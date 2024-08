Cómo utilizar la IA en el correo electrónico (casos prácticos y herramientas)

¿Cuántas veces nos quedamos mirando un cursor parpadeante, inseguros de cómo empezar un correo electrónico importante?

Ya sea para enviar un mensaje a un cliente, responder a un colega o ponerse en contacto con un cliente potencial, la presión de encontrar el tono adecuado y transmitir un mensaje convincente puede resultar desalentadora.

¿La solución? La inteligencia artificial (IA), el ayudante silencioso entre bastidores.

La IA ha cambiado radicalmente nuestra forma de escribir y utilizar el correo electrónico.

¿Recuerdas la predicción de texto cuando empiezas a escribir tus frases? ¿Esa indicación de que añadas un adjunto después de haberlo olvidado? ¿O el recordatorio de añadir un asunto al correo electrónico en caso de que no lo hayas hecho? ¿O cuando aparece un mensaje en Teams y ves las opciones de respuesta al instante? Todo eso es trabajo de la IA.

Pero hoy en día, el uso de la IA en el correo electrónico no se limita a automatización del correo electrónico predicción de texto, sugerencias y recordatorios. La IA nos ha permitido explorar todo un mundo de capacidades avanzadas.

Ahora dispone de apps para la gestión de tareas por correo electrónico, gestión de la bandeja de entrada e incluso herramientas de productividad del correo electrónico para reducir al mínimo el tiempo que pasas escribiendo y gestionando correos electrónicos

Averigüemos más sobre cómo utilizar la IA en los correos electrónicos y qué software y herramientas utilizar para mejorar su flujo de trabajo de envío de correos electrónicos.

Entender la IA para el correo electrónico

Lo primero es lo primero. Para aquellos de ustedes que no entiendan completamente el alcance de la IA, se refiere a las máquinas o algoritmos que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como la comprensión del lenguaje natural y la toma de decisiones basadas en datos.

La tecnología de IA en el correo electrónico utiliza tecnologías avanzadas como el procesamiento del lenguaje natural (NLP), el aprendizaje automático, la visión por ordenador y el aprendizaje profundo para hacer que el software comprenda y genere respuestas similares a las humanas para sus correos electrónicos.

Es como tener un superinteligente herramienta de productividad del correo electrónico que puede pensar y aprender como un ser humano. En el caso del correo electrónico, la IA ayuda entendiendo nuestro lenguaje y tomando decisiones inteligentes basadas en los datos que introducimos.

Además, es un asistente superorganizado que sabe exactamente cuándo enviar correos electrónicos de seguimiento y adivina qué líneas de asunto atraerán más atención.

Desde recomendaciones personalizadas de productos hasta seguimientos automatizados, la IA se ha convertido en un aliado indispensable en la comunicación diaria por correo electrónico. Está revolucionando silenciosamente la forma en que nos conectamos e interactuamos a través del correo electrónico, ya sea ayudándole a redactar la respuesta perfecta, segmentando su audiencia para campañas específicas o prediciendo el mejor momento para enviar un mensaje de seguimiento.

La IA también puede ayudarle a gestionar sus correos electrónicos de forma más eficaz. Al automatizar las tareas repetitivas, puede ahorrarle mucho tiempo y reducir su esfuerzo.

Lea también: Domine el último truco de productividad en métodos de gestión del correo electrónico: la IA bandeja de entrada cero .

Cuando se trata de marketing, los correos electrónicos impulsados por IA pueden ofrecer mensajes personalizados que se sienten como si hubieran sido creados sólo para ti, mejorando el compromiso y generando más equipos de ventas. Más información al respecto más adelante.

Cómo utilizar la IA para el correo electrónico

Hemos redactado algunos casos de uso para mostrarle cómo la IA en el correo electrónico puede ahorrarle tiempo y esfuerzo a la vez que aumenta su productividad personal y profesional.

Utilizar la IA para redactar correos electrónicos de alcance personal

Tanto si eres un autónomo en busca de nuevos clientes, un escritor fantasma que busca publicar sus blogs, o un profesional en busca de trabajo, es posible que tengas que escribir diariamente un sinfín de correos electrónicos a reclutadores, directores de recursos humanos, clientes potenciales y a las personas de tu red.

Escribir un correo electrónico nuevo y personalizado a cada persona es de por sí desalentador, y hacerlo manualmente puede llevarte una eternidad.

Quizá por eso casi el 39% de los profesionales del marketing encuestados en Informe Litmus sobre el estado del correo electrónico 2023 afirmaron utilizar IA. De este porcentaje, alrededor del 18% utiliza IA principalmente para hacer brainstorming de correos electrónicos.

