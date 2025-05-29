100 Beispiele für Team-Werte, die Ihnen helfen, eine starke Unternehmenskultur aufzubauen

Was hat für Sie als Unternehmen einen Wert?

Dies ist eine Frage, mit der sich viele Eigentümer schwer tun. Es kann schwierig sein, eine Liste von Grundwerten zu erstellen, die Ihr Unternehmen treffend widerspiegeln, aber es ist wichtig, dies richtig zu machen.

Ihre Unternehmenswerte bilden das Fundament Ihrer Arbeitsplatzkultur – sie geben anderen einen Einblick in das Wesen Ihres Unternehmens und können einen enormen Einfluss auf Ihren Rekrutierungs- und Einstellungsaufwand, das Engagement Ihrer Mitarbeiter und Ihren Gesamterfolg haben.

Um Ihr Unternehmen zu inspirieren und Ihre Arbeitskultur zu definieren, finden Sie hier 50 gängige Beispiele für Grundwerte für Ihr Team sowie 50 Beispiele für Grundwerte von erfolgreichen Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Ganz gleich, ob Sie gerade erst anfangen oder schon seit Jahren im Geschäft sind – diese 100 Beispiele werden Ihnen Inspiration liefern, um herauszufinden, was für Sie und Ihr Team wichtig ist!

📋 Checkliste für Grundwerte☑ Klar☑ Umsetzbar☑ Im Einklang mit Ihrer Mission☑ Leicht zu merken☑ Relevant für den Arbeitsalltag Ihres Teams

Wie Unternehmenswerte Ihrem Team helfen können

Einfach ausgedrückt sind Grundwerte die gemeinsamen und grundlegenden Überzeugungen, die Vision, die Mission, die persönliche und berufliche Ethik sowie die Kernprinzipien Ihres Unternehmens.

Sie sind die Persönlichkeit Ihres Unternehmens, die DNA Ihrer Organisation, der Grund für die Existenz Ihres Unternehmens und der Leitstern, der Ihr Geschäft kontinuierlich in Richtung Ihrer Mission und Vision führt. Und um Ihr Geschäft in die richtige Richtung voranzubringen, müssen Teams aus verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten, an dieselben Werte glauben und diese bei der Arbeit konsequent umsetzen.

Wenn Sie sich also fragen: „Warum ist das alles wichtig?“, finden Sie hier einige Gründe dafür:

Leistung : Teams fühlen sich befähigt, ihr Bestes zu geben, wenn die Werte mit der Unternehmensstrategie und den Zielen übereinstimmen

Talentakquise : Ihre Unternehmenskultur kann potenziellen Mitarbeitern dabei helfen, bei der Suche nach einer neuen Position zu entscheiden, ob Ihr Unternehmen zu ihren persönlichen Werten, Prioritäten und Zielen passt.

Wettbewerbsfähigkeit : Zu wissen, wofür das Unternehmen steht, macht Sie auf dem Markt und als Arbeitgeber wettbewerbsfähiger.

Geschäftliche Entscheidungen: Die Kenntnis der Unternehmenskultur kann Führungskräften und im Projektmanagement tätigen Personen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und klügere, kalkulierte Risiken einzugehen

Sehen Sie sich die Liste unten an, um gängige Werte zu entdecken, aus denen Sie wählen können, um Ihr Team zu formen!

💡 Profi-Tipp: Wenn Ihre Werte Ihre Entscheidungsfindung nicht beeinflussen, sind sie wahrscheinlich nicht die richtigen Werte.

50 Beispiele für Team-Werte für Ihr Geschäft

1. Respekt und Integrität 2. Qualität 3. Innovation 4. Teamarbeit 5. Verantwortungsbewusstsein 6. Transparenz 7. Zusammenarbeit 8. Kontinuierliches Lernen 9. Positivität 10. Loyalität 11. Empathie 12. Inklusivität 13. Kreativität 14. Leidenschaft 15. Ehrlichkeit 16. Vielfalt 17. Anpassungsfähigkeit 18. Flexibilität 19. Aufgeschlossenheit 20. Kommunikation 21. Respekt vor Individualität 22. Pünktlichkeit 23. Spaß 24. Dankbarkeit 25. Professionalität

26. Eigeninitiative27. Problemlösungskompetenz28. Selbstverbesserung29. Streben nach Exzellenz30. Objektivität31. Positive Einstellung32. Ehrgeiz33. Servicequalität34. Exzellenz35. Zuverlässigkeit36. Einhaltung von Verpflichtungen37. Wachstumsorientiertes Denken38. Work-Life-Balance39. Lösungsorientierung40. Über das Erwartete hinausgehen41. Respekt vor der Privatsphäre42. Kunden zuhören43. Wachstumschancen nutzen44. Einfallsreichtum45. Selbstbewusstsein46. Zusammenarbeit47. Teamarbeit48. Lernbereitschaft49. Aufbau beruflicher Netzwerke50. Experte auf Ihrem Gebiet werden

📣 Teamübung: Fragen Sie Ihr Team: Welcher Wert repräsentiert uns am besten – und an welchem müssen wir am meisten arbeiten?

⭐ Empfohlene Vorlage Definieren, dokumentieren und freigeben Sie, was Ihr Team einzigartig macht – mit der Vorlage für Unternehmenskultur von ClickUp, Ihrem Leitfaden für den Aufbau eines starken, werteorientierten Arbeitsumfelds. Kostenlose Vorlage herunterladen Schaffen Sie eine lebendige Unternehmenskultur, die Ihr Team stärkt und Ergebnisse vorantreibt.

