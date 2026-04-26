10 Vorlagen für Unternehmensbetriebsmodelle in ClickUp

Vorlagen für Unternehmensbetriebsmodelle dokumentieren, wie Entscheidungen, Prozesse, Rollen, Metriken und Governance in großen Unternehmen funktionieren. Die meisten Unternehmen arbeiten nach wie vor mit Betriebsmodellen, die niemand schriftlich festgehalten hat. Fragen wie „Wer genehmigt Lieferantenverträge?“ oder „Wer trifft diese Entscheidung?“ werden oft nur im Kopf einer Person beantwortet, nicht in einem System.

Das ist eine unsichere Vorgehensweise, insbesondere da 66 % der Führungskräfte ihre Betriebsmodelle in den letzten zwei Jahren neu gestaltet haben.

Vorlagen für Unternehmensbetriebsmodelle machen diese Arbeit sichtbar.

Sie machen das unsichtbare „Wie wir arbeiten“ zu etwas Dokumentiertem und Nutzbarem. Als Ergebnis müssen neue Mitarbeiter nicht mehr das „Stammeswissen“ entschlüsseln. Strategische Kurswechsel gehen nicht mehr zwischen der Führungsebene und den Teams, die die Arbeit ausführen, verloren.

Dieser Leitfaden behandelt 10 kostenlose ClickUp-Vorlagen für Unternehmensbetriebsmodelle, wann die einzelnen Vorlagen zum Einsatz kommen und wie sie Teams dabei helfen, Governance, Prozesse, Ziele, Routinen und die Umsetzung zu dokumentieren.

Wussten Sie schon? 63 % der Unternehmen haben die meisten ihrer Ziele bei der Transformation des Betriebsmodells erreicht – doch nur 24 % sind dabei äußerst erfolgreich. Diese Diskrepanz ist oft auf eine Dokumentation zurückzuführen, die keinen Bezug zur täglichen Arbeit, zur Eigentümerschaft und zur Entscheidungsfindung hat.

Vorlagen für Unternehmensbetriebsmodelle im Überblick

Was ist eine Vorlage für ein Betriebsmodell des Unternehmens?

Eine Vorlage für ein Unternehmensbetriebsmodell dokumentiert, wie ein großes Unternehmen Entscheidungen trifft, Eigentümerschaft zuweist, Prozesse verwaltet, die Nachverfolgung der Leistung durchführt und die Strategie mit der Umsetzung verbindet.

Die besten Vorlagen für Unternehmensbetriebsmodelle decken fünf Kernbereiche ab: Governance, Prozesse, Mitarbeiter, Technologie und Metriken. In ClickUp werden diese Vorlagen zu lebendigen Workflows, da Teams die Dokumentation mit Aufgaben, Eigentümern, Dashboards, Genehmigungen und Automatisierungen verknüpfen können.

Welche Vorlage für Unternehmensbetriebsmodelle sollten Sie zuerst verwenden?

Beginnen Sie mit der Vorlage, die Ihrer größten operativen Lücke entspricht. Verwenden Sie eine Governance-Vorlage, wenn Entscheidungen nur langsam getroffen werden. Verwenden Sie eine Prozessvorlage, wenn die Arbeitsabläufe in den verschiedenen Teams unterschiedlich sind. Verwenden Sie eine OKR-Vorlage, wenn die Strategie nicht in die Umsetzung übergeht.

Wenn Ihr Unternehmen Folgendes benötigt… Beginnen Sie mit dieser Vorlage Alle laufenden strategischen Arbeiten anzeigen Vorlage für das Arbeitsbuch Setzen Sie Ihre Strategie in monatliche Umsetzung um Vorlage für den Betriebsplan Richten Sie Teams auf messbare Ziele aus Vorlage für Unternehmens-OKRs und -Ziele Klären Sie Mission, Vision und Werte Vorlage „Von der Vision zu den Werten“ Komplexe Initiativen umsetzen Vorlage für einen Implementierungsplan Dokumentieren Sie wiederholbare Workflows Vorlage für Unternehmensprozesse Standardisieren Sie die Ausführungsschritte Vorlage für Standardarbeitsanweisungen Verbessern Sie den täglichen Arbeitsrhythmus Vorlage für tägliche Arbeitsabläufe Visualisieren Sie Übergaben und Engpässe Whiteboard-Vorlage für Prozessablaufdiagramme Definieren Sie Genehmigungen und Entscheidungsbefugnisse Vorlage für einen Governance-Plan

