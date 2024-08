Wie Sie kaskadierende Ziele für Ihr Team im Jahr 2024 festlegen

Es ist kein Geheimnis, dass die Einstellung von Zielen mit dem Erfolg verbunden ist. INC fand heraus, dass Menschen 42% wahrscheinlicher die Ziele zu erreichen, die sie aufgeschrieben haben. Außerdem sind Mitarbeiter mit klaren Zielen 3.6-mal wahrscheinlicher sich für ihr Unternehmen zu engagieren.

Die Realität ist jedoch, dass viele Geschäfte keine klaren Prioritäten setzen. Eine Studie der Harvard Business Review ergab, dass 84 % der Mitarbeiter eines Dienstleistungsunternehmens waren sich über die obersten Prioritäten des Unternehmens nicht im Klaren. Darüber hinaus konnten nur 55 % der Manager eines der fünf wichtigsten Ziele des Unternehmens nennen.

Warum also haben so viele Unternehmen Probleme mit der Einstellung von Zielen? Der Prozess kann eine Herausforderung sein, und es geht um mehr als nur um eine pauschale Formulierung von Zielen. Wirksame Ziele müssen messbar und auf die Unternehmensziele ausgerichtet sein.

Hier können kaskadierte Ziele helfen. 👀

Hier erfahren Sie, was kaskadierende Ziele sind und welche Vorteile sie für Ihr Geschäft haben. Dann zeigen wir Ihnen, wie Sie kaskadierende Ziele einführen, damit jeder im Team zu Ihren Zielen beitragen kann.

Was sind Kaskadenziele?

Kaskadierende Ziele sind ein strukturierter Rahmen von Zielen. Beginnen Sie mit größeren organisatorischen Zielen und unterteilen Sie diese in kleinere Ziele für Teams und Einzelpersonen. Die Idee ist, dass jeder auf das Hauptziel des Unternehmens hinarbeiten sollte, indem er an Aufgaben und Projekten arbeitet, die zu diesem Ziel beitragen.

Der Prozess beginnt damit, dass die Beteiligten ein übergreifendes Ziel für das Geschäft festlegen. Anschließend werden Ziele und Aufgaben für Projektmanager und Teamleiter festgelegt, um dieses Hauptziel zu erreichen. Dieser Prozess setzt sich kaskadenartig für jedes Mitglied des Teams und jeden Einzelnen im Unternehmen fort. ✨

Der Schwerpunkt liegt darauf, mit einem Hauptziel zu beginnen und rückwärts zu arbeiten, um Folgendes zu schaffen projekte und Aufgaben für jedes Team, die das Unternehmen dem Ziel näher bringen. Jedes kaskadierte Ziel sollte klar und messbar sein. Sie sollten auch auf die Kapazitäten und Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder des Teams zugeschnitten sein.

Typen von Kaskadenzielen

Innerhalb dieses breiteren Zielrahmens gibt es mehrere Arten von kaskadierenden Zielen. Jedes dieser Ziele bietet einen anderen Ansatz oder eine andere Technik, um das Hauptziel zu erreichen. 🏆

Zu den Arten von kaskadierenden Zielen gehören:

SMART-Ziele: SMART steht für spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden. Diese Ziele sind so konzipiert, dass sie realistisch und machbar sind

SMART steht für spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden. Diese Ziele sind so konzipiert, dass sie realistisch und machbar sind Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs): OKRs nehmen ein übergreifendes Ziel und verknüpfen es mit Schlüsselergebnissen und Aufgaben, die als Schritte zum Meeting des Hauptziels konzipiert sind

OKRs nehmen ein übergreifendes Ziel und verknüpfen es mit Schlüsselergebnissen und Aufgaben, die als Schritte zum Meeting des Hauptziels konzipiert sind Big hairy audacious goals (BHAG): Ein langfristiges Ziel, das darauf abzielt, Begeisterung zu wecken, indem es eine hohe Leiste für den Erfolg aufstellt, die oft kühn, riskant und hochgesteckt ist

Nutzen Sie ClickUp's SMART Ziele Vorlage zur Strukturierung und Straffung Ihrer strategien zur Einstellung von Zielen in ein überschaubares System

