Cómo usar Slack para la gestión de proyectos

Como gestor de proyectos, probablemente te hayas encontrado con un intervalo de herramientas complejas, cada una de las cuales ofrece más funciones de las que podrías necesitar.

La verdad es que no tienes por qué gastarte una fortuna en una herramienta de gestión de proyectos sofisticada con funciones que nunca vas a usar. Las herramientas básicas, incluidas las herramientas gratuitas de gestión de proyectos, suelen cubrir las necesidades de tu empresa.

Por ejemplo, si ya utilizas Slack para la comunicación del equipo, también podrías utilizarlo para la gestión de proyectos. Así es. La misma plataforma que utilizas para las conversaciones diarias y los GIF también puede ayudarte a mantener tus proyectos organizados y al día.

En este blog te mostraremos cómo sacar partido a Slack para la gestión de proyectos. Además, ¡te contaremos cómo ir un paso más allá!

Uso de Slack para la gestión de proyectos: una guía rápida

Slack es una aplicación de mensajería empresarial que, aunque no es una herramienta de gestión de proyectos en toda regla, puede simplificar enormemente tus tareas de gestión de proyectos.

Así es como puedes utilizar Slack para la gestión de proyectos:

1. Gestiona las tareas con canales de proyecto específicos

Slack es un software dinámico de gestión de tareas que te permite crear canales de comunicación independientes para diferentes proyectos. Cada proyecto puede tener su propio canal, donde los miembros del equipo pueden compartir y almacenar archivos, comunicar tareas importantes y actualizar el estado de los mismos.

Esta configuración garantiza que toda la información relacionada con el proyecto se mantenga en un solo lugar, lo que facilita a los miembros del equipo encontrar y colaborar en tareas específicas.

A continuación te explicamos cómo poner en marcha esos canales de Slack específicos para cada proyecto utilizando el menú de atajos:

vía Slack

Abre Slack: Accede a tu entorno de trabajo

Crea un canal: Pulsa el signo más junto a «Canales» en la barra lateral

Ponle nombre a tu canal: Dale un nombre específico para el proyecto, de modo que quede claro para qué sirve. Dale un nombre específico para el proyecto, de modo que quede claro para qué sirve.

Invita a los miembros del equipo: Añade a todas las personas involucradas en el proyecto para mantener toda la comunicación en un solo lugar. Esta configuración te ayuda a mantener organizadas todas las conversaciones, archivos y actualizaciones, igual que mantendrías ordenadas las herramientas en una caja de herramientas.

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2. Establece estados de proyecto personales para mayor transparencia

Slack permite a los usuarios establecer estados personales para informar a los miembros del equipo sobre su disponibilidad.

vía Slack

Aunque Slack no ofrece estados de proyecto específicos, actualizar tu estado personal ayuda a mantener a todo el equipo informado sobre quién está trabajando en qué. De esta forma, todos están al tanto de los roles y el progreso de los demás.

A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Abre Slack y haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha

Selecciona «Establecer un estado» en el menú desplegable

Elige un estado predefinido o introduce uno personalizado, como «Trabajando en la tarea X».

Añade un emoji para representar tu estado de forma visual

Si lo deseas, establece una fecha de caducidad para tu estado

Haz clic en «Guardar» para actualizar tu estado y mantener a tu equipo informado sobre tu disponibilidad actual

3. Colabora en tiempo real a través de canales y llamadas

vía Slack

Como aplicación de comunicación, Slack mantiene las conversaciones del equipo fluidas y organizadas.

Los miembros del equipo pueden compartir archivos fácilmente, organizar reuniones rápidas, realizar videollamadas y colaborar a través del sistema de publicaciones nativo de Slack. Esta interacción en tiempo real mantiene a todos al tanto de lo que ocurre, lo que fomenta una comunicación eficiente y una toma de decisiones rápida.

4. Utiliza la función de búsqueda de Slack para encontrar información

La función de búsqueda de Slack te ayuda a localizar rápidamente mensajes y archivos mediante modificadores y comandos de barra inclinada. Esto resulta especialmente útil para recuperar información específica de conversaciones pasadas, lo que garantiza que nunca se pierdan detalles importantes.