Die 10 besten Vorlagen für Betriebsmodelle für Unternehmen

Jede der unten aufgeführten Vorlagen befasst sich mit einer anderen Ebene des Betriebsmodells des Unternehmens, von der strategischen Ausrichtung auf hoher Ebene bis hin zur täglichen operativen Umsetzung. Alle Vorlagen sind in ClickUp verfügbar und können benutzerdefiniert an Ihre spezifische Organisationsstruktur angepasst werden.

1. Vorlage für das „Book of Work“ von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie jede aktive Initiative an einem Ort mit der „Book of Work“-Vorlage von ClickUp

Die „Book of Work“-Vorlage von ClickUp erfasst das gesamte Portfolio an Initiativen und Projekten in Ihrem Unternehmen. Sie beantwortet die grundlegende Frage: Woran arbeiten alle eigentlich gerade?

Wenn Dutzende von Initiativen abteilungsübergreifend laufen, können Führungskräfte die Sichtbarkeit auf Verantwortlichkeiten, Abhängigkeiten, Ressourcen und die strategische Ausrichtung verlieren. Führungskräfte treffen Entscheidungen, ohne die Sichtbarkeit auf das Gesamtbild zu haben – ein klassisches Anzeichen für eine schlechte strategische Ausrichtung, die dazu beiträgt, dass nur 48 % der Initiativen ihre Einzelziele erreichen.

Anstatt Aktualisierungen über verschiedene Tools und Teams hinweg zu verfolgen, können Sie ClickUp-Dashboards nutzen, um Echtzeitdaten aus jeder Initiative an einem Ort zusammenzuführen. ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, noch einen Schritt weiter zu gehen, indem es den Zustand des Portfolios zusammenfasst und risikobehaftete Aufgaben auf der Grundlage von Aufgabenfortschrittsmustern kennzeichnet.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Folgendes zu erreichen:

Portfolio-Sichtbarkeit: Verschaffen Sie sich einen zentralen Überblick über alle laufenden Arbeiten in allen Geschäftsbereichen

Ressourcenzuweisung: Sehen Sie, wo Teams über- oder untercommitten sind

Strategische Ausrichtung: Ordnen Sie jede Initiative den Zielen des Unternehmens zu

Nachverfolgung der Abhängigkeiten: Ermitteln Sie, wo sich Projekte überschneiden oder um Ressourcen konkurrieren

Ideal für: PMOs, Strategieteams und Führungskräfte im operativen Bereich, die mehrere Projekte betreuen und eine zentrale Ansicht benötigen, um den Fortschritt zu verfolgen, die Arbeit an den Zielen auszurichten und die Koordination zwischen den Initiativen sicherzustellen.

Profi-Tipp: Betrachten Sie Ihr „Book of Work“ als ein lebendiges Dokument und nicht als Momentaufnahme eines Quartals. Überprüfen Sie es bei jeder Synchronisierung der Führung – wenn eine Initiative nicht im „Book of Work“ zu finden ist, sollte sie keine Ressourcen erhalten.

2. Vorlage für einen Betriebsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Setzen Sie Ihre Strategie mit der Vorlage für den Betriebsplan von ClickUp in die Tat um

Die Vorlage „ “ von ClickUp setzt Ihre Jahresstrategie in vierteljährliche und monatliche Pläne für die Projektumsetzung um. Sie stellt eine Verbindung zwischen der Jahresstrategie und den vierteljährlichen Meilensteinen, den monatlichen Prioritäten und der wöchentlichen Umsetzung her.

