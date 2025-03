Die 12 besten Front-Integrationen im Jahr 2025

Front wurde als gemeinsamer Posteingang für Teams geschaffen, um die kundenkommunikation und reduzieren die Frustration und Ineffizienz, die durch den einheimischen Kundendienst verursacht werden tools . Inzwischen gibt es viele Benutzer, die von der App profitieren und auch die verschiedenen Möglichkeiten der Front-Integration erkunden.

Mit der Front App konzentrieren sich die Teams auf den Kunden und nicht auf den Prozess. Stellen Sie sich die App wie einen Online-Empfänger vor, der Ihrem Team die ganze Arbeit abnimmt, während es sich auf das konzentriert, was es am besten kann: robuste, zeitlose Beziehungen aufbauen!

Auf der anderen Seite reicht das Feature für die Kommunikation in der App nicht aus, um die Produktivität Ihres Teams auf die nächste Stufe zu heben. Zum Glück können Sie Front integrationen nutzen, um eine Verbindung mit einer App eines Drittanbieters herzustellen für Projektmanagement, Kommunikation, Kundenerfolgsmanagement und mehr.

Dies erleichtert die Zusammenarbeit, da Sie nicht mehr unzählige Registerkarten oder Fenster öffnen müssen, um Ihre Aufgaben zu verwalten. Im Folgenden stellen wir Ihnen die verschiedenen Front-Integrationen vor und zeigen Ihnen die 12 besten Optionen, einschließlich ihrer wichtigsten Features und Preise.

Sind Sie bereit? Los geht's! ⚽️

Was sind Front-Integrationen?

Front-Integrationen sind Tools, die Sie in die Plattform integrieren, um die Möglichkeiten Ihrer Kundenkommunikation und -zusammenarbeit zu erweitern. Sie ermöglichen Ihnen den Zugriff auf mehr Funktionen über eine einzige Schnittstelle. Und jetzt kommt das Beste: Front lässt sich kostenlos mit 67 verschiedenen Apps integrieren!

Die Verbindung von Front mit anderen Apps kann hilfreich sein:

Die Kommunikation im Team zu verbessern, da die Informationen auf einer zentralen, für alle zugänglichen Plattform zur Verfügung stehen

Die Benutzerfreundlichkeit zu fördern, da Ihre Teammitglieder keine separate Software-Schulung absolvieren müssen

Reduzierung der Fehler, die bei der manuellen Eingabe von Daten in mehrere unterschiedliche Systeme entstehen

Erleichterung des nahtlosen Flows von Informationen zwischen verschiedenen Plattformen

Werfen wir einen Blick auf die besten Front-Integrationen, die die Kommunikation Ihres Teams verbessern und sicherstellen, dass es an der Spitze seiner Arbeit steht produktivität Ziele !

12 der besten Front-Integrationen für 2022

1. ClickUp

Zugriff auf ClickUp auf jedem Gerät, überall und jederzeit

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die es jedem Team ermöglicht, Projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und alle Arbeiten in einem Tool zusammenzufassen. Ganz gleich, ob Sie neu in der Welt der Projektmanagement-Apps sind oder ein absoluter Power User, ClickUp lässt sich an jede Größe des Teams anpassen - egal, ob Sie im Büro oder unterwegs arbeiten - und sorgt so für die beste Produktivität Ihres Lebens.

Die Front Integration mit ClickUp bietet mehr als jedes Standard-Kommunikationstool. So können Sie beispielsweise Ihren ClickUp Aufgaben Ticketinformationen hinzufügen, Mitglieder zuweisen und Fälligkeitsdaten in Front einstellen.

Sie können sogar Ihre verknüpfte Aufgabe in ClickUp ansehen, alle relevanten Details durchgehen und sofort darauf reagieren! Verbindung von Front mit ClickUp

🔑 ClickUp-Schlüssel-Features

E-Mail in ClickUp : Wer sagt, dass das Erstellen und Versenden von E-Mails ein anstrengendes und zeitaufwändiges Unterfangen sein muss? Versenden Sie E-Mails automatisch auf der Grundlage von Übermittlungen von Formularen, benutzerdefinierten Feldern oder Ereignissen zu Aufgaben

