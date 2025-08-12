Plantillas de memorandos de entendimiento gratis para simplificar los acuerdos y las asociaciones empresariales

Encontrar la plantilla de memorando de entendimiento adecuada no es fácil 🤔 La mayoría son demasiado vagas, demasiado complejas o simplemente poco prácticas.

Si estás atascado buscando plantillas en lugar de avanzar con tu asociación, necesitas algo sencillo, claro y fácil de personalizar.

Este artículo te ofrece las mejores plantillas de memorandos de entendimiento gratuitas que realmente funcionan. Sin florituras, solo plantillas listas para usar para diversos tipos de contratos que facilitarán tu próximo paso empresarial.

Plantillas de memorandos de entendimiento gratuitas de un vistazo

¿Qué son las plantillas de memorandos de entendimiento?

Las plantillas de memorandos de entendimiento son documentos preformateados que crean un «memorándum de entendimiento» entre dos o más partes. En ellos se describen los términos básicos de una asociación, como las metas, las responsabilidades y los cronogramas, sin que sean legalmente vinculantes.

Estas plantillas le ahorran tiempo al proporcionarle una estructura lista para editar, de modo que pueda centrarse en las cláusulas críticas del acuerdo en lugar de empezar desde cero. 📝

¿Qué hace que una plantilla de memorando de entendimiento sea buena?

Una plantilla de memorando de entendimiento bien redactada sienta las bases para acuerdos claros y profesionales, eliminando la ambigüedad y alineando a todas las partes desde el principio.

Estas son las funciones clave que debe buscar 👇

Personalizable: elige una plantilla que se adapte fácilmente a tu asociación específica, tipo de proyecto o condiciones comerciales

Fácil de usar: Opte por un diseño limpio e intuitivo que le permita rellenar los detalles rápidamente sin jerga legal ni complejidad

Enfoque en la claridad: Obtenga una plantilla que describa claramente los roles, las responsabilidades, los cronogramas y las expectativas de ambas partes

Listo para la colaboración: Busque una plantilla que sea fácil de compartir y actualizar con otras partes para mantener a todos alineados

Tono profesional: elige una plantilla que logre el equilibrio perfecto entre un tono amistoso y formal

Listo para firmar: seleccione una plantilla que incluya espacio para que todas las partes firmen y hagan oficial el acuerdo

Las mejores plantillas de memorandos de entendimiento para elegir

Una plantilla de memorando sólida sienta las bases para una colaboración fluida y la rendición de cuentas.

Si desea simplificar el papeleo de su empresa, estas plantillas de acuerdos de colaboración son un excelente punto de partida:

1. Plantilla de acuerdo de pago sencillo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Configure los detalles de pago, las fechas límite y los importes en un solo lugar con la plantilla de acuerdo de pago simple de ClickUp

La plantilla de acuerdo de pago simple de ClickUp deja claras las condiciones financieras entre las partes y facilita su seguimiento. Esta plantilla ayuda a los autónomos y a las empresas a definir los importes de los pagos, las fechas límite y las condiciones de impago sin jerga legal.

Aquí te explicamos por qué te gustará

¿No sabes cómo facturar a un cliente ? Esta plantilla sienta las bases ayudándote a documentar todo por adelantado

Utiliza la vista Tabla de ClickUp para crear una hoja de cálculo totalmente personalizada y organizar los pagos por cliente, frecuencia o estado

Consigue una estructura que mantenga tus acuerdos ordenados, fáciles de buscar y listos para usar cuando sea necesario

✅ Ideal para: Autónomos, propietarios de pequeñas empresas o cualquier persona que preste dinero y busque un acuerdo de préstamo claro y fácil de seguir

🏗️ Bloques de construcción: Aunque los memorandos de entendimiento no son legalmente vinculantes, tienen un importante peso moral y profesional. Un memorando de entendimiento firmado puede influir en las negociaciones y demostrar compromiso. Los memorandos de entendimiento también pueden evolucionar hacia diferentes tipos de contratos. Una vez que ambas partes se sienten cómodas y se ha establecido la confianza, un memorando de entendimiento puede servir de base para un acuerdo detallado y legalmente vinculante.

