete a los mejores boletines informativos sobre IA del mercado y descubre qué enfoques y formatos utilizan.

Además, te interesará crear un banco de ideas centralizado donde desarrollar tus ideas y establecer nuevas conexiones entre ellas.

Deja que ClickUp Docs te ayude.

Crea un banco de ideas dedicado a boletines informativos en ClickUp Documentos.

Crea un documento nuevo para anotar tus ideas para boletines informativos y utiliza páginas anidadas para organizarlas por tendencias del sector, opiniones personales o casos prácticos. También puedes insertar marcadores para guardar ideas inspiradoras de boletines informativos de la competencia, artículos relevantes o tendencias en redes sociales, lo que te facilitará consultarlas más adelante.

ClickUp Docs también facilita la lluvia de ideas colaborativa con funciones de edición simultánea y detección de colaboración. Cada vez que se te ocurra un nuevo enfoque o un tema único, añádelo al documento y etiqueta a los miembros del equipo para que te den su opinión.

Incluso puedes asignar comentarios y convertir el texto en tareas rastreables. Cuando una idea esté lista para convertirse en un boletín informativo, podrás pasarla inmediatamente a producción sin cambiar de herramienta.

💡 Consejo profesional: Pide ideas directamente a tus suscriptores. ¿Con qué tienen dificultades? ¿Qué preguntas repiten constantemente? Puedes utilizar los formularios de ClickUp para recopilar estas ideas. Una vez que empiecen a llegar las respuestas, las automatizaciones de ClickUp pueden convertirlas instantáneamente en tareas que se integran directamente en tu flujo de trabajo.

2. Ten un flujo de trabajo de escritura realista

¿La mejor manera de superar el pánico de última hora? Ten un proceso claro paso a paso al que puedas ceñirte, lo que te dejará tiempo suficiente para idear, tomarte un descanso y reescribir según sea necesario.

Por ejemplo, si envías tu boletín los viernes, tu calendario de redacción podría ser el siguiente:

Monday: Haz una lluvia de ideas y finaliza el borrador.

Martes: Escribe el primer borrador.

Miércoles: Realiza la edición y escribe el segundo borrador.

Jueves: Añade elementos de diseño

Viernes: Pulsa Enviar.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para boletines informativos en Documentos de Google

3. Aprovecha las ventajas de la IA

La IA puede hacer mucho para facilitar la gestión de los boletines informativos. Puede aportar ideas para boletines informativos por correo electrónico, crear esquemas, redactar borradores que se ajusten al tono de tu marca, perfeccionar los textos de marketing y mucho más.

Por ejemplo, el asistente de redacción integrado de ClickUp Brain se asegurará de que tu boletín informativo suene profesional, atractivo y acorde con tu marca. Ya sea que estés redactando una introducción, resumiendo ideas clave o creando llamadas a la acción, la herramienta puede:

Reescribe y perfecciona tu contenido para mejorar la claridad y el tono.

Comprueba la ortografía y la gramática en tiempo real, sin necesidad de plugins.

Sugiere respuestas rápidas para responder más rápido a los comentarios del boletín informativo.

Escribe y perfecciona el contenido de tu boletín informativo con ClickUp Brain.

O, si prefieres hacer una lluvia de ideas en voz alta a través de reuniones de equipo o notas de voz, ClickUp Brain puede transcribir reuniones y notas de voz en texto estructurado, convirtiendo automáticamente tus ideas en borradores de boletines informativos listos para usar.

¿Deseas estandarizar el formato de tu boletín informativo? Pide a Brain que genere plantillas para tareas, documentos y proyectos, lo que facilitará la creación de contenido a escala. Crea y configura estructuras de boletines informativos recurrentes, calendarios editoriales y secuencias de divulgación con Automatizaciones de ClickUp para mantener tus flujos de trabajo organizados y eficientes.

Crea automatizaciones personalizadas con indicaciones en lenguaje natural utilizando ClickUp Brain.

💡 Consejo profesional: Mira tutoriales sobre cómo usar la IA para escribir correos electrónicos y así equilibrar la comodidad del contenido generado por la IA con la frescura de tu propio punto de vista.

4. Realiza un seguimiento y ajusta sobre la marcha

Cada mes, reserva un bloque de tiempo para evaluar el rendimiento de tu boletín informativo y determinar qué elementos requieren atención.

Céntrate en aspectos como: ¿Qué temas obtienen las tasas de apertura más altas? ¿Qué tipo de respuestas por correo electrónico estás recibiendo? ¿Cuál es la tasa de clics de tus llamadas a la acción?

Las respuestas te proporcionarán información fundamental para ajustar la estrategia de tu boletín informativo a las necesidades de tus suscriptores.

Con los paneles de control de ClickUp, puedes configurar una vista unificada de las métricas clave de los boletines informativos, como las tasas de apertura, los niveles de interacción y el crecimiento de suscriptores. En lugar de extraer los informes manualmente, deja que tu panel haga el trabajo y te proporcione información en tiempo real de un solo vistazo.

Visualiza el rendimiento de tu boletín informativo con los paneles de ClickUp.

Utiliza gráficos, listas y tablas para visualizar las tendencias a lo largo del tiempo. ¿Quieres saber cuándo disminuye la participación o cuándo una campaña funciona excepcionalmente bien? Configura alertas para que te avisen cuando se alcancen ciertos umbrales y puedas actuar rápidamente.

Prepárate, ponte en marcha y envía tu boletín informativo con ClickUp.

Los mejores boletines informativos aparecen en las bandejas de entrada de sus suscriptores cuando deben aparecer, siempre, sin falta.

Los ejemplos de boletines informativos que se incluyen en este blog aportan variedad a tu boletín y mantienen el interés de los lectores. Una vez que tengas un flujo de trabajo estructurado en el que puedas confiar y un proceso de evaluación y ajuste, ya tendrás medio camino recorrido.

Con ClickUp, puedes gestionar los flujos de trabajo de los boletines informativos de principio a fin, desde la generación de ideas hasta el seguimiento del rendimiento. Cuenta con las herramientas y capacidades adecuadas para agilizar tu proceso, optimizar la colaboración, realizar el seguimiento del rendimiento del contenido y mantener organizada tu estrategia de boletines informativos.

Regístrate hoy mismo en ClickUp.