los 25 mejores programas de gestión de flujo de trabajo en 2025

Gestionar el trabajo puede parecer como desenredar unos auriculares: frustrante e interminable, especialmente cuando las tareas periódicas consumen tu tiempo y energía.

🧐 ¿Sabías que...? El 67 % de los empleados de todo el mundo admite que dedica demasiado tiempo a tareas repetitivas.

Pero aquí está la buena noticia: el software de gestión del flujo de trabajo puede facilitarle la tarea.

Estas herramientas agilizan los proyectos, automatizan las tareas y reducen el esfuerzo manual. Tanto si es nuevo en el software de flujo de trabajo como si busca uno que se adapte mejor a sus necesidades, está en el lugar adecuado.

¡Exploremos los 25 mejores programas de gestión de flujo de trabajo para transformar la forma en que su equipo hace trabajo! 🔧

¿Qué es un software de gestión del flujo de trabajo?

El software de gestión de flujo de trabajo es una solución digital diseñada para automatizar, organizar y optimizar los flujos de trabajo, garantizando que las tareas sean completadas de forma eficiente.

Desde la asignación de tareas y el seguimiento del progreso hasta la facilitación de comentarios y aprobaciones, las herramientas de gestión del flujo de trabajo aportan claridad y colaboración a cada proyecto.

Puede personalizar estos sistemas de gestión de flujo de trabajo para adaptarlos a cualquier sector o tamaño de equipo, ya que son muy versátiles.

📮 ClickUp Insight: 1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas para crear un contexto de trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de realizar su trabajo. ClickUp converge todo su flujo de trabajo en una plataforma unificada. Con funciones como ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Diga adiós al «trabajo sobre el trabajo» y recupere su tiempo de productividad. 💫 Resultados reales: Los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Ventajas de utilizar software de gestión de flujo de trabajo

El software de gestión del flujo de trabajo tiene más ventajas que inconvenientes. Estas son algunas de ellas:

aumento de la productividad: *Automatice las tareas repetitivas, elimine los cuellos de botella y libere tiempo valioso para el pensamiento estratégico y la innovación

Colaboración mejorada: Cree un sistema de comunicación y trabajo sin esfuerzo con una intervención manual mínima

reducción de errores: *Automatización de todos los procesos manuales para minimizar los errores humanos

mayor visibilidad: *Obtenga información en tiempo real sobre el progreso de los proyectos e identifique rápidamente las áreas de mejora

🧐 ¿Sabías que las empresas pueden perder hasta 1,3 millones de dólares al año debido a flujos de trabajo ineficientes que ralentizan a los empleados?

¡No hay razón para no optar por un software de gestión del flujo de trabajo!

¿Qué debe buscar en un software de gestión del flujo de trabajo?

Dada la gran cantidad de opciones de software disponibles, la selección del más adecuado requiere una cuidadosa consideración. Estos son algunos factores clave a tener en cuenta:

Funciones de automatización: El software debe permitirle automatizar procesos repetitivos y asignaciones de tareas

🎥 ¿Tienes curiosidad por saber qué significa realmente «automatización del flujo de trabajo»? En este vídeo, verás cómo las herramientas de automatización convierten las tareas repetitivas en procesos fluidos, de modo que los equipos pueden dejar de microgestionar los traspasos y dejar que el software gestione el flujo.

Paneles personalizables: Deberían permitirle adaptar las vistas para Deberían permitirle adaptar las vistas para optimizar mejor el flujo de trabajo

interfaz fácil de usar: *Asegúrese de que incluso los usuarios sin conocimientos técnicos puedan utilizar la herramienta con una formación mínima

Integraciones: Compruebe la compatibilidad con sus herramientas de empresa actuales para una transición sin esfuerzo

Análisis: El software debe proporcionar acceso a informes detallados y datos sobre el progreso del proyecto

Seguridad: Debe dar prioridad a la seguridad y el cumplimiento de los datos

💡Consejo profesional: Priorice siempre la escalabilidad y elija una herramienta que pueda crecer con su empresa y adaptarse a las necesidades futuras.

De un vistazo: los 25 mejores programas de software de flujo de trabajo para optimizar su trabajo

A continuación, se ofrece una panorámica de las 25 herramientas:

Herramienta Mejor función Caso de uso principal Precios ClickUp Automatizaciones basadas en IA, más de 15 vistas de flujo de trabajo, asistente de IA integrado (ClickUp Brain) Equipos que necesitan una plataforma unificada para automatizaciones, planificación visual y gestión colaborativa del trabajo Gratis para siempre; Personalización disponible para corporaciones Asana Seguimiento visual de tareas, Automatización del flujo de trabajo, Más de 270 integraciones Equipos que necesitan una gestión visual de tareas y una comunicación optimizada Free Forever; los planes de pago comienzan en 13,49 $ al mes Monday personalización del flujo de trabajo sin código, Información sobre proyectos, Herramientas CRM y de desarrollo* Equipos que necesitan flujos de trabajo personalizados y herramientas de gestión de recursos Free Forever; los planes de pago comienzan en 12 $ al mes ProofHub Plataforma todo en uno, Control de tiempo, Flujos de trabajo personalizados Equipos pequeños y medianos que desean una gestión de proyectos y una colaboración unificadas 14 días de (versión de) prueba gratuita; los planes de pago comienzan en 50 $ al mes ProcessMaker Automatización con poco código, Procesamiento inteligente de documentos, Integraciones de corporación Empresas medianas que automatizan flujos de trabajo complejos y de múltiples pasos Demostración disponible; los planes de pago comienzan en 3000 $ al mes Smartsheet Vistas escalables (cuadrícula, vista Gantt, Kanban), generación de documentos, herramientas de colaboración Organizaciones que amplían proyectos con formatos de flujo de trabajo flexibles y sincronización de datos 30 días de (versión de) prueba gratuita; los planes de pago comienzan en 12 $ al mes Wrike Trabajo Intelligence IA, Paneles personalizados, Jerarquía de carpetas de proyecto Corporaciones que gestionan proyectos complejos y multifuncionales 14 días de (versión de) prueba gratuita; los planes de pago comienzan en 10 $ al mes Process Street Listas de control basadas en IA, Lógica condicional, Plantillas POE Flujos de trabajo de tareas periódicas y gestión de POE con integraciones de formulario 14 días de (versión de) prueba gratuita; Precios personalizados Hive Chatear y vídeo integrados, vistas del panel de control, dependencias de tareas Equipos que necesitan colaboración y comunicación en tiempo real en un solo lugar Free Forever; los planes de pago comienzan en 1,50 $ al mes Zapier Más de 7000 integraciones, creador de automatizaciones visual, Zaps preconfigurados Aumente la automatización de los flujos de trabajo mediante la conexión de múltiples aplicaciones de terceros Free Forever; los planes de pago comienzan en 29,99 $ al mes Kissflow Creador de aplicaciones personalizadas sin código, Métricas de flujo de trabajo, Asignación de tareas por turnos Cree aplicaciones empresariales personalizadas y automatice procesos sin recursos de desarrollo Versión de prueba gratuita; los planes de pago comienzan en 1500 $ al mes Kintone Creador de apps y aplicaciones personalizadas, Colaboración en tiempo real, Visualización de datos Equipos que crean entornos de trabajo digitales sin código para necesidades personalizadas 30 días de (versión de) prueba gratuita; los planes de pago comienzan en 16 $ al mes Qntrl Editor visual de flujos de trabajo, Automatización del cumplimiento normativo, Roles y permisos personalizados Equipos que gestionan procesos complejos con total visibilidad y cumplimiento (Versión de) prueba gratuita; los planes de pago comienzan en 20 $ al mes* Airtable Híbrido entre hoja de cálculo y base de datos, Entornos de trabajo personalizados, Seguimiento del historial de actividades Equipos creativos y agencias que utilizan flujos de trabajo colaborativos y visuales Gratis para siempre; los planes de pago comienzan en 24 $ al mes Trello Simplicidad Kanban, Automatización Butler, Interruptor entre vistas múltiples Equipos pequeños y personas que gestionan flujos de trabajo ligeros y visuales Gratis para siempre; los planes de pago empiezan en 5 $ al mes Nulab (Backlog) Seguimiento de errores + flujos de trabajo, Diagramas Cacoo, Documento y comunicaciones compartidos Equipos de ingeniería y de producto que necesitan herramientas visuales y colaborativas Gratis para siempre; los planes de pago comienzan en 35 $ al mes Cflow Constructor de arrastrar y soltar, Lógica de condición, Más de 1000 integraciones Equipos que sustituyen los procesos tradicionales por la automatización sin código Versión de prueba gratuita; los planes de pago comienzan en 22 $ al mes Notion Documento y flujo de trabajo unificados, Bases de datos personalizadas, Diseño modular Equipos que crean bases de conocimiento y gestionan el trabajo colaborativo en un solo lugar Gratis para siempre; los planes de pago comienzan en 12 $ al mes ProProfs Proyecto Control de tiempo + facturación, cronogramas de (diagrama de) Gantt, seguimiento de gastos Equipos pequeños y startups que gestionan entregas a clientes y facturas Free Forever; los planes de pago comienzan en 49,97 $ al mes Nintex Automatización mediante arrastrar y soltar, Firma digital, Creador de flujo de trabajo en la nube Empresas medianas y grandes que automatizan procesos con gran volumen de documentos Demostración disponible; Precios personalizados Pipefy Constructor sin código, Flujos de trabajo condicionales, Plantillas de RR. HH./TI Equipos de operaciones que implementan la automatización en las compras, la incorporación y la emisión de tickets Free Forever; Precios personalizados Miro Pizarra en tiempo real, resumir con IA, lienzo de colaboración Equipos remotos y multifuncionales que colaboran visualmente en talleres y plan Gratis para siempre; los planes de pago comienzan en 8 $ al mes Next Matter Más de 3000 integraciones, Control de tiempo, Paneles de análisis Corporaciones que necesitan una automatización segura y conforme a la normativa para sus equipos operativos y jurídicos (Versión de) prueba gratuita; desde 625 $ al mes + cuotas por usuario* beSlick Plantillas de flujo de trabajo guiadas, registros de auditoría, interfaz de usuario compatible con dispositivos móviles Equipos de sectores regulados que necesitan flujos de trabajo y documentación conformes con la normativa 14 días de (versión de) prueba gratuita; los planes de pago comienzan en 16 $ al mes Bynder DAM centralizado, etiquetado de activos con IA, flujo de trabajo de aprobación Equipos de marketing y marca que gestionan activos digitales, revisiones creativas y cumplimiento normativo Demostración disponible; Precios personalizados