Allzu oft bleiben strategische Pläne in Präsentationen stecken, während Teams auf Autopilot arbeiten. Dies führt zu einer Abdrift, bei der Teams zwar beschäftigt sind, aber nicht unbedingt an den richtigen Dingen arbeiten. Mit der Vorlage können Sie eine direkte Verbindung zwischen Strategie und Umsetzung herstellen, indem Sie Elemente des operativen Plans direkt mit ClickUp-Aufgaben und -Projekten verknüpfen. Wenn ein Team eine Aufgabe fertigstellt, wird der operative Plan automatisch aktualisiert, sodass Sie sich nicht mehr auf manuelle Berichte zur Status-Berichterstellung verlassen müssen.

Diese Vorlage hilft Ihnen bei:

Strategiekaskade: Unterteilen Sie Jahresziele in vierteljährliche Meilensteine und monatliche Ergebnisse

Klare Zuständigkeiten: Weisen Sie für jede operative Priorität verantwortliche Personen zu

Nachverfolgung des Fortschritts : Überwachen Sie die Umsetzung anhand klarer KPIs Überwachen Sie die Umsetzung anhand klarer KPIs

Auslöser für Anpassungen: Legen Sie fest, wann und wie Kurskorrekturen vorgenommen werden sollen, wenn Dinge aus der Bahn geraten

Ideal für: Manager und Teamleiter, die für die Umsetzung von Betriebsplänen sowie die Nachverfolgung von Aufgaben, Zeitleisten und Fortschritten teamübergreifend verantwortlich sind.

Lesen Sie auch: 10 kostenlose Vorlagen für Betriebspläne in Excel und Word

3. Vorlage für Unternehmens-OKRs und -Ziele von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Stimmen Sie unternehmensweite Ziele mithilfe der ClickUp-Vorlage für Unternehmens-OKRs und -Ziele auf die tägliche Arbeit ab

In vielen Unternehmen werden Ziele zu Beginn des Jahres festgelegt, verlieren jedoch bereits im zweiten Quartal ihre Sichtbarkeit. Infolgedessen arbeiten Teams parallel, ohne eine gemeinsame Ansicht zu haben, und Prioritäten geraten ins Wanken.

Hier hilft die ClickUp-Vorlage für Unternehmens-OKRs und -Ziele. Sie bringt Struktur in die Festlegung und Nachverfolgung von OKRs und verbindet unternehmensweite Ziele mit den Teams und den tatsächlichen Tätigkeiten der einzelnen Mitarbeiter.

Es ordnet Ihre OKRs direkt der ClickUp-Hierarchie aus Workspace, Spaces, Ordnern und Listen zu, sodass alles miteinander verbunden bleibt. Teams können tägliche Aufgaben mit Schlüsselergebnissen verknüpfen, wodurch leichter erkennbar wird, wie die tägliche Arbeit zu den übergeordneten Unternehmenszielen beiträgt.

Diese Vorlage bietet:

Hierarchische Ausrichtung: Unternehmensziele werden auf Abteilungs- und Team-Ebene heruntergebrochen

Definition der wichtigsten Ergebnisse: Legen Sie messbare Ergebnisse fest, die den Fortschritt klar aufzeigen

Häufigkeit der Überprüfungen: Legen Sie regelmäßige Überprüfungsrhythmen fest, um den Fokus aufrechtzuerhalten

Funktionsübergreifende Sichtbarkeit: Sehen Sie, wie verschiedene Teams zu gemeinsamen Zielen beitragen

Ideal für: Führungsteams, PMOs und Abteilungsleiter, die unternehmensweite OKRs mit der Umsetzung auf Team-Ebene abstimmen und dabei eine klare Sichtbarkeit auf den Fortschritt in allen Geschäftsbereichen haben möchten.

Interessante Tatsache: Laut einer Studie von Gallup stimmt nur etwa die Hälfte der Mitarbeiter voll und ganz zu, dass sie wissen, was bei der Arbeit von ihnen erwartet wird.

