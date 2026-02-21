Die 13 besten Softwareprogramme für Projektmanagement mit Client-Portalen 2026

Die Verwaltung von Kundenprojekten zwingt Sie zu ständigem Kontextwechsel.
Ein Tool für die Nachverfolgung der Aufgaben. Ein anderes für die Dateifreigabe. Zeitleisten in einer Tabellenkalkulation. Updates per E-Mail. Jedes Projekt besteht aus vielen Einzelteilen, und die Kommunikation mit dem Client wird zu einer Aufgabe für sich. Sie verwalten gleichzeitig die Arbeit und die Erwartungen, ohne eine zentrale Informationsquelle zu haben.
Die Lösung: Tools für das Projektmanagement mit Client-Portalen.
Das Feedback erfolgt direkt neben der Arbeit. Der Projektfortschritt ist in Echtzeit sichtbar. Ihre internen Teams und externen Stakeholder bleiben auf dem Laufenden, ohne dass manuelle Nachfassaktionen erforderlich sind.
Im Folgenden stellen wir Ihnen die besten Tools für Projektmanagement mit Kundenportalen vor, einschließlich der wichtigsten Features, Limite und Preise, und helfen Ihnen dabei, eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Worauf sollten Sie bei einer Software für Projektmanagement mit Client-Portal achten?
Die richtige Wahl des Kundenportals hängt davon ab, inwieweit andere an Ihren Projekten beteiligt sind, wie viel Einblick Sie ihnen während des Prozesses gewähren möchten und welche Kundenmanagementstrategien zu Ihrem Liefermodell passen.
Zu den wichtigsten Faktoren, die Sie bei der Suche nach einer Kundenportal-Software mit Projektmanagement berücksichtigen sollten, gehören:
- Detaillierte Zugriffskontrollen: Achten Sie auf rollenbasierte Berechtigungen innerhalb eines sicheren Kundenportals, die sensible Daten schützen und den Clients dennoch Zugriff auf Aufgaben, Projektzeitleisten, Dateien und Projektaktualisierungen gewähren
- Klare Sichtbarkeit des Projekts für Kunden: Personen außerhalb Ihrer internen Teams sollten den Projektfortschritt auf einen Blick nachvollziehen können – dank gemeinsamer Ansichten, die die Nachverfolgung von Aufgaben, das Verfolgen von Meilensteinen und das Managen von Kundenerwartungen vereinfachen
- Kundenzusammenarbeit in Echtzeit: Clients sollten in der Lage sein, direkt innerhalb der Client-Projekte Kommentare abzugeben, Dateien zu prüfen und auf Fragen zu antworten, um eine echte Zusammenarbeit mit den Clients zu schaffen und alle auf dem gleichen Stand zu halten
- Kontextbezogene KI: KI-Features sollten in Ihre bestehenden Workflows integriert sein und dabei helfen, Aktualisierungen zusammenzufassen, Risiken aufzudecken und kundenfertige Berichte auf der Grundlage realer Projektdaten aus mehreren Projekten zu erstellen
- Automatisierte Workflows: Das Tool sollte wiederholende Schritte wie Aktualisierungen des Status, die Zuweisung von Aufgaben, Erinnerungen und Genehmigungen für das Kundenmanagement automatisieren.
- KI-gestützte Dashboards: Dashboards sollten Live-Daten aus der Nachverfolgung von Aufgaben, den Projekt-Zeitleisten und den Workloads abrufen, um sowohl internen Teams als auch Clients eine abgestimmte Echtzeit-Sichtbarkeit auf den Projektstatus zu bieten
- Zentralisierte gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Feedback: Nahtloser Dateiaustausch, Kommentare und Genehmigungen sollten Hand in Hand mit Aufgaben gehen, um festzulegen, wie Client-Informationen gespeichert werden, Feedback zu organisieren und Versionskonflikte zwischen anderen Tools für Projektmanagement zu vermeiden
- Zuverlässige Nachverfolgung von Zeitaufwand und Leistungen: Wenn Sie nach Zeitaufwand oder Meilensteinen abrechnen, sollte die Berichterstellung direkt mit den Aufgaben und verschiedenen Kundenprojekten verknüpft sein, um die transparente Rechnungsstellung, präzise Projektmanagement-Features und bessere Kundenbeziehungen zu unterstützen
Projektmanagement-Software mit Client-Portalen im Überblick
Sie haben wenig Zeit? Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die beste Software für Projektmanagement mit sicheren Kundenportal-Features:
|Tool
|Wichtigste Features
|Am besten geeignet für
|Preise*
|ClickUp
|KI-gestützte Aufgaben, kontextbezogene KI, Chat, Dashboards, Super-Agenten, Automatisierungen
|All-in-One-Teammanagement auf KI-Basis mit anpassbaren Workflows
|Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar
|monday.com
|Benutzerdefinierte Boards, Automatisierungen ohne Programmieraufwand, Dashboards, verschiedene Ansichten, Formulare
|Erstellen Sie benutzerdefinierte Team-Workflows mit berechtigungsbasiertem Client-Zugriff
|Kostenlos (2 Plätze); kostenpflichtige Pläne ab 14 $/Monat pro Benutzer
|Asana
|Mehrere Projektansichten, Aufgabenverantwortung, Multi-Homing, Work Graph, über 200 Integrationen
|Koordination mehrerer Teams mit parallelen internen und Client-Workflows
|Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10,99 $/Monat pro Benutzer
|Teamwork.com
|Tagging auf Kundenebene, Aktivitätsströme auf Dateiebene, Formulare mit Ihrem Branding, Automatisierungen
|Agenturen, die zahlreiche Projekte für Clients auf Honorarbasis verwalten
|Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 13,99 $/Monat pro Benutzer
|Wrike
|Integrierte Client-Portale, Live-Gantt-Diagramme und Dashboards, detaillierte Rollen, KI-Agenten
|Enterprise-Client-Betreuung in großem Maßstab
|Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer
|OneDesk
|Kontinuität von Ticket zu Aufgabe, für Clients sichtbare Phasen, integrierte Nachrichtenfunktion, Portale mit Ihrem Branding
|Supportintensive oder ticketbasierte Kundenarbeit
|Bezahlte Pläne ab 26,99 $/Monat pro Benutzer
|Celoxis
|Dashboards für Soll-Ist-Vergleiche, Nachverfolgung der Rentabilität, KPI-basierte Auftragsannahme, Kapazitätsdiagramme
|Budgetkritische Client-Projekte mit hohem Einsatz
|Bezahlte Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer
|Notion
|Verknüpfte Aufgaben und Projekte, Client-Hubs, einfache Automatisierungen, KI-Suche
|Aufbau eines zentralen Command-Centers für Kunden
|Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer
|Trello
|Visuelle Kanban-Boards, Power-Ups, Freigabe auf Board-Ebene, Einbettungen
|Einfache, reibungslose Sichtbarkeit für Clients
|Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer
|Bonsai
|Kundenportale, Listen mit Aufgaben, Verträge, Rechnungen, Branding
|Freiberufler und kleine Teams
|Bezahlte Pläne ab 15 $/Monat pro Benutzer
|Dock
|White-Label-Portale, Einbettungen, Interaktionsanalysen, geführte Aufgaben
|Branded Onboarding und Client-Portale
|Free; kostenpflichtige Pläne ab 350 $/Monat pro Benutzer
|FuseBase
|Deal Rooms, Dokumentenveröffentlichung, KI-Agenten, Nachverfolgung der Aktivitäten
|Dokumentenintensive Projekte im Stil eines Deal Rooms
|Bezahlte Pläne ab 39 $/Monat pro Benutzer
|Smartsheet
|Tabellen im Tabellenkalkulationsstil, Client-Dashboards, kontrollierte Berechtigungen, KI-Zusammenfassungen
|Berichterstellung direkt in der Tabellenkalkulation
|Bezahlte Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer
So bewerten wir Software bei ClickUp
Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen.
