Contratar a alguien para un nuevo rol suele ser tan sencillo como mirar al escritorio de al lado. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones pierden a sus mejores empleados por falta de oportunidades de crecimiento.

Y lo que es peor, cuando el talento no ve un camino claro hacia el futuro, busca otras opciones.

Para frenar la rotación de personal, necesitas una forma de dar visibilidad al talento. Estas 10 plantillas de estrategias de movilidad del talento en ClickUp te ayudan a evaluar las competencias actuales y a estandarizar las solicitudes internas.

Úsalas para cubrir roles internamente más rápido. Esto reduce la necesidad de contratar personal externo y aumenta la retención.

Las mejores plantillas de estrategias de movilidad del talento de un vistazo

¿Qué es una plantilla de estrategia de movilidad del talento?

Una plantilla de estrategia de movilidad del talento es una herramienta para el seguimiento de las habilidades de los empleados. Te ayuda a correlacionar trayectorias profesionales e identificar candidatos internos para los roles vacantes.

Estas plantillas se centran específicamente en el traslado de personas dentro de la empresa. Te permiten emparejar a las personas con las oportunidades en función de sus habilidades. Esto te ayuda a plasmar habilidades, competencias y planes de sucesión en trayectorias profesionales claras. De este modo, creas ofertas de empleo internas más precisas para una contratación eficaz.

En lugar de hojas de cálculo dispersas, crean una única base de datos con las habilidades colectivas de tu organización.

Bonificación: Combina estas plantillas con el primer espacio de trabajo de IA convergente del mundo, ClickUp, para ahorrar 4 horas a la semana. ClickUp reúne tu chat, documentos, tareas y metas en un espacio de IA sensible al contexto. Tus datos en este ecosistema se actualizan en tiempo real, lo que facilita la búsqueda de talento y la planificación de la carrera profesional.

📮Perspectiva de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corre el riesgo de perder decisiones importantes en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para registrar y hacer el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde entre el ruido digital. Con ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. ¡Crea tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic!

10 plantillas de estrategias de movilidad del talento para impulsar la movilidad interna

Puedes utilizar cada una de las plantillas que aparecen a continuación de forma individual para resolver un problema inmediato. O bien, combínalas en ClickUp para crear un sistema de gestión del talento integrado.

1. Plantilla de mapeo de habilidades de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Catalogue las habilidades de los empleados, sus niveles de competencia y las carencias de habilidades en toda su organización con la plantilla de mapeo de habilidades de ClickUp

No puedes planificar la contratación ni el crecimiento sin conocer las habilidades de tu equipo. Cuando falta esa visibilidad, las decisiones se vuelven imprecisas. La plantilla de mapeo de habilidades de ClickUp te ofrece una vista clara de los puntos fuertes y las carencias de tu equipo.

Funciona como una base de datos compartida de competencias. Ve más allá de los currículos y recopila tanto las competencias técnicas como las sociales en un solo lugar.

Puedes realizar una valoración del nivel de competencia, comparar roles y ver quién está preparado para asumir más responsabilidades. Esto facilita mucho la gestión de las promociones, los cambios de rol y los planes de formación.

Por qué utilizar esta plantilla:

Crea una lista de las habilidades clave para cada rol, para que sepas qué necesita tu equipo para tener éxito

Compara los niveles de habilidades entre los equipos utilizando la vista Tabla de ClickUp para identificar a los expertos y detectar las carencias

Realiza un seguimiento de los rasgos de rendimiento con los campos personalizados de ClickUp para mantener la coherencia de los datos

Asigna tareas que ayuden a los empleados a desarrollar las habilidades que les faltan

🧑‍💻 Ideal para: Equipos de RR. HH. y directivos que buscan una forma clara y basada en datos para planificar la contratación, la formación y el crecimiento interno.

💡Consejo profesional: Una vez que tus datos de competencias estén en ClickUp, no tendrás que buscar manualmente para encontrar a la persona adecuada. Utiliza ClickUp Brain y su búsqueda con IA para corporaciones para hacer preguntas como: «¿Quién del departamento de marketing tiene conocimientos avanzados de Python y está trabajando actualmente al 50 % de su capacidad?»

«Resumir las tres principales carencias de competencias del equipo de ventas según nuestra última auditoría». ClickUp Brain analiza tus tareas, documentos y Campos personalizados para encontrar al candidato interno ideal para un rol en cuestión de segundos. Convierte tu plantilla de mapeo de habilidades en un directorio con función de búsqueda. Identifica a posibles sucesores antes de tener que recurrir a una bolsa de empleo externa.