Los 25 mejores programas de gestión del flujo de trabajo

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. A continuación, le ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Elija entre esta lista las mejores aplicaciones de gestión del flujo de trabajo que se adapten a sus necesidades.

1. ClickUp (el mejor para crear flujos de trabajo personalizables y gestión de proyectos colaborativos)

¡Pruebe ClickUp gratis! Simplifique el trabajo en equipo y cree flujos de trabajo eficientes de cualquier tipo con ClickUp

ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, ofrece un software de automatización de flujos de trabajo sin código para consolidar su trabajo en diferentes aplicaciones en una única plataforma colaborativa.

🧠 Dato curioso: El 94 % de las empresas ya están digitalizando sus flujos de trabajo con sistemas de gestión.

✨ Automatice los flujos de trabajo con ClickUp Automatizaciones

ClickUp Automatización transforma los tediosos procesos manuales en flujos de trabajo fluidos que se ejecutan de forma automática.

Desencadena recordatorios y notificaciones sin esfuerzo con Active recordatorios y notificaciones con ClickUp Automatización

Al realizar los ajustes de desencadenantes y acciones personalizados, los equipos pueden eliminar horas de trabajo repetitivo y asegurarse de que no se pase nada por alto. Desde simples cambios de estado hasta complejos flujos de trabajo de varios pasos, ClickUp se adapta a los procesos únicos de su equipo sin necesidad de conocimientos de código.

Lo que distingue a ClickUp es su flexibilidad a la hora de crear reglas de automatización en todo su entorno de trabajo. Puede crear flujos de trabajo que asignen tareas automáticamente, actualicen campos, envíen notificaciones y creen nuevas tareas basadas en desencadenantes como fechas de vencimiento o cambios de estado, lo que garantiza procesos coherentes con menos trabajo manual.

Funciones clave de la automatización del flujo de trabajo:

Asigne automáticamente tareas a los miembros del equipo en función de la carga de trabajo, la experiencia o los horarios rotativos

Cree flujos de trabajo condicionales que activen diferentes acciones como desencadenantes en función de criterios específicos

Configure tareas periódicas con plantillas prellenadas para procesos estandarizados

Mueva tareas entre proyectos y actualice los estados cuando se cumplan las condiciones

Envíe notificaciones personalizadas a las partes interesadas cuando se alcancen hitos importantes

👀 Explore ClickUp vistas para gestionar el trabajo a su manera

Desde tableros visuales hasta planificación basada en cronogramas, ClickUp le ofrece múltiples vistas para realizar seguimiento y gestionar las tareas:

Las más de 15 vistas de ClickUp proporcionan a las organizaciones una solución integral para cada equipo

Vista Lista para un seguimiento centrado en las tareas

Vista Tablero (Kanban) para la gestión visual del progreso

Vista de diagrama de Gantt para cronogramas y dependencias

Vista de calendario para programar de un vistazo

Vista Tabla para la planificación al estilo de una hoja de cálculo

Vista Equipo para la gestión de la carga de trabajo del equipo

Cambie entre vistas en cualquier momento para adaptarse al estilo de su proyecto.

🧠 Manténgase a la vanguardia con ClickUp Brain

ClickUp Brain le ofrece actualizaciones de progreso y informes de estado basados en inteligencia artificial para tareas, documentos y personas. Con la ayuda de la inteligencia artificial, puede ahorrar tiempo y mantenerse concentrado con menos reuniones, resúmenes rápidos y tareas automatizadas.

Utilice ClickUp Brain para resumir el proceso de tareas, chatear y notas de reunión

organice sus ideas con ClickUp mapas mentales

¿Flujos de trabajo complejos? No hay problema. Con ClickUp mapas mentales, puede desglosar grandes ideas, crear un diagrama de flujo de trabajo y convertirlas instantáneamente en tareas viables.

Visualice proyectos complejos, genere ideas y conecte tareas con ClickUp mapas mentales

🧩 Colabora visualmente con ClickUp Pizarra

¿Cansado de las reuniones con pizarras físicas que nadie recuerda? ClickUp Whiteboards le permite intercambiar ideas en tiempo real, incrustar documentos y enlazar tareas directamente, para que sus ideas estén accesibles en cualquier momento y lugar.

Haga realidad sus ideas con sesiones de brainstorming interactivas, colaboración en tiempo real y comentarios con ClickUp Pizarra

📝 ¿No sabe por dónde empezar? Utilice las plantillas de flujo de trabajo de ClickUp

Ponga en marcha cualquier proceso con más de 100 plantillas de flujo de trabajo listas para usar, diseñadas para marketing, ingeniería, recursos humanos, operaciones y mucho más. Puede personalizar cada plantilla para que se adapte a su proceso exacto, sin necesidad de crear una desde cero.

Un ejemplo es la plantilla de diagrama de flujo de procesos. Le ayuda a visualizar cada paso, optimizar los puntos de decisión y simplificar los traspasos entre los miembros del equipo. Es lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier sector o flujo de trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp

Organice los flujos de trabajo utilizando una jerarquía de entornos de trabajo, espacios, carpetas, listas y tareas

Elija entre más de 100 automatizaciones de flujo de trabajo predefinidas para asignar tareas personalizadas, publicar comentarios y mucho más

Realice un seguimiento del progreso, supervise el rendimiento e identifique los cuellos de botella con los paneles de ClickUp

Cree automatizaciones totalmente personalizadas con desencadenantes, condiciones y acciones adaptadas a sus procesos

Configure la lógica condicional para que las automatizaciones solo se ejecuten cuando se cumplan criterios específicos

Automatice la creación de tareas periódicas de ClickUp para flujos de trabajo continuos

Utilice ClickUp Forms para crear y distribuir tareas automáticamente en función de los formularios enviados

Realice un seguimiento de la actividad de automatización con registros de auditoría e historial de automatización para garantizar la transparencia

Priorice la seguridad con un cifrado sólido, controles de acceso y la certificación SOC 2

Integre más de 1000 apps, como Slack, GitHub y Dropbox

Límites de ClickUp

Debido a sus amplias funciones y posibilidades de personalización, algunos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje

La versión móvil no tiene todas las funciones de la versión de escritorio (¡todavía!)

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre ClickUp:

ClickUp destaca por su versatilidad y su enfoque integral de la gestión de proyectos. Se ha convertido en la app, aplicación más utilizada de nuestra organización. Reúne la gestión de tareas, la creación de documentos, el control de tiempo, las metas y las herramientas de colaboración en una interfaz unificada que facilita su implementación. Las opciones de personalización son excepcionales, desde vistas y estados personalizados hasta automatización y paneles. Es muy escalable, lo que la hace adecuada tanto para particulares como para equipos pequeños y grandes organizaciones. La interfaz es elegante y funciones como las tareas periódicas, las integraciones con diferentes herramientas y la vista «Todo» realmente agilizan la gestión del flujo de trabajo.

