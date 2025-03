Wie man ein Client Dashboard erstellt (+ Beispiele)

Viele Clients bevorzugen heute die Selbstbedienung. 🤖✨

Sie erwarten schnelle Antworten auf ihre Abfragen, detaillierte Informationen auf Knopfdruck und Tools, mit denen sie ihre Aufgaben selbständig erledigen können, z. B. Bestellung, Planung, Nachverfolgung oder Fehlerbehebung.

Die meisten Geschäfte wissen das.

Faktencheck: 53 % glauben, dass ihre Kunden sehr zufrieden mit ihren Selbstbedienungsangeboten sind liegt heute bei nur 14 %.

Das liegt daran, dass die meisten Clients Selbstbedienungssysteme als zu starr empfinden, um die Komplexität ihrer Probleme zu bewältigen. In 43 % der Fälle, sie finden den Inhalt nicht relevant für ihre Abfragen.

Hier kann ein gut gestaltetes Client Dashboard das Spiel verändern. In diesem Blog erfahren Sie alles, was Sie über die Erstellung von Client Dashboards wissen müssen, die einen echten Wert darstellen.

Lassen Sie uns beginnen. ✅

Was ist ein Client Dashboard?

Ein Client Dashboard ist ein personalisierter digitaler Workspace, über den Kunden in Echtzeit mit Ihrem Geschäft interagieren können. Es bietet einen zentralen Zugriff auf wichtige Ressourcen wie Wissensdatenbanken, Zeitleisten für Projekte, KPIs und benutzerdefinierte Berichte, wobei Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden. 📊

Integriert in ein umfassendes technisches Paket, einschließlich kostenpflichtiger oder kostenlose Projektmanagement-Software bI-Plattformen, CRM-Systemen und Kommunikationstools erleichtert das Client Dashboard die reibungslose Zusammenarbeit in Ihrem gesamten Business-Ökosystem.

Dank dieser Transparenz sind die Clients stets über den Fortschritt des Projekts informiert, was die Beziehungen stärkt, da keine wichtigen Details übersehen werden. Das Dashboard steigert außerdem die Ressourceneffizienz durch die Zentralisierung relevanter Daten und die Automatisierung von Aktualisierungen.

Vorteile der Erstellung eines Client Dashboards

Vielleicht denken Sie: "Das hört sich alles sehr gut an, aber können wir nicht einfach bei E-Mail und Telefon bleiben, um mit den Clients in Verbindung zu treten?" Natürlich können Sie das. Aber das wird nicht funktionieren, wenn Sie Ihre Arbeit effizient skalieren wollen. Der Aufbau eines Client Dashboards hat seine Vorzüge. Das können Sie:

1. Beziehungen zu mehreren Interessengruppen verwalten

Was ist, wenn Ihre Agenten für den Kundenerfolg Fragen von 10 oder mehr Beteiligten pro Konto beantworten müssen?

Ist das auf Dauer nicht anstrengend?

Wenn alle Zinsen auf ein einziges praktisches Portal zugreifen können, in dem ihnen alle Informationen zur Verfügung stehen, client-Management wird viel einfacher und effektiver.

2. Helfen Sie Ihren Clients, teure Fehler zu vermeiden

Wenn Ihre Clients in regulierten Sektoren wie dem Gesundheitswesen, dem Bankwesen oder der Fertigung tätig sind, ist ein Dashboard mit integrierten Compliance-Features ein entscheidender Vorteil. Es kann ihnen helfen, sich an Branchenstandards zu orientieren, Zeit und Geld zu sparen und rechtliche Probleme zu vermeiden.

3. Zeigen Sie den Wert, den Sie bieten

Nehmen wir an, Sie sind eine Marketing-Agentur.

Sie können Datenvisualisierungen in das Dashboard Ihres Clients einbetten, die bestimmte Metriken wie die Absprungrate der Website, Keyword-Rankings und die organische CTR anzeigen. Auf diese Weise können die Clients bei jedem Login sofort sehen, wie sich Ihr Aufwand auf ihre SEO auswirkt.

