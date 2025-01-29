Las 10 mejores aplicaciones de mensajería empresarial en 2025

Mantenerse en contacto con sus compañeros de trabajo y clientes puede resultar complicado en ocasiones, especialmente ahora que cada vez más personas trabajan a distancia. Afortunadamente, existe un número cada vez mayor de aplicaciones de mensajería empresarial diseñadas para ayudarle a mantenerse en contacto, estar al tanto de los proyectos y colaborar, independientemente de dónde se encuentre.

Analizaremos 10 de las aplicaciones de mensajería para equipos más destacadas del mercado y explicaremos por qué pueden ser adecuadas para su empresa.

¿Qué es una aplicación de mensajería empresarial?

Una aplicación de mensajería empresarial permite enviar mensajes instantáneos de texto en un entorno empresarial. Ofrece a los empleados una forma rápida y cómoda de comunicarse con clientes potenciales, clientes y otros empleados.

Ofrecen muchas de las mismas ventajas que las plataformas de mensajería instantánea estándar, como la comunicación en tiempo real y las alertas, notificaciones y confirmaciones de lectura.

Además de la función de mensajería instantánea, las aplicaciones de mensajería empresarial suelen ofrecer otras funciones que facilitan una mejor colaboración y ayudan a optimizar los flujos de trabajo.

Ventajas de una aplicación de mensajería empresarial

1. Aumenta la productividad de los empleados

Las aplicaciones de mensajería proporcionan una forma optimizada para que los empleados interactúen entre sí y con los clientes. La mayoría de los empleados cree que las plataformas de chat para el trabajo les hacen más productivos.

¿Las plataformas de chat para el trabajo te hacen más o menos productivo? vía Nulab

Con una aplicación de mensajería empresarial, no es necesario programar llamadas para cuando ambas partes estén disponibles, simplemente puede enviar el mensaje y toda la información importante que contiene estará lista y esperando cuando la otra persona esté libre para acceder a ella.

Esto se conoce como comunicación asíncrona, y significa que ambas partes son libres de dedicarse a otras tareas importantes mientras tanto, lo que aumenta su productividad.

2. Garantiza la seguridad en la mensajería

Muchas aplicaciones de mensajería empresarial están protegidas con cifrado de extremo a extremo y otras funciones de seguridad de nivel corporativo. Esto garantiza que cualquier mensaje o adjunto enviado a través de ellas sea seguro y solo puedan acceder a él los destinatarios previstos.

3. Reduce el coste de la comunicación

Muchas aplicaciones de mensajería empresarial ofrecen un método de comunicación rentable, ya que constituyen una alternativa más económica que los planes de llamadas internacionales.

¿Qué hace que una aplicación de mensajería para empresas sea buena?

La elección de la aplicación de mensajería instantánea debe depender en gran medida de las necesidades de su empresa, pero hay varios factores que debe tener en cuenta:

Interfaz fácil de usar para usuarios

Esto garantiza la facilidad de implementación en toda la organización y aumenta la probabilidad de que sus equipos la adopten. Una herramienta demasiado compleja podría acabar siendo más un obstáculo que una ayuda en lo que respecta a la comunicación.

Mensajería segura

Es imprescindible que la aplicación de mensajería para equipos que elijas sea capaz de mantener la seguridad y la confidencialidad de los mensajes. El coste de las violaciones de datos puede ser devastador para muchas empresas, especialmente cuando se realiza teletrabajo.

Si realiza un uso compartido de información confidencial, como datos de clientes o estrategias de marketing, a través de la aplicación de mensajería de su equipo, el uso de una solución con sólidas funciones de seguridad le ayudará a evitar fugas de datos y le permitirá cumplir con la normativa de protección de datos. Una aplicación de mensajería segura puede ayudar a mantener la confidencialidad de esta información.

Una nueva aplicación de mensajería empresarial puede ayudar a acercar a sus empleados y a colaborar de forma más eficaz, pero solo si se integra bien con las herramientas que ya utilizan. De lo contrario, podría costarle más tiempo y dinero intentar sincronizarlo todo.

