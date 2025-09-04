Plantillas de proyectos Smartsheet Free para Teams, oficinas de gestión de proyectos y autónomos

🔍 ¿Sabías que...? Según el PMI, la tasa media de rendimiento de los proyectos es del 73,8 %, lo que pone de manifiesto que hay margen de mejora, a pesar de que la mayoría de los proyectos aportan algún valor.

Todo proyecto comienza con metas específicas, equipos motivados y plazos claros. Pero, en algún momento entre el inicio y la entrega, las cosas suelen torcerse. Las tareas se acumulan, las prioridades cambian y las brechas de comunicación se amplían.

Las plantillas de gestión de proyectos de Smartsheet están diseñadas para subsanar estas deficiencias. Aportan estructura, claridad y cordura a su flujo de trabajo.

Así que, en lugar de reinventar la rueda cada vez, echa un vistazo a estas plantillas de proyectos de primera categoría que ya están diseñadas para ayudarte a alcanzar el éxito.

*¿Qué son las plantillas de gestión de proyectos de Smartsheet?

Las plantillas de gestión de proyectos de Smartsheet son hojas de cálculo prediseñadas y personalizables, creadas para ayudar a los equipos a planear, realizar el seguimiento y gestionar proyectos de forma eficiente. Estas plantillas incluyen funciones como listas de tareas, cronogramas, (diagrama de) Gantt y herramientas de colaboración, lo que agiliza la configuración y la ejecución de proyectos dentro de la plataforma basada en la nube de Smartsheet.

Esto es lo que incluye una buena plantilla de proyecto de Smartsheet:

seguimiento de tareas*: supervise el progreso con listas de control, columnas de estado y responsabilidades asignadas

diagramas de Gantt*: visualice los cronogramas y las dependencias del proyecto para gestionar los calendarios de forma eficaz

herramientas de automatización*: configura alertas, recordatorios y flujos de trabajo para reducir las actualizaciones manuales

Funciones de colaboración : comparta hojas, comente en tiempo real y asigne tareas a los miembros del equipo

diseños personalizables*: adapte las plantillas a las necesidades específicas de cada proyecto, sector o flujo de trabajo

paneles y (elaboración de) informes*: resumir los datos del proyecto de forma visual para mejorar la toma de decisiones y las actualizaciones

Gestión de recursos: Asigne y realice un seguimiento de la carga de trabajo para equilibrar la capacidad del equipo de manera eficiente

las mejores plantillas de gestión de proyectos de Smartsheet y ClickUp de un vistazo*

¿Qué hace que una plantilla de gestión de proyectos de Smartsheet sea buena?*

Las plantillas de Smartsheet , potentes herramientas de gestión de proyectos, agilizan la ejecución de los proyectos y la hacen más transparente. Esto es lo que debe buscar:

*alineación del proyecto: elija una plantilla creada para su caso de uso específico. Una plantilla de retrospectiva de sprint puede no ser ideal para la plan y el inicio de un proyecto. Del mismo modo, es posible que necesite plantillas diferentes para un acta de inicio de proyecto y para un diagrama de flujo de procesos. Alinear la plantilla adecuada con el tipo de caso de uso adecuado reduce las ediciones y garantiza una plan fluida

compatibilidad con flujo de trabajo*: elija una plantilla que se adapte a los procesos existentes del equipo. Una plantilla personalizada minimiza la confusión y mejora la adopción

campos esenciales*: busca secciones clave como tareas, plazos, estado del proyecto y mucho más, para que no tengas que añadir los elementos básicos. Esto también ayuda a evitar el desorden y a mantener la concentración

Personalización : considere una plantilla que le permita ajustar campos, títulos, descripciones y categorías. Esto mantiene la flexibilidad de la plantilla para diferentes necesidades

diseño claro*: elija plantillas diseñadas para ser intuitivas y fáciles de usar por los usuarios. El objetivo es reducir la complejidad de la gestión de proyectos, no pasar la mayor parte del tiempo intentando entender la plantilla

Las mejores plantillas de gestión de proyectos de Smartsheet para utilizar

Las plantillas de gestión de proyectos de Smartsheet son útiles para la mayoría de los componentes de la gestión de proyectos, incluyendo el seguimiento de tareas, la gestión de cronogramas y la actualización de las partes interesadas. Le proporcionan una ventaja inicial, por lo que dedicará menos tiempo a formato de la información y más tiempo a utilizarla para terminar sus tareas.

Estas son las plantillas de proyectos de Smartsheet que le recomendamos explorar:

plantilla de Smartsheet Proyecto con gestión de recursos*

La plantilla «Proyecto con gestión de recursos» de Smartsheet ayuda a Teams a equilibrar las cargas de trabajo, asignar los recursos de forma inteligente y brindar soporte a la toma de decisiones acertadas.

Puede realizar un seguimiento sencillo de quién está disponible y en qué está trabajando para mejorar la productividad. Esto simplificará la plan de recursos y cubrirá todas las tareas sin sobrecargar a su equipo.

Por qué le gustará:

Consulte la vista del porcentaje de asignación de recursos y la vista del porcentaje de finalización de tareas para supervisar la carga de trabajo y el progreso de un vistazo

Incluya detalles como la persona asignada, los predecesores y la duración de la tarea en días para garantizar una programación adecuada

Añada una breve descripción y comentarios a cada unidad de trabajo para mejorar la comunicación y la visibilidad

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos y equipos de operaciones que deseen mejorar la asignación de recursos de los proyectos

2. Conjunto de plantillas de seguimiento y agregar de proyectos

El conjunto de plantillas de seguimiento y agregar de proyectos de Smartsheet proporciona una forma rápida y eficaz de realizar un seguimiento de los proyectos y garantizar su buen funcionamiento.