Al buscar entre todos los mensajes y archivos, los miembros del equipo pueden encontrar de forma eficiente la información que necesitan, lo que agiliza el flujo de trabajo y mantiene los proyectos por el buen camino.

vía Slack

A continuación te explicamos cómo realizar búsquedas de forma eficaz:

Abre Slack y haz clic en la barra de búsqueda de la parte superior

Usa el modificador «de:» para encontrar mensajes de una persona concreta

Utiliza el modificador «in:» para buscar dentro de un canal concreto

Combina modificadores como «antes de:» y «después de:» para filtrar los resultados por fecha

Escribe palabras clave o frases relevantes relacionadas con la información que buscas

Pulsa Intro para ver los resultados de la búsqueda y realizar rápidamente la ubicación de los mensajes o archivos que necesitas

5. Automatiza los recordatorios para controlar los plazos

Slack te permite configurar recordatorios automáticos para reuniones, plazos y tareas importantes, asegurando que nada se pase por alto. Esta función ayuda a que todos se mantengan al día y sean conscientes de las responsabilidades que se avecinan.

Con los recordatorios de Slack, puedes mantener un flujo de trabajo fluido y asegurarte de que tu equipo cumpla con sus plazos y tareas.

vía Slack

A continuación te explicamos cómo puedes realizar la automatización de los recordatorios en tu cuenta de Slack:

Abre Slack : Ve a tu entorno de trabajo

Establece un recordatorio : escribe /remind en el cuadro de mensaje

Añade detalles : especifica a quién le estás enviando un recordatorio, la tarea y la hora

Confirmar: pulsa Intro y Slack programará el recordatorio

Slack te permite conectar tus herramientas favoritas —como ClickUp, Zoom, Google Drive u otras— para recibir actualizaciones, gestionar tareas y completar acciones dentro de tu hub de comunicación. Esta integración ahorra tiempo y mantiene tus flujos de trabajo fluidos y centralizados.

A continuación te explicamos cómo integrar tus herramientas con Slack:

Busca el Directorio de aplicaciones de Slack en tu entorno de trabajo

Escribe el nombre de la herramienta que utilizas, como Asana o Trello

Selecciona la herramienta y haz clic en «Añadir a Slack» para integrarla

Sigue las indicaciones para enlazar tu cuenta de gestión de proyectos con Slack. Esta integración pone tus herramientas justo donde chateas, lo que facilita la gestión de todo sin salir de Slack

7. Fija mensajes y archivos importantes para acceder a ellos rápidamente

Puedes tener la información crucial al alcance de la mano fijando los mensajes y archivos esenciales en tus canales de Slack.

La función de fijar garantiza que todos los miembros del canal puedan acceder fácilmente a los documentos y notas importantes, para que nadie tenga que revisar innumerables mensajes para encontrar lo que necesita. Esta función mejora la eficiencia y ayuda a tu equipo a consultar rápidamente los materiales importantes.

Esto es lo que tienes que hacer para fijar mensajes y archivos:

Busca el mensaje o el archivo: localiza el elemento en tu canal de Slack

Fíjalo: Haz clic en los tres puntos junto al mensaje o archivo

Selecciona «anclar al canal»: esta acción anclará el elemento al canal

Acceder a los elementos fijados: Haz clic en el icono de fijación situado en la parte superior del canal para obtener la vista de todos los elementos fijados.

¿No estás seguro de si Slack cumplirá con tus requisitos de gestión de proyectos? Explora algunas alternativas a Slack para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.

🎯Lee también: Cómo programar mensajes en Slack

Limitaciones del uso de Slack para la gestión de proyectos

Slack es una herramienta de comunicación eficaz con funciones básicas de gestión de tareas, pero sus limitaciones hacen que no sea adecuada para satisfacer las necesidades integrales de gestión de proyectos.

Estas son algunas de las áreas en las que Slack podría quedarse corto:

Carece de funciones avanzadas de gestión de proyectos: Slack no admite de forma nativa funcionalidades críticas para la gestión de proyectos, como diagramas de Gantt, dependencias entre tareas y gestión de recursos. Estas funciones son esenciales para la planificación y el seguimiento detallados de los proyectos, especialmente en proyectos complejos.

