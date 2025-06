las 50 mejores alternativas a Slack para chatear en equipo en 2025 (gratis y de pago)

Como equipo que trabaja principalmente a distancia, la comunicación eficaz es lo que nos mantiene alineados y productivos.

Dependemos de una combinación de comunicación en tiempo real y asíncrona para mantenernos conectados en diferentes zonas horarias y horarios de trabajo.

Slack podría haber sido una gran herramienta para unificar nuestras conversaciones, pero carece del sólido conjunto de funciones de colaboración en equipo que exige nuestro flujo de trabajo. Su abrumador número de canales y sus constantes notificaciones tampoco ayudan.

Teniendo en cuenta estos retos, hemos probado varias alternativas a Slack que podrían mejorar la compatibilidad con la comunicación de nuestro equipo.

Basándonos en la investigación de nuestro equipo y en mi experiencia, hemos recopilado una lista de las 50 mejores herramientas. Tanto si buscas una herramienta que admita videoconferencias, captura de pantalla, chat, uso compartido de archivos multimedia o algo que lo haga todo, tenemos lo que necesitas. ¡Vamos a descubrirlo!

Limitaciones de Slack

Antes de pasar a la lista de herramientas, repasemos algunos de los problemas que hemos experimentado con Slack:

1. La comunicación y la gestión de tareas/gestión de proyectos no están conectadas

Slack está diseñado principalmente para enviar mensajes y no ofrece herramientas integradas para la gestión de tareas y proyectos.

Aunque puedes comunicarte con tu equipo en tiempo real, gestionar tareas o realizar un seguimiento del progreso a menudo requiere integrar apps de terceros como ClickUp, Asana o Monday.com.

2. Los mensajes pueden perderse debido a la sobrecarga de información

La estructura basada en canales de Slack puede resultar abrumadora rápidamente, especialmente para equipos grandes.

Con múltiples canales, mensajes directos y notificaciones incesantes, es fácil que los mensajes importantes se pierdan entre tanto ruido.

3. No es una opción económica

Dado que es una herramienta solo para comunicación, Slack es cara. Necesitarás otras herramientas para gestionar tu trabajo.

Slack viene con un plan gratuito, pero no te permite acceder a mensajes y archivos de más de 90 días. Si tu empresa necesita acceso continuo a conversaciones y documentos anteriores (como es nuestro caso), la versión gratuita es demasiado restrictiva.

A pesar de invertir tiempo en aprender a usar Slack y emplear los mejores trucos de Slack, no encontramos una salida.

Las desventajas nos llevaron a buscar una alternativa a Slack. Las herramientas que hemos incluido en esta lista solucionan estos problemas y promueven una comunicación eficaz y la colaboración en equipo.

Alternativas a Slack de un vistazo

La mejor alternativa general a Slack Función destacada Precios 1. ClickUp Chat de ClickUp, Clips de ClickUp, ClickUp Brain (IA) Free ForeverUnlimited: 7 $/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios ClickUp Brain: Añádela a cualquier plan de pago por 7 $ al mes Lo mejor para chatear en equipo 2. Microsoft Teams Publicaciones para chats de grupos grandes Microsoft Teams Essentials: 4 $ al mes por usuario Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mes por usuario Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mes por usuario 3. Google Chat Espacios descubribles, tareas en grupo Business Starter: 7,20 $/usuario al mes (Google Workspace) Business Standard: 14,40 $/usuario al mes (Google Workspace) Plan Business: 21,60 $/usuario al mes (Google Workspace) Enterprise: precios personalizados (Google Workspace) 4. Mattermost Formato de marcado enriquecido, resaltado de sintaxis de código en varios idiomas Profesional: 10 $ al mes por usuario (facturado anualmente) Enterprise: precios personalizados 5. Rocket. Chatear Plataforma segura para conectarse con partes interesadas externas Starter: Gratis Pro: 4,60 $ al mes por usuario Enterprise: Precio personalizado 6. Flock Todos los canales muestran todos los mensajes nuevos a la vez Pro: 6 $ al mes por usuario Enterprise: 10 $ al mes por usuario 7. Twist Hilos hiperenfocados Plan gratuito: ilimitado: 8 $ al mes por usuario 8. Ryver Foros, grupos y canales de personas Starter: 34,50 $/mes (hasta 12 usuarios) Standard: 64,50 $/mes (hasta 30 usuarios) Enterprise: precios personalizados 9. Zoho Cliq Dominio personalizable, activos de marca y temas Profesional: 2 $ al mes por usuario Enterprise: 4 $ al mes por usuario Estándar: 18 $ al mes para 25 usuarios 10. Chanty Interfaz similar a WhatsApp Free 11. Discord Baja latencia, opción de streaming de alta calidad FreeBasic: 9,99 $ al mes por usuario Lo mejor para videoconferencias 12. Zoom Vídeos de alta calidad, análisis de reuniones Básico: Gratis Pro: 14,99 $ al mes por usuario Business: 21,99 $ al mes por usuario Business Plus: 26,99 $ al mes por usuario Enterprise: Precio personalizado 13. Google Meet Sesión de preguntas y respuestas, lluvia de ideas utilizando una pizarra Gratis Business Starter: 6 $ al mes por usuario Business Standard: 12 $ al mes por usuario Business Plus: 18 $ al mes por usuario 14. Lifesize Videoconferencias con calidad 4K y hasta 500 participantes Precios de Meeting Solutions Plus: Desde 14,95 $ al mes por host (mínimo 10 hosts)Enterprise: Desde 14,95 $ al mes por host (mínimo 50 hosts)Organización: Precios personalizados 15. Cisco Webex Vista en cuadrícula, automatizaciones Webex FreeWebex Meet: 14,50 $ al mes por usuarioWebex Suite: 25 $ al mes por usuario Webex Enterprise: precios personalizados 16. GoToMeeting Reuniones protegidas con contraseña Professional: 12 $ al mes por organizador (facturado anualmente) Business: 16 $ al mes por organizador (facturado anualmente) Enterprise: precios personalizados 17. Vídeo de RingCentral Team Huddle para reuniones continuas Video Pro: Gratis Video Pro+: 10 $ al mes por usuario Seminario web: 40 $ al mes por organizador Salas: 49 $ al mes por sala 18. Jitsi Meet Envía mensajes y emojis sin problemas mientras estás en una videollamada Free 19. Whereby Sala de reuniones personalizada FreePro: 8,99 $ al mes por host. Business: 11,99 $ al mes por host 20. BigBlueButton Panel de análisis de aprendizaje Free 21. Skype Enlaces de invitación que no caducan Skype es gratis para cualquier interacción entre usuarios de Skype. Para llamadas internacionales a móviles y fijos, necesitas una suscripción o créditos de Skype Lo mejor para llamadas 22. RingCentral Análisis de opiniones integrado Básico: 30 $ al mes por usuario Avanzado: 35 $ al mes por usuario Ultra: 45 $ al mes por usuario 23. Fuze Operador telefónico automatizado Fuze Meetings: 15 $ al mes por usuario Fuze Calling: 25 $ al mes por usuario Fuze Pro: 35 $ al mes por usuario Fuze International: 45 $ al mes por usuario Fuze Unlimited Global: 65 $ al mes por usuario 24. 8×8 Modo DND para enviar automáticamente las llamadas entrantes al buzón de voz Precios personalizados 25. Aircall Transferencia cordial de llamadas de clientes Essentials: 40 $/licencia al mes Professional: 70 $/licencia al mes 26. Dialpad Reglas de enrutamiento personalizadas Business Communication Standard: 27 $ al mes por usuario Pro: 35 $ al mes por usuario Enterprise: precios personalizados Ai MeetingsFreeBusiness: 20 $ al mes por usuario 27. Grasshopper Análisis y elaboración de informes de llamadas empresariales True Solo: 14 $/mes Solo Plus: 25 $/mes Pequeñas empresas: 55 $/mes 28. Vonage Grabación de llamadas de conversaciones entrantes y salientes Móvil: 19,99 $ al mes por extensión Premium: 29,99 $ al mes por extensión Avanzado: 39,99 $ al mes por extensión 29. Nextiva Gestión remota sin problemas Pequeñas empresas Digital: 25 $ al mes por usuario Core: 35 $ al mes por usuario Engage: 50 $ al mes por usuario Power Suite: 75 $ al mes por usuario Enterprise Essential: 129 $ al mes por agente Professional: 159 $ al mes por agente Premium: 199 $ al mes por agente 30. Zoom Phone Resumen de la llamada generado por IA EE. UU. y Canadá con tarifa por uso: precios personalizados EE. UU. y Canadá Unlimited: precios personalizados Global Select: precios personalizados 31. Ooma Office Grupos de llamada Ooma Office Essentials: 19,95 $ al mes por usuario. Ooma Office Pro: 24,95 $ al mes por usuario. Ooma Office Pro Plus: 29,95 $ al mes por usuario Lo mejor para grabar la pantalla 32. Loom Rebobinado en directo, captura de reacciones de las vistas Starter: Gratis Business: 15 $ al mes por usuario Enterprise: Precio personalizado 33. Camtasia Graba el audio del sistema, los datos del ratón y el audio del micrófono Camtasia Essentials: 179 $ al año. Camtasia Create: 249 $ al año. Camtasia Pro: 499 $ al año. Licencia perpetua: 299,99 $ al año 34. ScreenPal Dibuja, resalta, añade texto enriquecido y figuras, o garabatea sobre la pantalla ScreenPal ofrece un grabador de pantalla gratuito con funciones limitadas. Para funciones adicionales, los precios son los siguientes: Solo Deluxe: 3 $ al mes por usuario (facturado anualmente) Solo Premier: 6 $ al mes por usuario (facturado anualmente) Solo Max: 10 $ al mes por usuario (facturado anualmente) Team Business: 8 $ al mes por usuario para 3 o más usuarios (facturado anualmente) 35. Snagit Captura de desplazamiento Suscripción individual: 39 $/año. Licencia perpetua: 62,99 $/año 36. OBS Studio Graba transmisiones en directo de seminarios web y conferencias Precios personalizados 37. ScreenFlow Funciones avanzadas de edición ScreenFlow 7: 129 $ 38. Bandicam Interfaz de usuario minimalista, exportación en 4K Licencia Business Anual: 49,46 $ (1 PC) Anual: 95,92 $ (2 PC) Bandicam+Bandicut: 79,74 $ (1 PC) 39. Zight (antes CloudApp) Captura de pantalla programada Pro: 7,95 $ al mes por usuario (facturado anualmente) Team: 8 $ al mes por usuario (facturado anualmente) Enterprise: precios personalizados 40. Vimeo Record Guionista de IA y teleprompter Starter: 20 $ al mes. Estándar: 33 $ al mes. Avanzado: 108 $ al mes 41. Movavi Screen Recorder Graba toda la pantalla o un área personalizada Licencia personal: 39,95 $ (de por vida, 1 PC) Licencia Business: 49,95 $ (suscripción anual) Lo mejor para la comunicación unificada 42. Zoho Connect Intranet interna Starter: 0,40 $ al mes por usuario Enterprise: 1 $ al mes por usuario Ultimate: 3 $ al mes por usuario 43. Bitrix 24 Grupos de trabajo para gestionar varios proyectos simultáneamente Básico: 61 $ al mes por organización. Estándar: 124 $ al mes por organización. Profesional: 249 $ al mes por organización. Enterprise: 499 $ al mes por organización 44. Troop Messenger Notificar mensajes (enviar mensajes a un grupo específico de personas sin crear un grupo/canal separado) Premium: 1 $ (usuarios ilimitados) Enterprise: 5 $ (usuarios ilimitados) Autoalojado: precios personalizados 45. Front Establece flujos de trabajo automatizados para asignar y etiquetar mensajes a gran escala Starter: 29 $/mes por usuario Growth: 79 $/mes por usuario Scale: solo disponible en plan anual Premier: solo disponible en plan anual 46. Basecamp Conversaciones sobre temas específicos Basecamp: 15 $ al mes por usuario Basecamp Pro Unlimited: 299 $ al mes (tarifa plana) 47. Missive Chat para equipos, automatizaciones Starter: 18 $/usuario al mes Productive: 30 $/usuario al mes Business: 45 $/usuario al mes 48. Wire Mensajes y chats de vídeo con cifrado de extremo a extremo, sistema seguro de gestión de archivos Wire Cloud: Precio personalizado Wire On-Premises: Precio personalizado 49. Spike Correo electrónico conversacional Spike TeamspaceStarter: GratisTeam: 5 $ al mes por usuario Business: 10 $ al mes por usuario 50. Workplace de Meta Software de colaboración similar a Facebook para equipos Workplace Core: 4 $ al mes por usuario Enterprise Live: 2 $ al mes por usuario Administración y soporte mejorados: 2 $ al mes por usuario