50 der inspirierendsten Beispiele für Unternehmenswerte für Ihr Team

Nun ist es an der Zeit, einige der besten und gängigsten Werte zu erkunden, die die Form einiger der erfolgreichsten Unternehmen von heute bestimmt haben. Hier sind 50 Unternehmen und ihre wichtigsten Werte!

Grundwerte:

1. Bieten Sie das beste Kundenerlebnis

Unsere Kunden stehen bei uns an erster Stelle. Wir sind bestrebt, ihre Erwartungen zu übertreffen und an jedem Kontaktpunkt unvergessliche, positive Erlebnisse zu schaffen.

2. Hinterfragen Sie den Status, verschieben Sie Grenzen

Wir scheuen uns nicht, zu hinterfragen, wie Dinge getan werden. Wir sind innovativ, experimentieren und suchen nach neuen Wegen, um uns zu verbessern und in unserer Branche führend zu sein.

3. Setzen Sie auf harte Arbeit, meistern Sie schwierige Aufgaben

Wir stellen uns schwierigen Herausforderungen mit Entschlossenheit und Durchhaltevermögen, denn wir wissen, dass bedeutender Fortschritt Aufwand und Durchhaltevermögen erfordert.

4. Dringlichkeit fördern

Wir handeln schnell und entschlossen, denn wir wissen, dass Schnelligkeit zählt. Wir legen Wert auf Taten und halten die Dynamik aufrecht.

5. Jeden Tag um 1 % wachsen

Kontinuierliche Verbesserung ist Teil unserer DNA. Wir sind bestrebt, jeden Tag zu lernen, uns anzupassen und besser zu werden – sowohl individuell als auch als Team.

6. Achten Sie auf die Details

Exzellenz zeigt sich im Detail. Wir widmen unserer Arbeit große Aufmerksamkeit und stellen bei Alles, was wir tun, Qualität und Präzision sicher.

7. Bleiben Sie hungrig

Wir bleiben ehrgeizig und motiviert und suchen stets nach neuen Möglichkeiten, zu lernen, zu wachsen und mehr zu erreichen.

8. Sei kämpferisch

Wir nutzen unsere Ressourcen optimal, denken kreativ und finden Lösungen – selbst wenn die Aussichten schlecht sind oder es ein Limit an Ressourcen gibt.

9. Sag, was du meinst, und meine, was du sagst

Wir kommunizieren offen und ehrlich und schaffen durch Transparenz und Direktheit Vertrauen.

10. Es soll Spaß machen, mit Ihnen zu arbeiten

Wir fördern ein positives, unterstützendes und angenehmes Arbeitsumfeld. Wir feiern Erfolge, lachen gemeinsam und machen die Arbeit zu einem Ort, an dem wir alle gerne sind.

💡 Profi-Tipp: ClickUp Brain kann Ihnen dabei helfen, klare und inspirierende Grundwerte für Ihr Unternehmen zu formulieren, indem es maßgeschneiderte Vorschläge generiert und Ihre Ideen zu prägnanten, aussagekräftigen Aussagen verfeinert. Testen Sie ClickUp Brain kostenlos ClickUp Brain kann Sie durch den Prozess der Definition der Grundwerte Ihres Unternehmens begleiten, indem es Ihnen Beispiele, Best Practices und personalisierte Empfehlungen auf der Grundlage Ihrer individuellen Ziele und Kultur bietet.

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Grundwerte:

Aktion zur Förderung der Empathie

Ermutigt Führungskräfte und Mitarbeiter, einander und ihren Kunden gegenüber einfühlsam und höflich zu sein

Handwerkliches Können fördern

Zeigen Sie Integrität und übernehmen Sie Verantwortung für alle Handlungen

Unterstützen Sie Vielfalt am Arbeitsplatz

Fördern Sie Harmonie, sorgen Sie für Chancengleichheit und leben Sie Inklusion durch interne Programme

⚖️ Ausgewogenheit der Grundwerte: Versuchen Sie, „menschliche“ Werte wie Empathie mit leistungsorientierten Werten wie Verantwortungsbewusstsein zu kombinieren.

Grundwerte:

Barrierefreiheit

Wir möchten Verbrauchern, kleinen Unternehmen und anderen Organisationen Zugang zu Hardware, Software, Dienstleistungen und Technologien bieten, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen.

Bildung unterstützen

Bildung eröffnet jedem mehr Möglichkeiten, sein Potenzial zu entfalten; deshalb setzen wir uns dafür ein, Menschen aller Herkunft durch Partnerschaften in über 100 Ländern Lernmöglichkeiten zu bieten.

Inklusion, Rassengleichheit und Gerechtigkeit

Als weltweit führendes Unternehmen ist sich Apple seiner Verantwortung bewusst, weltweit an Aktionen zur Förderung der Gleichberechtigung beizutragen und Ungerechtigkeiten zu bekämpfen.

📝 Wussten Sie schon? Unternehmen mit klar definierten Grundwerten übertreffen ihre Konkurrenten bei wichtigen Leistungsindikatoren mit größerer Wahrscheinlichkeit.

Grundwerte:

Aufrichtigkeit

Wir sind aufrichtig, vertrauenswürdig und zuverlässig.

Innovativ

Wir sind äußerst kreativ und stets bestrebt, neue Ideen mit der Realität des Geschäfts zu verbinden.

Engagiert

Wir sind inklusiv, offen und engagieren uns aktiv für unsere Kunden, Partner, Mitarbeiter und die Gemeinschaften, denen wir dienen.