Wer sagt, dass das Erstellen und Versenden von E-Mails ein anstrengendes und zeitaufwändiges Unterfangen sein muss? Versenden Sie E-Mails automatisch auf der Grundlage von Übermittlungen von Formularen, benutzerdefinierten Feldern oder Ereignissen zu Aufgaben Dashboards : Erhalten Sie eine 360-Grad Ansicht von Ihrem Workspace und behalten Sie den Pulse über den Fortschritt Ihres Projekts

Erhalten Sie eine 360-Grad Ansicht von Ihrem Workspace und behalten Sie den Pulse über den Fortschritt Ihres Projekts Vorlagen : Behalten Sie die Struktur Ihrer bevorzugten Projekte, Spaces, Checklisten und Listen zur späteren Verwendung bei

✅ ClickUp-Profis

Erfassen Sie die Zeit von Ihrem Browser, Desktop oder mobilen Gerät aus über die kostenlose ClickUp Chrome-Erweiterung für eine einfache Zeiterfassung

Wählen Sie aus 100 nativen Integrationen sowie Tausende, die über Zapier und Make für ein abschließendes Workflow-Management verfügbar sind

Genießen Sie nahtloses E-Mail Projektmanagement direkt aus ClickUp heraus

❌ ClickUp Nachteile

Nicht alle ClickUp Ansichten sind in der mobilen App verfügbar...noch nicht!

Keine Swimlanes in der Board-Ansicht (demnächst)

💸 ClickUp-Preise

Free Forever-Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch) Kanban Boards Unlimited tasks and members Kollaborative Dokumente 24/7 Support, und mehr

(am besten für den persönlichen Gebrauch) Unlimited-Plan (am besten für kleine Teams ($5/Mitglied pro Monat) Alles im Free Forever-Plan Verwaltung von Ressourcen Unlimitierter Speicher, Dashboards, Benutzerdefinierte Felder Agile Berichterstellung, und mehr

(am besten für kleine Teams ($5/Mitglied pro Monat) Business-Plan (am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat) Alles im Unlimited-Plan Benutzerdefinierte Berichterstellung Erweiterte Automatisierung, Zeiterfassung und Dashboard-Features Zeitleisten, Mindmaps, und mehr

(am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat) Business Plus-Plan (am besten für mehrere Teams (19 $/Mitglied pro Monat) Alles im Business-Plan Unteraufgaben in mehreren Listen Benutzerdefinierte Berechtigungen Benutzerdefinierte Kapazität im Workload Personalisierte Administrator-Schulungen und mehr

(am besten für mehrere Teams (19 $/Mitglied pro Monat)

👉 Wenn Sie eine vollständige Software-Suite für Ihre Workloads und Prozesse im Enterprise-Bereich benötigen, helfen wir Ihnen gerne, erfolgreich zu sein! Bitte kontakt zum Vertrieb wenn Sie bereit sind.

💬 ClickUp Kundenbewertungen "Wir lieben die kostenlose Version und denken ernsthaft über ein Upgrade nach. Wir sind ein relativ kleines Team, aber wir wachsen, und ClickUp sieht bisher für unsere Organisation großartig aus." -

Capterra "Ich liebe es, dass ClickUp so viele verschiedene Apps ersetzt, die ich für mein Online Geschäft verwendet habe! Ich hatte ein Frankenstein's Monster von Apps und Integrationen gebaut, um die Dinge zum Flow zu bringen, und ClickUp hat viele eliminiert und meine Arbeit, Aufgaben, Dokumente und Formulare alle an einem Ort für einen einfachen Zugriff konsolidiert. Ich liebe es, dass ich nicht mehr 100 Registerkarten geöffnet haben muss." - G2Crowd

2. Twilio

über Twilio Twilio ist eine branchenführende Plattform für die Einbindung von Kunden, mit der sich einzigartige, personalisierte Kundenerlebnisse schaffen lassen.

Sie hilft Ihnen bei der Rationalisierung kundenkommunikation indem sie die Kluft zwischen webbasierten Anwendungen und Telefonen überbrücken. Auf diese Weise können Sie marketing-Kampagnen die unendlich flexibel und sofort reaktionsfähig sind.

Was Twilio besonders einzigartig macht, ist die Tatsache, dass es sich nicht einfach um eine Messaging-Software oder eine App für die Kommunikation im Team handelt. Stattdessen ist es eine Entwicklerplattform, die flexible Kommunikationslösungen für Geschäfte jeder Form und Größe bietet.

