Die 13 besten Softwareprogramme für Projektmanagement mit Client-Portalen 2026

Die Verwaltung von Kundenprojekten zwingt Sie zu ständigem Kontextwechsel.

Ein Tool für die Nachverfolgung der Aufgaben. Ein anderes für die Dateifreigabe. Zeitleisten in einer Tabellenkalkulation. Updates per E-Mail. Jedes Projekt besteht aus vielen Einzelteilen, und die Kommunikation mit dem Client wird zu einer Aufgabe für sich. Sie verwalten gleichzeitig die Arbeit und die Erwartungen, ohne eine zentrale Informationsquelle zu haben.

Die Lösung: Tools für das Projektmanagement mit Client-Portalen.

Das Feedback erfolgt direkt neben der Arbeit. Der Projektfortschritt ist in Echtzeit sichtbar. Ihre internen Teams und externen Stakeholder bleiben auf dem Laufenden, ohne dass manuelle Nachfassaktionen erforderlich sind.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die besten Tools für Projektmanagement mit Kundenportalen vor, einschließlich der wichtigsten Features, Limite und Preise, und helfen Ihnen dabei, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Worauf sollten Sie bei einer Software für Projektmanagement mit Client-Portal achten?

Die richtige Wahl des Kundenportals hängt davon ab, inwieweit andere an Ihren Projekten beteiligt sind, wie viel Einblick Sie ihnen während des Prozesses gewähren möchten und welche Kundenmanagementstrategien zu Ihrem Liefermodell passen.

Zu den wichtigsten Faktoren, die Sie bei der Suche nach einer Kundenportal-Software mit Projektmanagement berücksichtigen sollten, gehören:

Detaillierte Zugriffskontrollen: Achten Sie auf rollenbasierte Berechtigungen innerhalb eines sicheren Kundenportals, die sensible Daten schützen und den Clients dennoch Zugriff auf Aufgaben, Projektzeitleisten, Dateien und Projektaktualisierungen gewähren

Klare Sichtbarkeit des Projekts für Kunden: Personen außerhalb Ihrer internen Teams sollten den Projektfortschritt auf einen Blick nachvollziehen können – dank gemeinsamer Ansichten, die die Nachverfolgung von Aufgaben, das Verfolgen von Meilensteinen und Personen außerhalb Ihrer internen Teams sollten den Projektfortschritt auf einen Blick nachvollziehen können – dank gemeinsamer Ansichten, die die Nachverfolgung von Aufgaben, das Verfolgen von Meilensteinen und das Managen von Kundenerwartungen vereinfachen

Kundenzusammenarbeit in Echtzeit: Clients sollten in der Lage sein, direkt innerhalb der Client-Projekte Kommentare abzugeben, Dateien zu prüfen und auf Fragen zu antworten, um eine echte Zusammenarbeit mit den Clients zu schaffen und alle auf dem gleichen Stand zu halten

Kontextbezogene KI: KI-Features sollten in Ihre bestehenden Workflows integriert sein und dabei helfen, Aktualisierungen zusammenzufassen, Risiken aufzudecken und kundenfertige Berichte auf der Grundlage realer Projektdaten aus mehreren Projekten zu erstellen

Automatisierte Workflows: Das Tool sollte wiederholende Schritte wie Aktualisierungen des Status, die Zuweisung von Aufgaben, Erinnerungen und Genehmigungen für Das Tool sollte wiederholende Schritte wie Aktualisierungen des Status, die Zuweisung von Aufgaben, Erinnerungen und Genehmigungen für das Kundenmanagement automatisieren.

KI-gestützte Dashboards: Dashboards sollten Live-Daten aus der Nachverfolgung von Aufgaben, den Projekt-Zeitleisten und den Workloads abrufen, um sowohl internen Teams als auch Clients eine abgestimmte Echtzeit-Sichtbarkeit auf den Projektstatus zu bieten

Zentralisierte gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Feedback: Nahtloser Dateiaustausch, Kommentare und Genehmigungen sollten Hand in Hand mit Aufgaben gehen, Nahtloser Dateiaustausch, Kommentare und Genehmigungen sollten Hand in Hand mit Aufgaben gehen, um festzulegen, wie Client-Informationen gespeichert werden , Feedback zu organisieren und Versionskonflikte zwischen anderen Tools für Projektmanagement zu vermeiden

Zuverlässige Nachverfolgung von Zeitaufwand und Leistungen: Wenn Sie nach Zeitaufwand oder Meilensteinen abrechnen, sollte die Berichterstellung direkt mit den Aufgaben und verschiedenen Kundenprojekten verknüpft sein, um die transparente Rechnungsstellung, präzise Projektmanagement-Features und bessere Kundenbeziehungen zu unterstützen

Projektmanagement-Software mit Client-Portalen im Überblick

Sie haben wenig Zeit? Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die beste Software für Projektmanagement mit sicheren Kundenportal-Features:

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestützte Aufgaben, kontextbezogene KI, Chat, Dashboards, Super-Agenten, Automatisierungen All-in-One-Teammanagement auf KI-Basis mit anpassbaren Workflows Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar monday.com Benutzerdefinierte Boards, Automatisierungen ohne Programmieraufwand, Dashboards, verschiedene Ansichten, Formulare Erstellen Sie benutzerdefinierte Team-Workflows mit berechtigungsbasiertem Client-Zugriff Kostenlos (2 Plätze); kostenpflichtige Pläne ab 14 $/Monat pro Benutzer Asana Mehrere Projektansichten, Aufgabenverantwortung, Multi-Homing, Work Graph, über 200 Integrationen Koordination mehrerer Teams mit parallelen internen und Client-Workflows Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10,99 $/Monat pro Benutzer Teamwork.com Tagging auf Kundenebene, Aktivitätsströme auf Dateiebene, Formulare mit Ihrem Branding, Automatisierungen Agenturen, die zahlreiche Projekte für Clients auf Honorarbasis verwalten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 13,99 $/Monat pro Benutzer Wrike Integrierte Client-Portale, Live-Gantt-Diagramme und Dashboards, detaillierte Rollen, KI-Agenten Enterprise-Client-Betreuung in großem Maßstab Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer OneDesk Kontinuität von Ticket zu Aufgabe, für Clients sichtbare Phasen, integrierte Nachrichtenfunktion, Portale mit Ihrem Branding Supportintensive oder ticketbasierte Kundenarbeit Bezahlte Pläne ab 26,99 $/Monat pro Benutzer Celoxis Dashboards für Soll-Ist-Vergleiche, Nachverfolgung der Rentabilität, KPI-basierte Auftragsannahme, Kapazitätsdiagramme Budgetkritische Client-Projekte mit hohem Einsatz Bezahlte Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer Notion Verknüpfte Aufgaben und Projekte, Client-Hubs, einfache Automatisierungen, KI-Suche Aufbau eines zentralen Command-Centers für Kunden Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Trello Visuelle Kanban-Boards, Power-Ups, Freigabe auf Board-Ebene, Einbettungen Einfache, reibungslose Sichtbarkeit für Clients Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer Bonsai Kundenportale, Listen mit Aufgaben, Verträge, Rechnungen, Branding Freiberufler und kleine Teams Bezahlte Pläne ab 15 $/Monat pro Benutzer Dock White-Label-Portale, Einbettungen, Interaktionsanalysen, geführte Aufgaben Branded Onboarding und Client-Portale Free; kostenpflichtige Pläne ab 350 $/Monat pro Benutzer FuseBase Deal Rooms, Dokumentenveröffentlichung, KI-Agenten, Nachverfolgung der Aktivitäten Dokumentenintensive Projekte im Stil eines Deal Rooms Bezahlte Pläne ab 39 $/Monat pro Benutzer Smartsheet Tabellen im Tabellenkalkulationsstil, Client-Dashboards, kontrollierte Berechtigungen, KI-Zusammenfassungen Berichterstellung direkt in der Tabellenkalkulation Bezahlte Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die beste Software für Projektmanagement mit Client-Portalen

Und nun wollen wir uns die Tools ansehen, die das kundenorientierte Projektmanagement vereinfachen, insbesondere wenn Sie mehrere Projekte und Clients gleichzeitig verwalten.