Beispiele für Kaskadierende Ziele

Nehmen wir ein Reisebüro als Beispiel für kaskadierende SMART-Ziele. Das Hauptziel des Unternehmens für das Quartal könnte darin bestehen, 5.400 Urlaubspakete zu verkaufen. Jede Aufgabe und jedes Ziel für jedes Team sollte darauf ausgerichtet sein, dieses Ziel zu erreichen. Das könnte bedeuten, dass sich das Vertriebsteam das Ziel setzt, 1.300 neue Clients zu gewinnen. Das Marketing-Team könnte sich zum Ziel setzen, 40 E-Mail-Marketingkampagnen zu versenden.

Innerhalb des Vertriebsteams kann der Vertriebsleiter für jeden Vertriebsmitarbeiter Ziele für die Konvertierung festlegen - beispielsweise 150 neue Clients pro Person. Auf der Marketingseite könnte der Manager die Arbeit in Ziele unterteilen, die auf der Steigerung der Konversionen in sozialen Medien oder der Erstellung einer bestimmten Nummer von Werbekampagnen basieren.

ClickUp's OKR Dashboard schneidet Ansichten für funktionsübergreifende Projekte zu, steigert die Effizienz durch Automatisierung und standardisiert Best Practices für skalierbaren Erfolg

Schauen wir uns nun ein Beispiel für die Kaskadierung von Zielen mit OKRs genauer an. Nehmen wir an, der Eigentümer eines Bootshändlers stellt das Hauptziel ein, der größte Bootsverkäufer in der Region zu werden.

Die Schlüsselergebnisse für dieses Ziel könnten wie folgt aussehen:

Schlüsselergebnis #1: 55 % aller regionalen Bootsverkäufe abwickeln

55 % aller regionalen Bootsverkäufe abwickeln Schlüsselergebnis #2: Steigerung von Branding und Sichtbarkeit um 35%

Steigerung von Branding und Sichtbarkeit um 35% Schlüsselergebnis #3: Implementierung eines CRM zur Abwicklung aller Kundenkontakte

Wie Sie sehen können, betreffen diese Schlüssel-Ergebnisse verschiedene Abteilungen, einschließlich Vertrieb und Marketing. Von hier aus, teamleiter können eines dieser Schlüssel-Ergebnisse zum Hauptziel ihres Teams machen. Dann würden sie es weiter in Schlüssel-Ergebnisse aufschlüsseln, um dieses Ziel zu erreichen.

Ein Beispiel: Das Verkaufsteam könnte 55 % aller regionalen Bootsverkäufe als Hauptziel haben, und zu den Schlüsselergebnissen könnte die Einstellung von drei neuen Verkaufsvertretern und die Steigerung der Zahl der Bootsverkäufe um 40 % im Vergleich zum Vorjahr gehören. Zu den Schlüsselergebnissen des Marketing-Teams könnten die Einstellung eines Beraters zum Aufbau eines CRM und die Durchführung von 10 Anzeigenkampagnen oder E-Mail-Marketinginitiativen gehören.

Vorteile der Einstellung Kaskadierende Ziele

Die Vorteile einer top-down-Ansatzes zur Einstellung von Zielen sind engagiertere Mitarbeiter, zielgerichtete Arbeit und verbesserte Zusammenarbeit. Von der Führungsebene bis hinunter zu den Einsteigern ist jeder an ein einziges Ziel gebunden, und seine Arbeit ist auf das Meeting der Hauptziele und der persönlichen Mitarbeiterziele ausgerichtet.

Hier sind einige der Schlüsselvorteile der Einstellung kaskadierender Ziele. 💪

Besseres Leistungsmanagement

Kaskadierende Ziele erleichtern die Überwachung und Bewertung der Leistung in der gesamten Organisation. Mit maßgeschneiderten ziele für das Projekt für jedes Mitglied des Teams ist es einfach zu beurteilen, was jeder Mitarbeiter zu erledigen hat.

Da kaskadierende Ziele in der Regel messbar sind, können Sie mit Hilfe von Metriken feststellen, wie nah ein Team oder eine Person ihrem Ziel ist, wo Projekte zurückgeblieben sind, oder etwas hervorheben, das gut funktioniert hat.