ClickUp destaca por su versatilidad y su enfoque integral de la gestión de proyectos. Se ha convertido en la app, aplicación más utilizada de nuestra organización. Reúne la gestión de tareas, la creación de documentos, el control de tiempo, las metas y las herramientas de colaboración en una interfaz unificada que facilita su implementación. Las opciones de personalización son excepcionales, desde vistas y estados personalizados hasta automatización y paneles. Es muy escalable, lo que la hace adecuada tanto para particulares como para equipos pequeños y grandes organizaciones. La interfaz es elegante y funciones como las tareas periódicas, las integraciones con diferentes herramientas y la vista «Todo» realmente agilizan la gestión del flujo de trabajo.

💡 Consejo profesional: Empiece por automatizar las tareas de bajo riesgo y alta frecuencia, como los recordatorios diarios o la asignación de tareas. Esta es la forma más fácil de generar confianza en su sistema de automatización.

2. Asana (el mejor para visualizar y aportar claridad a los flujos de trabajo)

a través de Asana

Asana es la herramienta imprescindible para cualquier gestor de proyectos. Sus funciones ayudan a los equipos a colaborar, organizarse y completar proyectos de forma eficiente.

Gracias a su innovador modelo de datos de gráficos de trabajo y a sus versátiles funciones, como la asignación de tareas, el seguimiento de proyectos y las vistas personalizables, Asana garantiza que todos los proyectos se desarrollen sin problemas de principio a fin.

Las mejores funciones de Asana

Elija entre múltiples vistas (listas, calendarios, diagramas de Gantt y tableros Kanban) para adaptarse a las necesidades de su equipo

Automatice las tareas repetitivas y concéntrese en iniciativas estratégicas con la automatización de flujos de trabajo mediante IA , que le permitirá ahorrar tiempo

Conéctese fácilmente con más de 270 aplicaciones, como Google Workspace, Microsoft Teams y Slack

Límites de Asana

Las tareas solo se pueden asignar a una persona a la vez

Asana IA no está disponible para usuarios gratis

Precios de Asana

Personal: Free Forever

Starter: 13,49 $ al mes por usuario

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana:

G2: 4,4/5 (más de 10 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Lea este comentario de un crítico de G2 sobre Asana

Es fácil de usar, puede utilizar las herramientas sencillas o hacerlas más complejas. Incluso esos controles existen por proyecto. Algunos pueden ser sencillos, otros pueden ser complejos. También me encanta el panel, donde se pueden ver varios proyectos del equipo a la vez.

Es fácil de usar, puede utilizar las herramientas sencillas o hacerlas más complejas. Incluso esos controles existen por proyecto. Algunos pueden ser sencillos, otros pueden ser complejos. También me encanta el panel, donde se pueden ver varios proyectos del equipo a la vez.

🎉 Dato curioso: El término «flujo de trabajo» se utilizó por primera vez en la industria manufacturera a principios del siglo XX y ahora ayuda a los equipos de software a acelerar los envíos y a los especialistas en marketing a planear los lanzamientos. Hemos avanzado mucho desde las cintas transportadoras.

3. Monday (el mejor para crear flujos de trabajo altamente personalizables)

¿Necesita un entorno de trabajo potente que optimice el flujo de trabajo del equipo y ofrezca información clara sobre los proyectos? monday.com es lo que necesita.

Una de sus funciones más interesantes es la personalización sin código. Su equipo puede adaptar los flujos de trabajo a sus necesidades exactas sin necesidad de programar.

Además, monday.com ofrece potentes herramientas de gestión de recursos y soluciones especializadas como Monday CRM y Monday Dev, lo que lo convierte en la opción perfecta para todo tipo de empresas.

monday. com mejores funciones

Realice un seguimiento del progreso con diagramas de (diagrama de) Gantt, gestión de la carga de trabajo e información en tiempo real

Automatice tareas repetitivas como la asignación de tareas y el seguimiento de correo electrónico

Conéctese con más de 200 apps, aplicaciones, para simplificar diferentes flujos de trabajo

límites de monday.com

Una curva de aprendizaje pronunciada para los principiantes

El diseño de la plataforma puede parecer confuso para algunos usuarios

precios de monday.com

*free Forever

Básico: 12 $ al mes por usuario

Estándar: 14 $ al mes por usuario

Pro: 24 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

valoraciones y reseñas de monday.com:

G2: 4,7/5 (más de 12 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre monday.com?

Esto es lo que un crítico de G2 dijo sobre monday.com:

Llevo varios meses utilizando monday work management y ha supuesto un gran cambio para nuestro equipo. La plataforma es increíblemente fácil de usar y nos ha ayudado a optimizar nuestros flujos de trabajo de formas que nunca habíamos imaginado.

Llevo varios meses utilizando monday work management y ha supuesto un gran cambio para nuestro equipo. La plataforma es increíblemente fácil de usar y nos ha ayudado a optimizar nuestros flujos de trabajo de formas que nunca habíamos imaginado.

4. ProofHub (el mejor para la gestión integral de proyectos y la coordinación de equipos)

a través de ProofHub

ProofHub es una plataforma todo en uno que le ayuda a romper los silos, centralizar la comunicación y convertir las tareas dispersas en intentos correctos optimizados.

Al integrar herramientas de gestión de tareas, control de tiempo y colaboración, ProofHub convierte el caos de los proyectos en una ejecución estratégica.

Las mejores funciones de ProofHub

Defina hitos clave para realizar un seguimiento del progreso y evaluar el rendimiento del proyecto

Supervise el rendimiento del equipo con funciones integradas de control de tiempo

Optimice las aprobaciones con flujos de trabajo personalizados

Límites de ProofHub

Las funciones de administrador con límite, como la gestión de permiso, se incluyen en el plan Essential

Solo es trabajo en línea

Precios de ProofHub

14 días de (versión de) prueba gratuita*

Imprescindible: 50 $ al mes

Control total: 99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de ProofHub

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ProofHub?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre ProofHub:

Lo que más me gusta de ProofHub es cómo simplifica la gestión de diversos aspectos del marketing de contenido. Puedo gestionar todo, desde la creación de contenidos y la colaboración hasta la revisión, desde un solo lugar. Una vez que finalizamos los objetivos de la campaña, utilizo el tablero de «discusión» para documentar nuestro plan y realizar ajustes sobre la marcha. Me gusta mucho su capacidad para crear flujos de trabajo personalizados y gestionar tareas utilizando la vista «tablero».

Lo que más me gusta de ProofHub es cómo simplifica la gestión de diversos aspectos del marketing de contenidos. Puedo gestionar todo, desde la creación de contenidos y la colaboración hasta la revisión, desde un solo lugar. Una vez que finalizamos los objetivos de la campaña, utilizo el tablero de «discusión» para documentar nuestro plan y realizar ajustes sobre la marcha. Me gusta mucho su capacidad para crear flujos de trabajo personalizados y gestionar tareas utilizando la vista «tablero».

💡 Consejo profesional: Si su equipo está constantemente «haciendo un seguimiento», es una señal de que su flujo de trabajo carece de visibilidad. Utilice automatizaciones para avisar a las partes interesadas cuando haya una tarea pendiente.

5. ProcessMaker (el mejor para simplificar flujos de trabajo complejos para empresas de tamaño mediano)

a través de ProcessMaker

ProcessMaker elimina las complicaciones de las tareas manuales mediante la automatización y simplificación de flujos de trabajo complejos.

Gracias a su entorno intuitivo de bajo código y su interfaz de arrastrar y soltar, diseñar flujos de trabajo, digitalizar formularios y gestionar tareas resulta muy sencillo.

Es ideal para empresas de tamaño mediano, responsables de TI, arquitectos de corporación e ingenieros de software que buscan la automatización de complejos flujos de trabajo.

Las mejores funciones de ProcessMaker

Diseñe flujos de trabajo y automatice la creación de formularios con herramientas intuitivas basadas en IA

Elimine los silos de datos con integraciones como Salesforce, SAP y Microsoft Dynamics 365

Extraiga, analice y procese datos de diversos tipos de documentos, como facturas, contratos o formularios, con el procesamiento inteligente de documentos (IDP)

Límites de ProcessMaker

Las personalizaciones avanzadas personalizadas requieren conocimientos de PHP o JavaScript

Las herramientas de creación de formularios tienen opciones de personalización con límite

Precios de ProcessMaker

Demostración disponible bajo petición

Estándar: 3000 $ al mes

Profesional: Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ProcessMaker

G2: 4,3/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ProofHub?