Je vorteilhafter die Arbeit mit Ihnen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie bei Ihnen bleiben wollen. Und angesichts der Tatsache, dass nur ein 5 % mehr Neukunden eine Gewinnsteigerung von mehr als 25 % bewirken können (das gilt auch noch im Jahr 2024), ist die Erstellung eines Client Dashboards ein absolutes Muss für Sie.

4. Sich von der Konkurrenz abheben

Nicht alle Geschäfte bieten Client Dashboards an. Aber das Tolle daran ist, dass sie für jede Branche hilfreich sind.

Als Finanzberater könnten Sie zum Beispiel ein Dashboard für Ihre Clients erstellen, um deren Investitionen nachzuverfolgen. Sie können Ihre Kunden ermutigen, für diesen zusätzlichen Komfort eine Prämie zu zahlen.

Auf diese Weise bleiben nicht nur Ihre derzeitigen Kunden bei Ihnen, sondern Sie gewinnen auch neue Kunden, die eine bessere Kontrolle über ihre neuen und Verlaufsdaten wünschen.

5. Entdecken Sie Innovationsmöglichkeiten

Im Laufe der Zeit wird die in Ihrem Unternehmen integrierte Engagement-Analytik client-Portal-Software gibt Ihnen unglaubliche Einblicke in das, was Sie anbieten, verbessern oder aus Ihrem Angebot entfernen müssen.

📌 Zum Beispiel könnten Ihre SaaS-Clients KI-gesteuerte Tools oder benutzerdefinierte Branding-Optionen (wie das Hinzufügen ihres Logos) in Ihrem Produkt wünschen. So können Sie auf der Grundlage ihres Feedbacks schnell Innovationen entwickeln und Lösungen auf den Markt bringen, bevor jemand in Ihrer Branche überhaupt daran denkt.

Was sollte in einem Client Dashboard enthalten sein?

Der Sinn der Gestaltung eines Dashboards für Ihre Clients besteht darin, ihnen alle Informationen zu geben, die sie brauchen, ohne danach zu fragen.

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Features, die ein Dashboard in der Regel bieten sollte:

Nachverfolgung von Verträgen und Vereinbarungen: Einfacher Zugang zur Überprüfung, Änderung oder digitalen Unterzeichnung von Verträgen und Vereinbarungen

Einfacher Zugang zur Überprüfung, Änderung oder digitalen Unterzeichnung von Verträgen und Vereinbarungen Center für die Zusammenarbeit an Dokumenten: Ein Hub für die Erstellung, das Freigeben und die Bearbeitung von Angeboten, professionellen Berichten oder Designdateien

Ein Hub für die Erstellung, das Freigeben und die Bearbeitung von Angeboten, professionellen Berichten oder Designdateien Sicherheit und Zugriffskontrolle: Schutz sensibler Daten durch Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) und Datenverschlüsselung

Schutz sensibler Daten durch Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) und Datenverschlüsselung Kommunikationsfunktionen: Vereinfachte Korrespondenz mit Chat, Message Boards und E-Mail-Integration

Vereinfachte Korrespondenz mit Chat, Message Boards und E-Mail-Integration Ereignis- oder Meeting-Planer: Ein integriertes Kalender tool zum Festlegen von Terminen, Fristen und Meetings

Ein integriertes Kalender tool zum Festlegen von Terminen, Fristen und Meetings Übersicht über den Status des Projekts: Sofortige Sichtbarkeit von Schlüsselaufgaben, Meilensteinen, Fälligkeitsdaten und Fortschritten bei der Fertigstellung

Sofortige Sichtbarkeit von Schlüsselaufgaben, Meilensteinen, Fälligkeitsdaten und Fortschritten bei der Fertigstellung Benutzerfreundliche Oberfläche: Intuitives Design mit klarer Beschreibung und übersichtlichen Menüstrukturen