Grundwerte:

Vertrauen und Fürsorge

Schaffen Sie Vertrauen durch Integrität, Mitgefühl, Ehrlichkeit und Respekt.

Innovation

Behalten Sie eine auf Wachstum ausgerichtete Denkweise bei, um großartige Ideen zu entwickeln, und schaffen Sie gleichzeitig Wert und Freude im täglichen Miteinander.

Wert der Belegschaft

Stellen Sie den Erfolg jedes einzelnen Mitarbeiters in den Vordergrund, um Führungskräfte und Teams mit hoher Produktivität zu fördern.

🌟 Highlight: Der Wert „Vertrauen und Fürsorge“ von LinkedIn zeigt, wie emotionale Intelligenz zu einem strategischen Vorteil werden kann.

Grundwerte:

Innovativ

Wir denken originell und kreativ. Für uns ist Innovation ein Standard – ein tief verwurzelter Wunsch, Dinge zu verbessern.

Aufrichtig

Die besten Beziehungen basieren auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Wir wollen bei allem, was wir tun, fair und transparent sein. Wir betreiben kein Mikromanagement; wir vertrauen darauf, dass jeder seine Arbeit hervorragend erledigt.

Verspielt

Wir sagen Ja zum Spaß. Wir sind ein verspieltes Unternehmen und eine verspielte Marke. Das waren wir schon immer. Wir nehmen uns selbst nie zu ernst.

Grundwerte:

Begeistern Sie unsere Kunden

Wir geben unser Bestes, um anderen mit hochwertigen Produkten und einer Gastfreundschaft zu dienen, auf die sie sich verlassen können. Wir arbeiten hart daran, dass unsere Kunden mit einem Lächeln nach Hause gehen.

Vollständige Eigentümerschaft

Wir haben Durchhaltevermögen. Kein Auftrag ist zu klein, keine Herausforderung zu groß. Wir sind mit ganzem Herzen dabei. Wir denken langfristig und optimieren stets im Sinne von Lyft als Ganzes. Wir sagen niemals: „Das ist nicht meine Aufgabe.“

Sei stolz, sei bescheiden

Wir sind stolz auf unsere Arbeit, und was auch immer wir tun, wir tun es gut. Wir beurteilen unsere eigene Arbeit kritisch, sind die Ersten, die unsere Schwächen benennen, und spornen uns selbst und andere kontinuierlich dazu an, uns zu verbessern und die Leiste höher zu legen.

Grundwerte:

Setzen Sie sich für die Mission ein

Gemeinsam mit unserer Community setzen wir uns für eine Welt ein, in der jeder überall dazugehören kann.

Nehmen Sie das Abenteuer an

Wir werden von Neugier, Optimismus und der Überzeugung angetrieben, dass jeder Mensch sich weiterentwickeln kann.

Sei ein Unternehmer mit Biss

Wir sind entschlossen und kreativ, wenn es darum geht, unsere kühnen Ambitionen in die Realität umzusetzen.

Grundwerte:

Aufrichtigkeit

Wenn die Mitarbeiter ehrlich sind, spiegelt sich das automatisch in unserer Arbeit wider.

Teamgeist und kontinuierliches Lernen

Wir glauben an Kaizen, ein japanisches Konzept, bei dem jeder im Team zur kontinuierlichen Verbesserung beiträgt.

Bescheidenheit

Offen für Feedback sein und anderen Respekt entgegenbringen

🎨 Ihre Marke, Ihre Stimme: Unternehmenswerte sind nicht nur intern von Bedeutung – sie geben auch der externen Markenidentität Form.

Grundwerte:

Kultur der Herzlichkeit

Wir glauben an die Schaffung einer Kultur der Herzlichkeit und Zugehörigkeit, in der jeder willkommen ist

Verantwortungsbewusstsein

Wir geben bei allem, was wir erledigen, unser Bestes und übernehmen Verantwortung für die Ergebnisse.

Seien Sie präsent

Präsenz zeigen, mit Transparenz, Würde und Respekt in Verbindung treten.

👥 Kultur in der Praxis: Starbucks schult seine Baristas darin, „präsent zu sein“ – ein Wert, der sich direkt auf das Kundenerlebnis auswirkt.

Grundwerte:

Vertrauen

Wir agieren als vertrauenswürdige Berater und gewinnen das Vertrauen unserer Kunden, Mitarbeiter und unserer erweiterten Familie durch Transparenz, Sicherheit, Compliance, Datenschutz und Leistung.

Kundenerfolg

Wir entwickeln Innovationen und erweitern unser Geschäftsangebot, um allen unseren Stakeholdern neue Wege zu einem noch größeren Erfolg zu eröffnen.

Gleichberechtigung

Das Einbeziehen unterschiedlicher Perspektiven fördert Innovation, stärkt die Verbindungen zwischen den Menschen und macht uns zu einem besseren Unternehmen.

Grundwerte:

Kreative Führung

Wir fördern Entwicklung und Innovation durch Forschung und mutiges Handeln

Leidenschaft für Fortschritt

Wir legen größten Wert auf Exzellenz und Wirkung

Verantwortung

Wir verhalten uns anständig, moralisch und rücksichtsvoll

📘 Ressource: Probieren Sie die Reflexionsübung Rose, Bud, Thorn mit Ihrem Team aus, um unausgesprochene kulturelle Werte ans Licht zu bringen.

Grundwerte:

Inklusion

Wir geben vielfältige Stimmen und Ansätze Wert. Wir handeln authentisch und respektvoll. Wir schaffen gerechte Erfahrungen für alle.