Lea este comentario de un crítico de G2 sobre ProcessMaker:

ProcessMaker es flexible de usar. La plataforma tiene la capacidad de realizar una prueba pendiente para asegurarse del proceso que está creando. Puede ejecutar tantos procesos como desee crear y ejecutar.

ProcessMaker es flexible de usar. La plataforma tiene la capacidad de realizar una prueba pendiente para asegurarse del proceso que está creando. Puede ejecutar tantos procesos como desee crear y ejecutar.

6. Smartsheet (el mejor para crear flujos de trabajo escalables y facilitar la colaboración)

a través de Smartsheet

Si busca una forma sencilla de gestionar sus flujos de trabajo, Smartsheet es la solución ideal para usted. Le permite organizar datos con vistas personalizables, automatizar tareas repetitivas y crear documentos profesionales con su herramienta de generación de documentos.

Con su diseño escalable y su interfaz para usuarios, Smartsheet le permite optimizar los flujos de trabajo, colaborar y gestionar tareas de forma eficaz.

Las mejores funciones de Smartsheet

Organice y visualice las tareas en formato de cuadrícula, (diagrama de) Gantt o Kanban para mayor claridad

Cree y gestione documentos sin esfuerzo, integrándolos con DocuSign para contratos

Importe y exporte datos fácilmente entre Smartsheet y sistemas externos para mantener sus flujos de trabajo actualizados

Límites de Smartsheet

Funciones de control de tiempo con límite para las tareas

Las automatizaciones avanzadas pueden requerir más trabajo manual de lo esperado

Precios de Smartsheet

30 días de (versión de) prueba gratuita *

Pro: 12 $ al mes por usuario

Empresa: 24 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Gestión avanzada del trabajo: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Smartsheet

G2: 4,4/5 (más de 18 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Smartsheet?

Esto es lo que un crítico de G2 opinó sobre Smartsheet:

Smartsheet es fácil de usar para principiantes y muy sencillo de ajustar para crear cuadrículas básicas, (elaboración de) informes e incluso paneles de control de alto nivel. Aunque hay elementos que pueden complicarse si así lo desea, no es necesario tener conocimientos de programación para hacer que Smartsheet sea trabajo para usted.

Smartsheet es fácil de usar para principiantes y muy sencillo de ajustar para crear cuadrículas básicas, (elaboración de) informes e incluso paneles de control de alto nivel. Aunque hay elementos que pueden complicarse si así lo desea, no es necesario tener conocimientos de programación para sacar partido a Smartsheet.

7. Wrike (el mejor para gestionar proyectos complejos con múltiples partes interesadas)

a través de Wrike

Con una gestión de tareas centralizada y sólidas herramientas de colaboración, Wrike es ideal para equipos que gestionan proyectos complejos e interdepartamentales. Le permite crear carpetas, proyectos, tareas y subtareas ilimitadas, al tiempo que realiza un seguimiento sencillo de las responsabilidades con una clara visibilidad de las personas asignadas.

La función más destacada de Wrike, Work Intelligence, utiliza la IA para simplificar las tareas, predecir resultados y permitir una toma de decisiones más inteligente.

Las mejores funciones de Wrike

Obtenga información en tiempo real con paneles personalizables que mantienen a su equipo centrado en las prioridades

Realice la automatización de las tareas repetitivas y optimice los flujos de trabajo para mejorar la eficiencia y tomar decisiones basadas en datos con la inteligencia artificial de Work Intelligence

Límites de Wrike

La configuración de las integraciones puede resultar compleja en ocasiones

Algunas funciones de escritorio no están disponibles en la aplicación móvil

Precios de Wrike

14 días de (versión de) prueba gratuita *

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 25 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 3500 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Wrike:

Una herramienta de gestión de proyectos muy útil para todas las necesidades de nuestro equipo, desde la programación y la asignación de recursos hasta la elaboración de informes precisos. La utilizamos a diario y la integración fue muy sencilla. El soporte al cliente está siempre disponible

Una herramienta de gestión de proyectos muy útil para todas las necesidades de nuestro equipo, desde la programación y la asignación de recursos hasta la elaboración de informes precisos. La utilizamos a diario y la integración fue muy sencilla. El soporte al cliente está siempre disponible

🎉 Dato curioso: En ClickUp, puedes combinar automatizaciones, plantillas y comentarios asignados para crear ciclos de tareas periódicas que brindan recordatorios, asignan y documentan el progreso sin intervención humana.

8. Process Street (el mejor para crear flujos de trabajo con eficiencia impulsada por IA)

a través de Process Street

Process Street es una herramienta sencilla pero potente para gestionar flujos de trabajo recurrentes. Le ayuda a crear listas de control de procesos, automatizar aprobaciones y utilizar lógica condicional.

Con herramientas para la asignación de tareas, aprobaciones y un feed de actividades compartido, Process Street permite a su equipo trabajar de forma cohesionada. Integre sus herramientas marcadas como favoritas para crear una experiencia de flujo de trabajo fluida y cohesionada.

Las mejores funciones de Process Street

Utilice la lógica condicional para adaptarse dinámicamente a condiciones específicas, simplificando procesos complejos

Recopile y gestione datos de forma eficiente con formularios que se integran fácilmente en los flujos de trabajo

Cree listas de control de procesos y POEE personalizados a partir de la biblioteca de plantillas y aplíquelos en múltiples entornos de trabajo

Límites de Process Street

Un enfoque centrado en la lista de control podría no funcionar para flujos de trabajo complejos

Falta de seguimiento del progreso en tiempo real

Precios de Process Street

*14 días de (versión de) prueba gratuita

Startup : Precios personalizados

Pro : Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Process Street

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Process Street?

Lea este comentario de un crítico de G2 sobre Process Street:

Crea una experiencia realmente fácil de usar para los usuarios finales y ofrece opciones para implementar diversos tipos de procesos en la herramienta (por ejemplo, encuestas, recopilación de datos y activos, incorporación, etc.). La posibilidad de ver el estado y los datos sobre el rendimiento del flujo es realmente interesante. Y la capacidad de conectarse a aplicaciones potentes y otras herramientas es muy buena. Por último, el servicio de atención al cliente de su equipo de soporte también es realmente excelente.

Crea una experiencia realmente fácil de usar para los usuarios y ofrece opciones para implementar diversos tipos de procesos en la herramienta (por ejemplo, encuestas, recopilación de datos y activos, incorporación, etc.). La posibilidad de ver el estado y los datos sobre el rendimiento del flujo es realmente interesante. Y la capacidad de conexión a aplicaciones potentes y otras herramientas es muy buena. Por último, el soporte al cliente de su equipo de soporte también es realmente excelente.

9. Hive (el mejor para facilitar la comunicación y la ejecución de proyectos)

vía Hive

Imagina tener chat integrado, videollamadas y calendarios de uso compartido: eso es Hive, que mantiene a todos en la misma página. Hive es más que una simple herramienta de gestión del flujo de trabajo. Es un hub de comunicación que une a tu equipo y hace que las cosas terminen.

Su gestión de tareas, seguimiento de proyectos e integraciones simplifican los flujos de trabajo y mejoran la colaboración en tiempo real. ¿El resultado? Una comunicación más fluida y una ejecución más rápida. Las mejores funciones de Hive

Cree, asigne y realice el seguimiento de las tareas fácilmente con funciones como fechas de límite, niveles de prioridad y dependencias de tareas

Obtenga una visión general en tiempo real del progreso de su equipo con paneles personalizables

Conéctese con herramientas populares como Google Workspace, Slack y Trello para centralizar su flujo de trabajo

Límites de Hive

Las funciones avanzadas, como el asistente de IA y los gráficos (diagrama de) Gantt, solo están disponibles en los planes de pago

Las múltiples opciones personalizadas pueden alargar el tiempo de configuración

Precios de Hive

*free Forever

Starter: 1,50 $ al mes por usuario

Equipos: 5 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hive

G2: 4,6/5 (más de 550 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hive?

Esto es lo que un crítico de G2 tenía que decir sobre Hive:

Hive es ideal para equipos que buscan una herramienta de gestión de proyectos colaborativa, flexible y fácil de automatizar que se adapte al crecimiento. Es especialmente apreciada por equipos remotos, departamentos de marketing y equipos multifuncionales que dependen de una comunicación clara y de la visibilidad de las tareas.