4. Vorlage „Vision to Values“ von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Definieren Sie Ihre Mission, Vision und Leitprinzipien mit der Vorlage „Vision to Values“ von ClickUp

Die Vorlage „Vision to Values“ von ClickUp dokumentiert die grundlegenden Elemente, die die Entscheidungsfindung Ihres Unternehmens leiten: Mission, Vision, Werte und strategische Grundsätze. Sie ist das „Warum“ hinter dem „Wie“ Ihres Betriebsmodells. Wenn diese grundlegenden Elemente in Onboarding-Präsentationen untergehen, wird die Entscheidungsfindung inkonsistent.

Speichern Sie Ihre „Vision to Values“-Vorlage in ClickUp Docs und verknüpfen Sie sie in Ihrem gesamten Workspace, damit sie immer griffbereit ist. Wenn neue Initiativen ihre Form annehmen, können Teams auf diese Dokumente zurückgreifen, um sicherzustellen, dass Entscheidungen und Vorschläge mit Ihren Kernwerten im Einklang stehen.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Folgendes zu formulieren:

Formulierung der Mission: Eine klare Darstellung des Zwecks Ihrer Organisation

Definition der Vision: Wohin steuert Ihr Unternehmen langfristig?

Dokumentation der Werte: Die Verhaltensgrundsätze oder Die Verhaltensgrundsätze oder Kernwerte , die allen Entscheidungen zugrunde liegen

Strategische Grundsätze: Entscheidungsrahmen für unklare Situationen

Ideal für: Gründer und Führungsteams, die die Vision, Mission und Werte des Unternehmens definieren und nach einem gemeinsamen Bezugspunkt suchen, an dem sich Teams bei Entscheidungen und Initiativen orientieren können.

5. Vorlage für einen Umsetzungsplan für einfache, komplexe und Enterprise-Teams von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Rollouts jeder Komplexitätsstufe mit der Vorlage „Implementierungsplan für einfache, komplexe und Unternehmensteams“ von ClickUp

Die Vorlage „Implementierungsplan für einfache, komplexe und Unternehmens-Teams“ bietet abgestufte Rahmenwerke für die Projektumsetzung, die auf der Komplexität der Organisation basieren. Sie berücksichtigt, dass sich der Umsetzungsansatz eines Start-ups grundlegend von dem eines multinationalen Unternehmens unterscheidet.

Bewältigen Sie die Komplexität der Umsetzung mithilfe der verschiedenen Ansichten von ClickUp – ClickUp-Gantt-Diagramme für zeitliche Abhängigkeiten, ClickUp-Board-Ansichten für den Stage-Gate-Fortschritt und ClickUp-Listenansichten für das detaillierte Aufgabenmanagement. Lösen Sie Phasenübergänge und Benachrichtigungen an Stakeholder automatisch mit ClickUp-Automatisierungen aus.

Diese Vorlage hilft Ihnen bei:

Komplexitätsbewertung: Ermitteln Sie, welche Implementierungsstufe zu Ihrer Situation passt

Stakeholder-Mapping: Identifizieren Sie alle von der Umsetzung betroffenen Parteien

Schrittweise Einführung: Strukturieren Sie die Umsetzung in überschaubare Phasen

Risikominderung : Antizipieren und erstellen Sie einen Plan für häufige Herausforderungen bei der Umsetzung Antizipieren und erstellen Sie einen Plan für häufige Herausforderungen bei der Umsetzung

Ideal für: Teams, die neue Initiativen oder Systeme einführen und einen klaren Plan zur Verwaltung von Zeitleisten, Abhängigkeiten und teamübergreifender Koordination auf jeder Komplexitätsebene haben

6. Vorlage für Unternehmensprozesse von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Dokumentieren Sie mit der Vorlage „Unternehmensprozesse“ von ClickUp, wie die Arbeit teamübergreifend erledigt wird.

Mussten Sie schon einmal jemanden fragen, wie ein Prozess funktioniert, weil er nirgendwo schriftlich festgehalten ist?