Verbindung

Wir bauen vertrauensvolle Beziehungen auf. Wir arbeiten funktionsübergreifend zusammen. Wir erkennen Fortschritte an und feiern sie.

Tatkraft

Wir erledigen das, was für Target, unser Team und unsere Gäste richtig ist. Wir liefern Ergebnisse, die zählen. Wir lernen kontinuierlich dazu, indem wir Fortschritt über Perfektion stellen.

Grundwerte:

Ehrliches und produktives Feedback

Sinnvolles Feedback zu geben oder anzunehmen kann schwierig sein. Aber wie bei jeder neuen Gewohnheit wird es mit etwas Übung leichter. Deshalb helfen wir den Menschen dabei, Feedback zu geben und anzunehmen, indem wir sie coachen und die Verhaltensweisen vorleben, die wir im gesamten Unternehmen sehen möchten.

Freiheit und Verantwortung

Unser Ziel ist es, Menschen zu inspirieren, anstatt sie nur zu führen. Wir möchten, dass unsere Teams das erledigen, was für Netflix am besten ist. Dies wiederum schafft ein Gefühl von Verantwortung, Rechenschaftspflicht und Selbstdisziplin, das uns zu großartiger Arbeit antreibt.

Menschen vor Prozessen

Unser Ansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, ermöglicht es uns, eine starke Teamkultur aufzubauen und bei allem, was wir tun, flexibler, kreativer und erfolgreicher zu sein.

📚 Lesen Sie auch: Entdecken Sie die verschiedenen Arten von Unternehmenskulturen und erfahren Sie, wie großartige Führungskräfte diese nutzen können, um den Erfolg voranzutreiben und ihre Teams zu inspirieren.

Grundwerte:

Datengestützt

Wir stützen uns bei unseren Entscheidungen auf Daten.

Neugierig und aufgeschlossen

Unsere Ansicht ist, dass jeder Tag eine neue Gelegenheit zum Lernen ist und wir offenes Feedback nutzen, um uns zu verbessern.

Unternehmerische Einstellung

Wir probieren Neues aus. Wir handeln schnell.

Grundwerte:

Autonomie

Bei HubSpot werden Sie dazu ermutigt, wie ein Gründer zu denken und Verantwortung zu übernehmen. Wir glauben, dass man großartigen Menschen vertrauen sollte, damit sie großartige Arbeit erledigen können.

Transparenz

Bei HubSpot gibt es keinen inneren Kreis. Wir geben Informationen offen und regelmäßig frei, damit die Mitarbeiter Entscheidungen treffen und für unsere Kunden etwas bewirken können.

Flexibilität

Wir waren schon immer der Überzeugung, dass Ergebnisse wichtiger sind als der Ort oder der Zeitpunkt, an dem sie erzielt werden. HubSpotters haben die Flexibilität, remote zu arbeiten, unbegrenzt Urlaub zu nehmen und eine Work-Life-Balance zu schaffen, die ihren persönlichen und beruflichen Zielen entspricht.

📮ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss sich im Durchschnitt mit 6 Personen vernetzen, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, täglich 6 wichtige Kontakte zu erreichen, um wesentliche Informationen zu sammeln, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzubringen. Die Herausforderungen sind real – ständige Nachfassaktionen, Versionsverwirrung und Informationslücken beeinträchtigen die Produktivität des Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit Connected Search und KI-Knowledge Manager löst dieses Problem, indem sie den Kontext sofort griffbereit macht.

Grundwerte:

Bescheidenheit

Wir sind alle im selben Team und arbeiten auf dasselbe Ziel hin, und jeder ist offen dafür, voneinander zu lernen. Das schafft eine Kultur der Mitmenschlichkeit und Empathie.

Transparenz

Wir möchten das Gute, das Schlechte und das Hässliche hören, damit wir uns als Team weiter verbessern können. Das macht unseren Arbeitsplatz zu einem sicheren und vertrauensvollen Umfeld.

Durchhaltevermögen

Wir sind begeistert von unserer Arbeit und halten auch in schwierigen Zeiten durch. Wir nutzen unsere Misserfolge, um daraus zu lernen und daran zu wachsen.

🔎 Finden Sie die Lücke: Stimmen Ihre erklärten Werte mit dem überein, was tatsächlich belohnt, gewürdigt oder gefördert wird? Wenn nicht, überdenken Sie sie.

Grundwerte:

Verantwortung übernehmen und übertragen

Wir glauben daran, Menschen zu befähigen. Verantwortung zu übernehmen und zu übertragen ist ein Weg, um als Individuum zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Gegenseitiges Vertrauen sowie eine positive und zukunftsorientierte Einstellung inspirieren jeden dazu, zur Entwicklung beizutragen.

Erneuern und verbessern

Wir sind ständig auf der Suche nach neuen und besseren Wegen in die Zukunft. Was auch immer wir heute zu erledigen haben, können wir morgen noch besser machen. Lösungen für fast unlösbare Herausforderungen zu finden, ist Teil unseres Erfolgs und eine Quelle der Inspiration, um die nächste Herausforderung anzugehen.

Mit gutem Beispiel vorangehen

Wir verstehen Führung als Handeln, nicht als Position. Wir legen mehr Wert auf persönliche Werte als auf Kompetenz und Erfahrung. Wir suchen Menschen, die ihren Worten Taten folgen lassen und mit gutem Beispiel vorangehen. Es geht darum, unser Bestes zu geben und das Beste ineinander zum Vorschein zu bringen.