Las 50 mejores alternativas a Slack

Hemos dividido nuestra lista de competidores de Slack en seis categorías: mejor alternativa global a Slack, mejor para chatear en equipo, mejor para videoconferencias, mejor para llamadas, mejor para grabar la pantalla y mejor para la comunicación unificada.

La mejor alternativa global a Slack

En nuestra búsqueda del mejor competidor de Slack, nuestro objetivo principal era encontrar una herramienta que, a diferencia de Slack, mantuviera nuestras conversaciones y nuestro trabajo en la misma plataforma.

Después de probar cientos de herramientas de colaboración en equipo, llegamos a la conclusión de que solo hay una que cumple todos los requisitos y va más allá: ClickUp.

Desde gestionar la comunicación sincrónica y asincrónica, convertir ideas y conversaciones en tareas, hasta reducir las molestias de un kit de herramientas desordenado, ClickUp realmente ha cambiado la forma en que trabajan nuestros equipos remotos e híbridos, especialmente después del lanzamiento de ClickUp Chat.

1. ClickUp

Cuando utilizas ClickUp, las ideas y la acción van de la mano. Gracias al chat de ClickUp, nuestros proyectos y conversaciones no solo están conectados, sino que ahora han convergido en una única plataforma.

Con esta app de mensajería todo en uno, ya no tendrás que cambiar entre una herramienta de mensajería y una herramienta de gestión de tareas.

Empieza a chatear con ClickUp Usa ClickUp Chat para participar en conversaciones con tus compañeros sin cambiar de contexto

La integración de ClickUp Chat en nuestro entorno de trabajo nos ha ayudado a:

1. Optimiza la comunicación de tu equipo

El nuevo ClickUp Chat ofrece todas las funciones que una app de chat pone a tu disposición y mucho más. Nos permite:

Participa en videollamadas o conversaciones en grupo con personas específicas con canales de chat en tiempo real

Crea un espacio para conversar en cualquier espacio, carpeta o lista directamente en ClickUp, o crea un nuevo espacio para chatear que no esté adjunto a nada más

Añade a cualquier persona a las conversaciones de trabajo con @menciones y comentarios asignados

Mantén tus chats organizados con hilos (conversaciones anidadas) y localiza la información rápidamente

Obtén una panorámica de todos los mensajes asignados actualmente a cada uno de nosotros en la página FollowUps

Comprueba los mensajes que te han asignado y los que ya se han resuelto con FollowUps en ClickUp Chat

2. Mantente al tanto de todo con la comunicación asíncrona

En equipos grandes como el nuestro, las conversaciones se desarrollan en paralelo a través de los canales. Con tanto ajetreo, es difícil recordar el contexto de los mensajes y las tareas. Así es como ClickUp Chat soluciona este problema:

Enlaza mensajes con tareas y mantén el contexto unido

Ver las tareas conectadas a un mensaje en ClickUp Chat

Incrusta páginas web, hojas de cálculo, vídeos y otros recursos en los chats para acceder fácilmente a ellos. Ve todos los enlaces y adjuntos convenientemente agrupados para consultarlos rápidamente

Comparte las novedades y los anuncios de la empresa creando contenido extenso y asíncrono con Posts (como parte de los hilos de chat)

Comparte actualizaciones de toda la empresa con las publicaciones en el chat de ClickUp

Los miembros de nuestro equipo saben que pueden acceder a conversaciones importantes desde una ubicación centralizada y también pueden comprender el contexto de una conversación o tarea, incluso si no participan en la discusión en tiempo real.

Un sistema de comunicación asíncrono y estable como este nos permite ralentizar el ritmo y centrarnos en la tarea que tenemos entre manos, en lugar de vivir con el miedo de perdernos conversaciones importantes del equipo.

3. Ahorra tiempo con ClickUp Brain

Clasificar los chats y tomar medidas manualmente solía consumir una gran parte de nuestro tiempo. ClickUp Brain, el asistente de IA de ClickUp, ha logrado acelerar un montón de tareas tediosas. Nos ayuda a:

Crea una tarea a partir de un mensaje con un solo clic: escribe el nombre de la tarea, la descripción y el enlace al contexto del chat automáticamente (también es posible crear tareas manualmente, pero la función asistida por IA me parece más cómoda)

Convierte los mensajes en tareas con ClickUp Brain

Obtén respuestas instantáneas a consultas relacionadas con un canal de chat concreto o con todo nuestro entorno de trabajo y las apps conectadas

Ponerme al día con las novedades del trabajo después de volver de un descanso. ClickUp Brain ofrece una panorámica de los temas importantes o los elementos de acción en los que tengo que trabajar (a través de la función IA CatchUp)

Recibe actualizaciones sobre los detalles de tu entorno de trabajo después de un descanso con AI CatchUp en ClickUp

Para las llamadas de vídeo y audio con mi equipo, SyncUps es mi salvación. Me permite realizar llamadas directamente desde mi entorno de trabajo, compartir mi pantalla, enlazar tareas en el chat de SyncUps y asignar comentarios a los miembros del equipo.

ClickUp ha trasladado todas las comunicaciones de diferentes canales, como correos electrónicos, chats y WhatsApp, a un solo lugar. Así, sabrás dónde encontrar la información que necesitas.

ClickUp ha trasladado todas las comunicaciones de diferentes canales, como correos electrónicos, chats y WhatsApp, a un solo lugar. Así, sabrás dónde encontrar la información que necesitas.

También ahorro tiempo tomando notas. ClickUp publica un resumen generado por IA y crea elementos de acción a partir de nuestra discusión.

Crea y únete a reuniones de audio/vídeo con SyncUps en ClickUp Chat y obtén resúmenes automatizados de las reuniones

Además de los chats de ClickUp, los clips de ClickUp son muy útiles para mejorar la colaboración en equipo.

Cuando necesito aclarar algo o dar feedback a un miembro del equipo, en lugar de escribir un texto largo, capturo mi pantalla y grabo el audio cómodamente con Clips. Ya no tengo que recurrir a las «llamadas rápidas» a menos que sea necesario.

