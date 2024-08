Cómo utilizar la IA para escribir mensajes de correo electrónico (con sugerencias)

Imagínatelo: Estás sentado en tu escritorio, mirando una pantalla en blanco, intentando redactar un correo electrónico perfecto. Pero encontrar las palabras adecuadas parece imposible.

Y así... 🥁

Miras a IA. 👀

La inteligencia artificial (IA) está cambiando drásticamente la forma de realizar trabajos digitales. Hubo un tiempo en que escribir buenos correos electrónicos se consideraba una habilidad poco común. Pues bien, hoy ya no lo es, ¡gracias a las herramientas de IA!

Una encuesta de 2023 de email marketers de Estados Unidos, Reino Unido y Europa revela que más de la mitad (51%) de los profesionales del marketing consideran que la IA es una herramienta de marketing eficaz marketing por correo electrónico más eficaces que los métodos tradicionales. Esto incluye también escribir un correo electrónico.

Con IA asistentes de redacción de correo electrónico pueden elaborar correos electrónicos claros, concisos y profesionales que obtienen resultados. La guinda del pastel es el tiempo que ahorrarás al integrar la IA en tu proceso de redacción de correos electrónicos.

Esta guía para principiantes sobre cómo utilizar la IA para escribir correos electrónicos lo abarca todo: desde las ventajas hasta las consideraciones éticas, pasando por las herramientas, consejos y trucos para incluir la IA sin problemas en el proceso de redacción de correos electrónicos.

Pero antes de eso, echa un vistazo a algunas oportunidades que probablemente te pierdas si no te has hecho amigo de la IA.

Beneficios del uso de IA en la redacción de correos electrónicos

Vea cómo la IA puede transformar sus correos electrónicos en una comunicación convincente que no puede ser ignorada.

Utilice el asistente de escritura IA de ClickUp para generar entradas de blog, aportar ideas, redactar correos electrónicos, etc

Ahorre tiempo y esfuerzo en correos electrónicos repetitivos

Imagine no tener que volver a escribir otro correo electrónico de check-in o follow-up. Herramientas de escritura de IA pueden automatizar estos correos electrónicos rutinarios aprendiendo su estilo de escritura y generando borradores basados en plantillas de correo electrónico predefinidas. Personalice estos borradores con unos pocos clics para liberar un tiempo valioso. Con todo el tiempo que ahorras, llegar a Bandeja de entrada cero ¡podría ser posible!

Incremente la eficiencia con una comunicación coherente y personalizada

La IA puede ayudar a analizar respuestas de correo electrónico y conversaciones anteriores e identificar patrones en tu estilo de escritura, incluyendo el tono y el vocabulario. Así, la próxima vez que la IA genere una respuesta, podrá generar un texto que suene exactamente como tú. Todo esto se termina manteniendo una voz coherente y profesional en toda tu comunicación.

Reduce los errores gramaticales

Incluso los correctores más meticulosos pueden pasar por alto una errata o un error gramatical. Utilice la IA para escanear tus correos electrónicos en busca de errores ortográficos, de puntuación o en la estructura de las frases. Asegúrate de que tus correos electrónicos dan una impresión pulida y profesional.

Personalice la difusión para aumentar la participación

Utilice la capacidad de la IA para segmentar su lista de contactos. A continuación, pídale a la IA que personalice sus correos electrónicos con detalles específicos como el nombre del destinatario, su empresa o sus interacciones anteriores. Haga que sus correos electrónicos parezcan diseñados para cada destinatario.

Elabore líneas de asunto convincentes

Una línea de asunto bien escrita es crucial para conseguir que abran sus correos electrónicos. La IA puede analizar los correos electrónicos de alto rendimiento e identificar los elementos que hacen que los mensajes y sus líneas de asunto sean tan eficaces.