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.
Die beste Software für Projektmanagement mit Client-Portalen
Und nun wollen wir uns die Tools ansehen, die das kundenorientierte Projektmanagement vereinfachen, insbesondere wenn Sie mehrere Projekte und Clients gleichzeitig verwalten.
1. ClickUp (Bester anpassbarer Workspace für die Zusammenarbeit mit Clients und das Projektmanagement)
Die meisten Kundenportale zeigen den Fortschritt an, sind aber nicht an der eigentlichen Arbeit beteiligt.
ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, behandelt den Client-Zugang als integrierte Erweiterung Ihres Liefersystems und nicht als separaten Bildschirm.
Anstatt Dashboards zu exportieren oder Aktualisierungen per Kopieren und Einfügen zu übermitteln, ermöglicht ClickUp Clients, direkt dort mit der Arbeit zu interagieren, wo sie tatsächlich stattfindet – mit Berechtigungen, die steuern, was sie sehen und tun können, ohne interne Abläufe offenzulegen.
So unterstützt ClickUp Kunden-Workflows auf eine Weise, die sich sowohl für interne Teams als auch für externe Stakeholder natürlich anfühlt.
Erstellen Sie strukturierte, berechtigungsgesteuerte Client-Portale, ohne die interne Komplexität offenzulegen
Mit ClickUp können Sie Clients als Gäste mit detaillierten, rollenbasierten Berechtigungen einladen. Sie können die Sichtbarkeit bis auf die Ebene von Space, Ordner, Liste oder sogar einzelner Aufgaben steuern. Interne Notizen, Finanzdaten und parallele Planungen bleiben privat, während Ergebnisse, Meilensteine und Genehmigungen sichtbar bleiben.
Teams erstellen häufig spezielle, kundenorientierte Spaces oder Ordner, die Folgendes enthalten:
- Live-Ansichten für Aufgaben, gefiltert nach Sichtbarkeit für Clients
- Zeitleiste- oder Gantt-Ansichten zur Nachverfolgung von Meilensteinen
- Integrierte Dokumente für Briefings, Onboarding oder Statusübersichten
- Genehmigungsfelder und strukturierte Feedback-Workflows
Anstatt Clients auf statische Dashboards oder exportierte PDF-Dateien zu verweisen, gewähren Sie ihnen kontrollierten Zugriff auf die eigentliche Informationsquelle.
Nutzen Sie Echtzeit-Dashboards für Sichtbarkeit gegenüber Clients und den Projektstatus
ClickUp-Dashboards bieten einen visuellen Echtzeit-Überblick über Client-Projekte auf jeder Ebene. Dazu gehören einzelne Leistungen, Portfolios mit mehreren Projekten oder die Leistung auf Konto-Ebene.
Da Dashboards aktuelle Ausführungsdaten widerspiegeln, müssen Statusberichte nicht mehr jede Woche manuell neu erstellt werden. Kunden sehen den Fortschritt in Echtzeit, und interne Teams verbringen weniger Zeit damit, Arbeitsergebnisse in Präsentationen umzusetzen.
Mit in Dashboards integrierten KI-Karten können Sie zudem zusammenfassende Berichte erstellen, die Trends, Risiken und Hindernisse in verständlicher Sprache erläutern und auf echten Projektdaten basieren.
Sorgen Sie mit kontextbezogener KI für reibungslosere Client-Lieferungen
Die in ClickUp integrierte kontextbezogene KI ist darauf ausgelegt, sich nahtlos in Ihre Client-Workflows einzufügen.
ClickUp Brain erfasst die gesamte Struktur Ihres Workspaces, einschließlich Aufgaben, Dokumente, Kommentare, Zeitleisten, Meilensteine, Verantwortliche, Abhängigkeiten usw. Jede Zusammenfassung, jedes Update und jede Empfehlung basiert auf der Arbeit mit dem Kunden.
Anstatt Updates aus Aufgaben, E-Mails und Dashboards manuell zusammenzufügen, stellen Sie der KI praktische, ergebnisorientierte Fragen und erhalten Sie sofort Antworten. Beispiel:
- „Erstellen Sie ein wöchentliches Update für dieses Konto.“
- „Fassen Sie die offenen Risiken für Client A zusammen.“
- „Was verhindert den Meilenstein der Markteinführung im dritten Quartal?“
ClickUp Brain sammelt dann Signale aus dem gesamten ClickUp-Workspace, um kundenfertige Zusammenfassungen zu erstellen, Risiken frühzeitig aufzudecken und Prioritäten hervorzuheben, basierend auf dem tatsächlichen Fortschritt des Projekts.
Darüber hinaus wurde die Enterprise-Suche von ClickUp speziell für Teams entwickelt, die täglich mit vielen verschiedenen Tools arbeiten. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen, um Dateien, Nachrichten oder Updates zu finden. Durchsuchen Sie alles über eine einzige Suchleiste direkt in ClickUp.
Geben Sie ein Stichwort ein, und die ClickUp Enterprise Search liefert Ihnen die relevantesten Ergebnisse aus ClickUp-Aufgaben, Unteraufgaben, Kommentaren, Dokumenten, Anhängen und verbundenen Apps wie Google Drive, GitHub, Jira usw.
Die Suche ist kontextbezogen und zeigt daher die relevantesten Dateien, Tickets oder Links an, je nachdem, woran Sie gerade arbeiten.
Nutzen Sie KI-Agenten, um die Berichterstellung für Clients und wiederkehrende Kommunikation zu automatisieren
Hier unterscheidet sich der Ansatz von ClickUp von anderen Portalen. ClickUp Super Agents lassen sich so konfigurieren, dass sie Client-Workflows unterstützen, ohne dass manuelle Überwachung erforderlich ist.
Ein Client Reporting Agent kann beispielsweise bestimmte Projekte oder Clientspaces überwachen und automatisch Folgendes erstellen:
- Wöchentliche Statusberichte in einem ansprechenden Dokument
- Zusammenfassungen von Änderungen oder überfälligen Elementen
- Achtungen basierend auf Abhängigkeiten oder überfälligen Aufgaben
- Kundenfertige E-Mails oder Chat-Updates
Da die Mitarbeiter in demselben Workspace arbeiten, in dem sich die Aufgaben befinden, verlieren sie nie den Kontext aus den Augen. Sie beachten Berechtigungen, verstehen Ihre Status und können ohne manuelle Integration auf Meilensteine, Benutzerdefinierte Felder und Zeitleisten zurückgreifen. So senden Sie Ihren Clients nicht nur eine statische Ansicht Ihrer Arbeit, das System erstellt und liefert für Sie eine Echtzeit-Aktualisierung.
Um mehr über Super Agents für das Projektmanagement zu erfahren, sehen Sie sich dieses Video an 👇
Reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand durch Automatisierung
ClickUp-Automatisierungen reduzieren den Bedarf, Client-Arbeiten manuell voranzutreiben. Sie müssen keine Aufgaben manuell zuweisen, Status aktualisieren oder Genehmigungen einholen und nachfassen. Sie müssen lediglich einfache Regeln definieren, die den Projektfortschritt automatisch vorantreiben.
Lösen Sie in Ihrem Portal Auslöser für Aktionen aus, die auf Echtzeitänderungen wie Status der Aufgabe, Priorität, Mitarbeiter, Fälligkeitsdatum oder Client-Freigaben basieren.
Halten Sie die Kommunikation des Projekts und der Clients mit ClickUp Chat im Kontext
Mit ClickUp Chat bleiben Unterhaltungen mit Clients und interne Diskussionen genau dort, wo die Arbeit stattfindet.