Diseño no especializado en gestión de proyectos: Slack está diseñado principalmente para la comunicación, no para la gestión de proyectos. No permite asignar tareas ni realizar el seguimiento de ellas, gestionar plazos ni elaborar informes sobre el progreso de los proyectos. Sin estas capacidades, los equipos pueden verse confundidos y, potencialmente, incumplir plazos importantes.

Informes y análisis limitados : Slack no ofrece funciones exhaustivas de elaboración de informes o análisis para la gestión de proyectos, lo que dificulta la generación de informes detallados o el seguimiento de las métricas de rendimiento a lo largo del tiempo. Esto puede suponer un inconveniente importante para los gestores de proyectos que necesitan proporcionar a las partes interesadas información completa sobre los proyectos.

Sin control de tiempo integrado: Slack no cuenta con funciones de control de tiempo integradas, que son fundamentales para controlar el tiempo dedicado a tareas o proyectos específicos. Los equipos suelen tener que recurrir a integraciones de terceros, que pueden no encajar a la perfección con el flujo de trabajo de Slack.

Gestión de archivos fragmentada: Slack permite el uso compartido de archivos, pero no ofrece un sistema completo de gestión de archivos. Los archivos pueden quedar dispersos por distintos mensajes y canales, lo que dificulta la ubicación de documentos específicos sin un esfuerzo de búsqueda considerable, incluso con la IA de Slack.

Falta de visualización de tareas : Las ayudas visuales son fundamentales para que los equipos comprendan rápidamente el progreso de las tareas y el estado de los flujos de trabajo. Slack no incluye herramientas visuales como tableros Kanban o paneles de control de proyectos

Configuración mínima de prioridades: La plataforma carece de opciones avanzadas para establecer prioridades de tareas dentro del contexto de un proyecto. Esta limitación puede dificultar la gestión de tareas en función de su urgencia e importancia.

Puedes solucionar estas limitaciones (y muchas más) con ClickUp, una potente alternativa. Ofrece una amplia gama de funciones avanzadas de gestión de proyectos que abordan específicamente las carencias de Slack. Diseñado desde cero como una herramienta dedicada a la gestión de proyectos, ClickUp garantiza un seguimiento y una gestión precisos y eficientes de los proyectos.

Lee también: Herramientas de colaboración para la gestión de proyectos en equipos

Cómo mejora ClickUp

A diferencia de Slack, que se centra principalmente en la comunicación, ClickUp está diseñada específicamente como una aplicación de gestión de proyectos. Esto convierte a ClickUp en una excelente opción para los equipos que desean optimizar las operaciones de sus proyectos.

Gracias a sus amplias opciones de personalización, ClickUp se adapta a diversos flujos de trabajo, tanto si gestionas proyectos para un equipo pequeño como si coordinas proyectos empresariales a gran escala.

ClickUp integra la gestión de tareas, la documentación, la colaboración, el control de tiempo y la elaboración de informes en una única plataforma, lo que reduce la necesidad de tener que lidiar con múltiples herramientas. A diferencia de Slack, ofrece funciones completas de gestión de proyectos.

A continuación, te mostramos con más detalle cómo ClickUp soluciona algunas de las limitaciones habituales de Slack en la gestión de proyectos:

1. Funciones avanzadas de colaboración

ClickUp es la herramienta de comunicación y colaboración en el lugar de trabajo más eficaz para mejorar la productividad y la comunicación del equipo en una única plataforma.

Desde el chat en tiempo real hasta las pizarras dinámicas, ClickUp facilita una colaboración fluida entre equipos, garantizando que se cubran todos los aspectos del proyecto desde su inicio hasta su completación. Su entorno integrado da respuesta a diversas necesidades de colaboración, tanto si realizas el uso compartido de actualizaciones rápidas con clientes como si realizas una lluvia de ideas para proyectos complejos.