Erhöhtes Mitarbeiterengagement

Mitarbeiter arbeiten besser, wenn sie Ziele haben, die direkt zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Das bedeutet, dass sie eher bereit sind, neue Projekte zu übernehmen, kreative Ideen zu entwickeln und sich auf die Arbeit zu konzentrieren, die ihnen wichtig ist. Sie werden motiviert, ihre Arbeit zu automatisieren und ihre Zeit für wichtigere Aufgaben zu nutzen.

Schnelle Ansicht und Verwaltung aktiver und inaktiver Automatisierungen in Spaces mit Benutzer-Updates und Beschreibungen

Verbesserte Strategie und Zielausrichtung

In vielen Geschäften gibt es Probleme mit der Ausrichtung - vor allem, wenn mehr als eine Abteilung an einem Projekt beteiligt ist. Die Einstellung großer Unternehmensziele und die Aufteilung der Arbeit auf die einzelnen Abteilungen, um diese Ziele zu erreichen, erleichtert die Ausrichtung und vereinfacht die Arbeit business-Prozess-Management . 📈

Wenn Sie beschließen, das Unternehmen oder ein Projekt zu vergrößern, kann es leicht passieren, dass neue Mitarbeiter isoliert werden. Denken Sie einfach an das Hauptziel des Unternehmens und daran, was die neue Person dazu beitragen kann, dass das Team die Ziellinie erreicht.

Vereinfachte Workflows und Einzelziele

Mit der Kaskadierung von Zielen ist es für Manager einfacher, Arbeitsabläufe zu erstellen und Aufgaben auf Unternehmens- und individueller Ebene zuzuweisen. Mit einem übergeordneten Ziel vor Augen zerlegen Sie Aufgaben in überschaubare Schritte auf jeder Ebene der Organisation. ✍️

Erhöhen Sie die Übersichtlichkeit in Ihren Projekten mit anpassbaren Aufgabentypen und verbessern Sie die Organisation Ihres Aufwands für das Projektmanagement

Sie können auch Prioritäten und Abhängigkeiten erstellen, um die Arbeit zu lenken, egal ob es sich um Ziele des Teams oder des Einzelnen handelt. Markieren Sie die Aufgaben mit der größten Auswirkung und dem geringsten Aufwand, die zuerst bearbeitet werden sollen. Als Nächstes identifizieren Sie Bereiche, die eine weitere Aufgabe erfordern, bevor mit der Arbeit begonnen werden kann. Mit kaskadierenden Zielen als Leitfaden können Sie Listen mit täglichen Aufgaben erstellen, um Folgendes zu verwalten nachverfolgung von Projekten zum Erfolg.

Durch diese Ziele wird auch Redundanz vermieden, insbesondere bei großen Teams. Außerdem werden so konkurrierende Ziele vermieden und alle konzentrieren sich auf die Arbeit.

Mehr Transparenz und Verantwortlichkeit

Da alle Mitarbeiter auf die Unternehmensziele hinarbeiten, sorgen kaskadierende Ziele für eine zusätzliche Komponente der Verantwortlichkeit. Jeder weiß, für welche Arbeit er verantwortlich ist und welchen Beitrag er leisten soll. Das erhöht die Transparenz und ermöglicht es den Mitarbeitern, während des gesamten Prozesses der Zieleinstellung die Eigentümerschaft für die Projekte zu übernehmen.

Einführungshinweise Kaskadierende Ziele

Die Umsetzung von kaskadierenden Zielen ist ein fortlaufender Prozess, der im Laufe des Jahres immer wieder überprüft werden sollte. Es ist auch eine gute Idee, die Mitarbeiter zu beteiligen und ihnen ein Mitspracherecht bei ihren individuellen und Team-Zielen einzuräumen. Auf diese Weise fühlen sie sich stärker mit der Arbeit verbunden und haben eine größere Eigentümerschaft an dem Projekt. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie kaskadierende Ziele in einem einfachen Fünf-Schritte-Prozess umsetzen können. ✅

1. Überprüfen Sie den Unternehmensauftrag und legen Sie langfristige Ziele fest

Bevor Sie über die Einstellung von Zielen nachdenken, sollten Sie sich mit dem Auftrag des Unternehmens befassen, der für Mitarbeiter größerer Unternehmen möglicherweise unklar ist. Ihr Auftrag und Ihre Werte sollten immer die Richtschnur für Ihre Arbeit sein. Sie sind die treibende Kraft hinter Ihrem Ziel und der Grund, warum Sie Ihr Geschäft erledigen.