🔑 Die wichtigsten Features von Twilio

Senden, empfangen und beantworten Sie SMS-Nachrichten direkt aus Ihrem Posteingang

Behalten Sie die Kundenkommunikation an einem Ort

Erstellen Sie einen Twilio-SMS-Kanal in Front

✅ Twilio-Profis

Zahlreiche Messaging-Features und APIs machen Twilio für Teams in allen Branchen vielseitig einsetzbar

Integrierbar mit zahlreichen anderen Tools, einschließlich ClickUp

❌ Twilio Nachteile

Die Vielzahl der Features kann die Erfahrung überwältigend machen

Es fehlt eine Benutzeroberfläche für einmalige Projekte

Limitierte Features in der kostenlosen Version

💸 Preise für Twilio

Twilio bietet einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne ab $15 pro Monat

💬 Bewertungen von Twilio-Kunden

"Twilio ist eine der zuverlässigsten APIs für SMS und Nachrichten auf dem Markt, außerdem sind die Preise ziemlich wettbewerbsfähig und man kann Code-Validierung über SMS und Anrufe durchführen und für Whatsapp gibt es bereits eine abgeschlossene API." - G2Crowd "Neue Features eröffnen viele Möglichkeiten für die Zukunft. Flex sieht aus, als könnte es ziemlich gut sein, und die heute vorgestellte Zahlung sieht vielversprechend aus. Sicheres SIP-Trunking funktioniert insgesamt recht gut, und ich hatte bisher nur ein paar kleinere Probleme damit." - G2Crowd

3. Salesforce

über Vertriebsorganisation Als eine der weltweit führenden CRM-Software hat Salesforce viele und vielfältige Anwendungsfälle. Vor allem aber ist Salesforce eine der idealsten Front-Integrationen, weil es Ihnen hilft, Ihre Marketing-Reichweite zu erhöhen, mehr Umsatz zu machen und alle Ihre Kerndienstleistungen erfolgreich zu erbringen.

🔑 Salesforce-Schlüssel-Features

Hinzufügen oder Entfernen von Personen in Front, um zu entscheiden, wer CRM-Datensätze sehen kann

Erstellen, Anzeigen und Aktualisieren von CRM-Datensätzen direkt von Ihrem Front-Posteingang aus

Geben Sie Ihrem Team eine abschließende Sichtbarkeit Ihrer Salesforce-Datensätze

✅ Salesforce-Profis

Dashboard als PNG-Datei herunterladen

Erhalten Sie Business-Intelligenz auf hohem Niveau, die Ihnen hilft, komplizierte Verkäufe zu entschlüsseln

❌ Nachteile von Salesforce

Die Lernkurve scheint nie enden zu wollen

Sie müssen für Add-Ons bezahlen, um das Beste aus der Software herauszuholen

Die unübersichtliche Oberfläche macht die Navigation und einfache Aufgaben unnötig kompliziert

💸 Preisgestaltung von Salesforce

Fordern Sie ein benutzerdefiniertes Angebot von Salesforce an

💬 Bewertungen von Salesforce-Kunden

"Die Nachteile, die ich gefunden habe, sind gering und weit entfernt. Wenn ich einen herausgreifen müsste, wäre es der Kalender und seine Funktionen. Hier würde ich gerne einige Verbesserungen sehen, aber ansonsten habe ich mehr Vor- als Nachteile." - Capterra "Salesforce ist ein abgeschlossenes tool. Obwohl es für Nicht-Administratoren schwer zu verstehen ist, ist es, wenn wir unsere Arbeit richtig erledigen, eine gute Möglichkeit, den Druck von der Entwicklung in Bezug auf neue Automatisierungen und das Business Management zu nehmen" - Zu erledigen G2Crowd Sieh dir das an_ Salesforce Alternativen !

4. HubSpot

über HubSpot HubSpot ist eine der leistungsstärksten Front-Integrationen mit seiner Marketing-, Vertriebs- und Serviceplattform, die Ihnen hilft, Besucher anzuziehen, Leads zu konvertieren und Kunden abzuschließen und zu binden. Zu erledigen ist dies durch eine einzige Quelle der Wahrheit, eine intuitive Benutzeroberfläche und eine einheitliche Codebasis.

Mit mehr als fünf verschiedenen Hubs können Sie mit HubSpot Automatisierung in Ihre Workflows einführen und tiefere Einblicke in Ihre potenziellen Kunden gewinnen, wie Sie es noch nie zuvor erledigt haben.