Podemos transcribir clips con ClickUp Brain, comentar clips para iniciar una conversación y convertir un clip en una tarea. Cada clip que grabamos en un comentario, tarea de ClickUp o documento de ClickUp se almacena en el hub de clips.

Empezar Comunícate de forma asíncrona a través de grabaciones de pantalla avanzadas con ClickUp Clips

Las mejores funciones de ClickUp

Personaliza los chats que se muestran en tu barra lateral; sigue y deja de seguir chats según sea necesario

Elige entre notificaciones de chat global o notificaciones de chat individuales

Establece estados para indicar tu disponibilidad en el entorno de trabajo y haz saber a tus compañeros si estás fuera de la oficina, en una reunión o disponible para conectarte

Consulta el historial de chat, los archivos subidos anteriormente, el calendario y las tareas asignadas desde los encabezados de los mensajes directos (DM con miembros del equipo)

Guarda los mensajes que creas pero no envías como borradores; accede a ellos desde la pestaña Borradores

Límites de ClickUp

La aplicación móvil aún no ofrece todas las funciones disponibles en la aplicación de escritorio

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Lo mejor para chatear en equipo

2. Microsoft Teams

a través de Microsoft Teams

Todos los canales de Microsoft Teams incluyen una pestaña Publicaciones. Cuando probé la herramienta, creé varios canales para nuestros departamentos, como el equipo de ventas, marketing, contenido, etc. La función Publicaciones funciona como un chat de grupo grande, una forma sencilla de compartir mensajes con todas las personas del canal.

Las respuestas a un mensaje de canal permanecían adjuntas a la publicación original. Esto facilitaba a cualquiera que leyera la conversación seguir todo el hilo.

Las mejores funciones de Microsoft Teams

Resalta mensajes con opciones de formato como negrita, cursiva y subrayado

Filtra las conversaciones según los mensajes no leídos o las @menciones

Ocultar, silenciar o eliminar un chat o hilo de chat

Accede rápidamente a los archivos (compartidos a través de chats) a través de OneDrive

Limitaciones de Microsoft Teams

La interfaz de usuario puede resultar intimidante para los principiantes

Precios de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Basic : 6 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (más de 15 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 9000 opiniones)

3. Google Chat

a través de Google Chat

Para los equipos que utilizan Google Workspace para comunicarse, Google Chat es una buena opción para las conversaciones en grupo y la comunicación individual.

La herramienta me ayudó a intercambiar archivos, compartir enlaces de vídeo, enviar GIF animados y mucho más. Si quería obtener la opinión de alguien nuevo en una conversación o espacio de grupo, podía incluirlo fácilmente añadiéndolo a la lista de miembros.

las mejores funciones de Google Chat

Crea espacios fáciles de encontrar (por ejemplo, máquina de café, equipo deportivo de la empresa, espacio para nuevos empleados, etc.) a los que los miembros del equipo pueden unirse en función de sus intereses

Crea tareas grupales dentro de un espacio y asígnalas a los miembros del espacio

Colabora en Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google a través de chats

Inicia reuniones de vídeo a través de Google Meet directamente desde los chats

Límites de Google Chat

Depende en gran medida del ecosistema de Google

Precios de Google Chat

Business Starter : 7,20 $ al mes por usuario (Google Workspace)

Business Standard : 14,40 $ al mes por usuario (Google Workspace)

Plan Business : 21,60 $ al mes por usuario (Google Workspace)

Enterprise: Precios personalizados (Google Workspace)

Valoraciones y opiniones sobre Google Chat

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

4. Mattermost

vía Mattermost

Además de ofrecer funciones generales como mensajería y llamadas dentro de los canales, Mattermost sirve como hub de colaboración. Ayudó a nuestro equipo de desarrollo a mejorar la comunicación interna.

Desde un formato de marcado enriquecido y resaltado de sintaxis de código en varios idiomas hasta fragmentos de código y uso compartido de archivos sin problemas, nuestros desarrolladores han encontrado esta herramienta muy práctica para utilizarla durante todo el ciclo de vida del desarrollo.

Las mejores funciones de Mattermost

Obtén acceso a un historial de mensajes ilimitado y con función de búsqueda

Disfruta de llamadas de audio nativas y uso compartido de pantalla en canales de chat

Sincroniza entre la web, el escritorio y el móvil

Elige entre opciones de implementación autohospedadas o seguras en la nube

Limitaciones de Mattermost

Las notificaciones en la app móvil deben mejorarse

Precios de Mattermost

Free

Profesional : 10 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mattermost

G2 : 4,3/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

5. Rocket. Chatear

Hay dos cosas de Rocket. Chat que me llamaron la atención.

En primer lugar, es una herramienta de código abierto, por lo que se mejora continuamente. Se añaden nuevos complementos e integraciones constantemente.

En segundo lugar, la herramienta facilitó a mi equipo mantenerse en contacto con contratistas externos y clientes. Tenían acceso limitado a nuestro entorno de trabajo, pero el canal de comunicación era fluido. Una forma estupenda de mantener la privacidad sin afectar a la experiencia del usuario.

Rocket. Las mejores funciones de chatear

Conéctate a través de chats individuales o grupales

Organiza las conversaciones mediante hilos

Reciba confirmaciones de lectura para mensajes urgentes

Rocket. Limitaciones para chatear

La configuración inicial es compleja

Rocket. Precios de Chatear

Starter : Gratis, gratuito/a

Pro : 4,60 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Rocket. Valoraciones y reseñas de chatear

G2 : 4,2/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 100 opiniones)

6. Flock

vía Flock

Cuando tengo varias tareas urgentes en mi agenda, me resulta difícil llevar un control de todas ellas. Mientras probaba Flock, utilicé la herramienta para configurar recordatorios para mí mismo. También me dio la opción de configurar recordatorios para compañeros de equipo o para todo el equipo, una función sencilla pero eficaz para mantener al equipo al día con los próximos plazos.

Otra función que me llamó la atención fue All Channel de Flock, que mostraba todos mis mensajes nuevos a la vez, independientemente del canal al que pertenecieran. Me ayudó a echar un vistazo rápido a todos los mensajes pendientes que había recibido cuando estaba fuera de la oficina.

Las mejores funciones de Flock

Crea canales públicos y privados

Inicia una videollamada directamente desde el chat

Busca en los chats con las funciones de búsqueda avanzada de Flock

Encuentra y accede a archivos y carpetas de Google Drive desde Flock

Limitaciones de Flock

Faltan personalizaciones de notificaciones

Precios de Flock

Pro : 6 $ al mes por usuario

Enterprise: 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Flock

G2 : 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

7. Twist

vía Twist

Los canales de Slack a menudo me distraen y dificultan mis sesiones de trabajo intensivo.

La app de comunicación asíncrona Twist se perfila como una alternativa viable a Slack. Sí, ¡la herramienta no es compatible con la mensajería en tiempo real!

Sus hilos hiperenfocados mantienen las discusiones de nuestro equipo centradas en el tema y perfectamente organizadas. Cuando revisaba mis mensajes, nunca me sentía abrumado. También me encantó la flexibilidad para organizar los canales según mis preferencias: por tema, proyecto o cliente.

Las mejores funciones de Twist

Fija mensajes importantes

Renombra o abandona conversaciones con un solo clic

Comparte fragmentos de código con el formato de la herramienta, ideal para desarrolladores

Limitaciones de Twist

No funciona para equipos que necesitan comunicación en tiempo real

Precios de Twist

Plan Free

Unlimited: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Twist

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

8. Ryver

vía Ryver

En Ryver, pude crear tres tipos de canales: foros para comunicaciones de toda la empresa, grupos para conversaciones privadas con compañeros de equipo y personas para interacciones individuales.

También me gustaron las funciones básicas de gestión de tareas de la herramienta, como convertir las conversaciones en acciones.

Las mejores funciones de Ryver

Disfruta del uso compartido ilimitado de archivos

Crea tantas tareas como quieras

Únete a videollamadas y llamadas de voz y comparte tu pantalla

Comparte archivos directamente desde Google Drive o Dropbox

Limitaciones de Ryver

La interfaz de usuario debe ser más fácil de usar

Precios de Ryver

Starter : 34,50 $ al mes (hasta 12 usuarios)

Estándar : 64,50 $ al mes (hasta 30 usuarios)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Ryver

G2 : 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 40 opiniones)

9. Zoho Cliq

vía Zoho Cliq

Como parte de Zoho Suite, Zoho Cliq nos permitió conectarnos con equipos internos y gestionar la comunicación externa con proveedores y agencias.

Con el panel de administración de Cliq, pude personalizar la experiencia general, como configurar nuestro propio dominio, activos de marca y temas.

Las mejores funciones de Zoho Cliq

Ofrece un repositorio de información para los empleados

Crea canales de mensajería personalizables

Conéctate con personas de diferentes zonas horarias con mensajes de voz y vídeo asíncronos

Limitaciones de Zoho Cliq

Ocasionalmente se ralentiza al manejar archivos grandes

Precios de Zoho Cliq

Profesional : 2 $ al mes por usuario

Enterprise : 4 $ al mes por usuario

Estándar: 18 $ al mes para 25 usuarios

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Cliq

G2 : 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 80 opiniones)

10. Chanty

vía Chanty

Chanty es una herramienta para dispositivos móviles que me ha resultado especialmente útil para las comunicaciones internas. Es similar a WhatsApp, pero también está disponible sin conexión, lo que facilita su uso a los trabajadores de primera línea o a aquellos que operan desde zonas con poca conectividad.