La plantilla le ayuda a plan, programar y asignar tareas en función de las fases del proyecto. Con el panel de control agregar del proyecto, realice un seguimiento de detalles clave como completar, la fecha de inicio, la fecha de finalización y la panorámica del proyecto en un solo lugar.

Por qué le gustará:

Visualice un plan de proyecto detallado para cada fase

Cree documentos individuales para iniciativas en riesgo, hitos del proyecto y tareas de agregar del proyecto

Rellene datos como la persona asignada, los plazos y el estado junto con cada tarea para facilitar el seguimiento

🔑 Ideal para: equipos pequeños que buscan una plantilla para realizar el seguimiento del intento correcto de sus proyectos

3. Plantilla de panel de control del plan de gestión de proyectos

La plantilla del panel del plan de gestión de proyectos de Smartsheet ofrece una forma optimizada de realizar seguimiento y visualizar las métricas clave del proyecto.

También incluye una lista de tareas dinámica que actualiza automáticamente el gráfico (diagrama de) Gantt de su proyecto en Smartsheet a medida que avanzan las tareas. Un widget de panel integrado resume el estado de las tareas, los gastos del proyecto y los elementos pendientes. Esto ayuda a los gestores de proyectos, las partes interesadas y los equipos a mantenerse alineados.

Por qué le gustará:

Cree un cronograma para todas las tareas relacionadas con el proyecto

Realice un seguimiento de la prioridad de las tareas y los índices de completado para facilitar la plan

Lista el presupuesto plan y el gasto real para descubrir el alcance de la optimización

🔑 Ideal para: gestores de proyectos que desean planear las tareas de los proyectos, realizar un seguimiento de los presupuestos y garantizar su buen funcionamiento

4. Plantilla de tablero de tareas de proyecto en equipo

La plantilla de tablero de tareas de proyectos en equipo de Smartsheet le ayuda a ver y realizar un seguimiento de los proyectos de su equipo en un diseño simplificado al estilo Kanban. Las columnas estructuradas facilitan el seguimiento de los porcentajes de progreso, ayudan a identificar las deficiencias en la asignación de recursos y equilibran la carga de trabajo en consecuencia.

Por qué le gustará:

Vea qué tareas están en curso, completadas y en camino

Filtre la vista por estado de la tarea, persona asignada, departamento, objeto y solicitante

Añada fórmulas para automatizar los cálculos de planificación de recursos y equilibrio de la carga de trabajo

🔑 Ideal para: Jefes de equipo y Teams de operaciones que buscan una herramienta para optimizar la plan de proyecto y la asignación de tareas

5. Plantilla de proyecto ágil simple

¿Quiere realizar el seguimiento de la jerarquía del proyecto por fechas, duración y estado? La plantilla Simple Agile Project de Smartsheet le ayuda a hacerlo.

Le permite establecer dependencias, visualizar el cronograma del proyecto y elaborar informes sobre el progreso para garantizar que el proyecto se desarrolle sin problemas. Con un enfoque estructurado, la plantilla le ayuda a analizar y optimizar los detalles del proyecto a un nivel granular.

Por qué le gustará:

Ajustar prioridades para simplificar el plan y comprobar si la tarea corre el riesgo de retrasarse o quedar incompleta

Añada una breve descripción de las tareas para garantizar la claridad para todos los involucrados

Supervise los porcentajes de asignación de tareas para planear mejor la capacidad

🔑 Ideal para: equipos ágiles que buscan un enfoque estructurado para planear proyectos, asignar recursos y supervisar el progreso

6. Proyecto con fecha límite estricta y plantilla (diagrama de) Gantt

🧠 Dato curioso: el 63 % de los proyectos dirigidos por profesionales con gran perspicacia de empresa se ajustan al calendario, frente a solo el 59 % de los dirigidos por otros.

Un proyecto que se mantiene dentro de los plazos tiene menos probabilidades de perder dinero y malgastar recursos. La plantilla «Proyecto con fecha límite estricta y (diagrama de) Gantt» de Smartsheet le ayuda a planear y gestionar el calendario de su equipo para lograr precisamente eso.

También le permite establecer tiempos de reserva y plazos de entrega para las tareas, de modo que pueda contar con las desviaciones que se produzcan durante el proceso y, aun así, completarlas a tiempo. A medida que se introducen y actualizan las dependencias, las fechas de entrega y los plazos cambian automáticamente, lo que permite una plan precisa.

Por qué le gustará:

Añada archivos y adjuntos para cada tarea en un solo lugar para futuras consultas

Organice conversaciones para cada tarea de forma individual, con la función de mensajería integrada

Programa tareas y gestiona mejor las dependencias con el cronograma (diagrama de) Gantt establecido

🔑 Ideal para: equipos pequeños y gestores de proyectos que buscan una herramienta para predecir y gestionar mejor los plazos de los proyectos

*límite de la gestión de proyectos de Smartsheet

Aunque Smartsheet es popular por su interfaz tipo hoja de cálculo, tiene algunos límites:

curva de aprendizaje pronunciada: La interfaz *no es muy intuitiva para los nuevos usuarios o los equipos sin conocimientos técnicos. Esto a menudo puede hacer que el proceso de gestión de proyectos sea improductivo

complementos costosos*: se cobran tarifas adicionales por edición, integraciones, formación y compatibilidad, lo que lo hace caro

*automatización restringida: los flujos de trabajo personalizados pueden ser inflexibles. La falta de automatización receptiva aumenta el trabajo manual y la inexactitud

límite del software*: El software tiene un límite de 20 000 filas, 400 columnas y 500 000 celdas por hoja. Esto lo hace inadecuado para proyectos grandes con conjuntos de datos pesados

*problemas de rendimiento: cuando las hojas se acercan al límite de tamaño o se accede a funciones avanzadas, la app, aplicación comienza a cargarse muy lentamente, lo que afecta a la eficiencia

plantillas alternativas de Smartsheet*

Las plantillas de Smartsheet facilitan en cierta medida la vida de los gestores de proyectos, pero no reúnen los requisitos específicos de los proyectos a gran escala.