2. Plantilla de carta de acuerdo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea un acuerdo empresarial sencillo en el que se describan los roles, los términos y las expectativas con la plantilla de carta de acuerdo de ClickUp

La plantilla de carta de acuerdo de ClickUp ayuda a los equipos a definir con total claridad el alcance, los roles y los costes de cualquier acuerdo empresarial.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Incluye notas útiles, ejemplos e instrucciones para que todos sepan exactamente qué se espera de ellos desde el principio

Puede utilizar ClickUp Docs para redactar el propósito y los términos de la plantilla en un documento colaborativo en tiempo real

Para que todo sea más visual y fácil de entender, la vista Tablero de ClickUp convierte cada cláusula o entrega en tarjetas que puedes mover a través de las fases, como revisión, aprobado o compartido

✅ Ideal para: Fundadores que desean redactar una carta de acuerdo para su asociación empresarial

3. Plantilla de acuerdo de préstamo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Redacta y realiza un seguimiento de los detalles de los préstamos, como el importe, el tipo de interés y las condiciones de reembolso, con la plantilla de contrato de préstamo de ClickUp

La plantilla de acuerdo de préstamo de ClickUp es una forma inteligente y estructurada de formalizar los términos de préstamos entre amigos, autónomos o socios comerciales. Describe elementos clave como el importe total del préstamo, el calendario de reembolso, el tipo de interés y los términos legales para garantizar la transparencia y evitar disputas.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Crea campos personalizados en ClickUp para realizar un seguimiento de datos específicos, como tipos de interés, fechas límite o frecuencia de pago

Supervise el progreso de los préstamos, establezca recordatorios y filtre u ordene los términos de varios acuerdos, todo ello en una sola vista

✅ Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas o cualquier persona que preste dinero y busque un contrato de préstamo claro y fácil de seguir

4. Plantilla de acuerdo de compra de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Esboza los términos para la compra de bienes o propiedades, incluyendo el precio y la entrega, utilizando la plantilla de acuerdo de compra de ClickUp

La plantilla de acuerdo de compra de ClickUp ayuda a las empresas a crear documentos claros y profesionales para confirmar acuerdos con proveedores, vendedores y clientes. Incluye campos para añadir los datos del comprador/vendedor, descripciones de los productos, condiciones de pago y firmas.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Utilice la función «Asignar comentarios» de ClickUp para añadir notas, sugerir ediciones o aclarar términos, de modo que todos estén en sintonía antes de firmar

Una vez finalizados los términos, utilice las tareas de ClickUp para asignar responsabilidades de firma, realizar un seguimiento del estado y establecer recordatorios

Avance en los acuerdos sin perder ningún paso ni tener que perseguir correos electrónicos

✅ Ideal para: Equipos de compras y proveedores que necesitan una plantilla de acuerdo de compra sencilla y fácil de seguir con responsabilidades claras

5. Plantilla de acuerdo de compra y ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Defina términos claros de compra y venta, plazos de pago y condiciones de los activos con la plantilla de acuerdo de compra y ventas de ClickUp

El acuerdo de compra y ventas de ClickUp es especialmente útil para empresas que tratan habitualmente con proveedores y clientes, y gestionan intercambios formales de bienes o servicios. Te ofrece una forma estructurada de documentar detalles clave, como información del comprador/vendedor, especificaciones de la propiedad, condiciones de pago y cronogramas de transferencia.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Realice un seguimiento de las dependencias y evite retrasos sin necesidad de microgestión

Hitos de ClickUp Gestione fácilmente los cronogramas de entrega con

Automatice las notificaciones a través de las automatizaciones de ClickUp para mantener informados a todos los interesados

✅ Ideal para: Pequeñas empresas o proveedores que gestionan equipos de ventas de productos físicos o digitales y desean fijar términos y cronogramas

📚 Lea también: Plantillas y acuerdos de contratos comerciales sencillos y gratuitos

6. Plantilla de acuerdo de asociación de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Aclare la propiedad, las responsabilidades y el reparto de beneficios entre socios con la plantilla de acuerdo de asociación de ClickUp