Durante nuestras pruebas, cada vez que tenía una nueva idea que discutir con mi equipo, publicaba una encuesta o sondeo en tiempo real para obtener opiniones. Esta función sería ideal para proyectos urgentes o sectores en los que se necesitan aprobaciones o comentarios rápidos.

Las mejores funciones de Chanty

Comparte actualizaciones instantáneas del trabajo y otra información vital a través de Newsfeed

Sincroniza la app, aplicación, en smartphones, tabletas y quioscos en tiendas

Permite al equipo de campo conectarse directamente con la sede central gracias al directorio de empleados

Realiza un seguimiento de tus tareas con un gestor de tareas al estilo Kanban

Limitaciones de Chanty

Integraciones limitadas

Precios de Chanty

Free

Business: 4 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Chanty

G2 : 4,5/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

11. Discord

vía Discord

Diseñado originalmente para gamers, la interfaz sencilla y la personalización de Discord lo convierten en una buena opción para la comunicación en equipos o comunidades.

La alternativa a Slack combina texto, llamadas, videochat y juegos, todo en un único chat grupal. En lugar de utilizarlo para el trabajo, lo probé como una plataforma en la que los miembros del equipo pueden relajarse después del trabajo, jugar y chatear con sus compañeros, y a todos les encantó la experiencia.

Su baja latencia y su opción de streaming de alta calidad me hicieron sentir como si estuviera en la misma habitación con mis compañeros de equipo. Es una forma estupenda de ver una película juntos, jugar a un juego o intercambiar ideas sobre un evento en tiempo real con miembros del equipo de todo el mundo.

Las mejores funciones de Discord

Usa emojis personalizados, pegatinas y efectos de sonido en los chats

Vea qué miembros del equipo están conectados o jugando

Cambia entre el teléfono, el PC o la consola de videojuegos

Establece un avatar único en los chats

Limitaciones de Discord

Puede que no sea adecuado para

Precios de Discord

Free

Básico: 9,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Discord

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Lo mejor para videoconferencias

12. Zoom

vía Zoom

Zoom ha sido la solución ideal para nuestras necesidades de videoconferencia. Su alta calidad de vídeo y su facilidad de uso me atrajo inicialmente, pero me quedé por la función de análisis de reuniones.

El panel de control de Rooms ha sido una gran incorporación a nuestro flujo de trabajo. Desde el seguimiento del uso de las salas de reuniones por minutos hasta la supervisión de los comentarios de los usuarios de Zoom Rooms, gestiona a la perfección la experiencia de las videoconferencias.

Las mejores funciones de Zoom

Adjunta lecturas previas y agendas a las invitaciones a reuniones en Zoom Workplace

Continúa tus reuniones sobre la marcha con la app móvil Zoom, que es compatible con Apple CarPlay y Android Auto

Colabora con los miembros del equipo antes, durante y después de las reuniones con Zoom Team Chat

Genera subtítulos para reuniones en varios idiomas

Límites de Zoom

Los precios aumentan a medida que se amplía la escala

Precios de Zoom

Básico : Gratis

Pro : 14,99 $ al mes por usuario

Business : 21,99 $ al mes por usuario

Business Plus : 26,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2 : 4,6/5 (más de 55 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 13 000 opiniones)

13. Google Meet

a través de Google Meet

Ideal para los usuarios de Google Workspace, Google Meet me llamó la atención por sus funciones de colaboración durante las llamadas.

Podría iniciar una encuesta o una sesión de preguntas y respuestas, hacer una lluvia de ideas utilizando una pizarra o dividir una reunión en curso en salas separadas.

Las mejores funciones de Google Meet

Crea reuniones directamente desde Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google

Usa «take notes for me» (toma notas por mí) para anotar los detalles de las reuniones con Gemini, el asistente de IA de Google

Añade el evento al calendario de los invitados y permíteles unirse rápidamente a la reunión

Determina cuándo pueden unirse los invitados y especifica quién puede entrar sin esperar

Limitaciones de Google Meet

A veces, la calidad del audio y el vídeo disminuye cuando un gran número de personas se une a la reunión

Precios de Google Meet

Free

Business Starter : 6 $ al mes por usuario

Business Standard : 12 $ al mes por usuario

Business Plus: 18 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Google Meet

G2 : 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 11 000 opiniones)

14. Lifesize

vía Lifesize

Lifesize es una solución de reuniones corporativas basada en la nube. La probé durante una de nuestras reuniones anuales de equipo con unos 200 participantes. La calidad de la llamada fue sin duda excelente a pesar del gran número de personas, pero requería una conexión (a internet) de alta velocidad.

Nuestros compañeros de equipo podían unirse a la conferencia telefónica desde diferentes navegadores (Chrome, Edge y Safari, para ser específicos) sin descargar la app.

Las mejores funciones de Lifesize

Realiza videoconferencias con calidad 4K

Integra la herramienta con Microsoft Teams o Skype for Business

Aloja hasta 500 invitados por llamada

Consigue apps nativas para iOS, Android, Mac y PC

Limitaciones de Lifesize

Fallos ocasionales durante el uso compartido de la pantalla

Precios de Lifesize

Precios de Meeting Solutions

Además: Desde 14,95 $ al mes por host (mínimo 10 hosts)

Enterprise: Desde 14,95 $ al mes por host (mínimo 50 hosts)

Organización: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lifesize

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 50 opiniones)

15. Cisco Webex

vía Cisco Webex

Al probar WebEx, descubrí una gran variedad de vistas de diseño de vídeo. Me ayudaron (y a otros participantes en la reunión) a centrarme en lo importante.

Utilicé principalmente la vista en cuadrícula, que es útil en reuniones grandes en las que tengo que dividir mi atención entre varios interlocutores. También pude personalizar el número de participantes que aparecían en pantalla a la vez, desde uno hasta 25.

Las mejores funciones de Cisco Webex

Cambia del escritorio al teléfono y al coche con la función de código QR «Move to Mobile» y la integración con Apple CarPlay

Automatiza tareas repetitivas (como tomar notas y crear elementos de acción) con Webex Assistant

Empodera a los trabajadores de primera línea conectando Webex a dispositivos portátiles

Envía reacciones durante las reuniones con los dedos o gestos

Limitaciones de Cisco Webex

No funciona bien sin una conexión (a internet) de alta velocidad

Precios de Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet : 14,50 $ al mes por usuario

Webex Suite : 25 $ al mes por usuario

Webex Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Cisco Webex

G2 : 4,3/5 (más de 19 000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 7000 opiniones)

16. GoToMeeting

vía GoToMeeting

Me encantó cómo GoTo Meeting protegía con contraseña nuestras reuniones confidenciales. Utilicé la función Bloqueo de reuniones para colocar a los invitados en una sala de espera virtual hasta que estuviera listo para admitirlos.

Otra cosa que me llamó la atención fue la flexibilidad de la herramienta. La app móvil es totalmente funcional y me ayudó a llevar a cabo reuniones sobre la marcha.

Las mejores funciones de GoToMeeting

Genera transcripciones automatizadas de reuniones

Personaliza las salas de reuniones para añadir un toque personal a las reuniones virtuales

Permite a los invitados unirse a las reuniones sin descargar la app, aplicación

Limitaciones de GoToMeeting

Retrasos ocasionales en el audio y problemas en la calidad del vídeo

Precios de GoToMeeting

Profesional : 12 $ al mes por organizador (facturado anualmente)

Business : 16 $ al mes por organizador (facturado anualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre GoToMeeting

G2 : 4,3/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 11 000 opiniones)

17. Vídeo de RingCentral

a través de RingCentral Vídeo

RingCentral Video es otra herramienta de reuniones por vídeo que no hay que descargar y que he probado, y la experiencia ha sido muy fluida.

Mi función favorita es sin duda la reunión rápida, que me permite organizar reuniones continuas en las que los compañeros pueden entrar y salir cuando quieran, simulando una sala de equipo virtual.

La herramienta también me permitió tomar notas directamente durante la reunión, por lo que no tuve que depender de una app, aplicación, de notas separada.

Las mejores funciones de RingCentral Video

Cambia del escritorio al móvil y viceversa con un solo clic

Genera resúmenes y aspectos destacados tras las reuniones utilizando IA

Colabora en agendas y notas de reuniones

Comparte contenido en directo con la cámara trasera de tu teléfono móvil

Limitaciones de RingCentral Video

La calidad disminuye significativamente en ausencia de una conexión (a internet) de alta velocidad

Precios de RingCentral Video

Video Pro : Gratis, gratuito/a

Video Pro+ : 10 $ al mes por usuario

Seminario web : 40 $ al mes por organizador

Rooms: 49 $ al mes por sala

Valoraciones y reseñas de RingCentral Video

G2 : 4,1/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

18. Jitsi Meet

vía Jitsi Meet

Jitsi Meet es una solución de videoconferencia de código abierto totalmente encriptada. Configurar una reunión fue muy sencillo y me encantó la flexibilidad de poder elegir URL divertidas para las reuniones, lo que añadió un toque personal a nuestras reuniones diarias.

Incluye chat integrado. Los participantes pueden enviar mensajes y emojis sin problemas mientras están en una videollamada, lo que hace que la interacción sea divertida y atractiva.