Sie ist nicht in E-Mail-Threads, Messaging-Apps oder isolierten Tools von Drittanbietern verstreut. Unterhaltungen, Entscheidungen und Wege von der Entscheidung zur Umsetzung bleiben an einem Ort vereint. Das bedeutet:
- Der Kontext bleibt erhalten: Unterhaltungen bleiben als Anhang an die Aufgabe oder das Ergebnis gebunden, auf die bzw. das sie sich beziehen
- Clienten sehen relevante Updates: Bei entsprechender Berechtigung können Clients direkt mitwirken, was den Hin- und Her-Austausch über externe Chat-Apps reduziert
- Nie wieder lange nach alten Nachrichten suchen: Jede Nachricht, jeder Link und jede Klarstellung bleibt im Kontext durchsuchbar und geht nicht in einem separaten Posteingang unter
ClickUp Chat unterstützt zudem Rich Media – GIFs, Datei-Uploads, Einbettungen, Thread-Antworten und Reaktionen –, wodurch die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit oder die Zusammenarbeit zwischen Clients und Anbietern nahtlos verläuft.
Die besten Features von ClickUp
- Erstellen, organisieren und freigeben Sie Kundenbriefings, Onboarding-Dokumente und Berichte direkt in Ihrem Workspace mit ClickUp Docs
- Visualisieren Sie gemeinsam Projektumfang, Zeitleisten und Client-Workflows mit ClickUp Whiteboards
- Erfassen Sie Notizen zu Meetings, Kundenfeedback und Aufgaben-Updates sofort mit Talk to Text
- Strukturieren Sie Arbeitsergebnisse, Genehmigungen, Abhängigkeiten und Meilensteine mit vollständig anpassbaren ClickUp-Aufgaben
- Verbinden Sie Ihre CRM-, Datei-Speicher-, Kommunikations- und Entwicklungstools mithilfe von ClickUp-Integrationen, um Client-Daten zu zentralisieren und alle Projekte synchron zu halten
Einschränkungen von ClickUp
- Der Bereich mit den Features kann für Erstbenutzer überwältigend sein
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 10.850 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über ClickUp?
Ein G2-Benutzer sagt:
ClickUp vereint alle unsere Aufgaben, Dokumente, Ziele und Zeiterfassungen in einem einheitlichen Workspace. Wir nutzen es seit 2018 und es ist unglaublich flexibel für die Verwaltung sowohl interner Workflows als auch von Client-Projekten. Die anpassbaren Ansichten (Liste, Board, Kalender usw.) und detaillierten Optionen für die Automatisierung sparen uns jede Woche viele Stunden Arbeit. Außerdem zeigen die häufigen Feature-Updates, dass sie es mit der Verbesserung der Plattform ernst meinen.
ClickUp vereint alle unsere Aufgaben, Dokumente, Ziele und Zeiterfassungen in einem einheitlichen Workspace. Wir nutzen es seit 2018 und es ist unglaublich flexibel für die Verwaltung sowohl interner Workflows als auch von Client-Projekten. Die anpassbaren Ansichten (Listenansicht, Board, Kalender usw.) und detaillierten Automatisierungsoptionen sparen uns jede Woche viele Stunden Arbeit. Außerdem zeigen die häufigen Feature-Updates, dass sie es mit der Verbesserung der Plattform ernst meinen.
🛠 Erfahren Sie: Wie Sie mit ClickUp Clients-Portale erstellen (+Vorlagen)
2. monday.com (Am besten geeignet für Teams, die eine flexible, mit Berechtigungen arbeitende Zusammenarbeit mit Clients benötigen)
monday.com ist eine anpassbare, cloudbasierte Plattform für Projektmanagement, mit der Sie Workflows entwerfen, Aufgaben verfolgen und einfache Apps ohne Code erstellen können.
Sie können Clients als „Gäste“ zu bestimmten Boards einladen, sodass diese nur das sehen, was für sie relevant ist. Ihre interne Planung, private Notizen und andere Projekte bleiben vollständig verborgen. Dieses Setup dient als Beispiel für ein schlankes Kundenportal, das Clients kontrollierte Sichtbarkeit auf die Arbeitsergebnisse gewährt, während interne Workflows geschützt bleiben.
Im Gegensatz zu schreibgeschützten Ansichten können Gastbenutzer auch die Berechtigung erhalten, Aufgaben zu kommentieren, Dateien hochzuladen und den Status zu ändern (z. B. „Genehmigt“ oder „Feedback erforderlich“).
Darüber hinaus können Sie mit den KI-Blocks von monday.com Kundenfeedback auf Stimmungslagen hin analysieren, um Unzufriedenheit frühzeitig zu erkennen oder Projekte zu identifizieren, die aufgrund der historischen Team-Velocity gefährdet sein könnten. Verwandeln Sie jedes Board in ein integriertes Frühwarnsystem.
Die besten Features von monday.com
- Automatisieren Sie Projekt-Workflows, um Aktualisierungen, Status-Änderungen und Benachrichtigungen mithilfe konfigurierbarer Regeln teamübergreifend weiterzuleiten
- Sehen Sie sich die Teamkapazität in Echtzeit an – mit dem Workload-Widget, das zugewiesene Aufgaben nach Eigentümern und Zeitleiste zusammenfasst
- Erstellen Sie Erfassungsformulare, die eingegebene Felder direkt den Spalten im Board zuordnen und automatisch neue Elemente generieren
Einschränkungen von monday.com
- Automatisierungen im Zusammenhang mit der Zeiterfassung sind relativ begrenzt, was für Teams in den Bereichen Rechnungsstellung, Budgetierung und Finanzberichterstellung einschränkend sein kann
Preise für monday.com
- Privat: Kostenlos
- Standard: 14 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 24 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu monday.com
- G2: 4,7/5 (über 14.760 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 5.600 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über monday.com?
Ein G2-Benutzer sagt:
Als Teilzeit-HR-Managerin und Eigentümerin des Geschäfts nutze ich monday.com seit über 5 Jahren, und es hat die Art und Weise, wie ich mein Geschäft führe und meine Clients unterstütze, grundlegend verändert. Ganz gleich, ob Sie Ihren Rekrutierungsprozess optimieren, Beziehungen verwalten oder Ihr Team auf dem Laufenden halten möchten – monday.com bietet all das und noch viel mehr!
Als Teilzeit-HR-Managerin und Eigentümerin des Geschäfts nutze ich monday.com seit über 5 Jahren, und es hat die Art und Weise, wie ich mein Geschäft führe und meine Clients unterstütze, grundlegend verändert. Ganz gleich, ob Sie Ihren Rekrutierungsprozess optimieren, Beziehungen verwalten oder Ihr Team auf dem Laufenden halten möchten – monday.com bietet all das und noch viel mehr!
📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte unserer Umfrageteilnehmer nutzt täglich drei oder mehr tools und kämpft dabei mit „ App-Wildwuchs “ und verstreuten Workflows.
Auch wenn es sich produktiv und geschäftig anfühlt, geht Ihr Kontext einfach zwischen den Apps verloren, ganz zu schweigen vom Energieverlust durch das Tippen. Brain MAX bringt alles zusammen: Sagen Sie es einmal, und Ihre Updates, Aufgaben und Notizen landen genau dort, wo sie hingehören – in ClickUp.
Kein Umschalten mehr, kein Chaos mehr – nur noch nahtlose, zentralisierte Produktivität. Sehen Sie selbst, wie das geht. 👇🏼
3. Asana (Am besten geeignet für Teams, die interne und Client-Workflows parallel abwickeln)
Wenn Sie ein Tool benötigen, um Aufgaben zu organisieren, Projekte und Portfolios zu verwalten, die Nachverfolgung des Fortschritts durchzuführen und alles auf Ziele und OKRs abzustimmen, während Sie Ihre Clients auf dem Laufenden halten, ist Asana einen Blick wert.