La plantilla de acuerdo de asociación de ClickUp ayuda a los equipos a definir la propiedad, las responsabilidades y las contribuciones en una asociación empresarial. El marco facilita el establecimiento de los términos de la asociación y la documentación de las aportaciones de capital. La plantilla también ofrece un desglose detallado de las contribuciones monetarias y no monetarias, lo que proporciona una visibilidad completa de quién aporta qué a la mesa, ya sea en términos financieros o de otro tipo.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Describe cómo se gestionarán las ganancias, las pérdidas y los salarios

Cree fácilmente un cronograma para el ciclo de vida de su asociación, como fechas de inicio, hitos de renovación o puntos de control de revisión, con la vista Calendario de ClickUp

Reduzca las posibilidades de incumplimientos o confusiones posteriores correlacionando las fechas de forma clara y visual

✅ Ideal para: Cofundadores y socios de pequeñas empresas que desean documentar roles, participaciones y expectativas

🧠 ¿Sabías que...? Un MOU (Memorándum de Entendimiento) se suele denominar «acuerdo de caballeros» en los círculos jurídicos porque recoge la intención y el entendimiento sin ser jurídicamente vinculante.

7. Plantilla de contrato para autónomos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Defina los entregables, planifique cronogramas, gestione la ejecución y cierre proyectos sin problemas con la plantilla de contrato para autónomos de ClickUp

La plantilla de contrato para autónomos de ClickUp es un kit de herramientas todo en uno para que los autónomos establezcan expectativas, protejan sus derechos y fijen las condiciones con los clientes durante la incorporación de nuevos clientes. Con campos para los cronogramas de los proyectos, las tarifas y las condiciones de facturación, puedes eliminar la ambigüedad desde el principio y manejar con confianza situaciones como la forma de solicitar el pago de manera profesional.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Acceda a secciones específicas para definir los entregables, el alcance del servicio, la duración del pago y el manejo de la propiedad intelectual

La vista de calendario de proyectos integrada ofrece a los clientes un desglose claro de cada fase, desde el inicio hasta la finalización, lo que aumenta la transparencia y la responsabilidad

Gestione las relaciones a largo plazo con autónomos abordando cuestiones como la confidencialidad, el reembolso de gastos y la rescisión del contrato

✅ Ideal para: Autónomos o consultores que desean contratos claros y sin disputas

💡Consejo profesional: Utiliza la función «Talk to Text» (Hablar a texto) de ClickUp Brain MAX para redactar tu memorando de entendimiento en cuestión de minutos. En lugar de escribir cada cláusula, solo tienes que decir en voz alta los términos y Brain MAX los transcribirá y estructurará directamente en tu documento de ClickUp preferido. Captura ideas, comparte instrucciones y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX También puede crear agentes personalizados en ClickUp para señalar cláusulas estándar que falten, sugerir un lenguaje formal o incluso alinear el tono del documento con acuerdos anteriores almacenados en su entorno de trabajo.

8. Plantilla de acuerdo de asociación 50/50 de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Utilice la plantilla de acuerdo de asociación 50-50 de ClickUp para dividir la propiedad de la empresa a partes iguales y definir las obligaciones, los beneficios y las responsabilidades

La plantilla de acuerdo de asociación 50-50 de ClickUp ayuda a los socios a definir claramente la propiedad, las responsabilidades y las expectativas en igualdad de condiciones. Las secciones predefinidas para aportaciones de capital, reparto de beneficios, resolución de disputas, condiciones de retirada, etc., facilitan la configuración legal.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Realice un seguimiento de los cronogramas de decisiones clave, como revisiones financieras y periodos de renovación, con la vista de gráfico de Gantt de ClickUp

Mantén la coordinación y la responsabilidad durante todo el proceso de colaboración

Define los procesos de toma de decisiones y las contribuciones financieras en un solo lugar

✅ Ideal para: Socios comerciales en igualdad de condiciones que desean crear acuerdos de propiedad transparentes y equilibrados

9. Plantilla de acuerdo de confidencialidad de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Proteja la información confidencial de su empresa y establezca límites claros con la plantilla de acuerdo de confidencialidad de ClickUp