🔑 HubSpot-Schlüssel-Features

Synchronisierung von Kundendienstdaten denken Sie an Identitäts-, Engagement- oder Verhaltensdaten zwischen Front und HubSpot - mühelos und in Echtzeit

Erstellen Sie neue Kontakte, Unternehmen, Geschäfte oder Aktivitäten direkt von Front aus

Bearbeiten Sie Ihre CRM-Daten, ohne Front zu verlassen

✅ HubSpot-Profis

Es gibt ein integriertes Standard Feature für Feldzuordnungen, das die Einrichtung schnell macht und Ihre Daten sauber und organisiert hält

Benutzer können benutzerdefinierte Feld-Zuordnungen für mehr Flexibilität aktivieren

Option, nur die gewünschten Daten zu synchronisieren

❌ HubSpot Nachteile

Sie müssen für zusätzlichen technischen Support bezahlen

Die Vorlagen sind schwer zu ändern

💸 HubSpot Preise

HubSpot bietet einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne ab 45 $ pro Monat

💬 Bewertungen von HubSpot-Kunden

"Die Automatisierung und Erstellung von Listen auf der Grundlage von Aktivitäten, Benutzereigenschaften und Lead-Profilen ist sehr gut. Auch die Erstellung von Gruppen gefällt mir sehr gut, es erleichtert die Verwaltung des Teams. Schließlich hilft die Möglichkeit, Ordner zu erstellen, sehr bei der Organisation der Dinge." - G2Crowd "HubSpot hat alle Features, die es gibt - solange man dafür bezahlt. Die kostenlose Version ist großartig für den Anfang, aber Sie werden schnell über sie hinauswachsen. Vor allem, wenn Sie vorhaben, die Marketing- oder CMS-Funktionen von Hubspot zu nutzen, die in der kostenlosen Version nicht verfügbar sind." - G2Crowd Sieh dir das an_ Hubspot-Integrationen !

5. Slack

über SlackSlack ist ein Messaging- und Arbeitsplatz für alle Fälle kommunikations-Tool, das Menschen dazu bringt, als ein einheitliches Team zusammen zu arbeiten. Ersetzen Sie Textnachrichten, Instant Messaging und E-Mail mühelos durch diese eine App und erstellen Sie mehrere Kanäle, um verschiedene Unterhaltungen oder Gruppen in speziellen Spaces zu organisieren.

Dank der Front-Integration müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Kommunikationstools umschalten und verlieren keine Unterhaltungsthreads mehr in Ihrem überquellenden E-Mail-Posteingang! Heben Sie dieses erstklassige und benutzerfreundliche Kommunikationstool auf die nächste Stufe und integrieren Sie es in Front, um mehr zu erledigen als nur mit Ihren Teamkollegen zu chatten.

🔑 Slack Schlüssel-Features

Manuelles Freigeben einer Nachricht von Front an Slack, um den Input Ihrer Teammitglieder zu erhalten, auch wenn diese nicht Teil Ihres Front-Teams sind

Automatisches Senden von Nachrichten an Slack unter Verwendung von Eskalationsregeln oder einzelnes Senden von Nachrichten

Erstellen Sie Front-Unterhaltungen direkt aus Slack-Nachrichten

✅ Slack-Profis

Ihre Daten innerhalb der Plattform sind dank der hervorragenden In-App-Sicherheit stets sicher

Sparen Sie Zeit, indem Sie alle Diskussionen und Dateien zu einem Projekt an einem Ort sehen: einem Kanal

❌ Slack Nachteile

Mit Push-Benachrichtigungen und Emojis hat Slack viel von der Suchtqualität sozialer Medien (zu Ihrer Information: das ist schlecht für die Produktivität Ihres Teams!)

