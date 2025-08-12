Plantillas de memorandos de entendimiento gratis para simplificar los acuerdos y las asociaciones empresariales

Encontrar la plantilla de memorando de entendimiento adecuada no es fácil 🤔 La mayoría son demasiado vagas, demasiado complejas o simplemente poco prácticas.
Si estás atascado buscando plantillas en lugar de avanzar con tu asociación, necesitas algo sencillo, claro y fácil de personalizar.
Este artículo te ofrece las mejores plantillas de memorandos de entendimiento gratuitas que realmente funcionan. Sin florituras, solo plantillas listas para usar para diversos tipos de contratos que facilitarán tu próximo paso empresarial.
Plantillas de memorandos de entendimiento gratuitas de un vistazo
|Nombre de la plantilla
|Descargar plantilla
|Ideal para
|Mejores funciones
|Plantilla de acuerdo de pago simple de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Autónomos, propietarios de pequeñas empresas o cualquier persona que preste dinero y necesite un contrato de préstamo claro y fácil de seguir
|Documenta los importes de los pagos, las fechas límite y las condiciones; vista Tabla personalizable; estructura con función de búsqueda
|Plantilla de carta de acuerdo de ClickUp
|Obtenga la plantilla gratis
|Fundadores redactando una carta de acuerdo de asociación empresarial
|Notas y ejemplos útiles; documentos colaborativos de ClickUp; vista Tablero para el seguimiento de cláusulas
|Plantilla de acuerdo de préstamo de ClickUp
|Obtenga plantillas gratis
|Propietarios de pequeñas empresas o prestamistas que necesitan un acuerdo de préstamo estructurado
|Campos personalizados para términos; Seguimiento del progreso de los préstamos; Recordatorios y clasificación
|Plantilla de acuerdo de compra de ClickUp
|Obtenga plantillas gratis
|Equipos de compras y proveedores que confirman los términos de los acuerdos
|Asigne comentarios para la colaboración; seguimiento de firmas basado en tareas; recordatorios de estado
|Plantilla de acuerdo de compra y ventas de ClickUp
|Obtenga plantillas gratis
|Pequeñas empresas/proveedores que venden productos con cronogramas definidos
|Seguimiento de dependencias; Hitos para la entrega; Notificaciones automatizadas
|Plantilla de acuerdo de asociación de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Cofundadores y socios de pequeñas empresas
|Define el manejo de ganancias y pérdidas; Mapeo de cronogramas en la vista Calendario; Reduce la falta de confirmación
|Plantilla de contrato para autónomos de ClickUp
|Obtenga la plantilla gratis
|Autónomos o consultores que buscan contratos claros
|Secciones para entregables, alcance y propiedad intelectual; vista del calendario del proyecto; gestión de relaciones a largo plazo
|Plantilla de acuerdo de asociación 50/50 de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Socios comerciales en igualdad de condiciones que se reparten la propiedad
|Seguimiento con diagramas de Gantt; Procesos de toma de decisiones; Funciones de rendición de cuentas
|Plantilla de acuerdo de confidencialidad de ClickUp
|Obtenga plantillas gratis
|Equipos jurídicos, autónomos y empresas que gestionan múltiples acuerdos de confidencialidad
|Seguimiento del estado de los acuerdos; Automatizaciones para almacenamiento y alertas; Compatibilidad con el cumplimiento normativo
|Plantilla de acuerdo de contratista de ClickUp
|Obtenga plantillas gratis
|Empresas que incorporan contratistas
|Cubre el alcance, los pagos, los cronogramas y las cláusulas legales. ClickApp Correo electrónico para enviar contratos
|Plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp
|Obtenga la plantilla gratis
|Consultores autónomos y agencias que formalizan nuevos compromisos con clientes
|Claridad en el alcance del trabajo; pizarras para la visualización de mapas; evita el exceso de trabajo
|Plantilla de acuerdo de inversión de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Startups, fundadores e inversores que estructuran inversiones
|Asignación de tareas; Organización de cláusulas; Barras de progreso con listas de control
|Plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp
|Obtenga plantillas gratis
|Equipos que establecen normas de trabajo, especialmente remotos o interfuncionales
|Mapa de personalidades; sección de aspiraciones; tablero de resolución de temas
|Plantilla de acuerdo de separación de ClickUp
|Obtenga la plantilla gratis
|Parejas que atraviesan una separación
|Reduce la falta de comunicación; aclara los derechos y obligaciones; planifica la resolución de disputas