La plantilla de acuerdo de confidencialidad de ClickUp ofrece secciones claramente definidas para identificar a las partes que divulgan y reciben la información, lo que garantiza que ambas partes sean plenamente conscientes de sus roles y responsabilidades. Puede decidir qué se considera información confidencial, especificar exclusiones (como datos de dominio público) y establecer límites de uso para evitar el uso indebido o el uso compartido no autorizado.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Realice un seguimiento del estado de los acuerdos, establezca recordatorios y asigne colaboradores para las actualizaciones

Una vez firmado el acuerdo de confidencialidad, utilice las automatizaciones de ClickUp para almacenar documentos de forma segura y notificar a las partes interesadas del proyecto al instante

Garantice el cumplimiento y facilite la recuperación, ideal para equipos dinámicos que manejan datos confidenciales

Descubra cómo las automatizaciones de ClickUp pueden simplificar los flujos de trabajo de los acuerdos de confidencialidad, desde la asignación de tareas hasta el desencadenante automático de alertas.

✅ Ideal para: Equipos jurídicos, autónomos y empresas que gestionan acuerdos de confidencialidad con múltiples clientes con estrictos requisitos de confidencialidad

10. Plantilla de acuerdo de contratista de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Cree un contrato personalizable que cubra servicios, cronogramas, pagos y firmas con la plantilla de acuerdo contractual de ClickUp

La plantilla de acuerdo con contratistas de ClickUp te ayuda a establecer términos claros entre tu empresa y los contratistas independientes. Con secciones personalizables para el alcance del trabajo, los calendarios de pago, los cronogramas de los proyectos, la confidencialidad y las cláusulas legales, garantiza la claridad mutua y la seguridad jurídica desde el primer día.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Incluye condiciones de renovación del contrato y métodos de resolución de disputas para evitar confusiones en el futuro

Divulga las responsabilidades fiscales para mayor claridad

Utilice la función integrada ClickApp Correo electrónico , la función de integración de correo electrónico de ClickUp, para enviar directamente el contrato al contratista para su firma

✅ Ideal para: Empresas que incorporan contratistas remotos y necesitan un sistema fiable para la aprobación de contratos

11. Plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Establezca términos claros para los servicios de consultoría, las tarifas y los cronogramas con la plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp, fácil de editar

La plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp ayuda a definir los servicios, los cronogramas, las condiciones de compensación y las cláusulas de confidencialidad, lo que minimiza los malentendidos en las relaciones entre clientes y consultores.

También puede utilizar las pizarras de ClickUp para correlacionar visualmente disposiciones adicionales o cronogramas de servicios. Estos tableros colaborativos son útiles para intercambiar ideas en tiempo real con los clientes y alinear las expectativas. No dude en añadir notas adhesivas, dibujar flujos de trabajo o actualizar los cambios de alcance.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Alinea las expectativas con los clientes para lograr una asociación exitosa

Defina claramente el alcance del trabajo y los resultados esperados para evitar el exceso de trabajo

Crea un acuerdo legalmente vinculante para evitar dolores de cabeza legales

La plantilla también funciona bien para empresas que están explorando la externalización de la gestión de proyectos, ya que les ayuda a formalizar las expectativas y responsabilidades con los consultores externos.

✅ Ideal para: Consultores autónomos y agencias que formalizan nuevos compromisos con clientes con claridad y flexibilidad

12. Plantilla de acuerdo de inversión de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Asegure las condiciones de inversión, la distribución del capital y los rendimientos con la plantilla de acuerdo de inversión de ClickUp

La plantilla de acuerdo de inversión de ClickUp le ayuda a gestionar los contratos de financiación con precisión jurídica. Recoge todos los detalles cruciales, desde el porcentaje de participación y las condiciones de los dividendos hasta la definición de los derechos de voto y las cláusulas de confidencialidad.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Puede asignar tareas, organizar cláusulas en carpetas separadas e incluso añadir cronogramas para garantizar que no se incumplan los plazos

Con las listas de control de tareas y las barras de progreso que se actualizan automáticamente, podrás mantenerte al día y evitarás el intercambio de correos electrónicos

Así, tanto si está incorporando inversores ángeles como formalizando una ronda de financiación, esta plantilla le ayudará a mantener su proceso de inversión optimizado y transparente.