Slack bewegt sich schnell und es kann schwierig sein, den Überblick zu behalten

💸 Slack Preise

Slack bietet einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne ab $6,67/Monat pro Person

💬 Slack Kundenbewertungen

"Mir gefällt, dass es wirklich einfach zu bedienen ist. Sogar meine Oma kann es benutzen, das ist ein großes Plus. Es ist super einfach, Kanäle zu erstellen und sich täglich mit Kollegen auszutauschen. Es ist einfach, eine Datei oder längere Texte freizugeben. Einfach das Bild per Drag & Drop ziehen und schon ist es freigegeben." - G2Crowd "Die Idee von Slack ist großartig, und es hilft meinem Team, schneller und effektiver zu kommunizieren als z. B. Google Hangouts. Mit der Einführung von Huddles und anscheinend auch mit dem Kauf von Slack durch Salesforce scheint es jedoch viel mehr Fehler zu geben als in früheren Versionen der Software." - Capterra

6. Marke

über Machen SieIntegromat (jetzt Make) ist eine visuelle Plattform, mit der Sie alles - von einfachen Aufgaben bis hin zu komplexen Workflows - in wenigen Minuten entwerfen, erstellen und automatisieren können.

Mit Integromat können Sie Daten zwischen Ihren bevorzugten Apps mit nur wenigen Klicks nahtlos austauschen. Integromat wird auch als "Klebstoff des Internets" bezeichnet und ist eine der beliebtesten Front-Integrationen, da sie schnell und visuell intuitiv ist und keinerlei Code-Kenntnisse erfordert, um loszulegen.

Integrieren Sie dieses Tool in Ihre Front App, um eine noch höhere Effizienz und Produktivität zu erreichen.

🔑 Die wichtigsten Features von Make

Verbessern Sie die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team, indem Sie Front-Unterhaltungen aus Google Tabellen erstellen

Beschleunigen Sie die Lösung von Problemen, indem Sie aus Front-Unterhaltungen Asana-Tickets erstellen

Organisieren Sie Ihre Daten, indem Sie Airtable-Datensätze aus Front-Unterhaltungen erstellen

✅ Profis machen

Bietet unübertroffene Flexibilität beim Erstellen und Aktualisieren komplexer Integrationen

Enthält eine umfangreiche Bibliothek mit einigen der besten Apps für Produktivität

❌ Make Nachteile

Viele Fehler sind schwer zu beheben und erfordern unter Umständen einen technischen Eingriff

Relativ steile Lernkurve

💸 Preisgestaltung

Ein benutzerdefiniertes Angebot von Make anfordern

💬 Bewertungen von Make-Kunden

"Die Array-Verwaltung ist etwas umständlich, aber nachdem ich vom Helpdesk Hilfe bekommen habe, ist alles gut. Die grafische Oberfläche ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber immer noch viel effektiver als eine einfache Liste von Automatisierungen (Szenarien) zu erstellen. Der Blog und andere Online-Quellen helfen mir auch, die "Hmmm, wie erledigen wir das"-Momente zu überwinden." - Capterra "Was ich an integromat am meisten schätze, ist die endlose Liste der verfügbaren Integrationen. Und selbst wenn es die Integration nicht gibt, füllen die internen Tools von integromat die Lücke ziemlich gut." - G2Crowd

7. CloudTalk

über CloudTalk CloudTalk ist eine benutzerfreundliche, Cloud-basierte Telefonsoftware, die für kleine und große Teams in Unternehmen . Für Front-Integrationen ist dieser Zusatz von großer Bedeutung, da er es Ihnen ermöglicht, ein- und ausgehende Anrufe zu verwalten, Interaktionsprotokolle aus unterschiedlichen Quellen zu extrahieren und den Clients personalisierten Support zu bieten - egal, wo auf der Welt sie sich befinden.

Darüber hinaus verfügt dieses Tool über ein starkes, etabliertes Netzwerk von Telekommunikationspartnern aus der ganzen Welt. Das bedeutet, dass Ihr Team qualitativ hochwertige internationale Anrufe mit garantierter Latenzzeit und minimalem Jitter erhält!

🔑 CloudTalk Schlüssel-Features

Rufen Sie Ihre Kunden und Interessenten an, ohne Front zu verlassen

Automatische Synchronisierung von Kundendaten zwischen den beiden Plattformen

Sehen Sie die Informationen des Anrufers, bevor Sie einen Anruf in CloudTalk annehmen