Der größte Vorteil liegt im Multi-Homing, wodurch dieselbe Aufgabe gleichzeitig in mehreren Projekten ausgeführt werden kann. Das bedeutet, dass Sie ein internes Projekt für die Roharbeit Ihres Teams und ein separates, ausgefeiltes Projekt für den Client führen können, wobei nur ausgewählte Ergebnisse in der Client-Ansicht angezeigt werden.
Um Reibungsverluste weiter zu reduzieren, hilft Ihnen das KI-Studio von Asana dabei, eingehende Kundenanfragen zu erfassen, zu sortieren und weiterzuleiten. Es kann Feedback zusammenfassen, Aktionspunkte extrahieren und Arbeit automatisch zuweisen, sodass Kundeninput ohne manuelle Triage in Ihre Lieferpipeline zurückfließt.
Die besten Features von Asana
- Wechseln Sie zwischen Listenansicht, Board-Ansicht, Zeitleiste und Kalender-Ansicht und nutzen Sie benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung von Aufgaben und die Berichterstellung
- Nutzen Sie Projektformulare, um Client-Anfragen zu erfassen und Übermittlungen mithilfe vordefinierter Felder direkt in Aufgaben umzuwandeln
- Überwachen Sie das zugewiesene Volumen der Aufgaben pro Benutzer mit der Workload-Ansicht und verteilen Sie die Aufgaben über die Zeitleisten hinweg neu
Einschränkungen von Asana
- Erweiterte Features für die Berichterstellung und das Kundenmanagement sind nur in den höherwertigen Plänen enthalten, was die Kosten pro Benutzer erheblich erhöhen kann
Preise für Asana
- Privat: Kostenlos
- Starter: 10,99 $/Monat pro Benutzer
- Advanced: 24,99 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Asana
- G2: 4,4/5 (über 12.800 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 13.450 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Asana?
Ein G2-Benutzer sagt:
Ich nutze gerne die digitalen Features und Ressourcen von Asana, da sie es mir ermöglichen, meine Projekte und Workflows effizient und professionell zu verwalten. Sie erleichtern die Zusammenarbeit und den fachlichen Input aller Mitglieder meines Geschäfts, um meine Aufgaben zu organisieren.
Ich nutze gerne die digitalen Features und Ressourcen von Asana, da sie es mir ermöglichen, meine Projekte und Workflows effizient und professionell zu verwalten. Sie erleichtern die Zusammenarbeit und den fachlichen Input aller Mitglieder meines Geschäfts, um meine Aufgaben zu organisieren.
👀 Wussten Sie schon? Im Jahr 2001 wurde das Agile Manifest veröffentlicht, wodurch sich das Projektmanagement von einer starren Wasserfall-Planung hin zu einer adaptiven, iterativen Umsetzung verlagerte. Dies markierte einen kulturellen Wandel von einer eher dokumentationslastigen Bürokratie hin zu mehr Zusammenarbeit, Flexibilität und kontinuierlicher Bereitstellung.
📚 Lesen Sie auch: Die besten Asana-Alternativen und Konkurrenten
4. Teamwork.com (Am besten geeignet für Agenturen, die viele Fest-Clients betreuen)
Teamwork.com ist eine Plattform für Projektmanagement und Ressourcenmanagement. Sie ermöglicht es Ihnen, Spalten benutzerdefiniert anzupassen, um die Informationen hervorzuheben, die für jeden Client am wichtigsten sind, sei es Status, Priorität, Phase der Abrechnung oder Eigentümer.
Halten Sie Ihre Kundenliste übersichtlich und aktuell, indem Sie Datensätze bearbeiten, nach bestimmten Kundengruppen filtern und klare Eigentümer benennen. Tags auf Kundenebene liefern auf einen Blick nützliche Kontextinformationen und erleichtern es Ihrem Team, den Überblick zu behalten, wer wer ist und was gerade in Bearbeitung ist.
Außerdem können Sie mit TeamworkAI historische Daten zu Projekten analysieren, um den künftigen Ressourcenbedarf zu prognostizieren und im Voraus zu erkennen, wann ein Fest-Client die zugewiesenen Stunden voraussichtlich überschreiten wird.
Die besten Features von Teamwork.com
- Protokollieren Sie alle Kommentare auf Dateiebene, Client-Freigaben und Team-Überarbeitungen in einem einzigen Aktivitätsstream, der mit jeder Aufgabe oder jedem Asset verknüpft ist
- Passen Sie Ihre Client-Formulare an die Markenidentität Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos, Farben und Bannern
- Lösen Sie Automatisierungen basierend auf Terminen für Aufgaben aus, um E-Mails zu versenden oder Status für interne Benutzer und Clients zu aktualisieren
Limitierungen von Teamwork.com
- Die Plattform kann sich fragmentiert anfühlen, da es mehrere Spaces für Projekte, Planung und Dokumentation gibt, was den Navigationsaufwand und den Kontextwechsel erhöht
Preise für Teamwork.com
- Free
- Preis: 13,99 $/Monat pro Benutzer
- Grow: 25,99 $/Monat pro Benutzer
- Skalierbarkeit: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Teamwork.com – Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4/5 (über 1.200 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 910 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Teamwork.com?
Ein G2-Benutzer sagt:
Seit wir vor fast zwei Jahren von Asana zu Teamwork gewechselt sind, betreiben wir unsere gesamte Agentur für digitales Marketing (über 25 Teammitglieder) mit Teamwork und haben diesen Schritt nie bereut. Unsere Clients mit monatlichen Retainer-Verträgen werden als Projekte mit monatlichen Budgets erfasst, die direkt mit den geschätzten Zeiten für Aufgaben und den von unserem Team erfassten und abrechnungsfähigen Zeiten verknüpft sind.
Seit wir vor fast zwei Jahren von Asana zu Teamwork gewechselt sind, betreiben wir unsere gesamte Agentur für digitales Marketing (über 25 Teammitglieder) mit Teamwork und haben diesen Schritt nie bereut. Unsere Clients mit monatlichen Retainer-Verträgen werden als Projekte mit monatlichen Budgets erfasst, die direkt mit den geschätzten Aufgabenzeiten und den von unserem Team erfassten und abrechnungsfähigen Zeiten verknüpft sind.
⭐ Bonus: So erstellen Sie eine überzeugende Präsentation für Clients, mit der Sie Ihre Traumkunden gewinnen.
5. Wrike (Am besten geeignet für die Bereitstellung von Lösungen für Unternehmen)
Haben Sie Schwierigkeiten, die Projektabwicklung im Maßstab des Unternehmens mit verstreuten Anfragen, sich ändernden Projektumfängen und langsamen Übergaben zu bewältigen? Wrike, eine KI-gestützte Arbeitsmanagement-Plattform, kann Ihnen dabei helfen.
Sie können die Kundenaufnahme, den Umfang und die Genehmigungen in einem einzigen Workflow standardisieren. Anstatt auf E-Mail-Threads oder Meetings zu warten, können die Beteiligten die Arbeit direkt in Wrike genehmigen. Diese Genehmigung kann automatisch die Projekterstellung, Zeitleisten und die Zuweisung von Aufgaben als Auslöser auslösen.
Und wenn Sie die Bereitstellung auf Basis der prognostizierten Kapazität optimieren möchten, können Sie die prognostizierte Nachfrage über Wrike-CRM-Pipeline-Integrationen abrufen und die Nachfrage anhand von Dashboards und Analysen kontinuierlich mit der verfügbaren Kapazität abgleichen.