Hive es ideal para equipos que buscan una herramienta de gestión de proyectos colaborativa, flexible y fácil de automatizar que se adapte al crecimiento. Es especialmente apreciada por equipos remotos, departamentos de marketing y equipos multifuncionales que dependen de una comunicación clara y de la visibilidad de las tareas.

10. Zapier (el mejor para la conexión de aplicaciones y la automatización de flujos de trabajo)

a través de Zapier

Zapier conecta todas tus aplicaciones favoritas en un solo lugar, lo que te permite automatizar los flujos de trabajo, llamados «Zaps», con solo unos pocos clics.

Automatice todo, desde añadir nuevos clientes potenciales a su CRM hasta desencadenar notificaciones de Slack cuando una tarea está vencida. Con más de 7000 apps, aplicaciones en su vasto ecosistema, Zapier se integra con prácticamente todas las herramientas que utiliza.

Las mejores funciones de Zapier

Cree Zaps con facilidad utilizando la intuitiva interfaz de arrastrar y soltar

Establezca desencadenantes y acciones de forma visual y automatice la mayoría de las tareas

Empiece rápidamente con Zaps predefinidos y aproveche las funciones de IA para resumir conversaciones o extraer información de datos

Límites de Zapier

La creación de automatizaciones complejas puede suponer una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios

Las funciones avanzadas requieren una suscripción de pago, lo que puede no ser ideal para equipos pequeños

Precios de Zapier

*free Forever

Profesional: 29,99 $ al mes

Equipo: 103,5 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Zapier:

Llevo varios años utilizando Zapier para integrar otras aplicaciones en WordPress. Lo que más me gusta de Zapier es su facilidad de uso. En concreto, que incluso sin conocimientos de código, el ajuste de «Zaps» (flujos de trabajo de automatización) es intuitivo y sencillo

Llevo varios años utilizando Zapier para integrar otras aplicaciones en WordPress. Lo que más me gusta de Zapier es su facilidad de uso. En concreto, que incluso sin conocimientos de código, el ajuste de «Zaps» (flujos de trabajo automatizados) es intuitivo y sencillo

11. Kissflow (el mejor para crear aplicaciones empresariales personalizadas sin necesidad de código)

a través de Kissflow

¿Y si su equipo pudiera convertirse en desarrolladores ciudadanos? Con Kissflow y su intuitivo creador de aplicaciones sin código, ¡sin duda pueden hacerlo!

Su función de arrastrar y soltar permite a cualquier persona crear aplicaciones personalizadas y automatizar procesos que simplifican los procesos de empresa. Elimina la necesidad de código complejo o la dependencia de recursos informáticos.

Las mejores funciones de Kissflow

Cree aplicaciones personalizadas adaptadas a sus necesidades específicas sin escribir una sola línea de código

Asigne tareas a personas individuales, a varios empleados o a departamentos con opciones flexibles como el método round-robin o plazos fijos

Mida la eficacia de los flujos de trabajo con métricas integradas e informes predefinidos para realizar un seguimiento del progreso

Límites de Kissflow

Puede resultar caro para las pequeñas empresas

Integración con límite con otras plataformas

Precios de Kissflow

(Versión de) prueba gratuita disponible *

Básico: 1500 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Kissflow

G2: 4,3/5 (más de 550 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Kissflow?

Lea este comentario de un crítico de G2 sobre Kissflow:

Lo mejor de KissFlow es que nos permite la automatización de todos los formularios y documentos. Mis empleados pueden realizar el seguimiento del progreso, lo que garantiza la responsabilidad y la facilidad de uso. Fue muy fácil de integrar e implementar.

Lo mejor de KissFlow es que nos permite la automatización de todos los formularios y documentos. Mis empleados pueden realizar el seguimiento del progreso, lo que garantiza la responsabilidad y la facilidad de uso. Fue muy fácil de integrar e implementar.

12. Kintone (ideal para crear apps personalizadas para un espacio de trabajo digital perfecto)

a través de Kintone

Olvídese de las hojas de cálculo poco prácticas y las herramientas genéricas: con Kintone, puede crear aplicaciones personalizadas que se adapten a sus necesidades específicas. ¡Cree el entorno de trabajo digital perfecto sin necesidad de código para su equipo!

Desde la gestión de tickets de soporte al cliente hasta el seguimiento del inventario, pasando por la organización de los procesos de RR. HH. y la gestión de proyectos, Kintone le permite crear las herramientas exactas que necesita para trabajar de forma más inteligente, no más dura.

Las mejores funciones de Kintone

Diseñe bases de datos, cree flujos de trabajo y personalice vistas para adaptarlas a las necesidades de su equipo

Colabore con su equipo mediante comentarios en la aplicación, @menciones y notificaciones en tiempo real

Obtenga información valiosa con gráficos y diagramas personalizables que proporcionan visualizaciones en tiempo real de sus datos

Límites de Kintone

Con límite de 50 000 registros por app, aplicación y 150 campos por formulario

Explorar el software puede llevar tiempo

Precios de Kintone

*30 días de (versión de) prueba gratuita

Profesional: 16 $ al mes por usuario

Personalizado: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Kintone

G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Kintone?

Esto es lo que este revisor de G2 opinó sobre Kintone:

Kintone ha sido una plataforma excelente para la transición de nuestro equipo. Apreciamos la organización bien estructurada de las apps, la flexibilidad de personalización dentro de cada una de ellas y, lo más importante, el excelente servicio de atención al cliente que hemos recibido durante todo el proceso de configuración. El equipo de soporte ha hecho que nuestra experiencia de incorporación sea perfecta, lo que ha reforzado nuestra confianza en la plataforma.

Kintone ha sido una plataforma excelente para la transición de nuestro equipo. Apreciamos la organización bien estructurada de las apps, la flexibilidad de personalización dentro de cada una de ellas y, lo más importante, el excelente servicio de atención al cliente que hemos recibido durante todo el proceso de configuración. El equipo de soporte ha hecho que nuestra experiencia de incorporación sea perfecta, lo que ha reforzado nuestra confianza en la plataforma.

13. Qntrl (el mejor para gestionar flujos de trabajo complejos con total visibilidad y control)

a través de Qntrl

Qntrl le ayuda a tomar el control de sus procesos empresariales, ofreciéndole una plataforma centralizada para organizar tareas, automatizar flujos de trabajo y mejorar la colaboración.

Visualice todo con una interfaz de arrastrar y soltar, automatice las comprobaciones de cumplimiento y gestione las solicitudes desde un único hub. La elaboración de informes y análisis le ayudan a medir el rendimiento y optimizar los flujos de trabajo de forma eficaz.

Las mejores funciones de Qntrl

Visualice todo su flujo de trabajo con vistas personalizables y actualizaciones en tiempo real

Garantice el cumplimiento de las normas con comprobaciones automatizadas de los procesos y la aplicación de políticas

Elimine las barreras de comunicación integrando el acceso a los datos, las actualizaciones y los comentarios directamente en los flujos de trabajo

Límites de Qntrl

Opciones de personalización con límite

Es posible que la experiencia móvil no sea lo suficientemente buena

Precios de Qntrl

(versión de) prueba gratis disponible*

Estándar: 20 $ al mes

Corporación: 40 $ al mes

Personalizado: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Qntrl

G2: 4,5/5 (más de 25 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qntrl?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Qntrl:

Podemos crear scripts personalizados basados en javascript. Hay múltiples opciones, como asignar a una persona específica, asignar a cualquier rol o equipo, o automatizar con funciones personalizadas.

Podemos crear scripts personalizados basados en javascript. Hay múltiples opciones, como asignar a una persona específica, asignar a cualquier rol o equipo, o automatizar con funciones personalizadas.

14. Airtable (ideal para flujos de trabajo colaborativos tipo hoja de cálculo)

a través de Airtable

Airtable, una herramienta muy popular por derecho propio, combina la facilidad de uso de una hoja de cálculo con la potencia de una base de datos.

Airtable es más que una simple plataforma de hojas de cálculo: le permite crear un flujo de trabajo de gestión de proyectos personalizable. Diseñe flujos de trabajo a medida, gestione proyectos, organice datos y colabore con su equipo en tiempo real, todo en un solo lugar.

Las mejores funciones de Airtable

Cree el entorno de trabajo perfecto con la función Cobuilder de Airtable

Elija entre tableros Kanban, calendarios y mucho más para visualizar sus proyectos de la forma que mejor se adapte al trabajo de su equipo

Asigne tareas, comparta el estado de los proyectos y registre el historial de actividades para una colaboración eficaz

Límites de Airtable

Puede que no sea suficiente para el análisis de datos complejos y la elaboración de informes

Las funciones avanzadas solo están disponibles en los planes de pago

Precios de Airtable

*free Forever

Equipo: 24 $ al mes por usuario

Empresa: 54 $ al mes por usuario

escala empresarial: *Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2: 4,6/5 (más de 2500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Airtable?

