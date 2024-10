Plantillas gratuitas de boletines para Documentos de Google

el 81% de los profesionales del marketing B2B confían en los boletines de noticias como su principal formulario de marketing de contenidos. ¿Por qué? Porque para cada dólar gastado, ofrecen un rendimiento medio de 36 dólares .

Aunque enviar boletines periódicos te ayuda a mantenerte conectado con tu audiencia, crearlos desde cero puede resultar abrumador. Ahí es donde las plantillas de boletines de Documentos de Google intervienen como un salvavidas.

Piense en ellas como si fueran su diseñador y redactor integrado sin un gran presupuesto. Están listas para usar, son completamente personalizables y, lo mejor de todo, son gratuitas.

Tanto si eres propietario de una pequeña empresa como si trabajas por cuenta propia o tienes algo que compartir, estas plantillas de boletines de Google Docs son perfectas para ti plantillas de boletines le ahorrarán tiempo y esfuerzo sin perder su aspecto profesional.

En esta entrada del blog, hemos reunido las mejores plantillas gratuitas para boletines de Documentos de Google. Pero primero, echemos un vistazo rápido a cómo elegir la plantilla ideal.

¿En qué consiste una buena plantilla de boletín de Documentos de Google?

No todas las plantillas de boletines de Documentos de Google son lo suficientemente interesantes como para animar a los lectores de inmediato. Esto es lo que tienes que buscar en una plantilla de boletín de Documentos de Google ideal:

Diseño estructurado: Tiene secciones organizadas con títulos y subtítulos para facilitar la navegación

Tiene secciones organizadas con títulos y subtítulos para facilitar la navegación Diseño personalizable: Te permite cambiar fuentes, colores e imágenes para adaptarlos a tu marca

Te permite cambiar fuentes, colores e imágenes para adaptarlos a tu marca Imágenes de alta calidad: Incluye imágenes relevantes y de alta resolución para que el contenido sea visualmente atractivo

Incluye imágenes relevantes y de alta resolución para que el contenido sea visualmente atractivo Fuentes legibles: Utiliza fuentes fáciles de leer y de aspecto profesional

Utiliza fuentes fáciles de leer y de aspecto profesional Formato coherente: Garantiza la uniformidad en la alineación del texto, los márgenes y el espaciado

Garantiza la uniformidad en la alineación del texto, los márgenes y el espaciado Listas y viñetas: Ayuda a dividir la información en partes digeribles

Ayuda a dividir la información en partes digeribles Elementos interactivos: Permite incorporar contenido multimedia, enlaces, botones o códigos QR para una mayor interacción

Permite incorporar contenido multimedia, enlaces, botones o códigos QR para una mayor interacción Opciones de personalización: Permite incluir saludos personalizados, firmas y otros detalles personales

Permite incluir saludos personalizados, firmas y otros detalles personales Funciones de colaboración: Soporta la edición en tiempo real y los comentarios de múltiples colaboradores

8 Plantillas de boletines para Documentos de Google

Documentos de Google incluye un sólido conjunto de plantillas gratuitas compatibles con Microsoft Word que captan fácilmente la atención de tu público objetivo.

Aquí tienes ocho de ellas entre las que puedes elegir:

1. Plantilla de boletín comunitario de GooDocs

vía GooDocs Un buen boletín comunitario comienza con un diseño claro que dé vida a sus actualizaciones, historias y eventos.

La plantilla de boletín de noticias de la comunidad de GooDocs ofrece un diseño moderno que mejora la comunicación.

Esta plantilla cuidadosamente diseñada cumple su propósito y te permite mostrar las historias de tu comunidad.

Con espacios dedicados para fotos y secciones organizadas, es perfecta para destacar eventos e iniciativas, capturando el vibrante espíritu de tu comunidad.