Sie können auch einfache, programmierfreie KI-Agenten erstellen, um persönliche Arbeitswarteschlangen anhand von Dringlichkeit und Abhängigkeiten weiter zu priorisieren, Unteraufgaben zu generieren und Manager mit zeitnahen Benachrichtigungen zu informieren.
Die besten Features von Wrike
- Stellen Sie eine vollständig integrierte Kundenportal-Software innerhalb desselben Workspaces bereit, den auch Ihre internen Teams nutzen, damit Ihre Kunden den Projektfortschritt, Zeitleisten und Ergebnisse in Echtzeit einsehen können
- Teilen Sie detaillierte Projektübersichten mithilfe von Live-Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Tabellenansichten und Dashboards, die sich im Laufe der Arbeit automatisch aktualisieren
- Wenden Sie detaillierte Zugriffsrollen an, um genau festzulegen, was Clients anzeigen, bearbeiten, kommentieren oder hochladen dürfen
Limitierungen von Wrike
- Komplexe Automatisierungsketten und Berechtigungsmodelle erfordern oft einen dedizierten Administrator, um eine Flut von Benachrichtigungen und Störungen im Workflow zu verhindern
Preise für Wrike
- Free
- Team: 10 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 25 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
- Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Wrike
- G2: 4,2/5 (über 4.470 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 2.860 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Wrike?
Ein G2-Benutzer sagt:
Wrike zentralisiert Kundenarbeit, Genehmigungen und Aufgabenverantwortlichkeiten, sodass unser 5-köpfiges Team nicht mehr in E-Mails und Chats nach Threads suchen muss. Dashboards und Workload-Ansichten geben mir einen Echtzeit-Überblick über den Projektstatus, und Automatisierungen ersparen uns wiederkehrende Nachfassaktionen, sodass wir schneller vorankommen, ohne Personal aufstocken zu müssen.
Wrike zentralisiert Kundenarbeit, Genehmigungen und Aufgabenverantwortlichkeiten, sodass unser 5-köpfiges Team nicht mehr in E-Mails und Chats nach Threads suchen muss. Dashboards und Workload-Ansichten geben mir einen Echtzeit-Überblick über den Projektstatus, und Automatisierungen ersparen uns wiederkehrende Nachfassaktionen, sodass wir schneller vorankommen, ohne Personal aufstocken zu müssen.
🚀 Der Vorteil von ClickUp: Mit ClickUp Clips können Sie kurze Bildschirm- oder Kamera-Videos aufnehmen, um Ergebnisse zu erklären, Clients durch Änderungen zu führen und sie asynchron auf dem Laufenden zu halten. Clients können die Clips direkt ansehen, kommentieren und darauf reagieren – ganz ohne Meetings, lange Threads oder Missverständnisse.
Dies ist besonders bei großen Projekten nützlich, wo ein schneller visueller Überblick oft mehrere Genehmigungszyklen ersetzt und die Projektabwicklung vorantreibt, ohne die Teams zu verlangsamen.
6. OneDesk (Am besten geeignet für supportintensive oder ticketbasierte Kundenarbeiten)
OneDesk ist eine Software für Helpdesk, Projektmanagement und die Automatisierung professioneller Dienstleistungen.
So können Sie Ihren Clients die genaue Phase des Lebenszyklus ihrer Anfragen anzeigen. Anstelle eines vagen „In Bearbeitung“ sehen sie direkt auf der Plattform genau, wo der Stand der Arbeiten ist – ob in der Warteschlange, in der Entwicklung oder in der Qualitätssicherung.
Der entscheidende Vorteil von OneDesk ist die Kontinuität: Der Kunde sieht es weiterhin als Ticket in seinem Portal, während Ihr Team es als Aufgabe in Gantt-Diagrammen und Projektansichten bearbeitet.
Die besten Features von OneDesk
- Nutzen Sie die integrierten Chat-Threads der Plattform für Echtzeit-Unterhaltungen, die für Clients sichtbar sind und mit Tickets und Aufgaben verknüpft sind
- Bieten Sie anpassbare Ticket- und Anfrageformulare mit Pflichtfeldern und Weiterleitungsregeln an, um Client-Anfragen zu erfassen und weiterzuleiten
- Passen Sie das Erscheinungsbild Ihres Portals mit Ihren Logos und Farben an – ganz ohne Code
Limitierungen von OneDesk
- Rollenbasierte Berechtigungen sind nicht detailliert genug, sodass Teams gezwungen sind, für grundlegende Autonomie volle Rechte eines Administrators zu gewähren
Preise für OneDesk
- Standard: 26,99 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: 31,99 $/Monat pro Benutzer
- HIPAA-konform: 46,99 $/Monat pro Benutzer
OneDesk-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,2/5 (über 30 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über OneDesk?
Ein G2-Benutzer sagt:
Das Beste an OneDesk ist, dass wir zahlreiche Features an einem Ort finden, darunter Tools für das Kundenmanagement, einen Helpdesk, Tools für das Projektmanagement und Workflow-Automatisierung. So können wir eine einzige Software für vielfältige Zwecke nutzen.
Das Beste an OneDesk ist, dass wir zahlreiche Features an einem Ort finden, darunter Tools für das Kundenmanagement, einen Helpdesk, Tools für das Projektmanagement und Workflow-Automatisierung. So können wir eine einzige Software für vielfältige Zwecke nutzen.
7. Celoxis (Am besten geeignet für budgetbewusste Projekte mit hohem Einsatz für Clients)
Wenn Sie an Projekten mit hohem Einsatz arbeiten, bei denen der Client neben der Zeitleiste auch die finanzielle Situation (Budgets, Kosten und Gewinne) im Blick behalten muss, dann probieren Sie Celoxis aus.
Sie können Ihren Clients eine Dashboard-Ansicht der geplanten gegenüber den tatsächlichen Ausgaben bereitstellen. Wenn ein Projekt zu 50 % auf seiner Zeitleiste ist, aber bereits 80 % seines Budgets verbraucht hat, sehen sie dies in Echtzeit, was frühzeitige (und weniger schmerzhafte) Unterhaltungen über den Projektumfang erleichtert.
Für Ihr internes Team fasst Celoxis alle Projektdaten zusammen, um Ihnen zu zeigen, welche Clients profitabel sind. Die meisten Tools erfordern hierfür eine separate Tabelle; in Celoxis ist dies bereits integriert.
Die besten Features von Celoxis
- Sammeln Sie Projektanfragen aus E-Mails, Formularen und manuellen Übermittlungen und sortieren Sie diese anhand Ihrer geschäftlichen KPIs
- Verfolgen Sie die Teamkapazität mithilfe von Echtzeit-Workload-Diagrammen, die Schichten, Feiertage und Verfügbarkeit berücksichtigen, mit Warnmeldungen bei Überlastung
- Richten Sie automatische E-Mail-Benachrichtigungen für Meilensteine, Aufgaben und Projektaktualisierungen ein, wobei die Benachrichtigungen direkt über das Dashboard verwaltet werden
Einschränkungen von Celoxis
- Der Plattform wird eine steile anfängliche Lernkurve nachgesagt, wobei umfangreiche Konfigurationen und Prozessdisziplin erforderlich sind, bevor Teams einen beständigen Wert erkennen können
Preise für Celoxis
- Core: 10 $/Monat pro Benutzer
- Essential: 25 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 35 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 45 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Celoxis
- G2: 4,6/5 (über 430 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 320 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Celoxis?
Ein G2-Benutzer sagt:
Was mir an Celoxis am besten gefällt, ist, wie übersichtlich Projektzeitpläne, Workloads und Abhängigkeiten an einem Ort dargestellt werden. Es bietet einen realistischen Überblick über das Geschehen in jedem Projekt, sodass nichts übersehen wird. Das Dashboard macht es einfach, Risiken frühzeitig zu erkennen, Teams auf dem Laufenden zu halten und bessere Entscheidungen zu treffen, ohne sich durch Tabellenkalkulationen wühlen zu müssen.
