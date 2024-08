los 10 mejores boletines de AI a los que suscribirse en los últimos tiempos

La IA (inteligencia artificial) se desarrolla a la velocidad del rayo: lo que era revolucionario hace un año ya es noticia. Si quiere subirse al tren de la IA y permanecer en él todo el viaje, debe sumergirse en el campo y mantenerse al día de los últimos avances en IA.

Una de las mejores formas de hacerlo es a través de los boletines de noticias sobre IA. Ofrecen información curada y detallada sobre los desarrollos más recientes en IA, asegurando que te mantengas a la vanguardia del panorama tecnológico en constante evolución. 🤖

Sin embargo, con el rápido auge del sector, han proliferado los boletines centrados en la IA, lo que dificulta discernir qué hilo seguir para obtener la información más precisa y actualizada.

En este artículo, hablaremos de los 10 mejores boletines sobre IA para ayudarte a encontrar una fuente fiable de las últimas noticias y novedades del sector.

Los mejores boletines sobre IA para estar al día de las últimas tendencias

Tras analizar docenas de boletines, hemos preseleccionado los 10 mejores, que desvelan los acontecimientos más recientes en el mundo de la IA. Son fáciles y atractivos de leer, aunque no sea un gran aficionado a los boletines. Échales un vistazo y elige tu fuente de noticias sobre IA. 🥰

1. El resumen

Vía: El resumen Rundown es un boletín diario (llegará a su bandeja de entrada los días laborables) que ofrece resúmenes rápidos, concisos y generales -rundowns- de las últimas noticias sobre IA.

El boletín cuenta con más de 350.000 suscriptores en todo el mundo y aborda varios temas relacionados con la IA. En él se analizan las noticias generales del mundo de la IA, se hace hincapié en las últimas herramientas y se ofrecen tutoriales paso a paso para utilizar distintas plataformas basadas en IA.

Si quieres familiarizarte con el mundo de la IA pero no quieres profundizar demasiado, The Rundown es una excelente opción. No entra en demasiados detalles, pero sigue ofreciendo información relevante y atractiva, proporcionándole una base sólida para seguir explorando los temas que le despiertan curiosidad. Sin embargo, si eres un verdadero entusiasta de la IA y quieres saber todo lo posible, The Rundown puede ser demasiado superficial.

Suscribirse a The Rundown es fácil: introduzca su dirección de correo electrónico, pulse Subscribe y recibirá un boletín en su bandeja de entrada cada mañana laborable.

2. Cerebro grande

Vía: Gran Cerebro Big Brain es un recurso excelente para quienes quieran sumergirse poco a poco en la IA dedicando unos minutos diarios a repasar las últimas noticias. Cada boletín que llega a tu correo electrónico es un placer de leer porque está dividido en secciones como noticias de IA, carreras de IA y herramientas de IA. Esto te permite saltar a la parte más interesante y ahorrar tiempo. ⏰

A mucha gente le gusta Big Brain por su lenguaje natural y fácil de usar. El boletín cubre un amplio intervalo de temas, pero desglosa incluso los más complejos de una forma fácil de leer, lo que lo hace adecuado para novatos y veteranos en IA.

El boletín se centra en las profesiones relacionadas con la IA. En él se analizan las tendencias laborales en IA y a menudo se ofrecen valiosos consejos sobre cómo tener éxito en este campo.

Puede unirse a la comunidad Big Brain, con más de 100.000 suscriptores, introduciendo su dirección de correo electrónico en el sitio web del boletín.

3. Desayuno IA

Vía: Desayuno IA Tanto si eres empresario, investigador, científico o simplemente quieres empezar a utilizar herramientas de IA, ¡el Desayuno de IA puede encajar perfectamente en tu rutina matutina! ☕

Se publica todos los lunes para ofrecerte las noticias semanales sobre IA. Su función más destacada es tender un puente entre la teoría y la práctica. A diferencia de muchos otros boletines sobre IA, IA Breakfast aborda primero la parte teórica y luego explica cómo aplicar esos conocimientos en la vida real. A menudo obtendrá información valiosa sobre el uso de una herramienta concreta e incluso podrá disfrutar de tutoriales paso a paso.