También vale la pena buscar soluciones que funcionen en un amplio intervalo de dispositivos y sistemas operativos. De esta manera, sus empleados, clientes y clientes potenciales podrán mantenerse conectados independientemente de si utilizan iOS, Android, Mac o PC.

Las 10 mejores aplicaciones de mensajería empresarial

Hemos recopilado una lista con las 10 mejores herramientas de comunicación asíncrona para que las evalúes.

Las mejores para la gestión de proyectos, la colaboración en equipo y la mensajería instantánea.

Supervise las actualizaciones de los proyectos, gestione los flujos de trabajo y colabore con el equipo, todo ello desde su entorno de trabajo de ClickUp.

ClickUp es una herramienta todo en uno de gestión de proyectos y productividad que ofrece una plataforma totalmente personalizable para dar soporte a cualquier tipo de equipo y empresa en todos los sectores, y cientos de funciones avanzadas, incluidas funciones de colaboración, para optimizar todo su trabajo y comunicación bajo un mismo techo.

Esta aplicación ofrece compatibilidad con la colaboración en tiempo real y asíncrona, y facilita la comunicación con cualquier persona en cualquier momento: empleados híbridos y remotos, clientes, equipos externos y mucho más. Obtenga acceso a una función de mensajería instantánea integrada, la vista Chat, para intercambiar mensajes al instante en un chat grupal o directamente con una persona, y comunicarse dentro de las tareas a través de comentarios y asignar comentarios a un miembro del equipo, clientes y más.

Colabora con cualquier persona en tiempo real. Comparte rápidamente actualizaciones, enlaza recursos y consolida la comunicación del equipo, todo en un solo lugar con la vista Chat.

Si busca una forma más eficiente de gestionar sus correos electrónicos, ClickUp ofrece una función de correo electrónico en ClickUp que le permite enviar y recibir correos electrónicos sin problemas sin salir de la plataforma.

Con esta función, puedes integrar fácilmente tus aplicaciones de correo electrónico más utilizadas, como Gmail, Outlook o Front, y empezar a responder a los correos electrónicos directamente desde tus tareas de ClickUp. Esto significa que ya no tendrás que cambiar constantemente entre diferentes aplicaciones ni perderás de vista los correos electrónicos importantes. 📧

Envía y recibe correos electrónicos dentro de ClickUp para optimizar la gestión del correo electrónico.

Además de sus funciones de mensajería instantánea y gestión del correo electrónico, ClickUp también ofrece una función de grabación de pantalla para ayudar a que la comunicación interna sea lo más fluida y clara posible. Clip by ClickUp te permite crear y enviar mensajes de vídeo dentro de ClickUp para garantizar que tu mensaje sea claro y conciso, una función que resulta extremadamente valiosa a la hora de explicar temas e instrucciones complejos y muy útil para aquellos que aprenden de forma visual.

Y si lo que busca es aumentar su productividad a la hora de escribir, ClickUp AI es la función que necesita. Sea cual sea su cargo o función laboral, ClickUp AI puede transformar su forma de trabajar. Sus herramientas basadas en la investigación garantizan un contenido de alta calidad mediante el uso de indicaciones adaptadas a roles específicos. Utilice ClickUp AI para tareas cotidianas como generar instantáneamente un correo electrónico, blogs y mucho más.

Utilice ClickUp AI para escribir más rápido y pulir sus textos, respuestas por correo electrónico y mucho más.

Lo mejor de todo es que ClickUp ha obtenido la certificación ISO 27001:2013, el estándar más alto de seguridad para los datos de los clientes en software, lo que significa que sus conversaciones, su trabajo y su información importante están protegidos al más alto nivel.

Estas funciones clave para la comunicación y la colaboración, junto con cientos de funciones personalizables, convierten a ClickUp en una de las mejores aplicaciones de mensajería empresarial disponibles en la actualidad.