1. ClickUp (Bester anpassbarer Workspace für die Zusammenarbeit mit Clients und das Projektmanagement)

Die meisten Kundenportale zeigen den Fortschritt an, sind aber nicht an der eigentlichen Arbeit beteiligt.

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, behandelt den Client-Zugang als integrierte Erweiterung Ihres Liefersystems und nicht als separaten Bildschirm.

Anstatt Dashboards zu exportieren oder Aktualisierungen per Kopieren und Einfügen zu übermitteln, ermöglicht ClickUp Clients, direkt dort mit der Arbeit zu interagieren, wo sie tatsächlich stattfindet – mit Berechtigungen, die steuern, was sie sehen und tun können, ohne interne Abläufe offenzulegen.

So unterstützt ClickUp Kunden-Workflows auf eine Weise, die sich sowohl für interne Teams als auch für externe Stakeholder natürlich anfühlt.

Erstellen Sie strukturierte, berechtigungsgesteuerte Client-Portale, ohne die interne Komplexität offenzulegen

Nutzen Sie die Listenansicht in ClickUp, um ein übersichtliches Kundenportal zu erstellen

Mit ClickUp können Sie Clients als Gäste mit detaillierten, rollenbasierten Berechtigungen einladen. Sie können die Sichtbarkeit bis auf die Ebene von Space, Ordner, Liste oder sogar einzelner Aufgaben steuern. Interne Notizen, Finanzdaten und parallele Planungen bleiben privat, während Ergebnisse, Meilensteine und Genehmigungen sichtbar bleiben.

Teams erstellen häufig spezielle, kundenorientierte Spaces oder Ordner, die Folgendes enthalten:

Live-Ansichten für Aufgaben, gefiltert nach Sichtbarkeit für Clients

Zeitleiste- oder Gantt-Ansichten zur Nachverfolgung von Meilensteinen

Integrierte Dokumente für Briefings, Onboarding oder Statusübersichten

Genehmigungsfelder und strukturierte Feedback-Workflows

Anstatt Clients auf statische Dashboards oder exportierte PDF-Dateien zu verweisen, gewähren Sie ihnen kontrollierten Zugriff auf die eigentliche Informationsquelle.

Nutzen Sie Echtzeit-Dashboards für Sichtbarkeit gegenüber Clients und den Projektstatus

ClickUp-Dashboards bieten einen visuellen Echtzeit-Überblick über Client-Projekte auf jeder Ebene. Dazu gehören einzelne Leistungen, Portfolios mit mehreren Projekten oder die Leistung auf Konto-Ebene.

Da Dashboards aktuelle Ausführungsdaten widerspiegeln, müssen Statusberichte nicht mehr jede Woche manuell neu erstellt werden. Kunden sehen den Fortschritt in Echtzeit, und interne Teams verbringen weniger Zeit damit, Arbeitsergebnisse in Präsentationen umzusetzen.

Mit in Dashboards integrierten KI-Karten können Sie zudem zusammenfassende Berichte erstellen, die Trends, Risiken und Hindernisse in verständlicher Sprache erläutern und auf echten Projektdaten basieren.

ClickUp-Dashboards mit KI-Karten erleichtern die Zusammenstellung von Updates für Clients

Sorgen Sie mit kontextbezogener KI für reibungslosere Client-Lieferungen

Die in ClickUp integrierte kontextbezogene KI ist darauf ausgelegt, sich nahtlos in Ihre Client-Workflows einzufügen.

ClickUp Brain erfasst die gesamte Struktur Ihres Workspaces, einschließlich Aufgaben, Dokumente, Kommentare, Zeitleisten, Meilensteine, Verantwortliche, Abhängigkeiten usw. Jede Zusammenfassung, jedes Update und jede Empfehlung basiert auf der Arbeit mit dem Kunden.

Anstatt Updates aus Aufgaben, E-Mails und Dashboards manuell zusammenzufügen, stellen Sie der KI praktische, ergebnisorientierte Fragen und erhalten Sie sofort Antworten. Beispiel:

„Erstellen Sie ein wöchentliches Update für dieses Konto.“

„Fassen Sie die offenen Risiken für Client A zusammen.“

„Was verhindert den Meilenstein der Markteinführung im dritten Quartal?“

ClickUp Brain sammelt dann Signale aus dem gesamten ClickUp-Workspace, um kundenfertige Zusammenfassungen zu erstellen, Risiken frühzeitig aufzudecken und Prioritäten hervorzuheben, basierend auf dem tatsächlichen Fortschritt des Projekts.

Darüber hinaus wurde die Enterprise-Suche von ClickUp speziell für Teams entwickelt, die täglich mit vielen verschiedenen Tools arbeiten. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen, um Dateien, Nachrichten oder Updates zu finden. Durchsuchen Sie alles über eine einzige Suchleiste direkt in ClickUp.

Geben Sie ein Stichwort ein, und die ClickUp Enterprise Search liefert Ihnen die relevantesten Ergebnisse aus ClickUp-Aufgaben, Unteraufgaben, Kommentaren, Dokumenten, Anhängen und verbundenen Apps wie Google Drive, GitHub, Jira usw.

Die Suche ist kontextbezogen und zeigt daher die relevantesten Dateien, Tickets oder Links an, je nachdem, woran Sie gerade arbeiten.

Nutzen Sie die Enterprise-Suche, um sofort Antworten über Tools, Aufgaben und Unterhaltungen hinweg zu finden

Nutzen Sie KI-Agenten, um die Berichterstellung für Clients und wiederkehrende Kommunikation zu automatisieren

Hier unterscheidet sich der Ansatz von ClickUp von anderen Portalen. ClickUp Super Agents lassen sich so konfigurieren, dass sie Client-Workflows unterstützen, ohne dass manuelle Überwachung erforderlich ist.

Ein Client Reporting Agent kann beispielsweise bestimmte Projekte oder Clientspaces überwachen und automatisch Folgendes erstellen:

Wöchentliche Statusberichte in einem ansprechenden Dokument

Zusammenfassungen von Änderungen oder überfälligen Elementen

Achtungen basierend auf Abhängigkeiten oder überfälligen Aufgaben

Kundenfertige E-Mails oder Chat-Updates

Da die Mitarbeiter in demselben Workspace arbeiten, in dem sich die Aufgaben befinden, verlieren sie nie den Kontext aus den Augen. Sie beachten Berechtigungen, verstehen Ihre Status und können ohne manuelle Integration auf Meilensteine, Benutzerdefinierte Felder und Zeitleisten zurückgreifen. So senden Sie Ihren Clients nicht nur eine statische Ansicht Ihrer Arbeit, das System erstellt und liefert für Sie eine Echtzeit-Aktualisierung.

Um mehr über Super Agents für das Projektmanagement zu erfahren, sehen Sie sich dieses Video an 👇

Reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand durch Automatisierung

ClickUp-Automatisierungen reduzieren den Bedarf, Client-Arbeiten manuell voranzutreiben. Sie müssen keine Aufgaben manuell zuweisen, Status aktualisieren oder Genehmigungen einholen und nachfassen. Sie müssen lediglich einfache Regeln definieren, die den Projektfortschritt automatisch vorantreiben.