|Plantilla de contrato de trabajo de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Equipos de RR. HH. que formalizan las condiciones de empleo
|Compatibilidad con normativas; Gestión de disputas; Editable en documentos de ClickUp
|Plantilla de contrato de arrendamiento comercial de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Propietarios/administradores de propiedades en Texas
|Cubre los aspectos legales esenciales; cláusulas personalizables; cumple con la legislación de Texas
|Plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp
|Obtenga plantillas gratis
|Autónomos, consultores y agencias
|Define el alcance y los cronogramas; claridad en los pagos; evita confusiones
|Plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp
|Obtenga plantillas gratis
|Empresas que trabajan con proveedores
|Agiliza las aprobaciones; protege la propiedad intelectual; herramienta de colaboración con los clientes
|Plantilla de contrato de alquiler de ClickUp
|Obtenga plantillas gratis
|Propietarios/administradores de propiedades
|Cubre alquileres, depósitos, normas; cláusulas de rescisión; prevención de disputas
|Plantilla de acuerdo operativo de ClickUp LLC
|Obtenga la plantilla gratis
|Emprendedores que forman una LLC
|Define la propiedad; normas financieras y de mantenimiento de registros; prevención de disputas
|Plantilla de acuerdo de no competencia de ClickUp
|Obtenga plantillas gratis
|Empleadores que protegen los datos de la empresa
|Cláusula de no solicitación; sección de confidencialidad; edición colaborativa
|Plantilla de acuerdo de crianza de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Copadres que gestionan tareas compartidas
|Organiza documentos en un solo espacio; calendario compartido; resolución de disputas
|Plantilla de acuerdo de exención de responsabilidad de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Empresas que formalizan acuerdos de responsabilidad
|Define el alcance; leyes aplicables; cláusulas de renuncia/indemnización
|Plantilla de contrato matrimonial de ClickUp
|Obtenga una plantilla gratis
|Ajustes previos al matrimonio entre parejas
|Cubre finanzas, propiedades y soporte; alinea las expectativas con las Metas de ClickUp
|Plantilla de revisión de contratos de ClickUp
|Obtenga la plantilla gratis
|Emprendedores/líderes empresariales que revisan contratos
|Vista Lista de todos los contratos; vista Tablero con campos personalizados; actualizaciones mediante arrastrar y soltar
|Plantilla de anexo a un contrato de ClickUp
|Obtenga la plantilla gratis
|Profesionales jurídicos, gestores de proyectos y propietarios de empresas que modifican acuerdos
|Colaboración en documentos en tiempo real; Comentarios; Control de progreso en vista Tablero
¿Qué son las plantillas de memorandos de entendimiento?
Las plantillas de memorandos de entendimiento son documentos preformateados que crean un «memorándum de entendimiento» entre dos o más partes. En ellos se describen los términos básicos de una asociación, como las metas, las responsabilidades y los cronogramas, sin que sean legalmente vinculantes.
Estas plantillas le ahorran tiempo al proporcionarle una estructura lista para editar, de modo que pueda centrarse en las cláusulas críticas del acuerdo en lugar de empezar desde cero. 📝
¿Qué hace que una plantilla de memorando de entendimiento sea buena?
Una plantilla de memorando de entendimiento bien redactada sienta las bases para acuerdos claros y profesionales, eliminando la ambigüedad y alineando a todas las partes desde el principio.
Estas son las funciones clave que debe buscar 👇
- Personalizable: elige una plantilla que se adapte fácilmente a tu asociación específica, tipo de proyecto o condiciones comerciales
- Fácil de usar: Opte por un diseño limpio e intuitivo que le permita rellenar los detalles rápidamente sin jerga legal ni complejidad
- Enfoque en la claridad: Obtenga una plantilla que describa claramente los roles, las responsabilidades, los cronogramas y las expectativas de ambas partes
- Listo para la colaboración: Busque una plantilla que sea fácil de compartir y actualizar con otras partes para mantener a todos alineados
- Tono profesional: elige una plantilla que logre el equilibrio perfecto entre un tono amistoso y formal
- Listo para firmar: seleccione una plantilla que incluya espacio para que todas las partes firmen y hagan oficial el acuerdo
Las mejores plantillas de memorandos de entendimiento para elegir
Una plantilla de memorando sólida sienta las bases para una colaboración fluida y la rendición de cuentas.