Grundwerte:

Einsatz

Unsere Team-Mitglieder suchen stets nach neuen Wegen, sich zu verbessern und weiterzuentwickeln, und sie streben unermüdlich danach, die Besten zu sein.

Freundlichkeit

Unsere Team-Mitglieder achten stets aufeinander und sind schnell zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird.

Exzellenz

Wir streben danach, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, und arbeiten ständig daran, unsere Leistung zu verbessern.

Grundwerte:

Konzentriere dich auf den Benutzer, und alles andere ergibt sich von selbst

Von Anfang an haben wir uns darauf konzentriert, das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten. Ganz gleich, ob wir einen neuen Browser entwickeln oder das Erscheinungsbild der Startseite optimieren – wir achten sehr darauf, dass diese Maßnahmen letztendlich Ihnen zugutekommen und nicht unseren eigenen internen Zielen oder dem Gewinn dienen.

Am besten ist es, eine Sache wirklich, wirklich gut zu erledigen

Mit einer der weltweit größten Forschungsgruppen, die sich ausschließlich auf die Lösung von Suchproblemen konzentriert, wissen wir, was wir gut machen und wie wir es noch besser erledigen können.

Man kann auch ohne Anzug seriös sein

Unsere Gründer haben Google auf der Idee aufgebaut, dass Arbeit herausfordernd sein sollte und dass Herausforderungen Spaß machen sollten. Wir glauben, dass großartige, kreative Dinge eher in einer positiven Unternehmenskultur entstehen.

❤️ Warum das wichtig ist: Starke Werte schaffen Zugehörigkeit – und Zugehörigkeit fördert Motivation, Zusammenarbeit und Innovation.

Grundwerte:

Lieben Sie Ihr Handwerk

Wir entwickeln für Entwickler und versuchen, komplexe Dinge einfach erscheinen zu lassen. Wir fragen so lange nach dem „Warum“, bis wir den Kern der Sache erreicht haben, und konzentrieren uns stets darauf, das richtige Problem zu lösen – nicht nur Arbeit abzuliefern.

Wachsen Sie mit

Jeder entwickelt sich ständig weiter, und wir sind hier, um uns gegenseitig beim Wachstum zu unterstützen.

Probieren Sie es aus

Bei Figma geht es darum, Initiative zu ergreifen, mutig zu sein und neue Wege zu beschreiten – nicht darum, nach einem Drehbuch zu handeln. Figmates gestalten die Zukunft des Designs, indem sie große, beängstigende und spannende Herausforderungen angehen, als hinge die Zukunft von Figma davon ab. Denn das tut sie auch.

Grundwerte:

Wir respektieren Menschen

Wir vertrauen und respektieren einander für das, was wir sind und was wir beitragen. Wir sind einander gegenüber rechenschaftspflichtig und stärken jede Stimme durch einen offenen, mutigen Dialog, damit sich andere gehört fühlen.

Wir stehen hinter unseren Kunden

Beziehungen stehen im Mittelpunkt unseres Geschäfts. Wir möchten für unsere Kunden unverzichtbar sein, indem wir jeden Tag außergewöhnliche Produkte, Dienstleistungen und Erlebnisse bieten – und versprechen, ihnen bei allem, was wir tun, zur Seite zu stehen.

Wir tun das Richtige

Kunden entscheiden sich für uns, weil sie unserer Marke und unseren Mitarbeitern vertrauen. Dieses Vertrauen verdienen wir uns, indem wir sicherstellen, dass Alles, was wir tun, zuverlässig und konsistent ist und von höchster Integrität geprägt ist.

Grundwerte:

Ehrlichkeit

Wir verpflichten uns, das Richtige zu erledigen und dabei ehrlich zu sein, auch wenn es nicht einfach oder beliebt ist. Dieser Wert leitet unser Handeln und unsere Entscheidungen.

Teamarbeit

Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir ein Umfeld des Vertrauens und des Respekts, das es uns ermöglicht, uns gegenseitig herauszufordern und anzuspornen, uns zu verbessern.

Innovation

Wir sind davon überzeugt, dass wir uns weiterentwickeln und ständig neue Wege finden müssen, um relevant und erfolgreich zu bleiben.

Grundwerte:

Selbstloser Einsatz

Wir spornen uns gegenseitig an und sind einander gegenüber rechenschaftspflichtig, um unsere Vision zu verwirklichen.

Mutiges Herz

Wir wagen uns mutig auf Neuland vor, da wir wissen, dass wir vom Support-Team unterstützt werden.

Neugieriger Geist

Wir lernen, dass wir, wenn wir anderen zuhören, die Neugier und Empathie fördern, die Innovation ermöglichen.

Grundwerte:

Eigentümerschaft

Führungskräfte sind Eigentümer. Sie denken langfristig und opfern keinen langfristigen Wert für kurzfristige Ergebnisse. Sie handeln im Namen des gesamten Unternehmens, nicht nur ihres eigenen Teams. Sie sagen niemals: „Das ist nicht meine Aufgabe.“

Lernen Sie dazu und seien Sie neugierig

Führungskräfte haben nichts Erledigtes und sind stets bestrebt, sich weiterzuentwickeln. Sie sind neugierig auf neue Möglichkeiten und ergreifen Maßnahmen, um diese zu erkunden.