Ideal para: Empresarios individuales y community managers que deseen enviar actualizaciones atractivas y muy visuales a su público por correo electrónico

2. Plantilla de Boletín de Vacaciones por GDoc

vía GDoc Si le preocupa la formación de equipos o se queda sin tiempo para las felicitaciones navideñas, la plantilla de boletín navideño de GDoc es exactamente lo que necesita (independientemente del tamaño de su empresa).

Esta plantilla aporta alegría navideña con su fondo blanco limpio, diseño clásico e imágenes festivas como ramas de abeto y regalos envueltos, todo ello dispuesto en un diseño claro y sencillo.

Puede personalizarla fácilmente para añadir su toque personal utilizando diferentes fuentes y estilos para los bloques de título. La llamada a la cita tiene marcos vintage, y puedes añadir fotos en las secciones principal, separada y de pie de página, con opciones de colocación horizontal o vertical.

Los tonos rojos tradicionales son ideales para la Navidad, pero siempre puedes cambiar los colores para adaptarlos a tu tema.

Ideal para: Empresas minoristas y organizaciones que deseen promocionar ofertas de temporada y difundir el espíritu festivo durante las fiestas

3. Plantilla de Boletín Médico Minimalista de GooDocs

vía GooDocs La comunicación clara es clave en la comunidad sanitaria, y una buena plantilla de anuncio es esencial para entregar actualizaciones cruciales sin ninguna confusión. La plantilla Minimalist Medical Newsletter Template de GooDocs hace precisamente eso.

Te ayuda a compartir información actualizada con tus pacientes y tu personal sin complicaciones. Con su plantilla de diseño limpio y sencillo, esta plantilla se centra en la legibilidad, garantizando que los anuncios médicos importantes se entiendan fácilmente.

Ideal para: Consultorios médicos y profesionales de la salud que deseen compartir actualizaciones e información sanitaria con los pacientes en un formato limpio y profesional

**Lea también Qué es la gestión de campañas de marketing (con ejemplos y plantillas)

4. Plantilla de Boletín de Empleados by GDoc

vía GDoc El mundo empresarial moderno está plagado de retos de marketing para los propietarios de empresas y pequeños empresarios. Muchos luchan por obtener beneficios y cubrir costes porque la comunicación entre los empleados no es lo suficientemente sólida.

El Employee Newsletter Template de GDoc es una plantilla de boletín corporativo que le ayuda específicamente a conectar mejor con su equipo, como un software de comunicación interna .

Esta plantilla de Documentos de Google de tres páginas consigue el equilibrio perfecto entre estilo y profesionalidad. Sus funciones son:

Tonos suaves de blanco y gris que resaltan el texto importante

Imágenes de empleados felices para crear un ambiente positivo

Páginas adicionales para secciones divertidas, como una página para chistes o memes

También puede descargar esta plantilla gratis, en cualquier formato para Microsoft Powerpoint, Google Slides, Keynote, etc.

Ideal para: Equipos de RRHH y responsables de comunicación interna que quieran mantener informado al personal sobre las actualizaciones y logros de la empresa

5. Plantilla de boletín de correo electrónico de marketing de moda de GDoc

vía GDoc Si herramientas de redacción de correo electrónico o tiene dudas sobre cómo enviar un boletín de noticias en línea, esta atractiva plantilla está aquí para ayudarle.

La plantilla Fashion Email Marketing Newsletter Template de GDoc puede ser utilizada por muchas empresas, desde marcas de ropa y agencias de modelos hasta tiendas online y cursos de belleza.

Esta plantilla personalizable incluye:

Un diseño minimalista en blanco y negro

Mucho espacio para elementos visuales como ilustraciones o fotos de productos

Varios bloques y botones para facilitar la navegación

Fecha y número de tirada en el encabezado superior

Enlaces a redes sociales en la parte inferior

Ideal para: Minoristas y tiendas de moda que deseen mostrar nuevas colecciones y tendencias de estilo a su clientela

💡Pro Tip: Para hacer las cosas más fáciles, echa un vistazo a estos plantillas de calendarios de contenido para ayudarle a gestionar mejor su contenido en las redes sociales.

