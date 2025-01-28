Las 10 mejores alternativas y competidores de Doodle para la programación profesional

No se puede negar que las aplicaciones de calendario móviles o digitales han ganado presencia en la última década. Un estudio realizado por la plataforma de comunicación ECAL reveló que el 70 % de las personas utilizan un calendario digital para gestionar sus agendas diarias. Pero cuando se trata de herramientas para programar reuniones, ¡Doodle se ha labrado un nicho!

Como programador de reuniones gratis, Doodle optimiza de manera eficiente las citas diarias y los eventos del equipo. Sus prácticos recordatorios e integraciones promueven conversaciones centradas.

Por muy buena que sea, Doodle puede no ser la opción ideal para muchas empresas. Algunos usuarios, por ejemplo, consideran que la interfaz de la plataforma es poco intuitiva y desean una solución más fácil de usar.

Para ayudarte a encontrar la herramienta de programación adecuada a tus necesidades, hemos elaborado una lista con las 10 mejores alternativas y competidores de Doodle. Cubriremos todo, desde las principales funciones y límites hasta los precios y las valoraciones de cada plataforma. 💯

¿Qué es Doodle?

Doodle es una herramienta de programación que te ayuda a organizar reuniones individuales y grupales. Gracias a una página de reservas, los usuarios pueden celebrar reuniones según su disponibilidad.

La plataforma crea automáticamente enlaces de videoconferencia para cada sesión y ayuda a programar reuniones en múltiples zonas horarias.

Doodle elimina la necesidad de ponerse al día con los correos electrónicos para programar reuniones y ayuda a crear encuestas sobre eventos para invitar a las personas a votar por su tiempo disponible. Sus funciones clave te permiten configurar recordatorios o plazos de automatización para garantizar que todos respondan. 😏

Aunque cuenta con un conjunto de funciones bastante completo, lo que podría mejorar Doodle es una funcionalidad de programación más fluida y menos engorrosa. Además, la herramienta de programación en línea tiene un diseño general y un proceso de notificación que puede no adaptarse a todos los equipos o a todo el flujo de trabajo de tus reuniones.

¿Qué debes buscar en las alternativas a Doodle?

Aquí tienes algunas funciones que debes tener en cuenta al explorar alternativas a Doodle:

Funciones de programación versátiles: el software debe ayudarte a programar reuniones para cualquier propósito y contar con numerosas funciones, como recordatorios, invitaciones automáticas, encuestas y mucho más. Integración: lo mejor es elegir una herramienta que se pueda integrar con herramientas de vídeo o audioconferencia, así como con otras herramientas de trabajo que utilices. Fácil de usar: no tiene sentido no tiene sentido adquirir una aplicación de programación si su uso requiere mucho tiempo. Disponibilidad móvil: no es un factor decisivo, pero contar con una aplicación móvil compatible te ayudará a programar reuniones en cualquier momento y lugar, lo que aumentará tu eficiencia. Asequible: ¡Una app de programación no debería suponer un gran gasto! Encuentra una alternativa que ofrezca las funciones que deseas a un precio razonable. el inicio de proyectos. Plantillas: es una ventaja adicional que la herramienta ofrezca plantillas para diferentes tipos de reuniones internas y externas, como la planificación de sprints Soporte con IA: ¿Qué hay mejor que recibir ayuda adicional para transcribir reuniones o resumir notas? Busca una plataforma que ofrezca ¿Qué hay mejor que recibir ayuda adicional para transcribir reuniones o resumir notas? Busca una plataforma que ofrezca funciones con IA para reuniones.

Organiza reuniones como un profesional con estas 10 alternativas a Doodle.

Utiliza las mejores funciones mencionadas anteriormente como referencia mientras exploras nuestra lista de las 10 alternativas a Doodle más populares, que incluyen tanto herramientas de programación como de encuestas y sondeos. ¡Lee nuestras reseñas y decídete por la que mejor se adapte a tus necesidades! ❣️

Descubre las tareas periódicas de ClickUp. Establece tareas periódicas para optimizar tu trabajo eligiendo tu calendario de reuniones y previsualizándolo en tu calendario en ClickUp.