Intuitives Design mit klarer Beschreibung und übersichtlichen Menüstrukturen Leistungsanalyse: Eine Momentaufnahme von Metriken und KPIs, die Einblicke in die Gesamtleistung des Geschäfts bieten

Eine Momentaufnahme von Metriken und KPIs, die Einblicke in die Gesamtleistung des Geschäfts bieten Schulungsbibliothek: Ein Repository mit Anleitungen, häufig gestellten Fragen und Video-Tutorials zur Unterstützung der Schulung und Einarbeitung von Clients

How to Create a Client Dashboard (Wie man ein Client Dashboard erstellt)

Die Erstellung eines Dashboards kann überwältigend sein, besonders wenn Sie es zum ersten Mal tun. Am besten gehen Sie einen Schritt zurück und beginnen mit den Grundlagen. Schauen wir uns das mal an.

1. Definieren Sie Ihre Ziele

Bevor Sie etwas zu erledigen haben, sollten Sie sich überlegen, warum Sie ein Dashboard für Ihre Clients erstellen wollen.

Welche Probleme wollen Sie für sie lösen?

Brauchen sie eine Möglichkeit, Projekte in Echtzeit nachzuverfolgen? Ist es ein Problem, alle Dokumente und Rechnungen, die sie erhalten, zu organisieren?

Oder wollen Sie einfach nur die Belastung Ihrer Teams bei der Verwaltung von Clients minimieren?

Was auch immer es ist, fragen Sie zuerst Ihre Clients.

Treffen Sie sich mit ihnen, ob persönlich oder virtuell, oder geben Sie eine offene Umfrage frei, indem Sie tools für Kundenfeedback . Hören Sie sich ihre Gedanken, Bedenken und Ideen an und fassen Sie sie übersichtlich in ClickUp Dokumente .

Mit Features wie verschachtelten Seiten, Styling-Optionen und Vorlagen können Sie ein zentrales Dokument erstellen, das das "Warum" und "Wie" Ihres Dashboard-Projekts festhält.

Sie können in diesen Dokumenten in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten - sie taggen, bestimmte Elemente zuweisen und sogar Feedback in verfolgbare Aufgaben umwandeln.

Mit ClickUp Docs alle Ziele des Client Dashboards im Blick behalten

Der Docs Hub von ClickUp macht es außerdem einfach, alle kundenspezifischen Ressourcen zugänglich, verifiziert und durchsuchbar zu halten, so dass jedes Mitglied des Teams projektkritische Informationen schnell finden kann.

💡Pro-Tipp: Sie können auch interne Diskussionen führen, um die häufigsten Abfragen bestehender Clients zu verstehen. Diese Informationen werden Ihr Dashboard formen und es vom ersten Tag an nützlicher machen.

2. Definieren Sie Client-KPIs

Die im ersten Schritt gesammelten Daten helfen Ihnen dabei, relevante KPIs für die Nachverfolgung im Dashboard zu identifizieren.

wenn Sie beispielsweise eCommerce-Websites für Ihre Kunden erstellen, sind diese daran interessiert, die Effektivität Ihrer Dienstleistung und deren Auswirkungen auf ihre Ergebnisse zu messen, von der Geschwindigkeit der Website bis hin zu Sicherheitsmaßnahmen.

In diesem Fall wären die wichtigsten Metriken die Ladezeiten der Seiten, die Zuverlässigkeit der Betriebszeit, die Konversionsraten und die Abbruchraten bei der Bestellung. Alles andere, was nicht eng mit ihrer Geschäftsstrategie zusammenhängt, wäre Verschwendung. ClickUp Ziele kann zum Beispiel eine wertvolle Ergänzung für die Erstellung von Dashboards sein.

Innerhalb der Plattform können Sie messbare Ziele erstellen, die auf die Bedürfnisse jedes Clients zugeschnitten sind, und diese in Einzelziele aufschlüsseln, einschließlich numerischer Werte, Geldwerte, abgeschlossener Aufgaben oder binärer Optionen (wahr/falsch).