✅ Ideal para: Startups, fundadores e inversores que buscan crear un acuerdo de inversión estructurado y legalmente sólido que proteja tanto el dinero como los derechos de propiedad

13. Plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Establezca las expectativas del equipo, las reglas de colaboración y los flujos de trabajo con la plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp

La plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp ayuda a los equipos a alinear las expectativas, mejorar la colaboración y reducir las fricciones internas a través de valores compartidos y normas de comportamiento claras.

La pizarra integrada de ClickUp facilita la creación conjunta de normas de equipo de forma visual, como preferencias de comunicación o reglas para la toma de decisiones. También puedes añadir secciones de propuestas o retrospectivas para perfeccionar los flujos de trabajo con el tiempo.

Esta plantilla es ideal para cualquier equipo que utilice ClickUp, no solo como un hub de colaboración, sino como un software completo de gestión empresarial para alinear metas, comportamientos y procesos.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Juega con tableros interactivos como el Mapa de personalidades para identificar estilos de trabajo individuales (introvertido, hacedor, pensador, etc.)

Prueba la sección Aspiraciones , donde los miembros pueden compartir sus expectativas para el equipo

Utilice el tablero de resolución de temas para plantear problemas, proponer soluciones y documentar acuerdos

✅ Ideal para: Equipos que establecen normas de trabajo claras, especialmente en entornos remotos o multifuncionales

14. Acuerdo de separación de ClickUp

Obtener plantilla gratis Describa claramente los términos de propiedad, custodia y financieros con la plantilla de acuerdo de separación de ClickUp

La plantilla de acuerdo de separación de ClickUp permite a las parejas navegar por las complejidades de la separación con una documentación mínima. Le permite crear y gestionar todos los documentos clave relacionados con los acuerdos financieros, la división de bienes, la custodia de los hijos y la manutención. Cada sección está bien estructurada, lo que facilita la alineación de las expectativas mutuas y mantiene los registros organizados.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Reduzca los malentendidos y los conflictos a lo largo del proceso

Establezca un entendimiento de los derechos y obligaciones de cada parte

Decida una forma mutuamente aceptable de resolver futuras disputas y desacuerdos

✅ Ideal para: Parejas que están pasando por una separación y quieren garantizar la claridad, la preparación legal y el fácil acceso a los documentos

15. Plantilla de contrato de trabajo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Defina los roles laborales, los salarios, los beneficios y las normas del lugar de trabajo con la plantilla de contrato de trabajo de ClickUp

La plantilla de contrato de trabajo de ClickUp ofrece un diseño estructurado para describir las condiciones de empleo, las expectativas laborales, las políticas salariales y la conducta en el lugar de trabajo, perfecta para equipos de RR. HH. que desean mantener la claridad entre empleadores y empleados. Sus secciones integradas para la asistencia, las políticas de permisos, la protección de la propiedad intelectual, etc., garantizan una experiencia de incorporación fluida al tiempo que protegen los intereses de ambas partes.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Cumpla con la legislación laboral con un acuerdo claramente definido

Proteja sus derechos legales

Obtenga un marco estructurado para resolver disputas

Para empezar, utiliza un programa de procesamiento de texto como ClickUp Docs para diseñar tu acuerdo introduciendo los datos de los empleados, los roles laborales y las cláusulas de empleo. Esto garantiza que tu documento sea editable y se pueda compartir dentro de tu entorno de trabajo. A partir de ahí, realiza un seguimiento del cumplimiento y las actualizaciones dentro de ClickUp, para que no se pase por alto ninguna política.

✅ Ideal para: Profesionales de RR. HH. y propietarios de pequeñas empresas que formalizan las condiciones de empleo para nuevos empleados o miembros de equipos remotos

16. Plantilla de contrato de arrendamiento comercial de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Establezca las condiciones para alquilar un espacio comercial, incluyendo el alquiler, el uso y el mantenimiento, utilizando la plantilla de contrato de alquiler comercial de ClickUp

La plantilla de contrato de arrendamiento comercial de ClickUp está diseñada para propietarios que operan en el estado de Texas. Proporciona una estructura lista para usar para crear contratos de arrendamiento residencial a plazo fijo. Incluye todos los campos esenciales para documentar detalles clave, como la información del propietario y del inquilino, la duración del arrendamiento, el importe del alquiler, el mobiliario, las condiciones de ocupación y los servicios públicos.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Especifique los recargos por demora, los depósitos de seguridad y los detalles de la inspección de entrada