ClickUp es una reconocida solución de gestión de proyectos que ayuda tanto a individuos como a equipos a gestionar tareas, proyectos y procesos. Cuando se trata de programar y gestionar reuniones, ¡prepárate para un viaje sin complicaciones! 🚗

Con el paquete ClickUp Meetings, puedes configurar reuniones puntuales o recurrentes en un abrir y cerrar de ojos. La plataforma incluye una vista de Calendario integrada que te ayuda a planificar reuniones y eventos internos y externos de forma exhaustiva. Solo tienes que arrastrar y soltar cualquier elemento al Calendario, ¡y ya está todo listo!

Olvídate de la molestia de enviar correos electrónicos repetidos para recordar a los participantes las próximas reuniones. Los recordatorios de ClickUp son fáciles de configurar y ayudan a los equipos a estar al tanto de sus agendas en todos los dispositivos: navegadores, escritorios y teléfonos inteligentes.

Además de programar reuniones, ClickUp puede ayudarte a recopilar comentarios y respuestas fácilmente mediante la vista Formulario. Crea encuestas o preguntas con campos personalizables y comprueba si necesitas respuestas descriptivas u objetivas de empleados, clientes u otros colaboradores.

ClickUp ofrece una gran variedad de plantillas para reuniones que se adaptan a diferentes situaciones. Aquí tienes algunas opiniones que te encantarán:

Si sientes que tus notas de reuniones están desordenadas, ¡usa ClickUp AI para ponerlas en orden! El asistente de IA puede resumir cualquier contenido por ti e incluso extraer elementos pendientes de las notas de las reuniones.

Descubre ClickUp Brain Resumir las notas de las reuniones en segundos con ClickUp AI.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Las funciones de IA no están disponibles en el plan Free.

Curva de aprendizaje larga para la mayoría de los usuarios, ya que lleva tiempo explorar todas sus funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

2. Google Workspace

Google Workspace es un innovador entorno de trabajo que no necesita presentación. Además de ofrecer un correo electrónico personalizado para tu empresa, te ayuda a aumentar la productividad mediante reuniones bien coordinadas.

Puedes configurar sesiones virtuales utilizando la opción Meet de la plataforma. Añade personas a tus llamadas compartiendo un código o un enlace. Si estás retransmitiendo en directo, puedes añadir hasta 100 000 espectadores en tu dominio.

Los administradores pueden configurar los ajustes del entorno de trabajo para que Google Meet sea la solución de videoconferencia predeterminada en Google Calendar. Los equipos pueden añadir su agenda diaria, realizar un uso compartido de ella y recibir recordatorios de reuniones/eventos en sus respectivas cuentas de Gmail.

Google Workspace también ofrece herramientas como Sheets, Documentos de Google y Chat que hacen que la colaboración y la gestión de la carga de trabajo sean más eficientes.

Las mejores funciones de Google Workspace

Google Meet para celebrar reuniones en línea

Amplia lista de herramientas de colaboración

Calendario digital fácil de usar

Compatibilidad con transmisiones en directo.

Posibilidad de uso compartido de calendarios

Limitaciones del entorno de trabajo de Google

Los nuevos usuarios pueden encontrar difícil navegar por esta alternativa a Doodle.

Las funciones suelen eliminarse sin previo aviso.

Precios de Google Workspace

Empresa Starter: 6 $ al mes por usuario.

Business Standard: 12 $ al mes por usuario.

Business Plus: 18 $ al mes por usuario

*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Google Workspace

G2: 4,5/5 (más de 40 600 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1500 opiniones)

3. Calendly

Calendly es un software de programación en línea que ayuda a las personas a organizar reuniones virtuales en cuestión de minutos. Los usuarios pueden realizar el uso compartido de sus calendarios y pedir a los invitados que elijan cualquier fecha y hora según su disponibilidad.