Lösen Sie in Ihrem Portal Auslöser für Aktionen aus, die auf Echtzeitänderungen wie Status der Aufgabe, Priorität, Mitarbeiter, Fälligkeitsdatum oder Client-Freigaben basieren.

Nutzen Sie die No-Code-Funktionen der ClickUp-Automatisierungen, um sicherzustellen, dass Prozesse im Hintergrund konsistent ablaufen

Halten Sie die Kommunikation des Projekts und der Clients mit ClickUp Chat im Kontext

Mit ClickUp Chat bleiben Unterhaltungen mit Clients und interne Diskussionen genau dort, wo die Arbeit stattfindet.

Sie ist nicht in E-Mail-Threads, Messaging-Apps oder isolierten Tools von Drittanbietern verstreut. Unterhaltungen, Entscheidungen und Wege von der Entscheidung zur Umsetzung bleiben an einem Ort vereint. Das bedeutet:

Der Kontext bleibt erhalten: Unterhaltungen bleiben als Anhang an die Aufgabe oder das Ergebnis gebunden, auf die bzw. das sie sich beziehen

Clienten sehen relevante Updates: Bei entsprechender Berechtigung können Clients direkt mitwirken, was den Hin- und Her-Austausch über externe Chat-Apps reduziert

Nie wieder lange nach alten Nachrichten suchen: Jede Nachricht, jeder Link und jede Klarstellung bleibt im Kontext durchsuchbar und geht nicht in einem separaten Posteingang unter

Teilen Sie aktuelle Updates mit Beiträgen im ClickUp-Chat

ClickUp Chat unterstützt zudem Rich Media – GIFs, Datei-Uploads, Einbettungen, Thread-Antworten und Reaktionen –, wodurch die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit oder die Zusammenarbeit zwischen Clients und Anbietern nahtlos verläuft.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen, organisieren und freigeben Sie Kundenbriefings, Onboarding-Dokumente und Berichte direkt in Ihrem Workspace mit ClickUp Docs

Visualisieren Sie gemeinsam Projektumfang, Zeitleisten und Client-Workflows mit ClickUp Whiteboards

Erfassen Sie Notizen zu Meetings, Kundenfeedback und Aufgaben-Updates sofort mit Talk to Text

Strukturieren Sie Arbeitsergebnisse, Genehmigungen, Abhängigkeiten und Meilensteine mit vollständig anpassbaren ClickUp-Aufgaben

Verbinden Sie Ihre CRM-, Datei-Speicher-, Kommunikations- und Entwicklungstools mithilfe von ClickUp-Integrationen , um Client-Daten zu zentralisieren und alle Projekte synchron zu halten

Einschränkungen von ClickUp

Der Bereich mit den Features kann für Erstbenutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.850 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

ClickUp vereint alle unsere Aufgaben, Dokumente, Ziele und Zeiterfassungen in einem einheitlichen Workspace. Wir nutzen es seit 2018 und es ist unglaublich flexibel für die Verwaltung sowohl interner Workflows als auch von Client-Projekten. Die anpassbaren Ansichten (Liste, Board, Kalender usw.) und detaillierten Optionen für die Automatisierung sparen uns jede Woche viele Stunden Arbeit. Außerdem zeigen die häufigen Feature-Updates, dass sie es mit der Verbesserung der Plattform ernst meinen.

ClickUp vereint alle unsere Aufgaben, Dokumente, Ziele und Zeiterfassungen in einem einheitlichen Workspace. Wir nutzen es seit 2018 und es ist unglaublich flexibel für die Verwaltung sowohl interner Workflows als auch von Client-Projekten. Die anpassbaren Ansichten (Listenansicht, Board, Kalender usw.) und detaillierten Automatisierungsoptionen sparen uns jede Woche viele Stunden Arbeit. Außerdem zeigen die häufigen Feature-Updates, dass sie es mit der Verbesserung der Plattform ernst meinen.

2. monday.com (Am besten geeignet für Teams, die eine flexible, mit Berechtigungen arbeitende Zusammenarbeit mit Clients benötigen)

monday.com ist eine anpassbare, cloudbasierte Plattform für Projektmanagement, mit der Sie Workflows entwerfen, Aufgaben verfolgen und einfache Apps ohne Code erstellen können.

Sie können Clients als „Gäste“ zu bestimmten Boards einladen, sodass diese nur das sehen, was für sie relevant ist. Ihre interne Planung, private Notizen und andere Projekte bleiben vollständig verborgen. Dieses Setup dient als Beispiel für ein schlankes Kundenportal, das Clients kontrollierte Sichtbarkeit auf die Arbeitsergebnisse gewährt, während interne Workflows geschützt bleiben.

Im Gegensatz zu schreibgeschützten Ansichten können Gastbenutzer auch die Berechtigung erhalten, Aufgaben zu kommentieren, Dateien hochzuladen und den Status zu ändern (z. B. „Genehmigt“ oder „Feedback erforderlich“).

Darüber hinaus können Sie mit den KI-Blocks von monday.com Kundenfeedback auf Stimmungslagen hin analysieren, um Unzufriedenheit frühzeitig zu erkennen oder Projekte zu identifizieren, die aufgrund der historischen Team-Velocity gefährdet sein könnten. Verwandeln Sie jedes Board in ein integriertes Frühwarnsystem.

Die besten Features von monday.com

Automatisieren Sie Projekt-Workflows, um Aktualisierungen, Status-Änderungen und Benachrichtigungen mithilfe konfigurierbarer Regeln teamübergreifend weiterzuleiten

Sehen Sie sich die Teamkapazität in Echtzeit an – mit dem Workload-Widget, das zugewiesene Aufgaben nach Eigentümern und Zeitleiste zusammenfasst

Erstellen Sie Erfassungsformulare, die eingegebene Felder direkt den Spalten im Board zuordnen und automatisch neue Elemente generieren

Einschränkungen von monday.com

Automatisierungen im Zusammenhang mit der Zeiterfassung sind relativ begrenzt, was für Teams in den Bereichen Rechnungsstellung, Budgetierung und Finanzberichterstellung einschränkend sein kann

Preise für monday.com

Privat: Kostenlos

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu monday.com

G2: 4,7/5 (über 14.760 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über monday.com?

Ein G2-Benutzer sagt:

Als Teilzeit-HR-Managerin und Eigentümerin des Geschäfts nutze ich monday.com seit über 5 Jahren, und es hat die Art und Weise, wie ich mein Geschäft führe und meine Clients unterstütze, grundlegend verändert. Ganz gleich, ob Sie Ihren Rekrutierungsprozess optimieren, Beziehungen verwalten oder Ihr Team auf dem Laufenden halten möchten – monday.com bietet all das und noch viel mehr!

Als Teilzeit-HR-Managerin und Eigentümerin des Geschäfts nutze ich monday.com seit über 5 Jahren, und es hat die Art und Weise, wie ich mein Geschäft führe und meine Clients unterstütze, grundlegend verändert. Ganz gleich, ob Sie Ihren Rekrutierungsprozess optimieren, Beziehungen verwalten oder Ihr Team auf dem Laufenden halten möchten – monday.com bietet all das und noch viel mehr!

📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte unserer Umfrageteilnehmer nutzt täglich drei oder mehr tools und kämpft dabei mit „ App-Wildwuchs “ und verstreuten Workflows. Auch wenn es sich produktiv und geschäftig anfühlt, geht Ihr Kontext einfach zwischen den Apps verloren, ganz zu schweigen vom Energieverlust durch das Tippen. Brain MAX bringt alles zusammen: Sagen Sie es einmal, und Ihre Updates, Aufgaben und Notizen landen genau dort, wo sie hingehören – in ClickUp. Kein Umschalten mehr, kein Chaos mehr – nur noch nahtlose, zentralisierte Produktivität. Sehen Sie selbst, wie das geht. 👇🏼

3. Asana (Am besten geeignet für Teams, die interne und Client-Workflows parallel abwickeln)

via Asana

Wenn Sie ein Tool benötigen, um Aufgaben zu organisieren, Projekte und Portfolios zu verwalten, die Nachverfolgung des Fortschritts durchzuführen und alles auf Ziele und OKRs abzustimmen, während Sie Ihre Clients auf dem Laufenden halten, ist Asana einen Blick wert.

Der größte Vorteil liegt im Multi-Homing, wodurch dieselbe Aufgabe gleichzeitig in mehreren Projekten ausgeführt werden kann. Das bedeutet, dass Sie ein internes Projekt für die Roharbeit Ihres Teams und ein separates, ausgefeiltes Projekt für den Client führen können, wobei nur ausgewählte Ergebnisse in der Client-Ansicht angezeigt werden.

Um Reibungsverluste weiter zu reduzieren, hilft Ihnen das KI-Studio von Asana dabei, eingehende Kundenanfragen zu erfassen, zu sortieren und weiterzuleiten. Es kann Feedback zusammenfassen, Aktionspunkte extrahieren und Arbeit automatisch zuweisen, sodass Kundeninput ohne manuelle Triage in Ihre Lieferpipeline zurückfließt.

Die besten Features von Asana

Wechseln Sie zwischen Listenansicht, Board-Ansicht, Zeitleiste und Kalender-Ansicht und nutzen Sie benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung von Aufgaben und die Berichterstellung

Nutzen Sie Projektformulare, um Client-Anfragen zu erfassen und Übermittlungen mithilfe vordefinierter Felder direkt in Aufgaben umzuwandeln

Überwachen Sie das zugewiesene Volumen der Aufgaben pro Benutzer mit der Workload-Ansicht und verteilen Sie die Aufgaben über die Zeitleisten hinweg neu

Einschränkungen von Asana

Erweiterte Features für die Berichterstellung und das Kundenmanagement sind nur in den höherwertigen Plänen enthalten, was die Kosten pro Benutzer erheblich erhöhen kann

Preise für Asana

Privat: Kostenlos

Starter: 10,99 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 12.800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.450 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Asana?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich nutze gerne die digitalen Features und Ressourcen von Asana, da sie es mir ermöglichen, meine Projekte und Workflows effizient und professionell zu verwalten. Sie erleichtern die Zusammenarbeit und den fachlichen Input aller Mitglieder meines Geschäfts, um meine Aufgaben zu organisieren.

Ich nutze gerne die digitalen Features und Ressourcen von Asana, da sie es mir ermöglichen, meine Projekte und Workflows effizient und professionell zu verwalten. Sie erleichtern die Zusammenarbeit und den fachlichen Input aller Mitglieder meines Geschäfts, um meine Aufgaben zu organisieren.

👀 Wussten Sie schon? Im Jahr 2001 wurde das Agile Manifest veröffentlicht, wodurch sich das Projektmanagement von einer starren Wasserfall-Planung hin zu einer adaptiven, iterativen Umsetzung verlagerte. Dies markierte einen kulturellen Wandel von einer eher dokumentationslastigen Bürokratie hin zu mehr Zusammenarbeit, Flexibilität und kontinuierlicher Bereitstellung.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Asana-Alternativen und Konkurrenten

4. Teamwork.com (Am besten geeignet für Agenturen, die viele Fest-Clients betreuen)

Teamwork.com ist eine Plattform für Projektmanagement und Ressourcenmanagement. Sie ermöglicht es Ihnen, Spalten benutzerdefiniert anzupassen, um die Informationen hervorzuheben, die für jeden Client am wichtigsten sind, sei es Status, Priorität, Phase der Abrechnung oder Eigentümer.

Halten Sie Ihre Kundenliste übersichtlich und aktuell, indem Sie Datensätze bearbeiten, nach bestimmten Kundengruppen filtern und klare Eigentümer benennen. Tags auf Kundenebene liefern auf einen Blick nützliche Kontextinformationen und erleichtern es Ihrem Team, den Überblick zu behalten, wer wer ist und was gerade in Bearbeitung ist.

Außerdem können Sie mit TeamworkAI historische Daten zu Projekten analysieren, um den künftigen Ressourcenbedarf zu prognostizieren und im Voraus zu erkennen, wann ein Fest-Client die zugewiesenen Stunden voraussichtlich überschreiten wird.

Die besten Features von Teamwork.com

Protokollieren Sie alle Kommentare auf Dateiebene, Client-Freigaben und Team-Überarbeitungen in einem einzigen Aktivitätsstream, der mit jeder Aufgabe oder jedem Asset verknüpft ist

Passen Sie Ihre Client-Formulare an die Markenidentität Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos, Farben und Bannern

Lösen Sie Automatisierungen basierend auf Terminen für Aufgaben aus, um E-Mails zu versenden oder Status für interne Benutzer und Clients zu aktualisieren

Limitierungen von Teamwork.com

Die Plattform kann sich fragmentiert anfühlen, da es mehrere Spaces für Projekte, Planung und Dokumentation gibt, was den Navigationsaufwand und den Kontextwechsel erhöht

Preise für Teamwork.com

Free

Preis: 13,99 $/Monat pro Benutzer

Grow: 25,99 $/Monat pro Benutzer

Skalierbarkeit: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Teamwork.com – Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 910 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Teamwork.com?

Ein G2-Benutzer sagt:

Seit wir vor fast zwei Jahren von Asana zu Teamwork gewechselt sind, betreiben wir unsere gesamte Agentur für digitales Marketing (über 25 Teammitglieder) mit Teamwork und haben diesen Schritt nie bereut. Unsere Clients mit monatlichen Retainer-Verträgen werden als Projekte mit monatlichen Budgets erfasst, die direkt mit den geschätzten Zeiten für Aufgaben und den von unserem Team erfassten und abrechnungsfähigen Zeiten verknüpft sind.

Seit wir vor fast zwei Jahren von Asana zu Teamwork gewechselt sind, betreiben wir unsere gesamte Agentur für digitales Marketing (über 25 Teammitglieder) mit Teamwork und haben diesen Schritt nie bereut. Unsere Clients mit monatlichen Retainer-Verträgen werden als Projekte mit monatlichen Budgets erfasst, die direkt mit den geschätzten Aufgabenzeiten und den von unserem Team erfassten und abrechnungsfähigen Zeiten verknüpft sind.

⭐ Bonus: So erstellen Sie eine überzeugende Präsentation für Clients, mit der Sie Ihre Traumkunden gewinnen.

5. Wrike (Am besten geeignet für die Bereitstellung von Lösungen für Unternehmen)

via Wrike

Haben Sie Schwierigkeiten, die Projektabwicklung im Maßstab des Unternehmens mit verstreuten Anfragen, sich ändernden Projektumfängen und langsamen Übergaben zu bewältigen? Wrike, eine KI-gestützte Arbeitsmanagement-Plattform, kann Ihnen dabei helfen.

Sie können die Kundenaufnahme, den Umfang und die Genehmigungen in einem einzigen Workflow standardisieren. Anstatt auf E-Mail-Threads oder Meetings zu warten, können die Beteiligten die Arbeit direkt in Wrike genehmigen. Diese Genehmigung kann automatisch die Projekterstellung, Zeitleisten und die Zuweisung von Aufgaben als Auslöser auslösen.