Si desea simplificar el papeleo de su empresa, estas plantillas de acuerdos de colaboración son un excelente punto de partida:
1. Plantilla de acuerdo de pago sencillo de ClickUp
La plantilla de acuerdo de pago simple de ClickUp deja claras las condiciones financieras entre las partes y facilita su seguimiento. Esta plantilla ayuda a los autónomos y a las empresas a definir los importes de los pagos, las fechas límite y las condiciones de impago sin jerga legal.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- ¿No sabes cómo facturar a un cliente? Esta plantilla sienta las bases ayudándote a documentar todo por adelantado
- Utiliza la vista Tabla de ClickUp para crear una hoja de cálculo totalmente personalizada y organizar los pagos por cliente, frecuencia o estado
- Consigue una estructura que mantenga tus acuerdos ordenados, fáciles de buscar y listos para usar cuando sea necesario
✅ Ideal para: Autónomos, propietarios de pequeñas empresas o cualquier persona que preste dinero y busque un acuerdo de préstamo claro y fácil de seguir
🏗️ Bloques de construcción: Aunque los memorandos de entendimiento no son legalmente vinculantes, tienen un importante peso moral y profesional. Un memorando de entendimiento firmado puede influir en las negociaciones y demostrar compromiso. Los memorandos de entendimiento también pueden evolucionar hacia diferentes tipos de contratos. Una vez que ambas partes se sienten cómodas y se ha establecido la confianza, un memorando de entendimiento puede servir de base para un acuerdo detallado y legalmente vinculante.
2. Plantilla de carta de acuerdo de ClickUp
La plantilla de carta de acuerdo de ClickUp ayuda a los equipos a definir con total claridad el alcance, los roles y los costes de cualquier acuerdo empresarial.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Incluye notas útiles, ejemplos e instrucciones para que todos sepan exactamente qué se espera de ellos desde el principio
- Puede utilizar ClickUp Docs para redactar el propósito y los términos de la plantilla en un documento colaborativo en tiempo real
- Para que todo sea más visual y fácil de entender, la vista Tablero de ClickUp convierte cada cláusula o entrega en tarjetas que puedes mover a través de las fases, como revisión, aprobado o compartido
✅ Ideal para: Fundadores que desean redactar una carta de acuerdo para su asociación empresarial
3. Plantilla de acuerdo de préstamo de ClickUp
La plantilla de acuerdo de préstamo de ClickUp es una forma inteligente y estructurada de formalizar los términos de préstamos entre amigos, autónomos o socios comerciales. Describe elementos clave como el importe total del préstamo, el calendario de reembolso, el tipo de interés y los términos legales para garantizar la transparencia y evitar disputas.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Crea campos personalizados en ClickUp para realizar un seguimiento de datos específicos, como tipos de interés, fechas límite o frecuencia de pago
- Supervise el progreso de los préstamos, establezca recordatorios y filtre u ordene los términos de varios acuerdos, todo ello en una sola vista
✅ Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas o cualquier persona que preste dinero y busque un contrato de préstamo claro y fácil de seguir
4. Plantilla de acuerdo de compra de ClickUp
La plantilla de acuerdo de compra de ClickUp ayuda a las empresas a crear documentos claros y profesionales para confirmar acuerdos con proveedores, vendedores y clientes. Incluye campos para añadir los datos del comprador/vendedor, descripciones de los productos, condiciones de pago y firmas.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Utilice la función «Asignar comentarios» de ClickUp para añadir notas, sugerir ediciones o aclarar términos, de modo que todos estén en sintonía antes de firmar
- Una vez finalizados los términos, utilice las tareas de ClickUp para asignar responsabilidades de firma, realizar un seguimiento del estado y establecer recordatorios
- Avance en los acuerdos sin perder ningún paso ni tener que perseguir correos electrónicos
✅ Ideal para: Equipos de compras y proveedores que necesitan una plantilla de acuerdo de compra sencilla y fácil de seguir con responsabilidades claras
5. Plantilla de acuerdo de compra y ventas de ClickUp
El acuerdo de compra y ventas de ClickUp es especialmente útil para empresas que tratan habitualmente con proveedores y clientes, y gestionan intercambios formales de bienes o servicios. Te ofrece una forma estructurada de documentar detalles clave, como información del comprador/vendedor, especificaciones de la propiedad, condiciones de pago y cronogramas de transferencia.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Realice un seguimiento de las dependencias y evite retrasos sin necesidad de microgestión
- Gestione fácilmente los cronogramas de entrega con Hitos de ClickUp
- Automatice las notificaciones a través de las automatizaciones de ClickUp para mantener informados a todos los interesados
✅ Ideal para: Pequeñas empresas o proveedores que gestionan equipos de ventas de productos físicos o digitales y desean fijar términos y cronogramas
6. Plantilla de acuerdo de asociación de ClickUp
La plantilla de acuerdo de asociación de ClickUp ayuda a los equipos a definir la propiedad, las responsabilidades y las contribuciones en una asociación empresarial. El marco facilita el establecimiento de los términos de la asociación y la documentación de las aportaciones de capital. La plantilla también ofrece un desglose detallado de las contribuciones monetarias y no monetarias, lo que proporciona una visibilidad completa de quién aporta qué a la mesa, ya sea en términos financieros o de otro tipo.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Describe cómo se gestionarán las ganancias, las pérdidas y los salarios
- Cree fácilmente un cronograma para el ciclo de vida de su asociación, como fechas de inicio, hitos de renovación o puntos de control de revisión, con la vista Calendario de ClickUp
- Reduzca las posibilidades de incumplimientos o confusiones posteriores correlacionando las fechas de forma clara y visual
✅ Ideal para: Cofundadores y socios de pequeñas empresas que desean documentar roles, participaciones y expectativas
🧠 ¿Sabías que...? Un MOU (Memorándum de Entendimiento) se suele denominar «acuerdo de caballeros» en los círculos jurídicos porque recoge la intención y el entendimiento sin ser jurídicamente vinculante.