Entonces, ¿cómo se superan estos límites?

Estas son algunas de las mejores plantillas alternativas de Smartsheet que puede probar:

plantilla de gestión de proyectos ClickUp*

Obtenga plantillas gratuitas Impulse los esfuerzos hacia el éxito del proyecto y mantenga la eficiencia operativa con la plantilla de gestión de proyectos ClickUp

La plantilla de gestión de proyectos de ClickUp facilita la gestión de proyectos desde el inicio hasta su finalización.

La plantilla le ayuda a identificar metas, planear acciones y cronogramas, supervisar el éxito y gestionar el presupuesto, todo en un solo lugar. Además, las vistas integradas de ClickUp, incluidas la vista Gantt y la vista de calendario, le ayudan a realizar un seguimiento de las tareas programadas y vencidas de un solo vistazo.

Además, el software de gestión de proyectos ClickUp ofrece funciones avanzadas como automatizaciones, recordatorios, alertas personalizadas y notificaciones para ayudar a su equipo a concentrarse y adaptarse a cualquier proyecto.

Por qué le gustará:

Añada etiquetas y dependencias para definir las relaciones entre las tareas

Incluya Campos personalizados para añadir detalles como OKR, métricas de intento correcto, departamento y mucho más a sus tareas

Cree formularios ClickUp para recopilar datos del proyecto, documentos ClickUp para redactar y almacenar la documentación del proyecto, y agrupe las tareas en la vista Lista para organizar mejor el proyecto

🔑 Ideal para: autónomos y gestores de proyectos que buscan una herramienta fácil de usar y completa para planear múltiples proyectos

2. Plantilla de plan de trabajo de proyecto de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Establezca metas realistas, organice las tareas y realice un seguimiento del progreso de su proyecto con la plantilla del plan de trabajo del proyecto

¿Le estresa planificar cada detalle del proyecto antes de su inicio? La plantilla de plan de trabajo de proyectos de ClickUp hace que el proceso sea fluido.

La plantilla proporciona un marco estructurado para clasificar las actividades por fase, incluyendo el plan, el diseño, el desarrollo, el control de calidad y la implementación. ¿Lo mejor? Crea un cronograma para cada fase y muestra todas las tareas en una vista de calendario para ayudarle a mantenerse al día.

Por qué le gustará:

Indique el esfuerzo necesario para lograr el progreso en cada fase del proyecto

Cree y asigne tareas a los miembros del equipo utilizando el sencillo formulario de envío de tareas integrado

Utilice Campos personalizados como «Calendario», «Esfuerzo», «Días de duración real», «Fecha de inicio real» y «Días de duración» para visualizar fácilmente los cronogramas del proyecto y evitar retrasos

🔑 Ideal para: equipos pequeños y autónomos que desean planear y realizar un seguimiento de los proyectos evitando retrasos

💡 Consejo profesional: ClickUp Brain, la IA de trabajo más completa del mundo, facilita planear tareas y identificar deficiencias para una gestión eficiente de los proyectos. ¿Cómo? Tiene el contexto total de todos los datos de su entorno de trabajo: tareas, fechas límite, cronogramas, personas asignadas, prioridades, dependencias y mucho más. ¡Únalo todo y obtendrá un asistente de IA que le hará 10 veces más productivo!

Vea este vídeo para obtener más información sobre cómo aprovechar la inteligencia artificial de ClickUp para sus flujos de trabajo:

3. Plantilla de estructura de desglose del trabajo de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Organice tareas, coordine a los miembros del equipo y realice un seguimiento del progreso con la plantilla de estructura de desglose del trabajo de ClickUp

Completar un proyecto ya no será un reto gracias a la plantilla de estructura de desglose del trabajo de ClickUp. Te ayuda a dividir los proyectos más grandes en tareas y subtareas manejables que se pueden completar en una secuencia lógica. Incluso puedes redactar prácticas listas de control de ClickUp que te darán una descarga de dopamina cada vez que marques una tarea como completada.

Por qué le gustará:

Asigne un número WBS único a cada tarea e incluya un comentario detallado para mayor claridad

Organice las tareas por prioridad utilizando un tablero de estado para mantener al equipo centrado

Lista los recursos necesarios, la jerarquía de tareas y los flujos de trabajo para cada tarea para facilitar su consulta

🔑 Ideal para: Directores de operaciones y jefes de equipo que buscan una estructura organizada para desglosar las tareas del proyecto y realizar un seguimiento del progreso

4. Plantilla de calendario de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Cree cronogramas, organice tareas, establezca metas y realice un seguimiento del progreso con la plantilla de gestión de proyectos ClickUp

La plantilla de calendario de proyectos de ClickUp es una herramienta sencilla para realizar un seguimiento del estado de cada tarea que compone su proyecto, desde «en curso» hasta «completada». También cuenta con una vista específica para señalar los problemas y riesgos que podrían descarrilar el cronograma y la entrega de su proyecto.