6. Plantilla de Boletín de Próximos Eventos Escolares by GDoc

vía GDoc Tanto si es usted un profesor que quiere implicar a sus alumnos en un nuevo proyecto como si desea renovar el periódico escolar, la plantilla de boletín de noticias de próximos eventos escolares de GDoc puede ocuparse de todo tipo de contenido educativo.

Presenta una mezcla de figuras geométricas sencillas, estrellas e infografías lineales con un pie de página que muestra detalles importantes como el número de difusión, la fecha de publicación, el enlace al sitio web y el número de página.

La paleta de colores incluye coral, arándano, azul cielo y amarillo apagado, pero puede ajustarla fácilmente para que coincida con los colores de su centro educativo.

También puedes cambiar las fotos de archivo por imágenes reales de tus alumnos y presentar un diseño flexible con varias opciones de columna.

Ideal para: Instituciones educativas que desean mantener informados a padres y alumnos sobre las actividades escolares y las fechas importantes

7. Plantilla de Boletín de Estilo de Vida Familiar por Docs and Slides

vía Documentos y diapositivas Estar conectado con la familia no tiene precio, y un boletín familiar es una forma estupenda de mantener a todo el mundo al tanto.

La plantilla de boletín familiar de Docs and Slides es ideal para crear actualizaciones sencillas pero eficaces sin necesidad de conocimientos especiales. Puedes usarla para compartir noticias, invitaciones, felicitaciones, fotos familiares y recuerdos.

Las empresas también pueden utilizar esta plantilla para captar la atención de sus clientes aprovechando los temas de la familia y la unión.

Ideal para: Creadores de contenidos orientados a la familia y blogueros que comparten consejos para padres, actividades familiares y contenidos sobre estilo de vida

8. Plantilla de Boletín de Restaurante por Superside

vía Superside ¿Quiere mantener a sus suscriptores informados sobre sus últimas recetas y ofertas especiales?

La plantilla de boletín de noticias para restaurantes de Superside puede mantener a su público interesado y ¡con ganas de más!

Con su diseño limpio y moderno, esta plantilla es perfecta para mostrar nuevos platos y lo más destacado de la temporada. Además, es totalmente personalizable, por lo que puedes añadir fácilmente tu marca, fotos y detalles del menú para hacerla tuya.

Ideal para: Restaurantes y cafeterías que deseen promocionar nuevos elementos del menú, eventos especiales y captar clientes habituales

Limitaciones del uso de Documentos de Google para boletines de noticias

Aunque Documentos de Google tiene un buen conjunto de plantillas gratuitas, no están exentas de inconvenientes:

Opciones de diseño limitadas: Documentos de Google es excelente para texto, pero se queda corto en diseños más complejos. Con sólo figuras básicas, líneas y cuadros de texto, crear un boletín visualmente único puede ser complicado. No ofrece herramientas de diseño avanzadas como las de las aplicaciones dedicadassoftware para boletineslo que puede dificultar la creatividad

Documentos de Google es excelente para texto, pero se queda corto en diseños más complejos. Con sólo figuras básicas, líneas y cuadros de texto, crear un boletín visualmente único puede ser complicado. No ofrece herramientas de diseño avanzadas como las de las aplicaciones dedicadassoftware para boletineslo que puede dificultar la creatividad No hay integración directa con el correo electrónico: Una vez que hayas creado tu boletín en Documentos de Google, no podrás enviarlo directamente a tu lista de correo. En su lugar, tendrás que copiar y pegar el contenido en tu servicio de correo electrónico o exportarlo como PDF para adjuntarlo a un correo electrónico. Este paso adicional puede llevar mucho tiempo y provocar problemas de formato