2. Plantilla de matriz de capacidades de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Compara las capacidades requeridas para cada posición con las habilidades actuales de los empleados con la plantilla de matriz de capacidades de ClickUp

Conocer las habilidades de tu equipo es útil, pero no es suficiente. También necesitas ver cómo encajan esas habilidades en el mapa general de capacidades. Esto es más fácil con la plantilla de matriz de capacidades de ClickUp.

Te ofrece una forma clara y visual de comparar a los candidatos con los requisitos del rol. En lugar de rebuscar entre currículos, puedes ver las competencias una al lado de la otra. Esto facilita mucho las decisiones de contratación, promociones y formación.

Esta plantilla también involucra a tu equipo en el proceso. Todos pueden revisar y comentar los roles. Esto mantiene a los equipos alineados en cuanto a lo que requiere cada rol.

Por qué utilizar esta plantilla:

Identifica las habilidades clave en las pizarras de ClickUp para poder comparar los requisitos de los roles y los puntos fuertes de los empleados en un solo lugar

Detecta a tiempo las carencias en todo el equipo y planifica la formación con antelación

Convierte los datos en acciones creando tareas de ClickUp para la contratación o la mejora de competencias

Colabora con los responsables de contratación mediante comentarios y notas para tomar mejores decisiones

🧑‍💻 Ideal para: Equipos de selección de personal y jefes de departamento que buscan una forma clara y visual de evaluar habilidades y tomar decisiones sobre el talento.

🔎¿Sabías que...? Solo el 33 % de los empleados afirma que su organización cuenta con un proceso claro para el desarrollo profesional interno. Está claro que tener una política y disponer de los medios para llevarla a cabo son dos cosas diferentes.

3. Plantilla de trayectoria profesional de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Haz que las oportunidades de crecimiento tengan visibilidad y sean viables con la plantilla de trayectoria profesional de ClickUp

Tus empleados se marcharán si no ven un futuro en tu empresa. Para retenerlos, utiliza la plantilla de trayectoria profesional de ClickUp. Le ofrece a tu equipo un camino claro a seguir.

Muestra a los empleados lo que se necesita para pasar de un rol a otro. Define las habilidades, los hitos y las metas en cada paso. También puedes mostrar los traslados laterales, para que el crecimiento no se limite únicamente a las promociones.

Esto convierte la planificación profesional en una conversación continua. Tanto los responsables como los empleados pueden actualizar el progreso y ajustar las metas a medida que cambian las circunstancias.

Por qué utilizar esta plantilla:

Correlaciona diferentes trayectorias profesionales en una pizarra de ClickUp para que los empleados puedan explorar opciones de crecimiento

Establece criterios de promoción claros con habilidades y metas de rendimiento definidas

Realiza un seguimiento del progreso con los hitos compartidos de ClickUp , que tanto los gerentes como los empleados pueden actualizar

Describe las expectativas y responsabilidades del rol en los documentos compartidos de ClickUp

🧑‍💻 Ideal para: responsables y directores de RR. HH. que desean mejorar la retención mediante planes de desarrollo profesional estructurados.

🔎¿Sabías que...? El «acaparamiento de talentos» —cuando los jefes ocultan activamente a los empleados con mejor rendimiento para mantenerlos en sus propios equipos— limita la movilidad. Un sistema de seguimiento transparente como ClickUp hace que el talento tenga visibilidad para todos.

4. Plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Crea una hoja de ruta personalizada para el crecimiento con la plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp

Una vez que sepa hacia dónde quiere ir un empleado, el siguiente paso es ayudarle a llegar allí. Sin un plan, el progreso parece confuso y lento. Elimine esta ambigüedad con la plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp.

Crea planes de desarrollo que combinen las metas personales con las necesidades de la empresa. Ofrece a cada empleado una hoja de ruta clara con pasos definidos.

De esta forma, el desarrollo tiene visibilidad y coherencia. Nadie queda fuera de la vista y todos los planes siguen su curso. Al mismo tiempo, RR. HH. puede hacer el seguimiento del progreso de todo el equipo en un solo lugar.

Por qué utilizar esta plantilla:

Divide las metas a largo plazo en hitos de ClickUp para que el progreso resulte claro y alcanzable

Compara las habilidades actuales con los requisitos del rol para detectar las carencias

Asigna formación, tareas o tutorías con propietarios y cronogramas claros

Configura las automatizaciones de ClickUp para enviar recordatorios de seguimiento, de modo que los planes se mantengan activos y actualizados

🧑‍💻 Ideal para: equipos de RR. HH. y directivos que desean apoyar el desarrollo de los empleados.