Crea elementos y asígnalos a un miembro específico del equipo con la función «Asignar comentarios» de ClickUp

Estas son algunas de sus funciones clave:

2. Gestión de proyectos inteligente

ClickUp optimiza cada fase de tus proyectos con un sólido conjunto de herramientas diseñadas para aumentar la eficiencia y la transparencia.

La plataforma permite a los equipos planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de los proyectos con precisión, integrando tareas, cronogramas y colaboración en un único espacio unificado.

Con funciones como diagramas de Gantt, estados personalizados y control de tiempo, ClickUp garantiza que se cumplan los hitos del proyecto, que los recursos se gestionen de forma eficaz y que los miembros del equipo estén alineados con las metas y los plazos.

Estas son algunas de las funciones más destacadas:

Establece relaciones entre dos tareas utilizando la vista Gantt de ClickUp

Personaliza los paneles con widgets para supervisar los índices de finalización de tareas y la distribución del tiempo, y así obtener una visión más detallada de los proyectos con los paneles de ClickUp

Gestiona los cronogramas y la carga de trabajo del equipo de forma eficaz con el control de tiempo integrado en ClickUp

Configura la automatización para gestionar tareas rutinarias como enviar recordatorios de plazos, actualizar el estado de las tareas o incluso reasignarlas en función de los cambios en el proyecto utilizando ClickUp Automation

Crea plantillas de IA en cuestión de segundos con ClickUp Brain

Aprovecha las ventajas de un hub de información centralizado, realiza la automatización de los flujos de trabajo y obtén respuestas instantáneas a tus consultas laborales con ClickUp Brain , el asistente de IA. Puede aumentar significativamente la productividad y la capacidad de toma de decisiones de tu equipo.

3. Comunicación interna optimizada

ClickUp garantiza una comunicación clara y eficaz para que todos los miembros del equipo estén informados y coordinados. Esto reduce la posibilidad de malentendidos y mejora la coordinación general del proyecto.

Chatea con tu equipo y comparte recursos valiosos utilizando la vista de chat de ClickUp

Estas son algunas formas concretas en las que ClickUp facilita la comunicación en el equipo:

Mantén informados a todos los interesados mediante comentarios en las tareas, añadiéndolos como observadores, menciones @ y asignando tareas como comentarios

Encuentra y comparte rápidamente archivos importantes, tareas y mucho más desde cualquier lugar en ClickUp y las aplicaciones conectadas con la experiencia de búsqueda conectada

Escribe correos electrónicos y otras comunicaciones internas sin errores, con tu tono y estilo preferidos, gracias a ClickUp Brain

Participa en chats en tiempo real para mejorar la claridad y la continuidad con la vista de Chat de ClickUp

Graba y comparte capturas de pantalla con ClickUp Clips para transmitir ideas de forma visual y aclarar puntos complejos

Descargar esta plantilla Establece objetivos de comunicación claros con la plantilla de estrategia de comunicación interna y plan de acción de ClickUp

La plantilla de estrategia de comunicación interna y plan de acción de ClickUp ayuda a mejorar la claridad y la coordinación en toda tu organización. Conecta diferentes niveles jerárquicos y departamentos, garantizando la coordinación entre la dirección y el personal.

Esta plantilla de plan de comunicación es muy útil para establecer objetivos de comunicación claros, optimizar estrategias y evaluar su eficacia, lo que, en última instancia, contribuye a crear una plantilla más informada y comprometida.

Así es como te ayuda:

Identifica las metas y los objetivos de comunicación para coordinar los esfuerzos del equipo

Desarrolla planes de acción cuantificables para hacer el seguimiento del progreso y los resultados

Organiza y visualiza las tareas y el progreso en una única ubicación centralizada

Garantiza la alineación estratégica con la visión y las metas operacionales de la empresa

Crea un entorno abierto para recibir comentarios y mejorar las prácticas de comunicación

Pasarse de Slack a ClickUp

Pasarse de Slack a ClickUp es más fácil de lo que crees. La integración de ClickUp con Slack garantiza que las tareas, los documentos, las metas y los chats sigan estando interconectados, lo que facilita la transición a los equipos que están acostumbrados al entorno de comunicación de Slack.