Una vez que hayas creado tu boletín en Documentos de Google, no podrás enviarlo directamente a tu lista de correo. En su lugar, tendrás que copiar y pegar el contenido en tu servicio de correo electrónico o exportarlo como PDF para adjuntarlo a un correo electrónico. Este paso adicional puede llevar mucho tiempo y provocar problemas de formato Sin análisis: Documentos de Google no proporciona ninguna herramienta para realizar un seguimiento del rendimiento de tu boletín. No podrás ver métricas como las tasas de apertura o los porcentajes de clics, lo que dificulta la evaluación de la participación de los lectores o el ajuste de la estrategia para futuros boletines

Documentos de Google no proporciona ninguna herramienta para realizar un seguimiento del rendimiento de tu boletín. No podrás ver métricas como las tasas de apertura o los porcentajes de clics, lo que dificulta la evaluación de la participación de los lectores o el ajuste de la estrategia para futuros boletines Dificultades de colaboración: Aunque Documentos de Google es excelente para la colaboración basada en texto, las cosas pueden complicarse cuando varias personas trabajan en el diseño de un boletín. Los cambios de una persona pueden afectar a otra parte del documento, dando lugar a incoherencias de diseño o conflictos

Aunque Documentos de Google es excelente para la colaboración basada en texto, las cosas pueden complicarse cuando varias personas trabajan en el diseño de un boletín. Los cambios de una persona pueden afectar a otra parte del documento, dando lugar a incoherencias de diseño o conflictos Limitaciones de tamaño de archivo: Documentos de Google tiene un límite de tamaño de archivo de 50 MB, lo que puede convertirse rápidamente en un problema si tu boletín tiene muchas imágenes o varias páginas. Esto podría obligarte a reducir la calidad de las imágenes o a recortar el contenido, lo que afectaría al impacto general de tu boletín

**Lea también los 10 mejores boletines sobre IA a los que suscribirse en los últimos tiempos

Plantillas de boletines alternativas

Las limitaciones de las plantillas de Documentos de Google ponen de manifiesto la necesidad de una plataforma que ofrezca más flexibilidad y variedad. ClickUp clickUp, una completa herramienta de gestión de proyectos y trabajo, es una alternativa mejor. Mejora el proceso de creación de documentos con funciones avanzadas de gestión de proyectos por correo electrónico, plantillas personalizables y herramientas basadas en IA.

Desde el envío de correos electrónicos de bienvenida a ajuste de campañas de goteo la rica biblioteca de plantillas de ClickUp tiene soluciones para todo.

Aquí tiene cinco plantillas de boletines de ClickUp perfectas para crear fácilmente boletines sorprendentes:

1. Plantilla de Pizarra para Boletín de ClickUp

Descargar esta plantilla

Cree un boletín de noticias de aspecto profesional con la plantilla de pizarra para boletines de noticias de ClickUp

Si necesita una forma novedosa y atractiva de mantener a su equipo o a sus clientes informados, la plantilla Plantilla de Pizarra para Boletín de ClickUp es una buena opción.

Desde la planificación previa hasta la entrega final, esta plantilla te ayuda a organizarlo todo en un solo lugar. Un sencillo editor de arrastrar y soltar le ofrece total flexibilidad para personalizarlo todo, desde los esquemas de color hasta los bloques de texto. Además, puedes añadir fácilmente imágenes, vídeos y enlaces para que tu contenido sea visualmente atractivo.

Una de las mejores funciones es que te ayuda a correlacionar la estructura de tu boletín antes de lanzarte. Puedes hacer una lluvia de ideas, organizarlas y determinar qué quieren tus lectores. Es genial para alinear tu contenido con tus estrategias de CRM y meta de marketing y perfecto para crear boletines para clientes de correo electrónico.

También puedes seguir métricas de rendimiento para saber exactamente qué está funcionando y cómo mejorar tu próximo boletín.

Ideal for: Project managers and team leaders who want to share updates and brainstorming sessions visually with their teams

Descargar esta plantilla

2. ClickUp Plantilla de Boletín Inmobiliario

Descargar esta plantilla

Construya una fuerte conexión con sus clientes con la plantilla ClickUp para boletines inmobiliarios

Creada originalmente para empresas inmobiliarias, Plantilla de boletín inmobiliario de ClickUp destaca en presentar listas y conectar agentes con clientes potenciales.