Consejo profesional: utiliza los Superagentes de ClickUp para correlacionar habilidades Piensa en los Superagentes como tus asistentes inteligentes de RR. HH. Puedes enseñar a un agente a analizar los proyectos anteriores de un empleado y sugerir al instante para qué nuevos roles está preparado. En lugar de rebuscar entre archivos, solo tienes que pedirle al agente que encuentre a la persona más adecuada para un rol basándose en su historial laboral real. Esto ahorra tiempo y garantiza que nunca se te pase por alto un buen candidato interno. ¡Elige entre un conjunto de agentes de formación y desarrollo ya preparados !

Más información sobre cómo utilizar Super Agents para tus tareas diarias:

5. Plantilla de matriz de formación de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Alinea tu esfuerzo de formación con tus metas de movilidad del talento utilizando la plantilla de matriz de formación de ClickUp

¿La formación de los empleados en tu empresa es dispersa y poco clara? Puede que no exista una relación clara entre la formación y los planes de desarrollo profesional. Algunos empleados realizan cursos, otros no, y siguen existiendo lagunas.

La plantilla «Matriz de formación» de ClickUp simplifica todo esto. Ve quién está formado, quién está aprendiendo y quién necesita un repaso, todo en un solo lugar. Ofrece a los responsables una vista clara del estado de preparación del equipo. Puedes comprobar rápidamente si un equipo cuenta con las habilidades necesarias para un nuevo proyecto o turno.

Por qué utilizar esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los niveles de competencia con los campos personalizados de ClickUp para identificar a los empleados con mejor rendimiento y detectar las carencias.

Descubre en qué aspectos los empleados sienten que necesitan más soporte

Supervisa el estado de la formación con rótulos claros utilizando los estados personalizados

Mide el impacto de la formación con los paneles de ClickUp para ver qué está funcionando

🧑‍💻 Ideal para: equipos de formación y desarrollo y responsables de operaciones que buscan una forma organizada de gestionar la formación y la preparación de las competencias.

🔎¿Sabías que...? Solo alrededor del 45 % de los empleados aprovecha la formación que ofrecen las empresas para desarrollar nuevas habilidades. Esto da lugar a un enfoque disperso del aprendizaje y el desarrollo. A pesar de invertir en formación, siguen existiendo carencias en las habilidades.

6. Plantilla de planificación de la sucesión de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Gestiona la movilidad del talento para tus posiciones más críticas con la plantilla de planificación de sucesión de ClickUp

Perder a un líder clave sin un plan de contingencia puede afectar a la empresa. La plantilla de planificación de sucesión de ClickUp te ayuda a planificar con antelación y estar preparado.

Úsalas para correlacionar a futuros candidatos para roles clave. Haz un seguimiento de los posibles sucesores, sus habilidades y lo que necesitan para crecer. Así, tu equipo estará preparado para cualquier cambio.

Guarda los detalles del rol, los planes de transición y los pasos de desarrollo en un solo lugar. Cuando llega el momento, el traspaso es fluido y está bien planificado.

Por qué utilizar esta plantilla:

Identifica los roles clave y realiza el seguimiento de los empleados que pueden llegar a ocuparlos

Evalúa la preparación de los candidatos frente a los requisitos del rol

Elabora un plan de desarrollo del liderazgo para cubrir las carencias

Prioriza los roles clave utilizando la vista Tablero, para cubrirlos primero

Divide los pasos de la transición en subtareas anidadas de ClickUp para que los traspasos sean más fluidos

🧑‍💻 Ideal para: responsables de RR. HH. y ejecutivos que planifican la continuidad del liderazgo.

🧠Datos curiosos: La palabra «promoción» proviene del latín «promovere», que significa «avanzar». Históricamente, no se refería a un aumento salarial. Significaba trasladar a un soldado al frente de las líneas para que pudiera liderar. Una estrategia de movilidad es simplemente la versión moderna de esto. Garantiza que las personas adecuadas estén al frente de tus líneas de empresa.

7. Plantilla de formulario de empleo interno de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Elimina las fricciones y estandariza el proceso de solicitud interno con la plantilla de formulario de empleo interno de ClickUp

Si solicitar un rol interno resulta confuso, los empleados no lo intentarán. Eso significa que te estás perdiendo un gran talento interno. La plantilla de formulario de empleo interno de ClickUp ayuda a evitarlo.

La plantilla facilita a los empleados la solicitud de nuevos roles. Además, garantiza que dispongas de toda la información necesaria sobre los candidatos. Todas las solicitudes siguen el mismo formato, por lo que es más fácil revisarlas y compararlas.