Und wenn Sie die Bereitstellung auf Basis der prognostizierten Kapazität optimieren möchten, können Sie die prognostizierte Nachfrage über Wrike-CRM-Pipeline-Integrationen abrufen und die Nachfrage anhand von Dashboards und Analysen kontinuierlich mit der verfügbaren Kapazität abgleichen.

Sie können auch einfache, programmierfreie KI-Agenten erstellen, um persönliche Arbeitswarteschlangen anhand von Dringlichkeit und Abhängigkeiten weiter zu priorisieren, Unteraufgaben zu generieren und Manager mit zeitnahen Benachrichtigungen zu informieren.

Die besten Features von Wrike

Stellen Sie eine vollständig integrierte Kundenportal-Software innerhalb desselben Workspaces bereit, den auch Ihre internen Teams nutzen, damit Ihre Kunden den Projektfortschritt, Zeitleisten und Ergebnisse in Echtzeit einsehen können

Teilen Sie detaillierte Projektübersichten mithilfe von Live-Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Tabellenansichten und Dashboards, die sich im Laufe der Arbeit automatisch aktualisieren

Wenden Sie detaillierte Zugriffsrollen an, um genau festzulegen, was Clients anzeigen, bearbeiten, kommentieren oder hochladen dürfen

Limitierungen von Wrike

Komplexe Automatisierungsketten und Berechtigungsmodelle erfordern oft einen dedizierten Administrator, um eine Flut von Benachrichtigungen und Störungen im Workflow zu verhindern

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 25 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 4.470 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.860 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

Ein G2-Benutzer sagt:

Wrike zentralisiert Kundenarbeit, Genehmigungen und Aufgabenverantwortlichkeiten, sodass unser 5-köpfiges Team nicht mehr in E-Mails und Chats nach Threads suchen muss. Dashboards und Workload-Ansichten geben mir einen Echtzeit-Überblick über den Projektstatus, und Automatisierungen ersparen uns wiederkehrende Nachfassaktionen, sodass wir schneller vorankommen, ohne Personal aufstocken zu müssen.

Wrike zentralisiert Kundenarbeit, Genehmigungen und Aufgabenverantwortlichkeiten, sodass unser 5-köpfiges Team nicht mehr in E-Mails und Chats nach Threads suchen muss. Dashboards und Workload-Ansichten geben mir einen Echtzeit-Überblick über den Projektstatus, und Automatisierungen ersparen uns wiederkehrende Nachfassaktionen, sodass wir schneller vorankommen, ohne Personal aufstocken zu müssen.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Mit ClickUp Clips können Sie kurze Bildschirm- oder Kamera-Videos aufnehmen, um Ergebnisse zu erklären, Clients durch Änderungen zu führen und sie asynchron auf dem Laufenden zu halten. Clients können die Clips direkt ansehen, kommentieren und darauf reagieren – ganz ohne Meetings, lange Threads oder Missverständnisse. Verbessern Sie die Zusammenarbeit asynchron, indem Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen oder Sprachclips mit ClickUp Clips freigeben Dies ist besonders bei großen Projekten nützlich, wo ein schneller visueller Überblick oft mehrere Genehmigungszyklen ersetzt und die Projektabwicklung vorantreibt, ohne die Teams zu verlangsamen.

6. OneDesk (Am besten geeignet für supportintensive oder ticketbasierte Kundenarbeiten)

via OneDesk

OneDesk ist eine Software für Helpdesk, Projektmanagement und die Automatisierung professioneller Dienstleistungen.

So können Sie Ihren Clients die genaue Phase des Lebenszyklus ihrer Anfragen anzeigen. Anstelle eines vagen „In Bearbeitung“ sehen sie direkt auf der Plattform genau, wo der Stand der Arbeiten ist – ob in der Warteschlange, in der Entwicklung oder in der Qualitätssicherung.

Der entscheidende Vorteil von OneDesk ist die Kontinuität: Der Kunde sieht es weiterhin als Ticket in seinem Portal, während Ihr Team es als Aufgabe in Gantt-Diagrammen und Projektansichten bearbeitet.

Die besten Features von OneDesk

Nutzen Sie die integrierten Chat-Threads der Plattform für Echtzeit-Unterhaltungen, die für Clients sichtbar sind und mit Tickets und Aufgaben verknüpft sind

Bieten Sie anpassbare Ticket- und Anfrageformulare mit Pflichtfeldern und Weiterleitungsregeln an, um Client-Anfragen zu erfassen und weiterzuleiten

Passen Sie das Erscheinungsbild Ihres Portals mit Ihren Logos und Farben an – ganz ohne Code

Limitierungen von OneDesk

Rollenbasierte Berechtigungen sind nicht detailliert genug, sodass Teams gezwungen sind, für grundlegende Autonomie volle Rechte eines Administrators zu gewähren

Preise für OneDesk

Standard: 26,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 31,99 $/Monat pro Benutzer

HIPAA-konform: 46,99 $/Monat pro Benutzer

OneDesk-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über OneDesk?

Ein G2-Benutzer sagt:

Das Beste an OneDesk ist, dass wir zahlreiche Features an einem Ort finden, darunter Tools für das Kundenmanagement, einen Helpdesk, Tools für das Projektmanagement und Workflow-Automatisierung. So können wir eine einzige Software für vielfältige Zwecke nutzen.

Das Beste an OneDesk ist, dass wir zahlreiche Features an einem Ort finden, darunter Tools für das Kundenmanagement, einen Helpdesk, Tools für das Projektmanagement und Workflow-Automatisierung. So können wir eine einzige Software für vielfältige Zwecke nutzen.

7. Celoxis (Am besten geeignet für budgetbewusste Projekte mit hohem Einsatz für Clients)

via Celoxis

Wenn Sie an Projekten mit hohem Einsatz arbeiten, bei denen der Client neben der Zeitleiste auch die finanzielle Situation (Budgets, Kosten und Gewinne) im Blick behalten muss, dann probieren Sie Celoxis aus.

Sie können Ihren Clients eine Dashboard-Ansicht der geplanten gegenüber den tatsächlichen Ausgaben bereitstellen. Wenn ein Projekt zu 50 % auf seiner Zeitleiste ist, aber bereits 80 % seines Budgets verbraucht hat, sehen sie dies in Echtzeit, was frühzeitige (und weniger schmerzhafte) Unterhaltungen über den Projektumfang erleichtert.

Für Ihr internes Team fasst Celoxis alle Projektdaten zusammen, um Ihnen zu zeigen, welche Clients profitabel sind. Die meisten Tools erfordern hierfür eine separate Tabelle; in Celoxis ist dies bereits integriert.

Die besten Features von Celoxis

Sammeln Sie Projektanfragen aus E-Mails, Formularen und manuellen Übermittlungen und sortieren Sie diese anhand Ihrer geschäftlichen KPIs

Verfolgen Sie die Teamkapazität mithilfe von Echtzeit-Workload-Diagrammen, die Schichten, Feiertage und Verfügbarkeit berücksichtigen, mit Warnmeldungen bei Überlastung

Richten Sie automatische E-Mail-Benachrichtigungen für Meilensteine, Aufgaben und Projektaktualisierungen ein, wobei die Benachrichtigungen direkt über das Dashboard verwaltet werden

Einschränkungen von Celoxis

Der Plattform wird eine steile anfängliche Lernkurve nachgesagt, wobei umfangreiche Konfigurationen und Prozessdisziplin erforderlich sind, bevor Teams einen beständigen Wert erkennen können

Preise für Celoxis

Core: 10 $/Monat pro Benutzer

Essential: 25 $/Monat pro Benutzer

Professional: 35 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 45 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Celoxis

G2: 4,6/5 (über 430 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 320 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Celoxis?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Celoxis am besten gefällt, ist, wie übersichtlich Projektzeitpläne, Workloads und Abhängigkeiten an einem Ort dargestellt werden. Es bietet einen realistischen Überblick über das Geschehen in jedem Projekt, sodass nichts übersehen wird. Das Dashboard macht es einfach, Risiken frühzeitig zu erkennen, Teams auf dem Laufenden zu halten und bessere Entscheidungen zu treffen, ohne sich durch Tabellenkalkulationen wühlen zu müssen.