✅ CloudTalk-Profis

Einfache Nachverfolgung von Anrufstatistiken

Hervorragendes Warteschleifen-System

Nahtlose Überwachung der Gesprächsqualität

❌ CloudTalk Nachteile

Hin und wieder Probleme mit Verzögerungen

💸 Preise für CloudTalk

CloudTalk bietet kostenpflichtige Pläne ab $15 pro Benutzer pro Monat

💬 CloudTalk Kundenbewertungen

"Ziemlich reibungsloser Betrieb. Am Anfang etwas schwer zu verstehen. Aber insgesamt ziemlich einfach zu bedienen." - G2Crowd Die Idee, dass die Software in der Lage ist, Handys mit Fernzugriff miteinander zu verbinden, ist wunderbar, aber nicht ganz ausgereift. Die IVR-Schnittstelle scheint auf der Webseite gut zu sein, aber sie ist oft fehlerhaft, und Anrufe landen ohne Nachricht auf der Voicemail - Capterra

8. Schöne Antwort

über Schöne Antwort Jeder weiß, dass es 5x mehr kostet, um einen neuen Kunden zu gewinnen als die Bindung eines bestehenden Kunden. Nicereply sorgt dafür, dass Sie gar nicht erst einen Kunden aufgrund von schlechtem Service verlieren.

Was hebt dieses Tool von anderen Front Integrationen ab? Mit einem Klick vollständig anpassbare Umfragen, bei denen Sie die Fragen stellen können, die für Sie wichtig sind.

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, was die Möglichkeiten von Nicereply angeht. Mit dem analytischen Dashboard können Sie Ihre durchschnittlichen Bewertungen nach Zeitraum, Agent, Abteilung oder Umfragetyp anzeigen und segmentieren. Erstellen Sie umfassende Berichterstellungen, um Ansichten über verbesserungswürdige Bereiche zu erhalten, Ziele zu setzen, zukünftige Trends vorherzusagen und sich mit Branchenführern zu messen.

Was passiert also, wenn ein intelligentes Umfrage-Tool auf eine leistungsstarke App für die Kommunikation trifft? Nicereply unterstützt Integrationen mit verschiedenen Apps, einschließlich Front. Die Integration der beiden Apps kann die Verwaltung beider Konten auf demselben Konto erleichtern und bietet weitere Schlüsselvorteile für das Management von Kundenbeziehungen.

🔑 Die wichtigsten Features von Nicereply

Einfügen von Bewertungen und Kommentaren als Notiz in relevante Front Unterhaltungen

Speichern Sie Bewertungen der Kundenzufriedenheit im benutzerdefinierten Tag der Unterhaltung

Synchronisieren Sie alle Ihre Front Benutzer mit Nicereply mit einem einzigen Klick

✅ Nicereply Vorteile

Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, einfach und hilfreich

Erstklassiger, zeitnaher Support

❌ Nicereply Nachteile

Die auf der Website eingebetteten Cookies sind etwas übermäßig, was Ihr Konto möglicherweise für Sicherheitsprobleme öffnen kann

💸 Preise von Nicereply

Nicereply bietet kostenpflichtige Pläne ab 39 $ pro Monat

💬 Nicereply Kundenbewertungen

"Was mir an Nicereply wirklich gefallen hat, ist, dass es die Funktionen meiner bestehenden Helpdesk-Software erweitert und zum zentralen Repository für alles wird, was mit Kundenumfragen zu tun hat." - G2Crowd "Ich mag den Dienst sehr, aber ich finde, dass die Benutzeroberfläche in einem moderneren Layout verbessert werden könnte, um ein besseres Erlebnis zu haben." - Capterra

9. Instabug

über Instabug Instabug ist ein In-App Feedback- und Berichterstellungstool für mobile Apps. Mit einem einfachen Schütteln können Ihre Teamkollegen und Benutzer Bugs melden oder In-App-Feedback senden, ohne dass sie es merken.

Instabug stellt Ihnen und Ihrem Team außerdem einen zuverlässigen Crush Reporter zur Verfügung, der automatisch einen detaillierten Bericht über die laufende Umgebung, die Schritte zur Reproduktion des Absturzes, Netzwerkanforderungsprotokolle usw. erfasst. Es ist, als hätte man einen automatisierten Bugfixer, der unermüdlich im Hintergrund arbeitet, damit Sie es nicht tun müssen!

🔑 Die wichtigsten Features von Instabug

Senden Sie berichte über Fehler direkt an Ihr Front Dashboard, abgeschlossen mit allen kontextbezogenen Details, die Ihr Team benötigt.