Führen Sie Ihre Clients zum Erfolg mit ClickUp Goals

Sie können auch Ordner innerhalb der Plattform erstellen, um KPIs nach Kategorien wie Sprint-Zyklen, OKRs, wöchentliche Scorecards und alle wichtigen Ziele an einem Ort zu verfolgen.

3. Gestalten Sie das Layout und die Benutzeroberfläche

Bei der Gestaltung des Dashboards sollten Sie die Perspektive des Clients in den Vordergrund stellen. Ihr Hauptziel sollte die Funktion und die einfache Navigation sein. Sie wollen nicht, dass Ihre Clients nach Informationen suchen müssen - sie wollen Klarheit und Einfachheit.

Denken Sie daher an deren Workflow und stellen Sie sich Fragen wie:

Was wollen sie als Erstes sehen, wenn sie sich einloggen?

Wie kann die Benutzeroberfläche am besten so gestaltet werden, dass sie für neue Benutzer intuitiv ist?

Welchen Grad an Anpassung erwarten sie in Bezug auf Layout, Widgets oder Datenvisualisierungsoptionen?

Gibt es Features für den barrierefreien Zugang (z. B. Tastaturnavigation, Kompatibilität mit Single-Screen-Readern oder Text-to-Speech), die berücksichtigt werden sollten?

Stellen Sie sich vor, dass Sie als Vertriebsplattform Ihren Kunden ein Portal zur Verfügung stellen, in dem Metriken an prominenter Stelle angezeigt werden - ganz oben oder in einem als "hohe Priorität" gekennzeichneten Bereich

Gruppieren Sie verwandte Metriken logisch, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Beispielsweise können Daten, die sich auf Kundeninteraktionen beziehen (z. B. die Nummer der Nachfassaktionen oder die Reaktionszeit), in einem Bereich angezeigt werden. Gleichzeitig können Metriken zur Vertriebsleistung (z. B. gewonnene Geschäftsabschlüsse, Pipeline-Wachstum und Umsatzprognosen) separat gruppiert werden.

Solche strukturierten Vertriebs CRM-Berichterstattung ermöglicht es Ihren Clients, ihre Daten auf einen Blick zu interpretieren, ohne sich mit Informationen zu überladen. ClickUp Dashboards bieten insbesondere anpassbare Layouts, die es Ihnen ermöglichen, eine auf die Bedürfnisse des Clients ausgerichtete Oberfläche zu gestalten. Mithilfe von Widgets als Bausteine können Sie Diagramme, Listen mit Aufgaben und Statusanzeigen hinzufügen, um relevante Informationen an prominenter Stelle anzuzeigen.

Erstellen Sie ein persönliches Command-Center für effiziente Workflows mit ClickUp Dashboards

Nehmen wir zum Beispiel an, dass Clients eine schnelle Sichtbarkeit der Zeitleisten von Projekten benötigen.

In diesem Fall können Sie Widgets für Aufgabenfristen, Gantt-Diagramme oder Workload-Ansichten einbinden und so sicherstellen, dass wichtige Metriken immer leicht zu finden sind. ClickUp unterstützt auch Drag-and-Drop-Funktionen für Widgets, so dass Sie das Layout an die Vorlieben Ihrer Clients anpassen und verfeinern können, um eine intuitive Benutzeroberfläche zu schaffen.

Möchten Sie Ihren Clients zeigen, wie Sie die Softwarebereitstellung mit speziellen Berichterstattungsmechanismen beschleunigen, z. B. mit einem Diagramm zur Verbrennungsrate und Sprint-Geschwindigkeit? Mit ClickUp können Sie ganz einfach ein Sprint Dashboard erstellen. Für jede Branche und jeden Umfang der Arbeit gibt es eine Vorlage.

Darüber hinaus können Sie Abschnitte und Gruppierungsoptionen mit Farben kodieren, um Daten leichter zugänglich und optisch ansprechend zu gestalten.