7. Plantilla de contrato para autónomos de ClickUp
La plantilla de contrato para autónomos de ClickUp es un kit de herramientas todo en uno para que los autónomos establezcan expectativas, protejan sus derechos y fijen las condiciones con los clientes durante la incorporación de nuevos clientes. Con campos para los cronogramas de los proyectos, las tarifas y las condiciones de facturación, puedes eliminar la ambigüedad desde el principio y manejar con confianza situaciones como la forma de solicitar el pago de manera profesional.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Acceda a secciones específicas para definir los entregables, el alcance del servicio, la duración del pago y el manejo de la propiedad intelectual
- La vista de calendario de proyectos integrada ofrece a los clientes un desglose claro de cada fase, desde el inicio hasta la finalización, lo que aumenta la transparencia y la responsabilidad
- Gestione las relaciones a largo plazo con autónomos abordando cuestiones como la confidencialidad, el reembolso de gastos y la rescisión del contrato
✅ Ideal para: Autónomos o consultores que desean contratos claros y sin disputas
💡Consejo profesional: Utiliza la función «Talk to Text» (Hablar a texto) de ClickUp Brain MAX para redactar tu memorando de entendimiento en cuestión de minutos. En lugar de escribir cada cláusula, solo tienes que decir en voz alta los términos y Brain MAX los transcribirá y estructurará directamente en tu documento de ClickUp preferido.
También puede crear agentes personalizados en ClickUp para señalar cláusulas estándar que falten, sugerir un lenguaje formal o incluso alinear el tono del documento con acuerdos anteriores almacenados en su entorno de trabajo.
8. Plantilla de acuerdo de asociación 50/50 de ClickUp
La plantilla de acuerdo de asociación 50-50 de ClickUp ayuda a los socios a definir claramente la propiedad, las responsabilidades y las expectativas en igualdad de condiciones. Las secciones predefinidas para aportaciones de capital, reparto de beneficios, resolución de disputas, condiciones de retirada, etc., facilitan la configuración legal.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Realice un seguimiento de los cronogramas de decisiones clave, como revisiones financieras y periodos de renovación, con la vista de gráfico de Gantt de ClickUp
- Mantén la coordinación y la responsabilidad durante todo el proceso de colaboración
- Define los procesos de toma de decisiones y las contribuciones financieras en un solo lugar
✅ Ideal para: Socios comerciales en igualdad de condiciones que desean crear acuerdos de propiedad transparentes y equilibrados
9. Plantilla de acuerdo de confidencialidad de ClickUp
La plantilla de acuerdo de confidencialidad de ClickUp ofrece secciones claramente definidas para identificar a las partes que divulgan y reciben la información, lo que garantiza que ambas partes sean plenamente conscientes de sus roles y responsabilidades. Puede decidir qué se considera información confidencial, especificar exclusiones (como datos de dominio público) y establecer límites de uso para evitar el uso indebido o el uso compartido no autorizado.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Realice un seguimiento del estado de los acuerdos, establezca recordatorios y asigne colaboradores para las actualizaciones
- Una vez firmado el acuerdo de confidencialidad, utilice las automatizaciones de ClickUp para almacenar documentos de forma segura y notificar a las partes interesadas del proyecto al instante
- Garantice el cumplimiento y facilite la recuperación, ideal para equipos dinámicos que manejan datos confidenciales
Descubra cómo las automatizaciones de ClickUp pueden simplificar los flujos de trabajo de los acuerdos de confidencialidad, desde la asignación de tareas hasta el desencadenante automático de alertas.