Was mir an Celoxis am besten gefällt, ist, wie übersichtlich Projektzeitpläne, Workloads und Abhängigkeiten an einem Ort dargestellt werden. Es bietet eine realistische Ansicht des Geschehens in jedem Projekt, sodass nichts übersehen wird. Das Dashboard macht es einfach, Risiken frühzeitig zu erkennen, Teams auf dem Laufenden zu halten und bessere Entscheidungen zu treffen, ohne sich durch Tabellenkalkulationen wühlen zu müssen.
📚 Lesen Sie auch: Die besten Strategien für das Projektmanagement für Clients
8. Notion (Am besten geeignet für den Aufbau eines zentralen Command-Centers für Kunden)
Notion ist ein digitaler All-in-One-Workspace, den Sie nutzen können, um Ideen zu sammeln, Projektpläne zu erstellen und die Nachverfolgung der Arbeit von Anfang bis Ende durchzuführen.
Im Kern können Sie Aufgaben mit Projekten verknüpfen und auf dem Client-Dashboard einen Live-Fortschrittsbalken anzeigen, der den Fertigstellungsgrad automatisch auf Basis der Unteraufgaben berechnet. So erhalten alle Beteiligten eine klare, stets aktuelle Ansicht des Arbeitsfortschritts.
Notion unterstützt zudem einfache Automatisierungen, um sich wiederholende Verwaltungsaufgaben zu optimieren. Sie können beispielsweise automatisch einen Qualitätsverantwortlichen zuweisen, wenn eine Aufgabe in den Status „In Überprüfung“ wechselt, oder einen bestimmten Slack-Kanal benachrichtigen, sobald ein Projekt als „Blockiert“ markiert wird.
All dies lässt sich mithilfe wiederverwendbarer Vorlagen für Kundenportale als zentraler, kundenorientierter hub präsentieren. Sie können die Zeitleiste zum Projekt, einen Google Drive-Ordner, ein Loom-Begrüßungsvideo und sogar aktuelle Rechnungen auf einer Seite einbinden.
Mit Notion KI können Sie Tausende von Seiten durchsuchen, um die Historie eines bestimmten Clients zusammenzufassen, oder Datenbankfelder automatisch anhand eines Projektbriefings ausfüllen. So bleiben Dokumentation und Lieferung eng aufeinander abgestimmt, ohne dass eine manuelle Zusammenfassung erforderlich ist.
Die besten Features von Notion
- Überwachen Sie Projekte mithilfe flexibler Datenbanken mit benutzerdefinierten Eigenschaften und verschiedenen Ansichten, darunter Tabellensichten, Board-Ansichten und Zeitleisten-Ansichten
- Erstellen Sie gemeinsam Projektdokumentationen, Briefings, PRD und Updates mithilfe von gemeinsamen Dokumenten, die parallel zu den Projektdaten gespeichert sind
- Veröffentlichen Sie kundenorientierte Projektseiten und Workspaces mit Notion Sites, mit konfigurierbaren Freigabe- und Zugriffskontrollen
Limitierungen von Notion
- Bei großen oder komplexen Seiten kann die Leistung beeinträchtigt werden, während ein eingeschränkter Offline-Zugriff Teams beeinträchtigen kann, die ohne stabile Internetverbindung arbeiten
Preise für Notion
- Free
- Plus: 12 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Notion
- G2: 4,6/5 (über 9.100 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 2.650 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Notion?
Ein G2-Benutzer sagt:
Notion ist bei weitem das beste Tool, das ich je genutzt habe, um meine Projekte, Ideen und Aufgaben in einem übersichtlichen Raum zusammenzuführen, ohne dass es überladen oder unübersichtlich wirkt. Die Datenbanken sind unglaublich robust, und die Nutzung der Ansichten, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen oder schnell ein persönliches Dashboard zu erstellen, ist von unschätzbarem Wert. Seit kurzem probiere ich auch die KI-Agenten aus, und bisher waren sie sowohl hilfreich als auch wirklich spannend in der Anwendung.
Notion ist bei weitem das beste Tool, das ich je genutzt habe, um meine Projekte, Ideen und Aufgaben in einem übersichtlichen Raum zusammenzuführen, ohne dass es überladen oder unübersichtlich wirkt. Die Datenbanken sind unglaublich robust, und die Nutzung der Ansichten, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen oder schnell ein persönliches Dashboard zu erstellen, ist von unschätzbarem Wert. Seit kurzem probiere ich auch die KI-Agenten aus, und bisher waren sie sowohl hilfreich als auch wirklich spannend in der Anwendung.
🚀 Der Vorteil von ClickUp: Während Notion Ihnen hilft, ein kundenorientiertes Command-Center aufzubauen, geht ClickUp noch einen Schritt weiter, indem es die Zusammenarbeit live und umsetzbar innerhalb des Workflows selbst hält.
Mit ClickUp SyncUps können Teams und Clients direkt in kontextbezogene Echtzeit-Unterhaltungen einsteigen, die direkt mit Aufgaben, Dokumenten oder Zeitleisten verknüpft sind. Es ist nicht nötig, Clients auf ein statisches Dashboard zu verweisen oder darauf zu warten, dass asynchrone Updates gelesen werden.
Das Ergebnis? Schnellere Entscheidungen, weniger Status-Meetings und weniger manueller Nachverfolgung – denn Diskussionen, Updates und nächste Schritte finden genau dort statt, wo die Arbeit tatsächlich erledigt wird.
9. Trello (Am besten geeignet für einfache, reibungslose Sichtbarkeiten der Clients)
Möchten Sie Ihre To-do-Listen organisieren, Termine im Blick behalten und mit Teams in einfachen Kanban-Boards zusammenarbeiten? Trello, ein visuelles Arbeitsmanagement-Tool, ist hier hilfreich.
Sie können Boards für Projekte, Listen für Phasen (wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“) sowie Karten für einzelne Aufgaben erstellen, die Sie im Laufe des Projekts zwischen den Listen verschieben können. Das gesamte System ist so konzipiert, dass es auch für technisch weniger versierte Benutzer auf den ersten Blick verständlich ist.
Trello bietet standardmäßig kein spezielles Kundenportal an. Sie können jedoch Power-Ups, die Add-Ons und Integrationen von Trello, nutzen, um Automatisierung, Berechtigungen und Kontrollen der Sichtbarkeit einzuführen.
So können Sie Clients innerhalb eines Boards nur ausgewählte Karten oder Spalten anzeigen und eine übersichtliche, benutzerfreundliche Ansicht für Clients erstellen, ohne sie zu überfordern.
Die besten Features von Trello
- Freigeben Sie bestimmte Boards oder Karten an externe Stakeholder mithilfe von Power-Ups von Drittanbietern, die sichere, schreibgeschützte Links generieren, ohne dass ein Trello-Konto erforderlich ist
- Steuern Sie, welche Projekte für Clients sichtbar sind, indem Sie Aufgaben in spezielle Boards auslagern und die externe Sichtbarkeit auf Board-Ebene einschränken
- Binden Sie Trello-Boards oder Kartenansichten in externe Portal-Tools oder Client-Hubs ein, zusammen mit Dokumenten, Links und anderen gemeinsam genutzten Ressourcen
Limitierungen von Trello
- Erweiterte Funktionen für die Berichterstellung und Abhängigkeiten erfordern in der Regel kostenpflichtige Power-Ups oder externe Integrationen
Preise für Trello
- Free
- Standard: 5 $/Monat pro Benutzer
- Premium: 10 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Trello
- G2: 4,4/5 (über 13.880 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 23.425 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Trello?