Por ejemplo, si en el boletín se habla de una herramienta de productividad basada en IA, se describen sus funciones y luego se muestra cómo ponerlas en práctica y hacer más en menos tiempo.

IA Breakfast también cubre los últimos estudios en el campo de la IA, por lo que resulta especialmente atractivo para científicos e investigadores.

El boletín semanal de análisis es gratuito, pero si se suscribe por 97 $ al año, obtendrá ventajas como:

Correos electrónicos adicionales los miércoles y viernes para quienes deseen obtener más información

Descuentos en herramientas y conferencias basadas en IA, que pueden resultarle útiles si desea añadir nuevas plataformas a sus flujos de trabajo o ampliar su grupo de colegas

Consulta sobre la implantación de herramientas de IA en tu vida privada o profesional (30 minutos)

El libro electrónico de la plataforma Decoding IA: A Non-Technical Explanation of Artificial Intelligence (Descifrando la IA: una explicación no técnica de la IA)

¿Interesado en escribir tu propio boletín? Échale un vistazo a esto **plantillas de boletines !

4. La revolución de la IA

Vía: La revolución de la IA Hay dos tipos de personas que sienten curiosidad por la IA. El primer grupo está interesado en un nicho específico de IA, ya sean plataformas de productividad basadas en IA, desarrollos punteros o estudios interesantes. El segundo tipo no quiere centrarse en nada en particular, sino que desea probarlo todo, y ese es el objetivo del boletín The IA Revolution.

Este boletín analiza más de 1.000 recursos de IA para ofrecerle información curada sobre los últimos acontecimientos en el mundo de la IA ¡gratis! Todos los boletines están bien organizados y son visualmente atractivos, por lo que no tendrás problemas para navegar por ellos. Además, el lenguaje utilizado en los boletines es sencillo, e incluso los temas más complejos son fáciles de comprender.

¿Lo mejor de The IA Revolution? No hay anuncios ni distracciones que puedan afectar a tu experiencia de lectura.

Muchos usuarios que acaban de entrar en el mundo de la IA eligen este boletín como su fuente de información más reciente. Pero, si eres un experto en tecnología o sabes mucho sobre IA, puede que su contenido te parezca demasiado general.

5. Prompt Engineering Daily

Vía: Neatprompts Si no estás familiarizado con el término, la ingeniería de indicaciones es el arte de crear entradas que los modelos basados en IA puedan entender y utilizar como base para realizar diferentes acciones. En pocas palabras, se utilizan indicaciones para "hablar" con herramientas como ChatGPT y desencadenar respuestas adecuadas.

Entra en Prompt Engineering Daily, un excelente boletín que ofrece diariamente indicaciones de IA de primera clase y te muestra cómo utilizarlas en situaciones reales. Además, proporciona información valiosa sobre el campo informando de las últimas noticias sobre aprendizaje automático y analizando las herramientas más innovadoras basadas en IA.

Suscribirse al boletín es gratis, gratuito/a. Tras introducir su correo electrónico y pulsar Subscribe, deberá facilitar su nombre y responder a algunas preguntas sobre su trabajo, sector, empresa y zona horaria. Esta información ayuda al sistema de distribución a entender sus preferencias y enviarle los boletines en el momento adecuado.

Una vez que esté suscrito, Prompt Engineering Daily le enviará un regalo: un recurso llamado Ultimate Guide to IA and ChatGPT.

6. LaSecuencia

Vía: LaSecuencia Si quieres saber todo lo que está pasando en el mundo de la IA, con especial atención al aprendizaje automático (ML), ¡TheSequence es tu sitio! Esta comunidad cuenta con más de 160.000 seguidores y ofrece dos boletines para elegir en función de tus intereses.

TheSequence Scope es un boletín semanal gratuito. Se publica todos los domingos y se centra principalmente en los últimos trabajos de investigación, publicaciones e inversiones relacionadas con la IA. Se tarda unos cinco minutos en leer el boletín, lo que resulta especialmente práctico si no se dispone de mucho tiempo libre pero se quiere estar informado.