Las mejores funciones de Jitsi Meet

Colabora en documentos de texto con Etherpad

Invita a otras personas a unirse a reuniones con URL sencillas y personalizadas

Disfruta de audio HD con Opus

Limitaciones de Jitsi Meet

La interfaz de usuario parece anticuada

Precios de Jitsi Meet

Free

Valoraciones y opiniones sobre Jitsi Meet

G2 : 4,3/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 70 opiniones)

19. Whereby

vía Whereby

Whereby es una solución sencilla y sin descargas para reuniones basadas en navegador. Durante mi (versión de) prueba, pude personalizar mi sala de reuniones como quise: añadí un nombre personalizado, una URL única y mi propia marca.

También me gustaron las funciones de seguridad. Las salas estaban bloqueadas de forma predeterminada, por defecto, por lo que tenía control total sobre quién podía entrar y participar en la reunión.

Las mejores funciones de Whereby

Mantén las llamadas y sesiones interesantes con reacciones emoji en directo

Organiza sesiones virtuales de brainstorming integrándolas con Miro

Crea grupos de trabajo y organiza sesiones de formación de forma más eficaz

Utiliza la función de imagen en imagen para mantener a los participantes a la vista mientras miras otras pestañas

Límites de Whereby

Problemas ocasionales de conexión (a internet)

Precios de Whereby

Free

Pro : 8,99 $ al mes por host

Business: 11,99 $ al mes por host

Valoraciones y reseñas de Whereby

G2 : 4,6/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

20. BigBlueButton

vía BigBlueButton

BigBlueButton es un software de aprendizaje virtual para sesiones de formación de empleados. Me encantó cómo fomenta el pensamiento creativo con la función de pizarra multiusuario: el formador y los alumnos pueden colaborar a la perfección.

El panel de análisis del aprendizaje también me resultó útil y me permitió responder rápidamente a tres preguntas clave: quién asistía a mis sesiones, quién participaba activamente y quién estaba aprendiendo (basándome en sus respuestas a las encuestas).

Las mejores funciones de BigBlueButton

Crea diapositivas inteligentes con IA

Comunícate con los alumnos a través de chats públicos y privados

Sube materiales en varios formatos, como PowerPoint, Word, PDF e imágenes

Permite a los participantes dar su opinión durante la formación levantando la mano de forma virtual

Limitaciones de BigBlueButton

Es más una herramienta de aprendizaje que una herramienta de comunicación para equipos

Precios de BigBlueButton

Free

Valoraciones y opiniones sobre BigBlueButton

G2 : 4,1/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 60 opiniones)

21. Skype

vía Skype

Skype me permitió crear rápidamente un enlace para una reunión y compartirlo con mis compañeros de equipo, sin necesidad de registrarse. Incluso si alguien no tenía Skype instalado, podía unirse a través de Google Chrome o Microsoft Edge. Podía invitar hasta 99 personas, además de mí mismo, a videollamadas gratis.

Lo mejor es que mis enlaces de invitación personal nunca caducan, por lo que puedo crearlos con antelación. Funciona muy bien para planificar eventos de trabajo o programar reuniones recurrentes.

Las mejores funciones de Skype

Guarda las grabaciones de las llamadas hasta 30 días

Desenfoca el fondo para minimizar las distracciones durante las reuniones

Comparte presentaciones y materiales de trabajo durante las reuniones y colabora a través del chat

Disfruta de un límite de uso de 24 horas al día

Limitaciones de Skype

Retrasos ocasionales y caídas de llamadas

Precios de Skype

Skype es gratis para cualquier interacción entre usuarios de Skype.

Para llamadas internacionales a móviles y fijos, necesitas una suscripción a Skype o créditos de Skype, que varían según el país o la región a la que llames.

Valoraciones y opiniones sobre Skype

G2 : 4,3/5 (más de 23 000 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 460 opiniones)

Las mejores para llamadas

22. RingCentral

vía RingCentral

RingCentral unifica llamadas, videollamadas, mensajes, SMS e incluso faxes en una sola plataforma (y un solo número de teléfono). Tener todas estas herramientas en un solo lugar facilita enormemente la gestión de la comunicación en todos los ámbitos.

Mientras probaba la herramienta, me impresionó su función integrada de análisis de sentimientos. Me ha ayudado a comprender mejor el tono de mis conversaciones y a ver dónde puedo mejorar. Estar atento a las métricas y adaptarme en consecuencia ha marcado una diferencia notable en mi forma de comunicarme con los clientes y compañeros de trabajo.

Las mejores funciones de RingCentral

Personaliza el horario comercial para las llamadas y mantén el equilibrio entre tu vida laboral y personal

Optimiza la comunicación multicanal con recursos de TI mínimos o nulos

Localiza rápidamente la información en los chats utilizando IA

Integra llamadas integradas en MS Teams

Limitaciones de RingCentral

Hay una curva de aprendizaje pronunciada

Precios de RingCentral

Básico : 30 $ al mes por usuario

Avanzado : 35 $ al mes por usuario

Ultra: 45 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre RingCentral

G2 : 4/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 1100 opiniones)

23. Fuze

vía Fuze

Fuze (ahora parte de 8×8) es una herramienta de comunicación en la nube que permite iniciar llamadas telefónicas desde cualquier lugar y cualquier dispositivo que elijas.

Me gustó la calidad de audio de las llamadas. Las llamadas internacionales se realizaron sin problemas. Pude configurar un asistente automático para responder las llamadas.

Las mejores funciones de Fuze

Realiza llamadas de escritorio a escritorio

Consigue un VoIP al que puedas llamar desde cualquier lugar

Reproduce música para los contactos que están en espera

Limitaciones de Fuze

A veces, las notificaciones se retrasan

Precios de Fuze

Fuze Meetings : 15 $ al mes por usuario

Fuze Calling : 25 $ al mes por usuario

Fuze Pro : 35 $ al mes por usuario

Fuze International : 45 $ al mes por usuario

Fuze Unlimited Global: 65 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fuze

G2 : 3,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 70 opiniones)

24. 8×8

8×8 ofrece llamadas, SMS y fax ilimitados a través de la nube.

Me gustó especialmente la función de buzón de voz visual de esta herramienta. Me permitió acceder a los mensajes de voz desde mi sistema telefónico o a través de un dispositivo móvil o de escritorio mediante 8×8 Work.

Podría usar el modo «No molestar» para enviar automáticamente las llamadas entrantes al buzón de voz.

las 8 mejores funciones de 8×8

Conserva el mismo número cuando cambies de proveedor de servicios telefónicos

Realiza un seguimiento de los esfuerzos de marketing asignando un número de teléfono virtual único a cada campaña

Obtén transcripciones de archivos de audio

limitaciones de 8×8

Hay una gran curva de aprendizaje

precios de 8×8

Precios personalizados

valoraciones y reseñas de 8×8

G2 : 4,1/5 (más de 600 opiniones) (8×8 Work)

Capterra: 4/5 (más de 300 opiniones) (8×8 Work)

25. Aircall

vía Aircall

El sistema VoIP de Aircall nos permitió facilitar la transferencia cálida. Cuando un agente transfiere la llamada de un cliente a otro compañero de equipo, el primero puede informarle sobre la conversación. Esto garantiza que el segundo agente sea plenamente consciente de cómo puede ayudar al cliente potencial o al cliente, lo que da lugar a una transición fluida.

Para utilizar esta función, solo tuve que seleccionar la opción «hablar primero» antes de pulsar «transferir ahora»

Las mejores funciones de Aircall

Obtén visibilidad de las métricas de las llamadas y mejora la experiencia del cliente

Solicita números locales e internacionales para tu empresa en más de 100 países

Configura un IVR inteligente para dirigir a las personas que llaman al equipo adecuado a la primera

Limitaciones de Aircall

Cortes ocasionales en las llamadas

Precios de Aircall

Essentials : 40 $/licencia al mes

Profesional: 70 $/licencia al mes

Valoraciones y opiniones sobre Aircall

G2 : 4,3/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 400 opiniones)

26. Dialpad

vía Dialpad

Probé Dialpad para la comunicación externa (recibir llamadas de clientes potenciales/clientes existentes) y me ha ido bastante bien.

Con la voz IA de Dialpad, pude configurar reglas de enrutamiento personalizadas y reenviar llamadas a mi smartphone o a un equipo específico, lo que garantiza que los clientes se pongan en contacto con la persona adecuada en todo momento.

Las mejores funciones de Dialpad

Genera transcripciones de llamadas en directo con IA

Usa los mensajes de voz para gestionar las llamadas recibidas fuera del horario laboral

Consigue reuniones por vídeo gratis, ilimitadas y en cualquier dispositivo

Limitaciones de Dialpad

El precio es un poco elevado

Precios de Dialpad

Comunicación empresarial

Estándar : 27 $ al mes por usuario

Pro : 35 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Reuniones con IA

Free

Business: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Dialpad

G2 : 4,4/5 (más de 1800 opiniones) (Dialpad Ai Voice)

Capterra: 4,2/5 (más de 500 opiniones)

27. Grasshopper

vía Grasshopper

La función de análisis y elaboración de informes de llamadas empresariales de Grasshopper ayudó a nuestro equipo de ventas a comprender cómo va nuestra empresa, si los equipos de atención al cliente pueden ayudar con las consultas y cuál es la experiencia general de los clientes.

Los informes detallados nos proporcionaban información sobre las llamadas durante un periodo específico, incluyendo los ID de las personas que llamaban, las extensiones y los números de destino, mientras que los informes de actividad ofrecían una panorámica de las llamadas por tipo, como mensajes de voz, llamadas perdidas o faxes.