Las mejores funciones

Plataforma totalmente personalizable : personaliza cada parte de ClickUp para adaptarla a las necesidades de tu equipo y tu empresa.

Más de 15 vistas personalizadas : elige entre más de 15 formas de ver tu trabajo, incluida la vista de chat. : elige entre más de 15 formas de ver tu trabajo, incluida la vista de chat.

Vista de chat : envía mensajes instantáneos a tu equipo y mantén conversaciones mientras haces tu trabajo.

Correo electrónico en ClickUp: gestione todas sus comunicaciones por correo electrónico en un solo lugar sin necesidad de programas ni software adicionales. Envíe noticias de la empresa, asignaciones, tareas, información y mensajes importantes en ClickUp sin necesidad de cambiar de pestaña.

Pizarras : cree ayudas visuales para reuniones virtuales y correlacione proyectos e ideas para comunicar planes a sus equipos.

Observadores : cuando se asigna a alguien como observador, este recibirá automáticamente notificaciones cuando se realicen actualizaciones en una tarea, lo que elimina la necesidad de realizar un seguimiento manual.

Comentarios y menciones asignados : crea elementos de acción dentro de una tarea y asígnalos a otras personas o incluso a ti mismo, y utiliza la función de menciones para llamar su atención sobre elementos dentro de tareas o la vista de chat.

Privacidad, permisos e invitados : invita a miembros externos a tu entorno de trabajo y controla totalmente lo que pueden ver y a lo que pueden acceder.

Capacidades de integración : conecta ClickUp a más de 1000 aplicaciones de trabajo para consolidar tus aplicaciones y reunir todo tu trabajo en un solo lugar.

Aplicación móvil: acceda a su trabajo y conversaciones en cualquier momento y desde cualquier lugar con la aplicación móvil ClickUp.

Limitaciones

Algunos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje pronunciada debido al número de funciones disponibles. ClickUp ofrece soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y múltiples recursos para ayudar a mitigar este problema.

Precios

Free Forever: plan gratuito con numerosas funciones.

Ilimitado: 7 $ por usuario/mes

Business: 12 $ por usuario/mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para obtener precios personalizados.

Opiniones y valoraciones de los clientes

G2: 4,7 sobre 5 (más de 6500 opiniones)

Capterra: 4,7 sobre 5 (más de 3500 opiniones)

2. Dialpad

Lo mejor para la comunicación empresarial y la experiencia del cliente.

a través de Dialpad

Dialpad es una solución de comunicaciones unificadas que le ofrece todo lo que necesita, desde funciones de mensajería para empresas hasta software para centros de llamadas, todo ello diseñado para reunir sus comunicaciones en una plataforma fácil de usar.

Dialpad ofrece llamadas de voz y videollamadas, chat grupal y comunicación interna/externa con integración de IA. También se integra con software de RR. HH. como Rippling y software de atención al cliente. Puede utilizarlo para mensajería empresarial con funciones como SMS, MMS y mensajería grupal. Además, los canales se pueden organizar por equipo, proyecto o tema, y puede publicar actualizaciones de estado para informar a sus compañeros de equipo de su disponibilidad.

Dialpad es fácilmente accesible en múltiples dispositivos. Publica actualizaciones de estado para que tus compañeros de equipo sepan si no estás disponible y puedes cambiar fácilmente a Dialpad en otro dispositivo cuando estés fuera de la oficina.

Las mejores funciones

Comparte archivos: envía un intervalo de tipos de archivos a través de la función de chat de Dialpad, incluyendo fotos, vídeos y archivos. Así, si quieres compartir un archivo con la transcripción de un mensaje de voz, transcrito automáticamente por Dialpd IA, puedes hacerlo de forma rápida y sencilla.

Una aplicación, muchos dispositivos: Dialpad reúne todas tus comunicaciones en un solo lugar, por lo que no es necesario cambiar constantemente de aplicación. Y lo que es aún mejor, puedes acceder a ese lugar desde prácticamente cualquier lugar. Hay aplicaciones disponibles para Android e iOS, además de aplicaciones para Mac y PC, y acceso basado en navegador.