Lea este comentario de un crítico de Capterra sobre Airtable:

En general, Airtable ofrece un gran equilibrio entre simplicidad y potencia, lo que lo convierte en una excelente opción para gestionar proyectos, organizar datos y optimizar flujos de trabajo. Su diseño intuitivo y sus opciones personalizadas lo hacen fácil de usar tanto para usuarios individuales como para equipos.

En general, Airtable ofrece un gran equilibrio entre simplicidad y potencia, lo que lo convierte en una excelente opción para gestionar proyectos, organizar datos y optimizar flujos de trabajo. Su diseño intuitivo y sus opciones personalizadas lo hacen fácil de usar tanto para usuarios individuales como para equipos.

🧐 ¿Sabías que...? Los flujos de trabajo basados en permiso evitan el intercambio accidental de información, ya que la tarea de aprobación financiera no debe tener visibilidad para todo el equipo de diseño.

15. Trello (el mejor para la gestión visual de tareas y la colaboración)

a través de Trello

Reconocido como la nota adhesiva digital de referencia para equipos de todo el mundo, Trello es un software de gestión de proyectos visual.

Tanto si se está planificando una campaña de marketing como coordinando el lanzamiento de un producto complejo, esta herramienta de gestión del flujo de trabajo transforma las caóticas listas de pendientes en tableros Kanban optimizados que facilitan el seguimiento de las tareas.

Las mejores funciones de Trello

Visualice los flujos de trabajo con tableros Kanban, listas y tarjetas

Cambie rápidamente entre las vistas de cronograma, calendario y panel

Utilice Butler, la herramienta de automatización de Trello, para automatizar tareas repetitivas

Límites de Trello

Funciones limitadas de gestión de proyectos, como el control de tiempo y la elaboración de informes

Los tableros solo se pueden exportar como archivos PDF con una integración

Precios de Trello

*free Forever

Estándar: 5 $ al mes por usuario

Premium: 10 $ al mes por usuario

Corporación: 17,50 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Trello:

G2: 4,4/5 (más de 13 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 opiniones)

Lo que dicen los usuarios reales sobre Trello:

Esto es lo que un crítico de G2 opinó sobre Trello:

Me encantó lo fácil que es de usar, tan fácil que mis empleados sin conocimientos técnicos pudieron utilizarlo y no tuve que estar detrás de ellos corrigiendo errores. Es personalizable, por lo que pude utilizarlo en cualquier proyecto en el que estuviéramos trabajando y no solo en uno específico del sector.

Me encantó lo fácil que es de usar, tan fácil que mis empleados sin conocimientos técnicos pudieron utilizarlo y no tuve que estar detrás de ellos corrigiendo errores. Es personalizable, por lo que pude utilizarlo en cualquier proyecto en el que estuviéramos trabajando y no solo en uno específico del sector.

16. Nulab (el mejor para un entorno de trabajo unificado para la innovación y la colaboración)

vía Nulab

Nulab ofrece potentes herramientas de gestión de flujo de trabajo, como Backlog para la gestión de proyectos y Cacoo para la creación de diagramas de flujo de trabajo.

Esta plataforma integrada provee todo lo necesario para planear, supervisar y ejecutar proyectos de manera eficiente, desde la gestión de tareas y el seguimiento de problemas hasta la comunicación en tiempo real y la colaboración visual.

Las mejores funciones de Nulab

Planifique, realice un seguimiento y gestione proyectos con herramientas como (diagrama de) Gantt, tableros Kanban y gráficos de burndown

Colabore en tiempo real con funciones como pizarras en línea, documentos de uso compartido y herramientas de comunicación integradas

Capture, asigne y resuelva problemas de manera eficiente con herramientas integradas que agilizan el proceso de seguimiento de errores

Límites de Nulab

El plan Free solo permite hasta cinco integraciones

Gestión de archivos restringida debido a un límite de tamaño de 10 MB

Precios de Nulab

*free Forever

Starter: 35 $ al mes

Estándar: 100 $ al mes

Premium: 175 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Nulab:

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nulab?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre la herramienta de gestión de flujo de trabajo de Nulab, Backlog:

Lo mejor de este software es su diseño sencillo y fácil de usar para los nuevos usuarios. Cuando me incorporé a esta empresa, era muy nuevo en esto y me adapté fácilmente a todo, ya que era la primera vez que tenía que elaborar informes de errores a través de un software de seguimiento de errores. Puedo hacer una mención fácilmente de los errores en este software y asignarlos. También puedo hacer una mención de qué errores tienen alta prioridad.

Lo mejor de este software es su diseño sencillo y fácil de usar para los nuevos usuarios. Cuando me incorporé a esta empresa, era muy nuevo en esto y me adapté fácilmente a todo, ya que era la primera vez que tenía que elaborar informes de errores a través de un software de seguimiento de errores. Puedo hacer una mención fácilmente de las incidencias en este software y asignarlas. También puedo indicar qué incidencias tienen alta prioridad.

🧐 ¿Sabías que...? Los flujos de trabajo ayudan a descubrir tareas invisibles, como seguimientos, actualizaciones o tareas de administrador, para que puedas eliminarlas o automatizarlas en lugar de dejar que te consuman el día.

17. Cflow (el mejor para transformar los procesos empresariales tradicionales en flujos de trabajo automatizados)

a través de Cflow

¿Quiere deshacerse del papel y optimizar sus complejos procesos empresariales? Cflow es una potente solución de gestión de flujos de trabajo sin código que puede ayudarle a conseguirlo.

Utiliza la automatización inteligente para transformar su trabajo y digitalizar las operaciones en todos sus departamentos. Es un sistema de gestión de flujos de trabajo fiable con más de 1000 integraciones, como Zapier, y una seguridad de datos de primera clase.

Las mejores funciones de Cflow

Cree formularios personalizados sin necesidad de conocimientos técnicos con un generador de formularios de arrastrar y soltar

Ajusta flujos de trabajo automatizados complejos con lógica condicional para aprobaciones

Obtenga información útil para optimizar los procesos empresariales e identificar los cuellos de botella en los flujos de trabajo

Límites de Cflow

La biblioteca de plantillas incluye principalmente plantillas de automatización de procesos empresariales, que pueden no ser adecuadas para todos

Funciones de gestión de proyectos con límite

Precios de Cflow

(Versión de) prueba gratuita disponible*

Joy: 22 $ al mes por usuario

Bliss: 32 $ al mes por usuario

Zen: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cflow:

G2: 4,8/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cflow?

Lea este comentario de un crítico de G2 sobre Cflow:

Llevo unos meses utilizándolo y me ha ayudado a organizar mi trabajo de forma eficiente. La orientación sin código y las soluciones basadas en IA facilitan la gestión de múltiples proyectos y aprobaciones. Para mí, la función más destacada es que se pueden crear plantillas para cada proyecto y luego personalizarlas según las necesidades de cada nuevo proyecto. El tablero Kanban es otra ventaja que ha permitido estandarizar y sistematizar la gestión de proyectos. El estado de cada proyecto o tarea se puede seguir fácilmente y se puede llevar a cabo una gestión eficaz.

Llevo unos meses utilizándolo y me ha ayudado a organizar mi trabajo de forma eficiente. La orientación sin código y las soluciones basadas en IA facilitan la gestión de múltiples proyectos y aprobaciones. La función que más me llama la atención es que se pueden crear plantillas para cada proyecto y luego personalizarlas según las necesidades de cada nuevo proyecto. El tablero Kanban es otra ventaja que ha permitido estandarizar y sistematizar la gestión de proyectos. El estado de cada proyecto o tarea se puede seguir fácilmente y se puede llevar a cabo una gestión eficaz.

18. Notion (ideal para crear una base de conocimientos centralizada con un entorno de trabajo personalizable)

vía Notion

Olvídese de tener que manejar múltiples apps: Notion reinventa el espacio de trabajo combinando la documentación de procesos, la gestión de proyectos y la colaboración en equipo en una potente plataforma.