Ein G2-Benutzer sagt:
Ich nutze Trello gerne für das Projektmanagement und das Aufgabenmanagement, da es mir hilft, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, und die Übersicht erleichtert. Mir gefallen die Workspaces und die Features zur Zeiterfassung. Wir verwalten mehrere Projekte gleichzeitig, indem wir für jeden Client separate Workspaces erstellen. Für verschiedene Aufgaben erstellen wir Boards, um Alles einfach zu verwalten.
Ich nutze Trello gerne für das Projektmanagement und das Aufgabenmanagement, da es mir hilft, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, und die Übersicht erleichtert. Mir gefallen die Workspaces und die Features zur Zeiterfassung. Wir verwalten mehrere Projekte gleichzeitig, indem wir für jeden Client separate Workspaces erstellen. Für verschiedene Aufgaben erstellen wir Boards, um alles einfach zu verwalten.
10. Bonsai (Am besten geeignet für Freiberufler und kleine Teams)
Bonsai ist eine Plattform für das Geschäftsmanagement, die Ihnen einen zentralen hub für die Organisation von Client-Projekten, Dokumenten, Verträgen und Rechnungen bietet.
Sie können Listen mit Aufgaben erstellen, Vorlagen für das Kundenmanagement anwenden, Fälligkeitsdaten festlegen und E-Mail-Erinnerungen erhalten, wodurch die Abwicklung unkompliziert und planbar bleibt.
Auf Client-Seite können Sie das Portal vollständig mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihrer visuellen Identität gestalten, sodass jede Interaktion professionell und einheitlich wirkt. Freigeben Sie sichere Links, über die Clients auf ihr Portal zugreifen können, ohne ein Konto erstellen zu müssen.
Die besten Features von Bonsai
- Sehen Sie, wer an was arbeitet, und nehmen Sie anhand von Echtzeit-Berichten zu Workload, Kapazität und Status der Aufgaben sofort Anpassungen vor
- Teilen Sie Projekte mit konfigurierbaren Kundenberechtigungen und ermöglichen Sie Kommentare, Überprüfungen und Zusammenarbeit direkt in den Arbeitsaufgaben
- Verfolgen Sie Budgets, Zeiterfassungen und die finanzielle Leistung, während Ihre Teams ihre Arbeit und den Fortschritt bei den Aufgaben protokollieren
Einschränkungen von Bonsai
- Die Workflows für die Kunden-Onboarding-Prozesse – von Angeboten über Verträge bis hin zu Rechnungsstellung und Fragebögen – sind nicht vollständig automatisiert und erfordern oft manuelle Genehmigungen
Preise für Bonsai
- Basic: 15 $/Monat pro Benutzer
- Essentials: 25 $/Monat pro Benutzer
- Premium: 39 $/Monat pro Benutzer
- Elite: 59 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Bonsai
- G2: 4,3/5 (über 100 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Bonsai?
Ein G2-Benutzer sagt:
Es ist unglaublich, Verträge, Angebote, Rechnungen und Formulare über dieselbe Plattform an Clients zu senden. Ich finde es toll, dass Bonsai eine zentrale Anlaufstelle für Freiberufler und kleine Unternehmen ist. Ich nutze Bonsai fast täglich für mein Business. Das Support-Team ist sehr hilfsbereit und reagiert schnell auf alle Probleme, die bei mir auftreten.
Es ist unglaublich, Verträge, Angebote, Rechnungen und Formulare über dieselbe Plattform an Clients zu senden. Ich finde es toll, dass Bonsai eine zentrale Anlaufstelle für Freiberufler und kleine Unternehmen ist. Ich nutze Bonsai fast täglich für mein Business. Das Support-Team ist sehr hilfsbereit und reagiert schnell auf alle Probleme, die bei mir auftreten.
📚 Weiterlesen: Der 8-Schritte-Onboarding-Prozess für Clients mit Vorlagen
11. Dock (Am besten geeignet für markenspezifisches Onboarding und Portale)
Finden Ihre Clients den Zugriff auf Ihre Projektpläne langsam mühsam? Dann könnte Dock hilfreich sein. Mit dem Drag-and-Drop-Editor können Sie Portalbereiche, Seiten und Einbettungen benutzerdefiniert anpassen, damit sie genau zu Ihrer tatsächlichen Zusammenarbeit mit Clients passen.
Nutzen Sie die integrierten Formulare oder binden Sie ein beliebiges Umfrage-Tool ein, um Rückmeldungen direkt im Workflow zu sammeln. Mit Dock AI können Sie zudem kontextreiche Aufgaben erstellen, indem Sie Links, Dateien und Videos mit klaren Handlungsaufforderungen versehen und so statische Inhalte in angeleitete nächste Schritte umwandeln.
Loom-Videos, Google Slides, Typeforms und Figma-Dateien können direkt als interaktive Widgets in jeden Abschnitt oder jede Aufgabe des Portals eingefügt werden. Dock lässt sich in beliebte Tools für Projektmanagement für Clients wie Asana, ClickUp und Jira integrieren.
Die besten Features
- Gestalten Sie Ihre Client-Portale im White-Label-Stil mit Ihrem Firmenlogo, Banner, Ihren Markenfarben und Ihrer Website-Domain, um ein einheitliches, markengerechtes Erlebnis zu bieten
- Analysieren Sie die Interaktion des Clients mithilfe von Analysen auf Workspace-Ebene, einschließlich Ansichten, Interaktionen und der für gemeinsam genutzte Assets aufgewendeten Zeit
- Freigeben Sie Ergebnisse, Ressourcen und eingebettete Inhalte (Dateien, Links, Dashboards, Videos) in einem sicheren, kollaborativen Workspace
Einschränkungen des Docks
- Angebotskonfiguratoren und Tools zur Portalgestaltung bieten zu wenig Möglichkeiten für eine benutzerdefinierte Anpassung
Preise anzeigen
- Free
- Standard: 350 $/Monat pro Benutzer
- Premium: 750 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen anzeigen
- G2: 4,7/5 (über 430 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über Dock?
Ein G2-Benutzer sagt:
Dock ist sowohl für unser internes Team als auch für unsere Clients einfach zu bedienen und intuitiv. Der integrierte Chat-Support ist herausragend: Er ist jederzeit erreichbar, reagiert schnell und ist wirklich hilfreich, wenn Fragen aufkommen. Vor allem aber hat Dock Struktur und Klarheit in unseren Onboarding-Prozess gebracht, die uns bei unserem früheren, auf E-Mails basierenden Ansatz fehlten.
Dock ist sowohl für unser internes Team als auch für unsere Clients einfach zu bedienen und intuitiv. Der integrierte Chat-Support ist herausragend: Er ist jederzeit erreichbar, reagiert schnell und ist wirklich hilfreich, wenn Fragen aufkommen. Vor allem aber hat Dock Struktur und Klarheit in unseren Onboarding-Prozess gebracht, die uns bei unserem früheren, auf E-Mails basierenden Ansatz fehlten.
⭐ Bonus: Hier ist ein kurzer Überblick über die beste Kundenportal-Software mit Features für Projektmanagement 👇
👀 Wussten Sie schon? Das moderne Projektmanagement geht auf Frederick Winslow Taylor zurück, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts das wissenschaftliche Management einführte. Seine Arbeit konzentrierte sich auf die Optimierung von Workflows, die Effizienz von Aufgaben und die Produktivität der Arbeit. Diese Prinzipien prägten später die strukturierte Projektplanung.
12. FuseBase (Am besten geeignet für dokumentenintensive Projekte im Stil eines Deal Rooms)
FuseBase ist eine All-in-One-Plattform für die Zusammenarbeit, die als Brücke zwischen Ihrem internen Workspace und der Erfahrung der Clients fungiert.