Las mejores funciones de Grasshopper

Envía y recibe mensajes de texto en tu número de empresa

Gestiona las comunicaciones a través de la aplicación de escritorio o del teléfono

Recibe llamadas de varias personas al mismo tiempo (y asegúrate de que nadie oiga la señal de ocupado)

Limitaciones de Grasshopper

Difícil de configurar

Precios de Grasshopper

True Solo : 14 $ al mes

Solo Plus : 25 $ al mes

Pequeñas empresas: 55 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Grasshopper

G2 : 4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 300 opiniones)

28. Vonage

vía Vonage

Como solución integrada de comunicaciones empresariales, Vonage te ayuda a conectarte a través de una aplicación de escritorio, una aplicación móvil o incluso un teléfono de escritorio.

Mientras probaba la herramienta, pude habilitar la grabación de todas las conversaciones entrantes y salientes para consultarlas más adelante. Estas grabaciones ofrecen información sobre los problemas o solicitudes recurrentes que plantean los clientes, formas de mejorar las llamadas de ventas y cómo mejorar el servicio de atención al cliente.

Las mejores funciones de Vonage

Facilita que los clientes internos te llamen

Obtén una fiabilidad de tiempo de actividad de nivel empresarial

Utiliza SMS, MMS y Facebook Messenger para comunicarte con los clientes a través de sus canales preferidos

Limitaciones de Vonage

Tarifas caras

Precios de Vonage

Móvil : 19,99 $ al mes por extensión

Premium : 29,99 $ al mes por extensión

Avanzado: 39,99 $ al mes por extensión

Valoraciones y opiniones sobre Vonage

G2 : 4,3/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 300 opiniones)

29. Nextiva

vía Nextiva

Las soluciones de comunicación de Nextiva se encargan de las consultas de los clientes y mejoran la productividad y la retención de los equipos que tratan con ellos.

La función de gestión remota sin fisuras de la herramienta me llamó la atención. Pude configurar y editar rápidamente los permisos, los usuarios y los flujos de llamadas, incluso siendo un usuario novato.

Las mejores funciones de Nextiva

Muestra la disponibilidad en todas las ubicaciones con el indicador de presencia del equipo

Configura y cambia las rutas de las llamadas con sistemas sin código

Cambia instantáneamente entre dispositivos sin afectar la calidad de las llamadas

Limitaciones de Nextiva

Largos tiempos de espera para las llamadas de soporte

Precios de Nextiva

Pequeñas empresas

Digital : 25 $ al mes por usuario

Básico : 35 $ al mes por usuario

Engage : 50 $ al mes por usuario

Power Suite: 75 $ al mes por usuario

Enterprise

Imprescindible : 129 $ al mes por agente

Profesional : 159 $ al mes por agente

Premium: 199 $ al mes por agente

Valoraciones y reseñas de Nextiva

G2 : 4,5/5 (más de 3200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 800 opiniones)

30. Zoom Phone

a través de Zoom Phone

Zoom Phone, la solución VoIP de Zoom, es fácil de configurar. Mientras utilizaba la herramienta, solicité un resumen posterior a la llamada al asistente de IA de Zoom, y funcionó muy bien. Gracias a esta función, pude centrarme en la conversación en lugar de tomar notas.

Hay otra función que me ha impresionado. La herramienta me ha permitido extraer tareas de los mensajes de voz sin tener que revisarlos manualmente uno por uno.

Las mejores funciones de Zoom Phone

Gestiona llamadas, chatea y organiza reuniones desde tu escritorio y dispositivos móviles

Obtén una breve panorámica de los hilos de SMS de Teams en PowerPack y ponte al día rápidamente con los mensajes no leídos

Se integra con suites de terceros como Microsoft, Google y Salesforce

Límites de Zoom Phone

Caro, especialmente para organizaciones grandes que necesitan varias líneas

Precios de Zoom Phone

EE. UU. y Canadá con medidor : precios personalizados

EE. UU. y Canadá Unlimited : precios personalizados

Global Select: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zoom Phone

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

31. Ooma Office

vía Ooma Office

Ooma Office, un sistema VoIP para empresas, ofrece llamadas empresariales rentables, tanto nacionales como internacionales.

Mientras probaba la herramienta, me encantó la función Ring Groups. La idea es que, si mi equipo cuenta con miembros dedicados que pueden responder llamadas, estos pueden formar parte del Ring Group. Cuando un cliente llama, todos los miembros del grupo reciben la llamada en sus dispositivos y quien la contesta puede continuar con la conversación.

Nos ayudó a garantizar que ninguna llamada de clientes o clientes potenciales quedara sin respuesta.

Las mejores funciones de Ooma Office

Consigue números locales y números gratuitos gratis, sin compromiso

Llama y envía mensajes de texto con la app móvil

Usa la aplicación de escritorio con softphone para hacer llamadas

Accede a Ooma Meetings para videoconferencias

Limitaciones de Ooma Office

A diferencia de las llamadas telefónicas normales, las llamadas en Ooma Office necesitan Internet para funcionar

Precios de Ooma Office

Ooma Office Essentials : 19,95 $ al mes por usuario

Ooma Office Pro : 24,95 $ al mes por usuario

Ooma Office Pro Plus: 29,95 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Ooma Office

G2 : 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

Lo mejor para grabar la pantalla

32. Loom

vía Loom

Aunque somos fieles a ClickUp Clips para el uso compartido de grabaciones de pantalla, Loom también ha resultado ser ideal para el mismo fin. Gracias a la función de rebobinado en directo, puedo volver fácilmente atrás durante las grabaciones y rehacer partes (en lugar de rehacer toda la grabación) si lo necesito.

La herramienta me permitió capturar las reacciones de los espectadores. Mi equipo podía comentar y reaccionar con emojis mientras veía la grabación, lo que hizo que toda la experiencia fuera interactiva y atractiva.

Las mejores funciones de Loom

Añade todos los vídeos grabados a Loom HQ y accede a ellos en cualquier momento: edítalos, véelos más tarde o cambia los permisos según sea necesario

Elimina las palabras de relleno y las pausas innecesarias para mantener la claridad

Convierte vídeos en documentos escritos con Loom IA

Añade enlaces a recursos dentro del vídeo para que los espectadores puedan consultarlos

Limitaciones de Loom

La interfaz de edición podría haber sido más intuitiva

Precios de Loom

Starter : Gratis, gratuito/a

Business : 15 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Loom

G2 : 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

33. Camtasia

vía Camtasia

Quizás conozcas Camtasia como un software profesional de edición de vídeo, pero también incluye una herramienta de grabación y edición de pantalla.

Me pareció bastante fácil de usar, incluso para un usuario novato. No solo capturó lo que había en mi pantalla, sino que también grabó el audio del sistema, los datos del ratón y el audio del micrófono.

He subido mi vídeo grabado a Screencast para recabar opiniones de mis compañeros y colaborar con ellos.

Las mejores funciones de Camtasia

Crea una lista de reproducción a partir de colecciones de vídeos

Elimina fondos de vídeos con IA

Añade voces en off realistas generadas por IA a tus vídeos

Añade archivos de subtítulos en cualquier idioma

Limitaciones de Camtasia

Puede ralentizar el dispositivo durante ediciones complejas

Precios de Camtasia

Camtasia Essentials : 179 $ al año

Camtasia Create : 249 $ al año

Camtasia Pro : 499 $ al año

Licencia perpetua: 299,99 $ al año

Valoraciones y reseñas de Camtasia

G2 : 4,6/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 400 opiniones)

34. ScreenPal (antes Screencast-O-Matic)

vía ScreenPal

Lo que más me gustó de ScreenPal fue dibujar, resaltar, añadir texto enriquecido y figuras, y garabatear sobre la pantalla para llamar la atención. La herramienta me facilitó la grabación de tutoriales, demostraciones y comentarios personalizados para mi equipo.

Otra cosa que me llamó la atención fue la rapidez con la que pude conectar la grabadora al editor de vídeo integrado. Me permitió ajustar la velocidad de secciones específicas de mi vídeo, que quedó nítido y profesional.

Las mejores funciones de ScreenPal

Almacena todas tus grabaciones de pantalla con la cuenta de alojamiento gratuita de ScreenPal y compártelas con los miembros de tu equipo

Añade música de fondo y efectos de sonido gratis a tus vídeos

Graba tu pantalla y tu cámara web al mismo tiempo

Graba un área concreta de la pantalla, una ventana o toda la pantalla

Limitaciones de ScreenPal

La interfaz de edición resulta poco intuitiva

Precios de ScreenPal

ScreenPal ofrece un grabador de pantalla gratuito con funciones limitadas. Para funciones adicionales, los precios son los siguientes:

Solo Deluxe : 3 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Solo Premier : 6 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Solo Max : 10 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Team Business: 8 $ al mes por usuario para 3 o más usuarios (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de ScreenPal

G2 : 4,4/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

35. Snagit

vía Snagit

Con Snagit, he podido reducir el desorden visual de mis capturas de pantalla y convertirlas en gráficos de interfaz de usuario (SUI).

La función Scrolling Capture también es una adición útil. En lugar de tomar varias capturas de pantalla, la herramienta me permitió capturar sin esfuerzo una página web completa de una sola vez.

Las mejores funciones de Snagit

Edita el texto dentro de una imagen o un documento escaneado

Ajusta la fuente, el tamaño y el color del texto

Mantén tus capturas de pantalla organizadas y sincronizadas en todos tus dispositivos

Limitaciones de Snagit

La herramienta consume muchos recursos y puede ralentizar el rendimiento de la CPU

Precios de Snagit

Suscripción individual : 39 $ al año

Licencia perpetua: 62,99 $ al año

Valoraciones y reseñas de Snagit

G2 : 4,7/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 470 opiniones)

36. OBS Studio

vía OBS Studio

OBS Studio se diseñó originalmente para gamers, pero me parece lo suficientemente versátil como para otros usos. Me ha permitido grabar transmisiones en directo de seminarios web y conferencias. He capturado vídeo y audio de alta calidad y luego he editado esas grabaciones para crear contenido pulido para las redes sociales.