✅ Ideal para: Equipos jurídicos, autónomos y empresas que gestionan acuerdos de confidencialidad con múltiples clientes con estrictos requisitos de confidencialidad
10. Plantilla de acuerdo de contratista de ClickUp
La plantilla de acuerdo con contratistas de ClickUp te ayuda a establecer términos claros entre tu empresa y los contratistas independientes. Con secciones personalizables para el alcance del trabajo, los calendarios de pago, los cronogramas de los proyectos, la confidencialidad y las cláusulas legales, garantiza la claridad mutua y la seguridad jurídica desde el primer día.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Incluye condiciones de renovación del contrato y métodos de resolución de disputas para evitar confusiones en el futuro
- Divulga las responsabilidades fiscales para mayor claridad
- Utilice la función integrada ClickApp Correo electrónico, la función de integración de correo electrónico de ClickUp, para enviar directamente el contrato al contratista para su firma
✅ Ideal para: Empresas que incorporan contratistas remotos y necesitan un sistema fiable para la aprobación de contratos
11. Plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp
La plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp ayuda a definir los servicios, los cronogramas, las condiciones de compensación y las cláusulas de confidencialidad, lo que minimiza los malentendidos en las relaciones entre clientes y consultores.
También puede utilizar las pizarras de ClickUp para correlacionar visualmente disposiciones adicionales o cronogramas de servicios. Estos tableros colaborativos son útiles para intercambiar ideas en tiempo real con los clientes y alinear las expectativas. No dude en añadir notas adhesivas, dibujar flujos de trabajo o actualizar los cambios de alcance.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Alinea las expectativas con los clientes para lograr una asociación exitosa
- Defina claramente el alcance del trabajo y los resultados esperados para evitar el exceso de trabajo
- Crea un acuerdo legalmente vinculante para evitar dolores de cabeza legales
La plantilla también funciona bien para empresas que están explorando la externalización de la gestión de proyectos, ya que les ayuda a formalizar las expectativas y responsabilidades con los consultores externos.
✅ Ideal para: Consultores autónomos y agencias que formalizan nuevos compromisos con clientes con claridad y flexibilidad
12. Plantilla de acuerdo de inversión de ClickUp
La plantilla de acuerdo de inversión de ClickUp le ayuda a gestionar los contratos de financiación con precisión jurídica. Recoge todos los detalles cruciales, desde el porcentaje de participación y las condiciones de los dividendos hasta la definición de los derechos de voto y las cláusulas de confidencialidad.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Puede asignar tareas, organizar cláusulas en carpetas separadas e incluso añadir cronogramas para garantizar que no se incumplan los plazos
- Con las listas de control de tareas y las barras de progreso que se actualizan automáticamente, podrás mantenerte al día y evitarás el intercambio de correos electrónicos
Así, tanto si está incorporando inversores ángeles como formalizando una ronda de financiación, esta plantilla le ayudará a mantener su proceso de inversión optimizado y transparente.
✅ Ideal para: Startups, fundadores e inversores que buscan crear un acuerdo de inversión estructurado y legalmente sólido que proteja tanto el dinero como los derechos de propiedad
13. Plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp
La plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp ayuda a los equipos a alinear las expectativas, mejorar la colaboración y reducir las fricciones internas a través de valores compartidos y normas de comportamiento claras.
La pizarra integrada de ClickUp facilita la creación conjunta de normas de equipo de forma visual, como preferencias de comunicación o reglas para la toma de decisiones. También puedes añadir secciones de propuestas o retrospectivas para perfeccionar los flujos de trabajo con el tiempo.
Esta plantilla es ideal para cualquier equipo que utilice ClickUp, no solo como un hub de colaboración, sino como un software completo de gestión empresarial para alinear metas, comportamientos y procesos.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Juega con tableros interactivos como el Mapa de personalidades para identificar estilos de trabajo individuales (introvertido, hacedor, pensador, etc.)