IA integrada: Dialpad AI le ayuda a simplificar los flujos de trabajo y Dialpad AI le ayuda a simplificar los flujos de trabajo y ahorrar tiempo en todos los canales de comunicación. CSAT predictivo ayuda a aumentar la satisfacción del cliente en su centro de contacto, y el coaching en vivo le ayuda a sacar el máximo partido a su equipo de ventas antes, durante y después de las llamadas.

Asistencia 24/7: acceda a la asistencia para ayudarle con la incorporación o cualquier problema que pueda surgir. Esto es increíblemente útil cuando su equipo está distribuido por todo el mundo. Sabrá que siempre hay alguien disponible para ayudarle.

Análisis en tiempo real: ofrece a los gerentes y administradores la posibilidad de analizar el volumen de llamadas, el uso y la adopción, independientemente del lugar del mundo en el que trabajen.

Limitaciones

Dado que Dialpad tiene tantas funciones, la curva de aprendizaje puede ser bastante pronunciada. Para ayudarte, hay un Centro de ayuda completo y un servicio de chat en vivo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Precios

Estándar: 15 $ por usuario/mes

Pro: 25 $ por usuario/mes

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Opiniones y valoraciones de los clientes

G2: 4,4 sobre 5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,3 sobre 5 (más de 450 opiniones)

3. Slack

La mejor para mensajería instantánea con equipos internos y externos.

a través de Slack

Slack ofrece una plataforma para reunir a los equipos. Creada en torno a canales y espacios organizados para debatir proyectos y compartir recursos, Slack tiene como objetivo proporcionar la flexibilidad necesaria para trabajar cuando y como se desee, lo que la convierte en una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas y populares en la actualidad.

Las mejores funciones

Integraciones: Slack ofrece integraciones de terceros con una serie de herramientas de productividad de uso común, lo que significa que puedes hacer más cosas en un solo lugar. Se ofrece compatibilidad con plataformas como Google Drive, Outlook Calendar y ClickUp. También se ofrecen integraciones con otras aplicaciones, como Slack ofrece integraciones de terceros con una serie de herramientas de productividad de uso común, lo que significa que puedes hacer más cosas en un solo lugar. Se ofrece compatibilidad con plataformas como Google Drive, Outlook Calendar y ClickUp. También se ofrecen integraciones con otras aplicaciones, como el software de marketing por correo electrónico Mailchimp.

Canales: los canales facilitan la organización de múltiples proyectos, manteniendo a todos al día del progreso y sincronizados, lo que aumenta la productividad.

Reuniones rápidas: los miembros del equipo pueden pasar fácilmente de los mensajes a las llamadas. No hay pérdida de productividad e incluso pueden realizar el uso compartido de pantallas para impulsar aún más la colaboración.

Seguridad: Slack ofrece protección de datos de nivel empresarial para que solo las personas y los dispositivos autorizados puedan acceder a sus comunicaciones. También puede estar tranquilo sabiendo que cumple totalmente con las normativas de protección de datos.

Canvases: mejora la colaboración y proporciona un espacio dedicado para recopilar y compartir información, desde listas de tareas pendientes hasta resúmenes de proyectos.

Limitaciones

Algunos usuarios han señalado que los planes de Slack son bastante caros, especialmente en comparación con otras plataformas con un número similar de funciones.

Precios

Gratis: 0 $

Pro: 7,25 $ por usuario/mes

Business+: 12,50 $ por usuario/mes.

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Opiniones y valoraciones de los clientes

G2: 4,5 sobre 5 (más de 31 000 opiniones)

Capterra: 4,7 sobre 5 (más de 22 000 opiniones)

¡Compare Slack y Asana!