Estas son algunas de las formas en que las herramientas de IA pueden ayudarle a escribir estos correos electrónicos más rápido y causar una primera impresión excelente.

1. Para redactar correos electrónicos

El contacto en frío -escribir correos electrónicos en frío a personas que no te conocen y que no esperan tu correo electrónico- es difícil. Además, saber exactamente qué escribir para captar su atención y que el mensaje esté terminado es todo un reto.

Con la información adecuada, los algoritmos de IA pueden analizar el propósito del correo electrónico y su destinatario y sugerir el contenido apropiado.

**La IA puede proporcionar plantillas, escribir párrafos iniciales e incluso generar borradores completos de correos electrónicos basándose en patrones y preferencias que puede haber aprendido de sus interacciones anteriores

Además, también puede ayudar a personalizar cada correo electrónico incorporando detalles específicos del destinatario en el texto, como su nombre, empresa o cualquier otra cosa basada en sus interacciones recientes, para crear un contenido más atractivo, relevante y en el que se pueda hacer clic.

Consejo profesional: Para comunicarte con tu equipo o clientes de todo el mundo, puedes utilizar herramientas de traducción basadas en IA para redactar correos electrónicos en distintos idiomas.

2. Para pulir el lenguaje

¿Alguna vez has redactado cuidadosamente un correo electrónico, lo has revisado cientos de veces y, al final, has pulsado el botón de envío para darte cuenta de que habías escrito "entonces" en lugar de "que" o "excepto" en lugar de "acepto"?

Dependiendo de tu proveedor de correo electrónico, puede que hoy te encuentres o no con este problema. Las herramientas de revisión gramatical basadas en la IA pueden identificar y corregir en tiempo real los errores gramaticales, de puntuación y tipográficos

Es más, estas herramientas también pueden ayudarte a mejorar la claridad de tu mensaje y el tono de tu escritura, para que des con la nota adecuada cada vez que escribas un correo electrónico.

La IA también ofrece sugerencias para mejorar el estilo y la estructura del correo electrónico y puede ayudarle a garantizar la coherencia y la adecuación en función de factores como la voz de la marca del remitente o su público objetivo.

Utilizar la IA en el marketing por correo electrónico

Las herramientas de IA se han convertido en una parte indispensable de los equipos de marketing. Herramientas como HubSpot, ClickUp y Jasper.ai son habituales Herramientas de marketing de IA que ayudan a los profesionales del marketing a reducir el tiempo de creación y ejecución de campañas, controlar los costes y proporcionar información sobre los clientes y el comportamiento de los usuarios. En definitiva, la IA está agilizando y automatizando su trabajo de varias maneras.

Así es como los profesionales del marketing utilizan la IA en el correo electrónico:

1. Optimizar las líneas de asunto del correo electrónico

La línea de asunto de su correo electrónico crea su primera impresión con la audiencia. Una buena línea de asunto en la que se pueda hacer clic garantiza que su correo electrónico no se pierda entre los cientos de mensajes que sus clientes reciben a diario.

¿Ha probado alguna vez a realizar pruebas A/B con las líneas de asunto o el texto de sus correos electrónicos? Con la IA, puede hacerlo en cuestión de minutos

Mediante el análisis de factores como las tasas de apertura y de clics, las pruebas A/B le ayudan a determinar qué líneas de asunto o titulares resuenan más entre su audiencia. Este enfoque basado en datos facilita la redacción de líneas de asunto de correo electrónico que dan como resultado campañas de marketing por correo electrónico con intentos correctos .

2. Analizar los destinatarios

La inteligencia artificial puede analizar los datos de los destinatarios de correo electrónico, como sus datos demográficos, preferencias e interacciones anteriores con su marca, para generar información útil sobre lo que les gusta y lo que no. Esto ayuda a los profesionales del marketing a adaptar el contenido de sus correos electrónicos a las preferencias de su público, aumentar la relevancia y mantener contentos a los clientes.

3. Automatización de seguimientos

Garantice una comunicación regular con sus clientes durante todo el año. Con las herramientas de marketing por correo electrónico de IA, puede programar y enviar automáticamente correos electrónicos de seguimiento ajustando criterios predefinidos, como el comportamiento del destinatario o los tiempos de respuesta.

Esta función ayuda a los profesionales del marketing a trabajar en campañas de nutrición y seguimiento a la vez y a programarlas para que se envíen en el momento oportuno. No es necesario mantener recordatorios para enviar seguimientos cada mes.

4. Cree campañas de nutrición personalizadas

¿No te sientes bien cuando tu marca favorita te envía recomendaciones personalizadas de cosas que te pueden gustar o correos electrónicos con sugerencias basadas en tu historial de compras?