A continuación te explicamos cómo realizar la transición sin problemas:

Introduce tu correo electrónico del trabajo: Empieza registrándote con tu correo electrónico del trabajo en la plataforma de ClickUp para acceder a su amplia gama de herramientas de productividad

Integra Slack con ClickUp: conecta tu cuenta de Slack con ClickUp para mantener canales de comunicación fluidos. Esta integración te permite gestionar tareas y colaborar directamente desde Slack

Crea tareas desde Slack: utiliza el nuevo comando /ClickUp en cualquier canal de Slack para crear rápidamente nuevas tareas sin salir de Slack

Despliega las tareas en Slack : haz que los enlaces a tareas publicados en Slack muestren automáticamente información detallada, proporcionando contexto y acceso directo a las acciones de la tarea, lo que mejora la claridad del flujo de trabajo

Gestiona las tareas de forma eficiente: utiliza las acciones desplegables de Slack para ajustar fechas límite, prioridades, estados y mucho más, gestionando directamente tus tareas de ClickUp desde los canales de Slack

Convierte los mensajes de Slack en tareas y comentarios de ClickUp : agiliza la creación de tareas convirtiendo los mensajes de Slack en tareas o comentarios con ClickUp mediante la selección de la opción «más acciones» en cualquier mensaje

Configura las notificaciones: Configura ClickUp para enviar notificaciones en tiempo real a tus canales de Slack con actualizaciones como nuevas tareas, comentarios y cambios de estado.

Gestión de proyectos y procesos con ClickUp

ClickUp reúne todas las herramientas esenciales en una sola, lo que facilita la gestión y el seguimiento de los procesos de los proyectos.

La solución de gestión de proyectos de ClickUp conecta todos los elementos de tus proyectos —tareas, documentos, conversaciones y paneles— en una única plataforma fácil de usar, lo que ayuda a los equipos a trabajar de forma más rápida y eficiente.

Con más de 1000 plantillas y numerosas funciones que impulsan la eficiencia, ClickUp optimiza el seguimiento de tareas, la elaboración de informes y la colaboración en equipo, lo que facilita a los equipos planificar, ejecutar y supervisar proyectos de forma eficaz.

Descargar esta plantilla Asigna, gestiona, visualiza y realiza el seguimiento de los recursos de tus proyectos con la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp.

La plantilla de gestión de proyectos de ClickUp te ayuda a abordar los retos de la planificación de proyectos de forma eficaz gracias a su estructura bien organizada. Diseñada para gestionar el trabajo en las distintas fases de un proyecto, esta plantilla ofrece un enfoque estructurado a través de espacios y carpetas específicos.

Aunque seas nuevo en la gestión de proyectos, este recurso simplifica las tareas complejas para que puedas:

Obtén una panorámica clara de los recursos de tu proyecto para gestionarlos de forma eficaz

Utiliza varias vistas del flujo de trabajo para asignar, gestionar y priorizar tareas de forma eficiente

Colabora sin problemas con tu equipo y mantén informadas a las partes interesadas sin complicaciones

Date un respiro con ClickUp para la gestión de proyectos

Slack es una aplicación de comunicación para equipos que facilita la colaboración en tiempo real, lo que la hace muy útil para mantener a todo el mundo conectado e informado.

Sin embargo, si quieres hacer un seguimiento de los plazos, gestionar flujos de trabajo complejos, crear bases de conocimientos y coordinar múltiples proyectos, necesitas herramientas de gestión de proyectos. Las funciones actuales de Slack no te pueden ayudar con esto.

ClickUp cubre estas carencias ofreciendo una sólida plataforma de gestión de proyectos que se integra a la perfección con Slack. Proporciona herramientas avanzadas para gestionar tareas, realizar el seguimiento del progreso de los proyectos y mejorar la comunicación del equipo, todo ello dentro de un sistema unificado.

Tanto si necesitas optimizar los flujos de trabajo, facilitar la colaboración o gestionar proyectos de forma más eficaz, ClickUp te ofrece las herramientas y la flexibilidad que los equipos modernos necesitan.

Empieza a usar ClickUp hoy mismo para disfrutar de un flujo de trabajo más organizado, con alta productividad y colaborativo. ¡Regístrate ahora!