También compartí los vídeos finales con los miembros del equipo que no pudieron asistir a la sesión en directo.

Las mejores funciones de OBS Studio

Previsualiza escenas con el modo Studio antes de publicarlas

Elige entre múltiples transiciones personalizables

Accede a su intuitivo mezclador de audio con filtros por fuente, como puerta de ruido, supresión de ruido y ganancia

Limitaciones de OBS Studio

Difícil de usar para principiantes

Precios de OBS Studio

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de OBS Studio

G2 : 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1000 opiniones)

37. ScreenFlow

vía ScreenFlow

Buscaba algo industrial para nuestras superposiciones pesadas, y ScreenFlow encajaba perfectamente. Capturaba vídeos de alta calidad, el sonido era nítido y la interfaz de usuario no era demasiado compleja. El hecho de que lleve 20 años funcionando con éxito me dio confianza en su capacidad.

Pero lo que más me sorprendió fueron las funciones de edición de vídeo de ScreenFlow. En poco tiempo, ya no solo añadía superposiciones a nuestras grabaciones de pantalla, sino que también corregía bordes, ajustaba el color y añadía animaciones

Las mejores funciones de ScreenFlow

Añade material de archivo a tu contenido utilizando la biblioteca multimedia integrada de ScreenFlow

Aumenta o reduce el volumen del audio de fondo con la función de atenuación de audio

Empieza a capturar y editar pantallas rápidamente con una interfaz de usuario elegante y limpia

Graba la pantalla de tu iPhone y iPad y exporta el contenido con calidad ProRes

Limitaciones de ScreenFlow

Está limitado a macOS, lo que lo hace inutilizable para alguien que no esté en el ecosistema de Apple

El precio de ScreenFlow puede parecer bastante elevado si no tienes flujos de trabajo intensos

Precios de ScreenFlow

ScreenFlow 7: 129 $

Valoraciones y reseñas de ScreenFlow

G2 : 4,5/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 20 opiniones)

38. Bandicam

vía Bandicam

Antes de usar Bandicam, era escéptico porque es una herramienta de grabación de pantalla heredada/a que es bastante popular entre los editores veteranos. Como no entro en esa categoría, no estaba seguro de si podía recomendarla para tareas generales. Y me equivoqué.

Bandicam tiene una interfaz de usuario minimalista y es un programa bastante ligero. Pude grabar en pantalla completa sin capturar el fondo, algo con lo que muchos grabadores de pantalla tienen problemas. Los vídeos salieron muy nítidos y pude exportarlos en 4K sin perder calidad.

Las mejores funciones de Bandicam

Captura varias pantallas a la vez con el ajuste de grabación a pantalla completa de Bandicam

Dibuja en la pantalla mientras se graba para ilustrar tus puntos más rápidamente

Aprovecha la amplia selección de compatibilidad con códecs para exportar y publicar en diferentes plataformas

Limitaciones de Bandicam

No es compatible con la transmisión en directo

Precios de Bandicam

Licencia Business

Anual : 49,46 $ (1 PC)

Anual : 95,92 $ (2 PC)

Bandicam+Bandicut: 79,74 $ (1 PC)

Valoraciones y opiniones sobre Bandicam

G2 : 4,4/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

39. Zight (antes CloudApp)

vía Zight

A diferencia de las dos herramientas anteriores, Zight se parece mucho a Loom, gracias a sus colores modernos y su interfaz de usuario fluida. CloudApp se renombró como Zight, pero conservó todas las funciones básicas que esperas de una app de grabación de pantalla actual.

Es muy fácil capturar pantallas y ediciones en el mismo flujo de trabajo, y se integra con Google Drive, Onedrive y Dropbox. También está disponible en todas las plataformas.

Pero Zight destaca por su función de captura de pantalla programada. Un día, configuré capturas automáticas a intervalos regulares y me puse a trabajar. Al final del día, cuando volví, Zight lo tenía todo organizado.

Las mejores funciones de Zight

Accede fácilmente a capturas de pantalla antiguas con los registros de captura de pantalla y realiza un seguimiento de los cambios

Comparte instantáneamente grabaciones de pantalla con los enlaces de uso compartido personalizados de Zight

Añade fechas de caducidad a los enlaces y protege con contraseña los archivos grabados para proteger la información confidencial

Limitaciones de Zight

El desarrollo es bastante lento y no es raro que se produzcan fallos frecuentes en el sistema

Precios de Zight

Free

Pro : 7,95 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Equipo : 8 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zight

G2 : 4,6/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 180 opiniones)

40. Vimeo Record

vía Vimeo Record

El guionista de IA y el teleprompter integrado de Vimeo Record hicieron que mis vídeos tuvieran un aspecto mucho más pulido y profesional. El teleprompter seguía desplazándose automáticamente mientras yo hablaba, por lo que podía leer el guion de una sola vez, sin cometer ningún error.

Después de grabar, también tuve la opción de omitir frases y pausas no deseadas de la transcripción generada automáticamente, de forma similar a la edición de un documento de texto.

Las mejores funciones de Vimeo Record

Organiza las grabaciones de pantalla en carpetas y establece permisos detallados para compañeros de equipo, clientes o partes interesadas

Etiqueta a los usuarios con @menciones en capítulos específicos de un vídeo

Recibe una notificación cuando alguien vea o deje un comentario en un vídeo

Límites de Vimeo Record

Funciones gratuitas limitadas; los subtítulos traducidos son una función de pago

Precios de Vimeo Record

Free

Starter : 20 $ al mes

Estándar : 33 $ al mes

Avanzado: 108 $ al mes

Vimeo Record valoraciones y reseñas

G2 : 4,3/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1000 opiniones)

41. Movavi Screen Recorder

vía Movavi Screen Recorder

Con Movavi Screen Recorder, pude crear screencasts sin esfuerzo. Me dio la opción de grabar toda mi pantalla o elegir un área personalizada.

Esta función es muy útil porque, mientras grabo mi pantalla, puedo mantener la privacidad y no mostrar todas las pestañas abiertas en mi dispositivo.

Las mejores funciones de Movavi Screen Recorder

Resalta el cursor del ratón y las pulsaciones del teclado

Superpone tu screencast con un vídeo de webcam

Dibuja punteros en vídeos para resaltar elementos importantes

Limitaciones de Movavi Screen Recorder

Caro para equipos pequeños con un presupuesto limitado

Precios de Movavi Screen Recorder

Licencia personal : 39,95 $ (de por vida, 1 PC)

Licencia Business: 49,95 $ (facturados anualmente)

Valoraciones y opiniones sobre Movavi Screen Recorder

G2 : 4,5/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

Lo mejor para la comunicación unificada

42. Zoho Connect

vía Zoho Connect

Me encantó cómo ZohoConnect creó una intranet interna para mi organización. El muro de la empresa consolidó todos los anuncios y logros de toda la empresa, manteniendo a todos al día.

También me gustó la traducción fluida de las publicaciones y los comentarios, lo que facilitó que todos, independientemente de su idioma nativo, pudieran participar y contribuir a las publicaciones.

Las mejores funciones de Zoho Connect

Gamifica las comunicaciones internas para impulsar el compromiso de los empleados

Personaliza el panel con widgets personalizados, como encuestas, cumpleaños, aniversarios laborales y mucho más

Anima a los empleados a compartir ideas y permíteles realizar un seguimiento del estado de dichas ideas

Organiza eventos virtuales o reuniones a gran escala con Live Broadcast

Limitaciones de Zoho Connect

Funciona bien con las herramientas del ecosistema Zoho, pero la integración con otras suites de software es difícil

Precios de Zoho Connect

Starter : 0,40 $ al mes por usuario

Enterprise : 1 $ al mes por usuario

Ultimate: 3 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Connect

G2 : 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 70 opiniones)

43. Bitrix24

vía Bitrix24

Los grupos de trabajo de Bitrix24 están perfectamente diseñados para equipos como el nuestro, que gestionan varios proyectos al mismo tiempo.

Aunque seguimos prefiriendo ClickUp por sus amplias funciones y su personalización, la plataforma también ofrece múltiples herramientas para el entorno de trabajo, ya sea un tablero Kanban, un gráfico de Gantt o una simple lista de tareas. El calendario del grupo de trabajo me permitió estar al tanto de los plazos, mientras que la unidad y la base de conocimientos facilitaron el almacenamiento y el acceso a documentos importantes.

Las mejores funciones de Bitrix24

Crea y edita documentos en línea de forma conjunta

Gestiona y comparte archivos en un almacenamiento en la nube seguro dentro de la plataforma

Crea calendarios compartidos y optimiza tu agenda y la de tu equipo

Accede al entorno de trabajo, incluyendo tareas, chats, reuniones por vídeo y comentarios, desde la app móvil

Limitaciones de Bitrix24

Acceso limitado a las opciones de personalización para los usuarios normales: la mayoría de las funciones de personalización están reservadas para el superadministrador

Precios de Bitrix24

Básico : 61 $ al mes por organización

Estándar : 124 $ al mes por organización

Profesional : 249 $ al mes por organización

Enterprise: 499 $ al mes por organización

Valoraciones y opiniones sobre Bitrix24

G2 : 4,1/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 800 opiniones)

44. Troop Messenger

vía Troop Messenger

Las funciones avanzadas de mensajería de Troop Messenger me han convencido. Con sus mensajes de notificación, puedo enviar mensajes a un grupo específico de personas de mi equipo (en lugar de crear un grupo o canal separado o hacer público el mensaje) y marcarlos como normales, urgentes o con fecha límite.