Una vez realizadas las selecciones, puedes automatizar un correo electrónico a los invitados con más detalles sobre la reunión, como enlaces de invitación para Google Meet. Te recomendamos añadir títulos relevantes a tus llamadas y configurar alertas para estar preparado antes de una reunión.

Calendly ofrece soluciones de programación personalizadas para cuatro ámbitos:

Tecnología Educación Servicios financieros Servicios profesionales

La excelente gestión administrativa del software te ayuda a ampliar tu organización a medida que crece, gracias a un panel de control conciso para delegar tareas, gestionar grupos de usuarios y aplicar cambios en las reuniones de forma masiva.

Las mejores funciones de Calendly

Funciones de programación básicas y prácticas.

Envía correos electrónicos automáticos a los destinatarios.

Permite el uso compartido de calendarios.

Notificaciones/alertas para reuniones

Gestión administrativa integral

Calendly se integra con múltiples plataformas, como Salesforce y Zoom.

Limitaciones de Calendly

Las funciones clave no ofrecen el nivel de flexibilidad que algunas empresas necesitan.

Es difícil crear flujos de trabajo complejos que impliquen reservar varias citas a la vez.

Precios de Calendly

Free

Estándar : 10 $ al mes por usuario

Teams: 16 $ al mes por usuario

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y opiniones sobre Calendly

G2: 4,7/5 (más de 1900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

4. SurveyMonkey: una buena alternativa a Doodle Polls

Si utilizas Doodle para realizar encuestas, SurveyMonkey es una alternativa que vale la pena. Como herramienta de software como servicio (SaaS), ofrece opciones para colaborar y crear encuestas con el fin de coordinar horarios, eventos y rotaciones de trabajo.

Crea encuestas para ver cuántos participantes potenciales están disponibles y elige una hora en la que todos puedan participar. SurveyMonkey te permite enviar recordatorios automáticos a los participantes previstos, con indicaciones para que respondan a la invitación. Si crees que las notificaciones por correo electrónico suelen ignorarse, también puedes enviar invitaciones para las encuestas a través de enlaces o publicaciones en redes sociales.

Además, la plataforma ofrece plantillas que te ahorrarán tiempo y que puedes utilizar para crear formularios con preguntas predefinidas, que siempre puedes personalizar de manera personalizada según tu situación.

Las mejores funciones de SurveyMonkey

Crea formularios con preguntas personalizables.

Programación rápida con encuestas

Posibilidad de enviar invitaciones a través de enlaces y redes sociales.

Prácticas plantillas de formularios

Limitaciones de SurveyMonkey

Algunos usuarios han señalado posibles problemas relacionados con la privacidad de los datos.

Algunos usuarios desearían que la plataforma ofreciera sincronización en tiempo real con otras herramientas.

Precios de SurveyMonkey

Ventaja para equipos: 25 $ al mes por usuario.

Ventaja individual: 39 $ al mes.

Equipo Premier: 75 $ al mes por usuario.

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (más de 18 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 9800 opiniones)

5. Acuity Scheduling

Acuity Scheduling es una herramienta de programación y gestión de tareas que te ayuda a automatizar tus flujos de trabajo y a concertar citas rápidamente. Solo tienes que proporcionar a tus invitados franjas horarias en días específicos y ellos podrán elegir la hora que más les convenga. Configura mensajes de recordatorio automáticos que sirvan como notificaciones de reuniones.

También puedes mostrar tu disponibilidad a tus clientes en tiempo real. Esto permite la automatización de la reserva de citas, ya que pueden cancelarlas o reprogramarlas fácilmente.

Acuity Scheduling ayuda a los profesionales a crear formularios con preguntas personalizadas para recopilar opiniones o aumentar la participación de los usuarios. Puedes aceptar fácilmente pagos nacionales o internacionales en línea utilizando procesadores de pago de confianza.

Las mejores funciones de Acuity Scheduling

Reserva completa de reuniones y citas

Sincroniza múltiples calendarios.