- Prueba la sección Aspiraciones, donde los miembros pueden compartir sus expectativas para el equipo
- Utilice el tablero de resolución de temas para plantear problemas, proponer soluciones y documentar acuerdos
✅ Ideal para: Equipos que establecen normas de trabajo claras, especialmente en entornos remotos o multifuncionales
14. Acuerdo de separación de ClickUp
La plantilla de acuerdo de separación de ClickUp permite a las parejas navegar por las complejidades de la separación con una documentación mínima. Le permite crear y gestionar todos los documentos clave relacionados con los acuerdos financieros, la división de bienes, la custodia de los hijos y la manutención. Cada sección está bien estructurada, lo que facilita la alineación de las expectativas mutuas y mantiene los registros organizados.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Reduzca los malentendidos y los conflictos a lo largo del proceso
- Establezca un entendimiento de los derechos y obligaciones de cada parte
- Decida una forma mutuamente aceptable de resolver futuras disputas y desacuerdos
✅ Ideal para: Parejas que están pasando por una separación y quieren garantizar la claridad, la preparación legal y el fácil acceso a los documentos
📚 Lea también: Plantillas de solicitud de presupuesto (RFQ) en Word y Excel para simplificar las compras
15. Plantilla de contrato de trabajo de ClickUp
La plantilla de contrato de trabajo de ClickUp ofrece un diseño estructurado para describir las condiciones de empleo, las expectativas laborales, las políticas salariales y la conducta en el lugar de trabajo, perfecta para equipos de RR. HH. que desean mantener la claridad entre empleadores y empleados. Sus secciones integradas para la asistencia, las políticas de permisos, la protección de la propiedad intelectual, etc., garantizan una experiencia de incorporación fluida al tiempo que protegen los intereses de ambas partes.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Cumpla con la legislación laboral con un acuerdo claramente definido
- Proteja sus derechos legales
- Obtenga un marco estructurado para resolver disputas
Para empezar, utiliza un programa de procesamiento de texto como ClickUp Docs para diseñar tu acuerdo introduciendo los datos de los empleados, los roles laborales y las cláusulas de empleo. Esto garantiza que tu documento sea editable y se pueda compartir dentro de tu entorno de trabajo. A partir de ahí, realiza un seguimiento del cumplimiento y las actualizaciones dentro de ClickUp, para que no se pase por alto ninguna política.
✅ Ideal para: Profesionales de RR. HH. y propietarios de pequeñas empresas que formalizan las condiciones de empleo para nuevos empleados o miembros de equipos remotos
16. Plantilla de contrato de arrendamiento comercial de ClickUp
La plantilla de contrato de arrendamiento comercial de ClickUp está diseñada para propietarios que operan en el estado de Texas. Proporciona una estructura lista para usar para crear contratos de arrendamiento residencial a plazo fijo. Incluye todos los campos esenciales para documentar detalles clave, como la información del propietario y del inquilino, la duración del arrendamiento, el importe del alquiler, el mobiliario, las condiciones de ocupación y los servicios públicos.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Especifique los recargos por demora, los depósitos de seguridad y los detalles de la inspección de entrada
- Desde cláusulas sobre rescisión anticipada hasta daños a la propiedad, mascotas y estacionamiento, cada sección está preformateada y se puede personalizar para cumplir con la legislación de Texas
✅ Ideal para: Propietarios o administradores de propiedades con sede en Texas que buscan una plantilla de contrato de arrendamiento fiable que cubra todos los aspectos legales esenciales y se pueda adaptar a situaciones de alquiler específicas
🧠 ¿Sabías que... En la legislación estadounidense, los memorandos de entendimiento (MOU), los memorandos de acuerdo (MOA) y las cartas de intención suelen tratarse de forma similar y, en muchos casos, se utilizan indistintamente como herramientas legales preliminares.
17. Plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp
La plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp define las expectativas entre los proveedores de servicios y los clientes con secciones para servicios, cronogramas y condiciones de pago, lo que facilita la alineación de responsabilidades.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Mantenga la información de contacto de los clientes y otros detalles a mano en un solo lugar
- Documente cada fase del proyecto para demostrar el trabajo, el proceso, las condiciones de pago y los posibles escenarios de finalización anticipada
- Evite que la confusión, los pagos atrasados y los cambios de alcance afecten a su empresa
✅ Ideal para: Autónomos, consultores y agencias que necesitan una forma sencilla pero estructurada de redactar y formalizar acuerdos de servicio
18. Plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp
La plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp resume las responsabilidades, las expectativas de servicio, los precios y los cronogramas de entrega para ayudar a las empresas a formalizar los términos con los proveedores. Cada sección, desde el alcance del trabajo hasta la confidencialidad, garantiza que el acuerdo sea legalmente vinculante y fácil de entender.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Optimice las aprobaciones y las solicitudes de cambio
- Proteja su empresa con cláusulas de propiedad intelectual e indemnización
- Accede a una herramienta de colaboración con clientes que simplifica y protege los intereses de tu empresa cuando trabajas con autónomos, agencias o proveedores
✅ Ideal para: Propietarios de empresas que trabajan habitualmente con proveedores externos y desean contar con un acuerdo claro y profesional
📚 Más información: Consejos para mejorar el proceso de cuentas por pagar y optimizar su flujo de trabajo
19. Plantilla de contrato de alquiler de ClickUp
La plantilla de contrato de alquiler de ClickUp ayuda a los propietarios a establecer condiciones claras y legalmente vinculantes que cubren todos los aspectos del alquiler. En las secciones designadas, puede añadir detalles como el importe del alquiler, el depósito de seguridad, la duración del contrato y la dirección de la propiedad.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Establezca normas para la conducta de los inquilinos, el uso de la propiedad y los pagos de servicios públicos, todo en un solo lugar
- Establece cláusulas de rescisión para garantizar la transparencia y evitar disputas legales en el futuro
- Proteja sus derechos como arrendador y asegúrese de que los inquilinos comprendan sus obligaciones
✅ Ideal para: Propietarios independientes o administradores de propiedades que buscan establecer expectativas claras y evitar disputas con los inquilinos
20. Plantilla de acuerdo operativo de ClickUp LLC
La plantilla de acuerdo operativo de ClickUp es tu documento legal de referencia a la hora de constituir una sociedad de responsabilidad limitada (LLC). Te ayuda a definir cómo funcionará tu empresa, cubriendo detalles sobre la propiedad, los roles de los miembros, la distribución de beneficios y los procesos de toma de decisiones.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Describa claramente los derechos y responsabilidades de cada miembro
- Cubre los asuntos financieros, los requisitos de mantenimiento de registros y los procedimientos para liquidar la empresa
- Previene disputas y garantiza el cumplimiento de las leyes estatales
✅ Ideal para: Emprendedores que constituyen una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) y desean una forma sencilla de estructurar la propiedad, las responsabilidades y las normas internas
📌 Ventaja rápida: añade una cláusula de rescisión a tu memorando de entendimiento, aunque no sea un contrato. Esto ayuda a ambas partes a rescindir el acuerdo de forma amistosa si las cosas no salen según lo plan.
21. Plantilla de acuerdo de no competencia de ClickUp
La plantilla de acuerdo de no competencia de ClickUp ayuda a las empresas a proteger su información confidencial y mantener una ventaja competitiva. Define claramente las restricciones a los antiguos empleados, prohibiéndoles unirse o iniciar un negocio competidor durante un periodo específico después de dejar la empresa.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Limite la capacidad de los empleados para captar clientes o compañeros de trabajo con la cláusula de no captación
- Proteja los datos confidenciales de su empresa, como los secretos comerciales y las listas de clientes, con la sección de confidencialidad
- Simplifique el seguimiento de los contratos legales con comentarios, edición colaborativa, automatización, IA y mucho más
✅ Ideal para: Empleadores que desean evitar la competencia desleal y proteger los datos de la empresa tras la salida de un empleado
22. Plantilla de acuerdo de crianza de ClickUp
La plantilla de acuerdo de crianza de ClickUp permite a los padres documentar las responsabilidades y decisiones de crianza. Ayuda a definir las expectativas, dividir las tareas clave y gestionar asuntos como la custodia, las visitas, el seguro médico y la manutención de los hijos.
Además, con las más de 15 vistas personalizadas de ClickUp, como Lista, Calendario, etc., los copadres pueden visualizar y gestionar las tareas y los horarios de la crianza de los hijos de manera eficaz, minimizando los malentendidos y los conflictos.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Organice los documentos relacionados con la crianza de los hijos en un espacio compartido y seguro
- Obtenga una hoja de ruta práctica para resolver disputas
- Crea un calendario compartido para la distribución justa de las tareas y deberes parentales
✅ Ideal para: Padres que comparten la custodia y buscan una forma clara, flexible y colaborativa de gestionar las tareas parentales compartidas y mantenerse alineados en cuanto a las responsabilidades
23. Plantilla de acuerdo de exención de responsabilidad de ClickUp
La plantilla de acuerdo de exención de responsabilidad de ClickUp ayuda a las empresas o proveedores de servicios a crear un contrato que define las responsabilidades entre las partes. Establece una exención de responsabilidad clara, garantizando que una parte se compromete a no responsabilizar a la otra de los riesgos potenciales asociados a servicios o actividades específicos.