Wenn Sie den Auftrag und die Werte Ihres Unternehmens verstehen, können Sie erreichbare Ziele setzen, die Ihr Geschäft voranbringen. Wenn Sie sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter die Mission verstehen, können sie ihre Aufgaben besser erfüllen und sind besser auf die Bedürfnisse des Unternehmens eingestellt. 🧐

Messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischer Progression festlegen, um Ziele mit definierten Zeitleisten und quantifizierbaren Einzelzielen effektiver zu erreichen

Sobald Sie Ihren Auftrag kennen, verwenden Sie ein tool wie ClickUp-Ziele um messbare Einzelziele einzustellen. Diese Zielsetzungssoftware macht die Festlegung, Zuweisung, Verwaltung und Überwachung von Zielen einfach. Setzen und verfolgen Sie den Fortschritt mit SMART Goals, KPIs und OKRs.

Beginnen Sie mit der Erstellung eines Hauptziels für das Unternehmen und alle Abteilungen oder Teams. Arbeiten Sie sich dann durch jedes Team und jeden Einzelnen, um erreichbare Ziele zu erstellen, die zu den wichtigsten unternehmensweiten Zielen beitragen. Richten Sie Meetings mit jedem Mitglied des Teams ein, damit sie sich zu bestimmten Zielen und zu den Arbeiten äußern können, die ihrer Meinung nach die größte Wirkung haben.

Organisieren Sie die Geschäftsziele in Ordnern, um die Ziele jedes Mitglieds des Teams auf höchster Ebene oder die individuellen Ziele zu sehen. Das Feature zur Verfolgung des Fortschritts fügt ein prozentuales Diagramm hinzu, das anzeigt, wie viele Aufgaben auf dem Weg zum Meeting bereits abgeschlossen wurden.

2. Legen Sie kurzfristige Ziele auf vierteljährlicher Basis fest

Effektive kaskadierende Ziele sind eine Mischung aus kurzfristigen und langfristigen Zielen . Sobald Sie die wichtigsten jährlichen Ziele für jeden Einzelnen festgelegt haben, unterteilen Sie diese in vierteljährliche Einzelziele. 🛠️

Verwenden Sie ein tool wie ClickUp's Vorlagen für die Einstellung von Zielen machen diese Aufgabe schneller und einfacher. Mit mehreren Optionen zur Auswahl können Sie SMART-Ziele, OKRs, Balanced Scorecards oder Karriereziele in der Hälfte der Zeit festlegen.

Die OKR-Vorlage von ClickUp gibt dem Team eine einzige Quelle der Wahrheit für die Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit

Sie können die Ziele für das ganze Jahr planen und in Quartale unterteilen, aber Sie sollten sie häufig überprüfen. Idealerweise treffen Sie sich am Ende des Quartals, um die fertiggestellte Arbeit zu überprüfen und Einzelziele für das nächste Quartal festzulegen, damit Sie auf dem richtigen Weg bleiben, um die größeren Unternehmensziele zu erreichen.

Unterscheiden Sie zwischen zielen und Zielsetzungen -Ziele sind die wichtigsten Einzelziele, während Zielsetzungen den Mitarbeitern helfen zu verstehen, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Beide spielen eine Schlüsselrolle bei der Priorisierung der richtigen Arbeit in jedem Quartal.

3. Setzen Sie individuelle und Team-Ziele

Wiederholen Sie diesen Prozess der Zieleinstellung für jedes Team und jedes Mitglied des Teams. Stellen Sie sicher, dass sie bei der Auswahl der Ziele und Vorgaben ein Mitspracherecht haben. Denken Sie daran, dass alle Projekte und Aufgaben mit dem Hauptziel des Unternehmens und den Quartalszielen in Verbindung stehen sollten.