Einerseits können Sie Dokumente gemeinsam mit Ihrem Team unter Ausschluss der Öffentlichkeit entwerfen und überarbeiten, Kommentare hinzufügen, für die Nachverfolgung von abrechnungsfähigen Zeiten sorgen und ungehindert Ideen austauschen. Andererseits können Sie, sobald alles fertig ist, dieselbe Seite im Kundenportal veröffentlichen, sodass Ihre Kunden nur die professionelle Version sehen.
Jedes Portal kann einen eigenen KI-Agenten enthalten, der ausschließlich auf die freigegebenen Inhalte dieses Clients trainiert wurde. Diese Agenten fungieren als rund um die Uhr verfügbarer Concierge und beantworten Fragen wie „Wann ist der nächste Meilenstein?“ oder „Wie lautete das Feedback zum letzten Entwurf?“ unter Verwendung der portalinternen Daten.
FuseBase löst zudem eine spezifische Herausforderung im Projektmanagement: den Kontextwechsel. Eine einzige Seite auf der Plattform kann eine Zeitleiste (Gantt/Kanban), ein eingebettetes Google Tabellen-Dokument, ein Video-Tutorial und einen Bereich zum Hochladen von Dateien enthalten. Sie fungiert als zentrale Informationsquelle für das Projekt und ersetzt verstreute Links und Status-E-Mails.
Die besten Features von FuseBase
- Richten Sie spezielle Deal Rooms und Projekt-Spaces ein, in denen Diskussionen, Dateien, Verträge und der Aktivitätsverlauf für jeden Client oder jedes Projekt gebündelt werden
- Konfigurieren Sie KI-Agenten, die auf gemeinsame Inhalte trainiert sind, um Fragen zu beantworten, Informationen zu extrahieren und routinemäßige Portalinteraktionen zu automatisieren
- Überwachen Sie die Nutzung des Workspace und die Aktivitäten Ihrer Clients mit integrierten Analysen, Nachverfolgung des Zugriffs und Berechtigungen
Limitierungen von FuseBase
- Es wurden Probleme hinsichtlich Leistung und Zuverlässigkeit gemeldet, wobei die Bereitstellung von Fehlerbehebungen und gewünschten Verbesserungen manchmal länger als erwartet dauert
Preise für FuseBase
- Solo: 39 $/Monat pro Benutzer
- Essentials: 99 $/Monat pro Benutzer
- Advanced: 332 $/Monat pro Benutzer
- Unbegrenzt: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu FuseBase
- G2: 4,7/5 (über 105 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 170 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über FuseBase?
Ein G2-Benutzer sagt:
Was ich am nützlichsten finde, ist das elegante Design und die Nutzung der Client-Portale. Die Lösung ist webbasiert und funktioniert fast wie eine personalisierte Website mit Login. Das ist nur das kundenorientierte Portal. Es verfügt außerdem über ein Portal für Administratoren und Benutzer mit detaillierten Benutzerrechten. Das Backend ist ein Workspace für Administratoren, Benutzer und Teams. Hier speichern Sie hochgeladene Dateien, fügen Aufgaben hinzu und können sogar Inhalte einbetten. Anschließend können Sie diese verknüpfen oder im Kundenportal anzeigen.
Was ich am nützlichsten finde, ist das elegante Design und die Nutzung der Client-Portale. Die Lösung ist webbasiert und funktioniert fast wie eine personalisierte Website mit Login. Das ist nur das kundenorientierte Portal. Es verfügt außerdem über ein Portal für Administratoren und Benutzer mit detaillierten Benutzerrechten. Das Backend ist ein Workspace für Administratoren, Benutzer und Teams. Hier speichern Sie hochgeladene Dateien, fügen Aufgaben hinzu und können sogar Inhalte einbetten. Anschließend können Sie diese verknüpfen oder im Kundenportal anzeigen.
13. Smartsheet (Am besten geeignet für die Berichterstellung direkt im Client für Tabellenkalkulationen)
Smartsheet ist eine Plattform für das Arbeitsmanagement. Sie ist weithin bekannt für ihre tabellenkalkulationsähnliche Benutzeroberfläche und ermöglicht es Ihnen nicht nur, Aufgaben zu organisieren, wichtige Meilensteine zu überwachen und benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, sondern auch Live-Daten mit Clients zu teilen, ohne sensible interne Felder offenzulegen.
Sie können genau festlegen, was Clients bearbeiten dürfen. Beispielsweise können sie den Status einer Kundenfreigabe aktualisieren oder Dateien hochladen, haben jedoch keinerlei Zugriff auf die Spalten „Ausgegebenes Budget“ oder „Fälligkeitsdatum“.
Um den Fortschritt leicht verständlich darzustellen, können Sie kundenorientierte Dashboards mit Echtzeit-Diagrammen und Zusammenfassungen erstellen. Die KI-Tools von Smartsheet helfen dabei, Visualisierungen zu erstellen, den Status der Aufgaben zusammenzufassen und Inhalte zu übersetzen oder umzuschreiben, sodass Kunden Klarheit erhalten, ohne dass es zu manueller Berichterstellung kommt.
Smartsheet passt sich dem Workflow Ihres Teams an, ganz gleich, ob Sie nach Agile, Waterfall oder einer hybriden Methodik arbeiten.
Die besten Features von Smartsheet
- Freigeben Sie Tabellen und Berichte an externe Benutzer über kontrollierte Berechtigungen und formularbasierten Zugriff
- Nutzen Sie das vorgefertigte Formular von Smartsheet, um Daten zu erfassen, zu filtern, Pflichtfelder festzulegen und alle Arbeitsanfragen von Clients einzusehen
- Richten Sie vielseitige Workflows mit mehreren Aktionen und Bedingungen über verschiedene Geräte und Kommunikationsplattformen hinweg ein, oder nutzen Sie Apps wie Teams und Slack
Limitierungen von Smartsheet
- Aufgrund der jüngsten Änderungen bei den Lizenzbedingungen müssen mehr Benutzer kostenpflichtige Plätze besitzen, was die Kosten für Unternehmen erheblich erhöhen kann, in denen viele Mitwirkende nur grundlegende Rechte für die Bearbeitung benötigen
Preise für Smartsheet
- Pro: 12 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
- Fortgeschritten: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet
- G2: 4,4/5 (über 21.370 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3.460 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Smartsheet?
Ein G2-Benutzer sagt:
Smartsheet bietet einen breiten Bereich an Tools für effizientes Arbeiten. Es gibt viele Features, die ich noch nicht vollständig entdeckt habe, aber alles fühlt sich einfach und unkompliziert in der Anwendung an. Am besten lässt es sich als Excel auf Steroiden beschreiben.
Smartsheet bietet einen breiten Bereich an Tools für effizientes Arbeiten. Es gibt viele Features, die ich noch nicht vollständig entdeckt habe, aber alles fühlt sich einfach und unkompliziert in der Anwendung an. Am besten lässt es sich als Excel auf Steroiden beschreiben.
Neugestaltung der Projektabwicklung mit Projektmanagement-Software mit Client-Portalen
Die Arbeit mit Clients entwickelt sich oft zu einem endlosen Kreislauf aus Updates, Erklärungen und der Wiederherstellung des Kontextes.
Die Zeit wird nicht mehr für die Lieferung aufgewendet, sondern für E-Mails zum Status, gemeinsame Laufwerke und Nachfassaktionen. Ein modernes System für Projektmanagement mit einem sicheren Kundenportal integriert diese Interaktionen direkt in den Workflow.
ClickUp vereint Kundenportale mit kontextbezogener KI, Automatisierungen, Dashboards, sicherer Dateifreigabe und strukturierten Workflows in einem einzigen vernetzten Workspace.
Sind Sie bereit loszulegen? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an ✅