Esta plantilla es perfecta cuando necesitas un marco organizado para que el responsable del proyecto y los colaboradores rindan cuenta de sus respectivos metas. La posibilidad de añadir comentarios a cada tarea simplifica el seguimiento y la referencia al contexto para la toma de decisiones.

Por qué le gustará:

Clasifique los proyectos por fases y marque claramente las dependencias para garantizar que las tareas se completen en la secuencia plan

Configure automatizaciones condicionales de ClickUp para mover sin esfuerzo las tareas a través de varias fases a medida que se cumplen las condiciones

Asigne niveles de riesgo y problemas en función de su gravedad

5. Plantilla de carta de proyecto de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Obtenga una panorámica completa del proyecto, realice un uso compartido de documentos clave y mantenga a las partes interesadas alineadas con la plantilla de carta del proyecto de ClickUp

Cree un esquema completo y registre el alcance de su proyecto con la plantilla de carta de proyecto de ClickUp. Proporciona una estructura clara para definir y simplificar la comunicación del equipo durante el proyecto.

Puede realizar un seguimiento de quiénes son las partes interesadas clave y los miembros del equipo del proyecto, así como cuáles son los resultados, las limitaciones y las métricas de intento correcto. ¿El resultado? Un plan integral que mantiene a todos alineados de principio a fin.

¿Necesita intercambiar ideas sobre partes específicas o revisar una sección antes de finalizar? Etiquete a sus compañeros de equipo o asigne comentarios directamente en el documento del proyecto para acelerar el proceso.

Por qué le gustará:

Establezca metas SMART en ClickUp y asigne tareas en cascada a miembros específicos del equipo

Documente los riesgos del proyecto en una tabla clara que le permita ver claramente el impacto de cada riesgo y cómo gestionarlo

Realice un seguimiento del progreso utilizando Campos personalizados, etiquetas y automatizaciones adaptadas a su flujo de trabajo

🔑 Ideal para: equipos pequeños y autónomos que desean una forma estructurada de definir las metas y los resultados del proyecto, al tiempo que gestionan los riesgos previstos

6. Plantilla de plan de gestión de proyectos de alto nivel de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Cree una panorámica del proyecto, organice las tareas y establezca metas generales con la plantilla de plan de gestión de proyectos de alto nivel de ClickUp

¿Quiere crear una panorámica de alto nivel de todo su proyecto, desde las metas y las expectativas hasta los recursos y el cronograma?

La plantilla de plan de gestión de proyectos de alto nivel de ClickUp proporciona el marco adecuado para ello. Ofrece una estructura clara para enumerar y clasificar los entregables por función, como diseño o finanzas. Además, puede marcar la fase actual de cada entregable para mejorar el seguimiento.

Por qué le gustará:

Cree vistas personalizadas para cada categoría de proyecto a fin de simplificar el plan y el seguimiento

Visualice los porcentajes de finalización de las tareas de un vistazo para supervisar el progreso en tiempo real

Añada listas de control detalladas y recursos a cada tarea para una ejecución más fluida

🔑 Ideal para: equipos de operaciones y gestores de proyectos que buscan una plantilla estructurada para planear proyectos de alto nivel

⚡️ Bonificación: ¡Aprenda a crear un plan de proyecto de alto nivel en menos de 30 minutos con este vídeo!

7. Plantilla de cronograma de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Visualice proyectos, establezca tareas y plazos, y realice un seguimiento del progreso con la plantilla de cronograma de gestión de proyectos de ClickUp

Los plazos incumplidos son cosa del pasado con la plantilla de cronograma de gestión de proyectos de ClickUp. El diseño de pizarra facilita la plan y visualización de cada fase de su proyecto.

Esboza los pasos, añade notas adhesivas y figuras para proporcionar contexto adicional, y mantén todos los detalles en un solo lugar. Puedes cambiar el cronograma y mover tareas con la sencilla función de arrastrar y soltar. Mantén un flujo de trabajo fluido con rótulos de prioridad, etiquetas y comentarios.

Por qué le gustará:

Cree tarjetas de tareas con información detallada basada en cada paso del proyecto

Programa tareas periódicas en ClickUp para revisar y ajustar los plazos del proyecto con regularidad

Código por color su cronograma en función de las fases del proyecto y los pasos planificados para facilitar la navegación

🔑 Ideal para: equipos de desarrollo, equipos de marketing y jefes de proyecto que buscan una forma eficaz de planear y gestionar el cronograma de un proyecto

8. Plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Realice un seguimiento de los proyectos en todos los departamentos y programas con la plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp

La plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp simplifica la complejidad de gestionar varios proyectos simultáneamente.

Funciona como una lista para supervisar el estado del proyecto y detalla su hoja de ruta de la oficina de gestión de proyectos (PMO). También le ayuda a realizar un seguimiento de cada actividad según su estado completada, lo que simplifica y consolida el plan de diversas iniciativas.

¿Lo mejor de todo? La IA integrada simplifica la priorización de tareas, el establecimiento de plazos y la estimación de la duración de las tareas individuales.