Además, mantiene todo organizado entre bastidores. Las solicitudes siguen unos pasos claros y los candidatos se mantienen informados.

Por qué utilizar esta plantilla:

Realiza un seguimiento del progreso de cada candidato a lo largo del ciclo de contratación con los estados personalizados

Compara a los diferentes miembros del equipo interno en paralelo con la vista Tablero

Facilita las solicitudes y recopila toda la información necesaria con los formularios de ClickUp

Envía actualizaciones de automatización a los candidatos con la integración de correo electrónico de ClickUp

🧑‍💻 Ideal para: equipos de RR. HH. y reclutadores internos que buscan una forma sencilla de gestionar la contratación interna de manera coherente.

8. Plantilla de incorporación de empleados de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Garantiza una transición fluida para cualquier empleado que cambie de puesto dentro de la empresa con la plantilla de incorporación de empleados de ClickUp

Pasar a un nuevo rol dentro de la empresa sigue requiriendo un periodo de adaptación. Sin un plan claro, los empleados pueden sentirse desorientados. Esto les ralentiza y afecta a su confianza.

La plantilla de incorporación de empleados de ClickUp hace que estas transiciones sean tan fluidas como el primer día de un nuevo empleado. Además, mantiene a los empleados, los gerentes y los compañeros de equipo en sintonía.

Proporcione a los empleados el contexto, las herramientas y el soporte que necesitan desde el primer día. Esto les ayuda a adaptarse más rápido y a empezar a contribuir antes. Todo queda organizado y es fácil de seguir.

Por qué utilizar esta plantilla:

🧑‍💻 Ideal para: equipos de RR. HH. y directivos que desean que las transiciones internas sean fluidas y exitosas.

9. Plantilla de estrategia y plan de acción de comunicación interna de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Asegúrate de que tus programas de movilidad tengan visibilidad y sean comprendidos con la plantilla de estrategia y plan de acción de comunicación interna de ClickUp

Si los empleados no se enteran de las oportunidades internas, no las aprovecharán. Con el tiempo, esto lleva a las personas a buscar oportunidades de crecimiento fuera de la empresa.

Para evitarlo, elabora una estrategia de comunicación interna. Para ello, puedes utilizar la plantilla de estrategia y plan de acción de comunicación interna de ClickUp.

Planifica cuándo y cómo compartirás las novedades sobre roles, formación y programas de desarrollo profesional. Asegúrate de que las personas adecuadas reciban el mensaje adecuado en el momento adecuado. Así, todo el mundo estará informado y comprometido.

Por qué utilizar esta plantilla:

Establece metas claras para la comunicación interna y realiza el seguimiento de los resultados

Organiza las tareas y realiza el seguimiento del progreso en un solo lugar

Asegúrate de que los boletines informativos, las actualizaciones de Slack y las presentaciones en reuniones generales se realicen según lo previsto

Comparte tu plan de acción en ClickUp Docs para ofrecer a los empleados una única fuente fiable de información sobre las políticas de movilidad

🧑‍💻 Ideal para: responsables de comunicación interna y directores de RR. HH. que buscan una forma coherente para la promoción de oportunidades de crecimiento.

10. Inicio rápido: Plantilla de operaciones de personal de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Crea un entorno de trabajo básico para centralizar todas tus actividades de movilidad del talento con la plantilla «ClickUp Quick Start: People Operations».

Cuando el trabajo de RR. HH. se distribuye entre varias herramientas, las cosas se complican rápidamente. Los datos quedan aislados y es difícil tener una visión global. La plantilla «ClickUp Quick Start: People Operations» es la solución ideal.

Esta plantilla te ayuda a gestionar todo el recorrido del empleado. Desde la contratación hasta la incorporación y el desarrollo profesional, todo se encuentra en un único entorno de trabajo. Esto facilita el seguimiento del progreso y la conexión entre las diferentes fases de la experiencia del empleado.

Además, ahorra tiempo, ya que no tienes que crear sistemas desde cero.

Por qué utilizar esta plantilla:

Realiza un seguimiento de la contratación interna y del progreso de los candidatos con los estados personalizados

Almacena políticas y guías en un espacio centralizado y de fácil acceso

Automatiza los recordatorios de evaluaciones y promociones con las automatizaciones de ClickUp

Mantén todos los datos de los empleados organizados para que puedas encontrar a las personas adecuadas rápidamente

🧑‍💻 Ideal para: equipos de RR. HH. y empresas en crecimiento que buscan un sistema sencillo y todo en uno para la gestión de personal.