Organiza todo en un solo lugar, lo que facilita la gestión de tareas, notas y proyectos. Con plantillas y bases de datos personalizables, puedes adaptar Notion a tu flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Notion

Diseñe entornos de trabajo que se adapten perfectamente al flujo de trabajo de su equipo: organice proyectos, tareas y documentos

Exprésate con una gran variedad de tipos de contenido: texto, imágenes, tablas e incluso tableros Kanban y calendarios

Utilice comentarios, menciones y documentos compartidos para que todos estén en la misma página

Límites de Notion

Algunos usuarios pueden encontrar compleja la interfaz basada en páginas

Sin acceso sin conexión

Precios de Notion

*free Forever

Más: 12 $ al mes por usuario

Empresa: 24 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Esto es lo que este crítico de Capterra tenía que decir sobre Notion:

En general, me encanta. Utilizo Notion casi todos los días, tanto para proyectos de trabajo como personales, y, tras meses de uso, todavía no he tenido ningún problema. Es una aplicación maravillosa y una de mis favoritas.

En general, me encanta. Utilizo Notion casi todos los días, tanto para proyectos de trabajo como personales, y, tras meses de uso, todavía no he tenido ningún problema. Es una aplicación maravillosa y una de mis favoritas marcadas como favoritas.

💡 Consejo profesional: Puedes conectar las vistas de calendario y Kanban en herramientas como Notion, ClickUp o Trello, lo que te permite alternar entre líneas de tiempo y estados sin perder el contexto.

19. ProProfs Proyecto (el mejor para crear flujos de trabajo eficaces para pequeñas empresas)

a través de ProProfs Proyecto

ProProfs Project se encarga de la gestión de proyectos para equipos pequeños y en crecimiento. Es una solución rentable con un plan gratuito para hasta cinco usuarios, perfecta para startups y pequeñas empresas que están dando sus primeros pasos.

Podrá colaborar fácilmente, realizar el seguimiento de los gastos y generar informes detallados sobre el rendimiento de los proyectos, la asignación de recursos y la productividad del equipo.

Las mejores funciones de ProProfs Proyecto

Asigne tareas, establezca plazos y realice un seguimiento del progreso con subtareas y niveles de prioridad, haciendo que todos se responsabilicen de su trabajo

Visualice los cronogramas y las dependencias de los proyectos con diagramas (diagrama de) Gantt, lo que garantiza que todos estén en la misma página

Registre fácilmente las horas facturables y genere facturas directamente a partir del tiempo de seguimiento, simplificando el proceso de facturación

Límites de ProProfs Proyecto

Funciones avanzadas con límite para proyectos complejos

Opciones de personalización restringidas

Precios de ProProfs Proyecto

*free Forever

Empresa: 49,97 $ al mes

Valoraciones y reseñas de ProProfs Proyecto:

G2: 4,4/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 75 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ProProfs Proyecto?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre ProProfs Proyecto:

ProProfs me ayuda a optimizar mi carga de trabajo sin problemas. Gracias a su intuitivo panel de control, puedo hacer seguimiento de si algún recurso está sobrecargado o infrautilizado. De este modo, puedo ajustar rápidamente mis flujos de trabajo y gestionar mi carga de trabajo diaria de forma eficiente.

ProProfs me ayuda a optimizar mi carga de trabajo sin problemas. Gracias a su intuitivo panel de control, puedo hacer seguimiento de si algún recurso está sobrecargado o infrautilizado. De este modo, puedo ajustar rápidamente mis flujos de trabajo y gestionar mi carga de trabajo diaria de forma eficiente.

20. Nintex (el mejor para flujos de trabajo centrados en la automatización)

a través de Nintex

Nintex es especialmente adecuado para medianas y grandes corporaciones que desean gestionar flujos de trabajo complejos. Su enfoque en la automatización y la optimización de procesos lo hace ideal para empresas de recursos humanos, finanzas y atención al cliente.

La plataforma ofrece compatibilidad con numerosas aplicaciones para una gestión eficiente del flujo de trabajo y los documentos.

Las mejores funciones de Nintex

Cree flujos de trabajo sin esfuerzo utilizando una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar

Simplifique las aprobaciones y garantice el cumplimiento normativo con funciones como las firmas digitales y los flujos de trabajo de documentos interactivos

Automatización basada en la nube para la integración de datos y la gestión de tareas

Límites de Nintex

Carece de funciones avanzadas de gestión del flujo de trabajo y colaboración

Puede resultar caro para equipos pequeños

Precios de Nintex

Demostración disponible bajo petición

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Nintex:

G2: 4,2/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 250 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nintex?

Lea este comentario de un crítico de G2 sobre Nintex:

Nintex ha cambiado por completo las reglas del juego en lo que respecta a la automatización de nuestros procesos empresariales. La potente y fácil de usar función de automatización de flujo de trabajo es realmente eficaz. Nos ha ahorrado innumerables horas en este aspecto y nos ha permitido automatizar tareas repetitivas, como la entrada de datos y el proceso de aprobación. Además, sus formularios y funciones de app nos han ayudado a desarrollar formularios personalizados que se pueden rellenar y enviar desde cualquier lugar, lo que nos ha facilitado la obtención de información sobre el terreno.

Nintex ha cambiado por completo las reglas del juego en lo que respecta a la automatización de nuestros procesos empresariales. La potente y fácil de usar función de automatización de flujos de trabajo es realmente eficaz. Nos ha ahorrado innumerables horas en este aspecto y nos ha permitido automatizar tareas repetitivas, como la introducción de datos y el proceso de aprobación. Además, sus formularios y funciones de app nos han ayudado a desarrollar formularios personalizados que se pueden rellenar y enviar desde cualquier lugar, lo que nos ha facilitado la recopilación de información sobre el terreno.

🎉 Dato curioso: las listas de control son la herramienta de flujo de trabajo más subestimada. Desde quirófanos hasta misiones espaciales, incluso los trabajos más complejos comienzan con listas sencillas y repetibles.

21. Pipefy (el mejor para la automatización sin código)

a través de Pipefy

Desde la gestión de tareas de RR. HH., como la contratación, hasta la optimización de las operaciones de compras y atención al cliente, Pipefy se adapta a las diversas necesidades de la empresa.

Pipefy es una plataforma sin código que ofrece herramientas para crear, automatizar y gestionar flujos de trabajo sin depender en gran medida del soporte informático.

Las mejores funciones de Pipefy

Diseñe flujos de trabajo con herramientas de arrastrar y soltar, lógica condicional y asignación automatizada de tareas

Conéctese con más de 300 aplicaciones para garantizar un flujo de datos fluido

Implemente rápidamente flujos de trabajo utilizando plantillas para la gestión de procesos empresariales

Límites de Pipefy

Opciones de personalización con límite con el plan gratuito

La lógica según la condición no se puede utilizar en archivos PDF

Precios de Pipefy

*free Forever

Empresa: Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Ilimitado: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Pipefy:

G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipefy?

Esto es lo que un crítico de G2 dijo sobre Pipefy:

Pipefy me ayuda a llevar un seguimiento de mis pendientes y de en qué paso me encuentro en mis procesos diarios. Lo mejor de todo es que rara vez se me olvida realizar alguna actividad importante.

Pipefy me ayuda a llevar un seguimiento de mis pendientes y de en qué paso me encuentro en mis procesos diarios. Lo mejor de todo es que rara vez se me olvida realizar alguna actividad importante.

22. Miro (el mejor para visualizar y colaborar en ideas de manera eficiente)

a través de Miro

Miro es una innovadora plataforma de colaboración en línea que acelera el proceso desde la idea hasta el resultado. Es especialmente adecuada para equipos de diversos sectores que buscan una plataforma flexible e intuitiva para facilitar la colaboración y la gestión de proyectos.

Su capacidad para ofrecer compatibilidad con la lluvia de ideas y la planificación en tiempo real lo hace ideal para el desarrollo de productos, las campañas de marketing y el diseño de la experiencia de usuario.

Las mejores funciones de Miro

Utilice Intelligent Canvas para combinar documentos, mapas mentales, diagramas y mucho más con un número ilimitado de miembros, incluso en la versión gratuita

Haga trabajo en equipo sin esfuerzo con funciones como la edición en tiempo real, las videoconferencias y los comentarios directos

Genere prototipos, resuma debates y obtenga información valiosa de su trabajo colaborativo con IA

Límites de Miro

La app, aplicación móvil, puede carecer en ocasiones de función

Los tableros grandes ralentizan a los surfistas

Precios de Miro

*free Forever

Starter: 8 $ al mes por usuario

Empresa: 16 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

guard de la Corporación: *Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Miro

G2: 4,7/5 (más de 7000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Miro?

Esto es lo que un crítico de G2 dijo sobre Miro:

Yo utilizo Miro para organizar la información relacionada con un proyecto. Capturas de pantalla, enlaces, diagramas de flujo, detalles competitivos, cronogramas... Todo va a parar a un tablero GIGANTE de Miro, donde puedo encontrar fácilmente lo que necesito y compartirlo de forma eficiente con los demás.