Por qué le gustará:

Supervise el estado del proyecto con Campos personalizados que indican presupuestos, métricas de intento correcto y mucho más

Comprueba la carga de trabajo del equipo y las tareas sin asignar para equilibrar las responsabilidades en toda tu cartera de proyectos

Supervise el rendimiento por proyecto, departamento y fase utilizando los paneles personalizables de ClickUp

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos que buscan un marco para gestionar diferentes proyectos y tareas relacionadas simultáneamente en su cartera

9. Plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Realice un mejor seguimiento de las dependencias y los plazos con la plantilla ClickUp Proyecto Tracker

Se acabó tener que hacer malabarismos con múltiples proyectos, tareas y plazos ajustados repartidos entre diferentes herramientas: la plantilla ClickUp Project Tracker lo organiza todo. Cuenta con funciones de Campos personalizados predefinidos que puede edición o mantener según las necesidades de su proyecto.

Además, puede crear carpetas con subtareas y listas de control para desglosar cada tarea con claridad. También ayuda a mantener a su equipo al día con automatizaciones personalizadas de gestión de proyectos que reducen el trabajo manual y aumentan la productividad.

Por qué le gustará:

Vista las tareas clasificadas por fases del proyecto para facilitar el seguimiento y planear

Realice un seguimiento del tiempo automáticamente o regístrelo manualmente a través del control de tiempo de proyectos integrado en ClickUp

Marque el estado RAG de cada tarea para resaltar el progreso y los niveles de riesgo

🔑 Ideal para: equipos ágiles y autónomos que buscan una solución para realizar el seguimiento del intento correcto de sus proyectos

10. Plantilla de plan ágil de sprints de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Planifique sprints, visualice cronogramas y realice un seguimiento del progreso con la plantilla de planificación ágil de sprints de ClickUp

*¿Sabías que...? Las investigaciones demuestran sistemáticamente que existe una fuerte conexión (a internet) entre una plan minuciosa y el intento correcto de los proyectos. En múltiples estudios, la correlación es sorprendentemente consistente: en promedio, la plan cuenta con alrededor del 33 % de la variación en la eficiencia y el 34 % en el intento correcto general del proyecto.

¿Quiere organizar el trabajo, supervisar el progreso y realizar un seguimiento de los recursos sin esfuerzo a lo largo de los sprints? Pruebe la plantilla de plan ágil de sprints de ClickUp. Establezca metas claras para los sprints, describa los pasos para alcanzarlos y divida todo en tareas manejables.

Obtendrá vistas personalizadas, como la vista Sprint Backlog para realizar un seguimiento y priorizar los elementos, la vista Development Status para visualizar el progreso de las tareas en un tablero Kanban y la vista Calendario para controlar los plazos y cumplir con el calendario. ¿Lo mejor de todo? Los intuitivos paneles de trabajo de la plantilla proporcionan actualizaciones del progreso en tiempo real para que todos estén alineados.

Por qué le gustará:

Gestiona y organiza tu backlog de sprints, además de realizar un seguimiento del progreso real en un solo lugar

Consulte la vista de la carga de trabajo del equipo para asignar tareas sin sobrecargar ni infrautilizar los recursos

Añada campos de fórmula que calculen automáticamente las horas utilizadas y las horas restantes para cada sprint

🔑 Ideal para: directores de operaciones, equipos ágiles, responsables financieros y directores de marketing que buscan un enfoque estructurado para planear y gestionar sprints

📮 ClickUp Insight: El 19 % de los gerentes afirma que recibir actualizaciones oportunas de los miembros del equipo es su mayor reto en materia de visibilidad. Pero incluso cuando llegan las actualizaciones, a menudo son inconsistentes. Algunas son vagas, otras son demasiado detalladas y otras faltan por completo. Esa inconsistencia crea ruido en lugar de claridad. Las tarjetas de IA y los resúmenes de estado y de chat generados por IA de ClickUp AI ayudan a aportar coherencia a la forma en que se elaboran informes de progreso. Los miembros del equipo pueden generar actualizaciones estructuradas con un solo clic, mientras que usted obtiene una visión unificada y legible de lo que va por buen camino y de lo que requiere atención. 💫 Resultados reales: Pigment mejoró la eficiencia de la comunicación del equipo en un 20 % con ClickUp, lo que permitió que los Teams estuvieran mejor conectados y alineados.

11. Plantilla de lista pendiente de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Cree listas de control para planear y realizar un seguimiento de las tareas fácilmente con la plantilla de lista de pendientes de ClickUp

Muchos gestores de proyectos son fans de las listas pendientes, y con razón. Reducen el desorden mental al sacar las tareas de la cabeza y plasmarlas en papel (o en una app, aplicación), lo que aumenta la productividad y reduce el estrés.

La plantilla de lista de pendientes de ClickUp le permite simplificar la gestión de tareas creando sus propias listas pendientes. Con listas de control y rastreadores de estado fáciles de editar, el formato ordenado le mantiene en el camino hacia la ejecución perfecta del proyecto.

Úsela para centrarse en las prioridades del proyecto sin perder un paso. Tanto si está gestionando una meta personal como si está colaborando en un proyecto en equipo, esta plantilla le ayudará a planear, organizar y mantener el rumbo, todo en un solo lugar.

Por qué le gustará:

Convierte los elementos de (la) lista de control en tareas de ClickUp que puedes asignar y cuyo progreso puedes seguir

Vincule tareas o documentos para crear relaciones claras y referencias fáciles

Importe los detalles del proyecto desde otras herramientas para empezar rápidamente

🔑 Ideal para: autónomos y equipos pequeños que desean un diseño limpio y sencillo para lista y realizar un seguimiento de las tareas del proyecto

12. Plantilla de seguimiento de problemas de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Informe de errores, realice un seguimiento de ellos y mejore la colaboración del equipo con la plantilla de seguimiento de problemas de ClickUp

¿Le preocupan las incidencias que interrumpen el flujo de trabajo de su proyecto? Pruebe la plantilla ClickUp Issue Tracker para registrar los impedimentos.