Zum Schluss, ClickUp Gehirn hebt Ihre Dashboards auf die nächste Stufe, indem es sofortige Antworten auf Ihre Fragen liefert. Fragen Sie KI irgendetwas, und sie wird alle Dashboards in Ihrem Workspace durchsuchen und Ihnen helfen, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, ohne dass Sie manuell nach Daten suchen müssen.

Automatisieren Sie Standups in Ihrem Dashboard mit ClickUp Brain

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Diagramme, Grafiken und visuelle Indikatoren wie Fortschrittsleisten, um komplexe Daten zu präsentieren. Integrieren Sie Ausklappen oder Registerkarten, um bei Bedarf tiefere Einblicke zu gewähren und gleichzeitig die Oberfläche übersichtlich zu halten. Und schließlich sollten Sie ein Layout entwerfen, das sich fließend an jede Bildschirmgröße anpasst, unabhängig davon, ob es auf Desktops, Tablets oder mobilen Geräten angezeigt wird.

Der Wert eines Client Dashboards hängt direkt von der Genauigkeit und Aktualität der angezeigten Daten ab.

Aus diesem Grund müssen Sie es in die bestehende technische Infrastruktur des Kunden integrieren, von visuelles Projektmanagement tools, CRMs und Buchhaltungssoftware, so dass das Dashboard aus einer Vielzahl von Datenquellen bevölkert wird.

Ein Dashboard für ein dienstleistungsbasiertes Client-Geschäft könnte beispielsweise Rechnungsdaten aus QuickBooks, Metriken zum Webverkehr aus der Google Search Console und Kundenzufriedenheitswerte aus HubSpot anzeigen. ClickUp CRM bietet Integrationen mit vielen Tools, die die Datengenauigkeit und Verbindung verbessern.

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über Ihre Client-Daten mit ClickUp CRM

Sie können es zum Beispiel mit Asana oder Jira integrieren, um Projektaktualisierungen und Meilensteine in einem Dashboard zu zentralisieren. Für die Nachverfolgung der Produktivität können Sie sich für Slack, Google Workspace und Microsoft Teams entscheiden, um die Kommunikation zu optimieren, ohne die App wechseln zu müssen.

💡Pro-Tipp: Durch die Integration von APIs und Echtzeitdaten können Sie Warnungen oder Benachrichtigungen hinzufügen, die ausgelöst werden, wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden (z. B. wenn die Ressourcenauslastung unter eine bestimmte Nummer fällt oder ein kritischer Planungsfehler auftritt).

5. Priorisieren Sie die Sicherheit

Die letzten Jahre haben gezeigt, welche verheerenden Auswirkungen unzureichende Sicherheitsmaßnahmen auf Geschäfte haben können.

Instanz im Jahr 2024 eine große Sicherheitslücke in einem Content-Management-System die von Hathway verwendet wurde, die sensiblen KYC-Daten wie Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail IDs von mehr als 4 Millionen Kunden, was zu teuren Schäden und schwerem Imageschaden führte.

Dies ist eine deutliche Erinnerung daran, dass ein Client Dashboard auch ein Einstiegspunkt für böswillige Akteure sein kann, wenn es nicht richtig geschützt ist. Selbst etwas so Einfaches wie eine schwache Passwortrichtlinie kann Ihr System angreifbar machen.

Aus diesem Grund sollten Sicherheits-Features wie die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), die rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) und die Datenverschlüsselung ein unverzichtbarer Bestandteil Ihres Client Dashboards sein.

Natürlich können Sie jeden Client als Gast in ClickUp einladen und das Dashboard für ihn freigeben, damit er an einem Ort Projekt-Updates ansehen und zusammenarbeiten kann. Die Aufrechterhaltung der Sicherheit ist jedoch ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses.

Sie können einzelne Konten von Clients mit einer skalierbaren Hierarchie von Ordnern und Listen organisieren und granulare Berechtigungen festlegen, um zu kontrollieren, wer was sieht - einschließlich Personen aus Ihrem Team und externen Stakeholdern.