Aún mejor, la IA puede utilizar su amplia base de datos para sugerir líneas de asunto de correo electrónico sólidas que capten la atención, atraigan al destinatario a abrir el correo electrónico y, en última instancia, transmitan su mensaje.

Cómo escribir correos electrónicos utilizando IA

Presentación de ClickUp Brain

ClickUp Brain es un conjunto de funciones basadas en IA dentro de ClickUp. Ofrece funciones de IA conversacionales, contextuales y basadas en roles a las que se puede acceder desde cualquier lugar dentro de ClickUp. Le ayuda a trabajar más rápido y a ser más productivo.

No sólo puede responder a todas sus preguntas sobre el trabajo en ClickUp, sino que también puede automatizar tareas y generar todo tipo de textos.

Además de otros Creación de contenidos impulsada por IA clickUp Brain puede ayudarle a redactar correos electrónicos. Le explicamos cómo:

Redactar un nuevo correo electrónico con ClickUp Brain

Localice una tarea abierta y navegue hasta su sección de comentarios

Haga clic en el icono correo electrónico

Escriba el comando de barra inclinada " /Escribir correo electrónico " y pulse Retorno o Intro en el campo de comentarios

" y pulse o en el campo de comentarios Aparecerá un cuadro de diálogo/ventana modal de ClickUp. Escriba un tema de conversación que resuma brevemente el propósito del correo electrónico. ClickUp Brain analizará este punto de discusión y generará un borrador de correo electrónico basado en sus datos.

![Utilizar ClickUp para generar correos electrónicos con elementos personalizados para un tono profesional | Las herramientas de IA para redactar correos electrónicos utilizan el aprendizaje automático para analizar el texto y generar un nuevo texto de correo electrónico para usted]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image.gif )

Escriba correos electrónicos sin errores rápidamente con ClickUp AI

Personalice a su gusto este borrador generado. ClickUp Brain también ofrece opciones adicionales:

Copiar el texto del correo electrónico generado.

Si es necesario, haga clic en Intentar de nuevo para indicar a ClickUp Brain que genere una versión diferente del correo electrónico basada en el mismo tema de conversación.

Responder a un correo electrónico existente con ClickUp Brain

Dentro de su entorno de trabajo de ClickUp, localice el hilo de correo electrónico al que desea responder. A continuación, haga clic en el hilo de correo electrónico para abrirlo.

En el cuadro de respuesta, escriba el comando de barra inclinada '/' seguido del carácter reply y pulse Enter. ClickUp Brain le proporcionará dos métodos para elaborar una respuesta:

Elabore su tema de conversación resumiendo los puntos clave de su respuesta en el campo designado

Utilizar plantillas de indicaciones ya preparadas como punto de partida para su respuesta, lo que le ahorrará tiempo y esfuerzo a la hora de formularla. Si elige una indicación ya redactada, es posible que tenga que rellenar detalles específicos para personalizarla para el hilo de correo electrónico.

Una vez que tenga un tema de conversación, ClickUp Brain generará un borrador de correo electrónico de respuesta basado en sus datos. Ahora, de forma similar al correo electrónico generado para los mensajes nuevos, puede:

Copiar el texto de respuesta Hacer clic en Intentar de nuevo para indicar a ClickUp Brain que genere una versión de respuesta diferente utilizando el mismo tema de conversación



![proceso de creación de correo electrónico de ClickUp Brain, una herramienta de escritura de correo electrónico de IA | AI email writing tool]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-580-1400x1131.png )

Responda con ClickUp AI cuando reciba una respuesta a su correo electrónico

Nota: ClickUp Brain también funciona con Documentos de ClickUp para mejorar el proceso de creación de textos.