¿Cuál es la mejor manera de implementar estas plantillas para la movilidad del talento?

Una plantilla solo funciona si tienes un buen plan. Para ir más allá del simple seguimiento de las vacantes, debes integrar estas herramientas en tu trabajo diario. Esto te ayudará a crear un equipo sólido que crezca desde dentro.

Estas buenas prácticas garantizan que tus plantillas de ClickUp te ayuden a alcanzar el éxito:

Datos sobre competencias: En primer lugar, correlaciona qué sabe hacer tu equipo y con qué nivel de eficacia. A continuación, traza trayectorias claras para sus futuros roles.

Une los puntos: vincula los datos. Utiliza vincula los datos. Utiliza las relaciones de ClickUp para conectar las habilidades de una persona con sus grandes metas laborales

Oportunidades visibles: Facilita a los empleados la búsqueda de nuevos roles. Utiliza un formulario sencillo para que todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades ante las nuevas vacantes.

Empodera a los gerentes: Forma a los jefes de departamento para que utilicen estas herramientas en conversaciones sinceras sobre la carrera profesional durante las reuniones individuales.

Realiza un seguimiento del progreso: Supervisa Supervisa los KPI de la plantilla , como las tasas de cobertura interna y la retención tras una promoción. Los paneles de ClickUp lo hacen muy sencillo.

Actualiza con frecuencia: programa programa tareas periódicas para auditar y actualizar tus datos de talento cada trimestre. Así te asegurarás de que tu lista de habilidades esté siempre al día.

Demuestra el éxito: Comparte historias de empleados que han cambiado de rol. Esto ayuda a todos a ver que existe una oportunidad real de crecer dentro de la empresa.

Cristhian Carreño, profesor del ISTG, ha valorado ClickUp:

«Hace unos años implementamos ClickUp en la institución educativa en la que trabajo porque teníamos que mejorar los procesos de la organización; era muy complicado, en una empresa con unos 150 empleados, saber qué estaban haciendo y medir el progreso, algo que se ha conseguido gracias al uso de ClickUp.»

«Hace unos años implementamos ClickUp en la institución educativa en la que trabajo porque teníamos que mejorar los procesos de la organización; era muy complicado, en una empresa con unos 150 empleados, saber qué estaban haciendo y medir el progreso, algo que se ha conseguido gracias al uso de ClickUp.»

Crea tu programa de movilidad de talento con ClickUp

Las plantillas de estrategias de movilidad del talento ayudan a desarrollar el talento interno de form . Te permiten realizar un seguimiento eficiente de las habilidades y las trayectorias profesionales, así como gestionar la contratación interna. Esto te ayuda a retener a tus mejores empleados y a reducir los gastos en contratación externa.

Un entorno de trabajo de IA convergente como ClickUp mantiene todos tus esfuerzos en un solo lugar. Vincula el crecimiento profesional directamente con el rendimiento y las habilidades. No solo podrás atraer y retener a los mejores talentos, sino también obtener resultados más rápido.

Prueba ClickUp gratis y crea tu programa de movilidad de talento en un único entorno de trabajo conectado.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuál es la diferencia entre una estrategia de movilidad del talento y un plan de sucesión?

Una estrategia de movilidad del talento es un plan general que abarca todos los movimientos internos, incluyendo promociones, traslados laterales y asignaciones de proyectos. Un plan de sucesión se centra únicamente en preparar a los sustitutos para roles de liderazgo clave.

¿Cómo funcionan las plantillas de movilidad del talento para equipos pequeños frente a las corporaciones?

Los equipos pequeños pueden utilizar versiones simplificadas de estas plantillas para centrarse en actividades fundamentales, como el mapeo de competencias y las conversaciones sobre el desarrollo profesional. Las grandes corporaciones necesitarán el paquete completo para gestionar la planificación de la sucesión, el cumplimiento normativo y la movilidad global.

¿Puedo combinar varias plantillas de movilidad del talento en un único programa?

Sí, la mayor ventaja reside en conectarlas. En ClickUp, puedes utilizar las relaciones para vincular datos entre plantillas, creando así un sistema unificado. Los datos sobre competencias sirven de base para los planes de desarrollo, que a su vez alimentan tus flujos de trabajo de sucesión y contratación interna.

Debes revisar los datos sobre competencias y los planes de desarrollo trimestralmente, los planes de sucesión semestralmente y los marcos de trayectoria profesional anualmente. Sin embargo, cualquier cambio organizativo importante, como una reestructuración, debería desencadenar una revisión inmediata.