4. Microsoft Teams

Lo mejor para la colaboración en equipo

a través de Microsoft Teams

Microsoft Teams es una aplicación todo en uno diseñada para ayudarte a conectarte con otras personas en línea. Además de la función de mensajería instantánea, también ofrece funciones de videollamadas, la posibilidad de compartir archivos de todo el kit de herramientas de Microsoft Office y un creador de comunidades que reúne a personas con ideas afines para colaborar.

Las mejores funciones

Comuníquese desde cualquier lugar: Microsoft Teams ofrece una gama de aplicaciones móviles que le permiten mantenerse en contacto sin importar dónde se encuentre. Puede recibir notificaciones de mensajes instantáneos en su móvil y responder con notas de voz si no tiene tiempo para escribir.

Programación de envíos: programa mensajes para enviarlos en una fecha futura, de modo que puedas respetar el horario laboral de los empleados remotos, incluso si se encuentran en otra zona horaria. Los mensajes se pueden editar en cualquier momento antes de enviarlos. Estas son funciones que no están disponibles en muchas programa mensajes para enviarlos en una fecha futura, de modo que puedas respetar el horario laboral de los empleados remotos, incluso si se encuentran en otra zona horaria. Los mensajes se pueden editar en cualquier momento antes de enviarlos. Estas son funciones que no están disponibles en muchas alternativas a Microsoft Teams

Integraciones: se sincroniza con una amplia gama de herramientas diferentes. Esto significa que puede optimizar sus flujos de trabajo y transferir datos desde otras aplicaciones.

Traducción instantánea: facilita la comunicación con compañeros de trabajo y clientes internacionales. Con su función de traducción, puede traducir un mensaje a más de 100 idiomas diferentes.

Acceso externo: invite a personas ajenas a su organización de Teams a unirse a un chat. Esto mejora la colaboración y le ayuda a mantener todas sus comunicaciones en un solo lugar.

Limitaciones

Algunos usuarios han señalado que Microsoft Teams puede presentar errores y ser poco fiable, con conexiones irregulares durante las videoconferencias y enlaces que desaparecen dentro de los chats.

Precios

Essentials : 4 $ por usuario/mes

Business Basic : 6 $ por usuario/mes

Business Standard: 12,50 $ por usuario/mes.

Opiniones y valoraciones de los clientes

G2: 4,3 sobre 5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5 sobre 5 (más de 9000 opiniones)

¡Compare Teams con Slack!

5. Chanty

La mejor para mensajes grupales y tecnología de vídeo integrada.

a través de Chanty

Chanty es una opción económica en lo que respecta a aplicaciones de mensajería para equipos, con un plan gratuito que promete mensajería ilimitada y segura para siempre. También es una herramienta de colaboración en equipo que ofrece videollamadas, gestión de tareas, tableros kanban y uso compartido de archivos.

Mejores funciones

Gestión de tareas: cualquier mensaje se puede convertir en una tarea, lo que ayuda a optimizar los flujos de trabajo en lo que respecta a la gestión de tareas, y todos los miembros del equipo pueden mantenerse al día del progreso de los proyectos.

Uso compartido fácil de código: comparta rápidamente bloques de código para que los proyectos sigan funcionando sin problemas. Esta es una función ideal para los desarrolladores de software que desean intercambiar fragmentos de código rápidamente.

Mensajes de voz: mantén la comunicación incluso cuando no estés en tu escritorio enviando mensajes de audio de alta calidad a todo tu equipo.

Vista Tablero Kanban: optimice los flujos de trabajo con la flexibilidad de cambiar a una vista Tablero Kanban para gestionar las tareas desde un único lugar.

Rentable: el plan Free de Chanty ofrece a hasta 10 miembros del equipo conversaciones ilimitadas, mensajes de voz y llamadas de audio individuales. El plan con múltiples funciones, que ofrece llamadas grupales y uso compartido de pantalla, solo cuesta 3 $.

Limitaciones

Algunas reseñas informaron de problemas de conectividad.