Utilice ClickUp Brain para:

Lluvia de ideas de contenido y utilizar las mejores en documentos

Generar textos y variaciones de titulares para pruebas A/B

Corregir sus documentos en busca de errores gramaticales y ortográficos

Resuma información o datos complejos en sus documentos y tareasResume las notas de tus reuniones con [nombre(s)] para hablar de [tema de la reunión]. Sugiere algunas fechas posibles para la próxima semana y expresa flexibilidad para adaptarte a su disponibilidad

Salida de ClickUp Brain (ejemplo):

asunto: Solicitud de reunión: Discutir [Tema de la reunión]_

hola [Nombre(s)],

me gustaría programar una reunión para hablar de [tema de la reunión] con más detalle. Esta será una valiosa oportunidad para [explicar el propósito de la reunión]_

estoy disponible para reunirnos la semana que viene en [sugiera algunas fechas y horas concretas]. Por favor, hágame saber qué franja horaria le viene mejor, o si tiene en mente horarios alternativos

estoy deseando que nos pongamos en contacto

saludos cordiales

gracias

6. Presentándose

Prompt: _Redacta un correo electrónico de presentación para ti a [nombre] en tu nuevo rol en [nombre de la empresa]. Menciona brevemente tu experiencia y expresa tu interés en la conexión (a internet) y la colaboración

Salida del cerebro de ClickUp (ejemplo):

asunto: Introducción: [Su nombre] - Nuevo [Su título de trabajo] en [Nombre de la empresa]_

estimado [Nombre de la empresa],

le escribo para presentarme como [su nombre], el nuevo [su cargo] en [nombre de la empresa]. Me entusiasma unirme al equipo de marketing y contribuir a [mencione un área específica del trabajo de la empresa]

anteriormente, trabajé en [empresa anterior], donde [describa brevemente su experiencia]. Aporto una sólida formación en [mencione las aptitudes pertinentes] y una pasión por [mencione su área de especialización]

me he familiarizado con su trabajo en [mencione algo concreto que haya encontrado sobre su trabajo] y creo que puede haber oportunidades de colaboración en el futuro. Le agradecería que nos pusiéramos en contacto pronto para conocer mejor su rol y explorar posibles sinergias

por favor, hágame saber si está disponible para una breve llamada o un café-chateo virtual cuando le venga bien

gracias por su tiempo y espero que nos pongamos en contacto

atentamente

gracias por su tiempo

7. Dando malas noticias

Prompt: _Componer un correo electrónico a [nombre] informándoles sobre [noticias negativas]. Exprese empatía por su situación y ofrézcales compatibilidad o recursos que puedan estar disponibles

Resultado de ClickUp Brain (ejemplo):

asunto: En relación con [Breve descripción de la mala noticia]_

estimado [Nombre]_

le escribo para informarle sobre [explicar la mala noticia de forma clara y concisa]. Entiendo que puede tratarse de una noticia decepcionante, y le pido sinceramente disculpas por las molestias que pueda ocasionarle.

si es el caso, explique el motivo de la decisión. Valoramos su [mencione lo que valora de ellos] y queremos asegurarle que estamos aquí para apoyarle durante este tiempo._

ofrezca sugerencias para soluciones específicas o recursos que puedan ser útiles. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda

atentamente

su nombre

8. Solicitando retroalimentación

Indicación: _Escriba un correo electrónico a [nombre] solicitando su opinión sobre [nombre del proyecto] o [entrega específica]. Describa las áreas específicas sobre las que le gustaría recibir comentarios y exprese su agradecimiento por su aportación

Resultado de ClickUp Brain (ejemplo)

asunto: Comentarios solicitados: [Nombre del proyecto] o [Entregable específico]_

estimado [Nombre],

le escribo para solicitar sus valiosos comentarios sobre [nombre del proyecto] o [entrega específica]. Apreciaríamos mucho su opinión y experiencia

en concreto, me interesaría conocer su opinión sobre [mencione áreas específicas sobre las que le gustaría recibir comentarios, por ejemplo, claridad, funcionalidad, diseño]. Su punto de vista será crucial para ayudarnos a [explicar cómo se utilizará el contenido generado por sus comentarios]

por favor, siéntase libre de ser sincero/a y proporcionarnos cualquier crítica constructiva que pueda tener. Valoramos sus comentarios sinceros y nos esforzamos por mejorar continuamente nuestro trabajo

gracias de antemano por su tiempo y consideración

saludos cordiales

[Su nombre]_

9. Ofrecer ayuda o compatibilidad

Prompt: _Crea un correo electrónico a [nombre] ofreciendo tu ayuda con [tarea o reto específico]. Anote brevemente su experiencia o habilidades y exprese su disposición a colaborar