Desde cláusulas sobre rescisión anticipada hasta daños a la propiedad, mascotas y estacionamiento, cada sección está preformateada y se puede personalizar para cumplir con la legislación de Texas

✅ Ideal para: Propietarios o administradores de propiedades con sede en Texas que buscan una plantilla de contrato de arrendamiento fiable que cubra todos los aspectos legales esenciales y se pueda adaptar a situaciones de alquiler específicas

🧠 ¿Sabías que... En la legislación estadounidense, los memorandos de entendimiento (MOU), los memorandos de acuerdo (MOA) y las cartas de intención suelen tratarse de forma similar y, en muchos casos, se utilizan indistintamente como herramientas legales preliminares.

17. Plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Cree un contrato claro que cubra el alcance del servicio, el pago y los cronogramas con la plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp

La plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp define las expectativas entre los proveedores de servicios y los clientes con secciones para servicios, cronogramas y condiciones de pago, lo que facilita la alineación de responsabilidades.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Mantenga la información de contacto de los clientes y otros detalles a mano en un solo lugar

Documente cada fase del proyecto para demostrar el trabajo, el proceso, las condiciones de pago y los posibles escenarios de finalización anticipada

Evite que la confusión, los pagos atrasados y los cambios de alcance afecten a su empresa

✅ Ideal para: Autónomos, consultores y agencias que necesitan una forma sencilla pero estructurada de redactar y formalizar acuerdos de servicio

18. Plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Defina lo que proporciona el proveedor, las condiciones de pago y las expectativas de entrega con la plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp

La plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp resume las responsabilidades, las expectativas de servicio, los precios y los cronogramas de entrega para ayudar a las empresas a formalizar los términos con los proveedores. Cada sección, desde el alcance del trabajo hasta la confidencialidad, garantiza que el acuerdo sea legalmente vinculante y fácil de entender.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Optimice las aprobaciones y las solicitudes de cambio

Proteja su empresa con cláusulas de propiedad intelectual e indemnización

Accede a una herramienta de colaboración con clientes que simplifica y protege los intereses de tu empresa cuando trabajas con autónomos, agencias o proveedores

✅ Ideal para: Propietarios de empresas que trabajan habitualmente con proveedores externos y desean contar con un acuerdo claro y profesional

📚 Más información: Consejos para mejorar el proceso de cuentas por pagar y optimizar su flujo de trabajo

19. Plantilla de contrato de alquiler de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Documente alquileres, depósitos, condiciones y responsabilidades con la plantilla de contrato de alquiler de ClickUp

La plantilla de contrato de alquiler de ClickUp ayuda a los propietarios a establecer condiciones claras y legalmente vinculantes que cubren todos los aspectos del alquiler. En las secciones designadas, puede añadir detalles como el importe del alquiler, el depósito de seguridad, la duración del contrato y la dirección de la propiedad.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Establezca normas para la conducta de los inquilinos, el uso de la propiedad y los pagos de servicios públicos, todo en un solo lugar

Establece cláusulas de rescisión para garantizar la transparencia y evitar disputas legales en el futuro

Proteja sus derechos como arrendador y asegúrese de que los inquilinos comprendan sus obligaciones

✅ Ideal para: Propietarios independientes o administradores de propiedades que buscan establecer expectativas claras y evitar disputas con los inquilinos

20. Plantilla de acuerdo operativo de ClickUp LLC

Obtenga plantillas gratis Describa las normas, las obligaciones de los miembros y la propiedad de su LLC utilizando la plantilla de acuerdo operativo de ClickUp

La plantilla de acuerdo operativo de ClickUp es tu documento legal de referencia a la hora de constituir una sociedad de responsabilidad limitada (LLC). Te ayuda a definir cómo funcionará tu empresa, cubriendo detalles sobre la propiedad, los roles de los miembros, la distribución de beneficios y los procesos de toma de decisiones.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Describa claramente los derechos y responsabilidades de cada miembro

Cubre los asuntos financieros, los requisitos de mantenimiento de registros y los procedimientos para liquidar la empresa

Previene disputas y garantiza el cumplimiento de las leyes estatales

✅ Ideal para: Emprendedores que constituyen una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) y desean una forma sencilla de estructurar la propiedad, las responsabilidades y las normas internas

📌 Ventaja rápida: añade una cláusula de rescisión a tu memorando de entendimiento, aunque no sea un contrato. Esto ayuda a ambas partes a rescindir el acuerdo de forma amistosa si las cosas no salen según lo plan.