TheSequence Edge es un boletín premium que se publica los martes y los jueves. El boletín de los martes trata sobre el aprendizaje automático: analiza sus conceptos clave, resume los artículos más recientes en este campo y sugiere los marcos y plataformas que debería conocer.

El boletín de los jueves profundiza en la investigación: puede esperar un análisis completo de un artículo o marco cada semana. Si desea recibir TheSequence Edge en su bandeja de entrada, deberá adquirir un plan de suscripción mensual por 6 $ o pagar 50 $ por un año entero.

TheSequence ofrece contenido gratuito/a adicional para los entusiastas de la IA. Lea entrevistas con destacados investigadores y empresarios del campo del ML y obtenga valiosos conocimientos sobre IA en TheSequence Chat, que se publica cada dos miércoles. También puede leer TheSequence Guest Post, que se publica cada dos viernes y se centra en los retos del aprendizaje automático y en cómo superarlos.

7. La Neurona

Vía: TheNeuronDaily Si quiere aprovechar las ventajas de la IA e incorporarla a su empresa pero no sabe cómo hacerlo, The Neuron puede ayudarle. Este boletín diario con el logo de un simpático gato se entrega de lunes a viernes a las 8 de la mañana (ET) y contiene actualizaciones sobre las últimas tendencias en IA y consejos para utilizarlas en el trabajo. 🐱

Una de las razones por las que la popularidad del boletín se disparó poco después de su lanzamiento es su estructura simple y compacta. Lo primero que verás es, por supuesto, el titular. A continuación, una breve lista resume las principales novedades del día. La lista va seguida de varios títulos que ofrecen más detalles sobre las actualizaciones. Cada sección contiene información rápida sobre lo que puede esperar leer más adelante para facilitar aún más la navegación.

La última sección le arrancará una sonrisa: ¡el gato de The Neuron deja un atractivo comentario sobre lo divertido que ha sido el boletín! Además del contenido informativo, estos elementos de humor hacen de La Neurona una lectura divertida y desenfadada.

El boletín es gratuito, rápido de leer (necesitará unos tres minutos) y cuenta con más de 150.000 suscriptores.

8. Breve ética de la IA

Vía: Montrealethics Con la IA haciendo furor en todo el mundo, las preocupaciones sobre su ética son más frecuentes que nunca. Si le preocupa la imparcialidad, parcialidad, privacidad, impacto económico y transparencia de los sistemas de IA, siempre es bueno profundizar en la investigación disponible y formarse una opinión informada. El informe sobre la ética de la IA le ayudará a hacerlo

Según los autores del boletín sobre IA, la misión es democratizar la alfabetización ética en IA proporcionando conocimientos valiosos y detallados a una amplia audiencia. El boletín semanal analiza diferentes regulaciones y preocupaciones éticas en IA para arrojar luz sobre el uso apropiado y seguro de los sistemas y herramientas basados en IA. 📣

Cada boletín analiza y resume varios estudios relacionados con el tema para ayudarle a comprender el contexto y formarse una opinión. Otra sección atractiva es el Diccionario viviente: cada semana, verá una definición de un nuevo término relacionado con la ética de la IA, que le ayudará a ampliar sus conocimientos.

El boletín es gratuito, pero si quieres compatibilidad con el trabajo de los autores, puedes hacerte suscriptor de pago o hacer una donación.

9. AlphaSignal

Vía: Señal Alfa ¿Es usted un investigador, desarrollador o profesional de la tecnología en busca de un boletín técnico que profundice en la investigación y los avances relacionados con la IA? Si es así, echa un vistazo a AlphaSignal, un boletín semanal con más de 150.000 suscriptores.

El boletín resume las principales noticias, repositorios, proyectos y artículos del campo de la IA para ayudarle a mantenerse al día. La plataforma utiliza modelos avanzados de IA para examinar arXiv, GitHub, Google Scholar y Open Review y analizar blogs, redes sociales, prensa, opiniones y entrevistas de expertos del sector. Es una opción fantástica para quienes no tienen tiempo suficiente para investigar por sí mismos pero quieren acceder a los últimos avances en el panorama de la IA.