Puede utilizarla para:

Crear imágenes llamativas

Personalizar contenidos como artículos y consejos útiles

Compartir información sobre tendencias del mercado, precios de la vivienda y estadísticas de equipos de ventas

Sin embargo, esta plantilla se ha diseñado pensando en la flexibilidad, lo que la convierte en una potente herramienta para cualquier sector, no sólo el inmobiliario. Ya se dedique a la arquitectura, al derecho o incluso a la joyería, esta plantilla se adapta a sus necesidades.

Todo se puede personalizar fácilmente, desde los colores y las fuentes hasta el diseño y las secciones, lo que le permite destacar sus servicios de la mejor manera posible.

Por ejemplo, un bufete de abogados podría transformar las secciones "Propiedad 1" y "Propiedad 2" para destacar sus casos y argumentos más urgentes como "Caso 1", "Caso 2", etc.

Ideal para: Agentes y corredores inmobiliarios que deseen mostrar listas de propiedades y actualizaciones del mercado a compradores y vendedores potenciales

Descargar esta plantilla

3. ClickUp Plantilla de informe de noticias

Descargar esta plantilla

Cree atractivos informes de noticias con la plantilla de informes de noticias de ClickUp

Un elemento básico para los periodistas, el ClickUp Plantilla de informes de noticias está diseñada como un artículo de periódico, completada con titulares en negrita y columnas organizadas. Puede utilizar este formato en su empresa para compartir las últimas actividades, presentar a nuevos miembros del equipo o celebrar logros.

Fiel al estilo de ClickUp, puede personalizar toda la plantilla para adaptarla al tamaño y las metas de su empresa. Además, no tendrá que preocuparse de tener que enviar y recibir correos electrónicos para comunicarse. Usted y su equipo pueden trabajar juntos en tiempo real utilizando la plantilla

Haga una lluvia de ideas sobre lo que ocurre en su comunidad, reúna datos y citas, y elabore de forma creativa la historia de su empresa. Recuerda hacer un seguimiento y revisar las noticias antes de publicar el boletín.

Ideal para: Equipos de medios de comunicación y gestores de contenidos que necesiten recopilar y distribuir noticias de la empresa, actualizaciones del sector y eventos de actualidad

Descargar esta plantilla

4. Plantilla de comunicado de prensa ClickUp

Descargar esta plantilla

Elabore un buen comunicado de prensa con la plantilla de comunicados de prensa de ClickUp

¿Hasta qué punto se puede ser creativo con algo tan aburrido como un comunicado de prensa? Pues se sorprenderá.

En Plantilla de comunicado de prensa de ClickUp le permite personalizarlo para reflejar la misión y los valores de su empresa. Puede añadir una foto de portada, ajustar la fuente y experimentar con los colores para mantener el interés de sus lectores.

Pero eso no es todo. La plantilla también incluye un diseño de muestra con una estructura organizada que le ayudará a incluir toda la información necesaria sin salirse del tema. Suele seguir un pedido como éste:

El nombre de tu empresa, logotipo, información de contacto, ubicación y fecha en la parte superior

Un titular y un subtítulo llamativos al principio para atraer a los lectores

Un resumen con una rápida Panorámica del comunicado

El cuerpo, con detalles esenciales como fecha de lanzamiento, precios, funciones, etc.

Una breve descripción de lo que hace su empresa

Tanto si anuncia el lanzamiento de un producto como un evento, esta plantilla de ClickUp le garantiza el seguimiento y la coherencia. También garantiza que su mensaje sea claro y esté completo antes de compartirlo con el mundo.