💡 Pro-Tipp: Aktualisieren Sie Ihre Sicherheitsprotokolle regelmäßig, damit die Berechtigungen der Benutzer auch bei Änderungen der Rollen oder Zuständigkeiten im Team angepasst werden. Lassen Sie Ihre Clients genau wissen, wie ihre Daten geschützt werden. Machen Sie Sicherheit zu einem Verkaufsargument und schaffen Sie Vertrauen.

Client Dashboard Beispiele: Die besten ClickUp Vorlagen zur Verwendung

Sie müssen nicht immer bei Null anfangen oder das Rad neu erfinden, wenn Sie ein Dashboard erstellen. Viele vorlagen für die Client-Verwaltung können Sie Zeit und Aufwand sparen und gleichzeitig für ein professionelles Layout sorgen. Im Folgenden finden Sie fünf hervorragende Beispiele für Dashboards von ClickUp, die Sie verwenden können.

1. Agency Client Health Tracker

Als Agentur jonglieren Sie wahrscheinlich mit mehreren Clients. Die Überwachung der Kundenzufriedenheit und des Zustands der Projekte steht ganz oben auf Ihrer Liste der zu erledigenden Aufgaben, aber seien wir ehrlich - das ist überwältigend.

Der Agency Client Health Tracker von ZenPilot , integriert mit ClickUp, löst genau das.

Es zentralisiert wichtige Daten von E-Mails bis hin zu Tabellenkalkulationen und gibt Ihnen ein klares Bild davon, welche Clients sofortige Unterstützung benötigen und welche Konten reibungslos laufen.

Die Vorlage bietet Features wie:

Eingebauter Aktivitäts-Tracker, um das Engagement und die Reaktionsfähigkeit der Clients im Auge zu behalten

Video-Tutorials, die Sie bei der Einstellung und Anpassung des Layouts an die Anforderungen Ihrer Agentur unterstützen

Acht vorkonfigurierte Ansichten für alles, von erbrachten Leistungen und erreichten Zielen bis hin zu NPS-Werten

Diese Vorlage herunterladen

Agency Client Health Tracker von ZenPilot und ClickUp

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp's Vorlage für den Client Erfolg

Wie in jedem anderen Geschäft auch, sollte der Erfolg Ihrer Kunden im Mittelpunkt stehen. Um zu analysieren, wie engagiert und committen die Clients ihre Beziehung zu Ihnen pflegen, nutzen Sie die ClickUp Vorlage für den Erfolg von Clients .

Es macht sogar noch mehr Sinn, wenn Sie ein SaaS-Unternehmen sind, das sicherstellen möchte, dass die Clients den maximalen Wert aus dem Produkt ziehen.

Die Vorlage bietet eine umfassende Ansicht der Reise eines jeden Clients, die Phasen vom Onboarding bis zur Erneuerung abdeckt und gleichzeitig potenzielle Risiken und Leistungen nachverfolgt. Sie ermöglicht es Ihnen, klare Ziele für die Kunden einzustellen und den Erfolg Ihrer Dienstleistungen an diesen Zielen zu messen.

ClickUp's Vorlage für den Client Erfolg

Mit dieser Vorlage können Sie:

Die Ansicht des Gantt-Diagramms zur Visualisierung von Zeitleisten für Projekte verwenden

Aufgaben intern an die entsprechenden Mitglieder des Teams verteilen

Mit der E-Mail-Integration Rückmeldungen von Clients einholen

3. ClickUp's Vorlage für die Zusammenarbeit mit dem Client Erfolg

Diese Vorlage ist speziell für die Zusammenarbeit von Vertriebs- und Produktionsteams gedacht, die ihren Aufwand koordinieren müssen, um reibungslose Arbeitsabläufe und die rechtzeitige Lieferung von Projekten zu gewährleisten.

Die ClickUp Client Erfolg Collaboration Vorlage sorgt dafür, dass beide Abteilungen mit freigegebenen Ansichten auf der gleichen Seite stehen, was Missverständnisse und Fehler bei der Übergabe an den Client reduziert - eine gute Strategie.