La vista Lista mantiene todos los problemas con visibilidad y fáciles de gestionar. Las breves descripciones ofrecen un contexto rápido de un vistazo, y la vista Gantt destaca los plazos y las dependencias para facilitar la resolución oportuna. Los detalles clave, como el departamento, el estado de la resolución y la categoría de riesgo, le ayudan a adelantarse a los cuellos de botella.

Por qué le gustará:

Añada listas de control a cada problema para agilizar el proceso de resolución

Defina las dependencias de cada problema para simplificar el seguimiento y la plan, y describa su impacto en el proyecto

Cree un formulario de registro de problemas personalizado según los requisitos de su proyecto

🔑 Ideal para: equipos de proyecto y equipos de desarrollo que buscan un diseño sencillo para realizar un seguimiento y resolver errores

13. Plantilla de asignación de recursos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Visualice la disponibilidad de recursos y optimice su uso con la plantilla de asignación de recursos de ClickUp

¿Cansado de preguntarte dónde va el ancho de banda o el presupuesto de tu equipo? La plantilla de asignación de recursos de ClickUp te ofrece total claridad, permitiéndote realizar un seguimiento del uso de los recursos en tiempo real y asignar tareas precisamente donde más se necesitan.

La vista Carga de trabajo ofrece visibilidad de los horarios del equipo, con intervalos de tiempo flexibles, filtros y ajustes de carga de trabajo. Le permite detectar rápidamente el exceso o la falta de utilización y reasignar el trabajo donde corresponde.

También puede utilizar los estados de tareas personalizables en ClickUp (como «en curso», «Pendiente», «Revisión del cliente», etc.) para estandarizar su flujo de trabajo y hacer que cada fase de su proceso sea transparente. Además, añadir Campos personalizados que recojan los detalles clave del proyecto, como el presupuesto, el tipo de entrega y la fase del proyecto, garantiza una alineación completa entre los Teams.

Por qué le gustará:

Cree un proceso de entrega optimizado con fases como «Pendiente», «Preparación», «Ideación», «Ejecución» y «Entrega»

Añada notas de referencia a cada tarea para proporcionar contexto y mejorar la claridad

Clasifique los proyectos por tipo y cliente para mejorar su gestión y seguimiento

🔑 Ideal para: gestores de proyectos, jefes de equipo y Teams de operaciones que buscan un enfoque intuitivo para gestionar y optimizar el uso de los recursos

14. Plantilla de gestión del tiempo de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Ajusta las duraciones estimadas precisas para mantener el proyecto dentro del plazo previsto con la plantilla de gestión del tiempo de ClickUp

Hacer malabarismos con múltiples proyectos es muy fácil con la plantilla de gestión del tiempo de ClickUp.

La plantilla le permite registrar las actividades de cada proyecto con duraciones estimadas específicas, tipo de actividad, fecha de inicio y fecha límite. La vista Carga de trabajo muestra las duraciones estimadas diarias para cada tarea. Haga clic en cualquier bloque de tiempo para ampliarlo y ver los detalles específicos de la tarea.

Por qué le gustará:

Lista las tareas diarias de cada proyecto para planear toda la semana de manera eficiente

Utilice el cronómetro integrado para supervisar las horas dedicadas y mejorar la gestión del tiempo

Establece el estado de prioridad de cada tarea para ayudar a tu equipo a centrarse en lo más urgente

🔑 Ideal para: autónomos y miembros de equipos que desean gestionar y optimizar el tiempo dedicado a los proyectos

Esto es lo que Alfred Titus, director de soporte administrativo de la fundación Brighten A Soul, opina sobre el uso de ClickUp para la gestión de proyectos:

Para cualquier organización que tenga dificultades para gestionar sus proyectos, ClickUp le ayudará en la colaboración de tareas. Con este software, los usuarios pueden realizar un seguimiento de los elementos de su lista pendiente y trabajar en ellas dentro del plazo estipulado. También ayuda al equipo de gestión de proyectos a realizar un seguimiento del progreso general de los proyectos para garantizar que se cumplan los plazos.

15. Plantilla de metas SMART de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Defina metas SMART, organice tareas y supervise el progreso con la plantilla de metas SMART de ClickUp

Con la plantilla de metas SMART de ClickUp, puede definir metas claras y específicas y visualizarlas mediante imágenes y códigos de color para facilitar la navegación.

Describa fácilmente quién, qué, cuándo, dónde y por qué detrás de cada meta. ¿Lo mejor? La vista Tablero muestra el estado de las metas (en curso, fuera de curso, en curso, completada o pendiente), lo que facilita el seguimiento del rendimiento.

Por qué le gustará:

Personalice la hoja de trabajo de metas SMART y defina sus propios objetos para adaptarlos a las necesidades específicas del proyecto

Realice un seguimiento de los detalles a nivel de tarea y vea cómo encajan en las iniciativas generales en la pestaña Metas de la empresa

Realiza la valoración del esfuerzo de cada tarea del 1 al 10 y agrúpalas según corresponda

🔑 Ideal para: gestores de proyectos, equipos de marketing y equipos de operaciones que buscan una herramienta que les ayude a establecer metas específicas y supervisar los resultados

➡ Más información: Las mejores aplicaciones para el seguimiento de metas

16. Plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Mantenga los proyectos organizados, revise el progreso y visualice los datos críticos de rendimiento con la plantilla del panel de control de gestión de proyectos de ClickUp

Convierta los flujos de trabajo desordenados en un seguimiento claro y fluido de los proyectos con la plantilla del panel de control de gestión de proyectos de ClickUp. Esta plantilla proporciona a todo su equipo un hub visual compartido para comunicarse y resolver problemas rápidamente.