AlphaSignal cubre un amplio intervalo de temas relacionados con la IA, pero se centra en el aprendizaje automático, así que considera si se ajusta a tus preferencias.

Merece la pena notar que el boletín no está dirigido a los recién llegados al mundo de la IA. Normalmente aborda temas técnicos y utiliza términos y expresiones con los que debe estar familiarizado para comprender plenamente la información presentada.

10. Superhumano

Vía: Superhumano Superhuman es uno de los boletines sobre IA más populares, con más de 450.000 suscriptores Te ayuda a convertirte en un superhombre (figurativamente) aprovechando la IA para mejorar la productividad y destacar en el trabajo. 🦸

El boletín observa los últimos avances de la IA en diversos sectores, desde la tecnología hasta el arte y los deportes. Superhuman utiliza un lenguaje fácil de entender, incluso para los neófitos en este campo.

Una de las razones de la popularidad del boletín es que ofrece contenidos comisariados que se ajustan a tus preferencias. Tras suscribirse al boletín, se le pedirá que rellene un formulario con su nombre, nivel de empleo, función, sector, tamaño de la empresa y ubicación.

Superhuman utiliza esta información para presentarte el contenido gratuito más relevante centrado en ChatGPT, indicaciones de escritura, ciencia y análisis de datos, búsqueda de empleo en IA y herramientas de IA gratuitas. También recibirás un correo electrónico sobre las mejores plataformas de IA que puedes explorar.

¿Te interesa probar la IA? Reunión ClickUp

Leer sobre IA y sus avances le ayuda a mantenerse al día. Pero los conocimientos teóricos no bastan para comprender cómo funciona la IA en la práctica. Si está deseando experimentar con la IA y ver lo que puede hacer en un entorno de trabajo real, ¡déle una oportunidad a ClickUp!

ClickUp es, ante todo, una gestión de tareas y proyectos plataforma compatible con diferentes metodologías de mejora de procesos y le ayuda a aumentar la productividad organización y colaboración en equipo .

Utilice ClickUp AI para escribir más rápido y pulir sus textos, respuestas de correo electrónico y mucho más para sus últimos proyectos de IA

Entre sus muchas funciones, ClickUp ofrece una opción de gestión de documentos con IA, Documentos de ClickUp que puedes utilizar para crear, compartir, editar, gestionar y almacenar tus archivos. El asistente nativo de IA de la plataforma, ClickUp AI es de primera clase Herramienta de IA que puede ayudarte automatización de tareas y flujos de trabajo y ofrecer resultados de alta calidad, tanto si está trabajando en CRM desarrollo de software, soporte al cliente, o Equipo de ventas B2B y B2C .

ClickUp AI actúa como su compañero personal, ayudándole a generar nuevas ideas cuando se encuentra con un bloqueo creativo, a crear resúmenes y a editar y corregir cualquier tipo de contenido. Esto es sólo la punta del iceberg: con ClickUp AI, puede escribir correos electrónicos, crear cronogramas de proyectos, redactar agendas de reuniones, responder a clientes y generar elementos de acción

La plataforma incluye docenas de indicaciones seleccionadas por expertos, por lo que no tendrá que perder el tiempo redactando frases para obtener resultados precisos de la herramienta. También puede aprovechar Plantillas de indicaciones de IA dentro de la plataforma para obtener cientos de indicaciones listas para usar en diferentes casos de uso.

Debido a sus versátiles aplicaciones, ClickUp AI es igualmente útil para autónomos nuevas empresas y corporaciones. Como ClickUp funciona a la perfección en Mac , Windows y dispositivos móviles, puedes liberar toda su potencia tanto si trabajas desde la oficina como si lo haces a distancia. 💪

Libera el poder de la IA con ClickUp

Suscribirse a los mejores boletines informativos sobre IA es un paso fundamental que debes dar si quieres mantenerte al día de los últimos avances en este campo.

Si quieres seguir adelante y ver cómo funciona la IA en la práctica, prueba ClickUp 3.0 y su robusto asistente de IA. Transformará sus flujos de trabajo y le ayudará a impulsar su productividad. Regístrate en ClickUp y descubre su IA y otras funciones exclusivas