Salida de ClickUp Brain (ejemplo):

asunto: Ofreciendo compatibilidad con [Tarea o reto específico]_

hola [Nombre],_

me he topado con tu reciente mensaje sobre [menciona la tarea o reto específico]. Me he dado cuenta de que te has encontrado con [menciona brevemente la dificultad] y quería ofrecerte mi ayuda

tengo experiencia en [menciona tu experiencia] y creo que podría ayudarte con [explica cómo puedes ayudar]. Estaré encantado de seguir hablando de ello y ver si puedo contribuir a su intento correcto

no dudes en ponerte en contacto conmigo si estás interesado en colaborar o necesitas ayuda

saludos cordiales

si desea más información, por favor, póngase en contacto con nosotros

Una muestra de correo electrónico creado con ClickUp Brain

10. Negociar un plazo

Prompt: Componga un correo electrónico a [nombre en el cuerpo del correo electrónico_] solicitando una extensión del plazo para [nombre de la tarea]. Explique el motivo del retraso y proponga un nuevo plazo realista. Exprese su confirmación de que completará la tarea con la máxima calidad

Salida de ClickUp Brain (ejemplo):

asunto: Solicitud de extensión de plazo: [Nombre de la tarea]_

estimado [Nombre]_

le escribo para solicitar una extensión del plazo para [nombre de la tarea], que originalmente vencía el [plazo original]. Debido a [explique el motivo del retraso de forma profesional y concisa y oportuna], preveo que necesitaré tiempo adicional para garantizar una finalización de alta calidad_

propongo un nuevo plazo de [nuevo plazo realista]. Este plazo me permitirá [explicar cómo se utilizará el tiempo adicional para lograr una alta calidad]. Entiendo la importancia de cumplir los plazos, y pido disculpas por cualquier inconveniente causado por este retraso

me comprometo a realizar un trabajo excelente en esta tarea. Por favor, hágame saber si el nuevo plazo propuesto le conviene. Estaré encantado de seguir hablando sobre este tema o de responder a cualquier pregunta que pueda tener

gracias por su comprensión y flexibilidad

atentamente

gracias por su comprensión y flexibilidad

Empieza con ClickUp Brain gratis/a hoy mismo

![Líneas de asunto elaboradas eficazmente en un correo electrónico con IA por ClickUp Brain. | Imagen que muestra campañas de correo electrónico y correos generados por IA para ahorrar tiempo y aportaciones de los usuarios con la útil IA de ClickUp]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-46-1400x640.png )

Consigue un asistente virtual con ClickUp Brain

ClickUp Brain ayuda a toma notas analice datos, elabore correos electrónicos atractivos y recupere un tiempo valioso. No olvide asegurarse de que la ClickApp Correo electrónico está activada en su entorno de trabajo si desea utilizar funciones relacionadas con el correo electrónico dentro de ClickUp.

Utilice ClickUp Brain para liberarse del bloqueo del escritor o de las tareas repetitivas de redacción de correo electrónico, pero personalice el contenido generado con su voz y sus ideas únicas. El verdadero poder reside en la sinergia entre la creatividad humana y la eficiencia de la IA.

Además de ClickUp Brain, ClickUp también ofrece potentes funciones de gestión de tareas, colaboración y control de tiempo que pueden ayudar a los equipos a trabajar mejor juntos de forma productiva. Regístrate gratis, gratuito/a.