Triage von Bugs und Follow-up mit Benutzern ohne Wechsel zwischen Tools

Führen Sie umfangreiche Unterhaltungen mit Benutzern in der App

✅ Instabug-Profis

Die Schnittstelle selbst ist einfach und leicht zu bedienen

Erstaunlicher Kundensupport, der immer bereit ist, auf Probleme und Beschwerden zu reagieren

❌ Instabug Nachteile

Diese Front-Integration verfügt nicht über eine Web Version

Könnte weniger kostspielig sein

Im Vergleich zu anderen Apps in dieser Übersicht keine geeignete Plattform für das Workflow-Management

💸 Preise von Instabug

Instabug hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $149 pro Monat

💬 Bewertungen von Instabug-Kunden

"Zu erledigen - Kunden können Fehler melden, und Sie können sie beantworten. Die Berichterstellung ist anständig, und die Einstellungen sind einfach genug." - G2Crowd "Wir haben Instabug als Tool zur Berichterstellung für unsere UI-Test-Automatisierungstests verwendet, und es schien dafür hervorragend geeignet zu sein." - Capterra

10. Sonnenschein-Unterhaltungen

über Sonnenschein-Unterhaltungen Suchen Sie nach einer Plattform, die die Unterhaltung in Ihren Apps und Produkten über alle Kanäle hinweg unterstützt? Mit dem Sunshine Conversations tool können Sie eine vollständig benutzerdefinierte Unterhaltung in Ihren iOS-, Android- und Web-Apps mit leistungsstarken, integrierten SDKs erstellen.

Und das ist noch nicht einmal der beste Teil. Sunshine Conversations unterstützt auch die Unterhaltung über WhatsApp, SMS, E-Mail, Twitter und eine ganze Reihe anderer Apps! Erweitern Sie Ihren Support für Unterhaltungen noch weiter, indem Sie Sunshine Conversations mit Front integrieren.

🔑 Sunshine Conversations Schlüssel-Features

Reagieren Sie auf Smooch-Nachrichten direkt aus Ihrem Posteingang

Synchronisierung von Front Unterhaltungen direkt mit Smooch

Bringen Sie alle Kundeninteraktionen an einen Ort

✅ Vorteile von Sunshine Conversations

Überwachen Sie den Zustand und Status Ihrer internen Quellen oder Ihres gesamten Verkaufsinventars auf einen Blick und von unterwegs aus

Einfach zu bedienen mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche

❌ Sunshine Conversations Nachteile

Es kann zu Problemen kommen, wenn Sie Upgrades für Kundeninformationen erledigen

Diese Front-Integration verfügt nicht über einen kostenlosen Plan

💸 Preise von Sunshine Conversations

Sunshine Conversations hat kostenpflichtige Pläne, die bei $495 pro Monat beginnen

💬 Sunshine Conversations Kundenbewertungen

"Ich mag die Kohärenz aller Informationen - Verbindet alle Ihre Kundendaten für einen abschließenden Kontext des Clients." - G2Crowd "Es ist schnell, leistungsstark und gibt Ihnen die Freiheit, jede beliebige Kunden-App oder jeden beliebigen Dienst zu erstellen, das ist das Beste, was ich über diese Software sagen kann, auch wenn es manchmal ein wenig knifflig sein kann." - G2Crowd

11. Zoom

über Zoom Was die Front-Integrationen angeht, müssen wir hier nicht viel Überzeugungsarbeit erledigen. Zoom ist eine Plattform für Videokonferenzen, mit der Sie virtuell Meetings mit anderen Inhabern eines Zoom-Kontos auf der ganzen Welt veranstalten und an ihnen teilnehmen können.

In den letzten zwei Jahren hat Zoom seine Position an der Spitze der Videobranche gefestigt meeting tools und wird auch weiterhin die Art und Weise verändern, wie wir Meetings abhalten, insbesondere für diejenigen, die von zu Hause aus arbeiten.