Verwenden Sie ClickUp Prioritäten um Workflows zu erstellen, in denen die Arbeit nach Wichtigkeit geordnet wird. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Arbeiten hinzu, die die größte Wirkung und den geringsten Aufwand haben. Verwenden Sie Farbcodierungen, um leicht abzuschließende Aufgaben und solche mit der größten Wirkung zu identifizieren.

Schnelle Einstellung der Priorität von Aufgaben innerhalb einer Aufgabe, um mitzuteilen, was zuerst erledigt werden muss ClickUp-Abhängigkeiten machen es außerdem einfach, Arbeit zu erkennen, die durch eine andere Aufgabe blockiert wird. Auf diese Weise, funktionsübergreifende Teams können schnell erkennen, welche Arbeiten sie zu erledigen haben, um Verzögerungen im Workflow für den Rest des Unternehmens zu vermeiden.

4. Überprüfen Sie die Ziele, indem Sie von unten nach oben arbeiten (Bottom up)

Sobald Sie die Ziele für jeden Einzelnen, jedes Team und jedes Unternehmen eingestellt haben, sollten Sie überprüfen, ob alles mit Ihrem strategischen Plan übereinstimmt. Arbeiten Sie von unten nach oben - überprüfen Sie alle persönlichen, Team- und projektmanagement-Ziele bis in die höchsten Ebenen des Unternehmens.

Machen Sie sich Notizen zu Zielen, die nicht mit Ihrer Geschäftsstrategie übereinstimmen, oder zu Bereichen, die verbessert werden müssen. Lassen Sie den Plan für die Ziele von der Geschäftsleitung und den wichtigsten Stakeholdern prüfen, um eine angemessene Bewertung zu gewährleisten.

5. Planen Sie Kontrollen und Leistungsüberprüfungen

Wie bei den meisten Projekten können Sie sie nicht einfach umsetzen und vergessen. Überprüfungen sind der Schlüssel, um die strategischen Ziele im Auge zu behalten und sie bei Bedarf anzupassen. Verwenden Sie ClickUp's Ansicht des Kalenders zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur Planung regelmäßiger Kontrollbesuche. 💼

Verwalten Sie Projekte und planen Sie Aufgaben in der flexiblen Kalender-Ansicht, um Teams zu synchronisieren

Check-Ins sind nicht nur eine Gelegenheit, um Ziele zu überprüfen, sondern auch, um Feedback zu erhalten und die Mitarbeiterbindung zu verbessern. Planen Sie eine halbe oder ganze Stunde ein, um individuelle Ziele zu besprechen und Einblicke in die Praxis zu erhalten.

Besprechen Sie in Meetings die allgemeinen Unternehmensziele, ziele der Führung und den persönlichen Fortschritt. Entscheiden Sie, ob Sie sich neue Ziele setzen müssen, um höhere Einzelziele zu erreichen oder sich an Marktveränderungen anzupassen. Passen Sie Ziele und Zeitpläne auf der Grundlage von Mitarbeiterfeedback an und bieten Sie bei Bedarf Unterstützung an.

Ziele einstellen und schneller erreichen mit ClickUp

Ob Sie Ihre eigenen Ziele einstellen, um Ihre Träume zu verwirklichen oder ein Team leiten wenn Sie auf eine größere Unternehmensmission hinarbeiten, können Ihnen kaskadierende Ziele helfen, Prioritäten einzustellen und Ihre Ziele zu erreichen. Mit dem oben genannten Fünf-Schritte-Leitfaden werden Sie erreichbare und messbare Ziele für jede Phase des Prozesses festlegen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und fangen Sie an, effektivere und leistungsfähigere Teams aufzubauen. Mit dem Feature "Ziele" ist es ganz einfach, Einzelziele für das Unternehmen und jeden Mitarbeiter zu erstellen. Integrierte Workflows, Aufgabenverwaltung und Berichterstellung halten Sie über Fortschritte auf dem Laufenden, damit Sie Ihre Ziele schneller erreichen können.