21. Plantilla de acuerdo de no competencia de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Evite la competencia y proteja los secretos comerciales con la plantilla de acuerdo de no competencia de ClickUp

La plantilla de acuerdo de no competencia de ClickUp ayuda a las empresas a proteger su información confidencial y mantener una ventaja competitiva. Define claramente las restricciones a los antiguos empleados, prohibiéndoles unirse o iniciar un negocio competidor durante un periodo específico después de dejar la empresa.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Limite la capacidad de los empleados para captar clientes o compañeros de trabajo con la cláusula de no captación

Proteja los datos confidenciales de su empresa, como los secretos comerciales y las listas de clientes, con la sección de confidencialidad

Simplifique el seguimiento de los contratos legales con comentarios, edición colaborativa, automatización, IA y mucho más

✅ Ideal para: Empleadores que desean evitar la competencia desleal y proteger los datos de la empresa tras la salida de un empleado

22. Plantilla de acuerdo de crianza de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Póngase de acuerdo sobre la custodia, las visitas y las responsabilidades parentales con la plantilla de acuerdo parental de ClickUp

La plantilla de acuerdo de crianza de ClickUp permite a los padres documentar las responsabilidades y decisiones de crianza. Ayuda a definir las expectativas, dividir las tareas clave y gestionar asuntos como la custodia, las visitas, el seguro médico y la manutención de los hijos.

Además, con las más de 15 vistas personalizadas de ClickUp, como Lista, Calendario, etc., los copadres pueden visualizar y gestionar las tareas y los horarios de la crianza de los hijos de manera eficaz, minimizando los malentendidos y los conflictos.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Organice los documentos relacionados con la crianza de los hijos en un espacio compartido y seguro

Obtenga una hoja de ruta práctica para resolver disputas

Crea un calendario compartido para la distribución justa de las tareas y deberes parentales

✅ Ideal para: Padres que comparten la custodia y buscan una forma clara, flexible y colaborativa de gestionar las tareas parentales compartidas y mantenerse alineados en cuanto a las responsabilidades

23. Plantilla de acuerdo de exención de responsabilidad de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Limite la responsabilidad y documente el acuerdo de riesgos con la plantilla de acuerdo de exención de responsabilidad de ClickUp

La plantilla de acuerdo de exención de responsabilidad de ClickUp ayuda a las empresas o proveedores de servicios a crear un contrato que define las responsabilidades entre las partes. Establece una exención de responsabilidad clara, garantizando que una parte se compromete a no responsabilizar a la otra de los riesgos potenciales asociados a servicios o actividades específicos.

Puede redactar fácilmente el alcance del acuerdo, resaltar cualquier excepción, completar los términos de indemnización y aclarar qué parte es responsable de riesgos o incidencias específicos.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Documente las actividades y servicios protegidos por el acuerdo

Enumera fácilmente las leyes que rigen el acuerdo

Especifique claramente los tipos de protección, incluidas las indemnizaciones o exenciones

✅ Ideal para: Empresas que buscan formalizar acuerdos que implican riesgos potenciales, garantizando que todas las partes sean conscientes de sus responsabilidades y del alcance de la protección de la responsabilidad

24. Plantilla de contrato matrimonial de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Establezca los términos matrimoniales sobre finanzas, propiedades y responsabilidades con la plantilla de contrato matrimonial de ClickUp

La plantilla de contrato matrimonial de ClickUp es un documento legal estructurado que ayuda a las parejas a definir sus derechos, responsabilidades y asuntos financieros antes del matrimonio. Incluye secciones sobre propiedad, división de deudas, manutención conyugal, hijos menores de edad y circunstancias que pueden llevar al divorcio.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Simplifica temas complejos como los ingresos, el seguro médico y los acuerdos bancarios

Confíe en un formato listo para usar que elimina la confusión de un proceso altamente sensible