Erfinden und vereinfachen

Führungskräfte erwarten und fordern von ihren Teams Innovation und Erfindungsreichtum und finden stets Wege zur Vereinfachung. Sie sind offen für das Außen, suchen überall nach neuen Ideen und lassen sich nicht von der Einstellung „Nicht hier erfunden“ einschränken. Wenn wir neue Dinge tun, akzeptieren wir, dass wir möglicherweise über lange Zeiträume hinweg missverstanden werden.

Grundwerte:

Ehrlichkeit und Transparenz

Wir handeln sowohl gegenüber unseren Mitarbeitern als auch gegenüber unseren Kunden transparent, und das schafft Vertrauen.

Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen

Effektive Kommunikation, Eingehen auf ihre Anliegen und das Anbieten von Lösungen, um eine gute Beziehung aufzubauen und Loyalität zu schaffen.

Grundwerte:

Vertrauen

Das ist hier der Standard. Sag deine Meinung und sei ganz du selbst

Eigentümerschaft

Wir alle teilen den Wunsch, Dinge in Gang zu bringen. Treiben Sie die Projekte voran, die Ihnen wichtig sind, denn es lohnt sich nicht, Zeit mit

Ständige Veränderungen

Wir sind stets bestrebt, Dinge zu verbessern. Veränderung ist spannend – sie muss nicht beängstigend sein.

Grundwerte:

Verantwortung

Steht für unser Engagement für unsere Mitarbeiter, Kunden, Partner und die Umwelt

Einfachheit

Schafft Effizienz, Klarheit und eine klare Ausrichtung sowohl innerhalb unseres Unternehmens als auch für unsere Kunden.

Konsistenz

Wir meinen, was wir sagen. Wir handeln konsequent im Umgang mit Menschen, Produkten, Preisen und allen anderen Aspekten unseres beruflichen Alltags.

Grundwerte:

Inklusion

Wir haben ein hybrides, flexibles Arbeitszeitmodell, das jedem Mitarbeiter die Möglichkeit gibt, seine eigene Work-Life-Balance zu gestalten.

Bescheidenheit

Wert, was jeder Einzelne in seine Rolle und ins Unternehmen einbringt.

Innovation

Unterstützen Sie das Lernen, um Innovation zu ermöglichen und als gesamte Organisation weiter zu wachsen.

Grundwerte:

Engagement für die Gemeinschaft

Im Rahmen unseres langjährigen „Neighborhood Shares“-Programms spenden unsere Filialen Produkte, die zwar nicht verkauft wurden, aber noch genießbar sind, an lokale Lebensmittelrettungsorganisationen.

Nachhaltigkeit

Mehr denn je steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unserer Arbeit als Ihr Lebensmittelgeschäft vor Ort.

Integrität

Wir setzen uns dafür ein, ein Umfeld zu schaffen, das für alle Mitarbeiter und Kunden sicher, einladend, inklusiv und von Respekt geprägt ist.

Grundwerte:

Den Wert der Zeit unserer Kunden schätzen

Wir arbeiten effizient und transparent, wodurch wir echte, vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Kunden aufbauen.

Bieten Sie echte Hilfe an

Wir sind Anbieter von Wegen zu finanzieller Stabilität für alle.

Bieten Sie hochwertigen Service

Wir stehen zu unserer Verpflichtung, unseren Kunden Finanzprodukte auf sozial verantwortliche Weise anzubieten.

Grundwerte:

Integrität

Der erste Wert verdeutlicht das Bestreben der Klinik, hohe Standards in Bezug auf Ethik, Professionalität und persönliche Verantwortung einzuhalten, damit die Patienten dem Gesundheitszentrum vertrauen.

Heilung

Wir wecken Hoffnung und fördern das Wohlbefinden der Menschen, indem wir ihre emotionalen, körperlichen und spirituellen Bedürfnisse respektieren.

Respekt

Wir glauben an den Grundsatz „Respekt geben, um Respekt zu erhalten“. Deshalb legen wir Wert auf den Wert, jeden in einer vielfältigen Gemeinschaft mit Respekt und Würde zu behandeln. Dazu gehören Patienten, Kollegen und deren Familien.

Grundwerte:

Hören Sie nie auf, innovativ zu sein

Bei allem, was wir zu erledigen haben, reagieren wir schnell und strategisch und denken stets an die Zukunft – wir sind entschlossen, die Grenzen der Transformation mit intelligenten Lösungen zu erweitern, die sich an den Kundenbedürfnissen orientieren.

Handeln Sie integer

Bei Integrität geht es um Ehrlichkeit, Anstand und Respekt, die wir jeden Tag im Umgang miteinander, mit unseren Kunden, unseren Partnern und der weiteren Gemeinschaft zeigen.

Unsere Mitarbeiter stärken

Wir möchten, dass jeder Mitarbeiter weiß, dass Okta ihm gehört und dass er an unseren gemeinsamen Erfolgen teilhat.

Grundwerte:

Engagement für die Kunden

Wir erwarten von unserem Team, dass es gemeinsam mit den Kunden die für sie besten Lösungen findet.

Ständiges Lernen

Die Branche, in der wir tätig sind, entwickelt sich ständig weiter, und für das Geschäft ist es entscheidend, dass sich das Team mit ihr weiterentwickelt.

Vielfalt

Wir glauben, dass Talente in Menschen aller Art zu finden sind.

Grundwerte:

Wir sind eine Gemeinschaft

Wir engagieren uns leidenschaftlich in unseren Gemeinschaften und übernehmen dort Führungsrollen. Gemeinsam schaffen wir einen Ort, an dem jeder geschätzt wird.