ClickUp's Vorlage für die Zusammenarbeit im Bereich Client Erfolg

Mit dieser Vorlage können Sie:

Zugriff auf wichtige Tools wie Dokumente für interne Notizen, Formulare für die Erfassung von Client-Informationen und Karten für den Fortschritt von Aufgaben

Die Nachverfolgung mit Status wie "Offen" und "Abgeschlossen" vereinfachen, damit alle Mitglieder des Teams schnell erkennen können, wo das Konto steht

Automatische Auslöser einstellen, z. B. die Aktualisierung benutzerdefinierter Felder, wenn neue Aufgaben erstellt werden

4. ClickUp's Schnellstart: Vorlage für Client Services

Wer möchte nicht schnell und effizient Geschäfte abschließen, während er gleichzeitig Konten von Clients verwaltet, Anfragen einschätzt und Ressourcen optimiert? Egal, ob Sie Vertriebsmitarbeiter, Kundenbetreuer oder Projektleiter sind, Sie brauchen die richtige client management tools für diese Aufgabe.

Und die ClickUp Schnellstart: Client Services Vorlage ist ein solches Framework, auf das Sie sich voll und ganz verlassen können. Obwohl es zunächst komplex erscheinen mag, ist es einsteigerfreundlich.

ClickUp Quick Start Client Services Vorlage

Die wichtigsten Features sind:

Erstellen von Aufgaben und Festlegen von Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten, Status und mehr

Überwachen Sie den Zustand des Projekts mit benutzerdefinierten Feldern wie Zeitschätzungen, Prioritäten, Meilensteinen und Abhängigkeiten

Speichern Sie Prozesse, Ressourcen und wichtige Informationen mit dem Team Wiki

5. ClickUp's Voice of the Customer Board Vorlage

In einem Meer von CRM-Vorlagen zu erledigen, wie finden Sie etwas, das Ihnen hilft, die Bedürfnisse, Wünsche und Vorlieben Ihrer Kunden besser zu verstehen?

Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert für die Verbesserung Ihrer Angebote. Aber das Sammeln, Organisieren und Verarbeiten kann eine Herausforderung sein - nicht, wenn Sie die ClickUp Vorlage für das Voice of the Customer Board .

Mit dem Layout im Kanban-Stil sammeln Sie die Erkenntnisse der Clients in geordneter Form und sorgen dafür, dass sie umgehend priorisiert und von den richtigen Teams bearbeitet werden.

ClickUp Vorlage für die Stimme des Kunden

Mit der Vorlage können Sie:

Zeiterfassung, Nachverfolgung, Achtung vor Abhängigkeiten und Tags zur schnellen Lösung von Problemen

Benutzerdefinierte Ansichten wie "Liste", "Board" und "Start Here" verwenden, um Feedback in verschiedenen Konfigurationen anzuzeigen

Feedback aus benutzerdefinierten Feldern wie "Kundenbedarf", "VoC-Quelle" und "Lösung" strukturieren

Halten Sie Ihre Clients zufrieden und fördern Sie das Wachstum Ihres Geschäfts mit Dashboards

Jetzt, wo Sie den Wert von Dashboards kennen, wissen Sie, dass sie mehr sind als nur "nice-to-have"-Tools - sie sind unverzichtbar, um Ihre Clients in die Lage zu versetzen, sichere, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Wenn die Clients mit den Erkenntnissen, die sie im Portal sehen, zufrieden sind und Ihren Beitrag anerkennen, ist das ein Gewinn für alle Beteiligten. 🎉

Außerdem können Sie mit Tools wie ClickUp ganz einfach die besten Client Dashboards für Ihre spezifischen Anforderungen erstellen. Ein großer Vorteil ist die umfangreiche Bibliothek mit gebrauchsfertigen Vorlagen, die einen einfachen und schnellen Einstieg ermöglichen. Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp Konto an und steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Clients. 🚀