Das ist meist der Punkt, an dem es zu Problemen kommt. Teams verlassen sich auf ihr Gedächtnis; es kursieren verschiedene Versionen desselben Prozesses, und die Arbeit wird inkonsistent, wenn das Team wächst.

Die Vorlage für Unternehmensprozesse von ClickUp bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie dokumentieren können, wie die Dinge tatsächlich ablaufen. Sie wird zu einer gemeinsamen Referenz, auf die sich Teams bei zukünftigen Initiativen verlassen können.

Sie können Prozesse mithilfe von ClickUp Docs und verschachtelten Seiten organisieren. Verknüpfen Sie diese direkt mit den Workflows, in denen sie ausgeführt werden, damit die Dokumentation stets mit der eigentlichen Arbeit verbunden bleibt.

Diese Vorlage hilft Ihnen bei:

Prozessinventar: Erfassen Sie alle wichtigen Geschäftsprozesse nach Funktionen

Prozessverantwortung: Weisen Sie klare Verantwortliche für die Pflege der Prozesse zu

Versionskontrolle: Nachverfolgung von Prozessänderungen im Zeitverlauf

Querverweis-Zuordnung: Zeigen Sie, wie Prozesse miteinander verbunden sind und voneinander abhängig sind

Ideal für: Operations-Teams und Prozessverantwortliche, die ein zentralisiertes System zum Dokumentieren und Pflegen von Geschäftsprozessen teamübergreifend aufbauen.

Profi-Tipp: Wenn Sie Prozesse dokumentieren, schreiben Sie für Ihren neuesten Mitarbeiter, nicht für Ihren erfahrensten. Wenn ein Prozess-Dokument zu viel Kontext voraussetzt, wird es einen Personalwechsel nicht überstehen.

7. Vorlage für Standardarbeitsanweisungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Standardisieren Sie wiederholbare Workflows mit der Vorlage für Standardarbeitsanweisungen von ClickUp

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass derselbe Prozess je nach dem, wer ihn erledigt, unterschiedlich abläuft?

Genau da geraten die Dinge außer Kontrolle. Teams überspringen Schritte, interpretieren Anweisungen unterschiedlich und liefern uneinheitliche Ergebnisse.

Die Vorlage für Standardarbeitsanweisungen von ClickUp bietet Ihrem Team eine klare, wiederholbare Methode zur Abwicklung von Prozessen. Sie definieren jeden Schritt einmal, und alle folgen demselben Ablauf.

Verwandeln Sie jede SOP in eine ClickUp-Aufgabenvorlage mit vorgefertigten ClickUp-Checklisten, ClickUp-Mitarbeitern und Fälligkeitsdaten. Wenn jemand einen Prozess durchführt, erstellt er eine Aufgabe und folgt den Schritten. Sie können auch ClickUp-Automatisierungen nutzen, um die Checkliste vor dem Schließen einer Aufgabe abzuschließen.

Mit dieser Vorlage können Sie Folgendes erstellen:

Schritt-für-Schritt-Dokumentation: Klare, nummerierte Anleitungen, die jeder befolgen kann

Anforderungen an die Rolle: Legen Sie fest, wer die einzelnen Verfahren durchführen kann und sollte

Voraussetzungen: Klären Sie, was vorhanden sein muss, bevor Sie eine Aufgabe beginnen

Ausnahmebehandlung: Erläutern Sie, was zu erledigen ist, wenn Standardverfahren nicht anwendbar sind

Ideal für: Teams, die wiederkehrende Workflows wie Onboarding, Support oder den operativen Betrieb abwickeln, mit einem klaren Schritt-für-Schritt-System, das jeder auf die gleiche Weise befolgen muss.

8. Vorlage für tägliche Arbeitsabläufe von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen und führen Sie die tägliche Nachverfolgung der Umsetzung durch mit der Vorlage „Daily Method of Operation“ von ClickUp

Manche Rollen basieren auf Routinen. Wenn diese Routinen nicht klar definiert sind, wird die Leistung uneinheitlich und schwer messbar.