Wir begrüßen Veränderungen

Wir passen uns an, verbessern uns und entwickeln uns weiter, während wir wachsen, Feedback begrüßen und jede Herausforderung mit offenem Geist und offenem Herzen angehen.

Wir tanken neue Energie

Wir passen uns an, verbessern uns und entwickeln uns weiter, während wir wachsen. Wir freuen uns über Feedback und gehen jede Herausforderung mit offenem Geist und offenem Herzen an.

Grundwerte:

Der Mensch steht an erster Stelle

Kümmere dich um deine Mitarbeiter, dann kümmern sie sich um die Kunden.

Handeln Sie integer

Wir halten uns an kompromisslose ethische und rechtliche Standards. Dies erstreckt sich auf unser tägliches Geschäftsverhalten, unsere Personalrichtlinien, unsere Richtlinien für die Lieferkette, unsere Umweltprogramme und -praktiken sowie unser Engagement für Menschenrechte und soziale Verantwortung.

Veränderungen begrüßen

Wir sind bestrebt, den Status quo ständig in Frage zu stellen und den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Gäste mit neuen Marken, neuen Standorten weltweit und neuen Erlebnissen für Gäste zuvorzukommen.

Grundwerte:

Hoffnung

Wir glauben, dass erfolgreiche Kleinunternehmen und Start-ups den Menschen Hoffnung geben. Sie sind leuchtende Beispiele dafür, was durch Fokus und Entschlossenheit erreicht werden kann.

Befähigung und Gemeinschaft

Unser missionsorientierter Podcast unterstützt unsere Unternehmer-Community dabei, erfolgreich zu sein, indem sie sich selbst und ihre Geschäfte weiterentwickeln. Diese Mission formt die Kultur des kleinen Teams hinter dem Podcast.

Grundwerte:

Erledige es nicht einfach nur. Übernimm Verantwortung dafür.

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Teamkollegen, unsere Clients und unser eigenes persönliches Glück. Wir befähigen unsere Mitarbeiter, die Experten zu sein, die sie sind. Wenn du es dir vorstellen kannst und es umsetzen kannst, arbeiten wir mit dir zusammen, um es zu verwirklichen.

Talent vor Standort

Wir würden uns zwar riesig freuen, Sie in einem unserer Büros begrüßen zu dürfen – und Sie können sie alle unten sehen –, aber Sie sind in jedem Fall herzlich willkommen, sich uns anzuschließen. Talent und Tatendrang kennen keine Grenzen.

Befähigung und Weiterbildung

Ganz gleich, ob Sie sich im Bereich Analytics einen Vorsprung verschaffen oder Ihre Kommunikationsfähigkeiten im Umgang mit Clients verbessern möchten – wir möchten Sie beim Lernen unterstützen. Das ist nur eine weitere Art, wie wir in unsere Mitarbeiter investieren, und es lohnt sich immer.

Grundwerte:

Transparenz

Transparenz bedeutet, relevante Informationen und Zusammenhänge leicht zugänglich zu machen, damit alle effizienter und effektiver arbeiten können.

Geringes Ego

Wir vertrauen darauf, dass jeder die richtigen Entscheidungen trifft, und unterstützen uns gegenseitig bei der Verfolgung unserer Ziele. Aber wir wissen, dass wir nicht perfekt sind und dass nicht immer alles nach Plan läuft. Wenn also etwas schiefgeht, sprechen wir darüber und lernen aus unseren Fehlern.

Inklusion

Wir erkennen unsere Unterschiede an und begrüßen die neuen Perspektiven, die diese Unterschiede bieten können, und wir verstehen auch, dass jeder Vorurteile hat. Anstatt sie zu ignorieren, bemühen wir uns zu verstehen, warum sie existieren und wie wir sie überwinden können.

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Grundwerte:

Kundenbegeisterung

Wir wollen die Erwartungen stets übertreffen, indem wir sorgfältig auf Details achten und großen Wert auf Qualität legen.

Bewahren Sie Integrität

Das bedeutet, Dinge stets auf ethisch und moralisch korrekte Weise zu erledigen.

Grundwerte:

Unterstützen Sie eine Kultur der Inklusion

Schaffen Sie sichere und respektvolle Spaces, damit sich jeder zur Teilnahme ermutigt fühlt.

Erweitern Sie die Community

Bauen Sie strategische Beziehungen auf, die über soziale und wirtschaftliche Grenzen hinweg Wirkung zeigen.

Schließen Sie die Lücke

Überprüfen und überarbeiten Sie unsere Rekrutierungs- und Auswahlverfahren.

Grundwerte:

Integrität

Wir handeln bei allem, was wir zu erledigen haben, integer. Wir sind ehrlich, transparent und ethisch im Umgang mit anderen.

Innovation

Wir sind ständig auf der Suche nach neuen und besseren Wegen, Dinge zu erledigen. Wir fördern Kreativität und unkonventionelles Denken.

Auswirkungen

Wir streben danach, bei allem, was wir zu erledigen haben, einen positiven Beitrag zu leisten. Wir wollen die Welt verändern und sie besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.

Grundwerte:

Eigentümerschaft

Wir handeln wie Eigentümer. Wir behandeln die Geschäfte unserer Kunden wie unsere eigenen – mit Aufmerksamkeit, Sorgfalt und indem wir ihre Interessen an erste Stelle setzen.

#BeeBetter

Wir setzen auf kontinuierliches Lernen, die ständige Weiterentwicklung unserer Fähigkeiten und unser persönliches Wachstum.