Puede redactar fácilmente el alcance del acuerdo, resaltar cualquier excepción, completar los términos de indemnización y aclarar qué parte es responsable de riesgos o incidencias específicos.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Documente las actividades y servicios protegidos por el acuerdo
- Enumera fácilmente las leyes que rigen el acuerdo
- Especifique claramente los tipos de protección, incluidas las indemnizaciones o exenciones
✅ Ideal para: Empresas que buscan formalizar acuerdos que implican riesgos potenciales, garantizando que todas las partes sean conscientes de sus responsabilidades y del alcance de la protección de la responsabilidad
24. Plantilla de contrato matrimonial de ClickUp
La plantilla de contrato matrimonial de ClickUp es un documento legal estructurado que ayuda a las parejas a definir sus derechos, responsabilidades y asuntos financieros antes del matrimonio. Incluye secciones sobre propiedad, división de deudas, manutención conyugal, hijos menores de edad y circunstancias que pueden llevar al divorcio.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Simplifica temas complejos como los ingresos, el seguro médico y los acuerdos bancarios
- Confíe en un formato listo para usar que elimina la confusión de un proceso altamente sensible
- Establezca metas compartidas en ClickUp para alinear las expectativas mutuas
✅ Ideal para: Parejas que desean abordar de forma proactiva los aspectos logísticos del matrimonio y crear un acuerdo transparente y legalmente válido antes de dar el «sí, quiero»
25. Plantilla de revisión de contratos de ClickUp
La plantilla de revisión de contratos de ClickUp es un potente entorno de trabajo diseñado para simplificar y organizar todo el proceso de gestión de contratos. Cada vista está cuidadosamente estructurada utilizando los campos personalizados, las etiquetas y los estados de ClickUp, lo que facilita la identificación de lo que hay que revisar, lo que está aprobado y en qué fase se encuentra un contrato.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- La vista Lista de todos los contratos ofrece una panorámica completa de los contratos y los agrupa por «Tipo de empresa» para facilitar su seguimiento
- En la vista Tablero del proceso de revisión de contratos, cada contrato se muestra como una tarjeta de tarea, con los campos personalizados resaltados para facilitar su consulta
- Simplemente haz clic en una tarjeta de tarea para ver la información detallada del contrato y arrastra y suelta la tarjeta en la columna correspondiente para actualizar el estado del contrato
✅ Ideal para: Emprendedores y líderes empresariales que desean mantener la supervisión de los acuerdos contractuales
📮 Información de ClickUp: El 46 % de los trabajadores del conocimiento dependen de una combinación de chat, notas, herramientas de gestión de proyectos y documentación del equipo solo para realizar un seguimiento de su trabajo. Para ellos, el trabajo se encuentra disperso en plataformas desconectadas, lo que dificulta la organización.
Como app para todo el trabajo, ClickUp lo unifica todo. Con funciones como la gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp, las notas de ClickUp, el chat de ClickUp y ClickUp Brain, todo tu trabajo se centraliza en un solo lugar, se puede buscar y está perfectamente conectado. Di adiós a la sobrecarga de herramientas y da la bienvenida a la productividad sin esfuerzo.
26. Plantilla de anexo a un contrato de ClickUp
La plantilla de anexo a un contrato de ClickUp hace que sea increíblemente sencillo documentar y gestionar las modificaciones de los contratos. Ya sea para añadir cláusulas, actualizar términos o aclarar puntos clave, esta plantilla garantiza que todas las partes estén alineadas en todo momento.
Aquí te explicamos por qué te gustará
- Los documentos de ClickUp facilitan la redacción, edición y almacenamiento de los anexos de tus contratos directamente en tu entorno de trabajo
- Colabora con las partes interesadas en tiempo real, deja comentarios y asegúrate de que todas las cláusulas se revisen antes de su finalización
- La vista Tablero de ClickUp te ayuda a organizar visualmente cada paso del proceso de adenda, ya sea en borrador, en revisión o firmada, lo que facilita el seguimiento del progreso de un vistazo
✅ Ideal para: Profesionales del ámbito jurídico, gestores de proyectos y propietarios de empresas que modifican con frecuencia los acuerdos y necesitan una forma rápida y estructurada de documentar esos cambios
Crea acuerdos claros y profesionales con ClickUp
¿Quieres cerrar un acuerdo con un cliente, establecer las expectativas del equipo o esbozar una asociación? ClickUp actúa como tu software de gestión de contratos perfecto, donde los acuerdos, los comentarios, los plazos y los seguimientos conviven en un mismo lugar.
Sus plantillas listas para usar le ofrecen una forma sencilla y organizada de crear, compartir y almacenar cualquier tipo de acuerdo. Solo tiene que elegir la plantilla que necesite, personalizarla para que se ajuste a sus condiciones y enviarla.
Además, si necesita ayuda para estar al tanto de todo, ClickUp Brain le ofrece recordatorios basados en IA para priorizar, detectar obstáculos y mantener el proceso en marcha sin problemas.
Regístrese gratis en ClickUp y simplifique sus contratos, acuerdos y todo lo demás.