Die Vorlage für die tägliche Arbeitsweise von ClickUp bietet Teams eine strukturierte Methode, um die täglich anfallenden Aktivitäten zu planen und durchzuführen. Sie ist besonders nützlich für Rollen wie Vertrieb, Customer Success und Operations, in denen Konsistenz zu Ergebnissen führt.

Sie können wiederholende Aufgaben einrichten, um den Tagesplan automatisch zu erstellen, und mit der Projekt-Zeiterfassung von ClickUp die Nutzung der Zeit nachverfolgen.

Nutzen Sie Dashboards, um zu sehen, wie konsequent Teams ihre täglichen Aktivitäten abschließen und wo die Leistung nachlässt.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Folgendes zu etablieren:

Zeitlich festgelegte Aktivitäten: Teilen Sie Ihren Tag nach Art der Tätigkeit in konzentrierte Arbeitsblöcke ein

Prioritätenreihenfolge: Planen Sie die Reihenfolge der Aufgaben, um Schwung und Fokus zu bewahren

Nachverfolgung der Metriken: Messen Sie die tägliche Umsetzung anhand klarer Einzelziele

Gewohnheitsbildung: Schaffen Sie verlässliche Routinen, die eine konsistente Leistung unterstützen

Ideal für: Teams mit strukturierten täglichen Workflows, wie Vertrieb, Customer Success oder Operations, die ein einheitliches System zur Planung, Nachverfolgung und Umsetzung ihrer täglichen Aktivitäten benötigen.

ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter (57 %) verschwendet Zeit damit, interne Dokumente oder die Wissensdatenbank des Unternehmens nach arbeitsbezogenen Informationen zu durchsuchen. Und wenn sie diese nicht finden? Jeder Sechste greift auf persönliche Notlösungen zurück – er durchforstet alte E-Mails, Notizen oder Screenshots, nur um sich ein Bild von der Lage zu machen. ClickUp Brain macht das Suchen überflüssig, indem es sofortige, KI-gestützte Antworten liefert, die aus Ihrem gesamten Workspace und integrierten Drittanbieter-Apps stammen, sodass Sie mühelos genau das finden, was Sie brauchen.

9. Whiteboard-Vorlage für Prozessablaufdiagramme von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Workflows und identifizieren Sie Engpässe mit der Whiteboard-Vorlage „Processes Map“ von ClickUp

Wenn Sie versuchen zu verstehen, wie die Arbeit zwischen den Teams fließt, helfen textlastige Dokumente selten weiter. Ihnen fehlt der Überblick, insbesondere dort, wo sich Prozesse überschneiden oder verlangsamen.

Die Process Map Whiteboard-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen eine visuelle Möglichkeit, den Ablauf von Prozessen in Ihrem Unternehmen darzustellen. Sie eignet sich gut für Workshops, Prozessüberprüfungen und funktionsübergreifende Diskussionen, bei denen Teams sehen müssen, wie alles miteinander verbunden ist.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie Prozesse in Echtzeit gemeinsam abbilden. Wandeln Sie Ideen anschließend in Aufgaben um und verknüpfen Sie diese mit den Workflows, die sie repräsentieren.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Folgendes zu visualisieren:

Wie Prozesse zusammenhängen: Stellen Sie Workflows als miteinander verknüpfte Schritte über Teams und Systeme hinweg dar

Wo Übergaben stattfinden: Sehen Sie genau, wo sich die Eigentümerschaft während der Ausführung verschiebt

Wo es zu Verzögerungen kommt: Identifizieren Sie Engpässe und Ineffizienzen im Flow

Verbesserungsbedarf: Heben Sie Bereiche hervor, die vereinfacht oder optimiert werden können

Ideal für: Teams, die abteilungsübergreifende Workflows abbilden und verbessern und einen gemeinsamen visuellen Raum benötigen, um Arbeitsprozesse abzustimmen und Engpässe zu identifizieren.