Ideal para: Profesionales de las relaciones públicas y equipos de comunicación que necesiten anunciar a los medios de comunicación noticias de la empresa, lanzamientos de productos o actualizaciones importantes

Descargar esta plantilla

Leer más: Repasamos las mejores herramientas para probar el correo electrónico

5. Plantilla de publicidad por correo electrónico ClickUp

Descargar esta plantilla

Mantenga a sus clientes informados sobre sus productos y servicios con la plantilla de anuncios por correo electrónico de ClickUp

Quieres que lean tus correos electrónicos, ¿verdad?

En Plantilla de publicidad por correo electrónico de ClickUp se lo garantiza. Es lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier estrategia de marketing, permitiéndole mantenerla simple, creativa o personalizada.

La opción "Simple" ofrece un formato limpio y sencillo que muestra su empresa y su producto sin abrumar al lector.

Por el contrario, la opción "Personalizar" le ayuda a adaptar los mensajes utilizando los nombres, ubicaciones y preferencias de su público. Esto añade un toque personal, haciendo que su contenido sea más relevante y atractivo.

Tanto si buscas una comunicación directa como un estilo creativo, esta plantilla se adapta a tus necesidades. Le ayudará a ofrecer contenidos de alta calidad que capten la atención.

Ideal para: Equipos de marketing que quieran crear correos electrónicos promocionales convincentes para mostrar productos, servicios u ofertas especiales a su público objetivo

Descargar esta plantilla

También puede aprovechar Correo electrónico ClickUp con esta plantilla para agilizar y mejorar el proceso de creación de boletines.

Simplifique la creación de boletines con ClickUp Email

Estas son algunas de las ventajas clave:

Almacene todo el contenido del boletín en una única ubicación , incluidos borradores, imágenes y versiones finales. Organice el contenido en carpetas o proyectos para facilitar el acceso y la gestión

, incluidos borradores, imágenes y versiones finales. Organice el contenido en carpetas o proyectos para facilitar el acceso y la gestión Divida la creación de boletines en tareas más pequeñas y manejables . Asigne tareas a los miembros del equipo y ajuste los plazos para garantizar que se completan a tiempo

. Asigne tareas a los miembros del equipo y ajuste los plazos para garantizar que se completan a tiempo Colabore con los miembros del equipo en tiempo real para aportar ideas y comentarios. Utilizar comentarios y anotaciones para discutir elementos específicos del boletín

en tiempo real para aportar ideas y comentarios. Utilizar comentarios y anotaciones para discutir elementos específicos del boletín Programe los boletines para que se envíen en los momentos óptimos para llegar a su público objetivo. Garantice un envío coherente y puntual de sus contenidos

para que se envíen en los momentos óptimos para llegar a su público objetivo. Garantice un envío coherente y puntual de sus contenidos Realice un seguimiento de métricas clave como las tasas de apertura, las tasas de clics y las bajas. Analice los datos de rendimiento para optimizar futuras campañas de boletines

para optimizar futuras campañas de boletines Integración con plataformas de marketing por correo electrónico, herramientas de diseño y sistemas CRM para un flujo de trabajo fluido

**Lea también

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/171520/como-utilizar-la-ai-en-el-correo-electronico/ Cómo utilizar la IA en el correo electrónico (Casos de uso y herramientas) /%href/

¡Di adiós a los boletines aburridos!

No importa lo buena que sea su información, si no es clara, su audiencia se irá.

Las mejores plantillas de boletines le ayudarán a organizar sus ideas y a mantener el interés de sus lectores con un contenido fácil de seguir y en el tono adecuado.

Las plantillas de ClickUp van más allá de lo básico de Documentos de Google. La plataforma combina la gestión avanzada de documentos con potentes herramientas de gestión de proyectos. Ya sea para lanzar un nuevo producto, gestionar un gran proyecto o simplemente para simplificar tus tareas diarias, ClickUp ofrece soluciones personalizadas que te ayudarán a trabajar de forma más inteligente y a alcanzar tus metas.

ClickUp no es sólo una herramienta de marketing para pequeñas empresas y corporaciones: se adapta a sus necesidades y crece con usted. Registrarse en ClickUp y renueva tu forma de dar la noticia al mundo