Recordatorios automáticos

Formularios con preguntas personalizadas

Tiene compatibilidad con pagos internacionales.

Limitaciones de Acuity Scheduling

Los tutoriales en vídeo pueden resultar útiles para los usuarios novatos.

Personalización limitada de la página de inicio en comparación con otras alternativas a Doodle.

Precios de Acuity Scheduling

Emerging: 16 $ al mes

En crecimiento: 27 $ al mes

Powerhouse: 49 $ al mes

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y opiniones sobre Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (más de 390 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 5000 opiniones)

6. YouCanBookMe

YouCanBookMe es una alternativa sencilla a Doodle que te ayuda a crear páginas de citas personalizadas para programar sin problemas en diferentes zonas horarias. Aprovecha los colores, plazos, textos y logotipos personalizados para que tu página de reservas represente tu marca y ofrezca una experiencia fluida a los clientes y miembros del equipo.

Además de permitir reuniones individuales y grupales, la plataforma también realiza la automatización de los procesos de seguimiento. Por ejemplo, cuando alguien no se presenta, no es necesario enviar un correo electrónico preguntando por qué no pudo asistir, ya que la herramienta de programación lo hace automáticamente por ti.

Nos encantaron las funciones de seguridad de YouCanBookMe, como la protección con contraseña para las páginas de reserva y las reservas solo por solicitud.

Las mejores funciones de YouCanBookMe

Páginas de citas personalizables

Tiene soporte para programación grupal.

Automatiza los seguimientos y los recordatorios.

Páginas de reserva protegidas con contraseña

Detecta las zonas horarias.

Limitaciones de YouCanBookMe

Su calendario actualizado puede experimentar problemas de integración.

Puede resultar difícil de ajustar inicialmente en comparación con otras alternativas a Doodle.

Precios de YouCanBookMe

Free

Plan de pago: 10,80 $ al mes.

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y opiniones de YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (más de 1900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 320 opiniones)

7. HubSpot

Más conocido por sus capacidades de CRM, HubSpot incluye un programador de reuniones integrado para ayudar a los clientes potenciales a reservar franjas horarias para reuniones. Las reservas se añaden automáticamente a tu calendario, todo sincronizado a la perfección con Office 365 y Google Calendar.

Si ya eres usuario de HubSpot, cada nuevo cliente potencial que reserve una reunión se añadirá automáticamente a tu base de datos. Esta plataforma supera a Doodle al tener compatibilidad con la programación por turnos, lo que ofrece a los clientes potenciales la flexibilidad de reunirse con cualquier representante disponible. 👥

HubSpot te permite integrar tu calendario en tu sitio web principal para mostrar las fechas disponibles a los clientes potenciales. También puedes realizar el uso compartido directo del enlace de tu calendario.

Las mejores funciones de HubSpot

Se integra y sincroniza con Office 365 y Google Calendar.

Los clientes potenciales se añaden al CRM cuando reservan una reunión.

Calendario incrustable

Programación por turnos

Limitaciones de HubSpot

Requiere contratos anuales, lo que impide a las empresas cancelarlos a mitad de camino.

Puede resultar demasiado cara y complicada de usar para las empresas emergentes, en comparación con otras alternativas a Doodle.

Precios de HubSpot

La plataforma tiene varios niveles de precios para diferentes paquetes. Explora el sitio web para obtener más detalles.

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2: 4,5/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3900 opiniones)

8. Rallly

Rally es otra herramienta de programación y colaboración que facilita la organización de eventos y reuniones. Te ayuda a crear citas con fechas personalizadas, mientras que el panel de control de citas principal te permite ver la disponibilidad de todos los participantes.

Los usuarios también pueden añadir comentarios con notas importantes antes de la reunión. Puedes enviar todas tus invitaciones de Rallly a través de un único enlace.

La plataforma hace que las encuestas sobre reuniones sean muy intuitivas: una vez que todos los participantes votan en la encuesta que has creado, puedes finalizar rápidamente la fecha y la hora de la reunión con unos pocos clics y priorizar qué reuniones deben realizarse primero.