10. Vorlage für einen Governance-Plan von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Definieren Sie die Eigentümerschaft bei Entscheidungen und die Genehmigungsflows mit der Vorlage für Governance-Pläne von ClickUp

Entscheidungen verzögern sich, wenn die Eigentümerschaft unklar ist. Die Mitarbeiter warten auf Genehmigungen, eskalieren zu spät oder beziehen die falschen Stakeholder mit ein.

Die Vorlage für den Governance-Plan von ClickUp bietet Ihnen eine Möglichkeit, dies auf Systemebene zu regeln. Sie hilft Ihnen dabei, festzulegen, wer Entscheidungen trifft, wie diese umgesetzt werden und was geschieht, wenn etwas eskaliert werden muss.

Anstatt alles spontan zu klären, folgen Teams einem klaren Weg. Rollen, Verantwortlichkeiten und Erwartungen bleiben sichtbar, sodass Entscheidungen schneller und mit weniger Hin und Her getroffen werden können.

Sie können noch einen Schritt weiter gehen, indem Sie Projekt-Governance-Frameworks direkt in Ihre Workflows integrieren. Nutzen Sie die benutzerdefinierten Felder und Automatisierungen von ClickUp, um Genehmigungsschwellen und Eskalationsauslöser festzulegen. Wenn eine Anfrage die Befugnisse einer Person überschreitet, leitet ClickUp sie automatisch an den richtigen Genehmiger weiter, sodass nichts in der Schwebe bleibt.

Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Definition von:

Entscheidungsbefugnis: Wer trifft welche Entscheidungen und auf welcher Ebene?

Genehmigungsflow: Wie Entscheidungen von der Anfrage bis zur Entscheidung verlaufen

Eskalationswege: Wann und wo Entscheidungen nach oben weitergeleitet werden

Governance-Checkpoints: Wie Entscheidungen im Laufe der Zeit überprüft werden

Ideal für: Führungsteams und PMOs, die klare Entscheidungszuständigkeiten und Genehmigungsflows projekt- und abteilungsübergreifend einstellen.

Erstellen Sie Ihr Betriebsmodell mit ClickUp

ClickUp vereint die Dokumentation von Betriebsmodellen und die tägliche Umsetzung in einem Workspace. Teams können Governance-Pläne, SOPs, OKRs, Prozessabläufe, tägliche Routinen und Portfolioarbeit mit den Aufgaben und Dashboards verknüpfen, die die Arbeit vorantreiben.

Vorlagen für Enterprise-Betriebsmodelle machen abstrakte Strategien für Teams nutzbar. Die besten Vorlagen legen fest, wer für Entscheidungen verantwortlich ist, wie die Arbeit abläuft und wie der Erfolg gemessen wird.

Wenn Ihr Betriebsmodell dort zum Einsatz kommt, wo die Arbeit stattfindet, wird es nicht länger zu einer bloßen Theorie, sondern dient als Leitfaden für die Umsetzung.

Starten Sie noch heute kostenlos mit ClickUp!

Häufig gestellte Fragen

Was sind die 5 Komponenten einer Vorlage für ein Betriebsmodell?

Die fünf Kernkomponenten sind Prozesse (wie die Arbeit erledigt wird), Mitarbeiter (Rollen und Struktur), Technologie (Tools), Governance (Entscheidungsbefugnisse) und Metriken (wie die Leistung gemessen wird).

Wie unterscheidet sich eine Vorlage für ein Betriebsmodell des Unternehmens von einem Business Model Canvas?

Ein Business Model Canvas beschreibt, wie Sie extern Wert für Kunden schaffen, während eine Vorlage für ein Betriebsmodell beschreibt, wie Sie intern arbeiten, um diesen Wert zu liefern.

Kann ich Vorlagen für Betriebsmodelle auch für SaaS-Startups oder kleinere Teams verwenden?

Ja, die Vorlagen für Betriebsmodelle von ClickUp eignen sich genauso gut für kleinere Teams. Sie helfen Ihnen, Prozesse frühzeitig zu dokumentieren, damit wichtiges Wissen nicht nur in den Köpfen der Mitarbeiter verbleibt, und bieten Ihrem Team eine klare Struktur, auf der es aufbauen kann.