Precios

Gratis: 0 $

Empresa: 3 $ por usuario/mes

Opiniones y valoraciones de los clientes

G2: 4,5 sobre 5 (más de 30 reseñas)

Capterra: 4,7 sobre 5 (más de 30 opiniones)

6. Zoho Cliq

Lo mejor para la comunicación y la colaboración organizadas en equipo.

a través de Zoho Cliq

Zoho Cliq es una herramienta de comunicación para equipos que le ayuda a organizar conversaciones, establecer conexiones con herramientas existentes y realizar automatizaciones de tareas rutinarias. Simplifica la colaboración remota entre equipos con funciones como registros de presencia y visibilidad de la disponibilidad, por ejemplo, cuando se está en una reunión. Puede crear atajos y bots personalizados para ahorrar tiempo a su equipo.

Las mejores funciones

Conversaciones con función de búsqueda: busca fácilmente texto o archivos que hayan sido utilizados de forma compartida en tus conversaciones, para que siempre puedas consultar cualquier información importante justo cuando más la necesites.

Agenda de trabajo: las tareas diarias, los calendarios y los horarios se pueden ver fácilmente, por lo que siempre podrás estar al tanto de tus próximos plazos. Se pueden configurar recordatorios para los próximos eventos y proyectos, directamente desde tus chats.

Bots personalizables: puedes crear tus propios bots para automatizar tus flujos de trabajo, establecer conexiones con tus herramientas existentes y actuar como asistente virtual.

Seguridad de primer nivel: con cifrado de datos, privacidad de datos para integraciones y una función de chat secreto, sabrá que los datos de su empresa están seguros.

Pizarra: facilita la colaboración con los miembros del equipo dentro de la ventana de chat. El tablero completado se puede compartir en el chat como una imagen.

Limitaciones

Algunos críticos han señalado la falta de integraciones de terceros en comparación con sus competidores. Por ejemplo, hay integraciones limitadas con soluciones de acceso remoto como VNC Connect (consulte este resumen de Team Viewer frente a VNC para tener una idea más clara de lo que pueden ofrecer las soluciones de acceso remoto).

Precios

Gratis: 0 $

Ilimitado: 1 $ por usuario/mes

Opiniones y valoraciones de los clientes

G2: 4,4 sobre 5 (más de 140 opiniones)

Capterra: 4,6 sobre 5 (más de 70 opiniones)

7. Google Chat

Las mejores para chatear por texto, realizar videoconferencias y realizar el uso compartido de archivos.

a través de Google Chat

Google Chat es una herramienta de comunicación para equipos dentro de Google Workspace. Cuenta con funciones de mensajería directa y grupal, accesibles a través de Gmail o de una aplicación independiente. La búsqueda está integrada para facilitar el acceso a conversaciones anteriores, y la plataforma cuenta con sólidas medidas de seguridad para el cifrado de datos y la privacidad.

Las mejores funciones

Espacios: Espacios proporciona áreas dedicadas para que los equipos participen en debates, compartan conocimientos, colaboren en proyectos y creen comunidades.

Parte del entorno de trabajo de Google: utilice Chat y espacios para utilice Chat y espacios para colaborar a la perfección con los miembros del equipo y los clientes en Documentos de Google, Slides y Hojas de cálculo de Google. También hay disponibles integraciones con otras aplicaciones, como el software CRM Salesforce.

Amplia selección de planes entre los que elegir: Google Chat ofrece varios niveles diferentes con un amplio intervalo de funciones para que puedas elegir el más adecuado para tu empresa. Además, se adapta fácilmente a medida que tu empresa crece.

Acceso para invitados: le permite proporcionar acceso temporal a invitados para que pueda colaborar fácilmente con personas ajenas a su organización.

Integraciones: integra Google Chat con aplicaciones de terceros y utiliza bots para optimizar tus flujos de trabajo con la automatización.

Limitaciones

Algunos críticos han señalado que Google Chat carece de algunas funciones en comparación con productos similares, como la posibilidad de compartir pantallas o grabar reuniones.