Utilice Campos personalizados enriquecidos, como «Coste plan», «Nivel de problema», «Coste real», «Fase del proyecto» y «Presupuesto restante», para supervisar las finanzas, los riesgos y las fases del proyecto con detalle. Junto con estados personalizados como «Pendiente», «en curso», «En espera» y «Completada», le ayudan a estandarizar el flujo de tareas y a detectar cuellos de botella al instante.

Por qué le gustará:

Envía recordatorios y actualizaciones al equipo por correo electrónico para que ninguna tarea se quede sin hacer

Visualice los plazos de un vistazo y planifique los cronogramas con facilidad utilizando la vista del Calendario

Utilice vistas como «Rendimiento del equipo» y «Planificación de la capacidad», junto con información sobre la carga de trabajo, para detectar la escasez de recursos, los miembros del equipo con exceso de trabajo y las tareas bloqueadas antes de que se agraven

🔑 Ideal para: gestores de proyectos y jefes de equipo que desean un espacio centralizado para ejecutar proyectos sin problemas

17. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Mantenga la eficiencia en todos los equipos dividiendo las metas más grandes en tareas de tamaño más pequeño con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp

¿Busca una plantilla que ayude a su equipo a encontrar el mejor marco de trabajo? Pruebe la plantilla de gestión de tareas de ClickUp.

Organice sus tareas en segmentos intuitivos para que su equipo se mantenga centrado en lo que está listo para actuar, tenga a la vista las ideas innovadoras y sepa lo que aún está en plan.

De un vistazo, vea quién está asignado a cada tarea, cuándo vencen las tareas y cuánto tiempo pueden tardar. También puede añadir Campos personalizados para presupuestos, URL, archivos adjuntos o cualquier otro detalle crítico para su proyecto.

Por qué le gustará:

Cree listas de tareas individuales para trabajos pendientes, acciones, ideas y otros aspectos clave del proyecto, organizadas por prioridad y departamento

Añada detalles precisos a las tarjetas de tareas para poder consultarlas rápidamente y obtener una mayor claridad

Programa tareas fácilmente utilizando la función de arrastrar y soltar en la vista Calendario

🔑 Ideal para: gestores de proyectos, jefes de equipo y autónomos que buscan un marco para planear, gestionar y realizar un seguimiento de los aspectos de los proyectos

18. Plantilla de plan de comunicación de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Optimice la colaboración del equipo y el intento correcto del proyecto con la plantilla de plan de comunicación de ClickUp

Utilice la plantilla de plan de comunicación de ClickUp para optimizar la comunicación del proyecto y mantener los esfuerzos alineados en la misma dirección. Le ayuda a planificar, supervisar y gestionar los mensajes y los procesos de comunicación en función de las metas de su proyecto.

La plantilla también le ayuda a evaluar la eficacia de la comunicación del equipo e identificar áreas de mejora, lo que hace que su estrategia sea más específica y orientada al resultado.

Por qué le gustará:

Realice análisis PEST, SWOT y de la competencia para brindar compatibilidad con la planificación estratégica

Cree una lista de partes interesadas y asigne rols y responsabilidades claras

Convierta las metas de comunicación en tareas viables para una ejecución optimizada

🔑 Ideal para: equipos de soporte al cliente, equipos de marketing y gestores de proyectos que deseen optimizar la comunicación con los clientes, las partes interesadas y los equipos internos

🧠 Dato curioso: Cuando el cortisol (la hormona del estrés) predomina, reduce nuestra capacidad de concentración y creatividad. Para contrarrestar esto, una «mezcla cerebral» cuidadosamente equilibrada de neuroquímicos positivos (oxitocina, dopamina y endorfinas) puede desbloquear el flujo y las ideas radicales. ¿La forma más sencilla? Fomentar el trabajo en equipo y la confianza colaborativa mediante actos sencillos como el contacto visual, la risa, el uso compartido de momentos divertidos o embarazosos, o emparejar a personas que normalmente no colaboran entre sí.

19. Plantilla de informe de estado del proyecto de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Tome decisiones ágiles, realice un seguimiento de los datos e identifique tendencias con la plantilla de informe de estado del proyecto de ClickUp

La plantilla de informe de estado del proyecto de ClickUp agiliza el seguimiento del progreso del proyecto. Le permite clasificar los informes del proyecto por departamento, fase y estado para obtener información personalizada.

También le ayuda a definir los calendarios y el alcance de los proyectos. Su cronograma lineal codificado por color proporciona una panorámica visual, lo que facilita la detección de cualquier elemento vencido de un vistazo. Con una vista estructurada de cada detalle, mantiene los informes de estado de sus proyectos organizados y fáciles de gestionar.

Por qué le gustará:

Realice un seguimiento de los presupuestos para identificar si el proyecto se ha excedido, está en riesgo o se encuentra por debajo del presupuesto

Ajustes de automatizaciones para el uso compartido de informes de seguimiento con las partes interesadas y obtener actualizaciones en tiempo real

Añada el departamento y el responsable del equipo junto a cada tarea para mantener una cuenta clara

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos y equipos de operaciones que buscan un formato estructurado para realizar un seguimiento del estado y el presupuesto de los proyectos

20. Plantilla de requisitos de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Determine el alcance del proyecto, organice las tareas y supervise el crecimiento con la plantilla de requisitos de gestión de proyectos de ClickUp

Comience sus proyectos sobre una base clara y alineada con la plantilla de requisitos de gestión de proyectos de ClickUp, perfecta tanto para principiantes como para gestores de proyectos experimentados. Esta plantilla lista para usar, con formato de lista, agiliza la forma en que Teams definen y documentan los requisitos del proyecto, lo que ayuda a todos, desde las partes interesadas hasta los colaboradores, a mantenerse en la misma página.