Was mir an Celoxis am besten gefällt, ist, wie übersichtlich Projektzeitpläne, Workloads und Abhängigkeiten an einem Ort dargestellt werden. Es bietet eine realistische Ansicht des Geschehens in jedem Projekt, sodass nichts übersehen wird. Das Dashboard macht es einfach, Risiken frühzeitig zu erkennen, Teams auf dem Laufenden zu halten und bessere Entscheidungen zu treffen, ohne sich durch Tabellenkalkulationen wühlen zu müssen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Strategien für das Projektmanagement für Clients

8. Notion (Am besten geeignet für den Aufbau eines zentralen Command-Centers für Kunden)

via Notion

Notion ist ein digitaler All-in-One-Workspace, den Sie nutzen können, um Ideen zu sammeln, Projektpläne zu erstellen und die Nachverfolgung der Arbeit von Anfang bis Ende durchzuführen.

Im Kern können Sie Aufgaben mit Projekten verknüpfen und auf dem Client-Dashboard einen Live-Fortschrittsbalken anzeigen, der den Fertigstellungsgrad automatisch auf Basis der Unteraufgaben berechnet. So erhalten alle Beteiligten eine klare, stets aktuelle Ansicht des Arbeitsfortschritts.

Notion unterstützt zudem einfache Automatisierungen, um sich wiederholende Verwaltungsaufgaben zu optimieren. Sie können beispielsweise automatisch einen Qualitätsverantwortlichen zuweisen, wenn eine Aufgabe in den Status „In Überprüfung“ wechselt, oder einen bestimmten Slack-Kanal benachrichtigen, sobald ein Projekt als „Blockiert“ markiert wird.

All dies lässt sich mithilfe wiederverwendbarer Vorlagen für Kundenportale als zentraler, kundenorientierter hub präsentieren. Sie können die Zeitleiste zum Projekt, einen Google Drive-Ordner, ein Loom-Begrüßungsvideo und sogar aktuelle Rechnungen auf einer Seite einbinden.

Mit Notion KI können Sie Tausende von Seiten durchsuchen, um die Historie eines bestimmten Clients zusammenzufassen, oder Datenbankfelder automatisch anhand eines Projektbriefings ausfüllen. So bleiben Dokumentation und Lieferung eng aufeinander abgestimmt, ohne dass eine manuelle Zusammenfassung erforderlich ist.

Die besten Features von Notion

Überwachen Sie Projekte mithilfe flexibler Datenbanken mit benutzerdefinierten Eigenschaften und verschiedenen Ansichten, darunter Tabellensichten, Board-Ansichten und Zeitleisten-Ansichten

Erstellen Sie gemeinsam Projektdokumentationen, Briefings, PRD und Updates mithilfe von gemeinsamen Dokumenten, die parallel zu den Projektdaten gespeichert sind

Veröffentlichen Sie kundenorientierte Projektseiten und Workspaces mit Notion Sites, mit konfigurierbaren Freigabe- und Zugriffskontrollen

Limitierungen von Notion

Bei großen oder komplexen Seiten kann die Leistung beeinträchtigt werden, während ein eingeschränkter Offline-Zugriff Teams beeinträchtigen kann, die ohne stabile Internetverbindung arbeiten

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,6/5 (über 9.100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.650 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Ein G2-Benutzer sagt:

Notion ist bei weitem das beste Tool, das ich je genutzt habe, um meine Projekte, Ideen und Aufgaben in einem übersichtlichen Raum zusammenzuführen, ohne dass es überladen oder unübersichtlich wirkt. Die Datenbanken sind unglaublich robust, und die Nutzung der Ansichten, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen oder schnell ein persönliches Dashboard zu erstellen, ist von unschätzbarem Wert. Seit kurzem probiere ich auch die KI-Agenten aus, und bisher waren sie sowohl hilfreich als auch wirklich spannend in der Anwendung.

Notion ist bei weitem das beste Tool, das ich je genutzt habe, um meine Projekte, Ideen und Aufgaben in einem übersichtlichen Raum zusammenzuführen, ohne dass es überladen oder unübersichtlich wirkt. Die Datenbanken sind unglaublich robust, und die Nutzung der Ansichten, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen oder schnell ein persönliches Dashboard zu erstellen, ist von unschätzbarem Wert. Seit kurzem probiere ich auch die KI-Agenten aus, und bisher waren sie sowohl hilfreich als auch wirklich spannend in der Anwendung.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Während Notion Ihnen hilft, ein kundenorientiertes Command-Center aufzubauen, geht ClickUp noch einen Schritt weiter, indem es die Zusammenarbeit live und umsetzbar innerhalb des Workflows selbst hält. Mit ClickUp SyncUps können Teams und Clients direkt in kontextbezogene Echtzeit-Unterhaltungen einsteigen, die direkt mit Aufgaben, Dokumenten oder Zeitleisten verknüpft sind. Es ist nicht nötig, Clients auf ein statisches Dashboard zu verweisen oder darauf zu warten, dass asynchrone Updates gelesen werden. Das Ergebnis? Schnellere Entscheidungen, weniger Status-Meetings und weniger manueller Nachverfolgung – denn Diskussionen, Updates und nächste Schritte finden genau dort statt, wo die Arbeit tatsächlich erledigt wird. Echtzeit-Zusammenarbeit mit Clients dank ClickUp SyncUps

9. Trello (Am besten geeignet für einfache, reibungslose Sichtbarkeiten der Clients)

via Trello

Möchten Sie Ihre To-do-Listen organisieren, Termine im Blick behalten und mit Teams in einfachen Kanban-Boards zusammenarbeiten? Trello, ein visuelles Arbeitsmanagement-Tool, ist hier hilfreich.

Sie können Boards für Projekte, Listen für Phasen (wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“) sowie Karten für einzelne Aufgaben erstellen, die Sie im Laufe des Projekts zwischen den Listen verschieben können. Das gesamte System ist so konzipiert, dass es auch für technisch weniger versierte Benutzer auf den ersten Blick verständlich ist.

Trello bietet standardmäßig kein spezielles Kundenportal an. Sie können jedoch Power-Ups, die Add-Ons und Integrationen von Trello, nutzen, um Automatisierung, Berechtigungen und Kontrollen der Sichtbarkeit einzuführen.

So können Sie Clients innerhalb eines Boards nur ausgewählte Karten oder Spalten anzeigen und eine übersichtliche, benutzerfreundliche Ansicht für Clients erstellen, ohne sie zu überfordern.

Die besten Features von Trello

Freigeben Sie bestimmte Boards oder Karten an externe Stakeholder mithilfe von Power-Ups von Drittanbietern, die sichere, schreibgeschützte Links generieren, ohne dass ein Trello-Konto erforderlich ist

Steuern Sie, welche Projekte für Clients sichtbar sind, indem Sie Aufgaben in spezielle Boards auslagern und die externe Sichtbarkeit auf Board-Ebene einschränken

Binden Sie Trello-Boards oder Kartenansichten in externe Portal-Tools oder Client-Hubs ein, zusammen mit Dokumenten, Links und anderen gemeinsam genutzten Ressourcen

Limitierungen von Trello

Erweiterte Funktionen für die Berichterstellung und Abhängigkeiten erfordern in der Regel kostenpflichtige Power-Ups oder externe Integrationen

Preise für Trello

Free

Standard: 5 $/Monat pro Benutzer

Premium: 10 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.880 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.425 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich nutze Trello gerne für das Projektmanagement und das Aufgabenmanagement, da es mir hilft, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, und die Übersicht erleichtert. Mir gefallen die Workspaces und die Features zur Zeiterfassung. Wir verwalten mehrere Projekte gleichzeitig, indem wir für jeden Client separate Workspaces erstellen. Für verschiedene Aufgaben erstellen wir Boards, um Alles einfach zu verwalten.