Innovvy

Ja, es ist ein erfundenes Wort. Wer sagt, dass wir das nicht erledigen dürfen? Es zeigt, dass wir innovativ, kreativ und digital versiert sind und bereit sind, Risiken einzugehen.

Grundwerte:

Transparenz

Wir legen Wert auf Offenheit und Ehrlichkeit in Bezug auf Gebühren und Bewerbungsverfahren, damit unsere Clients sich nicht an der Nase herumgeführt fühlen

Barrierefreiheit

Indem wir kostenlose Informationen zur Pflege anbieten, ermöglichen wir es Senioren zudem, die Hilfe zu erhalten, die sie benötigen.

Vertraulichkeit

Ebenso wichtig ist es, dass wir in solchen Situationen ihren Datenschutz respektieren; jeder Bewerber hat eine Geschichte, die es wert ist, geschützt zu werden.

Grundwerte:

Handwerkliches Können

Finden Sie Sinn in dem, was wir zu erledigen haben, indem wir Spitzenleistungen schaffen.

Durchhaltevermögen

Beharrlichkeit wird von Entschlossenheit und Leidenschaft angetrieben.

Begeisterung

Was Sie auszeichnet, macht uns einzigartig.

Grundwerte:

Datenschutz und Online-Sicherheit

Wir glauben an das grundlegende Menschenrecht auf Datenschutz und Sicherheit im Internet. Das Recht unserer Mitarbeiter auf Datenschutz am Arbeitsplatz ist ebenfalls wichtig, daher ist die Gewährleistung der Trennung zwischen Arbeit und Privatleben ein Ergebnis unserer Grundwerte.

Kundensupport

Wir sind ein Unternehmen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, und wissen, wie wichtig menschlicher Support ist, insbesondere in der Technologiebranche.

Grundwerte:

Finden Sie einen Weg

Wir geben uns nie zufrieden und akzeptieren keine Argumente wie „das funktioniert gut genug“ oder „so haben wir es schon immer gemacht“. Unsere Mitarbeiter ergreifen die Initiative, passen sich schnell an und bleiben trotz Hindernissen beharrlich am Ball, bis sie bedeutende Fortschritte erzielen.

Setzen Sie klug Schwerpunkte

Wir arbeiten als schlankes und effizientes Team, sind uns jedoch bewusst, dass Qualität und Geschwindigkeit sich gegenseitig ergänzen – keines von beiden reicht allein aus.

Streben Sie nach Spitzenleistungen

Wir sind Eigeninitiativreiche, die nach Eigenverantwortung streben, aktiv nach Möglichkeiten suchen, etwas zu bewirken, und motiviert sind, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.

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Grundwerte:

Engagement

Zeigen Sie das gleiche Engagement für die Erbringung von stets qualitativ hochwertiger Arbeit.

Ehrlichkeit

Wir verlassen uns darauf, dass das Team seine Arbeit genau und ehrlich dokumentiert.

Grundwerte:

Übernehmen Sie Verantwortung

Wir setzen klare Erwartungen, handeln proaktiv und übernehmen Verantwortung.

Gemeinsam gewinnen

Wir sind aufeinander abgestimmt, gemeinsam stärker und arbeiten als ein Team.

Seien Sie ein Verbündeter

Wir setzen uns für Inklusion ein, hören zu, lernen und lassen unseren Taten sprechen.

Grundwerte:

Integrität

Wir legen Wert auf Integrität und übernehmen Verantwortung für all unser Handeln.

Innovation

Der Wert „Innovation vorantreiben“ ermutigt Teammitglieder, neue Ideen für Wachstum einzubringen.

Entspannte Arbeit

Das bedeutet, dass wir uns nicht der toxischen „Grinding“- und „Hustle“-Kultur anschließen.

Stattdessen sind wir bewusst gelassen und entspannt.

🔁 Bleiben Sie am Ball: Überprüfen Sie Ihre Werte jährlich. So wie sich Ihr Geschäft weiterentwickelt, sollte sich auch Ihre Kultur weiterentwickeln.

Definieren Sie die Grundwerte Ihres Teams und leben Sie sie

Wenn es darum geht, Grundwerte zu definieren, gibt es einige Dinge, die Sie beachten sollten.

Was ist Ihnen als Geschäft in erster Linie wichtig? Wofür stehen Sie? Und vor allem: Was sind die persönlichen Grundwerte Ihrer Mitarbeiter?

Es ist auch wichtig, sich vor Augen zu halten, dass nicht alle Werte universell oder gleichwertig sind. Manche können sogar im Widerspruch zueinander stehen; Sie müssen diejenigen auswählen, die mit Ihren eigenen Grundwerten und Ihrer Vision übereinstimmen. Nutzen Sie diese Liste mit Grundwerten, um starke und authentische Leitprinzipien zu entwickeln, die bei Ihrem Geschäft, Ihren Mitarbeitern und Ihren Kunden Anklang finden.

Sobald Sie Ihre Unternehmenswerte festgelegt haben, sollten Sie diese regelmäßig mit Ihrem Team freigeben, um die Motivation aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass alle auf Ihre Ziele ausgerichtet sind. Indem Sie den Ton für Ihre Unternehmenskultur vorgeben, können Sie gleichgesinnte Menschen gewinnen und halten, die Ihre Werte und Ihren Erfolgswillen teilen – was Ihrem Geschäft dabei helfen wird, auch in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein.

Optimieren Sie die Mission, die Werte und die Zusammenarbeit in Ihrem Team mit ClickUp – organisieren, freigeben und stärken Sie Ihre Grundwerte mühelos. Starten Sie noch heute!