Precios

Business Starter: 6 $ por usuario/mes

Business Standard: 12 $ por usuario/mes

Business Plus: 18 $ por usuario/mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Opiniones y valoraciones de los clientes

Capterra: 4,5 sobre 5 (más de 2100 opiniones)

8. Twist

La mejor aplicación de mensajería asíncrona

a través de Twist

Twist es una aplicación de mensajería centrada en la comunicación asíncrona para equipos distribuidos. Combina el correo electrónico, el chat y los foros, sin ninguno de sus inconvenientes, para crear canales estructurados que organizan la información por temas. También cuenta con mensajería individual para fomentar el espíritu de equipo y el intercambio de opiniones.

Las mejores funciones

Hilos: Twist facilita evitar las conversaciones triviales y centrarse directamente en lo importante con hilos específicos, lo que garantiza que la información importante no quede oculta. Es fácil poner al día a los nuevos empleados durante la incorporación y se pueden priorizar individualmente las bandejas de entrada.

Integraciones: Se ofrece soporte para plataformas como Asana, Google Drive y Trello. Incluso puede crear sus propias automatizaciones personalizadas para optimizar aún más sus flujos de trabajo.

Canales fácilmente organizados: puede estructurar los canales por tema, proyecto o cliente para garantizar que todas las comunicaciones sean claras y accesibles.

Fácil incorporación: Twist ofrece hilos de conversación de fácil acceso para que los nuevos empleados puedan ponerse al día rápidamente con las conversaciones y decisiones anteriores.

Notificaciones inteligentes: todas las notificaciones se recopilan en un solo lugar, lo que facilita a los miembros del equipo priorizar tareas y mensajes.

Limitaciones

A diferencia de algunos de sus competidores y alternativas a Trello , la función de búsqueda de Twist es algo limitada, lo que significa que si pierdes el rastro de un hilo importante, puede resultar difícil volver a encontrarlo.

Precios

Prueba gratuita: gratis durante un mes.

Ilimitado: 6 $ por usuario/mes

Opiniones y valoraciones de los clientes

G2: 3,9 sobre 5 (19 opiniones)

Capterra: 4,3 sobre 5 (más de 30 opiniones)

9. Workplace by Facebook

Las mejores para mensajería instantánea individual y grupal

a través de Workplace by Facebook

Workplace by Meta (antes Facebook) es una solución de comunicación interna todo en uno que ofrece funciones como eventos, grupos, encuestas, sondeos y perfiles para mejorar el compromiso de los empleados y fortalecer la cultura de la empresa. Es una versión empresarial de Facebook que proporciona una intranet corporativa con capacidades de comunicación entre equipos.

Las mejores funciones

Biblioteca de conocimientos: descubre y accede a información clave desde cualquier dispositivo con la función Biblioteca de conocimientos de Workplace. Los permisos flexibles te permiten decidir quién tiene acceso a qué contenido, y una función de búsqueda intuitiva te ayuda a localizar rápidamente lo que estás buscando.

Establezca conexiones: diseñadas pensando en los dispositivos móviles, lo que significa que se puede acceder a ellas fácilmente desde prácticamente cualquier dispositivo móvil. Las conexiones con una amplia gama de aplicaciones facilitan mantenerse conectado sin tener que cambiar entre varias ventanas diferentes.

Información sobre el lugar de trabajo: analice cómo utilizan los entornos de trabajo sus empleados para descubrir mejores formas de conectar su organización.

Grupos de trabajo: comuníquese fácilmente con las personas adecuadas y haga anuncios a equipos o regiones específicos. Incluso puede utilizarlo para reconocer un trabajo bien hecho enviando una publicación sobre los logros.

Centro de seguridad en el lugar de trabajo: comparta información importante sobre seguridad y manténgase al tanto de la seguridad durante un evento de crisis.

Limitaciones

Con tantas funciones en Workplace, a algunos usuarios les resulta difícil encontrar exactamente lo que buscan cuando lo necesitan. Esto puede resultar especialmente confuso para los nuevos usuarios, por lo que algunos solicitan un tutorial más completo sobre cómo sacar el máximo partido a la plataforma.