Ich nutze Trello gerne für das Projektmanagement und das Aufgabenmanagement, da es mir hilft, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, und die Übersicht erleichtert. Mir gefallen die Workspaces und die Features zur Zeiterfassung. Wir verwalten mehrere Projekte gleichzeitig, indem wir für jeden Client separate Workspaces erstellen. Für verschiedene Aufgaben erstellen wir Boards, um alles einfach zu verwalten.

10. Bonsai (Am besten geeignet für Freiberufler und kleine Teams)

via Bonsai

Bonsai ist eine Plattform für das Geschäftsmanagement, die Ihnen einen zentralen hub für die Organisation von Client-Projekten, Dokumenten, Verträgen und Rechnungen bietet.

Sie können Listen mit Aufgaben erstellen, Vorlagen für das Kundenmanagement anwenden, Fälligkeitsdaten festlegen und E-Mail-Erinnerungen erhalten, wodurch die Abwicklung unkompliziert und planbar bleibt.

Auf Client-Seite können Sie das Portal vollständig mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihrer visuellen Identität gestalten, sodass jede Interaktion professionell und einheitlich wirkt. Freigeben Sie sichere Links, über die Clients auf ihr Portal zugreifen können, ohne ein Konto erstellen zu müssen.

Die besten Features von Bonsai

Sehen Sie, wer an was arbeitet, und nehmen Sie anhand von Echtzeit-Berichten zu Workload, Kapazität und Status der Aufgaben sofort Anpassungen vor

Teilen Sie Projekte mit konfigurierbaren Kundenberechtigungen und ermöglichen Sie Kommentare, Überprüfungen und Zusammenarbeit direkt in den Arbeitsaufgaben

Verfolgen Sie Budgets, Zeiterfassungen und die finanzielle Leistung, während Ihre Teams ihre Arbeit und den Fortschritt bei den Aufgaben protokollieren

Einschränkungen von Bonsai

Die Workflows für die Kunden-Onboarding-Prozesse – von Angeboten über Verträge bis hin zu Rechnungsstellung und Fragebögen – sind nicht vollständig automatisiert und erfordern oft manuelle Genehmigungen

Preise für Bonsai

Basic: 15 $/Monat pro Benutzer

Essentials: 25 $/Monat pro Benutzer

Premium: 39 $/Monat pro Benutzer

Elite: 59 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Bonsai

G2: 4,3/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bonsai?

Ein G2-Benutzer sagt:

Es ist unglaublich, Verträge, Angebote, Rechnungen und Formulare über dieselbe Plattform an Clients zu senden. Ich finde es toll, dass Bonsai eine zentrale Anlaufstelle für Freiberufler und kleine Unternehmen ist. Ich nutze Bonsai fast täglich für mein Business. Das Support-Team ist sehr hilfsbereit und reagiert schnell auf alle Probleme, die bei mir auftreten.

Es ist unglaublich, Verträge, Angebote, Rechnungen und Formulare über dieselbe Plattform an Clients zu senden. Ich finde es toll, dass Bonsai eine zentrale Anlaufstelle für Freiberufler und kleine Unternehmen ist. Ich nutze Bonsai fast täglich für mein Business. Das Support-Team ist sehr hilfsbereit und reagiert schnell auf alle Probleme, die bei mir auftreten.

11. Dock (Am besten geeignet für markenspezifisches Onboarding und Portale)

via Dock

Finden Ihre Clients den Zugriff auf Ihre Projektpläne langsam mühsam? Dann könnte Dock hilfreich sein. Mit dem Drag-and-Drop-Editor können Sie Portalbereiche, Seiten und Einbettungen benutzerdefiniert anpassen, damit sie genau zu Ihrer tatsächlichen Zusammenarbeit mit Clients passen.

Nutzen Sie die integrierten Formulare oder binden Sie ein beliebiges Umfrage-Tool ein, um Rückmeldungen direkt im Workflow zu sammeln. Mit Dock AI können Sie zudem kontextreiche Aufgaben erstellen, indem Sie Links, Dateien und Videos mit klaren Handlungsaufforderungen versehen und so statische Inhalte in angeleitete nächste Schritte umwandeln.

Loom-Videos, Google Slides, Typeforms und Figma-Dateien können direkt als interaktive Widgets in jeden Abschnitt oder jede Aufgabe des Portals eingefügt werden. Dock lässt sich in beliebte Tools für Projektmanagement für Clients wie Asana, ClickUp und Jira integrieren.

Die besten Features

Gestalten Sie Ihre Client-Portale im White-Label-Stil mit Ihrem Firmenlogo, Banner, Ihren Markenfarben und Ihrer Website-Domain, um ein einheitliches, markengerechtes Erlebnis zu bieten

Analysieren Sie die Interaktion des Clients mithilfe von Analysen auf Workspace-Ebene, einschließlich Ansichten, Interaktionen und der für gemeinsam genutzte Assets aufgewendeten Zeit

Freigeben Sie Ergebnisse, Ressourcen und eingebettete Inhalte (Dateien, Links, Dashboards, Videos) in einem sicheren, kollaborativen Workspace

Einschränkungen des Docks

Angebotskonfiguratoren und Tools zur Portalgestaltung bieten zu wenig Möglichkeiten für eine benutzerdefinierte Anpassung

Preise anzeigen

Free

Standard: 350 $/Monat pro Benutzer

Premium: 750 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen anzeigen

G2: 4,7/5 (über 430 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Dock?

Ein G2-Benutzer sagt:

Dock ist sowohl für unser internes Team als auch für unsere Clients einfach zu bedienen und intuitiv. Der integrierte Chat-Support ist herausragend: Er ist jederzeit erreichbar, reagiert schnell und ist wirklich hilfreich, wenn Fragen aufkommen. Vor allem aber hat Dock Struktur und Klarheit in unseren Onboarding-Prozess gebracht, die uns bei unserem früheren, auf E-Mails basierenden Ansatz fehlten.

Dock ist sowohl für unser internes Team als auch für unsere Clients einfach zu bedienen und intuitiv. Der integrierte Chat-Support ist herausragend: Er ist jederzeit erreichbar, reagiert schnell und ist wirklich hilfreich, wenn Fragen aufkommen. Vor allem aber hat Dock Struktur und Klarheit in unseren Onboarding-Prozess gebracht, die uns bei unserem früheren, auf E-Mails basierenden Ansatz fehlten.

⭐ Bonus: Hier ist ein kurzer Überblick über die beste Kundenportal-Software mit Features für Projektmanagement 👇

👀 Wussten Sie schon? Das moderne Projektmanagement geht auf Frederick Winslow Taylor zurück, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts das wissenschaftliche Management einführte. Seine Arbeit konzentrierte sich auf die Optimierung von Workflows, die Effizienz von Aufgaben und die Produktivität der Arbeit. Diese Prinzipien prägten später die strukturierte Projektplanung.

12. FuseBase (Am besten geeignet für dokumentenintensive Projekte im Stil eines Deal Rooms)

via FuseBase

FuseBase ist eine All-in-One-Plattform für die Zusammenarbeit, die als Brücke zwischen Ihrem internen Workspace und der Erfahrung der Clients fungiert.