Establezca metas compartidas en ClickUp para alinear las expectativas mutuas

✅ Ideal para: Parejas que desean abordar de forma proactiva los aspectos logísticos del matrimonio y crear un acuerdo transparente y legalmente válido antes de dar el «sí, quiero»

25. Plantilla de revisión de contratos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Revise, comente y apruebe contratos de forma colaborativa con la plantilla de revisión de contratos de ClickUp

La plantilla de revisión de contratos de ClickUp es un potente entorno de trabajo diseñado para simplificar y organizar todo el proceso de gestión de contratos. Cada vista está cuidadosamente estructurada utilizando los campos personalizados, las etiquetas y los estados de ClickUp, lo que facilita la identificación de lo que hay que revisar, lo que está aprobado y en qué fase se encuentra un contrato.

Aquí te explicamos por qué te gustará

La vista Lista de todos los contratos ofrece una panorámica completa de los contratos y los agrupa por «Tipo de empresa» para facilitar su seguimiento

En la vista Tablero del proceso de revisión de contratos , cada contrato se muestra como una tarjeta de tarea, con los campos personalizados resaltados para facilitar su consulta

Simplemente haz clic en una tarjeta de tarea para ver la información detallada del contrato y arrastra y suelta la tarjeta en la columna correspondiente para actualizar el estado del contrato

✅ Ideal para: Emprendedores y líderes empresariales que desean mantener la supervisión de los acuerdos contractuales

📮 Información de ClickUp: El 46 % de los trabajadores del conocimiento dependen de una combinación de chat, notas, herramientas de gestión de proyectos y documentación del equipo solo para realizar un seguimiento de su trabajo. Para ellos, el trabajo se encuentra disperso en plataformas desconectadas, lo que dificulta la organización. Como app para todo el trabajo, ClickUp lo unifica todo. Con funciones como la gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp, las notas de ClickUp, el chat de ClickUp y ClickUp Brain, todo tu trabajo se centraliza en un solo lugar, se puede buscar y está perfectamente conectado. Di adiós a la sobrecarga de herramientas y da la bienvenida a la productividad sin esfuerzo.

26. Plantilla de anexo a un contrato de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Realice cambios formales en los contratos existentes sin tener que reescribirlo todo utilizando la plantilla de ClickUp «Anexo a un contrato»

La plantilla de anexo a un contrato de ClickUp hace que sea increíblemente sencillo documentar y gestionar las modificaciones de los contratos. Ya sea para añadir cláusulas, actualizar términos o aclarar puntos clave, esta plantilla garantiza que todas las partes estén alineadas en todo momento.

Aquí te explicamos por qué te gustará

Los documentos de ClickUp facilitan la redacción, edición y almacenamiento de los anexos de tus contratos directamente en tu entorno de trabajo

Colabora con las partes interesadas en tiempo real, deja comentarios y asegúrate de que todas las cláusulas se revisen antes de su finalización

La vista Tablero de ClickUp te ayuda a organizar visualmente cada paso del proceso de adenda, ya sea en borrador, en revisión o firmada, lo que facilita el seguimiento del progreso de un vistazo

✅ Ideal para: Profesionales del ámbito jurídico, gestores de proyectos y propietarios de empresas que modifican con frecuencia los acuerdos y necesitan una forma rápida y estructurada de documentar esos cambios

Crea acuerdos claros y profesionales con ClickUp

¿Quieres cerrar un acuerdo con un cliente, establecer las expectativas del equipo o esbozar una asociación? ClickUp actúa como tu software de gestión de contratos perfecto, donde los acuerdos, los comentarios, los plazos y los seguimientos conviven en un mismo lugar.

Sus plantillas listas para usar le ofrecen una forma sencilla y organizada de crear, compartir y almacenar cualquier tipo de acuerdo. Solo tiene que elegir la plantilla que necesite, personalizarla para que se ajuste a sus condiciones y enviarla.

Además, si necesita ayuda para estar al tanto de todo, ClickUp Brain le ofrece recordatorios basados en IA para priorizar, detectar obstáculos y mantener el proceso en marcha sin problemas.

Regístrese gratis en ClickUp y simplifique sus contratos, acuerdos y todo lo demás.