Los algoritmos de aprendizaje automático analizan los datos de los destinatarios, como sus interacciones anteriores, sus preferencias y su comportamiento con el contenido, para recomendar contenido de correo electrónico personalizado. Esto garantiza que cada correo electrónico de la campaña sea muy relevante y atractivo para sus clientes.

Puede personalizar las líneas de asunto, los saludos y las ofertas basándose en los datos de los clientes en tiempo real mediante la generación de lenguaje natural. Esto incluye recomendaciones de productos basadas en su historial de compras anteriores, descuentos u ofertas relevantes, u otros detalles específicos del cliente para que éste se sienta más valorado.

La IA también puede predecir el momento óptimo para enviar estos correos electrónicos de nutrición en función de los tiempos de apertura o las tasas de respuesta de los destinatarios. Con esta información, puede programar correos electrónicos para cada cliente según su conveniencia.

Estudio de caso: Revolve x Cordial IA

Revolve, una marca de comercio electrónico, buscaba mejorar la personalización de su correo electrónico más allá de las recomendaciones básicas de productos en correos electrónicos por lotes. Utilizando la tecnología de IA de Cordial, crearon una campaña de correo electrónico altamente personalizada que aprovechaba 16 puntos de datos diferentes de clientes y empresas, como el historial de navegación abandonada, las categorías favoritas y los productos más vendidos de la región.

El sistema de IA generó 32 recomendaciones de productos únicas para cada destinatario, adaptando el contenido del correo electrónico a las preferencias individuales y a los niveles de compromiso. Para comprobar su eficacia, Revolve realizó una prueba A/B durante un fin de semana, alternando entre el correo electrónico personalizado y su mensaje estándar por lotes.

Los resultados fueron impresionantes:el correo electrónico personalizado basado en IA fue el doble de productivo que el estándar, con un 65% más de clics de apertura y clics de conversión.Este resultado llevó a Revolve a proyectar cientos de miles de euros en ingresos adicionales por el envío regular de estos correos electrónicos altamente personalizados.

5. Campañas de correo electrónico segmentadas

La segmentación es clave en el marketing dirigido. Los algoritmos de IA pueden segmentar las listas de correo electrónico en función de datos demográficos, comportamientos anteriores, historial de compras o niveles de compromiso. Esto garantiza que cada segmento reciba un contenido específico y relevante.

La IA también puede analizar datos para identificar patrones, lo que le permite segmentar audiencias en función de sus preferencias o de la probabilidad de que respondan a ofertas específicas.

Puede consultar nuestra lista consolidada de los 10 mejores herramientas de marketing por correo electrónico con IA para la automatización del envío de correos electrónicos en 2024.

Utiliza IA para escribir correos electrónicos de alcance de ventas

Una gran parte del día de un vendedor consiste en enviar correos electrónicos a clientes potenciales, a clientes existentes o para aumentar las ventas. Hacer todo esto manualmente puede ser repetitivo, tedioso y, a veces, frustrante.

Al igual que una herramienta de IA ayuda a los profesionales del marketing con líneas de asunto pegadizas y contenidos personalizados, también permite a los vendedores redactar correos electrónicos salientes de alta calidad en cuestión de segundos. No solo puede generar varios correos electrónicos personalizados en segundos, sino que también puede automatizar cuándo y cómo enviarlos en función de la segmentación y las preferencias del público.

Uso del software de IA para el correo electrónico

¿No sería estupendo tener un asistente de correo electrónico con IA que pudiera redactar mensajes de correo electrónico relevantes, generar líneas de asunto pegadizas, personalizar los mensajes para cada público objetivo y automatizar los seguimientos repetitivos?

Aquí tienes uno.

ClickUp Brain Cerebro ClickUp es una red neuronal AI en la herramienta de gestión de proyectos de ClickUp que le permite generar copia rápida para su material de marketing, escribir correos electrónicos cotidianos y respuestas a las tareas, y acceder a su

base de conocimientos de la organización en un solo lugar.

Genere respuestas de correo electrónico rápidas y adecuadas con ClickUp Brain

Esencialmente, ClickUp Brain es la única herramienta potenciada por IA que necesita para unir proyectos, personas y conocimientos dentro de su organización.