Precios

Plan básico: 4 $ por usuario/mes

Complementos: Administración y soporte mejorados por 2 $ al mes por usuario, y Enterprise Live por 2 $ al mes por usuario.

Opiniones y valoraciones de los clientes

G2: 4,0 sobre 5 (más de 1600 opiniones)

Capterra: 4,4 sobre 5 (más de 1200 opiniones)

10. Zoom Chat

Las mejores para reuniones de vídeo, chat en equipo, telefonía VoIP y seminarios web.

a través de Zoom Chat

Team Chat es la función de chat de Zoom One. Aunque quizá sea más conocido por su función de videollamadas, Zoom ofrece en realidad una gran variedad de herramientas de colaboración y otras funciones diseñadas para facilitar la vida a las empresas, como Zoom Phone, su oferta de VoIP y una de las muchas alternativas a Vonage disponibles.

Las mejores funciones

Fácil de usar: fácil de adoptar por los equipos y rápida de poner en marcha. Tanto el público interno como el externo tienen acceso a una serie de funciones inteligentes que les ayudarán a colaborar.

Seguridad: funciones como el cifrado avanzado y la autenticación multifactorial facilitan la garantía de que toda su correspondencia se mantenga segura y confidencial.

Funciones de búsqueda: Encuentre fácilmente mensajes, contactos y archivos gracias a su función de búsqueda. Esto le ahorrará tiempo al no tener que desplazarse hacia atrás en los chats, ya que se puede acceder fácilmente a toda la información.

Controles administrativos avanzados: adapta los ajustes de seguridad, los estilos de comunicación y los permisos a las necesidades específicas de tu empresa.

Almacenamiento en la nube: almacena archivos, documentos y contenido de tus canales de chat para no tener que preocuparte nunca más por perder información importante.

Limitaciones

Algunos usuarios han descrito la interfaz de Zoom como poco intuitiva. Otros han señalado que su precio no es tan atractivo como el de algunos de sus competidores y alternativas a Zoom , lo que lo convierte en una opción potencialmente costosa para las pequeñas y medianas empresas.

Precios

Básico: Gratis

Pro: 149 $ por usuario/año

Empresas: 199 $ por usuario/año

Business Plus: 250 $ por usuario/año

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Opiniones y valoraciones de los clientes

G2: 4,5 sobre 5 (más de 50 000 opiniones)

Manténgase conectado con las aplicaciones de mensajería para empresas.

Las aplicaciones de mensajería instantánea empresarial pueden proporcionar una forma rentable para que sus equipos se mantengan en contacto, fomentando una mejor colaboración, productividad y compromiso. Deben formar parte clave de cualquier estrategia de comunicación moderna en el lugar de trabajo.

Hay toda una serie de aplicaciones diferentes disponibles, cada una con sus propios puntos fuertes, desde aplicaciones de mensajería instantánea y uso compartido de pantalla hasta herramientas de videoconferencia, etc. Ten en cuenta tus necesidades y tu presupuesto a la hora de elegir entre la variedad de aplicaciones disponibles, cada una con funciones únicas como uso compartido de pantalla, videoconferencia, canales de chat e integración de aplicaciones de terceros, e investiga cuáles se integran con tus herramientas actuales y son fáciles de adoptar para tus empleados.

Es hora de modernizar sus herramientas de comunicación: ¡consiga una aplicación de mensajería moderna con compatibilidad para el crecimiento de su empresa!

Escritor invitado:

Austin Guanzon es el director de soporte de nivel 1 de Dialpad, la plataforma líder de inteligencia de clientes basada en IA con funciones como el fax empresarial virtual de Dialpad. Es experto en retención de clientes y soporte técnico, con experiencia en algunas de las mayores empresas de servicios tecnológicos de Estados Unidos.

Austin es también cofundador de Infinity Martial Arts, con sede en California, y ha trabajado como instructor de este deporte. También ha escrito para otros ámbitos, como VMblog.