Las mejores funciones de Rallly

Herramientas fáciles de usar para la creación y programación de eventos.

Función de votación sencilla para grupos grandes.

Integración con Zapier para establecer la conexión entre Rallly y las herramientas de calendario más populares.

Páginas de eventos compartidas

Limitaciones de Rallly

Soporte limitado para flujos de trabajo de reuniones complejos.

Sin funciones CRM, aunque muchas de las alternativas a Doodle de esta lista tampoco las incluyen.

Precios de Rallly

Free

Pro: 3,5 $ al mes

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y opiniones sobre Rallly

TrustPilot: 4,3/5 (menos de 10 opiniones)

9. Jotform

Jotform es otra gran alternativa a Doodle que te permite crear formularios personalizados para múltiples casos de uso, incluyendo encuestas para reuniones. Puedes acceder a un creador de encuestas personalizadas y personalizar aspectos como ubicaciones, horarios, actividades y menús de eventos. Revisa todos los datos enviados en Jotform Tables.

Puedes crear formularios de reunión utilizando tu dispositivo móvil o tu escritorio. La herramienta de programación online admite la creación de formularios sin conexión, sincronizando automáticamente tu progreso cuando vuelves a conectarte. Diseña formularios conjuntamente con otros miembros del equipo y personaliza las páginas de agradecimiento a tu gusto.

Jotform tiene una interesante gama de plantillas de formularios para reuniones, que incluyen opciones para reuniones informativas y hojas de asistencia.

Las mejores funciones de Jotform

Creador de formularios sin código

Se integra con más de 100 aplicaciones.

Tiene soporte para el cobro de pagos en línea en formularios.

Amplio intervalo de personalizaciones

Creación de formularios sin conexión

Limitaciones de Jotform

Las integraciones pueden presentar errores en ocasiones.

Flexibilidad de diseño con límite para programar reuniones.

Precios de Jotform

Starter: Gratis, gratuito/a

Bronce: 34 $ al mes

Plata: 39 $ al mes

Gold: 99 $ al mes

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Jotform

G2: 4,6/5 (más de 4700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1600 opiniones)

10. SurveySparrow

SurveySparrow te ayuda a crear encuestas personalizadas para todas tus necesidades empresariales. Ya sea para recopilar opiniones de clientes o para terminar reuniones, te respalda en todo momento.

Con la función Encuestas recurrentes de la herramienta, puedes configurar fácilmente formularios para reuniones recurrentes. También puedes personalizar cuándo se deben enviar recordatorios a los usuarios.

Los formularios se pueden personalizar en gran medida y, si es necesario, puedes configurarlos para que sean multilingües y se adapten a un público global. Empieza desde cero o elige entre la lista de más de 500 plantillas de SurveySparrow.

Survey Sparrow permite configurar varias cuentas secundarias para los clientes de la agencia, lo que facilita la facturación centralizada y agiliza los flujos de comunicación.

Las mejores funciones de SurveySparrow

Encuestas periódicas

Cuantas para clientes

Tiene compatibilidad con formularios multilingües.

Envía recordatorios

Limitaciones de SurveySparrow

A veces puede ser lento en comparación con otras opciones de herramientas de programación en línea.

Es posible que se necesite una guía técnica para brindar soporte a los nuevos usuarios.

Precios de SurveySparrow

Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoración y opiniones de SurveySparrow

G2: 4,4/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 80 opiniones)

Descubre ClickUp como la alternativa perfecta a Doodle.

Las alternativas a Doodle que hemos presentado están cuidadosamente diseñadas para reducir el volumen de recordatorios por correo electrónico y los conflictos de reuniones en Google Calendar.

Si buscas una herramienta de programación todo en uno con funciones clave para programar reuniones, crear formularios y CRM, considera ClickUp. Con sus amplias funciones, podrás disfrutar de impresionantes capacidades de programación y gestión de proyectos en una sola plataforma. 🥳