Con ClickUp Brain's AI Writer for Work, usted obtiene:

Un asistente de escritura con IA que le ayudará con todas sus necesidades de escritura

que le ayudará con todas sus necesidades de escritura Respuestas rápidas y automatizadas a todos sus comentarios, tareas y correos electrónicos

a todos sus comentarios, tareas y correos electrónicos Un transcriptor automático de voz a texto

Utilice ClickUp Brain para transcribir sus grabaciones de pantalla

Una IA para transcribir y responder a las preguntas de sus reuniones y grabaciones de pantalla a través deClips de ClickUp *Plantillas fáciles de crear y utilizar para cualquier caso: campañas de correo electrónico, anuncios, contratación, etc

Escriba respuestas rápidas a hilos de correo electrónico o cree campañas de correo electrónico completas más rápidamente con ClickUp Brain

Plantillas de correo electrónico de ClickUp

Plantilla de campaña de correo electrónico de ClickUp Plantilla de campaña de correo electrónico de ClickUp ofrece un marco para satisfacer los deseos del cliente: llegar a nuevos clientes, proporcionar compatibilidad y atención constantes a sus clientes actuales, mejorar la exposición de la marca, alimentar las oportunidades de negocio y cerrar acuerdos.

Cree campañas de correo electrónico coherentes y profesionales más rápidamente con la plantilla de campañas de correo electrónico de ClickUp

Con esta plantilla, puede planificar y crear campañas de correo electrónico de éxito y realizar un seguimiento de la participación y el progreso a lo largo del tiempo. Guardar plantillas para diferentes campañas de correo electrónico te ayuda a ahorrar mucho tiempo, esfuerzo y dinero para tus futuras campañas.

Al añadir Campos personalizados, categorice y añada atributos como Enlace de copia de correo electrónico, Tasa de finalización, Tipo de correo electrónico, Sector objetivo y Tema para gestionar diferentes campañas por correo electrónico.

Analice el rendimiento de sus correos electrónicos anteriores y optimice su próximo conjunto de correos electrónicos con la ayuda de sus extensos informes. Empiece a enviar correos electrónicos con el máximo potencial de impacto.

Plantilla de anuncios por correo electrónico de ClickUp

ClickUp ofrece otra plantilla de correo electrónico para que los profesionales del marketing optimicen considerablemente el tiempo de entrega de las campañas: Plantilla de anuncios por correo electrónico de ClickUp . Se trata de una plantilla lista para usar con la que podrá crear anuncios por correo electrónico visualmente atractivos.

Cree correos electrónicos atractivos para promocionar sus productos con la plantilla de anuncios por correo electrónico de ClickUp

Utilice la plantilla para diseñar sus correos electrónicos, personalizar su contenido en función del público objetivo y crear anuncios memorables con mayor rapidez. Comenzando con una plantilla de Documento, construya su flujo de trabajo ClickUp para la plantilla de anuncio en vista Lista, vista Gantt, vista Carga de trabajo, vista Calendario, o cualquier otra vista con la que se sienta más cómodo.

Y si lo que busca son plantillas que le ayuden con sus campañas de marketing por correo electrónico, ClickUp también se las ofrece

Plantilla de marketing por correo electrónico de ClickUp Plantilla de marketing por correo electrónico de ClickUp es otra plantilla de uso gratuito/a y altamente personalizable para empresas ocupadas que buscan liberar tiempo en sus agendas.

Conviértase en un experto en la creación de campañas de marketing por correo electrónico coherentes y atractivas con la plantilla de marketing por correo electrónico de ClickUp

Esta plantilla puede ayudarle a crear procesos coherentes para cada tipo de campaña de marketing y a racionalizar sus esfuerzos.

Esta plantilla:

Le ahorra tiempo al proporcionar una estructura para sus correos electrónicos

Garantiza la coherencia en todas las campañas

Optimiza sus diseños para dispositivos móviles

Facilita el seguimiento y el análisis del rendimiento de las campañas

**Ya se trate de su campaña de boletín mensual, una campaña de nutrición para sus clientes habituales, ofertas y descuentos para los nuevos, o cualquier otra campaña de marketing por correo electrónico, la plantilla de marketing por correo electrónico de ClickUp puede ayudarle a optimizar sus correos electrónicos para cada tipo de público

Establece una voz de marca coherente añadiendo tus listas segmentadas, el tono y otros detalles específicos de la marca para organizar tus correos electrónicos comunicación empresarial .

No deje que el bloqueo de escritor ahogue su creatividad: utilice ClickUp Brain dentro de la plantilla para idear campañas de marketing atractivas

Lleve su juego de correo electrónico al siguiente nivel con IA y ClickUp

La IA está revolucionando gestión de tareas de correo electrónico y la comunicación, haciendo que escribir correos electrónicos sea coser y cantar. Desde la redacción de mensajes personalizados hasta la optimización de las líneas de asunto y la automatización de los seguimientos, la IA está cambiando nuestra forma de interactuar a través del correo electrónico.

Descubra cómo herramientas como ClickUp Brain pueden ahorrarle tiempo y dinero en su próxima campaña de correo electrónico. Registrarse en ClickUp ¡hoy mismo!