Sus listas de control y subtareas guían la ejecución del proyecto. Los potentes Campos personalizados (fase de aprobación, entregable, clasificación, completar y aprobador) proporcionan un contexto esencial y agilizan la navegación por las tareas.

Por qué le gustará:

Captura y aclara lo que tu proyecto se propone lograr, lo que vas a entregar y en qué plazo, todo en un espacio organizado

Mueva los requisitos a través de estados fáciles de usar, como «pendiente», «en curso», «en espera» y «completada», para que el progreso sea siempre transparente

Calcule automáticamente los totales del presupuesto, la tasa de finalización y otras métricas cuantitativas con los campos de fórmula

🔑 Ideal para: equipos pequeños y responsables de operaciones que buscan un enfoque estructurado para planear los requisitos de los proyectos

21. Plantilla de hoja de cálculo para gestión de proyectos ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Mantenga informadas a las partes interesadas, visualice el cronograma de su proyecto y vea las actualizaciones del progreso con la plantilla de hoja de cálculo para gestión de proyectos de ClickUp

Tanto si gestiona un equipo grande como uno pequeño, mantener los proyectos organizados puede suponer un reto importante. La plantilla de hoja de cálculo para gestión de proyectos de ClickUp resuelve este problema con un diseño claro y estructurado.

Organiza todos los entregables, junto con su estado, fase del proyecto y etapa de aprobación, en un solo lugar para facilitar su consulta. Además, la pestaña dedicada al proceso de aprobación indica qué entregables requieren atención y cuáles han superado el proceso de aprobación.

Por qué le gustará:

Consulte la vista del problema de cada entrega y note la resolución para futuras consultas

Defina las dependencias entre los entregables utilizando relaciones como «en espera» y «bloque»

Habilite el control automático del tiempo, asigne miembros del equipo y añada comentarios para una colaboración fluida

🔑 Ideal para: jefes de proyecto, directores de marketing, directores de operaciones y equipos pequeños que desean una plantilla de hoja de cálculo estructurada para planear, gestionar y colaborar

22. Plantilla de gestión de proyectos presupuestarios de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Organice secuencias de tareas, priorice tareas por presupuesto y supervise los costes del proyecto con la plantilla de gestión de proyectos ClickUp Budget

Mantenga sus proyectos financieramente al día con claridad y precisión utilizando la plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp. Diseñada para gestores de proyectos y equipos financieros que gestionan iniciativas sensibles a los costes, esta plantilla agiliza la elaboración de presupuestos, la secuenciación de tareas y el seguimiento de costes en tiempo real.

Por qué le gustará:

Realice un seguimiento del presupuesto asignado, el coste real y el presupuesto restante para su proyecto

Añada notas detalladas para incluir referencias, contexto o comentarios para la supervisión financiera

Elija entre cinco vistas distintas: Guía de inicio, Panorama del presupuesto, Calendario del proyecto, Fases del proyecto y Estado de la actividad para acceder a la información adecuada, justo cuando la necesite

🔑 Ideal para: autónomos, directores de marketing, equipos de desarrollo y equipos de operaciones que desean mantener el presupuesto del proyecto bajo seguimiento

23. Plantilla de manual de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Organice las tareas del equipo, realice un seguimiento del progreso y mantenga a Teams alineados con la plantilla ClickUp Gestión de Proyectos Playbook

La plantilla ClickUp Project Management Playbook ofrece una hoja de ruta clara para la ejecución exitosa de proyectos.

Le ayuda a definir procesos, establecer metas y esbozar los KPI de rendimiento para cada fase. La vista del panel de control ofrece una panorámica de los recursos, los documentos, las personas asignadas y los cronogramas.

Además, la pestaña de resumen destaca cada fase del proyecto de un vistazo. Esto facilita el seguimiento del progreso, para que su equipo pueda mantenerse alineado en todo momento.

Por qué le gustará:

Cree documentos separados para cada fase del proyecto a fin de mantener una estructura detallada

Convierta cada fase en tareas viables y realice un seguimiento de ellas mediante la vista Lista

Analice el cronograma del proyecto y realice ajustes en tiempo real para mantenerlo por buen camino

🔑 Ideal para: gestores de proyectos, jefes de equipo y equipos de operaciones que buscan un enfoque organizado para planear y ejecutar las fases de los proyectos

optimice la plan y la gestión de proyectos con ClickUp*

Las plantillas de proyecto de Smartsheet ofrecen un espacio centralizado para organizar tareas, recursos y metas. Sin embargo, a medida que el tamaño del equipo crece, los límites en cuanto a escalabilidad, automatización y rendimiento comienzan a ralentizar el trabajo.

Ahí es donde ClickUp da su paso. Como la app, aplicación integral para el trabajo, simplifica la gestión de proyectos con potentes herramientas de colaboración, seguimiento y análisis, junto con un intervalo de plantillas listas para usar.

¿Cansado de perseguir plazos y archivos dispersos? Regístrese en ClickUp y tome el control de las metas, cronogramas y resultados de su equipo.