Einerseits können Sie Dokumente gemeinsam mit Ihrem Team unter Ausschluss der Öffentlichkeit entwerfen und überarbeiten, Kommentare hinzufügen, für die Nachverfolgung von abrechnungsfähigen Zeiten sorgen und ungehindert Ideen austauschen. Andererseits können Sie, sobald alles fertig ist, dieselbe Seite im Kundenportal veröffentlichen, sodass Ihre Kunden nur die professionelle Version sehen.

Jedes Portal kann einen eigenen KI-Agenten enthalten, der ausschließlich auf die freigegebenen Inhalte dieses Clients trainiert wurde. Diese Agenten fungieren als rund um die Uhr verfügbarer Concierge und beantworten Fragen wie „Wann ist der nächste Meilenstein?“ oder „Wie lautete das Feedback zum letzten Entwurf?“ unter Verwendung der portalinternen Daten.

FuseBase löst zudem eine spezifische Herausforderung im Projektmanagement: den Kontextwechsel. Eine einzige Seite auf der Plattform kann eine Zeitleiste (Gantt/Kanban), ein eingebettetes Google Tabellen-Dokument, ein Video-Tutorial und einen Bereich zum Hochladen von Dateien enthalten. Sie fungiert als zentrale Informationsquelle für das Projekt und ersetzt verstreute Links und Status-E-Mails.

Die besten Features von FuseBase

Richten Sie spezielle Deal Rooms und Projekt-Spaces ein, in denen Diskussionen, Dateien, Verträge und der Aktivitätsverlauf für jeden Client oder jedes Projekt gebündelt werden

Konfigurieren Sie KI-Agenten, die auf gemeinsame Inhalte trainiert sind, um Fragen zu beantworten, Informationen zu extrahieren und routinemäßige Portalinteraktionen zu automatisieren

Überwachen Sie die Nutzung des Workspace und die Aktivitäten Ihrer Clients mit integrierten Analysen, Nachverfolgung des Zugriffs und Berechtigungen

Limitierungen von FuseBase

Es wurden Probleme hinsichtlich Leistung und Zuverlässigkeit gemeldet, wobei die Bereitstellung von Fehlerbehebungen und gewünschten Verbesserungen manchmal länger als erwartet dauert

Preise für FuseBase

Solo: 39 $/Monat pro Benutzer

Essentials: 99 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 332 $/Monat pro Benutzer

Unbegrenzt: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu FuseBase

G2: 4,7/5 (über 105 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über FuseBase?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was ich am nützlichsten finde, ist das elegante Design und die Nutzung der Client-Portale. Die Lösung ist webbasiert und funktioniert fast wie eine personalisierte Website mit Login. Das ist nur das kundenorientierte Portal. Es verfügt außerdem über ein Portal für Administratoren und Benutzer mit detaillierten Benutzerrechten. Das Backend ist ein Workspace für Administratoren, Benutzer und Teams. Hier speichern Sie hochgeladene Dateien, fügen Aufgaben hinzu und können sogar Inhalte einbetten. Anschließend können Sie diese verknüpfen oder im Kundenportal anzeigen.

Was ich am nützlichsten finde, ist das elegante Design und die Nutzung der Client-Portale. Die Lösung ist webbasiert und funktioniert fast wie eine personalisierte Website mit Login. Das ist nur das kundenorientierte Portal. Es verfügt außerdem über ein Portal für Administratoren und Benutzer mit detaillierten Benutzerrechten. Das Backend ist ein Workspace für Administratoren, Benutzer und Teams. Hier speichern Sie hochgeladene Dateien, fügen Aufgaben hinzu und können sogar Inhalte einbetten. Anschließend können Sie diese verknüpfen oder im Kundenportal anzeigen.

13. Smartsheet (Am besten geeignet für die Berichterstellung direkt im Client für Tabellenkalkulationen)

via Smartsheet

Smartsheet ist eine Plattform für das Arbeitsmanagement. Sie ist weithin bekannt für ihre tabellenkalkulationsähnliche Benutzeroberfläche und ermöglicht es Ihnen nicht nur, Aufgaben zu organisieren, wichtige Meilensteine zu überwachen und benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, sondern auch Live-Daten mit Clients zu teilen, ohne sensible interne Felder offenzulegen.

Sie können genau festlegen, was Clients bearbeiten dürfen. Beispielsweise können sie den Status einer Kundenfreigabe aktualisieren oder Dateien hochladen, haben jedoch keinerlei Zugriff auf die Spalten „Ausgegebenes Budget“ oder „Fälligkeitsdatum“.

Um den Fortschritt leicht verständlich darzustellen, können Sie kundenorientierte Dashboards mit Echtzeit-Diagrammen und Zusammenfassungen erstellen. Die KI-Tools von Smartsheet helfen dabei, Visualisierungen zu erstellen, den Status der Aufgaben zusammenzufassen und Inhalte zu übersetzen oder umzuschreiben, sodass Kunden Klarheit erhalten, ohne dass es zu manueller Berichterstellung kommt.

Smartsheet passt sich dem Workflow Ihres Teams an, ganz gleich, ob Sie nach Agile, Waterfall oder einer hybriden Methodik arbeiten.

Die besten Features von Smartsheet

Freigeben Sie Tabellen und Berichte an externe Benutzer über kontrollierte Berechtigungen und formularbasierten Zugriff

Nutzen Sie das vorgefertigte Formular von Smartsheet, um Daten zu erfassen, zu filtern, Pflichtfelder festzulegen und alle Arbeitsanfragen von Clients einzusehen

Richten Sie vielseitige Workflows mit mehreren Aktionen und Bedingungen über verschiedene Geräte und Kommunikationsplattformen hinweg ein, oder nutzen Sie Apps wie Teams und Slack

Limitierungen von Smartsheet

Aufgrund der jüngsten Änderungen bei den Lizenzbedingungen müssen mehr Benutzer kostenpflichtige Plätze besitzen, was die Kosten für Unternehmen erheblich erhöhen kann, in denen viele Mitwirkende nur grundlegende Rechte für die Bearbeitung benötigen

Preise für Smartsheet

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Fortgeschritten: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2: 4,4/5 (über 21.370 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.460 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Smartsheet?

Ein G2-Benutzer sagt:

Smartsheet bietet einen breiten Bereich an Tools für effizientes Arbeiten. Es gibt viele Features, die ich noch nicht vollständig entdeckt habe, aber alles fühlt sich einfach und unkompliziert in der Anwendung an. Am besten lässt es sich als Excel auf Steroiden beschreiben.

Smartsheet bietet einen breiten Bereich an Tools für effizientes Arbeiten. Es gibt viele Features, die ich noch nicht vollständig entdeckt habe, aber alles fühlt sich einfach und unkompliziert in der Anwendung an. Am besten lässt es sich als Excel auf Steroiden beschreiben.

Neugestaltung der Projektabwicklung mit Projektmanagement-Software mit Client-Portalen

Die Arbeit mit Clients entwickelt sich oft zu einem endlosen Kreislauf aus Updates, Erklärungen und der Wiederherstellung des Kontextes.

Die Zeit wird nicht mehr für die Lieferung aufgewendet, sondern für E-Mails zum Status, gemeinsame Laufwerke und Nachfassaktionen. Ein modernes System für Projektmanagement mit einem sicheren Kundenportal integriert diese Interaktionen direkt in den Workflow.

ClickUp vereint Kundenportale mit kontextbezogener KI, Automatisierungen, Dashboards, sicherer Dateifreigabe und strukturierten Workflows in einem einzigen vernetzten Workspace.

Sind Sie bereit loszulegen? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an ✅