Yo utilizo Miro para organizar la información relacionada con un proyecto. Capturas de pantalla, enlaces, diagramas de flujo, detalles competitivos, cronogramas... Todo va a parar a un tablero GIGANTE de Miro, donde puedo encontrar fácilmente lo que necesito y compartirlo de forma eficiente con los demás.

🧐 ¿Sabías que...? Las herramientas de pizarra blanca como ClickUp Whiteboards o Miro no solo sirven para hacer lluvias de ideas, sino que también se pueden conectar a tareas y flujos de trabajo en tiempo real, lo que permite integrar la ideación en la ejecución.

23. Next Matter (el mejor para automatizar flujos de trabajo complejos para corporaciones)

vía Next Matter

Next Matter es un software de automatización de flujos de trabajo sin código que simplifica las operaciones y potencia la colaboración en medianas y grandes corporaciones.

Le permite gestionar eficazmente los asuntos legales y crear flujos de trabajo complejos sin necesidad de tener amplios conocimientos de código, lo que garantiza la excelencia operativa en diversos departamentos.

Las mejores funciones de Next Matter

Integre más de 3000 aplicaciones para facilitar el intercambio de datos y la automatización de la entrada de datos

Manténgase al tanto de las tareas individuales con un control de tiempo preciso

Obtenga información valiosa sobre el rendimiento operativo con análisis exhaustivos

Límites de Next Matter

Puede resultar caro para equipos pequeños

Los flujos de trabajo de gran tamaño pueden experimentar retrasos en la carga

Precios de Next Matter

(versión de) prueba gratis disponible*

Starter: 625 $ de cuota de plataforma al mes + 19 $ al mes por usuario

Crecimiento: 2950 $ de cuota de plataforma al mes + 29 $ al mes por usuario

Profesional: 7500 $ de cuota de plataforma al mes + 49 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Next Matter:

G2: 4,4/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Next Matter?

Lea este comentario de un crítico de G2 sobre Next Matter:

La herramienta en sí es increíblemente fácil de usar. El equipo hizo un excelente trabajo durante el proceso de incorporación, enseñándonos a utilizarla y respondiendo a todas nuestras preguntas, por lo que ahora es muy fácil crear nuevos flujos y procesos para nuestra empresa. Creo que la parte de formación de la incorporación fue realmente clave para nuestro intento correcto y la adopción de la plataforma.

La herramienta en sí es increíblemente fácil de usar. El equipo hizo un excelente trabajo durante el proceso de incorporación, enseñándonos a utilizarla y respondiendo a todas nuestras preguntas, por lo que ahora es muy fácil crear nuevos flujos y procesos para nuestra empresa. Creo que la parte de formación de la incorporación fue realmente clave para nuestro intento correcto y la adopción de la plataforma.

24. beSlick (el mejor para operaciones eficientes y conformes con la normativa)

vía beSlick

Anteriormente conocido como Process Bliss, beSlick es una plataforma de gestión de flujo de trabajo todo en uno diseñada para ayudar a los equipos a mantenerse al día con las tareas, mejorar la colaboración y garantizar la responsabilidad.

Con más de 3000 integraciones, se conecta a la perfección con sus aplicaciones favoritas. Su diseño amigable para el usuario y su aplicación móvil permiten a su equipo mantener la productividad independientemente de dónde se encuentren.

Es una excelente opción para los sectores de las finanzas, la construcción y la gestión de proyectos.

las mejores funciones de beSlick

Cree y personalice flujos de trabajo sin esfuerzo con una interfaz de arrastrar y soltar

Asigne tareas, establezca plazos y mantenga a todos en seguimiento con paneles y (elaboración de) informes visuales

Manténgase al tanto de las tareas críticas con registros de auditoría y herramientas que le ayudarán a reunir las normas reglamentarias

límites de beSlick

La (versión de) prueba gratuita no ofrece todas las funciones

El ajuste lleva tiempo

precios de beSlick

14 días de (versión de) prueba gratuita *

*versión de pago: 16 $ al mes por usuario

valoraciones y reseñas de beSlick:

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 25 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre beSlick?

Esto es lo que un crítico de G2 dijo sobre beSlick:

Las plantillas intuitivas y fáciles de configurar, que establecen la conexión (a internet) entre la documentación y la ejecución real guiada y registrada de los procesos estándar. La facilidad de uso y el poco esfuerzo necesario para la configuración del proceso, ya sea sencillo, bajo condición o con múltiples pasos. Asistencia técnica excelente y rápida.

Las plantillas intuitivas y fáciles de configurar, que establecen la conexión (a internet) entre la documentación y la ejecución real guiada y registrada de los procesos estándar. La facilidad de uso y el poco esfuerzo necesario para configurar el proceso, ya sea sencillo, bajo condición o con múltiples pasos. Asistencia excelente y rápida.

25. Bynder (el mejor para la gestión integral de activos digitales)

vía Bynder

¿Necesitas una herramienta para gestionar todos tus activos digitales? Entonces prueba Bynder. Esta plataforma DAM (gestión de activos digitales) te ayuda a organizar los flujos de trabajo de contenido, garantizar la coherencia de la marca y potenciar la colaboración del equipo con funciones basadas en IA.

Además, su integración con aplicaciones como WordPress, Hootsuite y Vimeo garantiza que todo su entorno de trabajo permanezca en un único lugar personalizable.

Las mejores funciones de Bynder

Organice y encuentre todo lo que necesita en un solo lugar con la biblioteca de activos centralizada

Cree, revise y apruebe contenido con facilidad utilizando flujos de trabajo personalizables

Utilice la IA para una gestión más inteligente de los activos, incluyendo la automatización de las etiquetas, la mejora de las búsquedas y la obtención de información sobre el rendimiento

Límites de Bynder

Los archivos grandes o las bibliotecas de activos pueden ralentizar el rendimiento del software

Algunos clientes consideran que los flujos de trabajo de aprobación no son adecuados para sectores altamente regulados

Precios de Bynder

Demostración disponible bajo petición

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Bynder:

G2: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bynder?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Bynder:

He utilizado varios sistemas DAM a lo largo de los años y Bynder es, sin duda, el más fácil de usar, tanto en la configuración de administrador como en la experiencia general del usuario. Esto contribuye en gran medida a su adopción y éxito general. Dado que Bynder es potente y cuenta con numerosas funciones, su incorporación inicial está diseñada para proporcionar pequeños fragmentos de información de forma manejable. Esto me pareció muy útil, ya que ayudó a nuestro equipo a ser más eficiente: no tuvimos que dedicar tiempo a reuniones para volver a discutir temas ya tratados.

He utilizado varios sistemas DAM a lo largo de los años y Bynder es, sin duda, el más fácil de usar, tanto en la configuración de administrador como en la experiencia general del usuario. Esto contribuye en gran medida a su adopción y intento correcto general. Dado que Bynder es potente y cuenta con numerosas funciones, su incorporación inicial está diseñada para proporcionar pequeños fragmentos de información de forma manejable. Esto me pareció muy útil, ya que ayudó a nuestro equipo a ser más eficiente: no tuvimos que dedicar tiempo a reuniones para volver a discutir temas ya tratados.

📖 Lea también: Ejemplos de flujo de trabajo y casos de uso

Menciones especiales para el software de gestión de flujo de trabajo

camunda * es una potente plataforma de automatización de flujos de trabajo que ayuda a las empresas a optimizar procesos complejos gracias a sus funciones de código abierto y altamente personalizables.

teamwork * es una herramienta de gestión de proyectos colaborativa que permite a los equipos gestionar tareas, comunicarse y realizar un seguimiento del progreso de los proyectos de forma eficiente.

toggl Track * es una herramienta de control de tiempo sencilla pero eficaz que permite a los equipos controlar sus horas de trabajo, optimizar la productividad y mejorar los cronogramas de los proyectos.

Disfrute de una gestión fluida del flujo de trabajo con ClickUp

Elegir la plataforma de gestión de flujo de trabajo adecuada define todo su progreso y productividad. Aunque existen varias opciones, ClickUp es una solución completa y versátil que le ayuda a trabajar de forma más inteligente, no más dura.

¿Necesita funciones sólidas de gestión de tareas, seguimiento y colaboración? ¡Lo tiene! ¿Quiere integrar IA avanzada en su flujo de trabajo? ¡Lo tiene!

ClickUp proporciona una única fuente de información veraz para todo su trabajo. ¡Regístrese hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp! ✅