También te permite editar mensajes en los cinco minutos siguientes a pulsar el botón de enviar. Una forma estupenda de salvar el día de errores tipográficos involuntarios.

Las mejores funciones de Troop Messenger

Graba las conversaciones de trabajo en vídeo y compártelas con tus compañeros de equipo

Comparte y colabora en fragmentos de código en chats individuales o grupales

Utiliza la función de mensajería interna para realizar un seguimiento de las tareas pendientes; no es necesario utilizar una app, aplicación, para tomar notas por separado

Disfruta de una comunicación segura a través de chat, llamadas y conferencias con cifrado de extremo a extremo

Límites de Troop Messenger

Integraciones limitadas

Precios de Troop Messenger

Premium : 1 $ (usuarios ilimitados)

Enterprise : 5 $ (usuarios ilimitados)

Autoalojado: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Troop Messenger

G2 : 4,6/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

45. Front

vía Front

Diseñado para equipos de atención al cliente, Front resulta útil para la colaboración en tiempo real y para acceder a la base de conocimientos de nuestra empresa. Mientras probaba la herramienta, pude agregar todas las conversaciones con los clientes de diferentes canales en una sola plataforma, lo que facilitó la resolución rápida de los problemas.

También pude configurar flujos de trabajo automatizados para asignar y etiquetar mensajes a gran escala, sin tener que cambiar de canal ni ir y venir entre hilos de correo electrónico.

Las mejores funciones de Front

Obtenga datos sobre tiempos de respuesta, niveles de satisfacción de los clientes, horas punta y mucho más

Crea borradores y resúmenes de chats con IA

Consulta el historial y los datos de los clientes junto con los chats y optimiza los traspasos

Establece rutas de escalado claras para alertar automáticamente a los responsables

Limitaciones de Front

Es complicado configurar las reglas

Precios de Front

Starter : 29 $ al mes por usuario

Crecimiento : 79 $ al mes por usuario

Escala : Disponible solo en plan anual

Premier: Disponible solo en el plan anual

Valoraciones y reseñas de Front

G2 : 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

46. Basecamp

vía Basecamp

Me encantó Basecamp por simplificar la comunicación en torno a un tema específico. Por ejemplo, si he hecho un anuncio al equipo sobre un próximo proyecto y un compañero hace una pregunta importante relacionada con él, todos pueden ver cuándo respondo a ese mensaje.

Todos los miembros del equipo tienen acceso a la misma versión de la conversación completa. ¡No hay necesidad de perder tiempo buscando en largos hilos de correo electrónico!

Las mejores funciones de Basecamp

Comunícate en tiempo real con chats grupales

Inicia chats 1:1 ad hoc con Pings

Aplaude los mensajes y comentarios que te gusten

Incrusta archivos e imágenes en los mensajes

Limitaciones de Basecamp

¿Te resulta difícil gestionar proyectos complejos que requieren múltiples recursos?

Precios de Basecamp

Basecamp : 15 $ al mes por usuario

Basecamp Pro Unlimited: 299 $ al mes (tarifa plana)

Valoraciones y reseñas de Basecamp

G2 : 4,1/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 14 000 opiniones)

47. Missive

vía Missive

Missive reúne múltiples canales de comunicación en un solo lugar, desde correos electrónicos, SMS, WhatsApp, Messenger, Instagram y más.

La función de chat interno del equipo me permitió colaborar con mi equipo interno en tiempo real, directamente junto con nuestras comunicaciones externas.

Otra función que me llamó la atención fue la automatización. Podía establecer reglas personalizadas para ejecutar tareas repetitivas de forma automática, como enviar correos electrónicos de seguimiento, reenviar recibos o gestionar respuestas de fuera de la oficina.

Las mejores funciones de Missive

Asigna conversaciones/tareas directamente desde el correo electrónico o chatea

Responde más rápido con respuestas predefinidas (mensajes y plantillas preescritos)

Escribe y revisa correos electrónicos en tiempo real con tus compañeros de equipo

Gestiona eventos y responde a invitaciones desde la app, aplicación

Limitaciones de Missive

La herramienta tiene una curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Missive

Starter : 18 $ al mes por usuario

Productive : 30 $ al mes por usuario

Business: 45 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Missive

G2 : 4,7/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 90 opiniones)

48. Wire

vía Wire

Wire mantiene todas las conversaciones del equipo cifradas de extremo a extremo, tanto para mensajes como para chats de vídeo. Es compatible con conferencias de audio y vídeo con hasta 150 personas a la vez. Aunque la calidad de la llamada era excelente, noté que la app se volvía un poco inestable a medida que se unían más personas.

Me gustó el sistema de gestión de archivos seguro de Wire. Me permitió gestionar fácilmente quién puede ver, usar y compartir información confidencial.

Las mejores funciones de Wire

Verifica automáticamente a las personas y los dispositivos a través de ID Shield

Establece cronómetros para controlar la visibilidad de la información sensible al tiempo (como credenciales de inicio de sesión o contraseñas de un solo uso)

Utiliza hasta tres cuentas diferentes de Wire en un solo dispositivo simultáneamente sin necesidad de iniciar y cerrar sesión

Permite a los invitados conectarse a través del navegador web, incluso sin una cuenta de Wire

Límites de Wire

La interfaz de usuario podría haber sido mejor

Precios de Wire

Wire Cloud : Precios personalizados

Wire On-Premises: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wire

G2 : 4,2/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

49. Spike

vía Spike

La función de correo electrónico conversacional de Spike convirtió mi correo electrónico en una experiencia similar a chatear.

Pude organizar cómodamente todas mis comunicaciones (antiguas y recientes) bajo cada contacto, incluyendo correos electrónicos, hilos, archivos, perfiles sociales y adjuntos.

Los canales me permitieron colaborar con mis compañeros de equipo de forma pública, mientras que los grupos ofrecían una forma cómoda de conectar con círculos pequeños y mantener la confidencialidad.

Las mejores funciones de Spike

Redacta correos electrónicos y resume contenidos con Magic IA

Encuentra rápidamente la información que buscas en tu entorno de trabajo con Super Search (la función de búsqueda global de la herramienta)

Mejora la colaboración con la bandeja de entrada compartida para equipos

Comprueba los archivos adjuntos con la vista previa avanzada, incluso sin descargar los archivos multimedia

Supera las limitaciones

La experiencia de usuario en el escritorio no es tan intuitiva como la aplicación móvil

Precios elevados

Spike Teamspace

Starter : Gratis, gratuito/a

Equipo : 5 $ al mes por usuario

Business: 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Spike

G2 : 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

50. Workplace de Meta

vía Workplace de Meta en G2

Diseñado al estilo de Facebook (ahora Meta), Workplace es un software de colaboración en equipo fácil de usar. Mientras probaba la herramienta, me llamó la atención la función de vídeo en directo y grupos, ya que simplificaba la forma en que compartimos información y mantenemos a los empleados comprometidos.

Sin embargo, la herramienta cerrará en 2026, por lo que te sugerimos que explores otras opciones.

Las mejores funciones de Workplace by Meta

Gestiona chats de grupos grandes sin problemas

Recibe publicaciones y actualizaciones personalizadas

Recibe y muestra tu agradecimiento a tus compañeros de equipo

Conéctate a través de la página web o la app, aplicación móvil

Limitaciones de Workplace by Meta

El excesivo énfasis en los elementos interactivos (me gusta, comentarios, etc.) distrae y reduce la productividad

Precios de Workplace by Meta

Workplace Core : 4 $ al mes por usuario

Enterprise Live : 2 $ al mes por usuario

Administración y soporte mejorados: 2 $ al mes por usuario

Workplace by Meta: valoraciones y opiniones

G2 : 4,5/5 (más de 1700 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 1300 opiniones)

Reduce tu pila tecnológica y mejora la comunicación de tu equipo con ClickUp

Las herramientas que hemos analizado cubren diferentes aspectos de la comunicación en equipo y te ayudan a resolver los problemas que puedas tener con Slack. Algunas ofrecen excelentes funciones de llamadas para empresas, otras son ideales para videollamadas, otras destacan como apps de chat y otras combinan varios canales en uno solo.

Pero para gestionar nuestro gran equipo y nuestros complejos flujos de trabajo, una simple herramienta de comunicación no era suficiente. Necesitábamos una herramienta que también nos impulsara a actuar con rapidez.

Pasar constantemente de una app, aplicación, a otra e importar/exportar datos lleva mucho tiempo, es incómodo y hace que nuestra pila tecnológica se sature. Por lo tanto, utilizar dos programas distintos para la comunicación y la gestión del trabajo no es una solución viable para nosotros.

Con ClickUp, podemos resolver este problema de forma eficaz. Tiene todo lo que necesitamos para trabajar sin problemas, ya sean canales de comunicación sincronizados y asincrónicos, herramientas de gestión de proyectos, herramientas de IA y mucho más. Todas estas partes móviles están interconectadas, lo que hace que el trabajo sea muy fácil

¡Empieza hoy mismo con ClickUp!