🔑 Die wichtigsten Features von Zoom

Hinzufügen einer Zoom Meeting beim Erstellen von Kalender Ereignissen in Front

Automatisches Erzeugen von Zoom Meetings mit Terminverknüpfungen

Starten Sie einen Anruf aus der Leiste für Kommentare mit einem einzigen Klick

✅ Zoom-Profis

Fügen Sie bis zu 100 Teilnehmer in einem kostenlosen Plan und mehr in kostenpflichtigen Abonnements hinzu

Erstellen Sie bis zu 50 Breakout-Räume für separate Diskussionen

Erstellen Sie Warteräume, zeichnen Sie Videos auf und speichern Sie Chats

❌ Zoom Nachteile

Langweilige Benutzererfahrung und eine etwas primitive Benutzeroberfläche

Die mobile Anwendung ist nicht so intuitiv wie die Webanwendung

💸 Zoom Preise

Zoom hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne ab 19,99 $ pro Host und Monat

💬 Zoom Kundenbewertungen

"Mir gefällt, was Zoom zu erledigen hat. Während unserer Nutzung war es größtenteils recht zuverlässig." - G2Crowd "Es ist gut und nützlich, aber das Feature des virtuellen Hintergrunds sowie die Anforderungen an die Internetgeschwindigkeit sind stark verbesserungswürdig." - Capterra

12. Gainsight

über Gainsight Gainsight ist eine der weltweit populärsten tools für den Erfolg von Kunden und Front-Integrationen. Dieses erstklassig bewertete, Cloud-basierte CS tool unterstützt Sie bei der programmgesteuerten Steigerung der Client-Ergebnisse in all Ihren Kundensegmenten.

Möchten Sie die Achtung vor der Kundenabwanderung auf die beste Art und Weise quantifizieren? Erledigen Sie dies mit einem Klick statt mit fünf.

Wie wäre es mit der Identifizierung großartiger Kandidaten für Advocacy-Anfragen und dem Betrieb eines erstklassigen Kundenmarketings in großem Maßstab? Auch das ist eine der Stärken von Gainsight.

🔑 Gainsight-Schlüssel-Features

Visualisieren Sie kontextbezogene Informationen über das Unternehmen und die Person, von der Sie eine Nachricht in Front lesen

Anwenden von Tags und Auslösen von Warnungen, wenn Unterhaltungen von Konten stammen, die unter einem bestimmten Health Score liegen

Automatisches Weiterleiten oder Eskalieren von Unterhaltungen direkt aus dem Posteingang

✅ Gainsight-Profis

Liefern Sie schnell und präzise hochwertige Einblicke in Ihre Clients

Generieren Sie Aufgaben für Benutzer auf der Grundlage von Client Ereignissen

❌ Gainsight Nachteile

Diese Front-Integration bietet weder eine kostenlose Testversion noch einen kostenlosen Plan

💸 Preise für Gainsight

Ein benutzerdefiniertes Angebot von Gainsight anfordern

💬 Bewertungen von Gainsight-Kunden

"Gainsight ist von Natur aus vielseitig. Es gibt Konfigurationen für fast alles, was ein CS Team braucht." - G2Crowd "Gainsight ist schon seit langem führend im CS Space. Die Zahl der Möglichkeiten und Integrationen ist endlos. Das Team ist sachkundig und sie bieten so viele kostenlose Ressourcen für Leute, die im Bereich Kundenerfolg anfangen." - Capterra

Welche Front Integrationen sollten Sie wählen? Beginnen Sie mit ClickUp, um Ihren Posteingang im Griff zu behalten

Front-Integrationen können Ihren Arbeitstag weniger frustrierend und mit Sicherheit produktiver machen, indem sie alle Ihre bevorzugten Apps unter einem Dach vereinen.

Wenn es eine herausragende Erkenntnis aus diesem Blog gibt, dann ist es die, dass die besten Integrationen für Front die Effizienz Ihrer Mitarbeiter steigern und sie ihren Zielen in Sachen Produktivität einen Schritt näher bringen können - jeden Tag, jeden Tag.

Allerdings sind nicht alle diese Tools gleich. Ob es Ihnen nun gefällt oder nicht, einige Front-Integrationen sind zwangsläufig besser als andere. Eine dieser Integrationen ist ClickUp.

Eine Top-Bewertung projektmanagement tool clickUp hilft Ihnen seit Jahren, Ihre Arbeit schnell und präzise zu erledigen. Mit ClickUp können Sie große Aufgaben in überschaubare Unteraufgaben zerlegen, Aufgaben zuweisen, Erinnerungen einstellen und vieles mehr. Außerdem ist ClickUp auch Ihr bevorzugtes Tool zum Chatten und für die Zusammenarbeit, so dass Sie nie wieder woanders suchen müssen.

Verdient es einen Platz in Ihrer Produktivitätssammlung? Wir denken schon!

Was hält Sie zurück? Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an und machen Sie sich bereit, die volle Magie Ihrer Front App zu erleben!